Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Регистрация бизнеса
  4. Как получить лицензию на заготовку лома чёрных и цветных металлов
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Как получить лицензию на заготовку лома чёрных и цветных металлов

Работать с металлоломом без лицензии нельзя — это требование закона, и наличие документа строго проверяют надзорные органы.

29.08.2025
853
853

Бесплатная регистрация бизнеса по заготовке лома

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн. Готовый бизнес и счёт за 3–5 дней.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Бесплатная регистрация бизнеса по заготовке лома

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн. Готовый бизнес и счёт за 3–5 дней.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Авторы

Точка Банк разберёт, когда нужна лицензия на заготовку лома чёрных и цветных металлов, какие условия и оборудование должны быть у площадки. А также объяснит, какие документы должны подать предприниматели и что грозит за работу без разрешения.

Зарегистрируйте бизнес с Точка Банк
Получить лицензию на работу с ломом можно только после регистрации ИП или ООО. Зарегистрировать бизнес помогут специалисты Точка Банка: подскажем оптимальные коды ОКВЭД и систему налогообложения, подготовим пакет документов. Бесплатно и без госпошлины.

Кому нужна лицензия на заготовку лома

Лицензия обязательна для всех, кто хочет легально работать с металлоломом: принимать, хранить, перерабатывать и продавать его. Например, если вы хотите открыть пункт приёма и скупать лом у населения, нужна лицензия. 

Если же металл образовался у компании как производственный отход, то продавать его можно без лицензии. В этом случае речь идёт не о заготовке, а о реализации собственного лома.

Таким образом, лицензия на переработку лома потребуется тем, для кого заготовка лома — бизнес.

Нормативная база лицензирования

Работа с металлоломом регулируется сразу несколькими документами.

  1. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ — определяет, что заготовка, хранение, переработка и реализация лома — это лицензируемые виды деятельности.
  2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ — в статье 13.1 устанавливает требования к обращению с ломом и его отчуждению.
  3. Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 980 — основной документ для бизнеса, связанного с металлоломом. Им утверждены Положение о лицензировании (далее — Положение) и Правила обращения с ломом и отходами чёрных и цветных металлов (далее — Правила).
  4. Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 — содержит пункт об отмене госпошлины в размере 7500 ₽ за выдачу лицензии на работу с ломом до 31 декабря 2029 года.
ВАЖНО
В первую очередь предпринимателю стоит ориентироваться на Постановление Правительства РФ № 980. Именно в нём подробно расписаны требования к площадке, оборудованию, сотрудникам и документам при получении лицензии.

Лицензия для заготовки лома чёрных и цветных металлов: основные моменты

Выдают лицензию региональные департаменты природопользования. Получить её могут только ИП или компании. 

Проверка проходит по документам, но часто инспекторы выезжают на площадку и смотрят, как там всё устроено. Чтобы пройти её, предпринимателю нужно заранее подготовить площадку, оборудование, сотрудников и полный пакет документов

Оборудование и площадка

Для лицензии нужна площадка с твёрдым влагостойким покрытием — асфальт, бетон или аналогичный материал. Работа на голой земле не допускается (подп. б п. 5 Положения).

Минимальный набор техники включает — подп. а п. 5 Положения и п. 8–9 Правил:

  • весы с действующей поверкой и включённые в госреестр;
  • радиометры или дозиметры для проверки радиации;
  • средства контроля взрывобезопасности.

Если планируете переработку, на объекте должно быть хотя бы одно спецоборудование: пресс для пакетирования или брикетирования, пресс-ножницы, дробилка, сортировочная установка или станок для разделки кабеля (п. 10–11 Правил). Достаточно одного вида, но без него переработку вести нельзя.

Все приборы должны быть исправными и с актуальной документацией.

Сотрудники

Для получения лицензии важно, чтобы на площадке работали аттестованные специалисты. Требования закреплены в Постановлении Правительства РФ № 980 — подпункте б пункта 5 Положения и пунктах 9–11 Правил.

Обязательный состав:

  • контролёр лома и отходов металла не ниже II разряда;
  • ответственный за радиационный и взрывной контроль (может совмещать с должностью контролёра);
  • прессовщик не ниже I разряда — если используется пресс или пресс-ножницы.

Все сотрудники должны пройти обучение и подтвердить квалификацию удостоверениями. Без такого персонала лицензию не выдадут, а при проверке её могут отозвать.

Документы для приёма

На площадке должны быть как общие сведения для клиентов, так и специальные инструкции для проверяющих. Эти требования прописаны в Постановлении Правительства РФ № 980.

В доступном месте размещают — пункт 4 Правил:

  • наименование, ОГРН и телефон организации либо ФИО и ОГРНИП — для ИП;
  • данные ответственного за приём лома;
  • распорядок работы и условия приёма;
  • цены и перечень разрешённых к приёму видов металла;
  • ссылку на запись в реестре лицензий.

По требованию инспекторов предъявляют — пункт 5 Правил:

  • инструкции по радиационному контролю;
  • инструкции по контролю на взрывобезопасность;
  • порядок действий при обнаружении радиоактивного или взрывоопасного лома.

Если таких документов нет, это нарушение лицензионных требований. 

Этапы и условия получения лицензии

Когда площадка, оборудование и персонал готовы, предприниматель может подать заявление на лицензию.

Процедура проходит так:

  1. Заполнить заявление через Госуслуги или МФЦ. В Москве и МО через официальный городской портал.
  2. Приложить документы на землю или помещение, оборудование и персонал.
  3. Дождаться проверки — лицензирующий орган изучает бумаги, при необходимости выезжает на площадку.
  4. Получить решение: включение в реестр лицензий или отказ с объяснением причин.

При отказе предприниматель может исправить недочёты и подать документы повторно.

Перечень документов для оформления лицензии

К заявлению прикладывают:

  • документы на землю или помещение — собственность или аренда;
  • техпаспорта оборудования и акты поверки;
  • удостоверения сотрудников и приказ о назначении контролёра лома;
  • учредительные документы компании или ИП;
  • доверенность — если действует представитель.

Такой перечень закреплён в Постановлении Правительства РФ № 980 — пункте 8 Положения. Если чего-то не хватает, заявление не примут.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Госпошлина отменена до 31 декабря 2029 года (пункт 9 Постановления Правительства РФ № 353). Поэтому прикладывать квитанции о её оплате не нужно.

Рассмотрение занимает до 35 рабочих дней. Если проверяющие сочтут, что заявитель выполнил все требования, то выдадут лицензию. Для Москвы она выглядит так ↓

Как проходит процесс приёма лома

Все этапы приёма описаны в Постановлении Правительства РФ № 980 и Федеральном законе № 89-ФЗ. Процесс выглядит так.

1. Проверка и взвешивание

Сначала контролёр проверяет документы у сдатчика. Потом идёт обязательный входной контроль:

  • Радиационный — измеряют уровень фона прибором и фиксируют результат в журнале радиационного контроля. Радиационный уровень не должен быть более 0,12 мР/ч.
  • На взрывобезопасность — проверяют, нет ли в партии опасных предметов.
  • Сортировка по видам и маркам в соответствии с ГОСТ 2787-2019.
  • Определение засорённости — например, грязь или пластик в металле. Засорённость уменьшает вес, который принимается к оплате.

Затем подходящий лом взвешивают на проверенных весах из госреестра и используют для расчёта.

2. Документы

По каждой партии составляется приёмо-сдаточный акт. Его делают в двух экземплярах: один получает сдатчик, второй хранит приёмщик. Для чёрного лома акты хранят 1 год, для цветного — 3 года.

Все акты фиксируются в электронном реестре. Отдельно ведётся журнал радиационного контроля.

3. Расчёты

Расплатиться за лом можно только по безналу. Деньги переводят на карту или счёт сдатчика. Все операции проходят через кассу с выдачей чека с признаком «расход».

Расчёты без кассы и чека считаются нарушением лицензионных требований. За это возможны штрафы и даже отзыв лицензии.

Расчётный счёт для ИП и ООО: что такое и зачем нужен

Чем отличается касса от эквайринга

Кто имеет право сдавать лом

Принимать металл можно у граждан и компаний. Но есть ограничения: список разрешённых видов цветного лома от населения утверждают региональные власти. Например, чаще всего запрещено принимать люки, кабели, памятники, детали инфраструктуры.

У граждан лом принимают только при предъявлении паспорта — данные нужны для приёмо-сдаточного акта. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут сдавать металл только с письменного согласия родителей.

У компаний и ИП можно принять лом только по документам, которые подтверждают, что металл принадлежит им. Дополнительно понадобятся реквизиты фирмы или ИП и паспорт представителя.

Какие есть штрафы за нарушение правил

Работа без лицензии или с нарушением установленных правил влечёт серьёзные последствия. Основные санкции находятся в КоАП РФ.

Штрафы за работу без лицензии (ст. 14.1 КоАП РФ):

  • для граждан — 2000–2500 ₽;
  • для должностных лиц — 4000–5000 ₽;
  • для ИП и юрлиц — 40 000–50 000 ₽ с возможной конфискацией оборудования и сырья.

Если нарушение признают грубым, суд может приостановить деятельность до 90 суток.

Штрафы за нарушение правил обращения с ломом (ст. 14.26 КоАП РФ) — это, например, отсутствие радиационного контроля, приём лома без кассы, работа без аттестованных сотрудников:

  • для граждан — 2000–2500 ₽;
  • для должностных лиц — 4000–5000 ₽;
  • для юрлиц и ИП — 50 000–100 000 ₽.

Штрафы за приём лома у населения за наличные, без кассы или чека (ст. 14.5 КоАП РФ):

  • для должностных лиц и ИП — штраф от 25 до 50% суммы расчёта, но не менее 10 000 ₽;
  • для юрлиц — штраф от 75 до 100% суммы расчёта, но не менее 30 000 ₽.

Отдельно стоит отметить: при систематических нарушениях лицензию могут отозвать решением лицензирующего органа.

Вопросы по теме

Можно ли принимать лом с выездом или «на колёсах»?

Нет. Разъездные «мобильные приёмщики», которые предлагают сдать лом прямо на улице, работают вне правового поля и нарушают правила. Приём металлолома разрешён только в стационарных пунктах.

Даёт ли лицензия право на утилизацию или захоронение металлолома?

Нет. Утилизация и захоронение металлов под эту лицензию не подпадают. Лицензия нужна только для приёма, переработки и реализации лома. Если же речь идёт об отходах, которые надо утилизировать или захоронить, то это уже отдельная сфера — работа с отходами I–V классов опасности.

Какие виды деятельности разрешает лицензия на металл?

Лицензия на хранение лома чёрных металлов и цветмета даёт право не только хранить, но и заниматься заготовкой, переработкой и продажей. Это значит, что можно легально покупать лом у других, сортировать его, прессовать, резать, хранить на оборудованной площадке и потом продавать. Все эти виды деятельности перечислены в Постановлении Правительства РФ № 980.

Другие статьи по теме

12 АПРЕЛЯ 2026
67 094
Дарья Жуковская
Патентная система налогообложения (ПСН) для ИП
25 МАРТА 2026
110 327
Ольга Клепикова
Упрощённая система налогообложения: что это такое, кто может применять и как перейти

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Лицензия на лом металлов: чёрные и цветные металлы, металлолом — Точка Банк