Какие существуют гранты и как получить грант на развитие бизнеса

Государство и коммерческие фонды регулярно проводят программы поддержки малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут получить гранты, субсидии, налоговые льготы — всё это снижает финансовую нагрузку и даёт возможность вложиться в рост компании. В статье расскажем, чем гранты отличаются от субсидий, какие виды грантов доступны в России и как подать заявку, чтобы увеличить шансы на одобрение.

Что такое грант и чем он отличается от субсидии

Грант — финансовая помощь МСП. Возвращать деньги не надо. Их обычно выдают на обучение сотрудников, участие в выставках, аренду площадей и другие цели для развития бизнеса. МСП может получить грант, если соответствует его условиям и подаёт заявку. За полученные деньги предпринимателю нужно отчитаться, иначе придётся их вернуть и заплатить штраф.

Субсидия — та же финансовая поддержка. Её выдаёт только государство. Грант, кроме него, могут выдавать бизнес-фонды и коммерческие компании.

Субсидию выдают для компенсации понесённых расходов бизнеса, грант — на его развитие.

Субсидии, гранты, льготы — меры поддержки. Они могут быть федеральными, региональными или местными. В каждом субъекте свои меры поддержки регионального уровня.

Виды грантов для предпринимателей

Рассмотрим, какие существуют гранты для бизнеса в России.

Гранты для молодых предпринимателей

Грант размером до 500 000 руб. и 1 млн руб. для Арктической зоны могут получить предприятия с учредителем в возрасте от 14 до 25 лет. Не распространяется на предпринимателей из Москвы и самозанятых.

Более подробно об условиях и правилах получения гранта можно ознакомиться на официальном сайте Правительства России.

Гранты для социального бизнеса

Грант размером до 500 000 руб. и 1 млн руб. для Арктической зоны могут получить ИП и ООО, зарегистрированные в статусе социального предприятия.

Получатель гранта обязан ежегодно в течение трёх лет, начиная с года, следующего за годом получения гранта, подтверждать статус социального предприятия до 31 мая. Подробнее о гранте можно узнать на сайте «Мой бизнес».

Гранты для агробизнеса

Производители сельхозпродукции могут рассчитывать на грант согласно постановлению от 25 декабря 2024 года № 1893:

Грант «Агропрогресс» — до 30 млн рублей. Бизнес должен работать в агросфере более двух лет.

Грант «Агротуризм» — до 10 млн руб. могут получить товаропроизводители из агросферы.

Грант «Агростартап» — 7 млн руб. дают на разведение крупного рогатого скота, 5 млн — на другие направления.

Грант на развитие семейной фермы — до 30 млн руб. На деньги можно построить или купить здание, технику, животных.

Грант на «Развитие материально-технической базы» — от 5 млн до 70 млн руб. Могут получить сельскохозяйственные потребительские кооперативы при условии софинасирования 40% средств.

Грант на развитие материально-технической базы начинающему потребительскому кооперативу. Доступен СПоК при условии софинасирования 20% средств.

Грант по программе «Старт»

До 18 млн рублей от Фонда содействия инновациям может получить малый и средний бизнес, который использует собственные научные и технологические исследования. Грант действует для бизнесменов в сфере медицины, биотехнологии, ресурсосберегающей энергетики, химических и интеллектуальных производственных технологий. А также бизнес не должен участвовать в других проектах, финансируемых государством.

Подробнее о гранте можно узнать на сайте Фонда содействия инновациям.

Грант по программе «Студенческий стартап»

Фонд содействия инновациям предоставляет до 1 млн рублей студентам, которые представят свой проект в области медицины, биологической, химической, цифровой технологии. Потратить деньги можно на расходы, необходимые для стартапа.

Об основных условиях гранта для студентов читайте на официальном сайте Фонда содействия инновациям.

Гранты в сфере культуры и искусства

Получить от 500 000 руб. до 10 млн руб. от Президентского фонда культурных инициатив можно на проект в сфере искусства, культуры и креативных индустрий.

Как получить грант

Чтобы получить деньги от государства или коммерческого фонда на развитие собственного бизнеса, нужно:

Подписать соглашение с региональным министерством экономики, если грант одобрят.

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Федеральные программы поддержки бизнеса

В Российской Федерации федеральную поддержку малому и среднему бизнесу оказывают:

Минэкономразвития. Предоставляет прямые и непрямые меры поддержки бизнесу при софинансировании из регионов.

Минсельхоз России. У министерства более 20 У министерства более 20 программ поддержки бизнеса, среди которых льготные лизинг и кредитование, компенсации затрат на различные нужды, транспортировку и т.п.

Корпорация МСП. Предоставляет финансовую и юридическую помощь, консультирует, помогает с продвижением бизнеса и т.п.

АО «МСП Банк». Здесь субъекты МСП могут получить субсидированные кредиты и банковские гарантии для кредитов у банков-партнёров.

Фонд содействия инновациям. Предоставляет гранты предпринимательству из научно-технической сферы.

Поддержка самозанятых

Статус самозанятого может получить физическое лицо, ведущее деятельность в России. Годовой доход не должен превышать 2,4 млн руб. Самозанятые платят налоги 6 и 4% от сделок с юридическими и физическими лицами соответственно.

Государство предлагает самозанятым заём до 500 000 рублей на 24 месяца, чтобы погасить долги или инвестировать в бизнес. Средняя ставка по субъектам 3–5%.

Самозанятый, который ведёт бизнес в сфере сельского хозяйства, может получить субсидии в размере до 200 000 рублей на текущие нужды.

Государство может выдать самозанятому до 350 000 рублей в рамках социального контракта. Потратить их можно на аренду помещения, закупку оборудования и другие цели для бизнеса. Заключить контракт и получить деньги могут только те физические лица, доход которых ниже прожиточного минимума.

Важно! При нарушении условий социального контракта, например при досрочном прекращении деятельности, органы соцзащиты могут потребовать вернуть полученные средства. Все условия указаны в договоре — внимательно изучайте его перед подписанием.

Также самозанятые получают скидку на оплату места в коворкинге, сниженную комиссию при оплате их услуг через СБП, бесплатные места на ярмарках и налоговый бонус в размере 10 000 рублей при первой регистрации в качестве самозанятого.

Льготные кредиты и субсидии

Субсидии на возмещение процентов по кредиту

Когда ИП или ООО берёт кредит на развитие бизнеса, банк может дать по субсидированной программе меньшую ставку по кредиту. Недополученные доходы банку компенсирует государство. Мера поддержки в каждом субъекте России своя, и её условия нужно уточнять в региональных представительствах.

Льготные кредиты на развитие бизнеса

В РФ действуют две программы льготного кредита для малого и среднего бизнеса.

«1764» Инвестиционный льготный кредит «ПСК+1764» Получатели Самозанятые, ИП и ООО реестра МСП МСП Сумма 500 000–2 000 000 000 руб. — Срок До 10 лет До 10 лет Ставка Ключевая ставка ЦБ + 2,75–3,5% 7,5-9% Цели Инвестиции, пополнение оборотных средств, рефинансирование, развитие бизнеса Инвестиции, проектное финансирование Отрасль Торговля;

с/х;

внутренний туризм;

наука и техника;

образование; здравоохранение;

бытовые услуги;

обрабатывающая промышленность; ресторанный бизнес

Обрабатывающее производство;

переработка сельхозпродукции;

гостиничное дело;

логистика;

наука;

профессиональная деятельность;

IT-сфера



Налоговые льготы

Представители малого и среднего бизнеса могут законно снизить налоговую нагрузку.

НДС 0% для гостинично-туристического бизнеса

До 30 июня 2027 года действующие индивидуальные предприниматели и ООО в сфере туристического бизнеса освобождаются от НДС. Если бизнес открылся в период с 1 июля 2022 года до 30 июня 2027 года, то он вправе применять НДС 0%. Также сохраняется право на возмещение налога. При этом бизнес должен быть включён в реестр объектов туристской индустрии, согласно пп. 18 п. 1 ст.164 НК.

ПРИМЕР Сеть отелей «Алтай — чудесный край» открылась 10 декабря 2024 года. Владелец вправе применять ставку НДС 0% на 5 лет с момента открытия, то есть до 9 декабря 2029 года.

Налоговые каникулы для новых ИП

Некоторые регионы дают ИП налоговые каникулы на два налоговых периода. Это касается тех, кто работает на УСН или по патенту. Главное условие — ИП должен быть зарегистрирован после вступления в силу регионального закона.

Для УСН льгота действует в первые два года с момента регистрации. Для ПСН — на два патента. Срок каждого патента может быть от 1 до 12 месяцев, но между ними не должно быть перерыва.

Налоговые каникулы доступны не для всех видов деятельности.

Где узнать о программах государственной поддержки

Перед тем как открыть ИП или заняться собственным бизнесом, нужно ознакомиться с программами господдержки. Основной российский портал — «Мой бизнес». Предприниматель узнает не только о федеральных и региональных мерах поддержки, но и сможет поучаствовать в тренингах и семинарах, получит консультацию по маркетинговым услугам, правовому сопровождению и т.д.

Платформа МСП.РФ собрала онлайн-сервисы для предпринимателей. На сайте есть раздел с актуальными федеральными и региональными мерами поддержки.