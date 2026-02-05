Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Регистрация бизнеса
  4. Какой бизнес открыть в Новосибирске: актуальные идеи и возможности в 2026 году
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса
Новый бизнес
Новый бизнес

Какой бизнес открыть в Новосибирске: актуальные идеи и возможности в 2026 году

Точка Банк собрал бизнес-идеи, которые могут быть востребованы в Новосибирске в 2026 году. Для каждой идеи приведены примерные вложения и возможные доходы, а также даны пояснения, за счёт чего формируется спрос и какие расходы возникают на старте.

05.02.2026
528
528

Бесплатная регистрация бизнеса в Новосибирске

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн за вас. А после — откроем счёт за 0 ₽.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Бесплатная регистрация бизнеса в Новосибирске

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн за вас. А после — откроем счёт за 0 ₽.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Автор

При выборе ниши важно учитывать местные условия. В Новосибирске устойчивый спрос формируют долгая зима, активное развитие новых жилых районов и большая доля студентов. Бизнес можно открыть как с крупными вложениями, так и с небольшим бюджетом.

Коротко
В Новосибирске лучше всего работают бизнесы, которые помогают комфортно жить в суровом климате: тёплый досуг, автосервисы, ремонт жилья и услуги для студентов. Здесь важна не столько уникальность идеи, сколько способность закрывать базовые потребности жителей в условиях долгой зимы и активной застройки.
Перед стартом стоит сразу оформить бизнес официально: выбрать ИП или ООО, подходящий налоговый режим и проверить требования к деятельности. Это упростит работу и снизит риски после запуска.

Основные направления бизнеса в Новосибирске

Новосибирск — город, где климат и ритм жизни формируют спрос. Долгая зима, логистическая роль Сибири и статус научного центра делают стабильно востребованными бытовые услуги, автосервисы и товары для студентов и новосёлов.

Разберём направления бизнеса, которые могут сработать в Новосибирске, но потребуют стартовых вложений: в оборудование, аренду помещения или товарный запас.

Киберспортивный клуб

В Новосибирске киберспортивные клубы хорошо работают из-за долгой зимы и большого числа студентов. Дополнительный фактор — высокая стоимость игрового оборудования: многим выгоднее платить за часы игры, чем собирать собственный мощный ПК.

Основной доход приносит аренда игровых мест — почасовая или по тарифам «Ночь», «Утро», «Пакет часов». Дополнительно зарабатывают на продаже напитков и лёгких закусок.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 300–1 500 ₽ за сессию.
  • Загрузка — высокая в вечера и выходные, максимальная в каникулы.
  • Доход — 200 000–500 000 ₽ в месяц для клуба на 20–40 компьютеров.

Для старта потребуется помещение с хорошей вентиляцией и электрикой, закупка игровых ПК, мониторов, периферии и мебели. Основные расходы — аренда, оборудование и обновление «железа». Стартовые вложения — от 5 млн ₽.

Бизнес на видеоиграх в 2026 году

Как открыть компьютерный клуб с нуля

Откройте бизнес в Новосибирске с Точка Банк
Бесплатная регистрация бизнеса онлайн. Поможем выбрать форму — ИП или ООО, систему налогообложения и коды ОКВЭД. Подготовим комплект документов и откроем счёт. Оставьте заявку на регистрацию.

Прачечная самообслуживания

Прачечная с профессиональными стиральными и сушильными машинами, где клиенты сами запускают стирку и сушку. Формат востребован в районах с новостройками и студиями, а также рядом с общежитиями. Люди приходят постирать вещи или быстро высушить одежду, особенно зимой.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 300–600 ₽.
  • Посещаемость — 30–60 циклов в день.
  • Доход — 100 000–200 000 ₽ в месяц.

Для запуска потребуются помещение на первом этаже в жилом районе, стабильные коммуникации и комплект промышленных машин. Основные расходы — оборудование и ремонт. Стартовые вложения — от 3 млн ₽.

Бизнес-идеи для спальных районов

Ремонт автомобилей

Автосервис оказывает услуги по диагностике и ремонту машин: это слесарные работы, электрика, замена жидкостей и плановое техобслуживание. В Новосибирске спрос на такие услуги стабильно высокий из-за климата: перепады температур от −30°C до +30 °C и дорожные реагенты ускоряют износ автомобилей.

Дополнительный фактор спроса — ситуация на рынке. Новые машины стоят дорого, поэтому владельцы чаще ремонтируют и обслуживают текущие авто, а не покупают новые. Это обеспечивает постоянный поток клиентов.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 5 000–20 000 ₽.
  • Загрузка — 3–5 машин на один пост в день.
  • Доход — 200 000–600 000 ₽ в месяц для сервиса на 1–3 поста.

Для запуска нужны тёплый бокс, подъёмники, профессиональный инструмент и мастера. Основные расходы — аренда и оборудование. Стартовые вложения — от 5 млн ₽.

Идеи для автобизнеса

Продажа товаров для бани

В Новосибирске ниша стабильна из-за развитого частного сектора и дач. Лучше всего работают точки на выездах из города, рынках и рядом с дачными массивами. Основной доход — расходники и подарочные наборы. Конкуренция высокая, поэтому выгоднее развивать собственное производство и делать ставку на качество и ассортимент.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 1 000–3 000 ₽.
  • Спрос — сезонный, с пиками в выходные и перед праздниками.
  • Доход — 100 000–200 000 ₽ в месяц.

Для запуска потребуется торговая площадь в проходном месте, товарный запас и продавец. Основные расходы — закупка товара и аренда. Стартовые вложения — от 1 млн ₽. При запуске собственного производства объём инвестиций будет значительно выше.

Корпусная мебель на заказ

Изготовление кухонь, шкафов-купе и гардеробных по индивидуальным размерам. В Новосибирске формат востребован из-за активной застройки и большого числа квартир с компактными или нестандартными планировками. 

Работа строится по проектной схеме: замер, расчёт, производство и монтаж. Основные клиенты — владельцы новостроек, арендодатели и небольшой бизнес.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 100 000–400 000 ₽ за изделие.
  • Загрузка — 2–5 заказов в месяц на бригаду.
  • Доход — 150 000–400 000 ₽ в месяц.

Для запуска потребуется небольшой цех или договорённость с какой-то пилорамой, профессиональный инструмент и транспорт. Основные расходы — материалы под заказ и реклама. Стартовые вложения — от 1 млн ₽.

Изделия из дерева: на чём можно заработать

Какой бизнес открыть с минимальными вложениями

Дальше разберём направления, где старт возможен без крупных вложений. Основной ресурс здесь — ваши навыки, опыт и время.

Бизнес-идеи с минимальными вложениями

Ремонт квартир

Вместо ремонта под ключ выгоднее выбрать узкую специализацию: штукатурку, стяжку, электромонтаж или плитку. В новостройках Новосибирска востребованы отдельные этапы работ. 

Узкий специалист ценится выше универсала, быстрее набирает клиентов и формирует очередь. А доход будет зависеть от объёма выполненных работ.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 30 000–250 000 ₽ за этап работ.
  • Загрузка — 1–3 заказа в неделю.
  • Доход — 100 000–500 000 ₽ в месяц.

Для старта потребуются узкопрофильный инструмент, автомобиль и профессиональные навыки. Основные расходы — реклама, расходные материалы и износ инструмента. Стартовые вложения — от 300 000 ₽.

Как открыть строительный бизнес с нуля

Клининг после ремонта

Уборка квартир и домов после строительных работ: удаление пыли, следов краски, цемента и затирки. Самостоятельно справиться с такой уборкой сложно — бытовая техника и химия для этого не подходят, поэтому работу чаще передают специалистам.

Стоимость клининга после ремонта выше обычной уборки, за счёт этого направление остаётся маржинальным.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 10 000–30 000 ₽ за квартиру.
  • Загрузка — 3–5 заказов в неделю.
  • Доход — 100 000–300 000 ₽ в месяц.

Для запуска потребуется промышленный пылесос, парогенератор, стремянка и профессиональная химия. Основные расходы — оборудование и реклама. Стартовые вложения — от 200 000 ₽.

Как открыть клининговую компанию с нуля

Установка и настройка умного дома

Услуги по настройке домашней автоматизации: умные колонки, освещение, розетки, датчики и бытовая техника. 

Спрос формируется за счёт новых жилых комплексов и большого числа людей, которые покупают умные устройства, но не готовы разбираться в настройках. При этом рынок слабо занят: электрики обычно не работают с экосистемами, а крупные интеграторы берут только дорогие проекты.

Основной доход дают выездная настройка и консультации по подбору оборудования.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 3 000–15 000 ₽.
  • Загрузка — 1–2 заказа в день.
  • Доход — 100 000–300 000 ₽ в месяц.

Для запуска нужны знания популярных экосистем, смартфон, ноутбук и базовый инструмент. Основные расходы — реклама и транспорт. Стартовые вложения — от 100 000 ₽.

План для бизнеса в Новосибирске

Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами

Организация микротуров выходного дня

Поездки на 1–2 дня по ближайшим достопримечательностям области. Формат рассчитан на тех, кто хочет сменить обстановку и отдохнуть от города без долгой дороги и сложного планирования.

В Новосибирске такие туры востребованы: Алтай далеко, а короткий отдых на выходных нужен многим. Микротур продаётся как готовый продукт — трансфер, проживание, сопровождение и программа уже включены, клиенту не нужно заниматься организацией.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 3 000–10 000 ₽ с человека.
  • Формат — группы по 5–15 человек по выходным.
  • Доход — 100 000–300 000 ₽ в месяц.

Для запуска потребуются организаторские навыки, продвижение в соцсетях и договорённости с перевозчиками. Основные расходы — реклама и аренда транспорта под выезды. Стартовые вложения — от 100 000 ₽.

Выращивание микрозелени и рассады

В Новосибирске спрос на свежую зелень есть круглый год из-за долгой зимы и нехватки солнца. Микрозелень в основном закупают рестораны, кафе и другие заведения общепита для оформления и подачи блюд.

Весной спрос смещается на рассаду. Дачный сезон в регионе короткий, поэтому садоводы предпочитают покупать готовые саженцы, чтобы быстрее получить урожай.

Доход формируется за счёт регулярных поставок в рестораны и розничных продаж через соцсети и небольшие магазины.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 150–300 ₽ за бокс микрозелени.
  • Срок выращивания — 7–14 дней.
  • Доход — 50 000–200 000 ₽ в месяц.

Для запуска понадобятся стеллажи, фитолампы, семена и субстрат. Работать можно дома или в другом подходящем помещении, но важно учитывать, что рентабельность достигается при достаточном объёме производства. Основные расходы — электричество и расходные материалы. Стартовые вложения — от 50 000 ₽.

Как открыть питомник растений: пошаговое руководство

Регистрация бизнеса в Новосибирске в 2026 году

Чтобы принимать оплату, работать с клиентами и развивать бизнес в Новосибирске, его нужно зарегистрировать.

  • ИП — самый популярный формат. Подходит для услуг, ремонта, выездных сервисов, торговли, мастерских и небольшого производства. Удобно, если вы начинаете один, хотите простой учёт и быстрый старт.
  • ООО — выбирают для бизнеса с партнёрами. Такой формат подходит, если бизнес планируют масштабировать или развивать в разных районах города и за его пределами.

Зарегистрировать ИП или ООО можно онлайн через сайт ФНС, «Госуслуги» или с помощью Точка Банк. После регистрации откройте расчётный счёт, чтобы принимать оплату и работать официально.

Особенности налогообложения для бизнеса в Новосибирске

В Новосибирской области действуют федеральные ставки УСН:

  • УСН «Доходы» — 6%.
  • УСН «Доходы минус расходы» — 15%.

Региональные пониженные ставки предусмотрены, но применяются только для отдельных категорий налогоплательщиков и не распространяются на массовый бизнес.

УСН «Доходы»УСН «Доходы минус расходы»Для кого льготы
0%0%Если ИП зарегистрирован впервые и работает по льготным ОКВЭД: производство, соцсфера, наука и IT, бытовые услуги, временное проживание.

Льгота действует два налоговых периода с даты регистрации и применяется до 31.12.2026.

Основание: статья 2 Закона Новосибирской области от 29.05.2017 №166‑ОЗ
1%5%Субъекты МСП, признанные социальными предприятиями по статье 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 №209‑ФЗ, применяющие УСН и включённые в единый реестр субъектов МСП.

Основание: глава 5.2 Закона Новосибирской области от 16.10.2003 №142‑ОЗ

НДС при УСН. Ставки УСН указаны без учёта НДС. Если выручка предпринимателя на УСН превышает 20 млн ₽, с 2026 года возникает обязанность уплачивать НДС по общим правилам: вести раздельный учёт, выставлять счета-фактуры и сдавать декларации.

Патентная система (ПСН). Стоимость патента устанавливает Новосибирская область. Она зависит от вида деятельности, места ведения бизнеса и срока патента. Точную сумму удобнее проверить в калькуляторе ФНС.

Общая система налогообложения (ОСНО). Налог на прибыль — 25%: 8% идёт в федеральный бюджет, 17% — в бюджет Новосибирской области. Регион может снижать свою часть ставки для отдельных налогоплательщиков по областным законам.

Другие режимы. Помимо ОСНО, УСН и ПСН, в Новосибирской области ИП и организации могут с 1 января 2025 года применять АУСН при соблюдении установленных условий. Для сельхозпроизводителей предусмотрен ЕСХН.

Важный момент для производства: если вы планируете выпускать товары, заранее проверьте, требуется ли для них обязательная сертификация или маркировка. Без выполнения этих требований многие товары продавать нельзя.

Другие статьи по теме

12 АПРЕЛЯ 2026
67 094
Дарья Жуковская
Патентная система налогообложения (ПСН) для ИП
25 МАРТА 2026
110 327
Ольга Клепикова
Упрощённая система налогообложения: что это такое, кто может применять и как перейти

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Какой бизнес открыть в Новосибирске: идеи для бизнеса в 2026 году — Точка Банк