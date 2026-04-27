Как открыть швейное производство или ателье: полное руководство

Швейное производство — бизнес с понятным спросом, но для старта нужно грамотно организовать работу: выбрать формат, подобрать помещение, купить оборудование и заранее учесть требования к документам. Как всё спланировать, читайте в статье.
Введение в швейный бизнес
Порог входа в швейное производство относительно низкий: для старта микропроизводства, ателье или пошива на дому достаточно около 500 000 ₽. Полноценный небольшой цех обойдётся в среднем от 3 млн ₽.
Спрос на рынке есть, но загрузка зависит от того, как выстроена работа внутри: у одних цехов очередь на месяцы, у других нет стабильных заказов. Поэтому сбыт и процессы стоит продумать ещё до запуска — об этом и пойдёт речь дальше.
Бизнес-план: шаги к успеху
Бизнес-план нужен, чтобы понять, будет ли бизнес приносить деньги и с какими рисками можно столкнуться.
Бизнес‑план швейного производства
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Анализ рынка и конкурентов
Анализ рынка показывает, что происходит вокруг и чего хотят клиенты, — на этой основе проще составить бизнес-план. Стоит изучить:
- Размер и динамику рынка: сколько швейных производств работает в регионе и сколько открывается новых.
- Спрос и аудиторию: кто ваши клиенты, что и в каких объёмах заказывают, почему выбирают небольшое производство.
- Тренды: интерес к практичной и долговечной одежде, индивидуальному пошиву, российскому производству.
- Конкурентов: что они шьют, в каких объёмах, по каким ценам и почему клиенты идут именно к ним.
Финансовый план
Нужно посчитать выручку, расходы, налоги, себестоимость, точку безубыточности и ожидаемую прибыль. Заложить можно три сценария: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный.
|Сценарий
|Клиентов в месяц
|Средний чек
|Выручка
|Оптимистичный
|55
|15 000 ₽
|825 000 ₽
|Реалистичный
|35
|10 000 ₽
|350 000 ₽
|Пессимистичный
|20
|7 000 ₽
|140 000 ₽
Маркетинговый план
Для продвижения лучше комбинировать разные способы — так будет больше клиентов.
- Собственный сайт с описанием услуг, портфолио и формой заявки или интернет-магазин.
- Карточки в Яндекс Картах, 2ГИС и отраслевых каталогах.
- Соцсети, мессенджеры, доски объявлений, таргетированная и контекстная реклама.
- Прямые предложения брендам одежды, магазинам, ресторанам, отелям и другим B2B-клиентам.
- Раздача флаеров, наружная реклама.
- Участие в выставках, ярмарках и отраслевых сообществах, чатах и каналах.
- Партнёрства с магазинами тканей, свадебными салонами, шоурумами, стилистами и дизайнерами.
- Программы лояльности, акции, бесплатная раздача образцов товара.
- Сарафанное радио сработает, если клиенты будут довольны сервисом и качеством пошива и сами захотят рекомендовать вас другим.
Производственный план
Производственный план показывает, как устроена работа цеха: от заявки до выдачи готовой партии.
Сначала описывают путь заказа. Например, клиент оставляет заявку, затем согласуют модель, тираж, ткань, сроки и цену, закупают материалы, кроят, шьют, проверяют качество и передают готовую партию.
Чтобы просчитать каждый этап, составляют техкарты с расходом ткани и фурнитуры, этапами пошива, временем на операции и себестоимостью изделия. Дальше фиксируют ресурсы: помещение с зонами хранения, раскроя, пошива, глажки и упаковки, оборудование, сотрудников и график работы.
В итоге рассчитывают мощность цеха: сколько изделий можно отшить за день, неделю и месяц без срыва сроков.
Организационный план
В организационном плане описывают, кто и за что отвечает:
- Руководитель швейного производства — общее управление цехом, контроль сроков, качества и финансов.
- Администратор — приём заказов, связь с клиентами, запись, согласование деталей и сроков.
- Конструктор — разработка моделей, лекал и доработка посадки изделия.
- Технолог — подбор технологии пошива, работа с материалами и контроль последовательности операций.
- Раскройщик — раскрой ткани по лекалам, подготовка деталей к пошиву.
- Портные и швеи — пошив изделий, сборка деталей, обработка узлов и финишная отделка.
- Контролёр качества — проверка готовых изделий на соответствие заказу и требованиям.
- Упаковщик — подготовка готовой партии к выдаче или отправке клиенту.
- Механик — обслуживание и ремонт швейного оборудования.
- Бухгалтер — учёт доходов, расходов, зарплат, налогов и документов.
- Уборщик — поддержание чистоты в цехе, зоне раскроя, на складе и рабочих местах.
Расчёт окупаемости и рентабельности
Чтобы понять, через сколько вернутся вложения и насколько прибыльным будет производство, нужно посчитать срок окупаемости и рентабельность.
Сколько денег нужно для запуска
Рассмотрим открытие небольшого швейного производства в Самаре со стартовыми вложениями 1,5 млн ₽. Деньги пойдут на аренду и подготовку помещения, покупку оборудования, ткани и фурнитуры, оплату труда на старте и запуск рекламы.
Сколько можно заработать
При реалистичном сценарии выручка составит 350 000 ₽ в месяц, ежемесячные расходы — около 260 000 ₽, чистая прибыль — 90 000 ₽.
Срок окупаемости считают как стартовые вложения, делённые на ежемесячную прибыль: 1 500 000 ₽ ÷ 90 000 ₽ ≈ 17 месяцев.
Рентабельность — это отношение прибыли к выручке: 90 000 ₽ ÷ 350 000 ₽ × 100% ≈ 26%.
То есть производство окупится примерно за полтора года и будет приносить 26 копеек прибыли с каждого рубля выручки.
Регистрация бизнеса и юридические аспекты
Перед запуском швейного производства нужно выбрать форму бизнеса и систему налогообложения, оформить разрешительные документы, открыть расчётный счёт и подключить онлайн-кассу.
Регистрация ИП, ООО или самозанятость
Форму бизнеса выбирают по масштабу.
Самозанятость (НПД) подойдёт мастеру, который шьёт сам — на дому или в небольшом ателье. Регистрация проходит в приложении «Мой налог», там же формируются чеки. Нанимать сотрудников нельзя, а доход ограничен 2,4 млн ₽ в год, это около 200 000 ₽ в месяц.
ИП — оптимальный вариант для ателье или небольшого швейного производства. Регистрация ИП простая, отчётности меньше, чем у ООО, можно нанимать сотрудников.
ООО выгоднее, если планируется крупный цех с партнёрами, привлечение инвестиций и работа с крупными заказчиками. Если решите открыть ООО, понадобится пакет учредительных документов, сложная отчётность и бухгалтер в штате.
Выбор кодов ОКВЭД
Нужно выбрать основной код ОКВЭД и добавить дополнительные — под услуги, которые будет оказывать швейное производство. Например:
- 14.11 — производство одежды из кожи.
- 14.13 — производство прочей верхней одежды.
- 14.14 — производство нательного белья.
Налогообложение
ИП и ООО чаще всего выбирают УСН:
- «Доходы» — 6% с выручки, расходы подтверждать не нужно.
- «Доходы минус расходы» — 15%, выгодно, если расходов много и их можно подтвердить документами.
АУСН — автоматизированная упрощёнка для ИП и ООО без сотрудников или со штатом до пяти человек. Ставки выше: 8% «Доходы» и 20% «Доходы минус расходы». Зато налог считает ФНС, отчётности почти нет и страховые взносы за себя и сотрудников платить не нужно, кроме взносов на травматизм. Режим действует почти во всех регионах.
Патент доступен только ИП: предприниматель платит фиксированную сумму за период, на который оформляется патент. Узнать, действует ли патент в вашем регионе, и его стоимость можно в сервисе ФНС.
НПД (самозанятость) — 4% при работе с физлицами и 6% с юрлицами и ИП. Подходит физлицам и ИП без сотрудников, с доходом до 2,4 млн ₽ в год. Отчётности нет, чеки формируются в приложении «Мой налог», страховые взносы платить не обязательно.
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Расчётный счёт
В идеале открыть счёт сразу после регистрации бизнеса, чтобы принимать безналичную оплату от клиентов и рассчитываться с поставщиками, подрядчиками и другими контрагентами.
Онлайн-касса
По 54-ФЗ ИП и ООО нужна онлайн-касса, если они принимают оплату от физлиц. При этом касса не нужна:
- Самозанятым и ИП на НПД — чек формируется в приложении «Мой налог».
- ИП на патенте при услугах по ремонту и пошиву одежды, но клиенту всё равно выдают документ об оплате.
- Если производство шьёт партии только для компаний и ИП и оплата идёт на расчётный счёт.
Необходимые документы, лицензии и разрешения
Лицензия для швейной деятельности не нужна. Ателье с индивидуальным пошивом сертификация, декларирование и маркировка тоже не касаются.
А для небольшого производства разрешительные документы оформляют по техническим регламентам ЕАЭС:
- ТР ТС 017/2011 — одежда и обувь для взрослых.
- ТР ТС 007/2011 — детская одежда.
- ТР ТС 019/2011 — спецодежда и средства индивидуальной защиты.
В зависимости от изделия оформляют один из трёх документов.
|Документ
|На какую одежду
|Декларация о соответствии
|Большая часть взрослой одежды второго и третьего слоя: платья, брюки, юбки, рубашки, свитеры, пальто, куртки, головные уборы, шарфы, перчатки
|Предприниматель сам регистрирует в реестре Росаккредитации после испытаний в лаборатории
|Сертификат соответствия
|Одежда первого слоя, которая постоянно контактирует с кожей: нижнее бельё, корсеты, купальники, носки, колготки, чулки. А также верхняя одежда для детей до года — куртки, комбинезоны, конверты
|Аккредитованный орган сертификации после лабораторных испытаний
|Свидетельство о государственной регистрации (СГР)
|Одежда первого слоя для детей до трёх лет: боди, распашонки, ползунки, носки, колготки, лёгкие летние головные уборы
|Роспотребнадзор
Если изделие не входит ни в один перечень техрегламентов — например сумки, чехлы или одежда для животных, — оформляют отказное письмо. Добровольный сертификат получать необязательно, но он повышает доверие покупателей.
После оформления разрешительных документов продукцию маркируют. Маркировка «Честный ЗНАК» обязательна по распоряжению Правительства №792-р и распространяется почти на всю одежду: верхнюю одежду, платья, рубашки, брюки и другие позиции.
Подбор помещения и оборудование
Перед запуском важно определиться с помещением и составом оборудования.
Где арендовать помещение
Выбор помещения зависит от формата бизнеса:
- Производство. Подойдёт промзона, отдельно стоящее здание или первый этаж с отдельным входом. Важна удобная логистика для сотрудников и поставщиков, близость к транспорту. В жилом доме производство размещать нельзя.
- Ателье. Нужны поток клиентов и хорошая проходимость — жилой дом, торговый центр или оживлённая улица. В промзоне ателье не приживётся.
На месте важно проверить планировку, освещение, электросеть, вентиляцию, водопровод и санузел. Площади должно хватать на зоны раскроя, пошива, хранения тканей и фурнитуры, готовых заказов, склада и отдыха.
Список необходимого оборудования и расходников
Чтобы справляться с потоком заказов, заранее продумайте, что понадобится для работы.
Оборудование
- Швейные машины разного назначения, оверлоки, плоскошовная машина для трикотажа, бытовая швейная машина для петель и декоративных строчек.
- Раскройный стол, стол конструктора, столы под швейные машины и оверлоки, раскройно-настилочное оборудование, плоттер, пресс для кнопок и фурнитуры.
- Парогенератор, утюги с парогенератором, гладильная доска.
- Рейлы, стеллажи и ящики для расходников и фурнитуры.
- Компьютер, офисная техника, дополнительное освещение.
- Мебель для сотрудников и клиентов, шкафчики для личных вещей, холодильник, чайник, посуда.
Расходники
- Ткани, подкладочные материалы, ленты.
- Нитки, иглы, ножницы, сантиметровые ленты.
- Молнии, пуговицы, кнопки.
- Бумага для принтера и плоттера, пакеты для упаковки заказов.
- Средства для уборки и дезинфекции, мыло, питьевая вода, аптечка.
Риск-менеджмент и частые ошибки
На старте швейный бизнес кажется простым, но есть моменты, которые приводят к браку, срывам сроков и потере клиентов. Разберём основные ошибки и способы их избежать.
- Оборудование не соответствует нагрузке — подбирайте его под ассортимент, объём заказов и бюджет.
- Не учтены технологии пошива — изучите базовые приёмы и последовательность работы или привлеките опытных специалистов.
- Качество не контролируется — проверяйте изделие на этапах кроя, пошива, обработки и перед выдачей.
- Помещение выбрано только по цене — важны также расположение, проходимость и возможность разместить вывеску.
- Целевая аудитория не определена, продвижение слабое — изучите район, конкурентов и запросы клиентов, задействуйте разные каналы продвижения.
- Себестоимость не просчитана — заранее учитывайте стоимость ткани, фурнитуры, работы, аренды и закладывайте запас на брак.
- В работу берутся все заказы подряд — определите основные услуги и отказывайтесь от тех, что срывают график или не приносят дохода.
- Нет системы в заказах и сроках — ведите карточки клиентов в CRM и согласовывайте дату выдачи с запасом по времени.