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Как проверить регистрацию ООО в налоговой

Точка Банк расскажет, как проверить регистрацию ООО, из-за чего возможен отказ налоговой и как посмотреть данные в ЕГРЮЛ. А также объяснит, что изменится с 2026 года из-за отмены свидетельств и уведомлений о постановке на учёт.

01.11.2025
1266
1266

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После подачи документов на регистрацию ООО важно убедиться, что компания действительно внесена в реестр. Без этого нельзя заключать договоры, открывать счёт и работать с контрагентами.

Коротко
Регистрация ООО занимает 3–5 рабочих дней, но результат может прийти не сразу. Проверить статус можно через ЕГРЮЛ, «Прозрачный бизнес» или сервис отслеживания документов на сайте ФНС. Частые причины отказа — проблемы с названием ООО, недостоверный адрес и ошибки в документах.
С 2026 года перестанут выдавать свидетельства и уведомления о постановке на учёт. Их заменят выписки из ЕГРН и ЕГРЮЛ.

Как проверить регистрацию ООО

Налоговая обычно рассматривает заявление о регистрации ООО в течение 3–5 рабочих дней. 

Первым делом проверьте электронную почту, указанную в заявлении по форме Р11001 при регистрации ООО. Именно туда ФНС отправляет письмо с результатом — документы о регистрации или уведомление об отказе.

Если письма нет, проверить статус регистрации ООО можно через онлайн-сервисы.

Через сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ»

Перейдите в сервис и укажите наименование организации. Если название не уникальное, в поиске появятся несколько компаний — выберите свою по дате регистрации, юридическому адресу, Ф.И.О. учредителей или руководителя.

Если компания отображается в результатах, значит, она уже зарегистрирована. Если нет — регистрация ещё не завершена.

Через сервис «Прозрачный бизнес» от ФНС

После регистрации сведения о компании появляются в сервисе «Прозрачный бизнес». Чтобы проверить, введите наименование организации.

Если компания не найдена в результатах поиска — вероятно, она не зарегистрирована. Но если вы уверены, что это ошибка, можно сообщить об этом через специальный режим «Сообщить об отсутствии компании и ИП в сервисе».

А если компания найдена, сервис также покажет её надёжность: кто руководитель, указаны ли достоверные данные, какой годовой доход, сколько налогов платит, нет ли признаков ликвидации и так далее. 

Через сервис ФНС по отслеживанию документов

На сайте ФНС есть бесплатный сервис, где можно проверить, в каком статусе находятся поданные на регистрацию документы.

Введите название ООО, выберите форму заявления — Р11001, укажите налоговую и примерные даты подачи документов.

После поиска сервис покажет: документы ещё рассматриваются, регистрация завершена или получен отказ.

Такой же раздел есть и в сервисе «Прозрачный бизнес» — он называется «Представленные документы». Там можно посмотреть, какие бумаги поданы на регистрацию и на каком этапе находится их рассмотрение.

Через сервис «Досье» от Точка Банк

Ещё один способ проверить регистрацию компании — использовать сервис «Досье». Для этого просто введите название компании.

Логика такая же: если компании нет в результатах — скорее всего, она не зарегистрирована. 

Досье помогает не только проверить регистрацию, но и избежать рисков при работе с контрагентами:

  • Находит признаки фирм-однодневок.
  • Проверяет наличие долгов, блокировок и исполнительных производств.
  • Сверяет сведения в ЕГРЮЛ, реестре дисквалифицированных лиц и недобросовестных поставщиков.
  • Анализирует финансовые показатели — выручку, расходы и уплаченные налоги.

Так можно заранее убедиться, что компания существует, работает легально и ей можно доверять.

Лично в ФНС

Проверить регистрацию ООО можно и лично — в той налоговой, куда вы подавали документы. 

Если заявление отправляли онлайн, адрес своей инспекции можно найти на сайте ФНС в разделе «Адрес и реквизиты вашей налоговой»

Какие документы выдают после регистрации ООО

После регистрации налоговая направляет заявителю на электронную почту комплект документов: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учёт и устав с отметкой ФНС. Устав придёт, только если вы создавали собственный документ, а не использовали типовой.

С 1 января 2026 года порядок изменится: ФНС больше не будет выдавать свидетельства и уведомления о постановке на учёт. Их заменит выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).

Таким образом, после регистрации компания будет получать такие документы: лист записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРН и устав с отметкой ФНС, если документ не типовой.

Какие причины для отказа в регистрации ООО

Налоговая может отказать в регистрации ООО, если документы поданы с нарушениями или содержат недостоверные сведения. Основные причины указаны в статье 23 Федерального закона №129-ФЗ.

Чаще всего отказывают, если:

  • В названии компании используются слова «Россия», «Российская Федерация» или производные от них без официального разрешения.
  • Указан недостоверный или несуществующий адрес, отсутствующий в Государственном адресном реестре (ФИАС).
  • Заявление по форме Р11001 заполнено с ошибками или не хватает документов.
  • Учредитель или директор ранее участвовал в компаниях, исключённых из ЕГРЮЛ, как недействующие с долгами или с недостоверными сведениями.
  • Директор или учредитель дисквалифицирован, временно отстранён или ему судом запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

Если отказ связан с ошибками в документах, их можно исправить и направить повторно. Госпошлину при этом ещё раз платить не нужно, если подать документы в течение трёх месяцев с даты отказа.

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Как получить выписку из ЕГРЮЛ

После регистрации сведения о компании вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Выписку из реестра можно получить онлайн на сайте ФНС или через «Госуслуги», лично в налоговой или МФЦ.

В выписке из ЕГРЮЛ содержится ключевая информация о компании: название, дата регистрации, юридический адрес, руководитель, учредители, размер уставного капитала, виды деятельности и статус — действует, ликвидируется или исключена из реестра.

Такая выписка помогает проверить контрагента и убедиться, что данные о компании актуальные и официальные.

В электронном виде

Зайдите в сервис ФНС. Найдите организацию по названию, ИНН или ОГРН.

Электронная выписка бесплатная. Документ формируется в формате PDF, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС и имеет ту же юридическую силу, что и бумажная выписка, выданная в инспекции.

На бумаге

Бумажную выписку из ЕГРЮЛ можно получить в налоговой инспекции или МФЦ. Это документ с подписью и печатью, подтверждающий актуальные сведения о компании.

Чтобы получить выписку, нужно:

  1. Подать запрос в налоговый орган или МФЦ, указав ИНН либо ОГРН компании.
  2. Оплатить госпошлину: 200 ₽ за обычную выписку — готова через 5 рабочих дней, 400 ₽ за срочную — на следующий день.

Готовую выписку выдают лично или направляют по почте.

Как заказать расширенную выписку

Расширенная выписка из ЕГРЮЛ содержит больше сведений, чем обычная: в ней указана непубличная информация об учредителях и компании. Получить её может только сама организация или представитель по доверенности.

Заказать такую выписку можно в своей налоговой. Обычная выписка стоит 200 ₽ и готовится 5 рабочих дней, срочная — 400 ₽, её выдают на следующий день. Документ оформляют на бумаге с подписью и печатью налоговой.

Вопросы по теме

Кто и зачем может обратиться в налоговую за сведениями о регистрации ООО?

Проверить регистрацию ООО может любой человек. Данные из ЕГРЮЛ открытые, поэтому не нужна доверенность или объяснения. Это удобно, чтобы убедиться, что компания реально существует и не ликвидируется.

Когда можно узнать результат регистрации ООО в ИФНС?

Регистрация ООО обычно занимает 3–5 рабочих дня.

Как узнать причину отказа в регистрации ООО?

Если налоговая отказала, решение об отказе приходит на электронную почту. В нём указывают причину и статью закона, но формулировки часто бывают общими и не всегда понятными. За разъяснениями можно обратиться в регистрирующую ФНС лично или по телефону.


Если отказ связан с ошибками в документах, их можно исправить и повторно направить в налоговую. Госпошлину повторно платить не нужно, если сделать это в течение трёх месяцев с даты отказа.

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Проверка регистрации ООО: как узнать статус документов — Точка Банк