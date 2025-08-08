Какие товары освобождены от сертификации в 2026 году: список и пояснения

В 2026 году часть товаров можно продавать без сертификатов — важно лишь понять, попадает ли продукция в обязательные списки или нет.

Коротко Большинство бытовых и декоративных товаров обязательную сертификацию не проходят: аксессуары, сувениры, зеркала, фурнитура, неэлектрический инструмент, рыболовные снасти и механические часы. Для них достаточно отказного письма. Плюс по желанию можно оформить добровольный сертификат для повышения доверия покупателей.

Сертификация — это проверка безопасности товара. Если продукция входит в официальные списки, продавать её можно только с сертификатом или декларацией. Если таких требований нет, оформляют отказное письмо. Перед продажей важно проверить требования к конкретному товару.

Коротко о сертификации

Сертификация — это проверка, что товар безопасен и сделан по правилам. Если продукция входит в список обязательной для проверки, нужно оформить сертификат или декларацию. Без них продавать такой товар нельзя.

Сертификат или декларацию можно оформить на одну вещь, на партию или серийное производство.

В России действуют два типа стандартов: ГОСТ Р и технические регламенты ЕАЭС. ГОСТы — это национальные требования. Регламенты ЕАЭС — общие правила для стран Таможенного союза.

Поэтому и сертификаты бывают двух видов:

Сертификат ГОСТ Р — если товар должен соответствовать российским стандартам.

Сертификат ТР ТС — если его регулируют технические регламенты ЕАЭС.

Если товар не требует сертификации по закону, всё равно стоит получить отказное письмо. Это официальное подтверждение, что сертификат не нужен. Его можно показать проверяющим или покупателям.

Когда нужна сертификация

Товары, для которых нужны сертификаты, перечислены в документах:

Приоритет у технических регламентов ЕАЭС. Национальные стандарты ГОСТ Р применяют только к товарам, которые не охватывают техрегламенты ЕАЭС.

Важный момент: получить сертификаты и декларации соответствия могут только ИП и юридические лица. Самозанятым физлицам такие документы недоступны. Поэтому имеет смысл заранее зарегистрировать бизнес.



Что поменяется в сертификации в 2026 году

В 2025 году государство обновило требования и методы испытаний для сертификации товаров. Изменения ввели постановлением Правительства от 14.05.2025 №642. Они затрагивают ГОСТы и методики проверки продукции из Единого перечня.

Чтобы бизнес успел перестроиться, ввели переходный период. По постановлению Правительства от 11.09.2025 №1403 сертификаты и декларации, оформленные по старым требованиям, действуют до окончания своего срока, но не дольше 1 сентября 2026 года.

Продлили упрощённый порядок подтверждения соответствия. Он позволяет оформлять декларацию на собственных доказательствах, без испытаний в аккредитованной лаборатории. Изначально упрощённый порядок действовал до сентября 2025 года, но его продлили до 1 сентября 2026 года (постановление Правительства от 12.03.2022 №353).

Когда сертификация не нужна

Если товар не входит в Единый перечень продукции из постановления Правительства №2425 и на него не распространяются технические регламенты ЕАЭС, то обязательная сертификация ему не требуется.

Это означает, что для продукции не установлены обязательные требования к безопасности. В таком случае предприниматель оформляет отказное письмо — официальный документ, подтверждающий, что сертификация не нужна.

Дальше приведём примеры товаров, которые по общему правилу не требуют обязательной сертификации в 2026 году.

Аксессуары и украшения

Аксессуары для волос для взрослых: заколки, резинки, ободки.

Бижутерия из недрагоценных металлов (не детская).

Сувениры: магниты, брелоки, статуэтки.

Декор и интерьер

Искусственные цветы и декоративные букеты.

Зеркала: настенные, косметические, карманные.

Фоторамки и альбомы.

Декоративные свечи.

Кварцевый песок и декоративное стекло (для интерьера, не для дорожного строительства).

Ёлочные украшения без электропитания.

Фурнитура и инструменты

Дверная и мебельная фурнитура: ручки, петли, накладки.

Швейная фурнитура: нитки, пуговицы, кнопки, булавки.

Неэлектрический ручной и садовый инструмент: молотки, отвёртки, грабли.

Развлечения и хобби

Настольные игры для взрослых, которые не позиционируются как детские игрушки.

Рыболовные снасти: леска, крючки, поплавки.

Механические часы без электропитания.

Перечни товаров, для которых требуется обязательная сертификация, могут меняться. Поэтому всегда важно проверять каждый товар, не попал ли он в Единый перечень или под техрегламент ЕАЭС.

Отказное письмо

Если товар не подлежит обязательной сертификации, вместо сертификата оформляют отказное письмо. Это документ, который подтверждает: ни сертификат, ни декларация для этой продукции не нужны. Его могут запросить маркетплейсы, покупатели или проверяющие органы.

Где и как получить отказное письмо, зависит от того, как вы работаете:

Если покупаете товар у поставщика — запросите отказное письмо у него.

Если производите товар или ввозите его из-за границы — обратитесь в аккредитованный сертификационный центр. Там подскажут, какие документы нужны, и помогут с оформлением.

СОВЕТ Найти ближайший аккредитованный сервисный центр можно через 2ГИС, Яндекс Карты или в поисковике. Но обязательно проверьте, есть ли у него аккредитация Перед подачей заявки лучше сразу обратиться в несколько сертификационных центров. Это поможет сравнить условия и получить понятную консультацию. В этом процессе существуют нюансы, поэтому оформлять документы надёжнее вместе со специалистами.



Перед оформлением нужно сразу определить весь список товаров, которые планируете продавать. В одно письмо можно включить до 20 наименований, а после выпуска добавить новые уже нельзя.

Срок оформления — от 1 до 3 рабочих дней, если все документы готовы. Письмо оформляется бессрочно — оно действует, пока не изменятся законы о сертификации. Но если у вас, например, сменится юрлицо, изменятся реквизиты или расширится ассортимент, отказное письмо придётся оформить заново.

Добровольная сертификация

Если товар не входит в перечень обязательных для сертификации, предприниматель может помимо отказного письма оформить добровольный сертификат. Это не требование закона, а инициатива самого производителя или продавца.

Добровольная сертификация может пригодиться в самых разных ситуациях: когда нужно участвовать в тендерах, разместить товар на маркетплейсах, выйти в крупные торговые сети или просто вызвать доверие у покупателей.

Добровольные сертификаты бывают разными. Чаще всего оформляют:

Сертификат по стандартам качества — например, старый ГОСТ Р или по внутренним системам сертификационных центров.

Экологические сертификаты — «Без хлора», «Без фосфатов», «Био», «Органический».

Для ЗОЖ-аудитории — «Без глютена», «Без ГМО» и другие.

Такие документы особенно важны, если вы работаете с нишевой аудиторией: людьми с пищевой непереносимостью, приверженцами здорового образа жизни или покупателями, которым важно экологичное производство.

ВАЖНО Добровольный сертификат не заменяет обязательный, если товар входит в перечень — он может лишь дополнить основной документ и подчеркнуть качество продукции. Такой сертификат помогает повысить доверие пользователей и укрепить репутацию бренда. Также и не заменяет отказное письмо. Если товар не подлежит обязательной сертификации, нужен именно отказной документ. Он подтверждает, что получать сертификат не требуется. Добровольный сертификат этого не доказывает.



Добровольный сертификат оформляют в аккредитованном сертификационном центре, который зарегистрирован в системе добровольной сертификации. Чтобы его получить, нужно подать заявку, приложить описание товара и документы, а при необходимости пройти испытания. Срок оформления обычно занимает от 1 до 3 рабочих дней.

Штрафы за отсутствие сертификации

Если товар подлежит обязательной сертификации, а документов нет, — это нарушение. Даже если ошибка была случайной или вы просто не успели отследить обновления в перечнях. Продажа такой продукции грозит штрафами по статье 14.43 КоАП РФ:

Для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 ₽.

Для ИП — от 20 000 до 30 000 ₽.

Для компаний — от 100 000 до 300 000 ₽.

Если же сертификат есть, но в сопроводительных документах (накладной, паспорте, спецификации) про него ничего не сказано, — это тоже нарушение, но уже другое. Документ оформлен, но информацию о нём не указали.

В этом случае возможны штрафы по статье 14.45 КоАП РФ:

Для ИП и должностных лиц — от 20 000 до 40 000 ₽.

Для компаний — от 100 000 до 300 000 ₽.