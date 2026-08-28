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Как сдать квартиру посуточно на Авито: подготовка, продвижение в топ и общение с клиентами

Посуточная аренда на Авито — способ получать стабильный заработок с недвижимости. Но, как и в любом деле, здесь есть подводные камни. В статье разберём, как подготовить объект, упаковать объявление, оформить бизнес и выстроить общение с гостями без потерь.

28.08.2026
675
675

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Коротко
Сдавать квартиру посуточно закон не запрещает. Нужны три вещи: право распоряжаться жильём, договор с гостем и уплаченный налог. Выгоднее всего оформить самозанятость или ИП на НПД — налог 4% с доходов от физлиц, декларацию подавать не нужно, лимит — до 2,4 млн ₽ в год.
Базовое размещение на Авито бесплатное. Чтобы объявление поднималось выше в выдаче и вызывало больше интереса у гостей, получите отметки «Жильё проверено», «Суперхозяин» и «Мгновенная бронь». Платные опции для продвижения подключайте, когда объявление уже сильное.

Как легально сдавать квартиру посуточно

Закон не запрещает посуточную аренду. Главное, соблюсти три условия: иметь право распоряжаться жильём, заключить договор с гостем и платить налоги.

1. Право распоряжаться жильём

Подтвердить право собственности можно выпиской из ЕГРН. Если квартира съёмная, важно проверить, разрешена ли субаренда. Если собственников несколько, нужно взять их письменное согласие. Если жильё в ипотеке, может потребоваться согласие банка.

По статье 30 ЖК РФ собственник вправе сдавать жильё посуточно, но обязан соблюдать права соседей, правила пользования жилым помещением и содержания общего имущества. За шум и нарушения соседи могут обратиться в суд.

Ещё важный нюанс — гостиницу в жилом помещении многоквартирного дома открыть нельзя (ч. 3 ст. 17 ЖК РФ). А сдавать посуточно можно. Граница проходит по услугам: ресепшен, ежедневная уборка, организация питания и сдача комнат отдельными номерами — это уже признаки гостиницы.

Как открыть гостиницу

2. Договор с гостем

Оформляйте даже на одну ночь. Пропишите в нём паспортные данные гостя, сроки заезда и выезда, стоимость, сумму залога, правила проживания и ответственность за имущество. Дополнительно составьте акт приёма-передачи — он фиксирует состояние квартиры и показания счётчиков.

Что такое договор: виды и порядок заключения

3. Уплата налогов

Ставка зависит от вашего статуса:

  1. Физическое лицо платит НДФЛ по прогрессивной шкале: 13% с дохода до 2,4 млн ₽ в год и дальше по возрастающей — до 22% с части дохода свыше 50 млн ₽. До 30 апреля нужно подать декларацию 3-НДФЛ, до 15 июля — уплатить налог.
  2. Самозанятый платит 4% при сдаче жилья физлицам и 6% — юрлицам и ИП. Налог автоматически рассчитывается в приложении «Мой налог», декларацию подавать не нужно. Лимит дохода — 2,4 млн ₽ в год, сдавать можно только жилую недвижимость, сотрудников нанимать нельзя.
  3. ИП на НПД — те же ставки 4 и 6% и тот же лимит 2,4 млн ₽ в год, но со статусом ИП можно открыть расчётный счёт и при необходимости сменить режим налогообложения. Страховые взносы платить не нужно.
  4. ИП на патенте (ПСН) платит фиксированную сумму за год — она зависит от региона и площади квартиры, а не от фактического дохода. Рассчитать сумму можно в калькуляторе ФНС. Также будут страховые взносы ИП за себя.
  5. ИП на УСН «Доходы» платит налог 6% и страховые взносы. Подходит, если вы управляете несколькими объектами, так как лимиты на упрощёнке выше.

ФНС отслеживает посуточную аренду через площадки вроде Авито и банковские операции, поэтому лучше не игнорировать налоги и легализовать деятельность. Например, зарегистрировать ИП бесплатно через Точка Банк.

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Налоги при сдаче квартиры в аренду: как правильно платить

Чем отличается ИП на НПД от самозанятого

Как подготовить квартиру к посуточной аренде на Авито 

Квартира должна быть чистой, укомплектованной и готовой к заселению. Чтобы подготовиться:

  1. Сделайте уборку. Особое внимание уделите кухне и ванной.
  2. Подготовьте всё необходимое: постельное бельё, полотенца, средства гигиены, посуду и мусорные пакеты. Проверьте технику, сантехнику и Wi-Fi.
  3. Продумайте заселение. Удобнее организовать бесконтактный заезд.

Чаще всего гость не может проверить квартиру до заезда, поэтому ориентируется на отметки Авито. Рекомендуем получить такие:

  • «Жильё проверено» — подтвердите профиль, снимите свежее видео квартиры с датой и номером объявления и отправьте на проверку. Значок даёт приоритет в поиске и повышает доверие гостей.
  • «Суперхозяин» — отметка для проверенных арендодателей. Чтобы её получить, нужно пройти верификацию, сохранять уровень сервиса от 41% и рейтинг не ниже 4,5, отвечать гостям в течение часа и не отменять заявки на бронирование в последний момент.
  • «Мгновенная бронь» — опция, которая избавляет гостей от необходимости ждать подтверждения брони в течение 12 часов. Заявки одобряются автоматически. Но можно задавать условия, например, если до заезда осталось меньше двух дней или бронь слишком ранняя, хозяин подтверждает вручную.

Дополнительные плашки Авито, подтверждающие надёжность арендодателя

Как разместить объявление о сдаче квартиры на Авито

Шаг 1. Подготовить документы. Соберите документы: выписку из ЕГРН, паспорт. Может понадобиться и другое — договор на квартиру, доверенность на представителя, согласия других собственников и супруга, разрешение банка или опеки. Сканы с полными данными в объявление не выкладывайте — это небезопасно.  

Зарегистрируйтесь с реальным номером телефона, заполните профиль и пройдите верификацию — так вы получите значок «Документы проверены». А для ИП и юрлиц значок будет «Реквизиты проверены».

Шаг 2. Создать объявления. В разделе «Недвижимость» → «Квартиры» → «Сдам» выберите тип сделки: «На длительный срок» или «Посуточно». Далее:

  1. Заполните адрес, этаж, площадь, цену, залог, правила заселения. 
  2. Разбейте описание на блоки, используйте списки, ключевые слова — но без спама.
  3. Снимите фото при дневном свете, покажите все комнаты, кухню, санузел, вид из окна, уберите личные вещи. 

Контакты указывайте только в специальных полях. Если написать их в самом тексте объявления, могут возникнуть проблемы при модерации.

Как написать продающее объявление на Авито

Проверка занимает до 30 минут, в спорных случаях — до двух суток. Если объявление отклонили, в личном кабинете будет подсказка, что исправить. На правки есть семь дней.

Хотите усилить результат? Закажите аудит объявления — подскажем, что можно улучшить.

Проверим вашу страницу на Авито
Проанализируем профиль по 13 параметрам, важным для пользователей и алгоритмов площадки. Подскажем, как его улучшить, чтобы подняться в выдаче и продавать больше.

Шаг 3. Использовать дополнительные опции. Базовое размещение для физических лиц бесплатно. Платные инструменты продвижения — выделение цветом, XL-объявление, дополнительные просмотры — доступны для всех пользователей по желанию.

Для бизнес-аккаунта на Авито потребуется расчётный счёт, подтверждение реквизитов и пополнение кошелька от 1 ₽. Также предпринимателям доступна подписка Авито Pro с расширенной аналитикой, автозагрузкой и другими инструментами для системной работы. 

Как установить цену на посуточную аренду

Правильная цена — это баланс между доходностью и заполняемостью. Слишком высокая отпугнёт гостей, слишком низкая — обесценит объект и привлечёт проблемных арендаторов.

1. Изучите конкурентов. Отфильтруйте на Авито квартиры своего района с похожими параметрами, выпишите 10–15 объявлений. Ваша стартовая цена — среднее между самой низкой и самой высокой из них. 

2. Учитывайте сезонность. В пиковый спрос — праздники, лето, крупные мероприятия — поднимайте цену на 20–40%. В низкий сезон снижайте на 10–15%. Оценить расходы и риски поможет бизнес-план — его можно сформировать с помощью бесплатного генератора от Точка Банк

3. Используйте динамическое ценообразование. Например, пятницу и субботу можно сделать дороже будней на 15–25%. А если до заезда осталось меньше двух дней и квартира свободна — снижать цену, чтобы не терять постояльцев. 

4. Установите минимальный срок проживания. При высоком спросе ставьте минимум двое суток — это экономит до 700 ₽ на клининге. Подумайте над скидками за длительное проживание (от 5–7 суток) — это повышает заполняемость в низкий сезон. 

5. Считайте реальную доходность. Из суммы брони вычтите комиссию Авито, налог и расходы на заезд — остаток и есть ваш доход. Пример: квартира за 4 000 ₽ в сутки, гость приехал на две ночи, сумма брони — 8 000 ₽.

Статья расходовСумма за заезд, ₽
Комиссия Авито (15–20% от суммы брони)1 200–1 600
Налог (НПД, 4%)320
Клининг800–2 000 ₽
Расходные материалы200–500 ₽
Коммунальные (пропорционально)100–300 ₽
Остаётся3 280–5 380

Уровень сервиса на Авито: что влияет на видимость объявления

Авито оценивает каждого продавца по метрике «Уровень сервиса». Чем он выше, тем лучше позиции объявления в поиске и на картах. 

При высоком уровне (41–100%) ограничений нет и можно получить статус «Суперхозяин». Низкий (0–40%) означает недочёты: например частые отмены броней или неактуальный календарь.

Основное, из чего складывается уровень сервиса:

  • Процент успешных бронирований. Частые отказы и отмены в последний момент снижают показатель.
  • Скорость ответа в чате. Оптимально отвечать в течение 15–30 минут.
  • Отсутствие нарушений. Например, стоп-слова — названия мессенджеров, телефоны — блокируют продвижение на месяц. Авито расценивает это как попытку увести клиента с платформы.
  • Рейтинг и отзывы. Оценка ниже 4,5 снижает уровень сервиса.

Если уровень сервиса упал, проверьте переписку на стоп-слова. Увеличьте процент подтверждённых броней — не отклоняйте заявки без причины. Отвечайте на все сообщения оперативно. Восстановление может занять до месяца.

Платные инструменты продвижения Авито 

Платные инструменты привлекают внимание, но не спасают слабое объявление: без качественных фото, понятного описания и хороших отзывов продвижение не даст результата. Сначала приведите объявление в порядок, потом подключайте платные опции.

УслугаКак работает
ВыделитьДелает объявление ярче на фоне других, позицию в выдаче не меняет
XL-объявлениеДобавляет к карточке дополнительные фото, кнопку «телефон» и расширенное описание
ЗначкиДо трёх значков с вашими преимуществами. Подключается только вместе с XL
Дополнительные просмотрыОбъявление поднимается в выдаче и получает в 2–20 раз больше просмотров — алгоритмы показывают его заинтересованным пользователям 
Продвижение за комиссиюПовышает релевантность поисковым запросам
Рассылка предложенийОтправляет индивидуальные предложения покупателям в чат. Одному покупателю по объявлению — один раз
Пакет продвиженияКомплекс услуг с общей ценой

Пример объявления о посуточной аренде в XL-формате 

Бесплатные инструменты тоже влияют на результат — быстрая реакция в чате, положительные отзывы и значок «Жильё проверено» помогают объявлению оставаться на хороших позициях. 

Как общаться об аренде квартиры с потенциальными клиентами на Авито

Ведите переписку в чате Авито: она сохраняется и может стать доказательством при споре.

Отвечайте в течение 5–10 минут. Скорость реакции видна в профиле и влияет на позиции объявления, а если затянуть — гость выберет того, кто ответил быстрее. Задавайте уточняющие вопросы, предлагайте конкретные варианты и честно говорите о недостатках.

Перед каждым подтверждением сверяйтесь с календарём, чтобы не забронировать одни и те же даты разным гостям. После выезда просите оставить отзыв. А чтобы отзывы были хорошими, добавьте мелочи, которые приятно удивляют: воду в холодильнике, файл с интересными местами на районе или что-то ещё.

Если вам всё же оставили плохой отзыв — отвечайте на него спокойно и по делу. Признайте проблему и расскажите, как её решили. Будущие гости увидят, что вы не игнорируете замечания.

Где ещё продвигать квартиру кроме Авито

Зависеть от одного канала рискованно: чем больше источников бронирования, тем выше заполняемость и меньше простоев.

ПлощадкаДля кого подходитОсобенности
Суточно.руВсе сегментыСпециализированный сервис для посуточной аренды в России
ОстровокСредний и высокий ценовой сегментАгрегатор с платёжеспособной аудиторией
Яндекс ПутешествияВсе сегментыАктивно растущая площадка с экосистемой Яндекса: кешбэк на такси и доставку
Tvil.ruКурортные регионыПопулярен среди путешественников по южным направлениям

Дополнительно можно создать группу ВКонтакте и запустить таргетированную рекламу на путешественников. Ещё один вариант — собственный сайт с бронированием, чтобы привлекать гостей напрямую и не платить комиссию площадкам.

Вопросы по теме

Сколько стоит разместить объявление о посуточной аренде на Авито?

Базовое размещение бесплатное. Комиссия удерживается только с состоявшихся броней — базовая ставка 20%. Её можно снизить до 17%, а затем до 15%, выполняя советы в разделе «Рекомендации для вас» в профиле. Например, добавить 10+ фото и инструкцию по заселению, набрать 15 отзывов и держать рейтинг от 4,5. 


Дополнительно оплачиваются опции «Выделить» и «XL-объявление».

Нужно ли платить налоги с посуточной аренды?

Да. Доход от сдачи квартиры облагается налогом. Выгодный вариант — оформить самозанятость или ИП на НПД и платить 4% с дохода от физлиц. Лимит дохода в год — 2,4 млн ₽, сотрудников нанимать нельзя.

Можно ли сдавать квартиру посуточно удалённо?

Да. Используйте сейф для ключей или электронный замок, настройте автоматические сообщения в чате Авито с инструкцией по заселению, наймите клининг-сервис и помощника для экстренных ситуаций.

Надо ли платить туристический налог при посуточной сдаче квартиры?

Нет, туристический налог платят только объекты из реестра классифицированных средств размещения — гостиницы, хостелы, пансионаты, базы отдыха, санатории. Обычная квартира в реестр не входит, поэтому такой налог не возникает, даже если её сдаёт ИП или юрлицо.

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Как сдать квартиру посуточно на Авито: пошаговая инструкция и советы — Точка Банк