Как получить лицензию на образовательную деятельность для ИП и ООО

В России образовательная деятельность подлежит лицензированию — и для ИП, и для организаций. Но не любое обучение требует лицензии: для ряда форматов она не нужна, подробнее рассмотрим в статье.
Нужна ли лицензия на образовательную деятельность: быстрая проверка
Перед тем как разбираться в деталях, проверьте себя по шпаргалке: она поможет быстро понять, нужна ли вам лицензия.
|Ситуация
|ИП
|Организация
|Обучение по образовательной программе с учебным планом
|Да, если привлекают педагогов
|Да
|Проводят итоговую аттестацию и выдают документы об обучении
|Да, если привлекают педагогов
|Да
|ИП ведёт занятия лично, без привлечения других педагогов (ч. 2 ст. 91 Федерального закона №273-ФЗ)
|Нет
|—
|Разовые лекции, семинары, вебинары без образовательной программы и аттестации (п. 17 ст. 2 Федерального закона №273-ФЗ)
|Нет
|Нет
|Продажа доступа к записанным материалам без преподавателя, программы и аттестации
|Нет
|Нет
|Консультации, коучинг, инфопродукты без образовательной программы
|Нет
|Нет
Если ситуация неоднозначная и непонятно, относится ли ваш формат работы к образовательной деятельности, лучше отправить письменный запрос в лицензирующий орган — это бесплатно и избавит от рисков в будущем.
Что такое лицензия на образовательную деятельность
Лицензия на образовательную деятельность — официальное разрешение от государства на оказание услуг по обучению. Получить её обязывает часть 1 статьи 91 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Лицензия подтверждает, что вы работаете законно и соответствуете требованиям, которые предъявляют к образовательным организациям.
Несколько важных моментов:
- Лицензия выдаётся бессрочно, но её могут отозвать, если нарушить условия.
- Если компания находится в процессе реорганизации, есть возможность получить временную лицензию сроком на год (ч. 8 ст. 91 Федерального закона №273-ФЗ).
- Лицензированием занимаются Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и региональные органы в сфере образования. Порядок лицензирования устанавливает постановление Правительства №1490.
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Зачем образовательным учреждениям нужна лицензия на практике
Лицензия нужна не только для соблюдения закона, но и для работы с клиентами и партнёрами. Она даёт несколько практических преимуществ:
- Обучать по образовательным программам и выдавать по итогам обучения документы, которые предусмотрены законом: например удостоверения или дипломы.
- Повышать доверие клиентов и партнёров.
- Участвовать в госпрограммах и тендерах, где нужен подтверждённый статус образовательной организации.
ИП без наёмных педагогов может преподавать сам и работать без лицензии — это удобный формат для старта. Но если захочется расти, выходить на корпоративных клиентов или участвовать в тендерах, лицензия понадобится.
Кто может получить лицензию
Разрешение на ведение образовательной деятельности в России могут оформить юридические лица и ИП. Для разных категорий соискателей условия лицензирования могут отличаться.
Самозанятым и физлицам без статуса ИП лицензию не выдают. Поэтому первый шаг — регистрация бизнеса. Точка Банк может взять этот вопрос на себя: подберём форму бизнеса, подготовим документы для ФНС и поможем подать их онлайн.
Требования для получения лицензии
Чтобы получить лицензию, нужно выполнить обязательные условия. Они зависят от формата обучения.
|Что нужно
|Дистанционное обучение
|Очное обучение
|Образовательная программа
|Разработать и утвердить хотя бы одну программу
|Разработать и утвердить хотя бы одну программу
|Материально-техническая база
|Не требуется как отдельное лицензионное требование для дистанта
|Нужно подтвердить наличие материально-технической базы и оборудования для обучения
|Помещение
|Не требуется, если обучение полностью дистанционное
|Нужны документы на помещение и его соответствие обязательным требованиям
Необходимые документы и сведения
Дальше дадим общий перечень — в зависимости от региона и формата обучения лицензирующий орган может запросить дополнительные документы или сведения.
Для оформления лицензии понадобятся:
- Заявление по установленной форме и документ со сведениями об образовательных программах. Обычно образцы есть на сайте лицензирующего органа.
- Правоустанавливающие документы на помещения.
- Заключение Роспотребнадзора — для очного обучения.
- Документы о материально-техническом оснащении — для очного обучения.
При полностью дистанционном обучении заключение Роспотребнадзора и документы о материально-техническом оснащении не требуются. Документы на помещение по закону тоже не нужны, но на практике лицензирующий орган может запросить их дополнительно (подп. «а» п. 6 постановления №1490).
Сроки получения лицензии на образовательную деятельность
Срок рассмотрения заявления — не больше пяти рабочих дней со дня приёма заявления и документов.
За это время лицензирующий орган проверяет полноту и достоверность сведений, оценивает соответствие лицензионным требованиям и принимает решение — выдать лицензию или отказать.
На практике подготовка документов и устранение замечаний могут занять больше времени, поэтому весь процесс нередко растягивается на несколько недель или дольше.
Разница в получении лицензии для ИП и ООО
Между индивидуальными предпринимателями и организациями существуют различия в условиях лицензирования образовательной деятельности.
|Критерий
|ИП
|ООО
|Виды программ
|Основные и дополнительные общеобразовательные программы, профессиональное обучение
|Любые программы в пределах лицензии, в том числе программы высшего образования
|Когда лицензия не нужна
|Если ИП ведёт занятия лично, без других педагогов
|Исключений нет — если обучение по образовательной программе, лицензия нужна всегда
Какие образовательные программы указывают в лицензии
В лицензии указывают образовательные программы, которые будет реализовывать ИП или организация. Чтобы корректно заполнить пакет документов, важно понимать, к какому уровню образования относится ваша деятельность.
В РФ выделяют четыре уровня образования:
1. Общее образование. Охватывает дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование.
2. Профессиональное образование. Включает среднее профессиональное образование, а также высшее: бакалавриат, специалитет, магистратуру и подготовку кадров высшей квалификации (аспирантуру, ординатуру).
3. Дополнительное образование. Охватывает дополнительное образование детей и взрослых, а также дополнительное профессиональное образование.
4. Профессиональное обучение. Включает профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих и служащих.
Как получить лицензию на образовательную деятельность
Оформление разрешения проходит в несколько этапов.
Подготовительный этап
Перед подачей документов нужно разработать образовательные программы и подготовить учебные материалы. А при очном обучении — ещё привести помещение в соответствие с обязательными требованиями. Также нужно обеспечить материально-техническую базу для реализации программ.
Стоимость оформления
С 2024 по 2029 год госпошлина не взимается. Это значит, что лицензию можно получить бесплатно, а при изменении названия, адреса или других сведений — бесплатно обновить данные в реестре.
Подача документов
Подготовленный пакет документов подают в региональный орган в сфере образования или в Рособрнадзор, если речь идёт об организациях федерального значения.
Документы подают через портал «Госуслуги». Для этого понадобится аккаунт организации или ИП. В некоторых регионах есть и другие способы подачи. Например, в Москве документы можно подать через официальный портал мэра и Правительства Москвы.
Перед подачей важно проверить комплектность документов и правильность оформления, потому что неполные или некорректно заполненные заявления возвращают на доработку.
Рассмотрение заявления и получение результата
Лицензирующий орган проверяет представленные документы. Если всё в порядке, сведения о лицензии вносят в реестр лицензий.
Выдают лицензию только в электронном виде.
Частые причины отказа в выдаче лицензии
Частые причины, которые приводят к отказу в выдаче лицензии:
- Неполный пакет документов.
- Ошибки или недостоверные сведения в заявлении и приложениях.
- Несоответствие помещения обязательным требованиям, если обучение планируется очно.
- Отсутствие необходимых условий для реализации образовательной программы.
Чтобы снизить риск отказа, лучше заранее проверить документы и убедиться, что условия обучения соответствуют требованиям.
Особенности лицензирования для онлайн-школ
Онлайн-формат не освобождает от лицензии — всё зависит от того, как устроено обучение.
Когда онлайн-школе лицензия не нужна
Лицензия не нужна, если онлайн-школа продаёт информационный или консультационный продукт. Например, без лицензии чаще всего работают в таких случаях:
- Продают доступ к записанным видеоматериалам без обратной связи от спикера.
- Проводят разовые вебинары, лекции и мастер-классы без учебного плана и итоговой аттестации.
- Оказывают консультационные услуги, а не обучают по образовательной программе.
- Проводят коучинг без учебного плана и итоговой аттестации.
- Публикуют методические материалы, инструкции, гайды и другие инфопродукты для самостоятельного изучения.
Если обучение идёт регулярно, по программе, с преподавателями, проверкой знаний и итоговыми документами, лицензия нужна. Основной пакет документов будет таким же, как и для других форматов обучения.
На практике лицензирующий орган может дополнительно запросить сведения о платформе и тестовый доступ в личный кабинет.
Ответственность за деятельность без лицензии
Если образовательную деятельность ведут без лицензии и без цели извлечения прибыли, ответственность наступает по статье 19.20 КоАП РФ:
- Для граждан — от 500 до 1 000 ₽.
- Для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 ₽ или дисквалификация до трёх лет.
- Для ИП — от 30 000 до 40 000 ₽ или административное приостановление деятельности до 90 суток.
- Для юрлиц — от 170 000 до 250 000 ₽ или административное приостановление деятельности до 90 суток.
Если деятельность ведут с целью извлечения прибыли, ответственность наступает по статье 14.1 КоАП РФ:
- Для граждан — от 2 000 до 2 500 ₽.
- Для должностных лиц и ИП — от 4 000 до 5 000 ₽.
- Для юрлиц — от 40 000 до 50 000 ₽.
Уголовная ответственность по статье 171 УК РФ возможна, если деятельность без лицензии причинила крупный ущерб или принесла крупный доход. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.