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Какие документы нужны для открытия ИП

Точка Банк разберёт, какие документы нужны для открытия ИП в 2026 году — для граждан России, несовершеннолетних и иностранцев.

12.04.2026
8229
8229

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Авторы

Зарегистрировать ИП в России может почти любой человек: совершеннолетний гражданин РФ, несовершеннолетний с согласия родителей или при наличии полной дееспособности, а также иностранец с видом на жительство или разрешением на временное проживание.

Список документов в каждом случае свой — найдите свою ситуацию в статье.

Шпаргалка: какие документы нужны для регистрации ИП

Полный перечень документов закреплён в статье 22.1 Федерального закона №129-ФЗ. Чтобы вам было удобнее, собрали их в таблицу с пояснениями: когда документ обязателен, а когда нет.

ДокументКогда нужен
Заявление №Р21001Всегда
Паспорт гражданина РФПри личной подаче
Квитанция об уплате госпошлины 800 ₽При личной подаче бумажных документов в ИФНС
Свидетельство о регистрации по месту жительстваЕсли в паспорте нет штампа о регистрации по месту жительства
Заявление на специальный налоговый режимЕсли хотите сразу выбрать УСН, ПСН или другой режим, кроме ОСНО
Справка об отсутствии судимости (предоставлять не нужно: ФНС получает сведения из МВД самостоятельно)Для некоторых видов деятельности: работа с детьми, медицина, соцуслуги, пассажирские перевозки. Если указали такие ОКВЭД — ФНС проверит судимость
Согласие родителей или документ о полной дееспособностиДля несовершеннолетних
Копия паспорта с нотариально заверенным переводом + ВНЖ или РВПДля иностранцев и лиц без гражданства

Кто не может открыть ИП

Некоторым категориям граждан закон запрещает вести предпринимательскую деятельность. Проверьте себя до того, как тратить время на подготовку документов.

Открыть ИП не получится, если вы:

  • Планируете заниматься видом деятельности, доступным только юрлицам, — например банковской деятельностью или производством крепкого алкоголя. В этом случае стоит пересмотреть ОКВЭД или рассмотреть открытие ООО.
  • Государственный или муниципальный служащий, военнослужащий, судья, сотрудник силового ведомства, депутат Госдумы или сенатор.
  • Уже зарегистрированы как ИП — второе открыть нельзя.
  • Имеете действующий судебный запрет на предпринимательскую деятельность.
  • Закрыли ИП принудительно по решению суда менее года назад (п. 4 ст. 22.1 Федерального закона №129-ФЗ).
  • Были исключены из ЕГРИП по решению налоговой менее трёх лет назад.
  • Были признаны банкротом как ИП — запрет действует пять лет после завершения процедуры (п. 2 ст. 216 Федерального закона №127-ФЗ).
  • Не явились по повестке военкомата, и в отношении вас введён запрет на государственную регистрацию в качестве ИП (подп. м п. 1 ст. 23 Федерального закона №129-ФЗ).

Если ни один из пунктов вас не касается, можно готовить документы. Или доверьте регистрацию Точка Банку: более 450 000 предпринимателей уже открыли бизнес с нашей помощью. 99,9% заявок завершились регистрацией.

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Документы для регистрации ИП: граждане РФ, несовершеннолетние и иностранцы

Найдите свою ситуацию ниже и возьмите только нужные документы. А чтобы собрать пакет документов за 15 минут, воспользуйтесь конструктором Точка Банк.

Граждане РФ старше 18 лет — общий список

Подготовьте комплект документов:

  2. Паспорт — при личной подаче. Копию паспорта с ноября 2023 года подавать не нужно.
  3. Квитанция об уплате госпошлины 800 ₽ — только при подаче на бумаге в ИФНС. При электронной подаче платить пошлину не надо.
  4. Свидетельство о регистрации по месту жительства — если в паспорте нет штампа об адресе. Например, если регистрируете ИП по месту временной регистрации.
  5. Уведомление о переходе на спецрежим, например на УСН, — если не хотите автоматически оказаться на ОСНО. Подать его можно вместе с документами на регистрацию или в течение 30 календарных дней после постановки на учёт. Пропустите срок — и придётся ждать до 1 января следующего года.

Если у вас нет ИНН, отдельно получать его не нужно — налоговая присвоит его в процессе регистрации ИП.

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Если планируете работать с детьми, в медицине, соцуслугах, пассажирских перевозках или других видах деятельности из списка — у вас не должно быть судимости. Проверять это будет ФНС: она сама запросит сведения в МВД. Именно поэтому справку об отсутствии судимости подавать не нужно.

Несовершеннолетние граждане

К базовому списку добавляется один из следующих документов:

От 14 до 16 лет — нотариально заверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя (подп. з п. 1 ст. 22.1 Федерального закона №129-ФЗ).

От 16 до 18 лет — согласие родителей или документ, подтверждающий полную дееспособность:

  1. Свидетельство о браке.
  2. Решение суда о признании дееспособным.
  3. Решение органов опеки.

Достаточно одного документа из списка.

Со скольких лет можно открыть ИП

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Иностранцы

Открыть ИП в России может иностранец, который законно здесь проживает. Важно: подходят только статусы временно проживающего и постоянно проживающего — то есть нужны РВП или ВНЖ (подп. е п. 1 ст. 22.1 Федерального закона №129-ФЗ).

Список документов:

  1. Документ, удостоверяющий личность, с нотариально заверенным переводом всех страниц, включая страницы со штампами. Оригинал при личной подаче, копия при удалённой. Если в документе нет даты и места рождения — дополнительно свидетельство о рождении с переводом. 
  2. Копия РВП или ВНЖ. Адрес регистрации указывается в ВНЖ или в паспорте рядом со штампом РВП.
  3. Виза — для граждан стран с визовым режимом въезда в Россию.
  5. Квитанция об уплате госпошлины 800 ₽ — при личной подаче в ИФНС.
  6. Уведомление о переходе на спецрежим — если не хотите работать на ОСНО.

Регистрацию можно оформить по адресу временной прописки — постоянная не обязательна.

Как иностранцу зарегистрировать ИП

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Заявление на регистрацию ИП

Это ключевой документ для регистрации ИП. Заполнить его можно от руки или на компьютере.

Технические требования

  • Если заполняете от руки — ручка с чёрными, синими или фиолетовыми чернилами, заглавные печатные буквы, один символ в одну клетку.
  • Если заполняете на компьютере — шрифт Courier New, 18 пт.

Что надо указать в заявлении: основные моменты

  1. ФИО — полностью, без сокращений. Иностранцы указывают ФИО в русской транскрипции — как в нотариальном переводе паспорта или в ВНЖ, — а также латиницей по паспорту своей страны.
  2. Паспортные данные. Иностранцы заполняют два блока: данные иностранного паспорта по нотариальному переводу и данные ВНЖ или РВП.
  3. Адрес регистрации. Важно указать его по ФИАС. Это федеральная база адресов: если ваш адрес в заявлении не совпадёт с записью в ней, налоговая откажет в регистрации. Также адрес должен совпадать с данными в вашем личном кабинете ФНС.
  4. ОКВЭД — коды видов деятельности. Минимум четыре цифры: 47.11, а не просто 47. Укажите один основной и несколько дополнительных, но желательно не больше 15–20 штук, — так у проверяющих и банков будет меньше вопросов к вам.
  5. Электронную почту и телефон. На почту придёт лист записи ЕГРИП после регистрации.
  6. Подпись. При электронной подаче подпись заменяет усиленная КЭП.

Все требования к оформлению закреплены в приказе ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.

Как заполнить форму Р21001 на регистрацию ИП

Комментарий эксперта

Обратите внимание: при личной подаче заявление подписывают в присутствии инспектора или сотрудника МФЦ, через нотариуса — в его присутствии.

Татьяна БавыкинаЭксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Уведомление о переходе на спецрежим: формы документов

ИП доступны шесть налоговых режимов: УСН, АУСН, ЕСХН, НПД, ПСН и ОСНО. Если не подать уведомление, автоматически окажетесь на ОСНО, — а для большинства новых ИП это невыгодно: больше отчётности и выше налоговая нагрузка.

Так, уведомление на УСН можно подать вместе с документами на регистрацию или в течение 30 календарных дней после постановки на учёт (п. 2 ст. 346.13 НК РФ). Пропустите срок — перейти получится только с 1 января следующего года.

Какую систему налогообложения выбрать в 2026 году

РежимЧто нужно для перехода
УСНСкачать форму №26.2−1

Важный момент: с 1 июля 2026 года вводится новая единая форма документа
ЕСХНСкачать форму №26.1−1
ПСНСкачать форму №26.5−1
АУСНПодаётся только после регистрации ИП — через Личный кабинет ИП на сайте ФНС
НПДНужно зарегистрироваться в приложении «Мой налог»
ОСНОНичего подавать не нужно — режим присваивается автоматически

Способы подачи документов

Сравните разные способы в таблице.

СпособГоспошлинаУКЭПСрокПомощь в регистрации
Лично в ИФНС800 ₽Нет3–5 рабочих днейСотрудник ИФНС ответит на вопросы, но придётся постоять в очереди
Онлайн через сайт ФНС или «Госуслуги»НетДа3–5 рабочих днейСамостоятельно. УКЭП можно оформить через «Госключ» бесплатно
Онлайн через Точка Банк — партнёр ФНС с лицензией ЦБ РФНетДа3–5 рабочих днейПоможем выбрать ОКВЭД и СНО, подготовить документы и оформить УКЭП. Сразу после регистрации откроем счёт для бизнеса
Онлайн через «Старт бизнеса»НетДа3–5 рабочих днейСервис поможет получить УКЭП, но для этого способа потребуется подтверждённая биометрия в ЕБС
Через МФЦНет, если МФЦ подаёт документы в ФНС в электронном видеНетДо 5 рабочих днейПомогут подать документы, но не проконсультируют по ОКВЭД и налогам. Не все МФЦ принимают заявления на регистрацию ИП — уточните заранее
Через нотариусаНет, но надо заплатить за услуги нотариуса — примерно 2 000 ₽НетДо 5 рабочих днейНотариус оформляет за вас документы и отправляет в ФНС с помощью своей УКЭП

Комментарий эксперта

Законодательство в сфере регистрации бизнеса может меняться, а региональные практики — отличаться. В Точка Банке мы следим за этим и учитываем все актуальные требования при подготовке документов, так что вам не придётся разбираться в деталях самому и переделывать всё из‑за ошибок.

Татьяна БавыкинаЭксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Как заплатить госпошлину

Если выбрали личную подачу в налоговой, уплатите госпошлину 800 ₽ — через сервис на сайте ФНС, «Госуслуги», интернет-банк или в отделении банка. 

После уплаты распечатайте квитанцию и приложите её к пакету документов.

Сколько стоит регистрация ИП

Нюансы подачи документов на регистрацию ИП

Разберём, в какую налоговую обращаться и что делать, если пришёл отказ.

В какой налоговой регистрировать ИП

ИП регистрируют по месту прописки — постоянной, а если её нет, то временной. В каждом регионе есть одна специальная регистрирующая налоговая.

Определить нужную инспекцию можно через специальный сервис ФНС: выберите тип налогоплательщика, введите адрес и в результатах найдите раздел «Реквизиты регистрирующего органа, на который возложены функции регистрации индивидуальных предпринимателей».

Какие документы налоговая выдаёт после регистрации ИП

На электронную почту из заявления придут два документа:

  1. Лист записи ЕГРИП по форме Р60009 — подтверждает регистрацию ИП, направляется с электронной подписью ФНС. Если нужен бумажный экземпляр, отметьте это в заявлении Р21001.
  2. Выписка из ЕГРН — с 2026 года заменяет свидетельство ИНН и уведомление о постановке на учёт.

Информация о регистрации также появится в личном кабинете налогоплательщика.

Почему налоговая может отказать

Разберём три частые причины отказа.

Ошибки в документах. Неполный пакет или опечатки в заявлении №Р21001. Если с даты отказа прошло не больше трёх месяцев, можно исправить ошибку и подать документы без повторной уплаты госпошлины (п. 7 ст. 9 Федерального закона №129-ФЗ).

Документы поданы не в ту инспекцию. Заявление нужно подавать в специальную регистрирующую налоговую по месту постоянной или временной прописки — в каждом регионе она одна. Если обратиться в другое отделение, в регистрации откажут, а госпошлину придётся заплатить повторно.

Проблемы с адресом. Если адрес в заявлении не совпадает с данными в личном кабинете ФНС — сначала обновите адрес в кабинете, потом подавайте заявление. Если адреса вообще нет в базе ФИАС — добавьте его через «Госуслуги», сайт ФИАС или местную администрацию и только после этого подавайте документы.

Действия при отказе в регистрации ИП

Что делать после получения листа записи ЕГРИП: первые шаги

Кратко резюмируем, что нужно сделать:

  1. Откройте расчётный счёт — с ним можно принимать безналичную оплату и подключать нужные сервисы: кассу, эквайринг, бухгалтерию. Точка Банк позволяет открыть счёт при регистрации бизнеса и настроить всё сразу.
  2. Подключите онлайн-кассу — ККТ нужна большинству ИП, которые принимают оплату от физлиц. Исключения перечислены в статье 2 Федерального закона №54-ФЗ. В Точка Банке касса, фискальный накопитель и подписка на ОФД идут комплектом — плюс регистрация ККТ в ФНС и подключение эквайринга с оплатой по QR-коду.
  3. Получите лицензию — если работаете в медицине, пассажирских перевозках, образовании, охране и других лицензируемых сферах. Без лицензии — штрафы и остановка работы.
  4. Встаньте на учёт в СФР — только при найме сотрудников по договору ГПХ с выплатой взносов на травматизм. При трудовом договоре СФР зарегистрирует вас автоматически после первого отчёта ЕФС-1.
  5. Настройте учёт и отчётность — объём зависит от налогового режима: на УСН ведут КУДиР и сдают декларацию раз в год, на НПД достаточно фиксировать продажи в приложении «Мой налог».
  6. Уведомьте госорганы — если работаете в общепите, рознице, бытовых услугах или других направлениях из постановления Правительства №725, подайте уведомление через «Госуслуги». Сделать это нужно минимум за день до фактического старта бизнеса. Штраф за нарушение — до 12 000 ₽.

Вопросы по теме

Сколько стоит регистрация ИП?

При личной подаче документов в налоговую нужно заплатить госпошлину — 800 ₽. При электронной подаче через сайт ФНС, «Госуслуги», МФЦ, нотариуса или Точка Банк госпошлины нет.

Можно ли открыть ИП без постоянной прописки?

Да, можно — по адресу временной регистрации.

Что делать, если ФНС отказала в регистрации?

Изучите решение налоговой — там указана причина отказа. Если ошиблись в документах или подали не в ту налоговую, исправьте и подайте заново. Если действует запрет — например судебный запрет или не прошло пять лет после банкротства ИП, — дождитесь его окончания, потом подавайте снова.

Нужен ли нотариус?

Нотариус нужен в двух случаях: если подаёте документы через него или если вы иностранец, — тогда нотариус заверяет перевод документа, удостоверяющего личность, на русский язык.


С 2021 года подать документы по доверенности через представителя или по почте фактически нельзя — закон изменился. Если вы придёте к нотариусу заверить подпись на заявлении, он обязан будет сам направить документы на регистрацию ИП.

Когда вступает в силу ИП?

С момента внесения записи в ЕГРИП. Обычно регистрация ИП в ФНС занимает 3–5 рабочих дней.

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Какие документы нужны для открытия ИП в 2026 году — Точка Банк