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Какие три кода ОКВЭД указать блогеру в 2026 году: отвечает ФНС

ФНС разъяснила блогерам, какие коды ОКВЭД им нужны. В классификаторе видов экономической деятельности для блогеров есть три кода — их нужно указать в ЕГРИП или ЕГРЮЛ.

17.06.2026
672
672

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Коды ОКВЭД для блогеров:

  • 70.21.1 — распространение информации пользователем соцсети.
  • 70.21.9 — связи с общественностью.
  • 73.11.1 — распространение рекламы пользователем соцсети.

Коды можно указать сразу при регистрации бизнеса или добавить позже — для этого подайте заявление о внесении изменений: по форме Р24001 для ИП и по форме Р13014 для ООО. Четыре способа, как изменить данные в ЕГРИП или ЕГРЮЛ:

  1. Лично в налоговой по месту регистрации.
  2. Почтой — подпись заверяет нотариус.
  3. Онлайн через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», понадобится электронная подпись.
  4. Через МФЦ.

Зачем это нужно: актуальные коды подтверждают легальный статус блогера, открывают доступ к государственным грантам и мерам поддержки, а также упрощают учёт по отрасли.

Как выбрать ОКВЭД для ИП и ООО

Если вы только открываете бизнес, в Точка Банке бесплатно проконсультируют по выбору кодов при регистрации. Также помогут выбрать систему налогообложения и правильно подать документы в ФНС.

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Источник: новость с сайта ФНС от 16.06.2026.

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Какие три кода ОКВЭД указать блогеру в 2026 году: отвечает ФНС — Точка Банк