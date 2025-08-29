Как получить лицензию на заготовку лома чёрных и цветных металлов

Точка Банк разберёт, когда нужна лицензия на заготовку лома чёрных и цветных металлов, какие условия и оборудование должны быть у площадки. А также объяснит, какие документы должны подать предприниматели и что грозит за работу без разрешения.

Кому нужна лицензия на заготовку лома

Лицензия обязательна для всех, кто хочет легально работать с металлоломом: принимать, хранить, перерабатывать и продавать его. Например, если вы хотите открыть пункт приёма и скупать лом у населения, нужна лицензия.

Если же металл образовался у компании как производственный отход, то продавать его можно без лицензии. В этом случае речь идёт не о заготовке, а о реализации собственного лома.

Таким образом, лицензия на переработку лома потребуется тем, для кого заготовка лома — бизнес.

Нормативная база лицензирования

Работа с металлоломом регулируется сразу несколькими документами.

ВАЖНО В первую очередь предпринимателю стоит ориентироваться на Постановление Правительства РФ № 980 . Именно в нём подробно расписаны требования к площадке, оборудованию, сотрудникам и документам при получении лицензии.

Лицензия для заготовки лома чёрных и цветных металлов: основные моменты

Выдают лицензию региональные департаменты природопользования. Получить её могут только ИП или компании.

Проверка проходит по документам, но часто инспекторы выезжают на площадку и смотрят, как там всё устроено. Чтобы пройти её, предпринимателю нужно заранее подготовить площадку, оборудование, сотрудников и полный пакет документов

Оборудование и площадка

Для лицензии нужна площадка с твёрдым влагостойким покрытием — асфальт, бетон или аналогичный материал. Работа на голой земле не допускается (подп. б п. 5 Положения).

весы с действующей поверкой и включённые в госреестр

радиометры или дозиметры для проверки радиации;

средства контроля взрывобезопасности.

Если планируете переработку, на объекте должно быть хотя бы одно спецоборудование: пресс для пакетирования или брикетирования, пресс-ножницы, дробилка, сортировочная установка или станок для разделки кабеля (п. 10–11 Правил). Достаточно одного вида, но без него переработку вести нельзя.

Все приборы должны быть исправными и с актуальной документацией.

Сотрудники

Для получения лицензии важно, чтобы на площадке работали аттестованные специалисты. Требования закреплены в Постановлении Правительства РФ № 980 — подпункте б пункта 5 Положения и пунктах 9–11 Правил.

Обязательный состав:

контролёр лома и отходов металла не ниже II разряда;

ответственный за радиационный и взрывной контроль (может совмещать с должностью контролёра);

прессовщик не ниже I разряда — если используется пресс или пресс-ножницы.

Все сотрудники должны пройти обучение и подтвердить квалификацию удостоверениями. Без такого персонала лицензию не выдадут, а при проверке её могут отозвать.

Документы для приёма

На площадке должны быть как общие сведения для клиентов, так и специальные инструкции для проверяющих. Эти требования прописаны в Постановлении Правительства РФ № 980.

В доступном месте размещают — пункт 4 Правил:

наименование, ОГРН и телефон организации либо ФИО и ОГРНИП — для ИП;

данные ответственного за приём лома;

распорядок работы и условия приёма;

цены и перечень разрешённых к приёму видов металла;

ссылку на запись в реестре лицензий.

По требованию инспекторов предъявляют — пункт 5 Правил:

инструкции по радиационному контролю;

инструкции по контролю на взрывобезопасность;

порядок действий при обнаружении радиоактивного или взрывоопасного лома.

Если таких документов нет, это нарушение лицензионных требований.

Этапы и условия получения лицензии

Когда площадка, оборудование и персонал готовы, предприниматель может подать заявление на лицензию.

Процедура проходит так:

Заполнить заявление через Госуслуги или МФЦ. В Москве и МО через официальный городской портал Приложить документы на землю или помещение, оборудование и персонал. Дождаться проверки — лицензирующий орган изучает бумаги, при необходимости выезжает на площадку. Получить решение: включение в реестр лицензий или отказ с объяснением причин.

При отказе предприниматель может исправить недочёты и подать документы повторно.

Перечень документов для оформления лицензии

К заявлению прикладывают:

документы на землю или помещение — собственность или аренда;

техпаспорта оборудования и акты поверки;

удостоверения сотрудников и приказ о назначении контролёра лома;

учредительные документы компании или ИП;

доверенность — если действует представитель.

Такой перечень закреплён в Постановлении Правительства РФ № 980 — пункте 8 Положения. Если чего-то не хватает, заявление не примут.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Госпошлина отменена до 31 декабря 2029 года ( пункт 9 Постановления Правительства РФ № 353 ). Поэтому прикладывать квитанции о её оплате не нужно.

Рассмотрение занимает до 35 рабочих дней. Если проверяющие сочтут, что заявитель выполнил все требования, то выдадут лицензию. Для Москвы она выглядит так ↓

Как проходит процесс приёма лома

1. Проверка и взвешивание

Сначала контролёр проверяет документы у сдатчика. Потом идёт обязательный входной контроль:

Радиационный — измеряют уровень фона прибором и фиксируют результат в журнале радиационного контроля. Радиационный уровень не должен быть более 0,12 мР/ч.

На взрывобезопасность — проверяют, нет ли в партии опасных предметов.

Сортировка по видам и маркам в соответствии с ГОСТ 2787-2019

Определение засорённости — например, грязь или пластик в металле. Засорённость уменьшает вес, который принимается к оплате.

Затем подходящий лом взвешивают на проверенных весах из госреестра и используют для расчёта.

2. Документы

По каждой партии составляется приёмо-сдаточный акт. Его делают в двух экземплярах: один получает сдатчик, второй хранит приёмщик. Для чёрного лома акты хранят 1 год, для цветного — 3 года.

Все акты фиксируются в электронном реестре. Отдельно ведётся журнал радиационного контроля.

3. Расчёты

Расплатиться за лом можно только по безналу. Деньги переводят на карту или счёт сдатчика. Все операции проходят через кассу с выдачей чека с признаком «расход».

Расчёты без кассы и чека считаются нарушением лицензионных требований. За это возможны штрафы и даже отзыв лицензии.

Кто имеет право сдавать лом

Принимать металл можно у граждан и компаний. Но есть ограничения: список разрешённых видов цветного лома от населения утверждают региональные власти. Например, чаще всего запрещено принимать люки, кабели, памятники, детали инфраструктуры.

У граждан лом принимают только при предъявлении паспорта — данные нужны для приёмо-сдаточного акта. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут сдавать металл только с письменного согласия родителей.

У компаний и ИП можно принять лом только по документам, которые подтверждают, что металл принадлежит им. Дополнительно понадобятся реквизиты фирмы или ИП и паспорт представителя.

Какие есть штрафы за нарушение правил

Работа без лицензии или с нарушением установленных правил влечёт серьёзные последствия. Основные санкции находятся в КоАП РФ.

Штрафы за работу без лицензии (ст. 14.1 КоАП РФ):

для граждан — 2000–2500 ₽;

для должностных лиц — 4000–5000 ₽;

для ИП и юрлиц — 40 000–50 000 ₽ с возможной конфискацией оборудования и сырья.

Если нарушение признают грубым, суд может приостановить деятельность до 90 суток.

Штрафы за нарушение правил обращения с ломом (ст. 14.26 КоАП РФ) — это, например, отсутствие радиационного контроля, приём лома без кассы, работа без аттестованных сотрудников:

для граждан — 2000–2500 ₽;

для должностных лиц — 4000–5000 ₽;

для юрлиц и ИП — 50 000–100 000 ₽.

Штрафы за приём лома у населения за наличные, без кассы или чека (ст. 14.5 КоАП РФ):

для должностных лиц и ИП — штраф от 25 до 50% суммы расчёта, но не менее 10 000 ₽;

для юрлиц — штраф от 75 до 100% суммы расчёта, но не менее 30 000 ₽.