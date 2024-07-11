Как указать адрес при регистрации ИП и ООО

В этой статье разбираемся, какой адрес указывать при регистрации ИП и ООО. Рассказываем все важные нюансы заполнения и последствия, которые могут возникнуть при указании неправильного юридического адреса ИП и ООО.

Зачем указывать адрес при регистрации ИП и ООО?

Когда предприниматель начинает деятельность, он должен указать где его можно найти. ИП указывают адрес прописки, а юрлица — юридический адрес. Вот для чего он нужен:

регистрация и постановка на учёт в ФНС;

постановка на учёт в ФНС; оформление учредительных документов для ООО;

ООО; получение корреспонденции и уведомлений от ФНС, ПФР и ФСС.

уведомлений от ФНС, ПФР и ФСС. связь с предпринимателем или компанией.

Указание адреса ИП и ООО должно соответствовать правилам. Они отличаются, поэтому расскажем подробнее о требованиях к каждому.

Указание адреса при регистрации ИП

В законе нет понятия «юридический адрес ИП» — при регистрации индивидуальный предприниматель указывает адрес своей прописки. Она бывает двух видов: постоянная и временная.

Постоянная прописка

Если есть постоянная прописка, то зарегистрировать бизнес можно только по этому адресу ИП. Даже если будущий предприниматель живёт и работает совсем в другом месте.

Если есть и постоянная, и временная прописка, приоритет отдают постоянной. Зарегистрировать ИП по временной нельзя.

Пример: Марина собирается открывать тату-салон в Москве. Она уже несколько лет снимает в столице квартиру, есть временная регистрация. Но постоянная прописка Марины в Нижнем Новгороде. А значит — регистрировать ИП надо именно там. И неважно, что фактически Марина будет вести деятельность в другом городе.

Временная прописка

Если постоянной прописки нет, можно указать адрес временной — по месту нахождения.

Помещение должно быть жилым. Например, квартира, комната или общежитие. Если жильё съёмное, то согласие собственника не требуется.

Оформить временную прописку в офисе или помещении для бизнеса нельзя. Даже если оно принадлежит предпринимателю.

Временную прописку оформляют на срок до 5 лет. При регистрации ИП важно, чтобы срок действия был не меньше 6 месяцев с дня подачи заявления на регистрацию ИП.

Пример: Илья снимает квартиру в Екатеринбурге, в ней есть временная прописка. Он хочет зарегистрировать ИП, чтобы открыть автомойку. Штампа о постоянной регистрации в паспорте нет, а значит — можно зарегистрировать ИП по адресу съёмной квартиры. Временная прописка оформлена до 1 июня 2027 года. Илья подаёт документы 10 января 2025 года — срок действия прописки больше 6 месяцев, значит всё в порядке.

Важно: когда срок временной прописки закончится, ИП аннулируют. Поэтому надо следить за продлением регистрации.

Как указать адрес в заявлении на регистрацию ИП?

Адрес регистрации указывают в заявлении на регистрацию ИП по форме P21001. Поля для него выделены в пункте 7 на страницах 2 и 3.

Адрес надо найти на сайте ФИАС. В верхней строке поиска введите свой адрес и увидите, каким должно быть написание. В разделе «Информация по адресообразующим элементам» можно увидеть что и в каких полях заявления нужно указывать.

Что надо заполнить?

Код субъекта РФ. Его можно узнать в перечне кодов субъектов РФ.

Его можно узнать в перечне кодов субъектов РФ. Вид и наименование муниципального образования. Например, городской или муниципальный округ.

Например, городской или муниципальный округ. Вид и наименование поселения. Например, городское или сельское поселение.

Например, городское или сельское поселение. Вид и название населённого пункта. Например, город или деревня.

Например, город или деревня. Элемент планировочной структуры. Например, квартал или район.

Например, квартал или район. Элемент улично-дорожной сети. Например, улица, проспект или бульвар.

Например, улица, проспект или бульвар. Тип и номер здания/сооружения. Например, дом 12.

Например, дом 12. Тип и номер в пределах здания/сооружения. Например, квартира 1 или офис №5.

Например, квартира 1 или офис №5. Тип и номер помещения в пределах квартиры. Например, комната 2.

Важно: при регистрации адреса ИП в заявлении адресообразующие элементы (например улицу и дом) указывают в сокращённом варианте. Например, «ул.» / «д.» У этих сокращений есть правила, они прописаны в Приказе Минфина от 5 ноября 2015 года N 171н.

Заполняйте только поля в соответствии с реальной пропиской. Если прописаны в квартире, указывайте её. Комнату в таком случае указывать не надо.

Заполнить заявление можно в конструкторе Точки. Это займёт 15 минут.

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Указание адреса при регистрации ООО

При регистрации ООО предприниматели заполняют заявление по форме P11001. На 2 и 3 странице указывают юридический адрес — место регистрации бизнеса, в котором можно найти представителя компании. Есть два основных варианта для регистрации юрадреса: в офисе компании, либо по месту проживания директора/учредителя.

В офисе

Если компания будет работать в офисе или торговом помещении, можно указать его адрес при регистрации.

Если помещение арендованное: запаситесь гарантийным письмом от арендодателя, в котором он обязуется сдавать вам помещение по указанному адресу.

Если помещение собственное: переведите его в статус нежилого.

По месту проживания

Если ООО работает дистанционно, зарегистрировать его можно дома у учредителя или директора. Но этот вариант подходит не для всех, есть список исключений.

Для регистрации ООО по месту жительства должны быть:

прописка или право собственности;

письменное разрешение от других собственников;

других собственников; согласие собственника квартиры, если жильё — арендованное.

Как указать адрес в заявлении на регистрацию ООО?

В заявлении на регистрацию ООО поля с адресом заполняют также как и в заявлении для ИП. В форме P11001 они тоже расположены на страницах 2 и 3.

Какие поля заполняют:

Код субъекта РФ. Его можно узнать в перечне кодов субъектов РФ.

Его можно узнать в перечне кодов субъектов РФ. Вид и наименование муниципального образования. Например, городской или муниципальный округ.

Например, городской или муниципальный округ. Вид и наименование поселения. Например, городское или сельское поселение.

Например, городское или сельское поселение. Вид и название населённого пункта. Например, город или деревня.

Например, город или деревня. Элемент планировочной структуры. Например, квартал или район.

Например, квартал или район. Элемент улично-дорожной сети. Например, улица, проспект или бульвар.

Например, улица, проспект или бульвар. Тип и номер здания/сооружения. Например, дом №12.

Например, дом №12. Тип и номер помещения в пределах здания/сооружения. Например, квартира №1 или офис №5.

Например, квартира №1 или офис №5. Тип и номер помещения в пределах квартиры. Например, комната № 2.

Вот пример заполнения юридического адреса.

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Особенности указания адреса при аренде помещения

Если ИП или руководитель ООО снимает помещение, надо учитывать несколько моментов.

Для ИП: согласие собственника на регистрацию ИП не нужно, но понадобится временная или постоянная прописка по адресу.

Для ООО: необходимо гарантийное письмо, в котором собственник обязуется сдавать юрлицу офисное или торговое помещение. Если учредитель или директор хочет зарегистрировать юридический адрес на съёмной квартире, понадобится временная или постоянная прописка и письменное согласие собственника. Если собственников несколько, надо заручиться согласием от всех.

Проблемы и риски, связанные с указанием неправильного адреса ИП и ОО

Если указать в заявлении неправильный адрес для регистрации ИП или ООО, налоговая может отказаться регистрировать бизнес.

Если адрес указан с ошибкой или представителя там не бывает, есть риск пропустить важные письма от ФНС или других служб. Важный момент: когда письмо отправляют по адресу, указанному в Госреестре, оно автоматически считается полученным.

Ещё один риск — регистрация в помещении, где на самом деле нет предпринимателя или представителей организации. Например, такое бывает, когда ООО арендуют адрес под регистрацию без реального офиса.

Это рискованно: если налоговая не обнаружит компанию при проверке, может отказать в регистрации ООО. А если адрес уже внесён в ЕГРЮЛ — указать, что сведения недостоверны. После этого у юрлица есть 30 дней на исправление ситуации, иначе его исключат из реестра.

Важно: адрес должен соответствовать Государственному адресному реестру, который ведёт ФИАС — федеральная информационная адресная система. Если выявится несоответствие, предпринимателю откажут в регистрации.

Точка рассказывала, что делать, если адрес не по ФИАС. Если коротко, есть два варианта действий: указать другой адрес регистрации или зарегистрировать существующий в адресной системе.

Юридические аспекты и нормативные акты

Особенности регистрации ИП и ООО указаны в Федеральном Законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Нюансы, связанные с юридическим адресом, прописаны в Гражданском Кодексе РФ.