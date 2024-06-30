Как заполнить форму Р11001 для регистрации ООО

В этой статье расскажем, как заполнить форму P11001 и какие требования по оформлению есть у налоговой. Прикрепим бланк заявления и подскажем, как быстро сформировать документы для регистрации с помощью специального конструктора.

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Бланк и образец заявления по форме Р11001

Для регистрации ООО налоговая разработала специальную форму — P11001. В ней 20 листов. Первые 4 надо заполнять всем, а дальше выбор зависит от юридического статуса учредителя, состава участников и нюансов, связанных с уставным капиталом.

Давайте разберёмся в требованиях к оформлению и постранично покажем образец того, как физлицу заполнить заявление на открытие нового ООО.

Требования к оформлению заявления на создание ООО

ФНС разработала требования к оформлению документов, которые предприниматели подают в регистрирующие органы. Их важно соблюдать, иначе специалисты могут не принять заявление.

Заполнить заявление можно с помощью программы на компьютере или вручную. Есть несколько правил.

Если заполняете в электронном формате, воспользуйтесь ППДГР — программой подготовки документов для государственной регистрации.

электронном формате, воспользуйтесь ППДГР — программой подготовки документов для государственной регистрации. Если заполняете от руки, пишите печатными буквами в каждой клеточке. Для заполнения подойдёт ручка с чёрными, синими или фиолетовыми чернилами.

руки, пишите печатными буквами в каждой клеточке. Для заполнения подойдёт ручка с чёрными, синими или фиолетовыми чернилами. Заполняйте и распечатывайте только те листы, которые нужны именно в вашей ситуации. Например, если учредитель — юридическое лицо, печатать листы для заполнения физлицом не надо.

распечатывайте только те листы, которые нужны именно в вашей ситуации. Например, если учредитель — юридическое лицо, печатать листы для заполнения физлицом не надо. Если заполнять поле не надо, просто оставьте его пустым — ставить прочерк или писать «Нет» не нужно.

надо, просто оставьте его пустым — ставить прочерк или писать «Нет» не нужно. При введении номера телефона пишите его через код страны. Пример: в России это +7. Остальные цифры вносите в заявление без скобок, дефисов и пробелов.

Это основные требования, но есть нюансы по заполнению некоторых полей. Удобно определиться со страницами и полями, которые надо заполнить именно в вашей ситуации, а затем свериться с требованиями по оформлению из Приказа ФНС.

Постраничное заполнение формы P11001. Образец.

Это 12 страниц, которые необходимы при подаче заявления на открытие ООО. Остальные страницы заполнять и печатать не надо. Можете изучить содержание формы и воспользоваться образцом как инструкцией.

Форма

Страница 1.

Введите полное наименование ООО и добавьте сокращённое, если оно есть. Важно: по правилам полное наименование начинается с «Общество с ограниченной ответственностью», а сокращённое — с ООО.

Если есть название на другом языке, добавьте код языка из классификатора. Пример: у казахского языка код — 100, а у татарского — 228. Но чаще второе название пишут на английском, его код — 016.

Также нужно указывать организационно-правовую форму на том языке, который выбрали. Пример: для английского это Limited Liability Company (LLC).

Страницы 2 и 3.

Пропишите полное и сокращённое название на английском языке.

Укажите место нахождения юридического лица. Юр адрес заполняется по муниципальному делению ФИАСа. Он должен совпадать с Государственным адресным реестром, который ведёт ФИАС вплоть до номера помещения/комнаты/офиса. Это касается только нескольких регионов: Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Волгоградская, Новосибирская, Ярославская области.

Для городов федерального значения, например, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, есть особенность заполнения. В пункте 3 указывают только номер региона, а в пункте 4 в поле населённый пункт ничего не указывают.

Если адрес не по ФИАС, надо выбрать другой адрес или зарегистрировать выбранный. Как это сделать, можно посмотреть на сайте ФИАС. Точка рассказывала, как выбрать юридический адрес.

Если у организации нет собственного помещения, оформить юридический адрес можно дома у директора. Ещё один вариант — указать адрес арендованного помещения и получить гарантийное письмо у собственника.

Страница 4.

Пункт 5. Укажите адрес электронной почты, по которому можно связаться с представителем компании. Этот адрес будет видно в ЕГРЮЛ.

Пункт 6. Выберете вид и сумму уставного капитала. Для ООО выбирайте цифру 1 и сумму, которую вносите. Минимальная сумма УК — 10 000 рублей.

Пункт 7. При открытии ООО этот пункт пропускают.

Пункт 8. Заполняйте только если выбрали типовой устав. Выберите номер подходящего устава в приказе Минэкономразвития. Если составляете устав сами, не заполняйте поле.

Пункт 9. Заполняйте, если в компании несколько руководителей. Если он один, пропустите поле.

Пункт 10. Заполняйте, если есть корпоративный договор. По правилам его составляют, когда собственников несколько. В договоре прописывают личные договорённости о том, как выстроить работу. Если собственник один, пропустите поле.

Пункт 11. Нужен только для производственного кооператива или хозяйственного товарищества.

Лист Б

Заполните информацию о себе:

ФИО;

ИНН;

пол;

дата и место рождения;

место рождения; гражданство.

Также внесите данные паспорта РФ:

серия;

номер;

дата выдачи;

наименование органа, который выдал паспорт;

код его подразделения.

Укажите доли учредителей и особенности корпоративного договора относительно количества голосов у одного учредителя.

На некоторых листах можно сделать пометку об ограничении доступа к сведениям. Если необходимо установить ограничения, проставьте значение 1. Случаи, в которых это возможно, есть в Постановлении Правительства РФ. По правилам их надо указать на странице З.

Листы В, Г, Д

Эти листы формы P11001 заполняют ситуационно. Физлица, которые регистрируют ООО, могут их пропустить, если в заполнении нет необходимости.

Лист В: заполняют, когда учредитель фирмы — субъект РФ, муниципальное образование РФ или сама РФ.

Лист Г: заполняют, когда одна из долей принадлежит паевому инвестиционному фонду.

Лист Д: заполняют, когда среди учредителей — участники договора инвестиционного товарищества.

Лист Е

В лист Е вносят данные о руководителе. Это может быть юридическое лицо (российское или иностранное), либо физическое лицо. Поля заполняют в зависимости от статуса того, кто сможет действовать от имени юридического лица. Также указывают должность руководителя. Например, генеральный директор.

Лист Ж

Укажите коды ОКВЭД для бизнеса. Подобрать подходящий можно в классификаторе. Точка подбирала основные и дополнительные коды ОКВЭД для распространённых видов бизнеса: посмотреть их можно в сервисе подбора ОКВЭД.

Если затрудняетесь сами подобрать код ОКВЭД, оставьте заявку. Точка поможет с выбором системы налогообложения и кодов ОКВЭД, а также с регистрацией бизнеса. Подробнее

Лист И

За заполнение этого листа отвечает заявитель. Если учредители - физлица, то заявителем должен быть кто-то из них. Надо выбрать статус заявителя и указать основные сведения.

Для юридического лица:

ОГРН

ИНН

Для физического лица:

ФИО

ИНН

Данные о месте и дате рождения

месте и дате рождения Данные паспорта

Также обязательно указать в пункте 4 почту и контактный телефон заявителя.

Остальные поля опциональны: их надо заполнять, если документ нужен на бумаге или заявление заверял нотариус.

После внесения информации надо прочитать всё прописанное в заявлении на регистрацию и подписать документ, если всё в порядке.

Заполнить заявление P11001 можно в конструкторе Точки. Введите все данные онлайн, распечатайте и подпишите. Мы подскажем, в какую налоговую их надо отнести и поможем открыть расчётный счёт после открытия ООО. Подробнее

Способы подачи заявления на регистрацию общества

Предприниматель может сам выбрать удобный способ подачи заявления. Есть два вида заполнения и подачи: на бумаге и электронно.

В бумажном виде:

лично в отделение регистрирующей ФНС;

отделение регистрирующей ФНС; через представителя.

По правилам бумажную версию заявления на регистрацию надо заверить у нотариуса. Если подаёте заявление и другие документы на бумаге, надо заплатить пошлину - 4 000 рублей. Квитанцию об уплате и чек важно приложить к другим документам.

В электронном виде:

лично на сайте ФНС;

сайте ФНС; через нотариуса;

При подаче в электронном виде заявление подписывают КЭП - квалифицированной электронной подписью. Справочная Точки рассказывала, как её получить.

Важно: если планируете подавать документы в ФНС лично, важно выбрать именно регистрирующее отделение. Регистрацией новых юрлиц занимаются не все - иногда на целый город может быть только одна регистрирующая налоговая.

Узнать её адрес можно в сервисе налоговой. Введите юридический адрес, и сервис автоматически определит регистрирующую налоговую.

То же касается и выбора МФЦ: не в каждом отделении принимают документы на регистрацию нового ООО. Чтобы уточнить этот момент, позвоните в выбранное отделение.