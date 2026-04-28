Как открыть розничный магазин с нуля: пошаговая инструкция

Открытие розничного магазина начинается не с поиска помещения, а с выбора ниши. От неё зависят вложения, поставщики и требования к работе. В статье — пошаговый план: от идеи до запуска и первых результатов.

Коротко Помещение арендуют в нежилом фонде с достаточной мощностью электросети, договор аренды от года регистрируют в Росреестре. Сотрудников оформляют по трудовому договору — всем нужны медкнижки. После открытия регулярно проверяют кассу, остатки и отзывы покупателей.

Для небольшого магазина обычно открывают ИП на УСН или патенте, ООО нужно для сети или продажи крепкого алкоголя. Помимо регистрации, понадобятся онлайн‑касса по 54‑ФЗ, расчётный счёт, уведомление Роспотребнадзора и регистрация в системе «Честный ЗНАК».

Подготовительный этап

На этом этапе нужно изучить рынок: покупателей, ассортимент, цены, конкурентов и каналы продвижения.

Оценка рынка и выбор ниши

От ниши зависят вложения, помещение, закупки, поставщики и продвижение. Лучше выбирать направление, в котором уже есть базовые знания, — так проще разобраться с покупателями, ассортиментом и ценами.

Перед запуском стоит понять:

Кто ваши покупатели. Какие товары нужны на старте. Чем расширить ассортимент позже. По каким ценам продавать. Где искать клиентов. Как отслеживать спрос.

Стабильнее работают ниши с регулярным спросом: продукты, товары для дома, для животных. Но если рядом уже много похожих магазинов, новая точка может не набрать поток покупателей.

Анализ конкурентов

Изучите тех, кто уже продаёт похожие товары: цены, ассортимент, расположение и каналы продвижения. Так станет понятно, есть ли место для нового магазина и чем он может отличаться. В первую очередь смотрите на точки в том же районе.

По каждому конкуренту стоит собрать информацию:

Название магазина. Адрес и формат точки. Ассортимент. Чего нет в продаже. Целевая аудитория. Цены. Акции и скидки. Каналы продвижения. Сайт, соцсети, карточки магазинов в поиске. Отзывы покупателей. Сильные и слабые стороны.

После анализа решите, за счёт чего будете выигрывать: цены, ассортимента, сервиса, доставки, упаковки, консультации или узкой специализации.

Составление бизнес-плана

Бизнес-план показывает, сколько денег нужно на запуск, где их взять и как магазин будет зарабатывать. В него входят финансовый, маркетинговый, производственный и организационный разделы.

Сначала считают финансы: выручку, расходы, налоги, прибыль, точку безубыточности, срок окупаемости и рентабельность. Затем описывают, как магазин будет работать: продвижение, команду и возможные риски. В конце всё просчитывают в трёх сценариях — оптимистичном, реалистичном и пессимистичном.

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Регистрация бизнеса

Чтобы магазин работал легально, нужно подобрать коды ОКВЭД, выбрать форму бизнеса и налоговый режим, подключить онлайн-кассу, открыть расчётный счёт и оформить все нужные документы.

Коды ОКВЭД

Коды ОКВЭД показывают налоговой, чем занимается бизнес. Для розничного магазина основной код обычно выбирают из группы 47 «Торговля розничная». Примеры:

47.11 — розничная торговля в неспециализированных магазинах с продуктами, напитками и табаком.

47.19 — прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.

47.21 — розничная торговля фруктами и овощами.

47.71 — розничная торговля одеждой.

47.72 — розничная торговля обувью и изделиями из кожи.

В качестве дополнительных часто добавляют коды под онлайн-продажи и доставку, например 47.91 «Торговля розничная по почте или по сети интернет».

Форма регистрации: ИП или ООО

Открыть ИП можно, если предприниматель запускает магазин в одиночку и сам будет управлять бизнесом. Сотрудников при этом нанимать можно.

Переходить к регистрации ООО стоит, если у бизнеса несколько учредителей, есть инвесторы, в планах сеть магазинов или продажа крепкого алкоголя.

Параметр ИП ООО Учредители Только один До 50 человек Регистрация Быстро, минимум документов Сложнее, больше документов Ответственность Всем личным имуществом, кроме защищённого законом Только долей в уставном капитале (исключение — субсидиарная ответственность Системы налогообложения ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН и НПД ОСНО, УСН, АУСН и ЕСХН Бухучёт Можно не вести Обязателен Распоряжение прибылью Свободно Через распределение чистой прибыли с уплатой НДФЛ Продажа крепкого алкоголя Невозможна по закону Можно Продажа слабого алкоголя (пиво, сидр, медовуха) Можно Можно

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Налогообложение

Чаще всего для розничной торговли выбирают упрощёнку (УСН). ИП могут работать ещё и на патенте (ПСН), а для ООО он недоступен. В отдельных случаях подходят АУСН и ЕСХН. Без выбранного режима бизнес окажется на ОСНО, а это самая невыгодная система для новичков.

Обратите внимание: НПД (самозанятость) для магазина не подходит — на НПД нельзя заниматься перепродажей товаров.

УСН. Есть два варианта: «Доходы» со ставкой 6% и «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. В регионах ставки могут быть снижены. Важный момент: если доход превысит 20 млн ₽ в 2026 году, появится НДС.

Патент (ПСН). В качестве налога платится фиксированная сумма независимо от выручки. Стоимость зависит от региона и вида деятельности — посмотреть можно на сайте ФНС. ПСН можно совмещать с УСН, ЕСХН или ОСНО.

АУСН. Налог считает ФНС по данным банка и кассы, отчётность минимальная, страховых взносов нет, кроме взносов на травматизм за сотрудников. Есть два варианта ставок: 8% «Доходы» и 20% «Доходы минус расходы». Режим доступен почти во всех регионах.

ЕСХН. Для тех, у кого не менее 70% дохода — от производства и продажи сельхозпродукции. Ставка ЕСХН — 6% с разницы между доходами и расходами. Возможен НДС, если нет освобождения.

ОСНО. Подходит, если магазин работает с оптовыми покупателями, которым важен входящий НДС. ИП платят НДС и НДФЛ, организации — НДС и налог на прибыль.

Уведомление о переходе на УСН, АУСН или ЕСХН подают при регистрации бизнеса или в течение 30 дней после неё. На ПСН — не позднее 10 рабочих дней до начала деятельности.

Расчётный счёт

Открыть счёт стоит сразу после регистрации бизнеса. Такой счёт нужен, чтобы подключить торговый эквайринг, работать с поставщиками по безналу, выплачивать зарплату сотрудникам и уплачивать налоги. Чем раньше вы откроете расчётный счёт, тем быстрее магазин сможет начать продажи.

Онлайн-касса

При работе с физлицами онлайн-касса обязательна по 54-ФЗ. Подобрать модель под формат магазина и подключить кассу помогут специалисты Точка Банк.

При этом для отдельных видов торговли ККТ не нужна — полный список исключений в статье 2 Федерального закона №54-ФЗ. Среди них:

Разносная торговля немаркированными товарами (кроме технически сложных и продуктов со строгими условиями хранения).

Торговля в киосках мороженым и безалкогольными напитками в розлив.

Сезонная торговля вразвал фруктами и овощами.

Получение необходимых разрешений, документов и лицензий

Список зависит от ниши: для продуктов, одежды, алкоголя, табака и детских товаров требования разные. Поэтому документы собирают после выбора ниши. Примерный набор:

Договор аренды или выписка из ЕГРН. Документы по пожарной безопасности (инструкции, план эвакуации, журнал инструктажа). Уведомление Роспотребнадзора о начале работы — подать можно через «Госуслуги». Сертификаты и декларации на товары, которые подлежат обязательной сертификации Регистрация в системе «Честный ЗНАК» — для маркируемых товаров. Регистрация в ЕГАИС — если продают алкоголь, включая пиво и сидр. Лицензия на розничную продажу алкоголя — только для ООО с крепким алкоголем. Договор на вывоз отходов, договор на дератизацию и дезинсекцию. Информационный стенд «Уголок потребителя». Разрешение на размещение наружной рекламы.

Поиск и аренда помещения

Для магазина важны хороший пешеходный трафик, заметный вход и понятное соседство. Перед арендой стоит проверить конкурентов поблизости через Яндекс или Google Карты.

Критерии выбора помещения

Нежилой фонд и разрешённый вид торговли. Поток покупателей и подходящая локация под формат магазина. Мощности электросети хватает для кассы, холодильников и вывески. Есть вода, туалет, вентиляция и освещение. Планировка подходит под торговый зал, склад и кассовую зону. Пожарная сигнализация и эвакуационные выходы в порядке. Можно разместить вывеску. Арендная ставка укладывается в бюджет.

Договор аренды

Договор на год и больше нужно зарегистрировать в Росреестре. До подписания проверьте размер платежа, условия расторжения, право на вывеску и ремонт, разрешённый в помещении вид торговли.

ВАЖНО Для продажи крепкого алкоголя помещение должно быть в собственности или в аренде на год и более . В городе площадь помещения должна быть не менее 50 м², в сельской местности — не менее 25 м². Также важно местоположение помещения: торговля, например, не допускается в образовательных организациях и рядом с ними.

Закупка оборудования и товаров

Состав оборудования и ассортимент зависят от формата магазина: продуктовому нужны холодильники и стеллажи с продуктами, магазину одежды — манекены и сезонные коллекции.

Выбор торгового оборудования

Что может понадобиться:

Торговые стеллажи, прилавки, витрины.

Холодильное оборудование, весы.

Онлайн-касса, POS-терминал для безналичной оплаты, сканер штрихкодов.

Компьютер или ноутбук, чековая лента.

Мебель для торгового зала, складские полки.

Вывеска, рекламные дисплеи.

Корзины и тележки в зависимости от размера торгового помещения.

Поиск поставщиков

Поставщиков ищут на Авито и в оптовых каталогах, на отраслевых выставках, через знакомых предпринимателей или находят контакты прямо на упаковке товара. У каждого поставщика запрашивают прайс-лист, условия доставки и документы на продукцию.

Сравнивают цену закупки, минимальный заказ, сроки, условия оплаты, возврат брака, скидки и сертификаты. Условия фиксируют в договоре поставки, который перед подписанием стоит показать юристу. Также лучше работать с несколькими поставщиками, чтобы не зависеть от одного.

Формирование ассортимента

Товары делят на группы: базовые, сезонные, с высокой наценкой, мелочи у кассы и сопутствующие. Конкретные категории зависят от формата магазина.

Ассортимент проверяют по продажам: ходовое расширяют, неликвид сокращают. Для этого нужен учёт остатков и продаж — через товароучётную систему, подключённую к кассе.

Найм персонала: подбор и обучение

Сотрудников оформляют по трудовому договору с записью в трудовую книжку. При найме иностранца нужно уведомить МВД в течение трёх рабочих дней (п. 8 ст. 13 Федерального закона №115-ФЗ).

Дополнительно понадобятся штатное расписание, приказы о приёме, медкнижки, документы по охране труда и специальная оценка условий труда (СОУТ). Для продуктовых магазинов также обязательна программа производственного контроля.

После оформления сотрудника обучают: знакомят с ассортиментом, кассой, правилами выкладки и текущими акциями.

Реклама и продвижение магазина

Реклама нужна и до открытия, чтобы привлечь первых клиентов, и после — чтобы удерживать поток покупателей.

Реклама до открытия

До открытия магазина нужно подготовить рекламу запуска: повесить баннер с датой открытия, оформить вход, напечатать флаеры со скидкой, договориться о публикациях в городских сообществах и СМИ, у местных блогеров. Также стоит заранее создать карточки магазина в Яндекс Картах и 2ГИС.

Проведение рекламной кампании

Стоит комбинировать способы продвижения. Например:

Таргетированная реклама в соцсетях и контекстная в поиске.

Ведение соцсетей и собственный интернет-магазин.

Наружная реклама: плакаты, баннеры, вывески.

Листовки и флаеры в местах с пешим трафиком.

Продажи на маркетплейсах.

Акции и специальные предложения

Привлечь внимание новых покупателей и удержать их в будущем помогут: акции и скидки, розыгрыши и конкурсы, подарочные сертификаты и бонусная программа.

Учёт и контроль после открытия

После открытия магазину нужен регулярный контроль по трём направлениям: деньги, товар и обратная связь от покупателей.

Кассовая дисциплина

Кассу пересчитывают несколько раз за смену: при открытии, в течение дня и при закрытии. Так быстрее видны недостачи, ошибки в чеках и расхождения между продажами и выручкой.

Инвентаризация

Инвентаризацию начинают с пересчёта товара в зале и на складе, а затем сверяют результат с данными учётной системы. Так можно найти недостачи, пересортицу и лишние остатки.

Обратная связь от клиентов