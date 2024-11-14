Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Регистрация бизнеса
  4. Как открыть бизнес в 2026 году: полное руководство
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса
Новый бизнес
Новый бизнес

Как открыть бизнес в 2026 году: полное руководство

Думаете о своём деле, но не знаете, с чего начать? Так выглядит каждый старт — пока не разложишь всё по шагам. Точка Банк покажет, как пройти путь от идеи до первых продаж. Разберём выбор ниши, оформление документов, привлечение клиентов и частые ошибки на старте.

14.02.2026
6895
6895

Откройте бизнес с Точка Банк

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн за вас. А после — откроем счёт за 0 ₽.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Откройте бизнес с Точка Банк

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн за вас. А после — откроем счёт за 0 ₽.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Авторы

Коротко
В 2026 году начать бизнес стало проще. Нейросети сократили путь от идеи до прототипа — можно проанализировать нишу, разобрать конкурентов и собрать сайт или бота без разработчика. Солопренёрство из тренда превратилось в рабочую модель: один человек ведёт бизнес, опираясь на AI и автоматизацию.
Из важного — налоговые правила продолжают меняться. Но спецрежимы для новичков никуда не делись: патент, НПД, УСН и АУСН по‑прежнему доступны. Причём АУСН в 2026 году действует почти во всех регионах.

Чек-лист для запуска бизнеса

Если не хочется читать всё руководство сразу — все ключевые шаги уже собраны в чек-листе. Скачайте и возвращайтесь к нему по мере продвижения.

Идеи бизнеса для начинающих

Тренд 2026 года — солопренёрство: бизнес без сотрудников, на нейросетях и автоматизации. Сегодня можно самому собрать продукт, проверить спрос и расти без команды — за счёт инструментов AI. В одиночку реально запускать вайбкодинг сайтов и приложений, делать ботов и настраивать автоматизацию бизнес-процессов.

Но солопренёрство — лишь один из сценариев. Важнее другое: любую идею стоит проверить по трём критериям: можно ли начать с небольшими вложениями, есть ли стабильный спрос и быстро ли вернутся деньги.

  1. Низкий порог входа: онлайн-курсы, блог, мелкий ремонт, дизайн-услуги, маркетплейсы, копирайтинг, репетиторство.
  2. Стабильный спрос: бьюти, фитнес, доставка еды, детские товары, клининг, автомойка, ПВЗ.
  3. Быстрая окупаемость: перепродажа товаров с китайских сайтов, маникюр на дому, кофейные аппараты, украшения ручной работы, торты на заказ.

Из подходящих вариантов выбирайте то, что откликается лично вам. 

Топ-10 идей для бизнеса с высокой маржинальностью

Бизнес-идеи с минимальными вложениями

Бизнес без сотрудников: как зарабатывать в одиночку

Как нейросети могут помочь с запуском бизнеса

В 2026 году нейросети — мощный инструмент для экономии времени и денег на старте.

  • Анализ ниши. Опишите идею и попросите найти слабые места, оценить конкуренцию и предложить способы отстроиться.
  • Анализ конкурентов. Загрузите 100+ отзывов конкурентов с запросом вычленить жалобы — за минуты получите карту «болей» для УТП.
  • Нейминг и брендинг. Загрузите описание бизнеса — получите варианты названий и концепции логотипа без дизайнера.
  • Скрипты продаж. Сгенерируйте варианты ответов на типичные возражения клиентов, шаблоны писем и сценарии для первых звонков.
  • Контент. Попросите нейросети составить контент-план для соцсетей, описания для маркетплейсов, тексты для лендинга. 
  • Вайбкодинг. Сайты, боты и приложения можно создавать через промпты — навыки программирования не нужны. Опишите задачу нейросети и получите рабочий прототип, чтобы быстро проверить идею.

Попробуйте создать сайт, логотип или изображения с помощью нейросервисов от Точка Банк.

Как выбрать нишу и сформулировать УТП

1. Начните с себя. Выпишите свои навыки, опыт и ресурсы. Определите, какие реальные задачи клиентов вы можете решать быстро и качественно.

2. Изучите тренды в Яндекс Вордстат. Ищите запросы с коммерческим намерением: «купить», «заказать», «цена» + продукт. Уточните регион и посмотрите динамику за год.

3. Проанализируйте 3–5 конкурентов: цены, отзывы, рекламу. Сделайте SWOT-анализ: оцените сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Ищите «голубой океан» — нишу с минимумом конкурентов. Соберите жалобы из отзывов, найдите сегменты, которые все игнорируют.

4. Определите целевую аудиторию: каковы возраст, пол, география, доходы, интересы, образ жизни, проблемы и потребности. Изучайте реальных людей: проводите интервью, читайте отзывы, анализируйте соцсети.

5. Сформулируйте уникальное торговое предложение (УТП) и протестируйте. Это конкретное обещание с выгодой или гарантией, а не «качественно и недорого». Проверьте реакцию 10–15 потенциальных клиентов до запуска.

ПРИМЕР
У Ивана есть опыт в сфере услуг, и он решил открыть клининг. В Яндекс Вордстат проверил спрос на уборку квартир в своём городе. Разобрал конкурентов: из отзывов выловил главные жалобы: клинеры часто опаздывают и за ними приходится всё перепроверять. ЦА — занятые семьи, которым важны пунктуальность и результат.
Так родилось УТП: «Приезжаем вовремя и работаем по чек‑листу. Опоздали или что‑то не сделали по чек‑листу — скидка 10% на следующую уборку».

Как проверить спрос

Проведите проблемные интервью (CustDev) с 10–15 людьми из вашей целевой аудитории, они помогут доработать УТП. Задайте вопросы:

  • «Как вы сейчас решаете эту проблему?» — чтобы проверить, насколько она реально важна.
  • «Сколько бы заплатили за решение, которое закрывает эту задачу?» — чтобы узнать цену.
  • «Готовы оставить предзаказ прямо сейчас?» — самый важный вопрос для оценки спроса.

Если говорят: «Классная идея», но не готовы заплатить, — спроса нет.

Соберите MVP — минимально жизнеспособный продукт, который можно показать клиентам. Один урок вместо курса, бот вместо приложения, прототип в Figma. MVP не должен быть идеальным: его задача — не впечатлить, а проверить, готовы ли люди платить.

Создайте простой лендинг с описанием MVP и формой заявки. Запустите тестовую рекламу в Яндексе или соцсетях с бюджетом 5 000–10 000 ₽. Если 5–10% посетителей оставляют заявку — спрос подтверждён, можно масштабировать. Если конверсия ниже 2%, пересмотрите идею или предложение, пока не вложили больше.

ПРИМЕР
Иван поговорил с 12 семьями из ЦА. Подтвердилось: опоздания и претензии к качеству уборки — главная боль, и за решение этой проблемы клиенты готовы платить.
В качестве MVP предложил разовую уборку по чек‑листу с фотоотчётом. Собрал лендинг с УТП и формой заявки, запустил рекламу в Яндексе на 7 000 ₽. Конверсия — 8%: из 200 посетителей 16 оставили заявку. Идею можно масштабировать.

Как составить финмодель и найти финансирование

Финансовая модель — таблица с доходами и расходами вашего бизнеса. Она поможет понять, сколько денег потребуется на запуск, какую прибыль можно ожидать и рентабелен ли проект.

Составить финмодель можно в Excel, Google или Яндекс Таблицах. Что включить в расчёты: 

  • Стартовые затраты — оборудование, первая партия товара, реклама. 
  • Ежемесячные расходы — аренда, зарплаты, материалы, эквайринг. 
  • Прогноз продаж — количество заказов в месяц и средний чек. 
  • Налоги — зависят от выбранной системы налогообложения. 
  • Чистая прибыль — что останется после всех расходов и налогов. 
  • Точка безубыточности — объём продаж, при котором доходы покрывают все расходы. Формула: постоянные расходы / маржинальная прибыль с единицы товара или услуги.
  • Срок окупаемости — вложения в бизнес / ожидаемая средняя прибыль за единицу времени (месяц, год).

В Точка Банке вы можете пройти бесплатный курс по составлению финмодели с готовыми шаблонами. А на скрине ниже смотрите примерные расчёты для клининговой компании.

Выше — фрагмент финмодели. На нём видно, как структурированы доходы и расходы клининговой компании.

Возьмите сумму из финмодели и добавьте 10–20% запаса — на старте всегда появляются незапланированные траты. 

Где найти деньги: 

  • Собственные накопления — самый простой вариант, не нужно ни перед кем отчитываться. 
  • Гранты и субсидии — государство поддерживает начинающих предпринимателей, особенно в регионах. Например: грант предпринимателям до 25 лет (100 000–500 000 ₽), гранты ФСИ для технологических проектов, социальный контракт до 350 000 ₽. Суммы и условия меняются — сверяйте актуальные.
  • Банковский кредит — подойдёт, если есть залог или стабильный доход. Сравните условия нескольких банков. Также рассмотрите льготные кредиты и микрозаймы для МСП.
  • Частный инвестор — вкладывает деньги в обмен на долю в бизнесе. 
  • Краудфандинг — собираете деньги от будущих клиентов через платформы вроде Planeta.ru, заодно проверяете спрос.

Обязательно ли составлять бизнес-план

Бизнес-план не обязателен, но помогает упорядочить мысли и ничего не упустить. А если берёте кредит, привлекаете инвесторов или претендуете на господдержку — без документа не обойтись, и к его оформлению могут быть строгие требования.

Если же составляете бизнес-план для себя, подойдёт простая структура:

  • Описание бизнеса и его миссии.
  • Анализ рынка и конкурентов.
  • Уникальное торговое предложение (УТП).
  • Финансовая модель.
  • Маркетинговая стратегия.
  • Анализ потенциальных рисков.

Бизнес-план онлайн

Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Как зарегистрировать бизнес и разобраться с другими юридическими вопросами

Чтобы бизнес работал законно, нужно официально его оформить.

Шаг 1. Зарегистрировать бизнес

ИП — проще в регистрации, не нужен юридический адрес, доступны патент и НПД. Подходит для небольшого бизнеса. 

ООО — нужен юридический адрес и уставный капитал. Проще привлекать инвестиции и можно вести бизнес с партнёрами. Подходит тем, кто планирует масштабироваться.

Подать документы на регистрацию можно самостоятельно через сайт ФНС, «Госуслуги» или лично в налоговой, но тогда придётся самим готовить документы, заполнять заявление, выбирать коды ОКВЭД и налоговый режим.

Другой вариант — обратиться в Точка Банк:

  • Эксперты подберут подходящие коды ОКВЭД и систему налогообложения (СНО).
  • Подготовят комплект документов, заполнят заявление на регистрацию бизнеса и выбор СНО.
  • Помогут подать документы онлайн — без визитов в налоговую.
  • После регистрации откроют расчётный счёт — можно сразу начинать работать.
  • Всё это — бесплатно. И никаких ботов — только живые эксперты, которым можно задавать вопросы.

На практике чаще всего отказы в регистрации бизнеса случаются из‑за мелочей, о которых начинающие предприниматели даже не подозревают. Например, адрес при регистрации ИП. Вы указываете его точно по паспорту, а в базе ФНС хранится старый — и система автоматически выносит отказ. Поэтому перед подачей заявления обязательно проверьте свой адрес в базе ФНС.


Ещё один важный момент — юридический адрес ООО. Многие при регистрации хотят использовать домашний адрес учредителя или директора. Законом это не запрещено, но требования ИФНС различаются: где‑то примут любой адрес проживания, а где‑то обязательно проверят прописку или право собственности на помещение.

За годы работы с регистрацией бизнеса эксперты Точка Банка собрали базу знаний о таких требованиях ФНС — это помогает подготовить документы правильно с первого раза и избежать отказа.

Алина МусинаАлина Мусина
Алина МусинаЭксперт по регистрации бизнеса в Точка Банк

Шаг 2. Выбрать систему налогообложения

Чаще всего начинающие предприниматели выбирают между тремя вариантами: АУСН, УСН и ПСН.

КритерииАУСНУСНПСН
Кому подходитИП и ОООИП и ОООИП
Основные ограничения— Доходы до 60 млн ₽ в год.

— Штат не более пяти сотрудников.

— Основные средства не более 150 млн ₽
— Доходы до 490,5 млн ₽ в год.

— Штат не более 130 сотрудников.

— Основные средства не более 218 млн ₽
— Доход до 20 млн ₽ в год.

— Штат не более 15 сотрудников
Ставка налога— 8% с доходов.

— 20% с доходов минус расходы (минимум 3% от доходов)
— 6% с доходов.

— 15% с доходов минус расходы (минимум 1% от доходов)
Фиксированная сумма, не зависит от реального заработка. Рассчитать можно на сайте ФНС
Что важно знатьС 2026 года АУСН действует почти во всех регионах РФ.

Отчётность минимальная — ФНС сама считает налог.

Страховые взносы платить не нужно (кроме взносов на травматизм). НДС нет
При выручке свыше 20 млн ₽ нужно платить НДС.

Порог для НДС заморозили до 2029 года на уровне 20 млн ₽		Подходит не для всех видов деятельности.

Стоимость патента будет зависеть от региона.

С 2027 года лимит годового дохода снизят до 15 млн ₽, с 2028 — до 10 млн ₽

Другие варианты СНО:

НПД — для ИП без сотрудников с доходом до 2,4 млн ₽ в год. Ставка: 4% с уплат от физлиц, 6% от юрлиц и ИП. Не нужно платить обязательные страховые взносы. Подходит не для всех видов деятельности.

ЕСХН — для сельхозпроизводителей (доход от агробизнеса — не менее 70%). Ставка: 6% с доходов минус расходы. НДС — если нет освобождения.

ОСНО — самый сложный и дорогой режим. Подходит для бизнеса с большими оборотами. Назначается автоматически, если не выбрали другой режим.

Планируете открыть бизнес в 2026 году? 
Бесплатно проконсультируем: поможем подобрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы быстро и без ошибок. Регистрация бизнеса за 3–5 дней.

Шаг 3. Открыть расчётный счёт

Для ООО расчётный счёт обязателен. ИП может работать и без него, но тогда он сможет расплачиваться только наличными и с лимитом 100 000 ₽ на одну сделку. Удобнее открыть расчётный счёт сразу после регистрации.

В Точка Банке счёт открывается бесплатно — специалист приедет в удобное для вас время и место для оформления. Обслуживание счёта от 0 ₽, платёжки юрлицам и ИП без ограничений. К счёту можно подключить Онлайн-бухгалтерию, эквайринг, зарплатный проект и другие сервисы.

Шаг 4. Подготовить документы для вашей сферы

Лицензирование. Проверьте, нужна ли лицензия для вашей деятельности. Посмотрите список лицензируемых видов деятельности. Например, там есть образовательная, охранная и фармацевтическая деятельность.

Маркировка товаров. Если торгуете, изучите требования «Честного ЗНАКА». Обувь, одежда, лекарства и другие категории подлежат обязательной маркировке. Причём перечень постоянно пополняется.

Сертификация. На некоторые товары нужны сертификат или декларация о соответствии. Без них продавать нельзя — ни в своём магазине, ни на маркетплейсе. Проверьте, попадает ли ваш товар в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации.

Уведомление. Перед началом работы по некоторым видам деятельности нужно уведомить госорганы — минимум за день до фактического открытия. Например, общепит обязан сообщить в Роспотребнадзор, а грузоперевозки — в Ространснадзор. Проверить, касается ли это вашего бизнеса, можно в Постановлении Правительства №725. Подать уведомление — через «Госуслуги».

ЭДО. В 2026 году электронный документооборот — уже необходимость. Чтобы делегировать право подписи сотруднику, понадобится машиночитаемая доверенность — МЧД. А с 1 сентября 2026 года для перевозок, например, станут обязательными электронные перевозочные документы — ЭПД.

Найм. Как только оформили первого сотрудника, нужно сообщить в Социальный фонд России (СФР). Срок — один рабочий день с момента издания приказа о приёме. Нужно подать форму ЕФС-1 с заполненными титульным листом и подразделами 1 и 1.1 раздела 1. 

Какие законы нужно знать ИП и юридическим лицам

Шаг 5. Настроить приём платежей

Касса обязательна при продажах физлицам. Исключений мало — их можно найти в статье 2 Закона №54-ФЗ. ККТ нужно зарегистрировать в ФНС.

Эквайринг даёт возможность принимать оплату банковскими картами. Если планируете работать не только с наличными — эквайринг нужен.

Как выстроить маркетинг и продажи

Рекомендуем выстраивать «лестницу ценностей» — путь клиента от знакомства до постоянных покупок.

  • Ступень 1 — бесплатная польза: чек-лист, консультация, пробный урок.
  • Ступень 2 — недорогой продукт: пробная услуга или товар по сниженной цене.
  • Ступень 3 — основной продукт, на котором зарабатываете.
  • Ступень 4 — допродажи: подписка, сервис, сопутствующие товары.

Начинайте с простого: соцсети, сарафанное радио, отзывы. Главная метрика — повторные покупки. Удержать клиента в разы дешевле, чем найти нового.

Маркетинговые стратегии для нового бизнеса

На старте клиентов можно приводить и без рекламного бюджета:

  1. Реферальная программа — предложите скидку за приведённого друга: «Приведи знакомого — скидка 10% обоим».
  2. Доски объявлений и локальные чаты — Авито, районные и городские сообщества, где ищут ваши услуги.
  3. Партнёрства и бартер со смежным бизнесом — обменивайтесь клиентами с теми, у кого та же аудитория, но нет с вами конкуренции. Например, фитнес-клуб и массажный салон дарят клиентам друг друга бонусы.

Такие каналы почти ничего не стоят и хорошо работают, пока вы нарабатываете первые отзывы.

Типичные ошибки новичков

  1. Перфекционизм. Можно месяцами дорабатывать продукт и так и не запуститься. Лучше выйти с рабочей версией и улучшать её по отзывам клиентов.
  2. Широкая аудитория. «Подходит всем» — значит не цепляет никого. Начните с узкой группы, которую хорошо понимаете.
  3. Заниженные цены. Если слишком дёшево — клиенты сомневаются в качестве, а вы не покрываете расходы. Нужно искать баланс.
  4. Всё делать самому. В таком случае времени на рост не останется. Стоит постепенно делегировать рутину другим.
  5. Траты на статус. Красивый офис может подождать — сначала лучше вложиться в привлечение клиентов.

Вопросы по теме

Как оценить нишу по методу пяти сил Портера?

Если хотите оценить нишу глубже, чем через SWOT-анализ, используйте модель пяти сил Портера. Она показывает с пяти сторон, насколько трудно будет зарабатывать:


1. Угроза новых игроков — легко ли конкурентам зайти следом за вами. Чем ниже порог входа, тем выше давление.


2. Давление покупателей — насколько клиенты диктуют цену. Если аналогов много, они легко уходят к другим.


3. Рыночная власть поставщиков — насколько вы от них зависите. Один поставщик с уникальным сырьём может сильно поднимать цену.


4. Товары-заменители — есть ли другие способы закрыть ту же потребность. Например, доставка готовой еды вместо продуктов для готовки.


5. Конкуренция внутри ниши — сколько прямых конкурентов уже работают на рынке и насколько он насыщен. Чем плотнее ниша, тем сложнее выделиться и удержать цену.


Каждую силу нужно оценить по выраженности риска, степени влияния на прибыль и возможности решить проблему (всё от 1 до 10).

Итоговый рейтинг считаем по формуле:


Итоговый рейтинг = Выраженность риска + Степень влияния − Возможность решения


Если результат — 4 балла, то у силы низкий риск, если 5–8 — средний, если 9 и выше — высокий. Цифры покажут, какому аспекту нужно уделять больше всего внимания.

Кого называют бизнесменом и нужно ли здесь образование?

Бизнесмен — это тот, кто официально зарегистрировал своё дело. Образование не обязательно: важно умение планировать финансы, находить клиентов и держаться после неудач.

В чём преимущества работы в электронной коммерции?

E-commerce привлекает простотой входа и низкими рисками. Популярный старт — торговля на Wildberries и Ozon.


Главные преимущества: низкий порог входа, можно быстро проверить бизнес-идею и понять, стоит ли её масштабировать.


Минусы: огромная конкуренция, комиссии 5–25% с продажи, данные о покупателях остаются у маркетплейса.

Другие статьи по теме

12 АПРЕЛЯ 2026
67 094
Дарья Жуковская
Патентная система налогообложения (ПСН) для ИП
25 МАРТА 2026
110 327
Ольга Клепикова
Упрощённая система налогообложения: что это такое, кто может применять и как перейти

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Как открыть бизнес с нуля в 2026 году: полное руководство — Точка Банк