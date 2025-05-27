Как получить лицензию на образовательную деятельность для ИП и ООО

В России образовательная деятельность подлежит лицензированию — и для ИП, и для организаций. Но не любое обучение требует лицензии: для ряда форматов она не нужна, подробнее рассмотрим в статье.

Коротко Документы на лицензию подают через «Госуслуги». Госпошлины нет до конца 2029 года. Стандартный срок рассмотрения заявления — пять рабочих дней, при этом весь процесс на практике занимает несколько недель и дольше с учётом возможных замечаний и доработок. Лицензия выдаётся бессрочно, но её могут отозвать при нарушениях.

Лицензия на образовательную деятельность нужна организациям и ИП, которые обучают по программе, с преподавателями, проверкой знаний и выдачей документов. Не нужна — если ИП ведёт занятия лично, без других педагогов, а также при продаже инфопродуктов, разовых вебинарах и консультациях без учебного плана и аттестации.

Нужна ли лицензия на образовательную деятельность: быстрая проверка

Перед тем как разбираться в деталях, проверьте себя по шпаргалке: она поможет быстро понять, нужна ли вам лицензия.

Ситуация ИП Организация Обучение по образовательной программе с учебным планом Да, если привлекают педагогов Да Проводят итоговую аттестацию и выдают документы об обучении Да, если привлекают педагогов Да ИП ведёт занятия лично, без привлечения других педагогов ( ч. 2 ст. 91 Федерального закона №273-ФЗ Нет — Разовые лекции, семинары, вебинары без образовательной программы и аттестации ( п. 17 ст. 2 Федерального закона №273-ФЗ Нет Нет Продажа доступа к записанным материалам без преподавателя, программы и аттестации Нет Нет Консультации, коучинг, инфопродукты без образовательной программы Нет Нет

Если ситуация неоднозначная и непонятно, относится ли ваш формат работы к образовательной деятельности, лучше отправить письменный запрос в лицензирующий орган — это бесплатно и избавит от рисков в будущем.

Что такое лицензия на образовательную деятельность

Лицензия на образовательную деятельность — официальное разрешение от государства на оказание услуг по обучению. Получить её обязывает часть 1 статьи 91 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Лицензия подтверждает, что вы работаете законно и соответствуете требованиям, которые предъявляют к образовательным организациям.

Несколько важных моментов:

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Зачем образовательным учреждениям нужна лицензия на практике

Лицензия нужна не только для соблюдения закона, но и для работы с клиентами и партнёрами. Она даёт несколько практических преимуществ:

Обучать по образовательным программам и выдавать по итогам обучения документы, которые предусмотрены законом: например удостоверения или дипломы.

Повышать доверие клиентов и партнёров.

Участвовать в госпрограммах и тендерах, где нужен подтверждённый статус образовательной организации.

ИП без наёмных педагогов может преподавать сам и работать без лицензии — это удобный формат для старта. Но если захочется расти, выходить на корпоративных клиентов или участвовать в тендерах, лицензия понадобится.

Кто может получить лицензию

Разрешение на ведение образовательной деятельности в России могут оформить юридические лица и ИП. Для разных категорий соискателей условия лицензирования могут отличаться.

Самозанятым и физлицам без статуса ИП лицензию не выдают. Поэтому первый шаг — регистрация бизнеса. Точка Банк может взять этот вопрос на себя: подберём форму бизнеса, подготовим документы для ФНС и поможем подать их онлайн.

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Требования для получения лицензии

Чтобы получить лицензию, нужно выполнить обязательные условия. Они зависят от формата обучения.

Что нужно Дистанционное обучение Очное обучение Образовательная программа Разработать и утвердить хотя бы одну программу Разработать и утвердить хотя бы одну программу Материально-техническая база Не требуется как отдельное лицензионное требование для дистанта Нужно подтвердить наличие материально-технической базы и оборудования для обучения Помещение Не требуется, если обучение полностью дистанционное Нужны документы на помещение и его соответствие обязательным требованиям

Необходимые документы и сведения

Дальше дадим общий перечень — в зависимости от региона и формата обучения лицензирующий орган может запросить дополнительные документы или сведения.

Для оформления лицензии понадобятся:

Заявление по установленной форме и документ со сведениями об образовательных программах. Обычно образцы есть на сайте лицензирующего органа.

Правоустанавливающие документы на помещения.

Заключение Роспотребнадзора — для очного обучения.

Документы о материально-техническом оснащении — для очного обучения.

При полностью дистанционном обучении заключение Роспотребнадзора и документы о материально-техническом оснащении не требуются. Документы на помещение по закону тоже не нужны, но на практике лицензирующий орган может запросить их дополнительно (подп. «а» п. 6 постановления №1490).

Сроки получения лицензии на образовательную деятельность

Срок рассмотрения заявления — не больше пяти рабочих дней со дня приёма заявления и документов.

За это время лицензирующий орган проверяет полноту и достоверность сведений, оценивает соответствие лицензионным требованиям и принимает решение — выдать лицензию или отказать.

На практике подготовка документов и устранение замечаний могут занять больше времени, поэтому весь процесс нередко растягивается на несколько недель или дольше.

Разница в получении лицензии для ИП и ООО

Между индивидуальными предпринимателями и организациями существуют различия в условиях лицензирования образовательной деятельности.

Критерий ИП ООО Виды программ Основные и дополнительные общеобразовательные программы, профессиональное обучение Любые программы в пределах лицензии, в том числе программы высшего образования Когда лицензия не нужна Если ИП ведёт занятия лично, без других педагогов Исключений нет — если обучение по образовательной программе, лицензия нужна всегда

Какие образовательные программы указывают в лицензии

В лицензии указывают образовательные программы, которые будет реализовывать ИП или организация. Чтобы корректно заполнить пакет документов, важно понимать, к какому уровню образования относится ваша деятельность.

В РФ выделяют четыре уровня образования:

1. Общее образование. Охватывает дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование.

2. Профессиональное образование. Включает среднее профессиональное образование, а также высшее: бакалавриат, специалитет, магистратуру и подготовку кадров высшей квалификации (аспирантуру, ординатуру).

3. Дополнительное образование. Охватывает дополнительное образование детей и взрослых, а также дополнительное профессиональное образование.

4. Профессиональное обучение. Включает профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих и служащих.

Как получить лицензию на образовательную деятельность

Оформление разрешения проходит в несколько этапов.

Подготовительный этап

Перед подачей документов нужно разработать образовательные программы и подготовить учебные материалы. А при очном обучении — ещё привести помещение в соответствие с обязательными требованиями. Также нужно обеспечить материально-техническую базу для реализации программ.

Стоимость оформления

С 2024 по 2029 год госпошлина не взимается. Это значит, что лицензию можно получить бесплатно, а при изменении названия, адреса или других сведений — бесплатно обновить данные в реестре.

Подача документов

Подготовленный пакет документов подают в региональный орган в сфере образования или в Рособрнадзор, если речь идёт об организациях федерального значения.

Документы подают через портал «Госуслуги». Для этого понадобится аккаунт организации или ИП. В некоторых регионах есть и другие способы подачи. Например, в Москве документы можно подать через официальный портал мэра и Правительства Москвы.

Перед подачей важно проверить комплектность документов и правильность оформления, потому что неполные или некорректно заполненные заявления возвращают на доработку.

Рассмотрение заявления и получение результата

Лицензирующий орган проверяет представленные документы. Если всё в порядке, сведения о лицензии вносят в реестр лицензий.

Выдают лицензию только в электронном виде.

Частые причины отказа в выдаче лицензии

Частые причины, которые приводят к отказу в выдаче лицензии:

Неполный пакет документов.

Ошибки или недостоверные сведения в заявлении и приложениях.

Несоответствие помещения обязательным требованиям, если обучение планируется очно.

Отсутствие необходимых условий для реализации образовательной программы.

Чтобы снизить риск отказа, лучше заранее проверить документы и убедиться, что условия обучения соответствуют требованиям.

Особенности лицензирования для онлайн-школ

Онлайн-формат не освобождает от лицензии — всё зависит от того, как устроено обучение.

Когда онлайн-школе лицензия не нужна

Лицензия не нужна, если онлайн-школа продаёт информационный или консультационный продукт. Например, без лицензии чаще всего работают в таких случаях:

Продают доступ к записанным видеоматериалам без обратной связи от спикера.

Проводят разовые вебинары, лекции и мастер-классы без учебного плана и итоговой аттестации.

Оказывают консультационные услуги, а не обучают по образовательной программе.

Проводят коучинг без учебного плана и итоговой аттестации.

Публикуют методические материалы, инструкции, гайды и другие инфопродукты для самостоятельного изучения.

Если обучение идёт регулярно, по программе, с преподавателями, проверкой знаний и итоговыми документами, лицензия нужна. Основной пакет документов будет таким же, как и для других форматов обучения.

На практике лицензирующий орган может дополнительно запросить сведения о платформе и тестовый доступ в личный кабинет.

Ответственность за деятельность без лицензии

Если образовательную деятельность ведут без лицензии и без цели извлечения прибыли, ответственность наступает по статье 19.20 КоАП РФ:

Для граждан — от 500 до 1 000 ₽.

Для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 ₽ или дисквалификация до трёх лет.

Для ИП — от 30 000 до 40 000 ₽ или административное приостановление деятельности до 90 суток.

Для юрлиц — от 170 000 до 250 000 ₽ или административное приостановление деятельности до 90 суток.

Если деятельность ведут с целью извлечения прибыли, ответственность наступает по статье 14.1 КоАП РФ:

Для граждан — от 2 000 до 2 500 ₽.

Для должностных лиц и ИП — от 4 000 до 5 000 ₽.

Для юрлиц — от 40 000 до 50 000 ₽.