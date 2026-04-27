Как открыть швейное производство или ателье: полное руководство

Швейное производство — бизнес с понятным спросом, но для старта нужно грамотно организовать работу: выбрать формат, подобрать помещение, купить оборудование и заранее учесть требования к документам. Как всё спланировать, читайте в статье.

Коротко Цех удобнее открывать в промзоне, ателье — на первом этаже с потоком клиентов. До запуска важно просчитать себестоимость, продумать сбыт и оформить документы на продукцию: декларации или сертификаты соответствия, а также подключиться к системе маркировки «Честный ЗНАК».

Для старта ателье, микропроизводства или пошива на дому хватит около 500 000 ₽, для небольшого цеха — от 3 млн ₽. Формат бизнеса выбирают под масштаб: самозанятость — мастеру‑одиночке, ИП — для ателье или небольшого производства, ООО — для крупного цеха с партнёрами и инвестициями.

Введение в швейный бизнес

Порог входа в швейное производство относительно низкий: для старта микропроизводства, ателье или пошива на дому достаточно около 500 000 ₽. Полноценный небольшой цех обойдётся в среднем от 3 млн ₽.

Спрос на рынке есть, но загрузка зависит от того, как выстроена работа внутри: у одних цехов очередь на месяцы, у других нет стабильных заказов. Поэтому сбыт и процессы стоит продумать ещё до запуска — об этом и пойдёт речь дальше.

Бизнес-план: шаги к успеху

Бизнес-план нужен, чтобы понять, будет ли бизнес приносить деньги и с какими рисками можно столкнуться.

Бизнес‑план швейного производства Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Анализ рынка и конкурентов

Анализ рынка показывает, что происходит вокруг и чего хотят клиенты, — на этой основе проще составить бизнес-план. Стоит изучить:

Размер и динамику рынка: сколько швейных производств работает в регионе и сколько открывается новых. Спрос и аудиторию: кто ваши клиенты, что и в каких объёмах заказывают, почему выбирают небольшое производство. Тренды: интерес к практичной и долговечной одежде, индивидуальному пошиву, российскому производству. Конкурентов: что они шьют, в каких объёмах, по каким ценам и почему клиенты идут именно к ним.

Финансовый план

Нужно посчитать выручку, расходы, налоги, себестоимость, точку безубыточности и ожидаемую прибыль. Заложить можно три сценария: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный.

Сценарий Клиентов в месяц Средний чек Выручка Оптимистичный 55 15 000 ₽ 825 000 ₽ Реалистичный 35 10 000 ₽ 350 000 ₽ Пессимистичный 20 7 000 ₽ 140 000 ₽

Маркетинговый план

Для продвижения лучше комбинировать разные способы — так будет больше клиентов.

Собственный сайт с описанием услуг, портфолио и формой заявки или интернет-магазин.

Карточки в Яндекс Картах, 2ГИС и отраслевых каталогах.

Соцсети, мессенджеры, доски объявлений, таргетированная и контекстная реклама.

Прямые предложения брендам одежды, магазинам, ресторанам, отелям и другим B2B-клиентам.

Раздача флаеров, наружная реклама.

Участие в выставках, ярмарках и отраслевых сообществах, чатах и каналах.

Партнёрства с магазинами тканей, свадебными салонами, шоурумами, стилистами и дизайнерами.

Программы лояльности, акции, бесплатная раздача образцов товара.

Сарафанное радио сработает, если клиенты будут довольны сервисом и качеством пошива и сами захотят рекомендовать вас другим.

Производственный план

Производственный план показывает, как устроена работа цеха: от заявки до выдачи готовой партии.

Сначала описывают путь заказа. Например, клиент оставляет заявку, затем согласуют модель, тираж, ткань, сроки и цену, закупают материалы, кроят, шьют, проверяют качество и передают готовую партию.

Чтобы просчитать каждый этап, составляют техкарты с расходом ткани и фурнитуры, этапами пошива, временем на операции и себестоимостью изделия. Дальше фиксируют ресурсы: помещение с зонами хранения, раскроя, пошива, глажки и упаковки, оборудование, сотрудников и график работы.

В итоге рассчитывают мощность цеха: сколько изделий можно отшить за день, неделю и месяц без срыва сроков.

Организационный план

В организационном плане описывают, кто и за что отвечает:

Руководитель швейного производства — общее управление цехом, контроль сроков, качества и финансов.

Администратор — приём заказов, связь с клиентами, запись, согласование деталей и сроков.

Конструктор — разработка моделей, лекал и доработка посадки изделия.

Технолог — подбор технологии пошива, работа с материалами и контроль последовательности операций.

Раскройщик — раскрой ткани по лекалам, подготовка деталей к пошиву.

Портные и швеи — пошив изделий, сборка деталей, обработка узлов и финишная отделка.

Контролёр качества — проверка готовых изделий на соответствие заказу и требованиям.

Упаковщик — подготовка готовой партии к выдаче или отправке клиенту.

Механик — обслуживание и ремонт швейного оборудования.

Бухгалтер — учёт доходов, расходов, зарплат, налогов и документов.

Уборщик — поддержание чистоты в цехе, зоне раскроя, на складе и рабочих местах.

Расчёт окупаемости и рентабельности

Чтобы понять, через сколько вернутся вложения и насколько прибыльным будет производство, нужно посчитать срок окупаемости и рентабельность.

Сколько денег нужно для запуска

Рассмотрим открытие небольшого швейного производства в Самаре со стартовыми вложениями 1,5 млн ₽. Деньги пойдут на аренду и подготовку помещения, покупку оборудования, ткани и фурнитуры, оплату труда на старте и запуск рекламы.

Сколько можно заработать

При реалистичном сценарии выручка составит 350 000 ₽ в месяц, ежемесячные расходы — около 260 000 ₽, чистая прибыль — 90 000 ₽.

Срок окупаемости считают как стартовые вложения, делённые на ежемесячную прибыль: 1 500 000 ₽ ÷ 90 000 ₽ ≈ 17 месяцев.

Рентабельность — это отношение прибыли к выручке: 90 000 ₽ ÷ 350 000 ₽ × 100% ≈ 26%.

То есть производство окупится примерно за полтора года и будет приносить 26 копеек прибыли с каждого рубля выручки.

Регистрация бизнеса и юридические аспекты

Перед запуском швейного производства нужно выбрать форму бизнеса и систему налогообложения, оформить разрешительные документы, открыть расчётный счёт и подключить онлайн-кассу.

Регистрация ИП, ООО или самозанятость

Форму бизнеса выбирают по масштабу.

Самозанятость (НПД) подойдёт мастеру, который шьёт сам — на дому или в небольшом ателье. Регистрация проходит в приложении «Мой налог», там же формируются чеки. Нанимать сотрудников нельзя, а доход ограничен 2,4 млн ₽ в год, это около 200 000 ₽ в месяц.

ИП — оптимальный вариант для ателье или небольшого швейного производства. Регистрация ИП простая, отчётности меньше, чем у ООО, можно нанимать сотрудников.

ООО выгоднее, если планируется крупный цех с партнёрами, привлечение инвестиций и работа с крупными заказчиками. Если решите открыть ООО, понадобится пакет учредительных документов, сложная отчётность и бухгалтер в штате.

Выбор кодов ОКВЭД

Нужно выбрать основной код ОКВЭД и добавить дополнительные — под услуги, которые будет оказывать швейное производство. Например:

14.11 — производство одежды из кожи.

14.13 — производство прочей верхней одежды.

14.14 — производство нательного белья.

Открыть справочник ОКВЭД

Налогообложение

ИП и ООО чаще всего выбирают УСН:

«Доходы» — 6% с выручки, расходы подтверждать не нужно.

«Доходы минус расходы» — 15%, выгодно, если расходов много и их можно подтвердить документами.

АУСН — автоматизированная упрощёнка для ИП и ООО без сотрудников или со штатом до пяти человек. Ставки выше: 8% «Доходы» и 20% «Доходы минус расходы». Зато налог считает ФНС, отчётности почти нет и страховые взносы за себя и сотрудников платить не нужно, кроме взносов на травматизм. Режим действует почти во всех регионах.

Патент доступен только ИП: предприниматель платит фиксированную сумму за период, на который оформляется патент. Узнать, действует ли патент в вашем регионе, и его стоимость можно в сервисе ФНС.

НПД (самозанятость) — 4% при работе с физлицами и 6% с юрлицами и ИП. Подходит физлицам и ИП без сотрудников, с доходом до 2,4 млн ₽ в год. Отчётности нет, чеки формируются в приложении «Мой налог», страховые взносы платить не обязательно.

Если сомневаетесь, какой режим выбрать, эксперты Точка Банка помогут подобрать подходящий на бесплатной консультации.

Расчётный счёт

В идеале открыть счёт сразу после регистрации бизнеса, чтобы принимать безналичную оплату от клиентов и рассчитываться с поставщиками, подрядчиками и другими контрагентами.

Онлайн-касса

По 54-ФЗ ИП и ООО нужна онлайн-касса, если они принимают оплату от физлиц. При этом касса не нужна:

Необходимые документы, лицензии и разрешения

Лицензия для швейной деятельности не нужна. Ателье с индивидуальным пошивом сертификация, декларирование и маркировка тоже не касаются.

А для небольшого производства разрешительные документы оформляют по техническим регламентам ЕАЭС:

В зависимости от изделия оформляют один из трёх документов.

Документ На какую одежду Декларация о соответствии Большая часть взрослой одежды второго и третьего слоя: платья, брюки, юбки, рубашки, свитеры, пальто, куртки, головные уборы, шарфы, перчатки Предприниматель сам регистрирует в реестре Росаккредитации после испытаний в лаборатории Сертификат соответствия Одежда первого слоя, которая постоянно контактирует с кожей: нижнее бельё, корсеты, купальники, носки, колготки, чулки. А также верхняя одежда для детей до года — куртки, комбинезоны, конверты Аккредитованный орган сертификации после лабораторных испытаний Свидетельство о государственной регистрации (СГР) Одежда первого слоя для детей до трёх лет: боди, распашонки, ползунки, носки, колготки, лёгкие летние головные уборы Роспотребнадзор

Если изделие не входит ни в один перечень техрегламентов — например сумки, чехлы или одежда для животных, — оформляют отказное письмо. Добровольный сертификат получать необязательно, но он повышает доверие покупателей.

После оформления разрешительных документов продукцию маркируют. Маркировка «Честный ЗНАК» обязательна по распоряжению Правительства №792-р и распространяется почти на всю одежду: верхнюю одежду, платья, рубашки, брюки и другие позиции.

Подбор помещения и оборудование

Перед запуском важно определиться с помещением и составом оборудования.

Где арендовать помещение

Выбор помещения зависит от формата бизнеса:

Производство. Подойдёт промзона, отдельно стоящее здание или первый этаж с отдельным входом. Важна удобная логистика для сотрудников и поставщиков, близость к транспорту. В жилом доме производство размещать нельзя. Ателье. Нужны поток клиентов и хорошая проходимость — жилой дом, торговый центр или оживлённая улица. В промзоне ателье не приживётся.

На месте важно проверить планировку, освещение, электросеть, вентиляцию, водопровод и санузел. Площади должно хватать на зоны раскроя, пошива, хранения тканей и фурнитуры, готовых заказов, склада и отдыха.

Список необходимого оборудования и расходников

Чтобы справляться с потоком заказов, заранее продумайте, что понадобится для работы.

Оборудование

Швейные машины разного назначения, оверлоки, плоскошовная машина для трикотажа, бытовая швейная машина для петель и декоративных строчек.

Раскройный стол, стол конструктора, столы под швейные машины и оверлоки, раскройно-настилочное оборудование, плоттер, пресс для кнопок и фурнитуры.

Парогенератор, утюги с парогенератором, гладильная доска.

Рейлы, стеллажи и ящики для расходников и фурнитуры.

Компьютер, офисная техника, дополнительное освещение.

Мебель для сотрудников и клиентов, шкафчики для личных вещей, холодильник, чайник, посуда.

Расходники

Ткани, подкладочные материалы, ленты.

Нитки, иглы, ножницы, сантиметровые ленты.

Молнии, пуговицы, кнопки.

Бумага для принтера и плоттера, пакеты для упаковки заказов.

Средства для уборки и дезинфекции, мыло, питьевая вода, аптечка.

Риск-менеджмент и частые ошибки

На старте швейный бизнес кажется простым, но есть моменты, которые приводят к браку, срывам сроков и потере клиентов. Разберём основные ошибки и способы их избежать.