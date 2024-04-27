Как заполнить форму Р21001 на регистрацию ИП

Форма Р21001 нужна, чтобы налоговая внесла предпринимателя в ЕГРИП. Заполнять её нужно строго по правилам: из-за ошибок в адресе, кодах ОКВЭД или неправильно поставленной подписи в регистрации могут отказать. Расскажем, как заполнить заявление с первого раза.
Зачем нужна форма Р21001
Форма Р21001 — это официальный документ, который подаётся в налоговую инспекцию для регистрации индивидуального предпринимателя. Заполненное заявление позволяет государству установить личность предпринимателя, а также определить его налоговый режим и виды деятельности по кодам ОКВЭД.
Бланк формы Р21001
Актуальный бланк формы Р21001 утверждён приказом ФНС от 31.08.2020 №ЕД-7-14/617@ (приложение №8). С 18 февраля 2024 года применяется новая редакция документа.
Требования ФНС к заполнению заявления на открытие ИП
Чтобы налоговая приняла заявление Р21001, заполняйте форму по правилам из разделов I и II приложения №13 приказа ФНС №ЕД-7-14/617@.
Основные требования такие:
- Указывайте данные точно по документам. ФИО, дату рождения, паспортные данные и место рождения переносите буквально — со всеми сокращениями из документа. Например, если в паспорте написано «гор.», так и пишите в форме, не разворачивайте до «город».
- Проверяйте адрес по ФИАС. Адрес регистрации указывайте в том виде, в котором он записан в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). При заполнении используйте муниципальное деление из ФИАС, а не административное. Формулировки из паспорта могут не совпадать с данными ФИАС.
- Оставляйте пустыми поля, которые не нужно заполнять. Заполняйте только нужные поля, без прочерков и лишних символов.
- Пишите по одному символу в клетке. Один символ — это буква, цифра, знак или пробел.
- Используйте разрешённые цвета ручки. Если заполняете заявление от руки, пишите заглавными печатными буквами ручкой с чёрной, синей или фиолетовой пастой.
- Соблюдайте шрифт при заполнении на компьютере. Используйте Courier New, размер 18.
- Не исправляйте ошибки в бланке. Использовать корректор или зачёркивания запрещено. При ошибке заполните новый бланк.
- Подписывайте заявление в правильном месте. При личной подаче подпись ставят в присутствии сотрудника налоговой или МФЦ. При онлайн-подаче форму подписывают электронной подписью.
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Пошаговая инструкция: как заполнить форму Р21001
Форма Р21001 состоит из страниц 001–003, листа А и листа Б. На первых трёх страницах указывают данные заявителя, на листе А — коды ОКВЭД, на листе Б — контакты и способ получения документов.
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Если же решили заполнять заявление самостоятельно — скачайте образец заполненной формы Р21001 и используйте его как шпаргалку. Дальше разберём каждую страницу по порядку.
Страница 001 — сведения о заявителе
В пункте 1 укажите фамилию, имя и отчество, если оно есть. Данные пишите на русском языке — как в паспорте.
Строки «с использованием букв латинского алфавита» заполняют только иностранные граждане и лица без гражданства. Если вы гражданин РФ, оставьте их пустыми.
В пункте 2 укажите ИНН, если он есть. Если его нет, поле можно оставить пустым — налоговая присвоит его при регистрации ИП.
В пункте 3 выберите пол: 1 — мужской, 2 — женский.
В пункте 4 укажите дату и место рождения по паспорту. Дату пишите в формате «день, месяц, год». Например: 22.04.1991.
В пункте 5 укажите гражданство: 1 — гражданин РФ, 2 — иностранный гражданин, 3 — лицо без гражданства.
Для гражданина РФ поставьте 1. Если указываете значение 2, дополнительно впишите код страны по Общероссийскому классификатору стран мира.
Образец заполнения страницы 1 формы Р21001
Страница 002 — паспорт и адрес регистрации
В пункте 6 укажите данные документа, удостоверяющего личность. Код документа возьмите из приложения №13 к приказу ФНС №ЕД-7-14/617@. Для паспорта гражданина РФ используется код 21, для паспорта иностранного гражданина — 10.
Дальше внесите серию и номер документа, дату выдачи, кем он выдан и код подразделения, если он есть. Иностранные граждане и лица без гражданства переносят данные не из оригинала документа, а из его нотариального перевода на русский язык.
В пункте 7 укажите адрес регистрации по месту жительства в России. Адрес нужно брать не из паспорта, а из Федеральной информационной адресной системы (ФИАС).
Перед заполнением найдите свой адрес в реестре и перенесите элементы точно так, как они там указаны: субъект, муниципальное образование, населённый пункт, улицу, дом, квартиру.
Образец заполнения страницы 2 формы Р21001
Страница 003 — продолжение адреса, данные для иностранцев и электронная почта
На странице 003 продолжается блок адреса: дом, корпус, строение, литера, квартира или другое помещение. При этом дом, корпус, строение и литеру указывают каждый в отдельной строке — так, как эти элементы записаны в ФИАС.
Пункт 8 заполняют только иностранные граждане и лица без гражданства. Здесь указывают документ, который подтверждает право жить в России: вид на жительство или разрешение на временное проживание. Граждане РФ этот пункт не заполняют.
В пункте 9 можно указать контактный адрес электронной почты индивидуального предпринимателя. Он будет внесён в ЕГРИП. Заполнять это поле необязательно — если не хотите, оставьте его пустым.
Адрес электронной почты для получения документов о регистрации указывают отдельно — на листе Б.
Пункт 10 заполняют только главы крестьянских (фермерских) хозяйств. При регистрации обычного ИП поле оставляют пустым.
Образец заполнения страницы 3 формы Р21001
Страница 004 — лист А с кодами ОКВЭД
На листе А укажите коды видов деятельности. Подобрать их можно в справочнике кодов ОКВЭД.
Один код должен быть основным — по деятельности, от которой планируете получать большую часть дохода. Дополнительные коды указывать необязательно: можно ограничиться только основным или добавить любое количество. Но лучше не больше 20.
Основной код выбирайте внимательно: от него зависят льготы, меры поддержки и тариф взносов на травматизм, если у ИП появятся сотрудники. Если не знаете, какой код выбрать, обратитесь за бесплатной консультацией к экспертам Точка Банк.
Код ОКВЭД должен содержать не меньше четырёх цифр. Указывать только класс или подкласс из двух–трёх цифр нельзя. Например, код 62 не подойдёт, а 62.01 — подойдёт.
Если дополнительных кодов много, и они не помещаются на один лист А, добавьте ещё один такой лист.
Образец заполнения страницы 4 формы Р21001
Страница 005 — лист Б с контактами и подписью
На листе Б заявитель подтверждает, что сведения в форме достоверны, и указывает контакты для связи.
В пункте 2 напишите адрес электронной почты, на который налоговая отправит документы о регистрации в электронном виде. Если нужен бумажный экземпляр, дополнительно поставьте 1 в поле «выдать на бумажном носителе».
В пункте 3 укажите телефон в формате +7ХХХХХХХХХХ — без скобок, пробелов и дефисов.
Образец заполнения страницы 5 формы Р21001
Способы подачи заявления на регистрацию ИП
Заявление Р21001 можно подать лично, через МФЦ, нотариуса, сайт ФНС, «Госуслуги» или банк. От способа подачи зависит, нужно ли платить госпошлину и нужна ли электронная подпись.
|Способ подачи
|Госпошлина
|Особенности
|Лично в налоговую
|800 ₽
|Заявление подписывают в присутствии инспектора. Документы подают в регистрирующую налоговую
|Онлайн через сайт ФНС
|Бесплатно
|Заявление подают через сервис ФНС и подписывают электронной подписью заявителя
|Онлайн через «Госуслуги»
|Бесплатно
|Подходит, если есть подтверждённая учётная запись и электронная подпись
|Онлайн через Точка Банк
|Бесплатно
|Эксперты банка консультируют, помогают подготовить документы и подать их в налоговую онлайн. А после регистрации вы сразу получите расчётный счёт
|Через МФЦ
|Бесплатно
|Документы примет сотрудник МФЦ и передаст их в налоговую электронно. Но следует заранее уточнить, принимает ли ваш МФЦ документы на регистрацию ИП
|Через нотариуса
|Госпошлины нет, но нужно оплатить услуги нотариуса
|Нотариус поможет с документами, заверит подпись и в тот же день сам отправит документы в ФНС со своей электронной подписью
ФНС зарегистрирует ИП в течение 3–5 рабочих дней. Если всё пройдёт успешно, на электронную почту придут лист записи ЕГРИП и выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).
Что делать, если налоговая отказала в регистрации
Если в заявлении Р21001 есть ошибки, налоговая пришлёт уведомление об отказе с причиной. Обычно документ направляют на электронную почту, которую указали при подаче заявления.
После отказа можно исправить ошибки и подать документы повторно. Если уложиться в три месяца, госпошлину платить заново не придётся (п. 7 ст. 9 Федерального закона №129-ФЗ).
Чаще всего налоговая отказывает из-за таких ошибок:
- Адрес указан не так, как в ФИАС.
- В пустых клетках стоят прочерки или лишние символы.
- Данные паспорта, ФИО или дата рождения отличаются от документов.
- Выбран некорректный код ОКВЭД.
- Заявление подписали заранее, а не в присутствии сотрудника налоговой или МФЦ.
- Паспортные данные или адрес не совпадают с базой ФНС. Такое бывает после смены паспорта или прописки, если данные ещё не обновились. Проверить их можно заранее в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.
Если отказ связан только с ошибкой в форме Р21001, исправьте заявление и подайте его заново. Документы, которые уже есть у налоговой и не требуют исправления, повторно обычно не прикладывают.