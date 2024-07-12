Какие документы нужны для открытия ИП

Зарегистрировать ИП в России может почти любой человек: совершеннолетний гражданин РФ, несовершеннолетний с согласия родителей или при наличии полной дееспособности, а также иностранец с видом на жительство или разрешением на временное проживание.

Список документов в каждом случае свой — найдите свою ситуацию в статье.

Шпаргалка: какие документы нужны для регистрации ИП

Полный перечень документов закреплён в статье 22.1 Федерального закона №129-ФЗ. Чтобы вам было удобнее, собрали их в таблицу с пояснениями: когда документ обязателен, а когда нет.

Документ Когда нужен Заявление №Р21001 Всегда Паспорт гражданина РФ При личной подаче Квитанция об уплате госпошлины 800 ₽ При личной подаче бумажных документов в ИФНС Свидетельство о регистрации по месту жительства Если в паспорте нет штампа о регистрации по месту жительства Заявление на специальный налоговый режим Если хотите сразу выбрать УСН, ПСН или другой режим, кроме ОСНО Справка об отсутствии судимости (предоставлять не нужно: ФНС получает сведения из МВД самостоятельно) Для некоторых видов деятельности: работа с детьми, медицина, соцуслуги, пассажирские перевозки. Если указали такие ОКВЭД — ФНС проверит судимость Согласие родителей или документ о полной дееспособности Для несовершеннолетних Копия паспорта с нотариально заверенным переводом + ВНЖ или РВП Для иностранцев и лиц без гражданства

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Кто не может открыть ИП

Некоторым категориям граждан закон запрещает вести предпринимательскую деятельность. Проверьте себя до того, как тратить время на подготовку документов.

Открыть ИП не получится, если вы:

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Документы для регистрации ИП: граждане РФ, несовершеннолетние и иностранцы

Найдите свою ситуацию ниже и возьмите только нужные документы. А чтобы собрать пакет документов за 15 минут, воспользуйтесь конструктором Точка Банк.

Граждане РФ старше 18 лет — общий список

Подготовьте комплект документов:

Заявление по форме №Р21001. Паспорт — при личной подаче. Копию паспорта — при личной подаче. Копию паспорта с ноября 2023 года подавать не нужно Квитанция об уплате госпошлины 800 ₽ — только при подаче на бумаге в ИФНС. При электронной подаче платить пошлину не надо. Свидетельство о регистрации по месту жительства — если в паспорте нет штампа об адресе. Например, если регистрируете ИП по месту — если в паспорте нет штампа об адресе. Например, если регистрируете ИП по месту временной регистрации Уведомление о переходе на спецрежим, например на УСН, — если не хотите автоматически оказаться на ОСНО. Подать его можно вместе с документами на регистрацию или в течение 30 календарных дней после постановки на учёт. Пропустите срок — и придётся ждать до 1 января следующего года.

Если у вас нет ИНН, отдельно получать его не нужно — налоговая присвоит его в процессе регистрации ИП.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Если планируете работать с детьми, в медицине, соцуслугах, пассажирских перевозках или других видах деятельности из списка — у вас не должно быть судимости. Проверять это будет ФНС: она сама запросит сведения в МВД. Именно поэтому справку об отсутствии судимости подавать не нужно.

Несовершеннолетние граждане

К базовому списку добавляется один из следующих документов:

От 14 до 16 лет — нотариально заверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя (подп. з п. 1 ст. 22.1 Федерального закона №129-ФЗ).

От 16 до 18 лет — согласие родителей или документ, подтверждающий полную дееспособность:

Свидетельство о браке. Решение суда о признании дееспособным. Решение органов опеки.

Достаточно одного документа из списка.

Иностранцы

Открыть ИП в России может иностранец, который законно здесь проживает. Важно: подходят только статусы временно проживающего и постоянно проживающего — то есть нужны РВП или ВНЖ (подп. е п. 1 ст. 22.1 Федерального закона №129-ФЗ).

Список документов:

Документ, удостоверяющий личность, с нотариально заверенным переводом всех страниц, включая страницы со штампами. Оригинал при личной подаче, копия при удалённой. Если в документе нет даты и места рождения — дополнительно свидетельство о рождении с переводом. Копия РВП или ВНЖ. Адрес регистрации указывается в ВНЖ или в паспорте рядом со штампом РВП. Виза — для граждан стран с визовым режимом въезда в Россию. Заявление по форме №Р21001. Квитанция об уплате госпошлины 800 ₽ — при личной подаче в ИФНС. Уведомление о переходе на спецрежим — если не хотите работать на ОСНО.

Регистрацию можно оформить по адресу временной прописки — постоянная не обязательна.

Заявление на регистрацию ИП

Это ключевой документ для регистрации ИП. Заполнить его можно от руки или на компьютере.

Скачать бланк №Р21001

Технические требования

Если заполняете от руки — ручка с чёрными, синими или фиолетовыми чернилами, заглавные печатные буквы, один символ в одну клетку.

Если заполняете на компьютере — шрифт Courier New, 18 пт.

Что надо указать в заявлении: основные моменты

ФИО — полностью, без сокращений. Иностранцы указывают ФИО в русской транскрипции — как в нотариальном переводе паспорта или в ВНЖ, — а также латиницей по паспорту своей страны. Паспортные данные. Иностранцы заполняют два блока: данные иностранного паспорта по нотариальному переводу и данные ВНЖ или РВП. Адрес регистрации. Важно указать его . Важно указать его по ФИАС . Это федеральная база адресов: если ваш адрес в заявлении не совпадёт с записью в ней, налоговая откажет в регистрации. Также адрес должен совпадать с данными в вашем личном кабинете ФНС. ОКВЭД — коды видов деятельности. Минимум четыре цифры: 47.11, а не просто 47. Укажите один основной и несколько дополнительных, но желательно не больше 15–20 штук, — так у проверяющих и банков будет меньше вопросов к вам. Электронную почту и телефон. На почту придёт лист записи ЕГРИП после регистрации. Подпись. При электронной подаче подпись заменяет усиленная КЭП.

Все требования к оформлению закреплены в приказе ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.

Комментарий эксперта Обратите внимание: при личной подаче заявление подписывают в присутствии инспектора или сотрудника МФЦ, через нотариуса — в его присутствии. Татьяна Бавыкина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Уведомление о переходе на спецрежим: формы документов

ИП доступны шесть налоговых режимов: УСН, АУСН, ЕСХН, НПД, ПСН и ОСНО. Если не подать уведомление, автоматически окажетесь на ОСНО, — а для большинства новых ИП это невыгодно: больше отчётности и выше налоговая нагрузка.

Так, уведомление на УСН можно подать вместе с документами на регистрацию или в течение 30 календарных дней после постановки на учёт (п. 2 ст. 346.13 НК РФ). Пропустите срок — перейти получится только с 1 января следующего года.

Способы подачи документов

Сравните разные способы в таблице.

Способ Госпошлина УКЭП Срок Помощь в регистрации Лично в ИФНС 800 ₽ Нет 3–5 рабочих дней Сотрудник ИФНС ответит на вопросы, но придётся постоять в очереди Онлайн через сайт ФНС или «Госуслуги» Нет Да 3–5 рабочих дней Самостоятельно. УКЭП можно оформить через «Госключ» бесплатно Онлайн через Точка Банк — партнёр ФНС с лицензией ЦБ РФ Нет Да 3–5 рабочих дней Поможем выбрать ОКВЭД и СНО, подготовить документы и оформить УКЭП. Сразу после регистрации откроем счёт для бизнеса Онлайн через «Старт бизнеса» Нет Да 3–5 рабочих дней Сервис поможет получить УКЭП, но для этого способа потребуется подтверждённая биометрия в ЕБС Через МФЦ Нет, если МФЦ подаёт документы в ФНС в электронном виде Нет До 5 рабочих дней Помогут подать документы, но не проконсультируют по ОКВЭД и налогам. Не все МФЦ принимают заявления на регистрацию ИП — уточните заранее Через нотариуса Нет, но надо заплатить за услуги нотариуса — примерно 2 000 ₽ Нет До 5 рабочих дней Нотариус оформляет за вас документы и отправляет в ФНС с помощью своей УКЭП

Комментарий эксперта Законодательство в сфере регистрации бизнеса может меняться, а региональные практики — отличаться. В Точка Банке мы следим за этим и учитываем все актуальные требования при подготовке документов, так что вам не придётся разбираться в деталях самому и переделывать всё из‑за ошибок. Татьяна Бавыкина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Как заплатить госпошлину

Если выбрали личную подачу в налоговой, уплатите госпошлину 800 ₽ — через сервис на сайте ФНС, «Госуслуги», интернет-банк или в отделении банка.

После уплаты распечатайте квитанцию и приложите её к пакету документов.

Нюансы подачи документов на регистрацию ИП

Разберём, в какую налоговую обращаться и что делать, если пришёл отказ.

В какой налоговой регистрировать ИП

ИП регистрируют по месту прописки — постоянной, а если её нет, то временной. В каждом регионе есть одна специальная регистрирующая налоговая.

Определить нужную инспекцию можно через специальный сервис ФНС: выберите тип налогоплательщика, введите адрес и в результатах найдите раздел «Реквизиты регистрирующего органа, на который возложены функции регистрации индивидуальных предпринимателей».

Какие документы налоговая выдаёт после регистрации ИП

На электронную почту из заявления придут два документа:

Лист записи ЕГРИП по форме Р60009 — подтверждает регистрацию ИП, направляется с электронной подписью ФНС. Если нужен бумажный экземпляр, отметьте это в заявлении Р21001. Выписка из ЕГРН — с 2026 года — с 2026 года заменяет свидетельство ИНН и уведомление о постановке на учёт.

Информация о регистрации также появится в личном кабинете налогоплательщика.

Почему налоговая может отказать

Разберём три частые причины отказа.

Ошибки в документах. Неполный пакет или опечатки в заявлении №Р21001. Если с даты отказа прошло не больше трёх месяцев, можно исправить ошибку и подать документы без повторной уплаты госпошлины (п. 7 ст. 9 Федерального закона №129-ФЗ).

Документы поданы не в ту инспекцию. Заявление нужно подавать в специальную регистрирующую налоговую по месту постоянной или временной прописки — в каждом регионе она одна. Если обратиться в другое отделение, в регистрации откажут, а госпошлину придётся заплатить повторно.

Проблемы с адресом. Если адрес в заявлении не совпадает с данными в личном кабинете ФНС — сначала обновите адрес в кабинете, потом подавайте заявление. Если адреса вообще нет в базе ФИАС — добавьте его через «Госуслуги», сайт ФИАС или местную администрацию и только после этого подавайте документы.

Что делать после получения листа записи ЕГРИП: первые шаги