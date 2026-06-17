Какие три кода ОКВЭД указать блогеру в 2026 году: отвечает ФНС

Коды ОКВЭД для блогеров:
- 70.21.1 — распространение информации пользователем соцсети.
- 70.21.9 — связи с общественностью.
- 73.11.1 — распространение рекламы пользователем соцсети.
Коды можно указать сразу при регистрации бизнеса или добавить позже — для этого подайте заявление о внесении изменений: по форме Р24001 для ИП и по форме Р13014 для ООО. Четыре способа, как изменить данные в ЕГРИП или ЕГРЮЛ:
- Лично в налоговой по месту регистрации.
- Почтой — подпись заверяет нотариус.
- Онлайн через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», понадобится электронная подпись.
- Через МФЦ.
Зачем это нужно: актуальные коды подтверждают легальный статус блогера, открывают доступ к государственным грантам и мерам поддержки, а также упрощают учёт по отрасли.
Если вы только открываете бизнес, в Точка Банке бесплатно проконсультируют по выбору кодов при регистрации. Также помогут выбрать систему налогообложения и правильно подать документы в ФНС.
Источник: новость с сайта ФНС от 16.06.2026.