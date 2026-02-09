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Какой бизнес открыть в Ростове-на-Дону: актуальные идеи и франшизы в 2026 году

Точка Банк собрал бизнес-идеи, которые востребованы в Ростове-на-Дону в 2026 году. Для каждой идеи приведены примерные вложения и возможные доходы, а также даны пояснения, за счёт чего формируется спрос.

09.02.2026
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493

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При выборе ниши в Ростове-на-Дону важно учитывать местную специфику. Устойчивый спрос здесь формируется за счёт тёплого климата, развитого частного сектора, сильной гастрономической культуры и активной застройки новыми жилыми комплексами.

Коротко
В Ростове‑на‑Дону лучше всего работают бизнесы для частного сектора, продажа автозапчастей и проекты с локальными продуктами — прежде всего еда и туризм. Важнее всего здесь удобство, сервис и южное гостеприимство.
Перед стартом стоит сразу оформить бизнес официально: выбрать ИП или ООО, подходящий налоговый режим и проверить требования к деятельности. Это упростит работу и снизит риски после запуска.

Бизнес-идеи для Ростова

Ростов-на-Дону — город предпринимателей и торговый порт, где климат и образ жизни формируют спрос. Жаркое лето, огромные массивы частного сектора и высокая деловая активность создают устойчивые потребности жителей. Особенно востребованы сервисы для дома, продажа автозапчастей, внутренний туризм и гастрономия.

Магазин автозапчастей для китайских авто

Магазин запчастей и расходников для китайских марок — Haval, Chery, Geely, Exeed и других. В Ростове-на-Дону автопарк в последние годы обновился, но рынок запчастей за этим ростом пока не успел. Владельцы машин всё чаще сталкиваются с дефицитом и долгим ожиданием поставок.

Основное конкурентное преимущество — наличие ходовых позиций на складе. Людям важно купить запчасть сразу, без ожидания доставки неделями.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 5 000–20 000 ₽.
  • Спрос — растёт по мере расширения и старения автопарка.
  • Доход — 100 000–200 000 ₽ в месяц.

Для старта потребуются помещение под склад и торговлю, надёжные поставщики и менеджер, который умеет подбирать запчасти под конкретные модели и VIN. Основные расходы — закупка товарного запаса, реклама и аренда. Стартовые вложения — от 3 млн ₽.

Идеи для автобизнеса

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Комплексное обслуживание частных домов

Сервис для владельцев частных домов, который закрывает разные бытовые задачи: уход за участком, мелкий ремонт, обслуживание дома и коммуникаций. В Ростове-на-Дону и пригородах большой и растущий частный сектор, где такой формат особенно востребован.

Владельцам домов неудобно каждый раз искать отдельных специалистов — на покос травы, мелкий ремонт или срочную починку. Проще работать с одним подрядчиком, который берёт на себя все вопросы и приезжает по звонку. 

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 5 000–50 000 ₽.
  • Спрос — высокий, особенно в новых коттеджных посёлках.
  • Доход — 200 000–400 000 ₽ в месяц.

Для запуска нужны инструменты, транспорт и бригада мастеров с разными навыками. Основные расходы — оборудование и реклама внутри посёлков. Стартовые вложения — от 1 млн ₽.

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Сервисный центр по ремонту электроники и бытовой техники

В 2026 году из-за цен на новые устройства владельцы техники всё чаще выбирают ремонт вместо покупки новых позиций. На этом фоне растёт спрос на сервисные центры. 

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 5 000–10 000 ₽.
  • Спрос — растущий, в среднем 1–5 заявок в день на одну точку.
  • Доход — 100 000–200 000 ₽ в месяц.

Для запуска понадобится помещение с зоной приёма клиентов, оборудование для диагностики и запас ходовых запчастей. Основные расходы: аренда, реклама и зарплата мастеров. Стартовые вложения — от 2 млн ₽.

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Мастерская 3D-печати запчастей

Изготовление пластиковых деталей для бытовой техники, автомобилей и другого оборудования взамен сломанных. Часто нужную деталь приходится ждать неделями или её вообще нет в продаже. 

3D-печать позволяет сделать замену за 1–2 дня. Заказывают такие детали как частные клиенты, так и сервисные центры, которым важно быстрее закрыть ремонт и не терять клиентов.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 500–5 000 ₽ за деталь.
  • Спрос — растущий, особенно для автозапчастей и бытовой техники.
  • Доход — 50 000–200 000 ₽ в месяц.

Для старта понадобятся 3D-принтеры, расходные материалы и навыки 3D-моделирования. Основные расходы — оборудование, реклама и пластик для печати. Стартовые вложения — от 500 000 ₽.

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Сезонное хранение и обслуживание снаряжения

Сервис для хранения шин, велосипедов, сапбордов, лодок и туристического снаряжения. В новых жилых комплексах квартиры часто небольшие, а балконы не рассчитаны на хранение габаритных и грязных вещей.

При этом жители города активно покупают снаряжение для отдыха на Дону. Услуга закрывает простую задачу: освобождает балкон и кладовку. Клиент сдаёт велосипед, лодку, сапборд или шины на хранение осенью, а весной забирает их чистыми, обслуженными и готовыми к использованию.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 3 000–10 000 ₽ за сезон, включая хранение и обслуживание.
  • Спрос — сезонный, пик приходится на весну и осень, в межсезонье доход сохраняется за счёт хранения.
  • Доход — 100 000–200 000 ₽ в месяц, зависит от площади склада и загрузки.

Для старта нужны сухое и охраняемое помещение — склад, цоколь или гаражный бокс, стеллажи и базовый набор для мойки и обслуживания. Основные расходы — аренда и реклама. Стартовые вложения — от 1 млн ₽.

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Рыболовный туризм

Организация рыбалки на Дону и Маныче с лодкой, снастями и сопровождением гида. Покупать лодку, эхолот и прицеп ради нескольких выездов в год готовы немногие. Проще заплатить за формат «под ключ»: клиента забирают на оборудованном катере, везут на проверенные точки, дают снасти и помогают поймать рыбу. 

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 10 000–20 000 ₽ за день рыбалки.
  • Спрос — сезонный, с апреля по ноябрь, пик приходится на выходные и праздники.
  • Доход — 100 000–400 000 ₽ в месяц в сезон.

Для старта понадобится моторная лодка с эхолотом, комплект профессиональных снастей и хорошее знание акватории. Основные расходы — техника, топливо,  обслуживание и реклама. Стартовые вложения — от 2 млн ₽.

План для бизнеса в Ростове‑на‑Дону

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Мастер на час: умный дом

Установка и настройка умных устройств: датчиков протечки, света, климата, электрокарнизов и голосового управления. 

Востребованы мастера, которые устанавливают устройства, настраивают сценарии и проверяют, что система работает как нужно.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 5 000–15 000 ₽ за настройку одной квартиры.
  • Спрос — растущий, особенно в новостройках.
  • Доход — 100 000–250 000 ₽ в месяц.

Для старта нужны знание популярных экосистем, базовый набор инструмента и небольшой запас ходовых датчиков для установки на месте. Основные расходы — инструмент и реклама в чатах домов. Стартовые вложения — от 200 000 ₽.

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Продажа товаров для огорода и сада

Магазин семян, грунтов, удобрений, садовой химии и инвентаря. Небольшие специализированные точки выигрывают у гипермаркетов за счёт консультаций и понятного ассортимента.

Покупатели приходят не только за покупкой, но и за советом: чем обработать растения в жару и какие удобрения лучше подходят для местных почв. 

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 500–1 500 ₽.
  • Спрос — высокий, с сезонным пиком весной и летом, но в южном регионе сезон дольше.
  • Доход — 100 000–200 000 ₽ в месяц в сезон.

Для старта понадобятся помещение рядом с частным сектором или на выезде из города, стеллажи и товарный запас с учётом южного климата. Основные расходы — закупка товара и реклама. Стартовые вложения — от 1 млн ₽.

Идеи для бизнеса в деревне и на селе

Торговля фермерскими продуктами

Магазин или лавка с местным мясом, сырами, молочной продукцией и сезонными овощами. Покупатели всё чаще выбирают продукты с понятным происхождением и у проверенных продавцов.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 1 000–3 000 ₽.
  • Спрос — высокий, растущий и ежедневный.
  • Доход — 100 000–300 000 ₽ в месяц.

Для запуска понадобятся торговая точка в проходном месте, холодильное оборудование и надёжные поставщики из области. Для работы с мясом и молочной продукцией потребуется регистрация в системе «Меркурий». Основные расходы — аренда, оборудование и закупка товара. Стартовые вложения — от 2 млн ₽.

Как открыть продуктовый магазин

Как открыть магазин фруктов и овощей

Микромаркеты с готовой едой в офисах

Установка холодильников с готовыми завтраками и обедами в бизнес-центрах, офисах и закрытых жилых комплексах. Формат не требует персонала и работает полностью автоматически.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 200–400 ₽.
  • Спрос — стабильный в будние дни.
  • Доход — 30 000–80 000 ₽ в месяц с одной точки.

Для запуска понадобится вендинговый холодильник, небольшая площадь под установку и договор с фабрикой-кухней на ежедневные поставки. Основные расходы — закупка еды и логистика. Стартовые вложения — от 500 000 ₽ за одну точку.

Вендинговый бизнес: как открыть и успешно развивать

Обзор популярных франшиз в Ростове-на-Дону

Франшиза — это способ запустить бизнес по готовой модели. Предприниматель получает бренд, проверенные процессы и стандарты, инструкции, обучение и поддержку, а взамен уплачивает паушальный взнос и роялти.

Популярные категории франшиз:

  • Стритфуд и кофейни. Город живёт едой. Кофе навынос, шаурма, гиросы и пекарни востребованы круглый год. Лучше всего заходят точки рядом с вузами, офисами и прогулочными зонами.
  • Автосервисы и автомойки. Хорошо работают франшизы экспресс-замены масла, детейлинга и моек самообслуживания.
  • Бьюти-сфера. Южный город с высоким спросом на уход за собой. Студии лазерной эпиляции, маникюр и барбершопы всегда находят клиентов при нормальном сервисе и адекватных ценах.
  • Детские центры и школы. Франшизы школ программирования, робототехники, языков и спортивных секций считаются одними из самых устойчивых — родители редко экономят на детях.
  • Медицинские лаборатории. Процедурные кабинеты и пункты сдачи анализов востребованы за счёт скорости, удобства и отсутствия очередей.

При выборе франшизы важно учитывать сезонность и реальную конкуренцию в районе. Полезно лично посетить действующие точки сети под видом клиента, чтобы оценить трафик и качество процессов.

Как открыть бизнес по франшизе

Регистрация бизнеса в Ростове-на-Дону в 2026 году

Чтобы принимать оплату, работать с клиентами и спокойно развивать бизнес в Ростове-на-Дону, его нужно зарегистрировать. Форму бизнеса выбирают исходя из того, как вы планируете работать — самостоятельно или с партнёрами.

  • ИП — самый распространённый вариант для услуг, выездных сервисов, ремонта, торговли, мастерских и небольшого производства. Подходит для старта: учёт проще, запуск быстрее.
  • ООО — выбирают, когда в бизнесе есть партнёры, несколько направлений или планируется работа с крупными юрлицами. Такой формат удобен для масштабирования и развития в разных районах города и за его пределами.

Зарегистрировать ИП или ООО можно онлайн через сайт ФНС, «Госуслуги» или с помощью Точка Банк. После регистрации откройте расчётный счёт, чтобы принимать оплату и работать официально.

Особенности налогообложения для бизнеса в Ростове‑на‑Дону

На упрощённой системе налогообложения в Ростовской области действуют такие ставки:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
С 1 января 2026 года в Ростовской области отменили пониженные ставки по УСН. Раньше льготы были прописаны в статье 11 областного закона №843-ЗС, но теперь она утратила силу согласно Закону Ростовской области от 28.11.2025 №374-ЗС.

НДС при УСН. Если выручка предпринимателя на УСН превышает 20 млн ₽, с 2026 года возникает обязанность уплачивать НДС по общим правилам.

Патентная система (ПСН). В Ростовской области стоимость патента устанавливается региональным законом и зависит от вида деятельности, территории ведения бизнеса и срока действия патента. Рассчитать точную сумму можно с помощью калькулятора ФНС.

Общая система налогообложения (ОСНО). Налог на прибыль — 25%: 8% идут в федеральный бюджет, 17% — в бюджет Ростовской области. Регион может снижать свою часть ставки для отдельных категорий налогоплательщиков.

Помимо ОСНО, УСН и ПСН, в Ростовской области с 1 января 2026 года ИП и организации могут применять АУСН при соблюдении установленных условий. Для сельхозпроизводителей предусмотрен ЕСХН.

Если бизнес связан с производством или продажей товаров, до начала работы стоит проверить, требуется ли обязательная сертификация и маркировка. Для ряда категорий продукции реализация без этих процедур запрещена.

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Какой бизнес открыть в Ростове-на-Дону: идеи для бизнеса в в 2026 году — Точка Банк