Как получить лицензию на заготовку лома чёрных и цветных металлов

Точка Банк разберёт, когда нужна лицензия на заготовку лома чёрных и цветных металлов, какие условия и оборудование должны быть у площадки. А также объяснит, какие документы должны подать предприниматели и что грозит за работу без разрешения.
Кому нужна лицензия на заготовку лома
Лицензия обязательна для всех, кто хочет легально работать с металлоломом: принимать, хранить, перерабатывать и продавать его. Например, если вы хотите открыть пункт приёма и скупать лом у населения, нужна лицензия.
Если же металл образовался у компании как производственный отход, то продавать его можно без лицензии. В этом случае речь идёт не о заготовке, а о реализации собственного лома.
Таким образом, лицензия на переработку лома потребуется тем, для кого заготовка лома — бизнес.
Нормативная база лицензирования
Работа с металлоломом регулируется сразу несколькими документами.
- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ — определяет, что заготовка, хранение, переработка и реализация лома — это лицензируемые виды деятельности.
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ — в статье 13.1 устанавливает требования к обращению с ломом и его отчуждению.
- Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 980 — основной документ для бизнеса, связанного с металлоломом. Им утверждены Положение о лицензировании (далее — Положение) и Правила обращения с ломом и отходами чёрных и цветных металлов (далее — Правила).
- Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 — содержит пункт об отмене госпошлины в размере 7500 ₽ за выдачу лицензии на работу с ломом до 31 декабря 2029 года.
Лицензия для заготовки лома чёрных и цветных металлов: основные моменты
Выдают лицензию региональные департаменты природопользования. Получить её могут только ИП или компании.
Проверка проходит по документам, но часто инспекторы выезжают на площадку и смотрят, как там всё устроено. Чтобы пройти её, предпринимателю нужно заранее подготовить площадку, оборудование, сотрудников и полный пакет документов
Оборудование и площадка
Для лицензии нужна площадка с твёрдым влагостойким покрытием — асфальт, бетон или аналогичный материал. Работа на голой земле не допускается (подп. б п. 5 Положения).
Минимальный набор техники включает — подп. а п. 5 Положения и п. 8–9 Правил:
- весы с действующей поверкой и включённые в госреестр;
- радиометры или дозиметры для проверки радиации;
- средства контроля взрывобезопасности.
Если планируете переработку, на объекте должно быть хотя бы одно спецоборудование: пресс для пакетирования или брикетирования, пресс-ножницы, дробилка, сортировочная установка или станок для разделки кабеля (п. 10–11 Правил). Достаточно одного вида, но без него переработку вести нельзя.
Все приборы должны быть исправными и с актуальной документацией.
Сотрудники
Для получения лицензии важно, чтобы на площадке работали аттестованные специалисты. Требования закреплены в Постановлении Правительства РФ № 980 — подпункте б пункта 5 Положения и пунктах 9–11 Правил.
Обязательный состав:
- контролёр лома и отходов металла не ниже II разряда;
- ответственный за радиационный и взрывной контроль (может совмещать с должностью контролёра);
- прессовщик не ниже I разряда — если используется пресс или пресс-ножницы.
Все сотрудники должны пройти обучение и подтвердить квалификацию удостоверениями. Без такого персонала лицензию не выдадут, а при проверке её могут отозвать.
Документы для приёма
На площадке должны быть как общие сведения для клиентов, так и специальные инструкции для проверяющих. Эти требования прописаны в Постановлении Правительства РФ № 980.
В доступном месте размещают — пункт 4 Правил:
- наименование, ОГРН и телефон организации либо ФИО и ОГРНИП — для ИП;
- данные ответственного за приём лома;
- распорядок работы и условия приёма;
- цены и перечень разрешённых к приёму видов металла;
- ссылку на запись в реестре лицензий.
По требованию инспекторов предъявляют — пункт 5 Правил:
- инструкции по радиационному контролю;
- инструкции по контролю на взрывобезопасность;
- порядок действий при обнаружении радиоактивного или взрывоопасного лома.
Если таких документов нет, это нарушение лицензионных требований.
Этапы и условия получения лицензии
Когда площадка, оборудование и персонал готовы, предприниматель может подать заявление на лицензию.
Процедура проходит так:
- Заполнить заявление через Госуслуги или МФЦ. В Москве и МО через официальный городской портал.
- Приложить документы на землю или помещение, оборудование и персонал.
- Дождаться проверки — лицензирующий орган изучает бумаги, при необходимости выезжает на площадку.
- Получить решение: включение в реестр лицензий или отказ с объяснением причин.
При отказе предприниматель может исправить недочёты и подать документы повторно.
Перечень документов для оформления лицензии
К заявлению прикладывают:
- документы на землю или помещение — собственность или аренда;
- техпаспорта оборудования и акты поверки;
- удостоверения сотрудников и приказ о назначении контролёра лома;
- учредительные документы компании или ИП;
- доверенность — если действует представитель.
Такой перечень закреплён в Постановлении Правительства РФ № 980 — пункте 8 Положения. Если чего-то не хватает, заявление не примут.
Рассмотрение занимает до 35 рабочих дней. Если проверяющие сочтут, что заявитель выполнил все требования, то выдадут лицензию. Для Москвы она выглядит так ↓
Как проходит процесс приёма лома
Все этапы приёма описаны в Постановлении Правительства РФ № 980 и Федеральном законе № 89-ФЗ. Процесс выглядит так.
1. Проверка и взвешивание
Сначала контролёр проверяет документы у сдатчика. Потом идёт обязательный входной контроль:
- Радиационный — измеряют уровень фона прибором и фиксируют результат в журнале радиационного контроля. Радиационный уровень не должен быть более 0,12 мР/ч.
- На взрывобезопасность — проверяют, нет ли в партии опасных предметов.
- Сортировка по видам и маркам в соответствии с ГОСТ 2787-2019.
- Определение засорённости — например, грязь или пластик в металле. Засорённость уменьшает вес, который принимается к оплате.
Затем подходящий лом взвешивают на проверенных весах из госреестра и используют для расчёта.
2. Документы
По каждой партии составляется приёмо-сдаточный акт. Его делают в двух экземплярах: один получает сдатчик, второй хранит приёмщик. Для чёрного лома акты хранят 1 год, для цветного — 3 года.
Все акты фиксируются в электронном реестре. Отдельно ведётся журнал радиационного контроля.
3. Расчёты
Расплатиться за лом можно только по безналу. Деньги переводят на карту или счёт сдатчика. Все операции проходят через кассу с выдачей чека с признаком «расход».
Расчёты без кассы и чека считаются нарушением лицензионных требований. За это возможны штрафы и даже отзыв лицензии.
Кто имеет право сдавать лом
Принимать металл можно у граждан и компаний. Но есть ограничения: список разрешённых видов цветного лома от населения утверждают региональные власти. Например, чаще всего запрещено принимать люки, кабели, памятники, детали инфраструктуры.
У граждан лом принимают только при предъявлении паспорта — данные нужны для приёмо-сдаточного акта. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут сдавать металл только с письменного согласия родителей.
У компаний и ИП можно принять лом только по документам, которые подтверждают, что металл принадлежит им. Дополнительно понадобятся реквизиты фирмы или ИП и паспорт представителя.
Какие есть штрафы за нарушение правил
Работа без лицензии или с нарушением установленных правил влечёт серьёзные последствия. Основные санкции находятся в КоАП РФ.
Штрафы за работу без лицензии (ст. 14.1 КоАП РФ):
- для граждан — 2000–2500 ₽;
- для должностных лиц — 4000–5000 ₽;
- для ИП и юрлиц — 40 000–50 000 ₽ с возможной конфискацией оборудования и сырья.
Если нарушение признают грубым, суд может приостановить деятельность до 90 суток.
Штрафы за нарушение правил обращения с ломом (ст. 14.26 КоАП РФ) — это, например, отсутствие радиационного контроля, приём лома без кассы, работа без аттестованных сотрудников:
- для граждан — 2000–2500 ₽;
- для должностных лиц — 4000–5000 ₽;
- для юрлиц и ИП — 50 000–100 000 ₽.
Штрафы за приём лома у населения за наличные, без кассы или чека (ст. 14.5 КоАП РФ):
- для должностных лиц и ИП — штраф от 25 до 50% суммы расчёта, но не менее 10 000 ₽;
- для юрлиц — штраф от 75 до 100% суммы расчёта, но не менее 30 000 ₽.
Отдельно стоит отметить: при систематических нарушениях лицензию могут отозвать решением лицензирующего органа.