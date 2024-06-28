Как зарегистрировать крестьянское (фермерское) хозяйство

Крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) — это форма бизнеса для тех, кто ведёт сельскохозяйственную деятельность в одиночку или совместно с другими участниками, как правило, с семьёй. Участники объединяются, используют общее имущество и лично занимаются производством, переработкой, хранением и продажей продукции.

Одно из ключевых преимуществ КФХ — доступ к господдержке: субсидиям и грантам, недоступным обычным ИП и юрлицам. Так, в рамках объединённого гранта для новых и семейных хозяйств можно получить до 30 млн ₽. Если вы рассчитываете на такие меры поддержки, без статуса КФХ не обойтись.

Коротко Открыть КФХ можно двумя способами. Первый — зарегистрировать ИП как глава хозяйства и при нескольких участниках заключить соглашение о создании КФХ. Второй вариант — создать юрлицо.

Важные изменения: с 11 августа 2025 года для КФХ-юрлиц действуют новые правила по Федеральному закону №74-ФЗ. Если у вас уже есть КФХ-юрлицо — проверьте устав и приведите его в соответствие с главой 8.1 Федерального закона №74-ФЗ.

КФХ может выращивать растения, разводить скот и птицу, перерабатывать сельхозпродукцию, оказывать агроуслуги или развивать сельский туризм.

Основные виды деятельности КФХ: перечень 2026 года

В 2026 году крестьянские (фермерские) хозяйства могут в том числе:

Выращивать зерновые и зернобобовые культуры, овощи, фрукты и ягоды.

Заниматься животноводством — молочным и мясным скотоводством, птицеводством, рыбоводством и пчеловодством.

Перерабатывать и хранить сельскохозяйственную продукцию.

Предлагать сельскохозяйственные услуги — обработку земли, услуги механизации, агрохимические услуги.

Заниматься лесоводством и лесозаготовками.

Продавать сельхозпродукцию собственного производства напрямую на своём участке.

Развивать сельский туризм.

К тому же в рамках сельского туризма можно временно размещать туристов в жилых домах на своём участке (п. 4 ст. 19 Федерального закона №74-ФЗ).

Кто может быть членом КФХ

По Федеральному закону №74-ФЗ членами фермерского хозяйства могут быть:

Супруги, родители, дети, братья, сёстры, внуки, дедушки и бабушки, но не более чем из трёх семей. Вступать можно с 16 лет. Граждане, не состоящие в родстве с главой хозяйства. Максимум пять человек.

Чем отличается КФХ-юрлицо от КФХ-ИП

Для большинства фермеров оптимальный путь — регистрация ИП с присвоением статуса главы хозяйства. Рассмотрим основные особенности двух форматов в таблице.

Критерий КФХ-ИП КФХ-юрлицо Правовой статус Физическое лицо, которое получило статус ИП и стало главой хозяйства Юридическое лицо с отдельными балансом, счетами и имуществом Имущество Совместная собственность членов КФХ (если соглашением не предусмотрено иное) Принадлежит на праве собственности организации как юридическому лицу Ответственность Отвечает имуществом хозяйства, а также личным имуществом ИП Отвечает имуществом организации, участники несут субсидиарную ответственность Распределение доходов Деньгами или продукцией — размер и форму члены фиксируют в соглашении Деньгами или продукцией — размер и форму прописывают в уставе Бухгалтерский учёт Не требуется Обязателен Налоговый режим ОСНО, УСН, ЕСХН, НПД и ПСН для некоторых видов деятельности ОСНО, УСН, ЕСХН Для кого подходит Большинство КФХ — старт с нуля, один человек или семья Граждане, которые уже работают в КФХ без юрлица и хотят перейти к корпоративной структуре

Важный момент: КФХ-юрлицо — это не ООО. В ООО участники несут субсидиарную ответственность только при доказанной недобросовестности. В КФХ-юрлице все члены отвечают личным имуществом по долгам хозяйства автоматически — если имущества КФХ не хватает для погашения долгов (ст. 86.1 ГК РФ).

Как открыть КФХ в 2026 году: пошаговая инструкция

Рассмотрим, как проходит регистрация КФХ-ИП и КФХ-юрлица (ст. 5 Федерального закона №74-ФЗ).

Регистрация КФХ-ИП

Если регистрировать ИП для открытия крестьянского (фермерского) хозяйства самостоятельно, придётся разбираться во всех этапах и документах. В Точка Банке вас проведут через весь процесс — у нас за плечами более 450 000 успешных регистраций бизнеса.

Шаг 1. Выбрать коды ОКВЭД. Коды должны содержать не менее четырёх знаков. Двух- и трёхзначные коды при регистрации не принимаются. Примеры для разных направлений деятельности:

01.11 — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.

01.13 — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей.

01.41 — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

Шаг 2. Подготовить документы. Вот список:

1. Паспорт при личной подаче.

2. Заявление по форме Р21001 — заполняется так же, как для обычного ИП, но в пункте 10 необходимо указать, что индивидуальный предприниматель является главой КФХ. Без этой отметки регистрация пройдёт как обычного ИП, а не главы КФХ.

3. Соглашение о создании КФХ, если членов несколько. К соглашению прилагают копии документов, подтверждающих родство членов КФХ: свидетельства о браке, рождении и так далее. Если же КФХ создаётся одним человеком, соглашение не нужно.

Что должно быть в соглашении (ст. 4 Федерального закона №74-ФЗ):

Сведения о членах фермерского хозяйства.

Признание одного из членов главой фермерского хозяйства, его полномочия и порядок управления.

Права и обязанности членов фермерского хозяйства.

Порядок формирования имущества, владения, пользования и распоряжения им.

Порядок вступления в члены и выхода из фермерского хозяйства.

Порядок распределения плодов, продукции и доходов от деятельности фермерского хозяйства.

Иностранный гражданин или лицо без гражданства дополнительно предоставляет нотариально заверенный перевод, если данные в паспорте указаны не на русском языке, копию ВНЖ или РВП, документ о временной регистрации по месту проживания в России и визу, если въезд был из страны с визовым режимом.

Шаг 3. Уплатить госпошлину. 800 ₽ — только если подаёте заявление на бумаге. При электронной подаче через сайт ФНС, «Госуслуги», «Старт бизнеса онлайн», МФЦ, нотариуса или Точка Банк пошлина не взимается.

Шаг 4. Подать документы. Сравните разные способы подачи, чтобы выбрать подходящий.

Способ регистрации ✅ Плюсы ❌ Минусы Лично в налоговой Инспекторы проверят документы на месте, можно задать вопросы и сразу исправить ошибки Нужно прийти в инспекцию по месту постоянной или временной регистрации , возможны очереди, госпошлина 800 ₽ Онлайн через сайт ФНС или «Госуслуги» Можно подать документы не выходя из дома и сэкономить на госпошлине Потребуется оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП через «Госключ» можно получить бесплатно, на токене от 1 500 ₽) Онлайн через Точка Банк Эксперты проконсультируют по ОКВЭД и СНО, подготовят документы и помогут подать онлайн в ФНС. А после — откроют счёт для бизнеса Нужно один раз встретиться со специалистом банка для подписания документов. Встреча пройдёт в удобное для вас время и в удобном месте Онлайн через «Старт бизнеса онлайн» Сервис упрощает заполнение заявления и выпуск УКЭП, не нужно платить госпошлину Потребуется подтверждённая биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС) Через МФЦ Можно получить помощь сотрудников при подаче документов, госпошлина обычно не нужна Нужно лично прийти в отделение, не все МФЦ принимают документы на регистрацию ИП, — уточняйте заранее Через нотариуса Нотариус проверит и подготовит документы, отправит их в ФНС с помощью своей УКЭП, госпошлины нет Нужно лично прийти на приём и оплатить услуги нотариуса — примерно от 2 000 ₽

Шаг 5. Получить документы о регистрации: лист записи ЕГРИП и выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Регистрация занимает 3–5 рабочих дней. Документы о регистрации придут на электронную почту, которую указали в заявлении.

Регистрация КФХ-юрлица

Если речь идёт о регистрации юрлица для крестьянского фермерского хозяйства, то процесс будет выглядеть немного иначе.

Шаг 1. Выбрать коды ОКВЭД. Их можно подобрать с помощью справочника Точка Банк.

Перейти в Справочник ОКВЭД

Шаг 2. Подготовить документы. Понадобятся:

Паспорта учредителей, если сдаёте документы лично в налоговой.

Устав — должен соответствовать главе 8.1 Федерального закона №74-ФЗ , которую ввели с 11 августа 2025 года. Типовой устав в таком случае не подойдёт, обязательно проверьте этот момент.

Заявление по форме Р11001. В наименовании организации нужно будет указать КФХ вместо ООО.

Если учредитель один — решение о создании общества, если несколько — протокол и учредительный договор.

Документы на юридический адрес, например выписка из ЕГРН о праве собственности или гарантийное письмо от собственника. Это необязательный пункт, но уменьшает риск отказа в регистрации.

Шаг 3. Заплатить государственную пошлину. Госпошлина составит 4 000 ₽, если подаёте документы на бумаге. При электронной подаче пошлина не взимается.

Шаг 4. Подать документы. Вот основные способы, как это можно сделать:

Онлайн — через сайт ФНС, «Госуслуги», «Старт бизнеса онлайн» или — через сайт ФНС, «Госуслуги», «Старт бизнеса онлайн» или Точка Банк . Госпошлину уплачивать не надо.

Лично — в налоговую или к нотариусу. В налоговой нужна госпошлина 4 000 ₽, адрес ИФНС можно посмотреть — в налоговую или к нотариусу. В налоговой нужна госпошлина 4 000 ₽, адрес ИФНС можно посмотреть на сайте . Нотариус подаёт документы электронно, госпошлины нет, но отдельно оплачиваются услуги нотариуса.

Шаг 5. Получить документы о регистрации: лист записи ЕГРЮЛ, выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) и устав с отметкой ФНС, если он не типовой. Регистрация в налоговой занимает 3–5 рабочих дней.

Налогообложение КФХ

Выбор налогового режима зависит от размера доходов, структуры расходов и других факторов. Рассмотрим основные варианты.

Режим Налоги Условия для применения Что важно учитывать для КФХ ЕСХН — ЕСХН: 6% с доходов минус расходы



— НДС: 0, 10 и 22% при доходе >60 млн ₽ в год

≥70% доходов должны приходиться на сельхоздеятельность ( ст. 346.2 НК РФ Если нарушить условия применения ЕСХН, автоматически перейдёте на ОСНО ( ст. 346.3 НК РФ УСН — УСН: 6% с доходов или 15% с доходов минус расходы



— НДС 0, 10, 22% или 5, 7% при доходе >20 млн ₽

Доход до 490,5 млн ₽ в год, до 130 сотрудников, основные средства до 218 млн ₽



Регионы могут установить пониженные ставки УСН для сельхозпроизводителей, но только для видов деятельности из Единого перечня Правительства . Условия проверяйте в региональном законе ОСНО ИП:



— НДФЛ — от 13 до 22% (прогрессивная шкала)



— НДС — 0, 10, 22%



ООО:



— Налог на прибыль — 25%



— НДС — 0, 10, 22%

Применяется по умолчанию Сложная отчётность и высокая налоговая нагрузка. КФХ редко выбирают этот режим

Также для ИП подходят патент и налог на профессиональный доход (НПД). Патент доступен не для всех видов деятельности, а его условия зависят от региона и проверяются через калькулятор ФНС. НПД имеет небольшой лимит дохода — до 2,4 млн ₽, поэтому КФХ его выбирают редко. Для юрлиц оба режима недоступны.

Важный нюанс: АУСН для КФХ недоступен — это прямо установлено подпунктом 32 части 2 статьи 3 Федерального закона №17-ФЗ, где крестьянские (фермерские) хозяйства включены в перечень тех, кто не вправе применять этот режим.

Если всё ещё сомневаетесь в выборе — эксперты Точка Банка помогут разобраться в режимах налогообложения для ИП-КФХ и подать заявление на нужную СНО вместе с документами на регистрацию.

Что сделать после регистрации КФХ

Регистрация — это только первый шаг. После получения документов важно:

Подать уведомление о переходе на специальный режим — например на ЕСХН или УСН. Сделать это нужно сразу при регистрации или в течение 30 дней после. Если пропустите срок, автоматически окажетесь на общей системе налогообложения (ОСНО) до конца года. Открыть расчётный счёт — он нужен для безналичных расчётов с контрагентами, уплаты налогов и получения господдержки. — он нужен для безналичных расчётов с контрагентами, уплаты налогов и получения господдержки. Открыть счёт онлайн можно в Точка Банке и подключить к нему нужные для КФХ сервисы: кассу, эквайринг, бухгалтерию и зарплатный проект. Сообщить о найме сотрудников в СФР. После оформления первого работника нужно в течение одного рабочего дня подать . После оформления первого работника нужно в течение одного рабочего дня подать форму ЕФС-1 с титульным листом и подразделами 1 и 1.1. Соблюдать требования к персональным данным. При обработке ФИО, телефонов и email клиентов и сотрудников необходимо получать согласия, обеспечивать защиту данных и . При обработке ФИО, телефонов и email клиентов и сотрудников необходимо получать согласия, обеспечивать защиту данных и уведомлять Роскомнадзор в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ Подать заявку на господдержку — проверьте условия и сроки подачи после регистрации КФХ.

Господдержка фермерским хозяйствам

КФХ имеют право на государственные гранты, субсидии и льготные кредиты — часть из них недоступна обычным ИП или ООО без статуса фермерского хозяйства.

Единый грант на развитие фермерского хозяйства — до 30 млн ₽. Объединяет ранее действовавшие программы «Агростартап» и грант на развитие семейных ферм. Цель — поддержка запуска и развития малых сельхозпроизводителей.

Грант «Агротуризм» — до 10 млн ₽. Деньги выделяют на создание и улучшение сельских туристических объектов: жилья для гостей, зон отдыха и экскурсионной инфраструктуры, подключения к инженерным сетям, покупки необходимого оборудования и мебели (постановление Правительства от 16.12.2021 №2309).

Грант «Агропрогресс» — до 30 млн ₽. Грант направлен на развитие производственной базы: производство, хранение, переработку и реализацию продукции (постановление Правительства от 26.11.2020 №1932).

Грант на создание малой сельской пекарни — до 10 млн ₽. Финансирование строительства и оборудования пекарни на сельской территории (постановление Правительства от 23.12.2025 №2110)

Льготные кредиты. Кредиты на льготных условиях можно получить в одном из уполномоченных банков. Актуальный перечень размещён на сайте Минсельхоза.

Льготный лизинг сельхозтехники. Государство финансирует Росагролизинг, который предоставляет технику аграриям на льготных условиях (постановление Правительства от 31.08.2019 №1135).

Субсидии на возмещение затрат — компенсация части расходов на приобретение семян, удобрений и техники.

Для получения бесплатной консультации по вопросам регистрации и ведения крестьянского (фермерского) хозяйства можно обратиться в такие организации: