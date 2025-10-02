Как открыть пункт приёма металлолома

Приём металлолома — это понятный и востребованный бизнес, но с жёсткими правилами. Чтобы работать легально, нужны лицензия, площадка, оборудование и чёткий учёт.
С чего начать бизнес
Перед началом важно понимать: бизнес по приёму металлолома работает только легально. Нельзя собирать металл «на колёсах» или платить наличными. Нужны лицензия, оборудованная площадка и аттестованные работники.
Первым шагом стоит оценить рынок. Посмотрите, сколько в вашем городе уже работает пунктов приёма и есть ли спрос. Если потребность есть, можно двигаться дальше.
Официальное оформление
Чтобы пункт приёма металлолома работал легально, нужно оформить бизнес. Сначала выберите форму — ИП или ООО и пройдите регистрацию. Второй шаг — лицензия на заготовку лома. Без этих документов работать нельзя.
Регистрация ИП или ООО
Закон разрешает заниматься приёмом металлолома только ИП и компаниям.
Если хотите протестировать рынок, можно оформить ИП. А если планируете привлекать партнёров и серьёзные инвестиции, лучше создать компанию.
- ИП — проще открыть и вести. Подходит для небольшого пункта, если работаете один или с маленькой командой. Но отвечать придётся всем своим имуществом, включая личное.
- ООО — сложнее в регистрации и отчётности. Ответственность ограничена имуществом компании. Исключение — когда участников ООО привлекают к субсидиарной ответственности за сделки, по которым заранее было понятно, что компания не сможет их выполнить. Формат ООО обычно выбирают для крупных пунктов с несколькими учредителями.
Получение лицензии
Без лицензии работать с металлоломом нельзя. Её выдают региональные департаменты или министерства природопользования. Положение о лицензировании и Правила обращения с ломом и отходами закреплены в Постановлении Правительства РФ от 28.05.2022 №980 (далее — Положение и Правила).
Чтобы получить лицензию, у предпринимателя должны быть:
- Участок или помещение с твёрдым покрытием — бетон или асфальт.
- Оборудование: весы, дозиметр, приборы для контроля безопасности.
- Сотрудники с аттестацией, например контролёр лома не ниже II разряда.
- Инструкции по радиационному и взрывному контролю и порядок действий при обнаружении опасного лома.
Заявление подают через Госуслуги или МФЦ. Госпошлина до конца 2029 года отменена. Проверка занимает до 35 рабочих дней.
Часто инспекторы выезжают на площадку и смотрят, всё ли соответствует требованиям. Если всё в порядке, предпринимателя вносят в реестр и выдают лицензию. Только после этого можно официально открывать пункт приёма.
Как получить лицензию на заготовку лома чёрных и цветных металлов
Выбор расположения и площади для открытия
Для пункта приёма важно выбрать место, куда удобно добираться клиентам. Подъезд должен быть свободным как для легковых машин, так и для грузовиков.
Размер участка зависит от масштаба бизнеса. Для небольшого пункта достаточно 200–300 м², чтобы разместить весы, контейнеры и кассу. Если планируется переработка и хранение крупных партий, понадобится от 500 м² и более.
Обязательные требования:
- Ограждённая и освещённая территория.
- Отсутствие помех для жильцов и соблюдение санитарных норм.
- Твёрдое покрытие — бетон или асфальт.
Чаще всего пункты приёма размещают в промзонах или на окраинах, где проще найти участок и дешевле аренда. Важно заранее проверить местные правила: в некоторых регионах запрещено открывать такие объекты рядом с жилыми домами, школами или детскими садами.
Выбор и покупка оборудования
Оборудование для пункта приёма делится на обязательное и дополнительное. Без базового комплекта лицензию не выдадут.
Минимум для каждого пункта:
- Весы с действующей поверкой из госреестра.
- Дозиметр или радиометр для проверки радиации.
- Прибор для контроля взрывобезопасности.
Эти требования установлены пунктом 5 Положения и пунктами 8–9 Правил из Постановления Правительства РФ №980.
Если планируется переработка, нужна хотя бы одна единица спецтехники — пресс, пресс-ножницы, дробилка или станок для разделки кабеля (пункты 10–11 Правил). Без этого переработку вести нельзя.
Дополнительно стоит купить контейнеры для сортировки, тележки и подъёмное оборудование. Вся техника должна быть исправной и с документами — это проверяют при выдаче лицензии и на инспекциях.
Набор сотрудников
Для пункта приёма металлолома нужен небольшой, но обязательный штат.
Минимум:
- Контролёр лома и отходов не ниже II разряда.
- Ответственный за радиационный и взрывной контроль — может совмещать эту функцию с должностью контролёра.
- Прессовщик не ниже I разряда — если используются пресс или пресс-ножницы.
Все сотрудники должны пройти обучение и подтвердить квалификацию удостоверениями. Документы предъявляют при получении лицензии и во время проверок. Требования закреплены в Постановлении Правительства РФ №980 — подпункт «б» пункта 5 Положения и пункты 9–11 Правил.
Дополнительно можно нанять кассира или бухгалтера для расчётов и учёта, грузчиков для погрузки и сортировки. Но ключевые специалисты с аттестацией — обязательное условие работы.
Поиск клиентов и организация работы с поставщиками
Клиенты пункта приёма — это люди и компании, у которых образуется металлолом. Чтобы бизнес работал стабильно, важно наладить постоянный поток сдачи.
Основные источники:
- Частные лица — приносят бытовой лом: старую технику, трубы, железо.
- Строительные фирмы — у них часто остаются отходы металла после демонтажа.
- Заводы и предприятия — могут заключать долгосрочные договоры на сдачу лома.
- Автосервисы и гаражные кооперативы — отдают кузовные элементы машины.
Организация работы с поставщиками строится на доверии и прозрачности. Всегда фиксируйте вес и цену в приёмо-сдаточном акте.
Для крупных клиентов важно удобство: можно предложить вывоз металла своим транспортом, фиксированные тарифы при больших объёмах или быстрые сроки зачисления денег.
Чем удобнее и надёжнее условия вы создадите, тем больше клиентов будут выбирать именно ваш пункт приёма.
Расчёты с клиентами и документооборот
Все расчёты за металлолом проходят только безналично — оплата наличными запрещена. Чтобы проводить такие расчёты, ИП и ООО могут бесплатно открыть расчётный счёт — например, в Точка Банке, где есть баллы за покупки, поддержка 24/7 и Онлайн-бухгалтерия для ИП.
Каждая операция проходит через кассовый аппарат: контролёр оформляет чек с признаком «расход» и передаёт его клиенту. Без кассы и чека работа считается нарушением, за это назначают штраф. Поэтому так важно приобрести онлайн-кассу и зарегистрировать в ФНС.
Документы, которые оформляют при приёме:
- Приёмо-сдаточный акт (ПСА) — основной документ, составляется на каждую партию в двух экземплярах: один для клиента, второй для приёмщика.
- Электронный реестр ПСА — ведётся по всем операциям.
- Журнал радиационного контроля — фиксируются результаты проверки дозиметром.
ПСА хранят 1 год для чёрного металла и 3 года для цветного. Все эти бумаги проверяют лицензирующие и надзорные органы, поэтому важно вести их без ошибок.
Рентабельность бизнеса
Рентабельность приёмного пункта зависит от масштабов и правильной организации работы. В среднем по рынку маржа держится на уровне 10–20%.
Факторы, которые влияют на доходность:
- Закупочная цена у населения и предприятий.
- Стоимость реализации на перерабатывающих заводах.
- Объёмы принимаемого металла.
- Расходы на аренду, зарплату, транспорт и оборудование.
Рентабельность выше там, где налажены стабильные поставки от организаций и есть переработка: прессование, резка или дробление. Такие операции позволяют продавать металл дороже и быстрее оборачивать капитал.
Сколько можно заработать на металлоломе
Цифры ниже усреднённые. Доходы зависят от города, масштаба пункта и объёмов лома.
Первичные вложения
Чтобы открыть небольшой приёмный пункт, понадобится от 3 000 000 до 8 000 000 ₽. В эту сумму входят:
- Регистрация бизнеса и лицензия.
- Аренда и обустройство площадки с твёрдым покрытием.
- Покупка весов, дозиметра, кассы, при необходимости — пресса или дробилки.
- Контейнеры и техника для погрузки.
- Стартовый оборотный капитал для расчётов с клиентами.
Главная статья затрат — оборудование и оборотные средства. Если брать лом у населения и компаний, нужен запас денег для выкупа, иначе объёмы будут стоять.
При этом можно сэкономить на регистрации бизнеса, если всё делать через Точка Банк. Специалисты бесплатно подготовят документы, помогут с налогами и ОКВЭД, откроют счёт и подключат онлайн-бухгалтерию для ИП.
Ежемесячные расходы
В среднем — от 700 000 до 2 000 000 ₽:
- Аренда и коммунальные услуги — от 100 000 до 300 000 ₽.
- Зарплата персонала — от 300 000 до 800 000 ₽.
- Налоги и страховые взносы — от 100 000 до 200 000 ₽.
- Транспорт, топливо и погрузка — от 100 000 до 300 000 ₽.
- Прочие расходы (ремонт, реклама, связь) — от 50 000 до 300 000 ₽.
Доходы
Основная маржа складывается из разницы между ценой закупки и ценой продажи. В 2025 году разница в среднем 5–15 ₽ за килограмм. Если пункт принимает 100 тонн лома в месяц, чистая прибыль после расходов может составлять от 300 000 до 600 000 ₽.
Фактический доход зависит от стабильности поставок и вида металла: цветмет сдаётся дороже, чем чёрный металл, но требует строгого учёта и контроля.
Вероятные риски
Бизнес по приёму металлолома связан с рядом рисков.
- Штрафы за нарушения. Работа без лицензии, без кассы или с нарушением правил приёма лома грозит штрафами до 100 000 ₽ и может привести к закрытию бизнеса.
- Нестабильные цены. Стоимость металла зависит от мировых котировок. При падении цен маржа может уменьшаться в разы.
- Кассовые разрывы. Средства постоянно заморожены в закупленном ломе. Если завод задерживает оплату, может не хватать денег на новые закупки.
- Кражи и ворованный металл. Приёмщик обязан проверять документы у сдающих и отказываться от приёма сомнительного лома. Если доказано, что он знал или должен был знать о его преступном происхождении, ответственность несёт организация (статья 175 УК РФ и статья 14.26 КоАП РФ).
- Жалобы соседей и проверки. Площадка может мешать жильцам шумом и транспортом, из-за чего поступают жалобы и приходят проверки. Чтобы этого избежать, пункты приёма размещают в промзонах или за городом.
Часть этих рисков можно снизить, если сразу работать официально, проверять документы у клиентов, следить за изменениями законодательства и иметь резерв денег для закупок.
Плюсы и минусы ведения бизнеса
|Плюсы
|Минусы
|Стабильный спрос: металл всегда нужен заводам и переработчикам
|Высокие требования к лицензии и оборудованию
|Возможность начать с небольшого пункта и постепенно расширяться
|Крупные вложения в оборудование и оборотные средства
|Доходность 10–20% при стабильных поставках
|Нестабильные цены на металл, зависящие от мирового рынка
|Можно работать как с физлицами, так и с компаниями
|Риски штрафов до 100 000 ₽ за нарушения правил
|Дополнительная прибыль от переработки (пресс, резка, сортировка)
|Риск уголовной и административной ответственности за приём краденого или опасного металла
|Госпошлина за лицензию отменена до 2029 года
|Требуются аттестованные сотрудники и строгий документооборот