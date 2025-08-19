Как открыть строительный бизнес с нуля

«Если ещё не открыли своё дело, то и не открывайте. А если уже успели стартовать — закройте бизнес, особенно в стройке», — советует владелец строительной компании «Мирандико» Андрей Миронов. И это не призыв отказаться от бизнес-идеи, а предупреждение: без трезвого расчёта и тщательной подготовки в сфере строительства не выжить. Почему это не про панику, а про здравый смысл — объясняем в статье.

Точка Банк расскажет обо всём, что следует знать на старте бизнеса, чтобы не попасть в череду проблем, из-за которых компании закрываются на первом году жизни. Разберём, с чего начинать, как официально зарегистрировать и вести строительный бизнес, к каким рискам подготовиться и как ими управлять.

Выбор специализации

Прежде чем выбирать нишу, стоит ещё раз задать себе вопрос: действительно ли вы хотите открывать бизнес именно в строительстве? Ведь стартовать в этой сфере будет не так просто из-за сложной ситуации на рынке.

Спрос на строительные услуги снижается из-за падения продаж квартир и офисов на первичном рынке — высокие процентные ставки по ипотеке и кредитам сдерживают покупателей. К тому же резко выросли цены на стройматериалы и, соответственно, стоимость работ, что также отпугивает потенциальных клиентов.

При этом конкуренция только усиливается, а кадров становится всё меньше. Так, многие рабочие уходят из стройки в доставку — зарплаты в Яндексе, Ozon, Wildberries и Сбермегамаркете оказываются выше, а условия стабильнее.

Если вы всё же готовы рискнуть, важно определиться с нишей и чётко понять, кто ваш клиент и где будете его искать. Первый год–два будут решающими: на этот период вам понадобятся стартовый капитал и постоянные клиенты для оборотных средств.

Простая ниша — высокий риск

Начать можно с самых доступных направлений — вроде отделки квартир. Вход туда действительно проще, но это и самые перегретые сегменты: высокая конкуренция, низкая маржинальность, большое число исполнителей с серыми схемами и не всегда честной работой. Такие ниши часто кажутся безопасным стартом, но на деле в них легко потерять деньги, не набрав нужный оборот.

Более сложные ниши — больше возможностей



Советуем выбирать специализацию, где выше барьер входа, но и выше средний чек: инженерные системы, монтаж систем вентиляции и кондиционирования, работы с промышленными объектами.

В таких нишах конкуренция ниже, а проекты — крупнее и стабильнее. Но для их выполнения потребуются опыт в узкой сфере строительства, штат сотрудников, повышенный уровень ответственности и иногда дополнительные лицензии, доступы или разрешения.

Решите, с кем будете работать: физлица или корпоративные клиенты

Работать можно как с частными заказчиками, так и с бизнесом. Частные клиенты приносят быстрые деньги, но могут быть привередливы, чаще требуют личного внимания и склонны к торгу. Корпоративные же клиенты дают большие заказы, особенно через тендеры, но и цикл сделки дольше, а вход в такие проекты требует подготовки.

Учитывайте местоположение

В Москве и других крупных городах спрос на строительные услуги выше, но и конкуренция сильнее. В регионах же работать легче, но цена — основной критерий для выбора клиента. Также стоит помнить, что в разных регионах могут отличаться условия закупок, доставки материалов и оплаты.

Заложите сезонность бизнеса

С декабря по апрель спрос на многие строительные услуги заметно падает. Чтобы не терять доход, лучше заранее продумать, как снизить риски. Например, совмещать работы с сервисным обслуживанием и эксплуатацией систем и помещений, которые актуальны в том числе зимой — так бизнес сможет работать круглый год.

Меня с юности увлекали истории о строительстве сложных объектов, романтика крупных строек СССР, поэтому я и выбрал профессию инженера-строителя. После вуза работал на стройке, затем некоторое время занимался продажами, и в итоге всё равно вернулся к строительству, но уже в качестве собственного бизнеса.

В 2010 году вместе с партнёром мы основали компанию «Мирандико». Начинали с деревянного домостроения, отделочных работ и частных клиентов, а сегодня я веду бизнес уже один. Основное направление — инженерные системы и корпоративные заказы. В моём случае такая специализация оказалась наиболее перспективной и прибыльной.

Андрей Миронов владелец строительной компании «Мирандико»

Регистрация бизнеса и другие юридические аспекты

Чтобы работать легально, нужно правильно выбрать форму ведения бизнеса, зарегистрировать строительную компанию в налоговой и оформить необходимые разрешения.

Как выбрать форму ведения бизнеса и налоговый режим

От формы ведения бизнеса будут зависеть налоги, ответственность и возможности для роста.

Самозанятость подойдёт, если планируете работать в одиночку и доход не будет превышать 2,4 млн рублей год. Плюсы: минимум отчётности, низкая ставка налога на профессиональный доход (НПД) — 4–6%. Минусы: подойдёт, если планируете работать в одиночку и доход не будет превышать 2,4 млн рублей год. Плюсы: минимум отчётности, низкая ставка налога на профессиональный доход (НПД) — 4–6%. Минусы: ограничения по видам деятельности и доходу, нельзя нанимать сотрудников.

ИП можно работать одному или с командой. Здесь больше гибкости в налогах, чем при самозанятости: можно выбрать НПД, упрощёнку, патент или остаться на общей системе. Плюсы: можно открыть расчётный счёт и использовать сервисы для бизнеса. Минусы: процесс регистрации чуть сложнее, чем при самозанятости, а также будет отчётность на налоговых режимах (кроме НПД).

ООО — оптимально, если работаете с партнёрами, собираетесь привлекать инвестиции или участвовать в крупных тендерах. При этом режимы вроде НПД или патента для ООО выбрать нельзя, но остальные варианты налогообложения доступны. Плюсы: возможность участия нескольких учредителей, повышенное доверие клиентов. Минусы: усложнённая процедура регистрации бизнеса и больше отчётности.

Смотрите подборку статей от Точка Банк, чтобы разобраться в особенностях самозанятости, а также узнать, как оформить ИП для строительства домов или открыть строительную фирму в формате ООО.

Надо ли получать лицензии на строительство

Лицензии на строительство давно отменены — вместо них действует система саморегулируемых организаций (СРО). Вступать в СРО обязательно, если ИП или ООО:

строит дома выше трёх этажей;

занимается монтажом железобетонных, металлических, каменных и деревянных конструкций;

выполняет работы по гидроизоляции, теплоизоляции, бурению и другим видам, перечисленным в Приказе Минрегиона РФ № 624

В каждом регионе свои СРО, их перечень можно посмотреть в реестре. Для вступления в СРО нужно подготовить пакет документов, а также оплатить взносы плюс страхование ответственности. Стоимость можно посмотреть на сайте конкретной саморегулируемой организации.

ВАЖНО

Если сумма по договору строительного подряда не превышает 10 млн рублей, вступать в СРО необязательно ( ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ ).

Как настроить приём оплат от контрагентов и клиентов

Если клиент — юрлицо или индивидуальный предприниматель, безналичная оплата идёт через расчётный счёт. Это стандартно. Наличные можно принять, но с ограничением в 100 000 рублей по одной сделке. При этом для расчётов наличкой понадобится онлайн-касса.

Если клиент — физлицо, оплату надо проводить через онлайн-кассу, независимо от того, платил он наличкой или картой. Это требование Федерального закона № 54-ФЗ — оно распространяется и на строительную сферу.

Кому можно не устанавливать онлайн-кассу:

Самозанятым или ИП на НПД. ИП на патенте, которые оказывают услуги согласно пункту 2.1 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ . Например, это остекление балконов и лоджий, электромонтаж, реконструкция зданий. ИП и компаниям, если они работают в отдалённых или труднодоступных местностях.

Рекомендуем по возможности минимизировать расчёты наличными. Безналичный расчёт облегчает учёт, повышает прозрачность бизнеса и снижает риски, связанные с мошенничеством.

Финансовый план

Запустить строительный бизнес можно с минимальными вложениями или, наоборот, с миллионами инвестиций. Всё зависит от амбиций, формата работы и того, что у вас уже есть на старте.

Сколько денег нужно на открытие строительной компании

Здесь не может быть универсального ответа. Кто-то начинает как ИП, самостоятельно выполняя отделочные работы со своими инструментами. А кто-то сразу запускает ООО, нанимает сотрудников, арендует офис и закупает дорогостоящее оборудование. Конечно, затраты в двух ситуациях будут сильно отличаться.

Дадим примеры расценок. Если планируете вступать в СРО, заложите в свой бюджет примерно 450–500 тысяч рублей на это. А страхование ответственности обойдётся ещё в 150–300 тысяч рублей. На маркетинг тоже придётся потратиться — где-то 30–70 тысяч рублей в месяц.

СОВЕТ При работе с частными клиентами офис не обязателен — можно выезжать на объекты прямо из дома. Если же ориентируетесь на корпоративных заказчиков, лучше арендовать офис — это повысит доверие к компании и её статус. Что касается оборудования, на старте хватит базового набора под ваш перечень услуг. А специализированные инструменты будет выгоднее арендовать под конкретные проекты, а не покупать.



Как привлечь инвестиции в бизнес

Если своих накоплений не хватает, есть несколько рабочих вариантов:

Оформить целевой кредит в банке — сейчас есть программы под малый бизнес.

Предложить участие в проекте частным инвесторам — в обмен на долю в бизнесе или проценты от прибыли.

Договориться о займе с друзьями или родственниками.

Мне повезло: мы с партнёром стартовали вдвоём, и на первом этапе друзья и родственники дали деньги в долг — без процентов. Потом мы всё вернули. Но, честно говоря, вести бизнес с партнёром — это всегда риск. У меня всё сложилось удачно, но не факт, что так будет у всех. В партнёре вы должны быть уверены на 100%. Андрей Миронов владелец строительной компании «Мирандико»

Маркетинговая стратегия

В строительстве маркетинговую стратегию стоит выстраивать на сочетании рекламных предложений, личных рекомендаций и участия в тендерах. Дальше рассмотрим всё это подробнее.

Продвижение компании: откуда брать заказы

На старте важно обеспечить базовую видимость компании: создать сайт и запустить контекстную рекламу в Яндекс Директе и Google Рекламе. Это не бесплатно, но даст первые заявки. Если же у вас нет навыков настройки, лучше сразу подключать подрядчиков-маркетологов.

По сути чтобы реклама работала, в ней должно быть одно из двух:

либо чёткое конкурентное преимущество — например, «ремонт под ключ — всего за три недели с гарантией соблюдения сроков»;

либо какое-то выгодное предложение — акция, фиксированная цена за метр, бесплатная дополнительная услуга и т.п.

Фразы вроде «выполняем работы качественно» уже не работают. Нужно что-то конкретное.

Также важны личные связи, рекомендации от довольных клиентов, партнёрства с проектировщиками и архитекторами, участие в бизнес-сообществах. Это не даёт быстрых заявок, но формирует устойчивый поток со временем.

Для B2B особенно важно, чтобы вы были «в поле зрения». Про вас должны знать те, кто решает, с кем работать.

Стоит ли строительной фирме участвовать в тендерах

Для строительных компаний коммерческие и государственные тендеры — отдельный канал заявок. Участвовать в них можно даже небольшим фирмам, но потребуется внимательно изучать требования, заранее готовить документы и чаще всего — вступать в СРО.

Подача заявки требует времени и ресурсов, так что без системного подхода можно больше потратить, чем получить. Заранее оценивайте свои силы, особенно с государственными тендерами, поскольку там сложнее выполнить требования к исполнителю и уложиться в бюджет.

Все затраты по работам и материалам обычно ложатся на плечи предпринимателя. А оплата производится только после подписания акта и чаще всего не быстро — в течение 45 календарных дней или в другой срок, который указан в контракте.

В итоге даже небольшой объект площадью 100 квадратных метров может потребовать вложений от 2–3 млн рублей. Поэтому иногда после изучения ТЗ и бюджета проекта становится очевидно, что деньги выгоднее положить в банк, чем участвовать в тендере.

Подбор и наём сотрудников

Одна из главных сложностей в строительном бизнесе — найти надёжных и квалифицированных сотрудников. Если к разнорабочим требования минимальны, то начиная с обычных рабочих и выше — уже нужен либо опыт, либо профильное образование.

Для поиска персонала стоит использовать:

«Авито» и другие доски объявлений (например, «Руки»);

сервисы вроде Профи.ру и Яндекс Работа;

телеграм-каналы с объявлениями по региону — особенно актуальны локальные чаты, например по Москве;

и, конечно, сарафанное радио — один из самых эффективных каналов в строительной сфере.

Будьте готовы к тому, что за хороших рабочих придётся платить, особенно если речь о специалистах с опытом. Конкуренция за квалифицированных людей сейчас высокая.

Большинство рабочих приходят ко мне по сарафанному радио. Кто-то поработал, рассказал другим — и те уже сами звонят. Говорят: слышали, что у вас нормальные условия, всё по договорённости и без обмана. Для строителей это важно. Андрей Миронов владелец строительной компании «Мирандико»

Организация охраны труда и техники безопасности

Если на объекте произойдёт несчастный случай, ответственность ляжет на руководство компании. Поэтому все правила по охране труда и технике безопасности должны выполняться строго и без исключений.

Что нужно обязательно сделать:

Обеспечить всех сотрудников необходимым оборудованием — например, карабинами для работ на высоте и т.д.

Провести первичный инструктаж по технике безопасности для каждого работника, независимо от должности — от штукатура до маркетолога.

Вести журналы с подписями сотрудников, подтверждающими прохождение инструктажей.

Организовать регулярное периодическое тестирование для подтверждения знаний по технике безопасности.

Также перед началом работ на стройплощадке стоит проводить краткий инструктаж. В нём важно рассказать об условиях труда, основных опасностях и правилах безопасности.

Управление проектами и контроль качества работ

Не начинайте стройку без проекта — это поможет избежать споров, ошибок и лишних затрат. В идеале предлагать клиентам подготовку проекта напрямую через вашу компанию — так вы сохраните контроль и снизите риски.

Если ведёте несколько проектов одновременно, чётко их разграничьте — и по документам, и по финансам. Заведите отдельную учётную таблицу для каждого и не смешивайте авансы. Для удобства можно использовать услугу «Фонд».

Регулярно посещайте объекты и лично проверяйте ход работ — особенно на старте. Только так можно вовремя заметить проблемы, обеспечить качество работ и соблюдение сроков.

Риск-менеджмент

Риски в строительстве возникают постоянно и влияют не только на результат, но и на вашу прибыль. Поэтому так важно об этих рисках знать и стараться ими управлять.

1. Нехватка рабочих рук. Из-за оттока мигрантов на рынке ощущается дефицит специалистов.

📌 Совет: ставьте акцент на подбор и удержание собственных сотрудников, инвестируйте в обучение и создавайте комфортные условия труда.

2. Высокая конкуренция. Строительных компаний много, и борьба за заказчиков может снижать прибыльность.

📌 Совет: выделяйтесь качеством, узкой специализацией или уникальными услугами. Не стоит конкурировать только ценой — это ведёт к снижению дохода.

3. Дорогие кредиты. Высокие процентные ставки делают финансирование бизнеса затратным и рискованным.

📌 Совет: планируйте финансы заранее, избегайте излишних заёмных средств и ищите альтернативные источники финансирования — например, инвестиции или сотрудничество с партнёрами.

4. Потребительский экстремизм. Клиенты иногда требуют компенсации за незначительные или вымышленные дефекты, что приводит к дополнительным расходам и судебным спорам.

📌 Совет: документируйте все этапы работ, используйте договоры с чёткими условиями и гарантиями, ведите фототчёты и сохраняйте все акты выполненных работ.

Распространённые ошибки при запуске бизнеса

Многие заходят в стройку с уверенностью, что разбираются в строительных услугах и этого достаточно. Но они забывают, что важно ещё наладить системную работу и контролировать процессы.

❌ Ошибка 1: работать без документации

Многие предприниматели на старте соглашаются работать без проекта — «там же просто розетку повесить». Но даже простой монтаж требует проектной документации, особенно на коммерческих объектах.

Ещё часто забывают про технику безопасности: журналы инструктажей, акты и приказы обязательны с первого дня. И отдельная ошибка — отсутствие письменных договоров с заказчиками и подрядчиками. Без них вы не сможете защитить себя, если что-то пойдёт не так.

❌ Ошибка 2: игнорировать нормативы и правила

ГОСТы, СНиПы, ПУЭ — это не пережитки прошлого, а обязательные требования, нарушение которых может повлечь за собой штрафы и срыв приёмки объекта. Даже если заказчик говорит «делай по-быстрому», ответственность всё равно будет на исполнителе.

❌ Ошибка 3: упускать контроль над объектом

Собственники бизнеса часто стараются как можно больше делегировать, но строительный бизнес — не тот случай. Без личного контроля на площадке вы не узнаете, где халтурят, кто не вышел на смену и почему срываются сроки. Хотя бы на этапе становления контроль должен быть личным и регулярным.

Итоги: риски есть, но и перспективы большие

Строительный бизнес действительно непрост: высокая конкуренция, сезонные колебания и необходимость значительных вложений могут отпугнуть новичков. Но это не повод отказываться от идеи. Если подойти к делу с расчётом, выбрать правильную нишу и выстроить стратегию — у бизнеса будут хорошие перспективы.