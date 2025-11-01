Как проверить регистрацию ООО в налоговой

После подачи документов на регистрацию ООО важно убедиться, что компания действительно внесена в реестр. Без этого нельзя заключать договоры, открывать счёт и работать с контрагентами.
Как проверить регистрацию ООО
Налоговая обычно рассматривает заявление о регистрации ООО в течение 3–5 рабочих дней.
Первым делом проверьте электронную почту, указанную в заявлении по форме Р11001 при регистрации ООО. Именно туда ФНС отправляет письмо с результатом — документы о регистрации или уведомление об отказе.
Если письма нет, проверить статус регистрации ООО можно через онлайн-сервисы.
Через сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ»
Перейдите в сервис и укажите наименование организации. Если название не уникальное, в поиске появятся несколько компаний — выберите свою по дате регистрации, юридическому адресу, Ф.И.О. учредителей или руководителя.
Если компания отображается в результатах, значит, она уже зарегистрирована. Если нет — регистрация ещё не завершена.
Через сервис «Прозрачный бизнес» от ФНС
После регистрации сведения о компании появляются в сервисе «Прозрачный бизнес». Чтобы проверить, введите наименование организации.
Если компания не найдена в результатах поиска — вероятно, она не зарегистрирована. Но если вы уверены, что это ошибка, можно сообщить об этом через специальный режим «Сообщить об отсутствии компании и ИП в сервисе».
А если компания найдена, сервис также покажет её надёжность: кто руководитель, указаны ли достоверные данные, какой годовой доход, сколько налогов платит, нет ли признаков ликвидации и так далее.
Через сервис ФНС по отслеживанию документов
На сайте ФНС есть бесплатный сервис, где можно проверить, в каком статусе находятся поданные на регистрацию документы.
Введите название ООО, выберите форму заявления — Р11001, укажите налоговую и примерные даты подачи документов.
После поиска сервис покажет: документы ещё рассматриваются, регистрация завершена или получен отказ.
Такой же раздел есть и в сервисе «Прозрачный бизнес» — он называется «Представленные документы». Там можно посмотреть, какие бумаги поданы на регистрацию и на каком этапе находится их рассмотрение.
Через сервис «Досье» от Точка Банк
Ещё один способ проверить регистрацию компании — использовать сервис «Досье». Для этого просто введите название компании.
Логика такая же: если компании нет в результатах — скорее всего, она не зарегистрирована.
Досье помогает не только проверить регистрацию, но и избежать рисков при работе с контрагентами:
- Находит признаки фирм-однодневок.
- Проверяет наличие долгов, блокировок и исполнительных производств.
- Сверяет сведения в ЕГРЮЛ, реестре дисквалифицированных лиц и недобросовестных поставщиков.
- Анализирует финансовые показатели — выручку, расходы и уплаченные налоги.
Так можно заранее убедиться, что компания существует, работает легально и ей можно доверять.
Лично в ФНС
Проверить регистрацию ООО можно и лично — в той налоговой, куда вы подавали документы.
Если заявление отправляли онлайн, адрес своей инспекции можно найти на сайте ФНС в разделе «Адрес и реквизиты вашей налоговой».
Какие документы выдают после регистрации ООО
После регистрации налоговая направляет заявителю на электронную почту комплект документов: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учёт и устав с отметкой ФНС. Устав придёт, только если вы создавали собственный документ, а не использовали типовой.
С 1 января 2026 года порядок изменится: ФНС больше не будет выдавать свидетельства и уведомления о постановке на учёт. Их заменит выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).
Таким образом, после регистрации компания будет получать такие документы: лист записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРН и устав с отметкой ФНС, если документ не типовой.
Какие причины для отказа в регистрации ООО
Налоговая может отказать в регистрации ООО, если документы поданы с нарушениями или содержат недостоверные сведения. Основные причины указаны в статье 23 Федерального закона №129-ФЗ.
Чаще всего отказывают, если:
- В названии компании используются слова «Россия», «Российская Федерация» или производные от них без официального разрешения.
- Указан недостоверный или несуществующий адрес, отсутствующий в Государственном адресном реестре (ФИАС).
- Заявление по форме Р11001 заполнено с ошибками или не хватает документов.
- Учредитель или директор ранее участвовал в компаниях, исключённых из ЕГРЮЛ, как недействующие с долгами или с недостоверными сведениями.
- Директор или учредитель дисквалифицирован, временно отстранён или ему судом запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.
Если отказ связан с ошибками в документах, их можно исправить и направить повторно. Госпошлину при этом ещё раз платить не нужно, если подать документы в течение трёх месяцев с даты отказа.
Как получить выписку из ЕГРЮЛ
После регистрации сведения о компании вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Выписку из реестра можно получить онлайн на сайте ФНС или через «Госуслуги», лично в налоговой или МФЦ.
В выписке из ЕГРЮЛ содержится ключевая информация о компании: название, дата регистрации, юридический адрес, руководитель, учредители, размер уставного капитала, виды деятельности и статус — действует, ликвидируется или исключена из реестра.
Такая выписка помогает проверить контрагента и убедиться, что данные о компании актуальные и официальные.
В электронном виде
Зайдите в сервис ФНС. Найдите организацию по названию, ИНН или ОГРН.
Электронная выписка бесплатная. Документ формируется в формате PDF, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС и имеет ту же юридическую силу, что и бумажная выписка, выданная в инспекции.
На бумаге
Бумажную выписку из ЕГРЮЛ можно получить в налоговой инспекции или МФЦ. Это документ с подписью и печатью, подтверждающий актуальные сведения о компании.
Чтобы получить выписку, нужно:
- Подать запрос в налоговый орган или МФЦ, указав ИНН либо ОГРН компании.
- Оплатить госпошлину: 200 ₽ за обычную выписку — готова через 5 рабочих дней, 400 ₽ за срочную — на следующий день.
Готовую выписку выдают лично или направляют по почте.
Как заказать расширенную выписку
Расширенная выписка из ЕГРЮЛ содержит больше сведений, чем обычная: в ней указана непубличная информация об учредителях и компании. Получить её может только сама организация или представитель по доверенности.
Заказать такую выписку можно в своей налоговой. Обычная выписка стоит 200 ₽ и готовится 5 рабочих дней, срочная — 400 ₽, её выдают на следующий день. Документ оформляют на бумаге с подписью и печатью налоговой.