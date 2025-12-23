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Как заработать на домашних животных: идеи для бизнеса в 2026 году

Точка Банк расскажет, какие товары для животных выгодно продавать, каких питомцев разводить и как правильно оформить бизнес.

23.12.2025
660
660

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Автор

На домашних животных можно заработать через предоставление услуг, продажу товаров и разведение. Чтобы бизнес был прибыльным, важно заранее выбрать направление и изучить требования к содержанию животных.

Коротко
Заработок на домашних животных возможен в трёх направлениях.
— Услуги: выгул, груминг, зоогостиница, зоотакси.
— Товары: одежда, мебель, аксессуары и гаджеты для животных.
— Разведение: птица, кролики, пчёлы и другие варианты.
Перед запуском бизнеса проверьтесь на возможные аллергические реакции и изучите требования к содержанию животных. Оформите статус — самозанятый, ИП, ООО или КФХ, выберите ОКВЭД и налоговый режим. При необходимости получите лицензии и разрешения. Не забывайте проверять ветпаспорта животных.

Основные нюансы при работе с домашними животными

Даже если предприниматель любит животных и знает, как сделать бизнес прибыльным, есть нюансы, которые нужно учесть.

  1. Проверка на аллергию. Имеет смысл заранее сходить к аллергологу, чтобы не столкнуться с ограничениями уже в процессе работы.
  2. Законодательные требования. Нужно изучить требования к содержанию домашних животных и список случаев, когда допускается их использование в бизнесе. 
  3. Ветеринарные документы. У каждого животного должен быть ветпаспорт с отметками о прививках и обработке от паразитов. Это снижает риск заражения других питомцев. Исключение — ветуслуги.
  4. Безопасность помещения. Пространство должно быть адаптировано под животных: без острых углов, открытых проводов и токсичных растений.

С чего начать бизнес на животных

Выберите форму регистрации и коды ОКВЭД, определите налоговый режим, откройте расчётный счёт, получите нужные лицензии и разрешения.

Форма регистрации

  • Самозанятость физлиц — подходит для небольшого бизнеса без сотрудников и лицензий, доход до 2,4 млн ₽ в год. Есть ограничения по видам деятельности.
  • ИП — удобнее для найма персонала, работы с лицензиями и маркировкой. Простая отчётность.
  • ООО — для партнёрского бизнеса с планами на привлечение инвестиций. Требуется бухучёт, устав и уставный капитал.
  • КФХ — могут зарегистрировать ИП или ООО для получения господдержки: грантов, субсидий и льгот.
Откройте бизнес в сфере зоотоваров и услуг с Точка Банк
Подскажем, какую форму ведения бизнеса выбрать — ИП или ООО. Поможем выбрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим полный пакет документов. Поможем зарегистрировать бизнес онлайн и откроем расчётный счёт.

Коды ОКВЭД

Самозанятые коды не выбирают. ИП и ООО выбирают основной код и дополнительные.  

Как выбрать ОКВЭД для ИП и ООО

Примеры кодов ОКВЭД:

  • 01.4 — животноводство.
  • 96.09 — услуги по уходу за домашними животными.
  • 75.00.2 — ветеринарная деятельность для домашних животных.

Система налогообложения

Основные варианты:

  • УСН «Доходы» — 6% от оборота, выгодно при небольших расходах.
  • УСН «Доходы минус расходы» — 15%, выгодно при больших и документально подтверждённых расходах.
  • ЕСХН — 6% с разницы доходов и расходов. Условие для применения — минимум 70% дохода должно быть от сельскохозяйственной деятельности.
  • НПД (самозанятость) — 4% с доходов от физлиц, 6% от компаний и ИП.
  • ПСН (патент) — фиксированная сумма за год, размер определяет регион.

Расчётный счёт

Открыть счёт стоит сразу после регистрации бизнеса, чтобы получать деньги от клиентов, рассчитываться с контрагентами, уплачивать налоги, получать субсидии и гранты.

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Лицензии, разрешения и документы

В зависимости от бизнеса могут понадобиться:

  • Разрешение на торговлю.
  • Лицензирование от экологических и санитарных служб.
  • Уведомление в Роспотребнадзор о старте бизнеса.
  • Ветеринарные сопроводительные документы.

Бизнес-идеи для любителей животных

Рассмотрим 18 идей для бизнеса.

1. Зоомагазин

Товары для питомцев востребованы круглый год, что обеспечивает стабильный доход. Но придётся столкнуться с высокой конкуренцией и дефицитом хороших локаций.

Как открыть зоомагазин

Что учесть: нужно собрать ассортимент лучше, чем у конкурентов, продумать рекламную стратегию и создать запоминающийся фирменный стиль.

2. Зоотакси

Обычный таксист может отказать в перевозке животного из-за аллергии или страха порчи салона. Услуга зоотакси закрывает эту потребность.

Что учесть: для работы лучше иметь свой автомобиль и бюджет на регулярную чистку салона.

3. Зоокафе или антикафе с животными

В таком кафе платят не за еду, а за атмосферу и общение с животными. Чаще всего открывают котокафе: кошки проще в уходе. В Москве можно найти кафе с кроликами, рептилиями, совами, капибарами.

Что учесть: нужно взять социализированных питомцев, стерилизовать, привить и проверить у ветеринара. Приготовить место, где они могут прятаться и отдыхать.

4. Зоогостиница

Зоогостиница помогает тем, кому нужно уехать и не с кем оставить питомца. Клиент должен быть уверен, что животному спокойно и ничего не угрожает.

Что учесть: нужны безопасное помещение, индивидуальные вольеры, система вентиляции и климат-контроль, видеонаблюдение. В идеале автомобиль для доставки животных.

5. Онлайн-курсы для владельцев животных

На таких курсах учат подбирать корм и рацион под породу, возраст и здоровье питомца, дают базу по ветеринарии, объясняют психологию, поведение животных, методы обучения и коррекции поведения.

Как создать и запустить успешный онлайн-курс

Что учесть: конкуренция высокая, поэтому нужно уникальное торговое предложение (УТП) и продвижение через все каналы.

6. Ветеринарная аптека

В ветаптеке продают не только медикаменты, но и витамины, добавки и даже корм. Важно: сотрудники должны иметь медицинское или ветеринарное образование, также требуется фармацевтическая лицензия.

Что учесть: можно сотрудничать с клиникой или зоомагазином — так клиентов будет больше.

7. Груминг-салон

Услугами грумеров пользуются владельцы питомцев, которым нужен регулярный уход за шерстью: стрижка, вычёсывание после линьки, удаление колтунов. Ещё обращаются, когда нужно подготовить животное к выставке.

Что учесть: нужны грамотные специалисты и качественное оборудование — душевые, инструменты и стойки для груминга, стерилизационные шкафы.

8. Ветеринарная клиника

В нише высокая конкуренция, поэтому важно выделиться специализацией — например на экзотических животных, онкологии, стоматологии. Можно подключать узких специалистов вроде ветеринарного невролога, офтальмолога и дерматолога.

Как открыть ветеринарную клинику

Что учесть: чтобы открыть ветлечебницу, учредителю нужны документы о ветеринарном образовании и дорогостоящее оборудование. 

9. Скорая ветеринарная помощь

Такой формат можно вести как отдельным направлением, так и при действующей клинике. Скорая ветпомощь работает круглосуточно и нужна в экстренных случаях — так же, как скорая помощь для людей.

Что учесть: нужны ветеринарное образование, машина с водителем и оборудование для оказания скорой помощи.

10. Кремация животных

Спрос на такую услугу есть. Крематорий лучше разместить недалеко от жилых районов, но подальше от магистралей — оптимально в промзоне. 

Что учесть: понадобятся разрешения и лицензирование от экологических и санитарных служб. Также нужно обучиться правилам обращения с отходами повышенной инфекционной опасности.

11. Служба выгула собак

Стартовать можно без крупных затрат. Автомобиль поможет быстрее добираться до клиентов и брать больше заказов в день. По мере роста можно нанимать других выгульщиков.

Что учесть: нужно уметь обращаться с собаками любого темперамента и понимать психологию животного.

12. Школа дрессировки собак

В такой школе корректируют поведение собак, учат послушанию и командам, готовят к собачьим видам спорта. 

Что учесть: нужно кинологическое образование.

13. Фитнес для собак

В фитнес-зале проводят акватренировки, готовят к выставкам и соревнованиям, помогают в профилактике ожирения и болезней опорно-двигательного аппарата, а также поддерживают восстановление после травм и операций.

Что учесть: нужно закупить оборудование для тренировок и гигиены. А ещё заранее продумать вопросы безопасности, чтобы собаки не травмировались.

14. Изготовление мебели для животных

Производить можно игровые комплексы, домики, когтеточки, лежанки. Делать всё самому не обязательно: можно работать как дизайнер и отдавать производство подрядчикам. Если предприниматель — столяр с хорошей фантазией, то может работать один. 

Что учесть: изделия можно изготавливать на заказ по предоплате и предложить продукцию в зоомагазины.

15. Разведение породистых животных на продажу

Разводят породистых собак, кошек, птиц, экзотических животных и даже крупный рогатый скот. Важно знать особенности породы и правила ухода.

Что учесть: для разведения лучше использовать больше животных, так как частые роды одного и того же животного вредят здоровью.

16. Фотосессии с животными

Есть два направления: съёмка чужих питомцев и предоставление собственных животных для фото и видеосъёмок, например ежей, рептилий, хорьков, лис или экзотических попугаев.

Что учесть: для съёмки чужих питомцев нужны навыки и портфолио. Животные непредсказуемы и постоянно в движении. А в случае с арендой животных питомцы должны быть социализированы и спокойно переносить внимание, камеры и свет.

17. Гаджеты и одежда для животных

Умные кормушки, GPS-трекеры, электронные ошейники, самоочищающиеся туалеты — рынок зоогаджетов растёт, ниша ещё не занята. Закупку можно делать за рубежом, а продавать в России.

Одежда — свитера, комбинезоны, зимние костюмы и так далее. Можно шить на заказ по меркам питомца или продавать готовые изделия небольшими партиями.

Что учесть: зоогаджеты стоят дорого, поэтому важно вложиться в рекламу и показать ценность через видео с реальными питомцами, где видно, как ими пользоваться. А для одежды нужны оборудование и навыки шитья или команда мастеров. 

18. Портреты животных

Владельцы питомцев могут заказывать портреты своих любимцев. Картины с животными также покупают для интерьера. Рисовать можно в квартире, а продвигать услугу — через сотрудничество с зоомагазинами и ветклиниками.

Что учесть: нужны навыки рисования или художник в команде.

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Каких животных выгодно разводить для бизнеса

Рассмотрим 11 прибыльных направлений. Подробности о том, как организовать бизнес на разведении животных, смотрите в практическом руководстве

  1. Куры. Дают мясо и яйца — в среднем до 250 яиц в год от одной несушки. Быстро растут, стартовые вложения небольшие. Из-за высокой конкуренции важно заранее продумать каналы сбыта.
  2. Кролики. Разводят ради мяса и шкур. Животные быстро набирают вес и часто дают приплод. Не требуют большого помещения и много корма, первую прибыль можно получить уже в первый сезон.
  3. Пчёлы. Спрос на продукцию пчеловодства стабильный. Помимо мёда можно продавать воск, прополис, пергу и маточное молочко. Главное — грамотно организовать пасеку.
  4. Козы. Неприхотливы к климату и рациону. Основной доход приносит молоко, из которого делают сыры и другие продукты. Дополнительно можно продавать мясо и шерсть.
  5. Свиньи. Требуют больше места и вложений, чем птица или кролики, но потенциальная выручка выше. Быстро растут и дают потомство до двух раз в год. Ключевые моменты — налаженный сбыт и экономичный рацион.
  6. Шиншиллы. Приносят доход за счёт дорогого меха и продажи племенных животных. Их можно держать в небольшом помещении, но важно поддерживать температуру 16–22 °C и хорошую вентиляцию.
  7. Лошади. Зарабатывать можно на продаже жеребят и услугах: аренде для прогулок, обучении верховой езде, конном туризме. Важно заранее просчитать затраты на содержание и продумать вопросы безопасности.
  8. Страусы. Доход приносят мясо, яйца и перья. Дополнительно можно продавать молодняк и организовывать экскурсии на ферму. Птицам нужны тёплый сухой загон и нормальные условия для роста молодняка.
  9. Экзотические птицы. Филины, сипухи, попугаи ара, совы и павлины пользуются спросом. Зарабатывают на продаже птиц и аренде для съёмок и фотосессий. Требуют особых условий содержания.
  10.  Нутрии. Дают мех и диетическое мясо. Важно наладить каналы сбыта и обеспечить санитарные условия, чтобы продукция не залёживалась.
  11.  Мелкие грызуны. Разводят мышей, крыс, морских свинок, хомяков и дегу. Их покупают как питомцев, корм для рептилий, для лабораторных исследований и ради меха.

Вопросы по теме

Кому подходит бизнес на домашних животных?

Оценить готовность к такому бизнесу можно по трём пунктам:


1. Вы любите животных и готовы учитывать характер, породу, особенности здоровья каждого питомца.


2. Умеете договариваться с владельцами, объяснять риски и сохранять спокойствие в нестандартных ситуациях.


3. Понимаете, что для части услуг требуется профильное образование — ветеринара, кинолога, зоотехника. Для других направлений достаточно опыта и знаний.

Какие есть базовые правила поведения с животными?

— Не кричать и не применять силу — действовать спокойно и последовательно.


— К каждому питомцу искать свой подход: темпераменты разные, поэтому универсальных схем работы нет.


— Отслеживать состояние питомца и сразу сообщать владельцу об изменениях в поведении или самочувствии. Полезно изучить основы зоопсихологии и признаки болезней.

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Как заработать на домашних животных: бизнес-идеи для любителей животных — Точка Банк