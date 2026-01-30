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Какой бизнес открыть в Уфе: актуальные идеи и перспективы в 2026 году

Точка Банк собрал бизнес-идеи, которые могут сработать в Уфе в 2026 году. Для каждого направления даны примерные ориентиры по доходам и вложениям, а также пояснения, на чём строится спрос и какие расходы стоит учитывать на старте.

30.01.2026
314
314

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Выбор бизнеса в Уфе зависит от особенностей города: здесь работают не модные стартапы, а проверенные форматы с понятной экономикой. Также важно учитывать масштаб рынка, привычки местных жителей и уровень конкуренции в нише.

Коротко
В Уфе лучше всего работают бизнесы с регулярным спросом: услуги рядом с домом, ремонт, еда на каждый день, сервисы для семей, автомобилей и частных домов. Чаще всего здесь работают не уникальные идеи, а хорошо сделанные привычные сервисы.
Перед стартом стоит сразу оформить бизнес официально: выбрать ИП или ООО, подходящий налоговый режим и проверить требования к услугам или товарам. Это упростит работу и снизит риски после запуска.

Бизнес-потенциал Уфы

Уфа — большой региональный город с понятным спросом. Здесь стабильно работают сервисы, торговля, общепит, образование, медицина, ремонт и B2B-услуги. Конкуренция ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, а старт бизнеса обходится дешевле.

В Республике Башкортостан есть точечные налоговые льготы: сниженные ставки УСН для ИТ-компаний, резидентов ТОР и бизнеса в отдельных муниципалитетах. Уфа подходит для тех, кто хочет начать бизнес спокойно и расти без резких скачков.

Актуальные бизнес-идеи для Уфы

Ниже — идеи, которые учитывают особенности Уфы: большой город, много семейных районов, длинную зиму и спрос на услуги рядом с домом. 

Детские развивающие центры

Центры для детей 3–10 лет: развитие, подготовка к школе и кружки после садика или школы. В Уфе формат хорошо работает в спальных районах, где много семей и важно, чтобы ребёнка можно было водить на занятия рядом с домом.

Бизнес-идеи для спальных районов

Основной доход приносят абонементы на месяц, дополнительно зарабатывают на индивидуальных занятиях и занятиях в выходные.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 4 000–10 000 ₽ в месяц за ребёнка.
  • Группа — 5–10 детей.
  • Загрузка — 2–5 групп в день.
  • Доход — 100 000–500 000 ₽ в месяц.

Для старта нужны помещение в жилом районе, простая детская мебель, учебные материалы и педагоги. Основные расходы — аренда, зарплаты и реклама. Стартовые вложения — от 2 млн ₽.

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Фермерские продукты и экопродукты

Продажа местных продуктов: мяса, молочных продуктов, сыра, яиц, овощей, мёда и заготовок от небольших хозяйств. Лучше всего работают небольшие магазины у дома и точки в спальных районах с постоянными клиентами. 

В этом бизнесе важно держать качество, работать со стабильными поставщиками и продавать свежую продукцию.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 1 000–5 000 ₽.
  • Оборот точки — до 1 млн ₽ в месяц.
  • Доход — 50 000–300 000 ₽ в месяц у небольшой точки.

Для старта нужны надёжные поставщики, холодильное оборудование, торговое помещение и реклама. Основные расходы — аренда, закупка товара и списания. Стартовые вложения — от 1 млн ₽.

Как открыть продуктовый магазин

Как открыть магазин фруктов и овощей

План для бизнеса в Уфе

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Мебель и декор для дома

Мебель делают по индивидуальным размерам: кухни, шкафы, гардеробные, рабочие зоны и мебель для небольших помещений. В Уфе такой формат востребован из-за новостроек и нестандартных планировок, где типовые решения из магазинов часто не подходят.

Работа строится на конкретных заказах и рекомендациях. Основной поток дают частные заказчики, арендодатели и небольшой бизнес.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 50 000–500 000 ₽ за заказ.
  • Загрузка — 1–4 проекта в месяц.
  • Доход — 100 000–300 000 ₽ в месяц.

Для старта нужны помещение под работу, инструменты, навыки и реклама. Стартовые вложения — от 1 млн ₽.

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Услуги для домашних животных

Сервисы для владельцев собак и кошек: груминг, выгул, передержка, зооняни и базовый уход. В Уфе спрос на такие услуги растёт — всё больше людей заводят домашних питомцев, но не всегда могут уделять им достаточно времени. Особенно востребована помощь на время командировок, отпусков и плотного рабочего графика.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 2 000–8 000 ₽ за услугу.
  • Загрузка — 1–10 клиентов в день в зависимости от формата.
  • Доход — 100 000–300 000 ₽ в месяц.

Для старта нужны навыки работы с животными, минимальное оборудование, помещение и реклама. Стартовые вложения — от 500 000 ₽.

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Ремонт и обслуживание инженерных систем

Услуги для частных домов: обслуживание канализации, септиков, водоснабжения, насосов и систем отопления. В Уфе и пригородах много индивидуальной застройки, где инженерные системы требуют регулярного обслуживания.

Спрос стабильный и часто срочный. Основные клиенты — владельцы частных домов и дач.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 5 000–50 000 ₽ за выезд или работу.
  • Загрузка — 1–3 заказа в день в сезон.
  • Доход — 150 000–600 000 ₽ в месяц при стабильном потоке заявок.

Для старта нужны инструменты, транспорт, базовые технические навыки и реклама в частном секторе. Стартовые вложения — от 2 млн ₽.

Глэмпинг или экоотель

Формат отдыха на природе с комфортом: домики, купели, баня и зоны отдыха. Подходит для поездок на выходные и коротких отпусков без долгой дороги. 

В Республике Башкортостан красивая природа, поэтому сюда часто приезжают отдыхать жители региона и ближайших областей. Основной спрос приходится на лето и зиму.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 10 000–30 000 ₽ за ночь.
  • Загрузка — 20–80% по году.
  • Доход — от 50 000–500 000 ₽ в месяц в зависимости от сезона.

Для старта нужны участок или аренда, домики, коммуникации и продвижение. Вложения — от 20 млн ₽.

Как открыть гостиницу

Автосервис и детейлинг

Услуги по ремонту и уходу за автомобилями: техническое обслуживание, мелкий и средний ремонт, мойка, химчистка салона, полировка и защита кузова.

Спрос высокий — автомобили используют каждый день, а проблемы с ними возникают регулярно. Также спрос поддерживает рост числа подержанных машин и высокая цена новых автомобилей.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 3 000–30 000 ₽ за услугу.
  • Загрузка — 1–10 автомобилей в день в зависимости от формата.
  • Доход — 300 000–500 000 ₽ в месяц.

Для старта нужны помещение, оборудование, мастера и реклама. Стартовые вложения — от 5 млн ₽.

Идеи для автобизнеса

Ремонт домов или квартир

Ремонт жилых помещений включает косметические и капитальные работы в квартирах и частных домах: отделку, замену покрытий, сантехнические и электромонтажные работы, мелкий и средний ремонт.

В Уфе много частных и гостиничных домов. Как и в большинстве городов-миллионников, здесь активно возводят новостройки, квартиры в которых жители часто обустраивают под себя. При этом в городе много старого жилого фонда, который регулярно требует обновления.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 50 000–1 млн ₽ за объект в зависимости от объёма работ.
  • Загрузка — 1–2 объекта в месяц.
  • Доход — 100 000–500 000 ₽ в месяц при частичной или полной занятости.

Для старта нужны инструменты, базовые навыки, рабочая бригада и реклама. Стартовые вложения — от 500 000 ₽.

Как открыть строительный бизнес с нуля

Кафе, пекарни и кондитерские

Небольшие точки с выпечкой, кофе и простыми блюдами на каждый день. Если человек не заказывает готовую еду и не успевает готовить сам, он идёт в ближайшую пекарню, кондитерскую или маленькое кафе за свежей выпечкой, кофе или быстрым перекусом.

В Уфе формат хорошо работает в спальных районах, рядом с офисами и по пути к дому. 

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 500–1 000 ₽.
  • Посещаемость — 50–200 клиентов в день в зависимости от локации.
  • Доход — 300 000–1 млн ₽ в месяц.

Для старта нужны помещение с трафиком, оборудование, персонал и понятное меню. Основные расходы — аренда, зарплаты и закупка продуктов. Стартовые вложения — от 3 млн ₽.

Как открыть кондитерскую

Как открыть пекарню

Франшизы в Уфе

Запуск бизнеса по готовой модели с известным брендом, отработанными процессами и поддержкой со стороны франчайзера. Формат выбирают те, кто хочет сократить риски и быстрее выйти на стабильную работу, не выстраивая всё с нуля.

В Уфе франшизы чаще всего открывают в сфере общепита, услуг и розницы. Город большой, с разными районами и плотной застройкой, поэтому успех сильно зависит от локации и реального спроса, а не от громкого названия. Не все франшизы одинаково хорошо адаптируются под местный рынок.

Примерные ориентиры:

  • Паушальный взнос — от 300 000 до 3 млн ₽.
  • Инвестиции на запуск — от 1 до 10 млн ₽ в зависимости от формата.
  • Окупаемость — от 24 до 60 месяцев при удачной локации.

Перед запуском важно внимательно изучить условия договора и опыт других партнёров.

Как открыть бизнес по франшизе

Регистрация бизнеса в Уфе в 2026 году

Чтобы официально принимать оплату, работать с клиентами и спокойно развивать бизнес в Уфе, его нужно зарегистрировать.

  • ИП — самый распространённый вариант для услуг, выездных сервисов, ремонта, торговли, мастерских и небольшого производства. Подходит, если вы начинаете самостоятельно, хотите упростить учёт и быстрее запуститься.
  • ООО — выбирают для бизнеса с партнёрами, несколькими направлениями и работы с юрлицами. Такой формат подходит, если бизнес планируют масштабировать или развивать в разных районах города и за его пределами.

Зарегистрировать ИП или ООО можно онлайн через сайт ФНС, «Госуслуги» или с помощью Точка Банк. После регистрации откройте расчётный счёт, чтобы принимать оплату и работать официально.

Особенности налогообложения для бизнеса в Уфе

В Республике Башкортостан действуют федеральные ставки УСН:

  • УСН «Доходы» — 6%.
  • УСН «Доходы минус расходы» — 15%.

Региональные пониженные ставки есть, но они применяются только к отдельным категориям налогоплательщиков и не распространяются на массовый бизнес.

УСН «Доходы»УСН «Доходы минус расходы»Для кого льготы
1%5%Аккредитованные ИТ‑организации — юридические лица, включённые в реестр МСП. Основной ОКВЭД — классы 62 или 63, доля профильных доходов не менее 70%.

Льгота действует до 31.12.2027.

Основание: Закон РБ от 30.06.2022 №576‑з
1%5%Резиденты территории опережающего развития (ТОР) на территории Республики Башкортостан.

Льгота действует до 31.12.2027.

Основание: Закон РБ от 22.12.2025 №371‑з
1%5%Впервые зарегистрированные после 01.01.2024 ИП и ООО в г. Агидель, если место регистрации и фактическая деятельность — Агидель, а ОКВЭД относится к разделам A, C, F, G, H, I, P, Q.

Льгота действует до 31.12.2026.

Основание: Закон РБ от 28.06.2024 №147‑з

НДС при УСН. Ставки УСН указаны без учёта НДС. Если выручка предпринимателя на УСН превышает 20 млн ₽, с 2026 года возникает обязанность уплачивать НДС по общим правилам.

Патентная система (ПСН). Стоимость патента устанавливается Республикой Башкортостан и зависит от вида деятельности, муниципального образования и срока действия патента. Точную сумму удобнее рассчитывать в калькуляторе ФНС.

Общая система налогообложения (ОСНО). Налог на прибыль — 25%: 8% перечисляется в федеральный бюджет, 17% — в бюджет Республики Башкортостан. Региональную часть ставки Республика Башкортостан может снижать для отдельных категорий налогоплательщиков по региональным законам.

Другие режимы. Помимо ОСНО, УСН и ПСН, в Республике Башкортостан ИП и организации могут с 1 января 2026 года применять АУСН при соблюдении установленных условий. Для сельхозпроизводителей предусмотрен ЕСХН.

Если вы запускаете небольшое производство и планируете выпускать товары, до начала продаж проверьте, нужна ли для них обязательная сертификация или маркировка. Для многих видов продукции продажа без этих процедур запрещена.

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Какой бизнес открыть в Уфе: идеи для бизнеса в 2026 году — Точка Банк