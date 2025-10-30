Как стать блогером и начать зарабатывать в 2026 году

Коротко Начинающий блогер может зарабатывать 5 000–30 000 ₽ в месяц. Блогер с аудиторией от 10 000 человек — 30 000–150 000 ₽ и выше. При регулярном доходе бизнес важно оформить: до 2,4 млн ₽ в год физлицам и ИП подойдёт самозанятость, а дальше — ИП на УСН. Свыше 10 000 подписчиков нужна регистрация в Роскомнадзоре.

Блогинг начинается с выбора темы, площадки под формат контента и регулярных публикаций по контент‑плану. Первые деньги приходят уже с 500–1 000 подписчиков: UGC‑контент для брендов, партнёрские ссылки, консультации.

Тренды в блогинге на 2026 год

Чтобы блог развивался, важно понимать актуальные форматы и направления.

Длинные видео. Длинные ролики на YouTube и RuTube помогают глубже раскрывать тему, выстраивать доверие и увеличивать доход. Короткие вертикальные видео. YouTube Shorts, VK Клипы — эти форматы обеспечивают быстрый охват и высокую вовлечённость. ИИ как инструмент. Нейросети помогают с визуалом и текстами, но идею и опыт по-прежнему даёт сам автор. Аутентичность вместо глянца. Закулисье, ошибки и неудачи собирают подписчиков лучше идеальной картинки. Деинфлюенсинг. Честный рассказ о том, что покупать не стоит, вызывает больше доверия, чем обычная реклама, — и в итоге лучше продаёт.

Зачем развивать блог

Блог можно вести как хобби: публиковать фото, делиться мыслями и не думать о цифрах. Но если цель — зарабатывать, к контенту добавляется работа над продвижением и регулярностью. Взамен блог даёт:

Рост дохода за счёт монетизации блога и рекламных интеграций.

Узнаваемость и доверие аудитории.

Развитие личного бренда.

Спрос на это есть. В 2025 году российский рынок рекламы у блогеров составил около 55 млрд ₽, а в 2026-м может дойти до 62 млрд ₽. Мировой рынок инфлюенс-маркетинга за тот же период растёт с $31 млрд до $40,5 млрд. Бренды идут к авторам с небольшой, но вовлечённой аудиторией — значит, место есть и для новичка.

Как только блог начинает приносить систематический доход, деятельность нужно оформить официально: открыть ИП или выбрать другой подходящий статус.

Пошаговая инструкция для начинающих блогеров

Разберём по шагам, как создать успешный блог.

Шаг 1. Выбрать нишу

Ниша — это тема блога. Лучше брать то, в чём у вас есть опыт: это видеоигры, обзоры, саморазвитие, путешествия, здоровье, финансы, технологии, кулинария.

И сразу сузить — не «психология», а «психология для зумеров», не «финансы», а «финансы для женщин после 45». В узкой теме своя аудитория находится быстрее, а конкуренция ниже.

Шаг 2. Определить позиционирование

Это ответ на вопрос: «Почему будут подписываться именно на меня?» Есть три основных подхода:

Экспертный блог. В основе — профессиональные знания: финансист объясняет налоги, врач разбирает мифы о здоровье. Личный бренд. В центре — сам автор, его взгляд и манера. Подписываются не только на тему, но и на человека. Нишевый блог. Например, не кулинария в общем, а «ужины за 30 минут для работающих мам».

Шаг 3. Подобрать платформу для блога

Платформу выбирайте под свой формат контента и целевую аудиторию.

Формат контента Платформы Видео YouTube, Twitch, RuTube, TikTok, VK Клипы, Yappy, Likee Тексты Дзен, VC.ru, Teletype, Пикабу, ВКонтакте, Telegram Подкасты Яндекс Музыка, VK Музыка Профессиональные блоги Habr, LinkedIn Платный эксклюзивный контент Boosty, Patreon

Шаг 4. Создать уникальный стиль и контент

Стиль помогает выделиться и запомниться. Его формируют визуал, музыка, формат контента и манера общения. А в самом контенте важны три вещи:

Ценность для аудитории. Контент решает проблему, отвечает на вопрос, обучает или развлекает. Качество. Небрежное оформление отпугивает даже при интересной теме — по нему складывается первое впечатление. Регулярность. Публикуйте по графику, чтобы аудитория знала, когда ждать новый пост.

Шаг 5. Составить контент-план

Контент-план — это таблица или список с расписанием публикаций на неделю, месяц или квартал. В нём прописывают: дату выхода, тему, формат, площадку и статус готовности. Вести план можно в Excel, Google Таблицах или другом месте.

Вот пример простого оформления контент-плана.

Дата выхода Тема Формат Площадка Статус 02.12 Топ-5 бюджетных городов для поездки зимой Видео RuTube В работе

Следить за эффективностью контент-плана можно через встроенную аналитику — она доступна практически на всех платформах.

Шаг 6. Взаимодействовать с подписчиками

Отвечайте на комментарии, проводите эфиры, запускайте опросы и конкурсы. Общение работает в обе стороны: аудитория чувствует внимание, а вы видите её вопросы — и берёте их в контент-план.

Как зарабатывают блогеры

Есть несколько способов монетизации блога, которые лучше комбинировать между собой.

Реклама

Бренды платят авторам за продвижение своих товаров и услуг. Основных форматов три:

Рекламный пост . Всё внимание на продукте — текстом, сторис или коротким видео.

Нативная реклама . Выглядит как обычный контент: например статья с полезными советами, где среди прочего упоминается бренд.

Интеграция. Реклама внутри основного материала — в середине видео, в тексте или в разговоре.

Рекламные сети

Если блог ведётся на своём сайте, подключают рекламную сеть — например Рекламную сеть Яндекса (РСЯ). Она сама показывает посетителям подходящие объявления, а вы получаете доход за просмотры и переходы. Сумма зависит от тематики, качества контента и объёма трафика.

Свои товары и услуги

Бесплатный контент показывает вашу экспертность, а дальше часть подписчиков становится клиентами. Продавать можно консультации и услуги, онлайн-курсы, вебинары, цифровые продукты, мастер-классы и мерч. Форматы продвижения те же, что и при рекламе брендов.

Платная подписка и донаты

Основной блог остаётся бесплатным и приводит новых читателей, а лояльной части аудитории предлагают что-то сверх этого:

Платная подписка открывает доступ к закрытым материалам. Часто с уровнями: чем выше взнос, тем больше получает подписчик.

Донаты — добровольная поддержка через специальные сервисы или платёжные системы.

Партнёрские программы

Бренд платит за клиентов, которые пришли по вашей рекомендации. Отследить их помогают партнёрские ссылки — уникальные адреса, по которым подписчик переходит на сайт, — и промокоды: подписчику скидка, вам процент с продаж или фиксированная оплата.

Спецпроекты

Совместные публикации, конкурсы, участие в мероприятиях или продукт, созданный вместе с брендом.

Чтобы понять, какие способы подойдут именно вашему блогу и что они принесут, нужен расчёт — хотя бы приблизительный.

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Сколько реально зарабатывают блогеры в 2026 году

Доход блогера зависит от ниши, вовлечённости аудитории и модели монетизации, а не только от количества подписчиков. Например, в финансах, ИТ и бизнесе он обычно выше, а в развлекательных нишах — ниже при том же количестве подписчиков.

Рассмотрим ориентировочные цифры для российского рынка.

Масштаб блога Подписчики, человек Примерный доход в месяц, ₽ Начинающий (наноблогер) До 10 000 5 000–30 000 Микроблогер 10 000–100 000 30 000–150 000 Средний блогер 100 000–500 000 150 000–700 000 Крупный блогер От 500 000 От 500 000 до нескольких миллионов

Когда аудитория лояльная, а ниша выбрана правильно, зарабатывать можно уже с 500–1 000 подписчиков — например на контенте, который блогер создаёт по заказу бренда (UGC-контент), партнёрских ссылках или консультациях.

Как платить налоги с доходов от блогинга и вести учёт

Блогер может работать как обычное физлицо, стать самозанятым, зарегистрировать ИП или ООО. От выбранного формата зависят налоги и отчётность.

Комментарий юриста Один рекламный пост в год — ещё не бизнес. Но если интеграции идут регулярно, вы сами предлагаете рекламу брендам и заключаете с ними договоры, ФНС считает это предпринимательской деятельностью — и её нужно оформить.

Ориентир простой: как только деньги с блога начинают приходить систематически, выбирайте статус. До 2,4 млн ₽ в год подойдёт самозанятость или ИП на НПД, дальше можно выбрать ИП на УСН.

Учтите, что доходом считаются не только деньги: подарки от брендов, бартер и техника с рыночной стоимостью тоже.

Мария Суховарова Юрист Точка Банка

Сравнение форматов налогообложения для блогеров

Физлицо без статуса. При небольшом и нерегулярном доходе можно платить налог как физлицо через 3-НДФЛ: 13% до 2,4 млн ₽ в год и 15% до 5 млн ₽. При большем доходе выгоднее другой статус.

Самозанятость. При регулярном доходе до 2,4 млн ₽ в год можно оформить статус самозанятого. Оформить его могут физлица и ИП в приложении «Мой налог». Ставка 4% — при оплате от физлиц, например за донаты, и 6% — от компаний, например за рекламу.

ИП. Когда понадобится нанимать команду и расширять деятельность, можно рассмотреть регистрацию ИП. Чаще всего блогеры работают на упрощённой системе (УСН). Налог — 6% со всего дохода или 15% с разницы между доходами и расходами.

ООО. По мере роста популярности блогера расширяется и деятельность: появляются новые бизнесы, увеличивается команда. Если в планах привлекать партнёров, инвестиции или со временем продать бизнес, стоит открыть ООО.

Коды ОКВЭД для блогеров

С 1 мая 2025 года появились коды ОКВЭД для деятельности блогеров:

73.11.1 — деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети.

70.21.1 — деятельность по распространению информации пользователем социальной сети.

Также подойдёт ОКВЭД 70.21.9 для связей с общественностью. Указывать коды нужно при регистрации ИП или компании, самозанятым физлицам такие коды не нужны.

Регистрация в Роскомнадзоре

Блогер обязан зарегистрироваться в Роскомнадзоре, если на него подписано более 10 000 человек. Если этого не сделать, он не сможет получать донаты от аудитории и размещать рекламу в своём блоге.

Расчётный счёт

Чтобы совершать и принимать безналичные платежи, ИП и ООО нужно открыть расчётный счёт для бизнеса. А самозанятым физлицам достаточно личной карты — специальный счёт для бизнеса они открыть не могут.

Бухгалтерский учёт

ООО обязаны вести бухгалтерский учёт. Для ИП это необязательно, но учёт помогает понимать, сколько вы зарабатываете и тратите.

Способы организации учёта:

Как продвигать блог: бесплатные и платные способы

Хороший контент сам по себе охваты не набирает. Начать стоит с регулярности: алгоритмы лучше продвигают авторов, которые не пропадают надолго. Дальше подключаются остальные способы.

Бесплатные способы продвижения

Способ Как работает SEO-оптимизация Ключевые слова в заголовках, описаниях и хештегах помогают алгоритмам предлагать контент нужной аудитории Взаимный пиар Блогеры из смежных ниш обмениваются упоминаниями и приводят друг другу новую аудиторию Тренды и челленджи Актуальные форматы чаще получают охваты и попадают в рекомендации Комментинг Полезные комментарии под постами крупных блогеров в вашей нише помогают привлечь новую аудиторию Кросс-постинг Один материал адаптируется под несколько площадок: длинные видео переделывают в короткие ролики, статьи — в короткие посты

Платные способы продвижения

Способ Как работает Таргетированная реклама Реклама показывается аудитории по интересам, возрасту, географии и другим параметрам Реклама у блогеров Размещение покупается у авторов с активной аудиторией и хорошей вовлечённостью Посевы в чатах и каналах Посты размещаются в тематических каналах и чатах, где есть целевая аудитория

Распространённые ошибки начинающих блогеров

Ошибка 1. Ждать идеального момента. Пока выбирается камера и изучается монтаж, первый ролик так и не выходит. Начните с видео на телефон — качество подтянется по ходу.

Ошибка 2. Надеяться на быстрый успех. Блог растёт постепенно, первые результаты приходят не сразу.

Ошибка 3. Вести блог «обо всём». Аудитория не понимает, зачем подписываться. Выберите 1–2 темы и держитесь их хотя бы 3–6 месяцев.

Ошибка 4. Игнорировать аналитику. Раз в неделю проверяйте охваты, дочитывания и вовлечённость — иначе непонятно, какой контент работает.

Ошибка 5. Бояться продавать. Если продукт правда полезен аудитории, рекомендация становится частью ценности, а не спамом.

Ошибка 6. Зависеть от одной площадки. Блокировка или смена алгоритмов — и аудитории нет. Поэтому развивайте несколько платформ.

Ошибка 7. Копировать чужой контент. Алгоритмы это видят и режут охваты. Тренды использовать можно, но адаптируйте их под свой стиль и опыт.