Как подтвердить достоверность сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ

Данные юридического лица в ЕГРЮЛ всегда должны быть актуальны. Налоговая следит за этим, проверяет компании и при подозрении требует подтвердить информацию, которая кажется недостоверной.

Недостоверные данные юридического лица: что это и чем грозит

Иногда ФНС считает, что в ЕГРЮЛ могут быть недостоверные сведения о компании. Обычно это:

юридический адрес;

данные о руководителе юридического лица.

Тогда инспекторы направляют уведомление с просьбой подтвердить данные. С этого момента у компании есть 30 дней, чтобы подать документы и доказать их достоверность. Если этого не сделать или сделать неправильно, то налоговая внесёт в ЕГРЮЛ отметку о недостоверности сведений.

Важно: с момента появления отметки в ЕГРЮЛ у компании есть шесть месяцев, чтобы это исправить. Иначе налоговая вправе начать процедуру исключения фирмы из реестра. Иными словами, компанию могут закрыть принудительно — по решению инспекции (ст. 11 Федерального закона № 129‑ФЗ).

На практике чаще всего проблемы у компаний начинаются именно с юридического адреса. Поэтому при открытии ООО важно первым делом выбрать надёжный адрес: он не должен быть массовым, а сведения о помещении и собственнике должны легко подтверждаться.

Почему юридический адрес может быть недостоверным

Юридический адрес — это адрес, по которому зарегистрирована компания. Он должен совпадать с местом нахождения исполнительного органа — чаще всего это директор. Если его нет, указывается адрес другого органа или лица, которое вправе действовать от имени фирмы. Адрес вносится в ЕГРЮЛ и становится официальным.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Если компания указала один адрес, а фактически работает в другом месте, налоговая может заподозрить, что сведения фиктивны.

По каким признакам налоговая может заподозрить недостоверный адрес:

Письма возвращаются обратно с пометками вроде «адресат выбыл» или «истёк срок хранения».

Инспектор приезжает на место и не находит компанию: нет вывески, офис закрыт, соседи не знают, кто там работает.

Поступает жалоба от клиента, поставщика или другого госоргана о том, что компания не находится по адресу.

Собственник помещения сообщает, что компания больше не арендует офис.

Иногда сами предприниматели не знают, что в реестре уже появилась пометка. Письмо потерялось с подтверждением адреса ООО в налоговой, контрольное мероприятие прошло незаметно, а первым об этом узнаёт не директор, а потенциальный партнёр — когда проверяет компанию перед сделкой.

Как подтвердить юридический адрес

Если налоговая не найдёт компанию по адресу, который указан в ЕГРЮЛ, она направит требование подтвердить сведения. У фирмы будет 30 дней, чтобы ответить.

Ответ можно дать в свободной форме. В письме нужно обосновать, что компания действительно находится по указанному адресу, и приложить документы, которые это доказывают.

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Если же компания сменила адрес и забыла об этом сообщить — нужно внести изменения в ЕГРЮЛ. Для этого подайте заявление по форме № Р13014 и приложите подтверждающие документы — например, копию договора аренды, квитанцию об оплате и гарантийное письмо от арендодателя.

При игнорировании требования налоговой или ошибочном ответе в ЕГРЮЛ появится отметка о недостоверности адреса.

Что делать при появлении отметки о недостоверности адреса

Постарайтесь как можно быстрее подтвердить юридический адрес. Что нужно сделать:

Свяжитесь с инспектором. Его телефон обычно указан в письме от налоговой. Если письма нет, обратитесь в свою ИФНС и уточните, какие документы подойдут именно в вашем случае. Подготовьте подтверждающие документы. Обычно это договор аренды, документы на собственность, коммунальные платёжки за последние месяцы и гарантийное письмо от арендодателя. Подайте документы в налоговую. Лично, через представителя, по почте или онлайн. Покажите, что компания действительно работает по адресу. Разместите на двери табличку с названием компании и часами работы, укажите номер телефона — это упростит инспектору проверку.

Если инспектор убедится, что адрес действующий, отметку снимут. Но из истории она не исчезнет — запись останется в ЕГРЮЛ и может насторожить контрагентов при проверке.

Если вам удалось подтвердить адрес и продолжить работу, стоит также позаботиться о надёжном управлении финансами. Открыть расчётный счёт можно в Точка Банк — с удобным интернет-банкингом, поддержкой 24/7 и защитой от блокировок по 115‑ФЗ. Узнать подробности Узнать подробности Узнать подробности

Почему данные о руководителе могут быть недостоверными

Данные о руководителе тоже могут быть признаны недостоверными. Такое случается реже, чем с адресом, но последствия могут быть такими же серьёзными — вплоть до принудительного закрытия компании.

Налоговая может заподозрить недостоверность, если:

директор числится сразу в большом количестве организаций;

в налоговую поступила жалоба, что фактически управляет другой человек;

в ФНС или других госорганах есть сведения о смерти руководителя.

Иногда инициатором выступает сам человек. Например, директор уволился, но в ЕГРЮЛ его никто не поменял. Тогда нужно подать заявление в ФНС по форме № Р34001. К заявлению нужно приложить документы, которые подтверждают прекращение полномочий, например приказ об увольнении или копию трудового договора.

Если налоговая сочтёт доводы обоснованными, она направит уведомление с требованием подтвердить сведения. У компании есть 30 дней, чтобы ответить и подать актуальные данные.

Когда директор действительно сменился, нужно заполнить и подать заявление по форме № Р13014.

Если при этом меняется и устав, дополнительно понадобятся:

решение единственного участника или протокол общего собрания;

новая редакция устава или лист изменений;

квитанция об оплате госпошлины — при подаче заявления на бумаге.