Как перейти с УСН на ОСНО и как вернуться

Когда предприниматели открывают ИП, они автоматически попадают на ОСНО — общую систему налогообложения. Это наиболее сложный режим в плане отчётности и налоговой нагрузки. Поэтому многие ИП ещё на этапе регистрации меняют систему на более простую и понятную УСН — упрощённую систему налогообложения.

Коротко Вернуться с УСН на ОСНО можно добровольно, уведомив налоговую до 15 января, или вынужденно, если перестали соответствовать требованиям УСН. Например, доход в 2026 году превысил 490,5 млн ₽, сотрудников стало больше 130 или основные средства достигли лимита в 218 млн ₽. Главное — вовремя подать уведомление в налоговую.

Чтобы не попасть на ОСНО автоматически, при регистрации бизнеса или в течение 30 дней после неё нужно подать уведомление о переходе на УСН. Если срок пропущен, перейти на упрощёнку получится только с 1 января следующего года.

Что такое ОСНО

Общая система налогообложения — единственная система, которую могут применять все ИП и юрлица без исключения. Дальше подробнее рассмотрим, какие налоги и взносы должны платить ИП на ОСНО.

НДС

Базовая ставка НДС с 2026 года составляет 22%, однако для отдельных категорий товаров и операций действуют пониженные ставки. Так, на детские товары применяется ставка 10%, а при экспорте — 0% (ст. 164 НК РФ).

При этом предприниматель может не платить НДС, если выручка без налога за три последовательных месяца не превышает 2 млн ₽ и в деятельности отсутствуют подакцизные товары. В таком случае можно оформить освобождение от НДС по статье 145 НК РФ.

НДФЛ

ИП платят НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности, но не со всей выручки, а с налоговой базы. Есть два варианта её расчёта — выбрать можно только один:

Фактические расходы. Можно уменьшить доходы на подтверждённые расходы бизнеса. Для этого нужно сохранять договоры, чеки и акты. По сути налог платится с прибыли. Стандартный вычет 20% от доходов. Применяют, если расходы нельзя подтвердить документально.

Ставка НДФЛ рассчитывается по прогрессивной шкале и зависит от годового дохода:

До 2,4 млн ₽ — 13%.

От 2,4 до 5 млн ₽ — 15%.

От 5 до 20 млн ₽ — 18%.

От 20 до 50 млн ₽ — 20%.

Свыше 50 млн ₽ — 22%.

По таким же ставкам рассчитывают НДФЛ и с доходов сотрудников.

Страховые взносы за себя

В 2026 году ИП платят:

Фиксированные взносы — 57 390 ₽ в год.

Дополнительные взносы — 1% с прибыли свыше 300 000 ₽. Максимальный размер допвзносов в 2026 году — 321 818 ₽.

Страховые взносы за сотрудников

Работодатель обязан платить страховые взносы за каждого сотрудника. Основная ставка составляет 30% от фонда оплаты труда в пределах установленной базы. В эту сумму входят:

22% — на пенсию.

5,1% — на медицину.

2,9% — на случай болезни или декрета.

Отдельно уплачиваются взносы на травматизм и профзаболевания. Тариф составляет от 0,2 до 8,5%. Конкретная ставка зависит от класса профессионального риска компании.

С 1 января 2026 года действует единая предельная база для начисления страховых взносов — 2,979 млн ₽ на одного сотрудника. В 2025 году лимит был ниже — 2,759 млн ₽. Изменение закреплено постановлением Правительства от 31.10.2025 №1705.

До достижения предельной базы взносы начисляются по стандартным ставкам. С доходов свыше лимита применяется пониженная ставка, что позволяет снизить налоговую нагрузку при высоких зарплатах.

Кроме того, ИП на ОСНО платят налоги на землю, транспорт и имущество, если для этого есть основания.

В итоге при работе на ОСНО приходится не только платить большое количество налогов, но и вести по ним отчётность. Это большой объём работы, поэтому на ОСНО обычно остаются предприниматели, которые обязаны работать на этой системе налогообложения.

Какие ИП обязаны работать на ОСНО в 2026 году

Любой ИП может работать на ОСНО — для этого нет никаких ограничений или условий. Однако большинство предпринимателей предпочитают применять специальные налоговые режимы, например УСН, так как они проще и выгоднее.

Логика здесь такая: ИП обязан работать на ОСНО, если ему не подходит ни один из спецрежимов. Например, для применения УСН есть ограничения. Если хотя бы одно из четырёх условий не соблюдается, ИП не сможет использовать УСН и будет на общей системе:

Годовой доход превышает 490,5 млн ₽. Остаточная стоимость основных средств больше 218 млн ₽. Численность сотрудников превышает 130 человек. ИП ведёт определённые виды деятельности, для которых УСН не предусмотрена, например работает как ломбард или частное агентство занятости.

Что такое УСН

УСН — упрощённая система налогообложения. Её особенность в том, что вместо НДФЛ и ряда других налогов предприниматель платит один основной налог, а отчётность сдаёт один раз в год. Исключение — когда из-за превышения лимитов ИП должен платить НДС на УСН.

Основной налог на УСН

На УСН платят один основной налог, но выбрать можно из двух объектов налогообложения:

Доходы — подходит для ИП, у которых нет расходов на бизнес или их немного. Стандартная ставка налога — 6%, но регионы могут снизить её до 1%.

Доходы минус расходы — подходит для бизнеса с большими затратами. Стандартная ставка — 15%, регионы могут снижать её до 5%. При этом, если разница между доходами и расходами равна нулю или отрицательная, налог всё равно придётся платить. Минимальная ставка — 1% с доходов.

Важный момент: с 2026 года регионы смогут снижать ставки УСН только для отдельных видов бизнеса из Единого перечня Правительства.

НДС на УСН

С 2026 года лимит освобождения от НДС на УСН снижается:

20 млн ₽ — в 2026 году.

15 млн ₽ — в 2027 году.

10 млн ₽ — с 2028 года.

Как только доход превышает лимит, бизнес автоматически становится плательщиком НДС со следующего месяца. Если выручка за 2025 год уже была выше 20 млн ₽, НДС появляется сразу с 1 января 2026 года.

На УСН можно платить НДС двумя способами — по специальным или общим ставкам.

Специальные ставки:

5% — если доход за год не превышает 272,5 млн ₽.

7% — если доход превышает 272,5 млн ₽, но не более 490,5 млн ₽.

При этих ставках входящий НДС к вычету не принимают.

Общие ставки: 22, 10 или 0% — с правом на вычет входящего НДС.

ИП, который впервые перешёл на ставку 5 или 7%, может отказаться от неё и перейти на общую ставку 22% в любой момент в течение первых четырёх кварталов применения пониженной ставки.

Также ИП на УСН платят налоги на землю, транспорт и имущество, если есть объекты в собственности.

Страховые взносы

ИП на УСН, как и на общей системе налогообложения, уплачивают страховые взносы за себя и за сотрудников.

Какие требования есть для ИП на УСН

Для применения УСН в 2026 году индивидуальный предприниматель должен подпадать под несколько требований:

Годовой доход — до 490,5 млн ₽.

Стоимость основных средств — до 218 млн ₽.

Число работников — не более 130 человек.

Вид деятельности подходит под УСН. Исключение — банки, страховые компании, ломбарды, инвестиционные фонды и другие варианты, для которых УСН запрещена законом.

На УСН обычно работает малый и средний бизнес. Но при расширении можно утратить право на применение упрощёнки и снова оказаться на ОСНО. Поэтому иногда бывает так: предприниматель работает на УСН, но затем переходит на общую систему. А через несколько лет он может снова получить право работать на упрощёнке.

Как переходить с одной системы на другую? Сейчас разберёмся.

Как перейти на УСН при регистрации ИП

Предприниматель может выбрать УСН сразу при регистрации ИП.

Для этого вместе с документами на открытие бизнеса нужно подать уведомление о переходе на УСН по форме №26.2-1.

ВАЖНО С 1 июля 2026 года вместо отдельных форм вводится единое уведомление о применении УСН

Вот инструкция для заполнения уведомления по форме 26.2-1:

Впишите номер ИНН, узнать его можно на сайте ФНС . Если ИНН ещё нет, налоговая присвоит его при регистрации. Не заполняйте КПП. Впишите код налоговой, которая обслуживает ваш адрес. Узнать его можно на сайте ФНС Поле «Признак налогоплательщика» — впишите цифру 1. Заполните ФИО. Поле перехода на упрощённую систему налогообложения — впишите цифру 2. Выберите объект налогообложения и впишите его код: 1 — для доходов, 2 — для доходов минус расходы. Введите текущий год. Поля с информацией о доходах за девять месяцев и остаточной стоимостью не заполняйте. Поля с информацией о том, кто подаёт заявление, заполните в соответствии с ситуацией. Если подаёте сами, впишите цифру 1. Если делегировали это представителю, впишите цифру 2. Если заявление подаёт представитель, надо указать название документа, подтверждающего его полномочия, и приложить этот документ или его копию.

Есть несколько способов подать заявление для перехода на УСН:

Лично в отделении ФНС.

Лично в МФЦ.

Онлайн.

По почте.

Через представителя.

Дожидаться подтверждения от налоговой не надо, можно сразу начать работать на выбранном режиме.

Как перейти с ОСНО на УСН в течение 30 дней после регистрации

Если предприниматель не подал при регистрации уведомление о переходе на УСН, он автоматически попадает на ОСНО. Но в течение 30 дней он ещё может передумать — последнее число поможет определить калькулятор дней от Точка Банк. Для перехода надо заполнить то же самое уведомление.

Правила заполнения такие же, но есть небольшая разница:

Впишите номер ИНН — после регистрации ИП он есть у всех. Не заполняйте КПП. Впишите код налоговой, которая обслуживает ваш адрес. Признак налогоплательщика — впишите цифру 2. Заполните ФИО. Переход на упрощённую систему налогообложения — впишите цифру 2. Выберите объект налогообложения и впишите его код. Введите текущий год. Поля с информацией о доходах за девять месяцев и остаточной стоимостью заполнять не нужно. Поля с информацией о том, кто подаёт заявление, заполните в соответствии с ситуацией. Если подаёте сами, впишите цифру 1. Если делегировали это представителю, впишите цифру 2. Если заявление подаёт представитель, надо указать название документа, подтверждающего его полномочия, и приложить этот документ или его копию.

После этого нужно отправить уведомление о переходе в налоговую. Если не успеть перейти на УСН в течение 30 дней после регистрации ИП, переход будет возможен только с 1 января следующего календарного года. До этого времени надо будет продолжать работать на ОСНО: заполнять отчётность, платить НДС и другие налоги.

Как перейти с ОСНО на УСН с 1 января следующего года

Если предприниматель уже давно работает на ОСНО, а теперь решил перейти на УСН, он может совершить переход с 1 января следующего года.

Для перехода предпринимателю важно убедиться, что его бизнес подходит под требования упрощёнки. Если всё в порядке, надо подготовить уведомление по форме 26.2-1 — то же самое, что заполняли выше. Но помните, что с 1 июля 2026 года его заменит единая форма документа.

Заполняется уведомление практически так же, но есть особенности:

Впишите номер ИНН. КПП не заполняйте. Впишите код налоговой, которая обслуживает ваш адрес. Признак налогоплательщика — впишите цифру 3. Впишите свои ФИО. Переход на упрощённую систему налогообложения — выберите цифру 1 и впишите год. Выберите объект налогообложения и впишите его код. Введите текущий год. Заполните поля с информацией о доходах за девять месяцев и остаточной стоимостью на 1 октября. Поля с информацией о том, кто подаёт заявление, заполните в соответствии с ситуацией. Если подаёте сами, впишите цифру 1. Если делегировали это представителю, впишите цифру 2. Если заявление подаёт представитель, надо указать название документа, подтверждающего его полномочия, и приложить этот документ или его копию.

Подать уведомление о переходе нужно до 31 декабря текущего года, но иногда дата смещается из‑за выходных и праздников. Например, чтобы начать платить налоги по УСН с 1 января 2026 года, заявление надо подать до 12 января 2026 года включительно. Такое смещение произошло из‑за того, что 31 декабря — выходной, а дальше идут праздничные дни.

Как вернуться с УСН на ОСНО

Есть три ситуации, в которых предприниматели уходят с упрощёнки. Для перехода на ОСНО предпринимателю надо заполнить уведомление об отказе от применения УСН. Форма уведомления и срок подачи будут зависеть от ситуации. А с 1 июля 2026 года форма станет единой.

Ситуация №1

ИП добровольно хочет вернуться на ОСНО. В этом случае ему надо заполнить форму №26.2-3 и отправить уведомление до 15 января года, в котором ИП переходит на ОСНО.

ПРИМЕР Сразу после регистрации ИП перешёл на УСН и долгое время работал на этом режиме. Но через несколько лет бизнес масштабировался, и предприниматель понял, что со следующего года ему надо переходить на ОСНО. Например, он планирует нанять в новом году больше 130 сотрудников и понимает, что доходы превысят лимит. Поэтому ИП отказывается от УСН и добровольно переходит на ОСНО.



Ситуация №2

ИП прекратил деятельность, в отношении которой работал на УСН. В этом случае надо заполнить форму №26.2‑8 и отправить уведомление в течение 15 дней со дня прекращения этой деятельности.

ПРИМЕР ИП несколько лет владел магазином одежды и применял УСН «Доходы минус расходы». Через пять лет он решил сменить сферу деятельности, закрыть магазин и запустить новый бизнес на ОСНО.

Ситуация №3

ИП нарушил условия применения УСН и перестал попадать под требования. В этом случае надо заполнить форму №26.2‑2 и подать заявление в течение 15 дней после отчётного или налогового периода, в котором право на УСН было утрачено.

ПРИМЕР Предприниматель нанял 131 сотрудника и утратил право на УСН. Сотрудник начал работу 15 февраля — в первом квартале 2026 года. Значит, предприниматель утратил право на применение УСН с января. Сообщить об этом в ФНС он должен в течение 15 дней после отчётного периода — 15 апреля. Если срок выпадает на выходной или праздничный день, он переносится на ближайший рабочий.

