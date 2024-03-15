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Как зарегистрировать ИП через МФЦ

Зарегистрировать ИП можно не только через налоговую или онлайн — документы могут принять и в ближайшем МФЦ. Это удобно, если не хочется ехать в регистрирующую инспекцию ФНС, а электронной подписи нет.

02.05.2026
5982
5982

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В статье — пошаговый план: какие документы собрать, как записаться, нужно ли платить госпошлину и сколько ждать результат. А в конце — типичные ошибки, из-за которых чаще всего отказывают в регистрации.

Коротко
Регистрация ИП через МФЦ обычно занимает до пяти рабочих дней: три рабочих дня уходит на оформление в налоговой, а остальное — на передачу документов из МФЦ в ФНС. Это дольше, чем онлайн‑регистрация, но подходит тем, кто хочет подать документы лично или у кого нет электронной подписи.
Для регистрации нужны паспорт и заполненное заявление Р21001. Госпошлину 800 ₽ платить не нужно — МФЦ передаёт документы в налоговую электронно. Перед визитом обязательно уточните, принимает ли выбранное отделение документы на регистрацию ИП, потому что не все МФЦ предоставляют эту услугу.

Кто может стать ИП

Получить статус ИП может любой дееспособный гражданин — в том числе и тот, кто ещё не достиг 18 лет:

  • С 14 лет — при наличии письменного согласия родителей либо опекунов, заверенного нотариусом.
  • С 16 лет — список оснований расширяется: полная дееспособность, признанная судом или органами опеки, а также вступление в брак.

Оформить ИП в России могут и иностранцы, и лица без гражданства, — но только если у них есть разрешение на временное проживание (РВП) либо вид на жительство (ВНЖ). С ВНЖ можно вести деятельность в любом регионе России, с РВП — только в регионе, где оно оформлено.

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Как иностранцу зарегистрировать ИП

Зарегистрировать ИП можно онлайн: через сервис «Старт бизнеса онлайн», сайт ФНС или портал «Госуслуги». Для сайта ФНС и «Госуслуг» понадобится электронная подпись (УКЭП), для «Старта бизнеса онлайн» — также подтверждённая биометрия в ЕБС. Офлайн документы принимают в отделении ФНС, МФЦ и у нотариуса.

А если не хочется разбираться в разных способах подачи и требованиях, можно обратиться в Точка Банк. Наши эксперты проконсультируют, подготовят документы за вас и проведут через онлайн-регистрацию от начала до конца.

Что такое МФЦ

МФЦ — центр госуслуг, работающий по принципу одного окна. Отделений МФЦ обычно больше, чем регистрирующих инспекций ФНС, поэтому подать документы туда часто удобнее, чем ехать в налоговую. Но важно заранее убедиться, что выбранное отделение принимает документы на регистрацию ИП, — эту услугу оказывают не все МФЦ.

Процедура такая: сотрудник центра принимает у заявителя документы, проверяет комплектность и правильность заполнения, а затем направляет их в налоговую инспекцию — как правило, по электронным каналам связи. После этого будущему предпринимателю остаётся только дождаться решения ФНС.

Плюсы и минусы регистрации ИП в МФЦ

Если онлайн-регистрация ИП неудобна или хочется подать документы лично, можно обратиться в МФЦ. У этого способа есть плюсы и ограничения.

✅ Плюсы❌ Минусы
Не нужна электронная подпись (УКЭП) и нет госпошлины, так как документы передают в ФНС электронноНе каждое отделение МФЦ принимает документы на регистрацию ИП — нужно уточнять заранее
Удобный график — многие отделения работают в выходные и до позднего вечераСотрудники МФЦ не проверяют заявление по существу и не консультируют по выбору СНО и кодов ОКВЭД 
Отделений больше, чем регистрирующих инспекций ФНС, — проще найти ближайшееВ отделении МФЦ возможны живые очереди даже при записи через портал «Госуслуги»

В итоге МФЦ подойдёт, если вы уверены в выборе ОКВЭД и налогового режима. Если есть сомнения — заранее получите бесплатную консультацию у экспертов Точка Банк: разберут вашу ситуацию и помогут не ошибиться при заполнении заявления.

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Какие документы нужны для регистрации ИП в МФЦ

Соберите базовый комплект документов:

  1. Паспорт.
  3. Уведомление о переходе на спецрежим — иначе ИП автоматически окажется на ОСНО. Для каждого режима своя форма: например для УСН — №26.2-1, а с 1 июля 2026 года её заменит единое уведомление по УСН.
ВАЖНО
МФЦ могут принимать уведомление о переходе на УСН вместе с документами на регистрацию ИП — эта услуга включена в перечень с 21 июня 2023 года (распоряжение ФНС №204@).

Дополнительные документы понадобятся в особых случаях:

  • Если нет постоянной прописки — копия документа о временной регистрации.
  • Если ИП оформляет несовершеннолетний — нотариальное согласие родителей или документ о признании полной дееспособности (решение суда, органа опеки или свидетельство о браке).
  • Если ИП оформляет иностранный гражданин или лицо без гражданства — копия РВП или ВНЖ и нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык (п. 1 ст. 22.1 Федерального закона №129-ФЗ). ИП-иностранца зарегистрируют по адресу проживания, указанному в РВП или ВНЖ.

Как проходит регистрация ИП в МФЦ: пошаговая инструкция

Перед заполнением заявления выберите коды ОКВЭД. Они показывают, чем будет заниматься ИП. Один код — основной, по главному направлению бизнеса, остальные можно добавить как дополнительные. Все коды должны быть не короче четырёх знаков. Подобрать их можно в справочнике ОКВЭД от Точка Банк.

Дальше — четыре основных шага:

  1. Выберите отделение МФЦ, в которое удобно прийти. Убедитесь, что в нём можно зарегистрировать ИП, и уточните часы приёма.
  2. Заполните заявление по форме №Р21001. Укажите выбранные коды ОКВЭД, паспортные данные и контакты. Подписывать заявление заранее не надо — это делается в присутствии сотрудника МФЦ. 
  3. Запишитесь на приём. Это можно сделать через «Госуслуги», по телефону или лично в МФЦ.
  4. Подайте документы. В назначенное время приезжайте в МФЦ, подпишите заявление при сотруднике и передайте полный комплект документов.

Дальше МФЦ направит документы в ФНС. Если регистрацию одобрят, на электронную почту придут лист записи ЕГРИП и выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) — с 1 января 2026 года этот документ заменил прежние уведомления и свидетельства о постановке на учёт (Федеральный закон №259-ФЗ).

Как заполнить форму Р21001 на регистрацию ИП

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

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Надо ли платить госпошлину в МФЦ

Нет. При подаче документов через МФЦ госпошлина не взимается. МФЦ передаёт документы в налоговую в электронном виде, а за электронную подачу пошлину платить не нужно (пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ).

Госпошлина 800 ₽ платится только в одном случае — при личной подаче бумажных документов в налоговую инспекцию.

Госпошлина за регистрацию ИП и ООО: сколько, где и как платить

Какой срок регистрации ИП

По закону регистрация ИП занимает три рабочих дня с момента получения документов ФНС. Это время нужно специалистам налоговой, чтобы зарегистрировать индивидуального предпринимателя.

При подаче через МФЦ к этому добавляется время на электронную передачу документов между МФЦ и налоговой. В среднем весь процесс занимает до пяти рабочих дней.

Сроки регистрации ИП

Что делать после регистрации ИП

Набор действий зависит от сферы бизнеса — например, для отдельных видов деятельности понадобится лицензия или специальное разрешение. Но есть базовые шаги, которые касаются большинства ИП.

  1. Выбрать налоговый режим. Если не подали уведомление при регистрации, есть 30 календарных дней с даты постановки на учёт — для УСН, АУСН и ЕСХН. Если пропустить срок, перейти можно будет только с 1 января следующего года. Для ПСН срок другой — не позднее чем за 10 рабочих дней до начала применения патента, для НПД — в любой момент через приложение «Мой налог».
  2. Открыть расчётный счёт. По закону ИП может работать и без него, но счёт нужен для безналичных расчётов с клиентами и контрагентами. К тому же наличные расчёты между ИП и компаниями ограничены 100 000 ₽ в рамках одного договора. Открыть расчётный счёт и подключить бизнес-сервисы можно в Точка Банке.
  3. Приобрести онлайн-кассу. Она нужна большинству ИП, которые принимают оплату от физлиц. Исключения есть для ИП на НПД и некоторых видов деятельности, указанных в статье 2 Федерального закона №54-ФЗ. Если хотите облегчить себе задачу, можно взять всё для работы по 54-ФЗ в Точка Банке.
  4. Подать уведомление о начале деятельности. Для некоторых направлений — например общепита, розничной торговли и бытовых услуг — нужно до старта работы уведомить Роспотребнадзор. Полный перечень кодов ОКВЭД, требующих уведомления, приведён в приложении №1 к постановлению Правительства №725
  5. Оформить электронную подпись. УКЭП для ИП можно получить бесплатно в удостоверяющем центре ФНС или у доверенных лиц ФНС. Она пригодится для отчётности, электронного документооборота, участия в закупках и работы с государственными сервисами.

Всё это имеет смысл, только если ФНС одобрит регистрацию. А в регистрации могут и отказать — чаще всего из-за ошибок в заявлении. Разберём, каких именно.

Почему могут отказать в регистрации ИП

Основания для отказа указаны в статьях 22.1 и 23 Федерального закона №129-ФЗ. Чаще всего отказывают, если:

  1. В заявлении Р21001 есть ошибки. Например, опечатка в ФИО, паспорте, адресе или коде ОКВЭД. Проверьте, чтобы данные совпадали с документами.
  2. Заполнена старая форма заявления. Сформировать заявление по актуальной форме можно в конструкторе Точка Банк.
  3. Заявление подписали заранее. При подаче через МФЦ заявление нужно подписать на месте, в присутствии сотрудника центра.
  4. Не хватает документов. Например, иностранец не приложил копию РВП или ВНЖ, а несовершеннолетний — нотариальное согласие родителей.
  5. Выбран вид деятельности, недоступный для ИП. Некоторые виды деятельности доступны только юрлицам — например банковская и страховая деятельность, охранные услуги, производство крепкого алкоголя.
  6. Есть судимость по выбранному виду деятельности. Если бизнес связан с работой с несовершеннолетними или перевозкой пассажиров, действуют ограничения по судимости.
  7. Есть запрет на регистрацию. Основания для запрета могут быть разными: суд запретил человеку заниматься предпринимательством, не прошло трёх лет с момента принудительного исключения прежнего ИП из ЕГРИП или пяти лет — с момента банкротства в статусе ИП.

Если отказ связан с ошибкой в документах, исправьте её и подайте заявление заново. Сделать это без повторной уплаты госпошлины — если платили её в первый раз — можно в течение трёх месяцев после отказа (п. 7 ст. 9 Федерального закона №129-ФЗ).

Действия при отказе в регистрации ИП

Если считаете отказ неправомерным, его можно обжаловать — сначала в вышестоящем УФНС в течение трёх месяцев, а потом, если жалобу не удовлетворят, в суде или в ФНС России.

Вопросы по теме

Сколько дней занимает регистрация ИП через МФЦ?

Обычно до пяти рабочих дней. Сама регистрация в ФНС занимает три рабочих дня, остальное уходит на электронную передачу документов между МФЦ и налоговой.

Нужна ли электронная подпись для регистрации ИП через МФЦ?

Нет. При личной подаче через МФЦ электронная подпись не нужна. Заявление подписывают на месте, в присутствии сотрудника центра.

Нужно идти в МФЦ по месту прописки или можно в любой?

В любой МФЦ, который оказывает услугу регистрации ИП. МФЦ сам перешлёт документы в регистрирующую налоговую по месту прописки заявителя.

Как получить бумажные документы о регистрации ИП?

По умолчанию ФНС отправляет результат регистрации только на электронную почту. Чтобы получить бумажный лист записи ЕГРИП в МФЦ, поставьте соответствующую отметку на последней странице заявления №Р21001.

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Регистрация ИП через МФЦ в 2026 году — Точка Банк