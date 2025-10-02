Как открыть пункт приёма металлолома

Приём металлолома — это понятный и востребованный бизнес, но с жёсткими правилами. Чтобы работать легально, нужны лицензия, площадка, оборудование и чёткий учёт.

Коротко Минимальный набор техники — весы, дозиметр и прибор для взрывобезопасности. Для переработки дополнительно нужны пресс, дробилка или другое спецоборудование. Клиенты — частные лица, стройфирмы, предприятия и автосервисы. Преимуществами для них будут услуги по вывозу металла, понятные условия, быстрые расчёты. Вложения — от 3 000 000 до 8 000 000 ₽, ежемесячные расходы — до 2 000 000 ₽. Средняя маржа — 10–20%, но бизнес зависит от цен на металл и стабильности поставок.

Для легальной работы пункта приёма металлолома нужны регистрация бизнеса, лицензия, оборудованная площадка с твёрдым покрытием и сотрудники с аттестацией.

С чего начать бизнес

Перед началом важно понимать: бизнес по приёму металлолома работает только легально. Нельзя собирать металл «на колёсах» или платить наличными. Нужны лицензия, оборудованная площадка и аттестованные работники.

Первым шагом стоит оценить рынок. Посмотрите, сколько в вашем городе уже работает пунктов приёма и есть ли спрос. Если потребность есть, можно двигаться дальше.

Официальное оформление

Чтобы пункт приёма металлолома работал легально, нужно оформить бизнес. Сначала выберите форму — ИП или ООО и пройдите регистрацию. Второй шаг — лицензия на заготовку лома. Без этих документов работать нельзя.

Регистрация ИП или ООО

Закон разрешает заниматься приёмом металлолома только ИП и компаниям.

Если хотите протестировать рынок, можно оформить ИП. А если планируете привлекать партнёров и серьёзные инвестиции, лучше создать компанию.

ИП — проще открыть и вести. Подходит для небольшого пункта, если работаете один или с маленькой командой. Но отвечать придётся всем своим имуществом, включая личное.

ООО — сложнее в регистрации и отчётности. Ответственность ограничена имуществом компании. Исключение — когда участников ООО привлекают к субсидиарной ответственности за сделки, по которым заранее было понятно, что компания не сможет их выполнить. Формат ООО обычно выбирают для крупных пунктов с несколькими учредителями.

Получение лицензии

Без лицензии работать с металлоломом нельзя. Её выдают региональные департаменты или министерства природопользования. Положение о лицензировании и Правила обращения с ломом и отходами закреплены в Постановлении Правительства РФ от 28.05.2022 №980 (далее — Положение и Правила).

Чтобы получить лицензию, у предпринимателя должны быть:

Участок или помещение с твёрдым покрытием — бетон или асфальт.

Оборудование: весы, дозиметр, приборы для контроля безопасности.

Сотрудники с аттестацией, например контролёр лома не ниже II разряда.

Инструкции по радиационному и взрывному контролю и порядок действий при обнаружении опасного лома.

Заявление подают через Госуслуги или МФЦ. Госпошлина до конца 2029 года отменена. Проверка занимает до 35 рабочих дней.

Часто инспекторы выезжают на площадку и смотрят, всё ли соответствует требованиям. Если всё в порядке, предпринимателя вносят в реестр и выдают лицензию. Только после этого можно официально открывать пункт приёма.



Как получить лицензию на заготовку лома чёрных и цветных металлов

Выбор расположения и площади для открытия

Для пункта приёма важно выбрать место, куда удобно добираться клиентам. Подъезд должен быть свободным как для легковых машин, так и для грузовиков.

Размер участка зависит от масштаба бизнеса. Для небольшого пункта достаточно 200–300 м², чтобы разместить весы, контейнеры и кассу. Если планируется переработка и хранение крупных партий, понадобится от 500 м² и более.

Обязательные требования:

Ограждённая и освещённая территория.

Отсутствие помех для жильцов и соблюдение санитарных норм.

Твёрдое покрытие — бетон или асфальт.

Чаще всего пункты приёма размещают в промзонах или на окраинах, где проще найти участок и дешевле аренда. Важно заранее проверить местные правила: в некоторых регионах запрещено открывать такие объекты рядом с жилыми домами, школами или детскими садами.

Выбор и покупка оборудования

Оборудование для пункта приёма делится на обязательное и дополнительное. Без базового комплекта лицензию не выдадут.

Минимум для каждого пункта:

Весы с действующей поверкой из госреестра.

Дозиметр или радиометр для проверки радиации.

Прибор для контроля взрывобезопасности.

Эти требования установлены пунктом 5 Положения и пунктами 8–9 Правил из Постановления Правительства РФ №980.

Если планируется переработка, нужна хотя бы одна единица спецтехники — пресс, пресс-ножницы, дробилка или станок для разделки кабеля (пункты 10–11 Правил). Без этого переработку вести нельзя.

Дополнительно стоит купить контейнеры для сортировки, тележки и подъёмное оборудование. Вся техника должна быть исправной и с документами — это проверяют при выдаче лицензии и на инспекциях.

Набор сотрудников

Для пункта приёма металлолома нужен небольшой, но обязательный штат.

Минимум:

Контролёр лома и отходов не ниже II разряда.

Ответственный за радиационный и взрывной контроль — может совмещать эту функцию с должностью контролёра.

Прессовщик не ниже I разряда — если используются пресс или пресс-ножницы.

Все сотрудники должны пройти обучение и подтвердить квалификацию удостоверениями. Документы предъявляют при получении лицензии и во время проверок. Требования закреплены в Постановлении Правительства РФ №980 — подпункт «б» пункта 5 Положения и пункты 9–11 Правил.

Дополнительно можно нанять кассира или бухгалтера для расчётов и учёта, грузчиков для погрузки и сортировки. Но ключевые специалисты с аттестацией — обязательное условие работы.

Поиск клиентов и организация работы с поставщиками

Клиенты пункта приёма — это люди и компании, у которых образуется металлолом. Чтобы бизнес работал стабильно, важно наладить постоянный поток сдачи.

Основные источники:

Частные лица — приносят бытовой лом: старую технику, трубы, железо.

Строительные фирмы — у них часто остаются отходы металла после демонтажа.

Заводы и предприятия — могут заключать долгосрочные договоры на сдачу лома.

Автосервисы и гаражные кооперативы — отдают кузовные элементы машины.

Организация работы с поставщиками строится на доверии и прозрачности. Всегда фиксируйте вес и цену в приёмо-сдаточном акте.

Для крупных клиентов важно удобство: можно предложить вывоз металла своим транспортом, фиксированные тарифы при больших объёмах или быстрые сроки зачисления денег.

Чем удобнее и надёжнее условия вы создадите, тем больше клиентов будут выбирать именно ваш пункт приёма.

Расчёты с клиентами и документооборот

Все расчёты за металлолом проходят только безналично — оплата наличными запрещена. Чтобы проводить такие расчёты, ИП и ООО могут бесплатно открыть расчётный счёт — например, в Точка Банке, где есть баллы за покупки, поддержка 24/7 и Онлайн-бухгалтерия для ИП.

Каждая операция проходит через кассовый аппарат: контролёр оформляет чек с признаком «расход» и передаёт его клиенту. Без кассы и чека работа считается нарушением, за это назначают штраф. Поэтому так важно приобрести онлайн-кассу и зарегистрировать в ФНС.

Документы, которые оформляют при приёме:

Приёмо-сдаточный акт (ПСА) — основной документ, составляется на каждую партию в двух экземплярах: один для клиента, второй для приёмщика.

Электронный реестр ПСА — ведётся по всем операциям.

Журнал радиационного контроля — фиксируются результаты проверки дозиметром.

ПСА хранят 1 год для чёрного металла и 3 года для цветного. Все эти бумаги проверяют лицензирующие и надзорные органы, поэтому важно вести их без ошибок.

Рентабельность бизнеса

Рентабельность приёмного пункта зависит от масштабов и правильной организации работы. В среднем по рынку маржа держится на уровне 10–20%.

Факторы, которые влияют на доходность:

Закупочная цена у населения и предприятий.

Стоимость реализации на перерабатывающих заводах.

Объёмы принимаемого металла.

Расходы на аренду, зарплату, транспорт и оборудование.

ПРИМЕР Приёмщик покупает лом у населения по 25 ₽ за килограмм, а сдаёт на завод по 35 ₽. Разница — 10 ₽. Если в месяц проходит 50 тонн металла, доход до вычета расходов составит около 500 000 ₽.

Рентабельность выше там, где налажены стабильные поставки от организаций и есть переработка: прессование, резка или дробление. Такие операции позволяют продавать металл дороже и быстрее оборачивать капитал.

Сколько можно заработать на металлоломе

Цифры ниже усреднённые. Доходы зависят от города, масштаба пункта и объёмов лома.

Первичные вложения

Чтобы открыть небольшой приёмный пункт, понадобится от 3 000 000 до 8 000 000 ₽. В эту сумму входят:

Регистрация бизнеса и лицензия.

Аренда и обустройство площадки с твёрдым покрытием.

Покупка весов, дозиметра, кассы, при необходимости — пресса или дробилки.

Контейнеры и техника для погрузки.

Стартовый оборотный капитал для расчётов с клиентами.

Главная статья затрат — оборудование и оборотные средства. Если брать лом у населения и компаний, нужен запас денег для выкупа, иначе объёмы будут стоять.

При этом можно сэкономить на регистрации бизнеса, если всё делать через Точка Банк. Специалисты бесплатно подготовят документы, помогут с налогами и ОКВЭД, откроют счёт и подключат онлайн-бухгалтерию для ИП.

Ежемесячные расходы

В среднем — от 700 000 до 2 000 000 ₽:

Аренда и коммунальные услуги — от 100 000 до 300 000 ₽.

Зарплата персонала — от 300 000 до 800 000 ₽.

Налоги и страховые взносы — от 100 000 до 200 000 ₽.

Транспорт, топливо и погрузка — от 100 000 до 300 000 ₽.

Прочие расходы (ремонт, реклама, связь) — от 50 000 до 300 000 ₽.

Доходы

Основная маржа складывается из разницы между ценой закупки и ценой продажи. В 2025 году разница в среднем 5–15 ₽ за килограмм. Если пункт принимает 100 тонн лома в месяц, чистая прибыль после расходов может составлять от 300 000 до 600 000 ₽.

Фактический доход зависит от стабильности поставок и вида металла: цветмет сдаётся дороже, чем чёрный металл, но требует строгого учёта и контроля.

Вероятные риски

Бизнес по приёму металлолома связан с рядом рисков.

Штрафы за нарушения. Работа без лицензии, без кассы или с нарушением правил приёма лома грозит штрафами до 100 000 ₽ и может привести к закрытию бизнеса.

Нестабильные цены. Стоимость металла зависит от мировых котировок. При падении цен маржа может уменьшаться в разы.

Кассовые разрывы. Средства постоянно заморожены в закупленном ломе. Если завод задерживает оплату, может не хватать денег на новые закупки.

Кражи и ворованный металл. Приёмщик обязан проверять документы у сдающих и отказываться от приёма сомнительного лома. Если доказано, что он знал или должен был знать о его преступном происхождении, ответственность несёт организация ( Приёмщик обязан проверять документы у сдающих и отказываться от приёма сомнительного лома. Если доказано, что он знал или должен был знать о его преступном происхождении, ответственность несёт организация ( статья 175 УК РФ статья 14.26 КоАП РФ ).

Жалобы соседей и проверки. Площадка может мешать жильцам шумом и транспортом, из-за чего поступают жалобы и приходят проверки. Чтобы этого избежать, пункты приёма размещают в промзонах или за городом.

Часть этих рисков можно снизить, если сразу работать официально, проверять документы у клиентов, следить за изменениями законодательства и иметь резерв денег для закупок.

Плюсы и минусы ведения бизнеса