Как подтвердить достоверность сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ

Данные юридического лица в ЕГРЮЛ всегда должны быть актуальны. Налоговая следит за этим, проверяет компании и при подозрении требует подтвердить информацию, которая кажется недостоверной.
Недостоверные данные юридического лица: что это и чем грозит
Иногда ФНС считает, что в ЕГРЮЛ могут быть недостоверные сведения о компании. Обычно это:
- юридический адрес;
- данные о руководителе юридического лица.
Тогда инспекторы направляют уведомление с просьбой подтвердить данные. С этого момента у компании есть 30 дней, чтобы подать документы и доказать их достоверность. Если этого не сделать или сделать неправильно, то налоговая внесёт в ЕГРЮЛ отметку о недостоверности сведений.
Важно: с момента появления отметки в ЕГРЮЛ у компании есть шесть месяцев, чтобы это исправить. Иначе налоговая вправе начать процедуру исключения фирмы из реестра. Иными словами, компанию могут закрыть принудительно — по решению инспекции (ст. 11 Федерального закона № 129‑ФЗ).
На практике чаще всего проблемы у компаний начинаются именно с юридического адреса. Поэтому при открытии ООО важно первым делом выбрать надёжный адрес: он не должен быть массовым, а сведения о помещении и собственнике должны легко подтверждаться.
Почему юридический адрес может быть недостоверным
Юридический адрес — это адрес, по которому зарегистрирована компания. Он должен совпадать с местом нахождения исполнительного органа — чаще всего это директор. Если его нет, указывается адрес другого органа или лица, которое вправе действовать от имени фирмы. Адрес вносится в ЕГРЮЛ и становится официальным.
По каким признакам налоговая может заподозрить недостоверный адрес:
- Письма возвращаются обратно с пометками вроде «адресат выбыл» или «истёк срок хранения».
- Инспектор приезжает на место и не находит компанию: нет вывески, офис закрыт, соседи не знают, кто там работает.
- Поступает жалоба от клиента, поставщика или другого госоргана о том, что компания не находится по адресу.
- Собственник помещения сообщает, что компания больше не арендует офис.
Иногда сами предприниматели не знают, что в реестре уже появилась пометка. Письмо потерялось с подтверждением адреса ООО в налоговой, контрольное мероприятие прошло незаметно, а первым об этом узнаёт не директор, а потенциальный партнёр — когда проверяет компанию перед сделкой.
Как подтвердить юридический адрес
Если налоговая не найдёт компанию по адресу, который указан в ЕГРЮЛ, она направит требование подтвердить сведения. У фирмы будет 30 дней, чтобы ответить.
Ответ можно дать в свободной форме. В письме нужно обосновать, что компания действительно находится по указанному адресу, и приложить документы, которые это доказывают.
Образец пояснений ↓
Если же компания сменила адрес и забыла об этом сообщить — нужно внести изменения в ЕГРЮЛ. Для этого подайте заявление по форме № Р13014 и приложите подтверждающие документы — например, копию договора аренды, квитанцию об оплате и гарантийное письмо от арендодателя.
При игнорировании требования налоговой или ошибочном ответе в ЕГРЮЛ появится отметка о недостоверности адреса.
Что делать при появлении отметки о недостоверности адреса
Постарайтесь как можно быстрее подтвердить юридический адрес. Что нужно сделать:
- Свяжитесь с инспектором. Его телефон обычно указан в письме от налоговой. Если письма нет, обратитесь в свою ИФНС и уточните, какие документы подойдут именно в вашем случае.
- Подготовьте подтверждающие документы. Обычно это договор аренды, документы на собственность, коммунальные платёжки за последние месяцы и гарантийное письмо от арендодателя.
- Подайте документы в налоговую. Лично, через представителя, по почте или онлайн.
- Покажите, что компания действительно работает по адресу. Разместите на двери табличку с названием компании и часами работы, укажите номер телефона — это упростит инспектору проверку.
Если инспектор убедится, что адрес действующий, отметку снимут. Но из истории она не исчезнет — запись останется в ЕГРЮЛ и может насторожить контрагентов при проверке.
Почему данные о руководителе могут быть недостоверными
Данные о руководителе тоже могут быть признаны недостоверными. Такое случается реже, чем с адресом, но последствия могут быть такими же серьёзными — вплоть до принудительного закрытия компании.
Налоговая может заподозрить недостоверность, если:
- директор числится сразу в большом количестве организаций;
- в налоговую поступила жалоба, что фактически управляет другой человек;
- в ФНС или других госорганах есть сведения о смерти руководителя.
Иногда инициатором выступает сам человек. Например, директор уволился, но в ЕГРЮЛ его никто не поменял. Тогда нужно подать заявление в ФНС по форме № Р34001. К заявлению нужно приложить документы, которые подтверждают прекращение полномочий, например приказ об увольнении или копию трудового договора.
Если налоговая сочтёт доводы обоснованными, она направит уведомление с требованием подтвердить сведения. У компании есть 30 дней, чтобы ответить и подать актуальные данные.
Когда директор действительно сменился, нужно заполнить и подать заявление по форме № Р13014.
Если при этом меняется и устав, дополнительно понадобятся:
- решение единственного участника или протокол общего собрания;
- новая редакция устава или лист изменений;
- квитанция об оплате госпошлины — при подаче заявления на бумаге.
Если не ответить на просьбу налоговой или сделать это неправильно — в ЕГРЮЛ также появится отметка о недостоверности. Свяжитесь с инспектором, уточните причину и принесите нужные документы.