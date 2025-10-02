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Как открыть пункт приёма металлолома

Точка Банк разберёт, как открыть пункт приёма металлолома: от регистрации и лицензии до оборудования, поиска клиентов, доходов, расходов и рисков.

02.10.2025
4456
4456

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Регистрация бизнеса бесплатно

Бесплатная регистрация бизнеса для пункта приёма металлолома

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Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

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Приём металлолома — это понятный и востребованный бизнес, но с жёсткими правилами. Чтобы работать легально, нужны лицензия, площадка, оборудование и чёткий учёт.

Коротко
Для легальной работы пункта приёма металлолома нужны регистрация бизнеса, лицензия, оборудованная площадка с твёрдым покрытием и сотрудники с аттестацией.
Минимальный набор техники — весы, дозиметр и прибор для взрывобезопасности. Для переработки дополнительно нужны пресс, дробилка или другое спецоборудование.
Клиенты — частные лица, стройфирмы, предприятия и автосервисы. Преимуществами для них будут услуги по вывозу металла, понятные условия, быстрые расчёты.
Вложения — от 3 000 000 до 8 000 000 ₽, ежемесячные расходы — до 2 000 000 ₽. Средняя маржа — 10–20%, но бизнес зависит от цен на металл и стабильности поставок.

С чего начать бизнес

Перед началом важно понимать: бизнес по приёму металлолома работает только легально. Нельзя собирать металл «на колёсах» или платить наличными. Нужны лицензия, оборудованная площадка и аттестованные работники.

Первым шагом стоит оценить рынок. Посмотрите, сколько в вашем городе уже работает пунктов приёма и есть ли спрос. Если потребность есть, можно двигаться дальше.

Официальное оформление

Чтобы пункт приёма металлолома работал легально, нужно оформить бизнес. Сначала выберите форму — ИП или ООО и пройдите регистрацию. Второй шаг — лицензия на заготовку лома. Без этих документов работать нельзя.

Регистрация ИП или ООО

Закон разрешает заниматься приёмом металлолома только ИП и компаниям.

Если хотите протестировать рынок, можно оформить ИП. А если планируете привлекать партнёров и серьёзные инвестиции, лучше создать компанию.

  • ИП — проще открыть и вести. Подходит для небольшого пункта, если работаете один или с маленькой командой. Но отвечать придётся всем своим имуществом, включая личное.
  • ООО — сложнее в регистрации и отчётности. Ответственность ограничена имуществом компании. Исключение — когда участников ООО привлекают к субсидиарной ответственности за сделки, по которым заранее было понятно, что компания не сможет их выполнить. Формат ООО обычно выбирают для крупных пунктов с несколькими учредителями.

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

Как открыть ООО: пошаговая инструкция

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Получение лицензии

Без лицензии работать с металлоломом нельзя. Её выдают региональные департаменты или министерства природопользования. Положение о лицензировании и Правила обращения с ломом и отходами закреплены в Постановлении Правительства РФ от 28.05.2022 №980 (далее — Положение и Правила).

Чтобы получить лицензию, у предпринимателя должны быть:

  • Участок или помещение с твёрдым покрытием — бетон или асфальт.
  • Оборудование: весы, дозиметр, приборы для контроля безопасности.
  • Сотрудники с аттестацией, например контролёр лома не ниже II разряда.
  • Инструкции по радиационному и взрывному контролю и порядок действий при обнаружении опасного лома.

Заявление подают через Госуслуги или МФЦ. Госпошлина до конца 2029 года отменена. Проверка занимает до 35 рабочих дней. 

Часто инспекторы выезжают на площадку и смотрят, всё ли соответствует требованиям. Если всё в порядке, предпринимателя вносят в реестр и выдают лицензию. Только после этого можно официально открывать пункт приёма.

Как получить лицензию на заготовку лома чёрных и цветных металлов

Выбор расположения и площади для открытия

Для пункта приёма важно выбрать место, куда удобно добираться клиентам. Подъезд должен быть свободным как для легковых машин, так и для грузовиков.

Размер участка зависит от масштаба бизнеса. Для небольшого пункта достаточно 200–300 м², чтобы разместить весы, контейнеры и кассу. Если планируется переработка и хранение крупных партий, понадобится от 500 м² и более.

Обязательные требования:

  • Ограждённая и освещённая территория.
  • Отсутствие помех для жильцов и соблюдение санитарных норм.
  • Твёрдое покрытие — бетон или асфальт.

Чаще всего пункты приёма размещают в промзонах или на окраинах, где проще найти участок и дешевле аренда. Важно заранее проверить местные правила: в некоторых регионах запрещено открывать такие объекты рядом с жилыми домами, школами или детскими садами.

Выбор и покупка оборудования

Оборудование для пункта приёма делится на обязательное и дополнительное. Без базового комплекта лицензию не выдадут.

Минимум для каждого пункта:

  • Весы с действующей поверкой из госреестра.
  • Дозиметр или радиометр для проверки радиации.
  • Прибор для контроля взрывобезопасности.

Эти требования установлены пунктом 5 Положения и пунктами 8–9 Правил из Постановления Правительства РФ №980.

Если планируется переработка, нужна хотя бы одна единица спецтехники — пресс, пресс-ножницы, дробилка или станок для разделки кабеля (пункты 10–11 Правил). Без этого переработку вести нельзя.

Дополнительно стоит купить контейнеры для сортировки, тележки и подъёмное оборудование. Вся техника должна быть исправной и с документами — это проверяют при выдаче лицензии и на инспекциях.

Набор сотрудников

Для пункта приёма металлолома нужен небольшой, но обязательный штат. 

Минимум:

  • Контролёр лома и отходов не ниже II разряда.
  • Ответственный за радиационный и взрывной контроль — может совмещать эту функцию с должностью контролёра.
  • Прессовщик не ниже I разряда — если используются пресс или пресс-ножницы.

Все сотрудники должны пройти обучение и подтвердить квалификацию удостоверениями. Документы предъявляют при получении лицензии и во время проверок. Требования закреплены в Постановлении Правительства РФ №980 — подпункт «б» пункта 5 Положения и пункты 9–11 Правил.

Дополнительно можно нанять кассира или бухгалтера для расчётов и учёта, грузчиков для погрузки и сортировки. Но ключевые специалисты с аттестацией — обязательное условие работы.

Поиск клиентов и организация работы с поставщиками

Клиенты пункта приёма — это люди и компании, у которых образуется металлолом. Чтобы бизнес работал стабильно, важно наладить постоянный поток сдачи.

Основные источники:

  • Частные лица — приносят бытовой лом: старую технику, трубы, железо.
  • Строительные фирмы — у них часто остаются отходы металла после демонтажа.
  • Заводы и предприятия — могут заключать долгосрочные договоры на сдачу лома.
  • Автосервисы и гаражные кооперативы — отдают кузовные элементы машины.

Организация работы с поставщиками строится на доверии и прозрачности. Всегда фиксируйте вес и цену в приёмо-сдаточном акте.

Для крупных клиентов важно удобство: можно предложить вывоз металла своим транспортом, фиксированные тарифы при больших объёмах или быстрые сроки зачисления денег.

Чем удобнее и надёжнее условия вы создадите, тем больше клиентов будут выбирать именно ваш пункт приёма.

Расчёты с клиентами и документооборот

Все расчёты за металлолом проходят только безналично — оплата наличными запрещена. Чтобы проводить такие расчёты, ИП и ООО могут бесплатно открыть расчётный счёт — например, в Точка Банке, где есть баллы за покупки, поддержка 24/7 и Онлайн-бухгалтерия для ИП.

Каждая операция проходит через кассовый аппарат: контролёр оформляет чек с признаком «расход» и передаёт его клиенту. Без кассы и чека работа считается нарушением, за это назначают штраф. Поэтому так важно приобрести онлайн-кассу и зарегистрировать в ФНС

Документы, которые оформляют при приёме:

  • Приёмо-сдаточный акт (ПСА) — основной документ, составляется на каждую партию в двух экземплярах: один для клиента, второй для приёмщика.
  • Электронный реестр ПСА — ведётся по всем операциям.
  • Журнал радиационного контроля — фиксируются результаты проверки дозиметром.

ПСА хранят 1 год для чёрного металла и 3 года для цветного. Все эти бумаги проверяют лицензирующие и надзорные органы, поэтому важно вести их без ошибок.

Рентабельность бизнеса

Рентабельность приёмного пункта зависит от масштабов и правильной организации работы. В среднем по рынку маржа держится на уровне 10–20%.

Факторы, которые влияют на доходность:

  • Закупочная цена у населения и предприятий.
  • Стоимость реализации на перерабатывающих заводах.
  • Объёмы принимаемого металла.
  • Расходы на аренду, зарплату, транспорт и оборудование.
ПРИМЕР
Приёмщик покупает лом у населения по 25 ₽ за килограмм, а сдаёт на завод по 35 ₽. Разница — 10 ₽. Если в месяц проходит 50 тонн металла, доход до вычета расходов составит около 500 000 ₽.

Рентабельность выше там, где налажены стабильные поставки от организаций и есть переработка: прессование, резка или дробление. Такие операции позволяют продавать металл дороже и быстрее оборачивать капитал.

Сколько можно заработать на металлоломе

Цифры ниже усреднённые. Доходы зависят от города, масштаба пункта и объёмов лома.

Первичные вложения

Чтобы открыть небольшой приёмный пункт, понадобится от 3 000 000 до 8 000 000 ₽. В эту сумму входят:

  • Регистрация бизнеса и лицензия.
  • Аренда и обустройство площадки с твёрдым покрытием.
  • Покупка весов, дозиметра, кассы, при необходимости — пресса или дробилки.
  • Контейнеры и техника для погрузки.
  • Стартовый оборотный капитал для расчётов с клиентами.

Главная статья затрат — оборудование и оборотные средства. Если брать лом у населения и компаний, нужен запас денег для выкупа, иначе объёмы будут стоять.

При этом можно сэкономить на регистрации бизнеса, если всё делать через Точка Банк. Специалисты бесплатно подготовят документы, помогут с налогами и ОКВЭД, откроют счёт и подключат онлайн-бухгалтерию для ИП.

Ежемесячные расходы

В среднем — от 700 000 до 2 000 000 ₽:

  • Аренда и коммунальные услуги — от 100 000 до 300 000 ₽.
  • Зарплата персонала — от 300 000 до 800 000 ₽.
  • Налоги и страховые взносы — от 100 000 до 200 000 ₽.
  • Транспорт, топливо и погрузка — от 100 000 до 300 000 ₽.
  • Прочие расходы (ремонт, реклама, связь) — от 50 000 до 300 000 ₽.

Доходы

Основная маржа складывается из разницы между ценой закупки и ценой продажи. В 2025 году разница в среднем 5–15 ₽ за килограмм. Если пункт принимает 100 тонн лома в месяц, чистая прибыль после расходов может составлять от 300 000 до 600 000 ₽.

Фактический доход зависит от стабильности поставок и вида металла: цветмет сдаётся дороже, чем чёрный металл, но требует строгого учёта и контроля.

Вероятные риски

Бизнес по приёму металлолома связан с рядом рисков.

  • Штрафы за нарушения. Работа без лицензии, без кассы или с нарушением правил приёма лома грозит штрафами до 100 000 ₽ и может привести к закрытию бизнеса.
  • Нестабильные цены. Стоимость металла зависит от мировых котировок. При падении цен маржа может уменьшаться в разы.
  • Кассовые разрывы. Средства постоянно заморожены в закупленном ломе. Если завод задерживает оплату, может не хватать денег на новые закупки.
  • Кражи и ворованный металл. Приёмщик обязан проверять документы у сдающих и отказываться от приёма сомнительного лома. Если доказано, что он знал или должен был знать о его преступном происхождении, ответственность несёт организация (статья 175 УК РФ и статья 14.26 КоАП РФ).
  • Жалобы соседей и проверки. Площадка может мешать жильцам шумом и транспортом, из-за чего поступают жалобы и приходят проверки. Чтобы этого избежать, пункты приёма размещают в промзонах или за городом.

Часть этих рисков можно снизить, если сразу работать официально, проверять документы у клиентов, следить за изменениями законодательства и иметь резерв денег для закупок.

Плюсы и минусы ведения бизнеса

ПлюсыМинусы
Стабильный спрос: металл всегда нужен заводам и переработчикамВысокие требования к лицензии и оборудованию
Возможность начать с небольшого пункта и постепенно расширятьсяКрупные вложения в оборудование и оборотные средства
Доходность 10–20% при стабильных поставкахНестабильные цены на металл, зависящие от мирового рынка
Можно работать как с физлицами, так и с компаниямиРиски штрафов до 100 000 ₽ за нарушения правил
Дополнительная прибыль от переработки (пресс, резка, сортировка)Риск уголовной и административной ответственности за приём краденого или опасного металла
Госпошлина за лицензию отменена до 2029 годаТребуются аттестованные сотрудники и строгий документооборот

Вопросы по теме

Как подготовить металлолом к сдаче?

Нужно очистить металл от лишних материалов: пластика, резины, краски, земли. Чем чище лом, тем выше цена. Крупные детали лучше разобрать на части, чтобы облегчить транспортировку и взвешивание.

Где искать металлолом?

Основные источники: строительные компании, заводы, автосервисы, гаражные кооперативы и частные лица. Важно заключать договоры с организациями и наладить удобные условия для населения.

Что нельзя принимать на переработку?

Принимать металл можно не любой. У граждан — только по паспорту и только то, что включено в региональный перечень. У компаний и ИП — только по документам: договор, накладная, акт списания или доверенность у представителя. 

Например, под запретом люки, кабель из сетей, рельсы и другие элементы инфраструктуры, а также опасные предметы. Если есть сомнения в происхождении лома, откажитесь от приёма и действуйте по инструкции безопасности, при необходимости сообщите в полицию.

Стоит ли составлять бизнес-план?

Да. Даже если план будет простым, он поможет рассчитать вложения, расходы и ожидаемую прибыль. Без плана легко упустить обязательные траты, например на оборудование или оборотный капитал для выкупа лома.

Чтобы не тратить время, можно составить бизнес-план через сервис Точка Банка: достаточно указать сферу бизнеса, начальный бюджет и другие детали и получите готовый документ в Excel.

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Как открыть пункт приёма металлолома с нуля: бизнес на металлоломе — Точка Банк