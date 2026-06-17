Какие три кода ОКВЭД указать блогеру в 2026 году: отвечает ФНС

Коды ОКВЭД для блогеров:

70.21.1 — распространение информации пользователем соцсети.

70.21.9 — связи с общественностью.

73.11.1 — распространение рекламы пользователем соцсети.

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Коды можно указать сразу при регистрации бизнеса или добавить позже — для этого подайте заявление о внесении изменений: по форме Р24001 для ИП и по форме Р13014 для ООО. Четыре способа, как изменить данные в ЕГРИП или ЕГРЮЛ:

Лично в налоговой по месту регистрации. Почтой — подпись заверяет нотариус. Онлайн через сервис « Государственная онлайн-регистрация бизнеса », понадобится электронная подпись. Через МФЦ.

Зачем это нужно: актуальные коды подтверждают легальный статус блогера, открывают доступ к государственным грантам и мерам поддержки, а также упрощают учёт по отрасли.