Как зарегистрировать ИП через МФЦ

В статье — пошаговый план: какие документы собрать, как записаться, нужно ли платить госпошлину и сколько ждать результат. А в конце — типичные ошибки, из-за которых чаще всего отказывают в регистрации.
Кто может стать ИП
Получить статус ИП может любой дееспособный гражданин — в том числе и тот, кто ещё не достиг 18 лет:
- С 14 лет — при наличии письменного согласия родителей либо опекунов, заверенного нотариусом.
- С 16 лет — список оснований расширяется: полная дееспособность, признанная судом или органами опеки, а также вступление в брак.
Оформить ИП в России могут и иностранцы, и лица без гражданства, — но только если у них есть разрешение на временное проживание (РВП) либо вид на жительство (ВНЖ). С ВНЖ можно вести деятельность в любом регионе России, с РВП — только в регионе, где оно оформлено.
Зарегистрировать ИП можно онлайн: через сервис «Старт бизнеса онлайн», сайт ФНС или портал «Госуслуги». Для сайта ФНС и «Госуслуг» понадобится электронная подпись (УКЭП), для «Старта бизнеса онлайн» — также подтверждённая биометрия в ЕБС. Офлайн документы принимают в отделении ФНС, МФЦ и у нотариуса.
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Что такое МФЦ
МФЦ — центр госуслуг, работающий по принципу одного окна. Отделений МФЦ обычно больше, чем регистрирующих инспекций ФНС, поэтому подать документы туда часто удобнее, чем ехать в налоговую. Но важно заранее убедиться, что выбранное отделение принимает документы на регистрацию ИП, — эту услугу оказывают не все МФЦ.
Процедура такая: сотрудник центра принимает у заявителя документы, проверяет комплектность и правильность заполнения, а затем направляет их в налоговую инспекцию — как правило, по электронным каналам связи. После этого будущему предпринимателю остаётся только дождаться решения ФНС.
Плюсы и минусы регистрации ИП в МФЦ
Если онлайн-регистрация ИП неудобна или хочется подать документы лично, можно обратиться в МФЦ. У этого способа есть плюсы и ограничения.
|✅ Плюсы
|❌ Минусы
|Не нужна электронная подпись (УКЭП) и нет госпошлины, так как документы передают в ФНС электронно
|Не каждое отделение МФЦ принимает документы на регистрацию ИП — нужно уточнять заранее
|Удобный график — многие отделения работают в выходные и до позднего вечера
|Сотрудники МФЦ не проверяют заявление по существу и не консультируют по выбору СНО и кодов ОКВЭД
|Отделений больше, чем регистрирующих инспекций ФНС, — проще найти ближайшее
|В отделении МФЦ возможны живые очереди даже при записи через портал «Госуслуги»
В итоге МФЦ подойдёт, если вы уверены в выборе ОКВЭД и налогового режима. Если есть сомнения — заранее получите бесплатную консультацию у экспертов Точка Банк: разберут вашу ситуацию и помогут не ошибиться при заполнении заявления.
Какие документы нужны для регистрации ИП в МФЦ
Соберите базовый комплект документов:
- Паспорт.
- Уведомление о переходе на спецрежим — иначе ИП автоматически окажется на ОСНО. Для каждого режима своя форма: например для УСН — №26.2-1, а с 1 июля 2026 года её заменит единое уведомление по УСН.
Дополнительные документы понадобятся в особых случаях:
- Если нет постоянной прописки — копия документа о временной регистрации.
- Если ИП оформляет несовершеннолетний — нотариальное согласие родителей или документ о признании полной дееспособности (решение суда, органа опеки или свидетельство о браке).
- Если ИП оформляет иностранный гражданин или лицо без гражданства — копия РВП или ВНЖ и нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык (п. 1 ст. 22.1 Федерального закона №129-ФЗ). ИП-иностранца зарегистрируют по адресу проживания, указанному в РВП или ВНЖ.
Как проходит регистрация ИП в МФЦ: пошаговая инструкция
Перед заполнением заявления выберите коды ОКВЭД. Они показывают, чем будет заниматься ИП. Один код — основной, по главному направлению бизнеса, остальные можно добавить как дополнительные. Все коды должны быть не короче четырёх знаков. Подобрать их можно в справочнике ОКВЭД от Точка Банк.
Дальше — четыре основных шага:
- Выберите отделение МФЦ, в которое удобно прийти. Убедитесь, что в нём можно зарегистрировать ИП, и уточните часы приёма.
- Заполните заявление по форме №Р21001. Укажите выбранные коды ОКВЭД, паспортные данные и контакты. Подписывать заявление заранее не надо — это делается в присутствии сотрудника МФЦ.
- Запишитесь на приём. Это можно сделать через «Госуслуги», по телефону или лично в МФЦ.
- Подайте документы. В назначенное время приезжайте в МФЦ, подпишите заявление при сотруднике и передайте полный комплект документов.
Дальше МФЦ направит документы в ФНС. Если регистрацию одобрят, на электронную почту придут лист записи ЕГРИП и выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) — с 1 января 2026 года этот документ заменил прежние уведомления и свидетельства о постановке на учёт (Федеральный закон №259-ФЗ).
Надо ли платить госпошлину в МФЦ
Нет. При подаче документов через МФЦ госпошлина не взимается. МФЦ передаёт документы в налоговую в электронном виде, а за электронную подачу пошлину платить не нужно (пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ).
Госпошлина 800 ₽ платится только в одном случае — при личной подаче бумажных документов в налоговую инспекцию.
Какой срок регистрации ИП
По закону регистрация ИП занимает три рабочих дня с момента получения документов ФНС. Это время нужно специалистам налоговой, чтобы зарегистрировать индивидуального предпринимателя.
При подаче через МФЦ к этому добавляется время на электронную передачу документов между МФЦ и налоговой. В среднем весь процесс занимает до пяти рабочих дней.
Что делать после регистрации ИП
Набор действий зависит от сферы бизнеса — например, для отдельных видов деятельности понадобится лицензия или специальное разрешение. Но есть базовые шаги, которые касаются большинства ИП.
- Выбрать налоговый режим. Если не подали уведомление при регистрации, есть 30 календарных дней с даты постановки на учёт — для УСН, АУСН и ЕСХН. Если пропустить срок, перейти можно будет только с 1 января следующего года. Для ПСН срок другой — не позднее чем за 10 рабочих дней до начала применения патента, для НПД — в любой момент через приложение «Мой налог».
- Открыть расчётный счёт. По закону ИП может работать и без него, но счёт нужен для безналичных расчётов с клиентами и контрагентами. К тому же наличные расчёты между ИП и компаниями ограничены 100 000 ₽ в рамках одного договора. Открыть расчётный счёт и подключить бизнес-сервисы можно в Точка Банке.
- Приобрести онлайн-кассу. Она нужна большинству ИП, которые принимают оплату от физлиц. Исключения есть для ИП на НПД и некоторых видов деятельности, указанных в статье 2 Федерального закона №54-ФЗ. Если хотите облегчить себе задачу, можно взять всё для работы по 54-ФЗ в Точка Банке.
- Подать уведомление о начале деятельности. Для некоторых направлений — например общепита, розничной торговли и бытовых услуг — нужно до старта работы уведомить Роспотребнадзор. Полный перечень кодов ОКВЭД, требующих уведомления, приведён в приложении №1 к постановлению Правительства №725
- Оформить электронную подпись. УКЭП для ИП можно получить бесплатно в удостоверяющем центре ФНС или у доверенных лиц ФНС. Она пригодится для отчётности, электронного документооборота, участия в закупках и работы с государственными сервисами.
Всё это имеет смысл, только если ФНС одобрит регистрацию. А в регистрации могут и отказать — чаще всего из-за ошибок в заявлении. Разберём, каких именно.
Почему могут отказать в регистрации ИП
Основания для отказа указаны в статьях 22.1 и 23 Федерального закона №129-ФЗ. Чаще всего отказывают, если:
- В заявлении Р21001 есть ошибки. Например, опечатка в ФИО, паспорте, адресе или коде ОКВЭД. Проверьте, чтобы данные совпадали с документами.
- Заполнена старая форма заявления. Сформировать заявление по актуальной форме можно в конструкторе Точка Банк.
- Заявление подписали заранее. При подаче через МФЦ заявление нужно подписать на месте, в присутствии сотрудника центра.
- Не хватает документов. Например, иностранец не приложил копию РВП или ВНЖ, а несовершеннолетний — нотариальное согласие родителей.
- Выбран вид деятельности, недоступный для ИП. Некоторые виды деятельности доступны только юрлицам — например банковская и страховая деятельность, охранные услуги, производство крепкого алкоголя.
- Есть судимость по выбранному виду деятельности. Если бизнес связан с работой с несовершеннолетними или перевозкой пассажиров, действуют ограничения по судимости.
- Есть запрет на регистрацию. Основания для запрета могут быть разными: суд запретил человеку заниматься предпринимательством, не прошло трёх лет с момента принудительного исключения прежнего ИП из ЕГРИП или пяти лет — с момента банкротства в статусе ИП.
Если отказ связан с ошибкой в документах, исправьте её и подайте заявление заново. Сделать это без повторной уплаты госпошлины — если платили её в первый раз — можно в течение трёх месяцев после отказа (п. 7 ст. 9 Федерального закона №129-ФЗ).
Если считаете отказ неправомерным, его можно обжаловать — сначала в вышестоящем УФНС в течение трёх месяцев, а потом, если жалобу не удовлетворят, в суде или в ФНС России.