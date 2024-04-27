Как заполнить форму Р21001 на регистрацию ИП

Форма Р21001 нужна, чтобы налоговая внесла предпринимателя в ЕГРИП. Заполнять её нужно строго по правилам: из-за ошибок в адресе, кодах ОКВЭД или неправильно поставленной подписи в регистрации могут отказать. Расскажем, как заполнить заявление с первого раза.

Коротко Бланк можно заполнить от руки или на компьютере. Важно соблюдать правила: писать без исправлений, не ставить прочерки в пустых клетках и не подписывать лист Б заранее, если подаёте документы лично. Подать заявление можно в лично налоговую, через МФЦ, нотариуса, сайт ФНС, «Госуслуги» или с помощью Точка Банк. Госпошлина 800 ₽ нужна только при личной подаче в налоговую.

В форме Р21001 указывают данные будущего ИП: ФИО, паспорт, адрес регистрации, коды ОКВЭД, телефон и адрес электронной почты. Адрес берут из ФИАС, а не из паспорта. Коды деятельности — из справочника ОКВЭД.

Зачем нужна форма Р21001

Форма Р21001 — это официальный документ, который подаётся в налоговую инспекцию для регистрации индивидуального предпринимателя. Заполненное заявление позволяет государству установить личность предпринимателя, а также определить его налоговый режим и виды деятельности по кодам ОКВЭД.

Бланк формы Р21001

Актуальный бланк формы Р21001 утверждён приказом ФНС от 31.08.2020 №ЕД-7-14/617@ (приложение №8). С 18 февраля 2024 года применяется новая редакция документа.

1/5

Скачать актуальный бланк Р21001

Требования ФНС к заполнению заявления на открытие ИП

Чтобы налоговая приняла заявление Р21001, заполняйте форму по правилам из разделов I и II приложения №13 приказа ФНС №ЕД-7-14/617@.

Основные требования такие:

Указывайте данные точно по документам. ФИО, дату рождения, паспортные данные и место рождения переносите буквально — со всеми сокращениями из документа. Например, если в паспорте написано «гор.», так и пишите в форме, не разворачивайте до «город». Проверяйте адрес по ФИАС. Адрес регистрации указывайте в том виде, в котором он записан . Адрес регистрации указывайте в том виде, в котором он записан в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) . При заполнении используйте муниципальное деление из ФИАС, а не административное. Формулировки из паспорта могут не совпадать с данными ФИАС. Оставляйте пустыми поля, которые не нужно заполнять. Заполняйте только нужные поля, без прочерков и лишних символов. Пишите по одному символу в клетке. Один символ — это буква, цифра, знак или пробел. Используйте разрешённые цвета ручки. Если заполняете заявление от руки, пишите заглавными печатными буквами ручкой с чёрной, синей или фиолетовой пастой. Соблюдайте шрифт при заполнении на компьютере. Используйте Courier New, размер 18. Не исправляйте ошибки в бланке. Использовать корректор или зачёркивания запрещено. При ошибке заполните новый бланк. Подписывайте заявление в правильном месте. При личной подаче подпись ставят в присутствии сотрудника налоговой или МФЦ. При онлайн-подаче форму подписывают электронной подписью.

Чтобы не разбираться с каждым требованием, заявление Р21001 можно сформировать в конструкторе Точка Банк — это занимает 15 минут, и документ будет соответствовать всем правилам ФНС.

Пошаговая инструкция: как заполнить форму Р21001

Форма Р21001 состоит из страниц 001–003, листа А и листа Б. На первых трёх страницах указывают данные заявителя, на листе А — коды ОКВЭД, на листе Б — контакты и способ получения документов.

Если не хотите разбираться в правилах оформления каждой страницы, можно зарегистрировать ИП онлайн через Точка Банк — без ошибок и бесплатно. С нашей помощью открылись уже более 450 000 бизнесов.

Если же решили заполнять заявление самостоятельно — скачайте образец заполненной формы Р21001 и используйте его как шпаргалку. Дальше разберём каждую страницу по порядку.

Страница 001 — сведения о заявителе

В пункте 1 укажите фамилию, имя и отчество, если оно есть. Данные пишите на русском языке — как в паспорте.

Строки «с использованием букв латинского алфавита» заполняют только иностранные граждане и лица без гражданства. Если вы гражданин РФ, оставьте их пустыми.

В пункте 2 укажите ИНН, если он есть. Если его нет, поле можно оставить пустым — налоговая присвоит его при регистрации ИП.

В пункте 3 выберите пол: 1 — мужской, 2 — женский.

В пункте 4 укажите дату и место рождения по паспорту. Дату пишите в формате «день, месяц, год». Например: 22.04.1991.

В пункте 5 укажите гражданство: 1 — гражданин РФ, 2 — иностранный гражданин, 3 — лицо без гражданства.

Для гражданина РФ поставьте 1. Если указываете значение 2, дополнительно впишите код страны по Общероссийскому классификатору стран мира.

Образец заполнения страницы 1 формы Р21001

Страница 002 — паспорт и адрес регистрации

В пункте 6 укажите данные документа, удостоверяющего личность. Код документа возьмите из приложения №13 к приказу ФНС №ЕД-7-14/617@. Для паспорта гражданина РФ используется код 21, для паспорта иностранного гражданина — 10.

Дальше внесите серию и номер документа, дату выдачи, кем он выдан и код подразделения, если он есть. Иностранные граждане и лица без гражданства переносят данные не из оригинала документа, а из его нотариального перевода на русский язык.

В пункте 7 укажите адрес регистрации по месту жительства в России. Адрес нужно брать не из паспорта, а из Федеральной информационной адресной системы (ФИАС).

Перед заполнением найдите свой адрес в реестре и перенесите элементы точно так, как они там указаны: субъект, муниципальное образование, населённый пункт, улицу, дом, квартиру.

Комментарий эксперта Адрес в паспорте и в ФИАС может отличаться по сокращениям, структуре или названию элементов. Если указать адрес не так, как он записан в адресной системе, налоговая может посчитать это ошибкой. Татьяна Бавыкина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Образец заполнения страницы 2 формы Р21001

Страница 003 — продолжение адреса, данные для иностранцев и электронная почта

На странице 003 продолжается блок адреса: дом, корпус, строение, литера, квартира или другое помещение. При этом дом, корпус, строение и литеру указывают каждый в отдельной строке — так, как эти элементы записаны в ФИАС.

Пункт 8 заполняют только иностранные граждане и лица без гражданства. Здесь указывают документ, который подтверждает право жить в России: вид на жительство или разрешение на временное проживание. Граждане РФ этот пункт не заполняют.

В пункте 9 можно указать контактный адрес электронной почты индивидуального предпринимателя. Он будет внесён в ЕГРИП. Заполнять это поле необязательно — если не хотите, оставьте его пустым.

Адрес электронной почты для получения документов о регистрации указывают отдельно — на листе Б.

Пункт 10 заполняют только главы крестьянских (фермерских) хозяйств. При регистрации обычного ИП поле оставляют пустым.

Образец заполнения страницы 3 формы Р21001

Страница 004 — лист А с кодами ОКВЭД

На листе А укажите коды видов деятельности. Подобрать их можно в справочнике кодов ОКВЭД.

Один код должен быть основным — по деятельности, от которой планируете получать большую часть дохода. Дополнительные коды указывать необязательно: можно ограничиться только основным или добавить любое количество. Но лучше не больше 20.

Основной код выбирайте внимательно: от него зависят льготы, меры поддержки и тариф взносов на травматизм, если у ИП появятся сотрудники. Если не знаете, какой код выбрать, обратитесь за бесплатной консультацией к экспертам Точка Банк.

Код ОКВЭД должен содержать не меньше четырёх цифр. Указывать только класс или подкласс из двух–трёх цифр нельзя. Например, код 62 не подойдёт, а 62.01 — подойдёт.

Если дополнительных кодов много, и они не помещаются на один лист А, добавьте ещё один такой лист.

Образец заполнения страницы 4 формы Р21001

Страница 005 — лист Б с контактами и подписью

На листе Б заявитель подтверждает, что сведения в форме достоверны, и указывает контакты для связи.

В пункте 2 напишите адрес электронной почты, на который налоговая отправит документы о регистрации в электронном виде. Если нужен бумажный экземпляр, дополнительно поставьте 1 в поле «выдать на бумажном носителе».

В пункте 3 укажите телефон в формате +7ХХХХХХХХХХ — без скобок, пробелов и дефисов.

Комментарий эксперта

Не заполняйте ФИО и подпись внизу листа Б заранее, если подаёте заявление лично в налоговую или МФЦ. Эти строки нужно заполнить и подписать только в присутствии сотрудника. Если отправляете документы онлайн с электронной подписью, собственноручные ФИО и подпись не нужны.

Поля 4 и 5 заявитель оставляет пустыми. Поле 4 предназначено для сотрудника налоговой или МФЦ, если заявление подают лично. Поле 5 — для нотариуса или другого уполномоченного лица, если подпись заявителя заверяют нотариально.

Татьяна Бавыкина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Образец заполнения страницы 5 формы Р21001

Способы подачи заявления на регистрацию ИП

Заявление Р21001 можно подать лично, через МФЦ, нотариуса, сайт ФНС, «Госуслуги» или банк. От способа подачи зависит, нужно ли платить госпошлину и нужна ли электронная подпись.

Способ подачи Госпошлина Особенности Лично в налоговую 800 ₽ Заявление подписывают в присутствии инспектора. Документы подают в регистрирующую налоговую Онлайн через сайт ФНС Бесплатно Заявление подают через сервис ФНС и подписывают электронной подписью заявителя Онлайн через «Госуслуги» Бесплатно Подходит, если есть подтверждённая учётная запись и электронная подпись Онлайн через Точка Банк Бесплатно Эксперты банка консультируют, помогают подготовить документы и подать их в налоговую онлайн. А после регистрации вы сразу получите расчётный счёт Через МФЦ Бесплатно Документы примет сотрудник МФЦ и передаст их в налоговую электронно. Но следует заранее уточнить, принимает ли ваш МФЦ документы на регистрацию ИП Через нотариуса Госпошлины нет, но нужно оплатить услуги нотариуса Нотариус поможет с документами, заверит подпись и в тот же день сам отправит документы в ФНС со своей электронной подписью

ФНС зарегистрирует ИП в течение 3–5 рабочих дней. Если всё пройдёт успешно, на электронную почту придут лист записи ЕГРИП и выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).

Что делать, если налоговая отказала в регистрации

Если в заявлении Р21001 есть ошибки, налоговая пришлёт уведомление об отказе с причиной. Обычно документ направляют на электронную почту, которую указали при подаче заявления.

После отказа можно исправить ошибки и подать документы повторно. Если уложиться в три месяца, госпошлину платить заново не придётся (п. 7 ст. 9 Федерального закона №129-ФЗ).

Чаще всего налоговая отказывает из-за таких ошибок:

Адрес указан не так, как в ФИАС В пустых клетках стоят прочерки или лишние символы. Данные паспорта, ФИО или дата рождения отличаются от документов. Выбран некорректный код ОКВЭД Заявление подписали заранее, а не в присутствии сотрудника налоговой или МФЦ. Паспортные данные или адрес не совпадают с базой ФНС. Такое бывает после смены паспорта или прописки, если данные ещё не обновились. Проверить их можно заранее в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.