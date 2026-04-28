Как открыть розничный магазин с нуля: пошаговая инструкция

Открытие розничного магазина начинается не с поиска помещения, а с выбора ниши. От неё зависят вложения, поставщики и требования к работе. В статье — пошаговый план: от идеи до запуска и первых результатов.
Подготовительный этап
На этом этапе нужно изучить рынок: покупателей, ассортимент, цены, конкурентов и каналы продвижения.
Оценка рынка и выбор ниши
От ниши зависят вложения, помещение, закупки, поставщики и продвижение. Лучше выбирать направление, в котором уже есть базовые знания, — так проще разобраться с покупателями, ассортиментом и ценами.
Перед запуском стоит понять:
- Кто ваши покупатели.
- Какие товары нужны на старте.
- Чем расширить ассортимент позже.
- По каким ценам продавать.
- Где искать клиентов.
- Как отслеживать спрос.
Стабильнее работают ниши с регулярным спросом: продукты, товары для дома, для животных. Но если рядом уже много похожих магазинов, новая точка может не набрать поток покупателей.
Анализ конкурентов
Изучите тех, кто уже продаёт похожие товары: цены, ассортимент, расположение и каналы продвижения. Так станет понятно, есть ли место для нового магазина и чем он может отличаться. В первую очередь смотрите на точки в том же районе.
По каждому конкуренту стоит собрать информацию:
- Название магазина.
- Адрес и формат точки.
- Ассортимент.
- Чего нет в продаже.
- Целевая аудитория.
- Цены.
- Акции и скидки.
- Каналы продвижения.
- Сайт, соцсети, карточки магазинов в поиске.
- Отзывы покупателей.
- Сильные и слабые стороны.
После анализа решите, за счёт чего будете выигрывать: цены, ассортимента, сервиса, доставки, упаковки, консультации или узкой специализации.
Составление бизнес-плана
Бизнес-план показывает, сколько денег нужно на запуск, где их взять и как магазин будет зарабатывать. В него входят финансовый, маркетинговый, производственный и организационный разделы.
Сначала считают финансы: выручку, расходы, налоги, прибыль, точку безубыточности, срок окупаемости и рентабельность. Затем описывают, как магазин будет работать: продвижение, команду и возможные риски. В конце всё просчитывают в трёх сценариях — оптимистичном, реалистичном и пессимистичном.
Составить бизнес-план под ваш запрос можно с помощью генератора от Точка Банк.
Бизнес‑план розничного магазина
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Регистрация бизнеса
Чтобы магазин работал легально, нужно подобрать коды ОКВЭД, выбрать форму бизнеса и налоговый режим, подключить онлайн-кассу, открыть расчётный счёт и оформить все нужные документы.
Коды ОКВЭД
Коды ОКВЭД показывают налоговой, чем занимается бизнес. Для розничного магазина основной код обычно выбирают из группы 47 «Торговля розничная». Примеры:
- 47.11 — розничная торговля в неспециализированных магазинах с продуктами, напитками и табаком.
- 47.19 — прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.
- 47.21 — розничная торговля фруктами и овощами.
- 47.71 — розничная торговля одеждой.
- 47.72 — розничная торговля обувью и изделиями из кожи.
В качестве дополнительных часто добавляют коды под онлайн-продажи и доставку, например 47.91 «Торговля розничная по почте или по сети интернет».
Форма регистрации: ИП или ООО
Открыть ИП можно, если предприниматель запускает магазин в одиночку и сам будет управлять бизнесом. Сотрудников при этом нанимать можно.
Переходить к регистрации ООО стоит, если у бизнеса несколько учредителей, есть инвесторы, в планах сеть магазинов или продажа крепкого алкоголя.
|Параметр
|ИП
|ООО
|Учредители
|Только один
|До 50 человек
|Регистрация
|Быстро, минимум документов
|Сложнее, больше документов
|Ответственность
|Всем личным имуществом, кроме защищённого законом
|Только долей в уставном капитале (исключение — субсидиарная ответственность)
|Системы налогообложения
|ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН и НПД
|ОСНО, УСН, АУСН и ЕСХН
|Бухучёт
|Можно не вести
|Обязателен
|Распоряжение прибылью
|Свободно
|Через распределение чистой прибыли с уплатой НДФЛ
|Продажа крепкого алкоголя
|Невозможна по закону
|Можно
|Продажа слабого алкоголя (пиво, сидр, медовуха)
|Можно
|Можно
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Налогообложение
Чаще всего для розничной торговли выбирают упрощёнку (УСН). ИП могут работать ещё и на патенте (ПСН), а для ООО он недоступен. В отдельных случаях подходят АУСН и ЕСХН. Без выбранного режима бизнес окажется на ОСНО, а это самая невыгодная система для новичков.
Обратите внимание: НПД (самозанятость) для магазина не подходит — на НПД нельзя заниматься перепродажей товаров.
УСН. Есть два варианта: «Доходы» со ставкой 6% и «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. В регионах ставки могут быть снижены. Важный момент: если доход превысит 20 млн ₽ в 2026 году, появится НДС.
Патент (ПСН). В качестве налога платится фиксированная сумма независимо от выручки. Стоимость зависит от региона и вида деятельности — посмотреть можно на сайте ФНС. ПСН можно совмещать с УСН, ЕСХН или ОСНО.
АУСН. Налог считает ФНС по данным банка и кассы, отчётность минимальная, страховых взносов нет, кроме взносов на травматизм за сотрудников. Есть два варианта ставок: 8% «Доходы» и 20% «Доходы минус расходы». Режим доступен почти во всех регионах.
ЕСХН. Для тех, у кого не менее 70% дохода — от производства и продажи сельхозпродукции. Ставка ЕСХН — 6% с разницы между доходами и расходами. Возможен НДС, если нет освобождения.
ОСНО. Подходит, если магазин работает с оптовыми покупателями, которым важен входящий НДС. ИП платят НДС и НДФЛ, организации — НДС и налог на прибыль.
Уведомление о переходе на УСН, АУСН или ЕСХН подают при регистрации бизнеса или в течение 30 дней после неё. На ПСН — не позднее 10 рабочих дней до начала деятельности.
Расчётный счёт
Открыть счёт стоит сразу после регистрации бизнеса. Такой счёт нужен, чтобы подключить торговый эквайринг, работать с поставщиками по безналу, выплачивать зарплату сотрудникам и уплачивать налоги. Чем раньше вы откроете расчётный счёт, тем быстрее магазин сможет начать продажи.
Онлайн-касса
При работе с физлицами онлайн-касса обязательна по 54-ФЗ. Подобрать модель под формат магазина и подключить кассу помогут специалисты Точка Банк.
При этом для отдельных видов торговли ККТ не нужна — полный список исключений в статье 2 Федерального закона №54-ФЗ. Среди них:
- Разносная торговля немаркированными товарами (кроме технически сложных и продуктов со строгими условиями хранения).
- Торговля в киосках мороженым и безалкогольными напитками в розлив.
- Сезонная торговля вразвал фруктами и овощами.
Получение необходимых разрешений, документов и лицензий
Список зависит от ниши: для продуктов, одежды, алкоголя, табака и детских товаров требования разные. Поэтому документы собирают после выбора ниши. Примерный набор:
- Договор аренды или выписка из ЕГРН.
- Документы по пожарной безопасности (инструкции, план эвакуации, журнал инструктажа).
- Уведомление Роспотребнадзора о начале работы — подать можно через «Госуслуги».
- Сертификаты и декларации на товары, которые подлежат обязательной сертификации.
- Регистрация в системе «Честный ЗНАК» — для маркируемых товаров.
- Регистрация в ЕГАИС — если продают алкоголь, включая пиво и сидр.
- Лицензия на розничную продажу алкоголя — только для ООО с крепким алкоголем.
- Договор на вывоз отходов, договор на дератизацию и дезинсекцию.
- Информационный стенд «Уголок потребителя».
- Разрешение на размещение наружной рекламы.
Поиск и аренда помещения
Для магазина важны хороший пешеходный трафик, заметный вход и понятное соседство. Перед арендой стоит проверить конкурентов поблизости через Яндекс или Google Карты.
Критерии выбора помещения
- Нежилой фонд и разрешённый вид торговли.
- Поток покупателей и подходящая локация под формат магазина.
- Мощности электросети хватает для кассы, холодильников и вывески.
- Есть вода, туалет, вентиляция и освещение.
- Планировка подходит под торговый зал, склад и кассовую зону.
- Пожарная сигнализация и эвакуационные выходы в порядке.
- Можно разместить вывеску.
- Арендная ставка укладывается в бюджет.
Договор аренды
Договор на год и больше нужно зарегистрировать в Росреестре. До подписания проверьте размер платежа, условия расторжения, право на вывеску и ремонт, разрешённый в помещении вид торговли.
Закупка оборудования и товаров
Состав оборудования и ассортимент зависят от формата магазина: продуктовому нужны холодильники и стеллажи с продуктами, магазину одежды — манекены и сезонные коллекции.
Выбор торгового оборудования
Что может понадобиться:
- Торговые стеллажи, прилавки, витрины.
- Холодильное оборудование, весы.
- Онлайн-касса, POS-терминал для безналичной оплаты, сканер штрихкодов.
- Компьютер или ноутбук, чековая лента.
- Мебель для торгового зала, складские полки.
- Вывеска, рекламные дисплеи.
- Корзины и тележки в зависимости от размера торгового помещения.
Поиск поставщиков
Поставщиков ищут на Авито и в оптовых каталогах, на отраслевых выставках, через знакомых предпринимателей или находят контакты прямо на упаковке товара. У каждого поставщика запрашивают прайс-лист, условия доставки и документы на продукцию.
Сравнивают цену закупки, минимальный заказ, сроки, условия оплаты, возврат брака, скидки и сертификаты. Условия фиксируют в договоре поставки, который перед подписанием стоит показать юристу. Также лучше работать с несколькими поставщиками, чтобы не зависеть от одного.
Формирование ассортимента
Товары делят на группы: базовые, сезонные, с высокой наценкой, мелочи у кассы и сопутствующие. Конкретные категории зависят от формата магазина.
Ассортимент проверяют по продажам: ходовое расширяют, неликвид сокращают. Для этого нужен учёт остатков и продаж — через товароучётную систему, подключённую к кассе.
Найм персонала: подбор и обучение
Сотрудников оформляют по трудовому договору с записью в трудовую книжку. При найме иностранца нужно уведомить МВД в течение трёх рабочих дней (п. 8 ст. 13 Федерального закона №115-ФЗ).
Дополнительно понадобятся штатное расписание, приказы о приёме, медкнижки, документы по охране труда и специальная оценка условий труда (СОУТ). Для продуктовых магазинов также обязательна программа производственного контроля.
После оформления сотрудника обучают: знакомят с ассортиментом, кассой, правилами выкладки и текущими акциями.
Реклама и продвижение магазина
Реклама нужна и до открытия, чтобы привлечь первых клиентов, и после — чтобы удерживать поток покупателей.
Реклама до открытия
До открытия магазина нужно подготовить рекламу запуска: повесить баннер с датой открытия, оформить вход, напечатать флаеры со скидкой, договориться о публикациях в городских сообществах и СМИ, у местных блогеров. Также стоит заранее создать карточки магазина в Яндекс Картах и 2ГИС.
Проведение рекламной кампании
Стоит комбинировать способы продвижения. Например:
- Таргетированная реклама в соцсетях и контекстная в поиске.
- Ведение соцсетей и собственный интернет-магазин.
- Наружная реклама: плакаты, баннеры, вывески.
- Листовки и флаеры в местах с пешим трафиком.
- Продажи на маркетплейсах.
Акции и специальные предложения
Привлечь внимание новых покупателей и удержать их в будущем помогут: акции и скидки, розыгрыши и конкурсы, подарочные сертификаты и бонусная программа.
Учёт и контроль после открытия
После открытия магазину нужен регулярный контроль по трём направлениям: деньги, товар и обратная связь от покупателей.
Кассовая дисциплина
Кассу пересчитывают несколько раз за смену: при открытии, в течение дня и при закрытии. Так быстрее видны недостачи, ошибки в чеках и расхождения между продажами и выручкой.
Инвентаризация
Инвентаризацию начинают с пересчёта товара в зале и на складе, а затем сверяют результат с данными учётной системы. Так можно найти недостачи, пересортицу и лишние остатки.
Обратная связь от клиентов
Проверяйте отзывы о магазине, например в 2ГИС, и разбирайте записи в книге жалоб и предложений: так будет понятно, что нужно улучшить в сервисе.