Какой бизнес открыть в Уфе: актуальные идеи и перспективы в 2026 году

Выбор бизнеса в Уфе зависит от особенностей города: здесь работают не модные стартапы, а проверенные форматы с понятной экономикой. Также важно учитывать масштаб рынка, привычки местных жителей и уровень конкуренции в нише.
Бизнес-потенциал Уфы
Уфа — большой региональный город с понятным спросом. Здесь стабильно работают сервисы, торговля, общепит, образование, медицина, ремонт и B2B-услуги. Конкуренция ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, а старт бизнеса обходится дешевле.
В Республике Башкортостан есть точечные налоговые льготы: сниженные ставки УСН для ИТ-компаний, резидентов ТОР и бизнеса в отдельных муниципалитетах. Уфа подходит для тех, кто хочет начать бизнес спокойно и расти без резких скачков.
Актуальные бизнес-идеи для Уфы
Ниже — идеи, которые учитывают особенности Уфы: большой город, много семейных районов, длинную зиму и спрос на услуги рядом с домом.
Детские развивающие центры
Центры для детей 3–10 лет: развитие, подготовка к школе и кружки после садика или школы. В Уфе формат хорошо работает в спальных районах, где много семей и важно, чтобы ребёнка можно было водить на занятия рядом с домом.
Основной доход приносят абонементы на месяц, дополнительно зарабатывают на индивидуальных занятиях и занятиях в выходные.
Примерные ориентиры:
- Средний чек — 4 000–10 000 ₽ в месяц за ребёнка.
- Группа — 5–10 детей.
- Загрузка — 2–5 групп в день.
- Доход — 100 000–500 000 ₽ в месяц.
Для старта нужны помещение в жилом районе, простая детская мебель, учебные материалы и педагоги. Основные расходы — аренда, зарплаты и реклама. Стартовые вложения — от 2 млн ₽.
Фермерские продукты и экопродукты
Продажа местных продуктов: мяса, молочных продуктов, сыра, яиц, овощей, мёда и заготовок от небольших хозяйств. Лучше всего работают небольшие магазины у дома и точки в спальных районах с постоянными клиентами.
В этом бизнесе важно держать качество, работать со стабильными поставщиками и продавать свежую продукцию.
Примерные ориентиры:
- Средний чек — 1 000–5 000 ₽.
- Оборот точки — до 1 млн ₽ в месяц.
- Доход — 50 000–300 000 ₽ в месяц у небольшой точки.
Для старта нужны надёжные поставщики, холодильное оборудование, торговое помещение и реклама. Основные расходы — аренда, закупка товара и списания. Стартовые вложения — от 1 млн ₽.
План для бизнеса в Уфе
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Мебель и декор для дома
Мебель делают по индивидуальным размерам: кухни, шкафы, гардеробные, рабочие зоны и мебель для небольших помещений. В Уфе такой формат востребован из-за новостроек и нестандартных планировок, где типовые решения из магазинов часто не подходят.
Работа строится на конкретных заказах и рекомендациях. Основной поток дают частные заказчики, арендодатели и небольшой бизнес.
Примерные ориентиры:
- Средний чек — 50 000–500 000 ₽ за заказ.
- Загрузка — 1–4 проекта в месяц.
- Доход — 100 000–300 000 ₽ в месяц.
Для старта нужны помещение под работу, инструменты, навыки и реклама. Стартовые вложения — от 1 млн ₽.
Услуги для домашних животных
Сервисы для владельцев собак и кошек: груминг, выгул, передержка, зооняни и базовый уход. В Уфе спрос на такие услуги растёт — всё больше людей заводят домашних питомцев, но не всегда могут уделять им достаточно времени. Особенно востребована помощь на время командировок, отпусков и плотного рабочего графика.
Примерные ориентиры:
- Средний чек — 2 000–8 000 ₽ за услугу.
- Загрузка — 1–10 клиентов в день в зависимости от формата.
- Доход — 100 000–300 000 ₽ в месяц.
Для старта нужны навыки работы с животными, минимальное оборудование, помещение и реклама. Стартовые вложения — от 500 000 ₽.
Ремонт и обслуживание инженерных систем
Услуги для частных домов: обслуживание канализации, септиков, водоснабжения, насосов и систем отопления. В Уфе и пригородах много индивидуальной застройки, где инженерные системы требуют регулярного обслуживания.
Спрос стабильный и часто срочный. Основные клиенты — владельцы частных домов и дач.
Примерные ориентиры:
- Средний чек — 5 000–50 000 ₽ за выезд или работу.
- Загрузка — 1–3 заказа в день в сезон.
- Доход — 150 000–600 000 ₽ в месяц при стабильном потоке заявок.
Для старта нужны инструменты, транспорт, базовые технические навыки и реклама в частном секторе. Стартовые вложения — от 2 млн ₽.
Глэмпинг или экоотель
Формат отдыха на природе с комфортом: домики, купели, баня и зоны отдыха. Подходит для поездок на выходные и коротких отпусков без долгой дороги.
В Республике Башкортостан красивая природа, поэтому сюда часто приезжают отдыхать жители региона и ближайших областей. Основной спрос приходится на лето и зиму.
Примерные ориентиры:
- Средний чек — 10 000–30 000 ₽ за ночь.
- Загрузка — 20–80% по году.
- Доход — от 50 000–500 000 ₽ в месяц в зависимости от сезона.
Для старта нужны участок или аренда, домики, коммуникации и продвижение. Вложения — от 20 млн ₽.
Автосервис и детейлинг
Услуги по ремонту и уходу за автомобилями: техническое обслуживание, мелкий и средний ремонт, мойка, химчистка салона, полировка и защита кузова.
Спрос высокий — автомобили используют каждый день, а проблемы с ними возникают регулярно. Также спрос поддерживает рост числа подержанных машин и высокая цена новых автомобилей.
Примерные ориентиры:
- Средний чек — 3 000–30 000 ₽ за услугу.
- Загрузка — 1–10 автомобилей в день в зависимости от формата.
- Доход — 300 000–500 000 ₽ в месяц.
Для старта нужны помещение, оборудование, мастера и реклама. Стартовые вложения — от 5 млн ₽.
Ремонт домов или квартир
Ремонт жилых помещений включает косметические и капитальные работы в квартирах и частных домах: отделку, замену покрытий, сантехнические и электромонтажные работы, мелкий и средний ремонт.
В Уфе много частных и гостиничных домов. Как и в большинстве городов-миллионников, здесь активно возводят новостройки, квартиры в которых жители часто обустраивают под себя. При этом в городе много старого жилого фонда, который регулярно требует обновления.
Примерные ориентиры:
- Средний чек — 50 000–1 млн ₽ за объект в зависимости от объёма работ.
- Загрузка — 1–2 объекта в месяц.
- Доход — 100 000–500 000 ₽ в месяц при частичной или полной занятости.
Для старта нужны инструменты, базовые навыки, рабочая бригада и реклама. Стартовые вложения — от 500 000 ₽.
Кафе, пекарни и кондитерские
Небольшие точки с выпечкой, кофе и простыми блюдами на каждый день. Если человек не заказывает готовую еду и не успевает готовить сам, он идёт в ближайшую пекарню, кондитерскую или маленькое кафе за свежей выпечкой, кофе или быстрым перекусом.
В Уфе формат хорошо работает в спальных районах, рядом с офисами и по пути к дому.
Примерные ориентиры:
- Средний чек — 500–1 000 ₽.
- Посещаемость — 50–200 клиентов в день в зависимости от локации.
- Доход — 300 000–1 млн ₽ в месяц.
Для старта нужны помещение с трафиком, оборудование, персонал и понятное меню. Основные расходы — аренда, зарплаты и закупка продуктов. Стартовые вложения — от 3 млн ₽.
Франшизы в Уфе
Запуск бизнеса по готовой модели с известным брендом, отработанными процессами и поддержкой со стороны франчайзера. Формат выбирают те, кто хочет сократить риски и быстрее выйти на стабильную работу, не выстраивая всё с нуля.
В Уфе франшизы чаще всего открывают в сфере общепита, услуг и розницы. Город большой, с разными районами и плотной застройкой, поэтому успех сильно зависит от локации и реального спроса, а не от громкого названия. Не все франшизы одинаково хорошо адаптируются под местный рынок.
Примерные ориентиры:
- Паушальный взнос — от 300 000 до 3 млн ₽.
- Инвестиции на запуск — от 1 до 10 млн ₽ в зависимости от формата.
- Окупаемость — от 24 до 60 месяцев при удачной локации.
Перед запуском важно внимательно изучить условия договора и опыт других партнёров.
Регистрация бизнеса в Уфе в 2026 году
Чтобы официально принимать оплату, работать с клиентами и спокойно развивать бизнес в Уфе, его нужно зарегистрировать.
- ИП — самый распространённый вариант для услуг, выездных сервисов, ремонта, торговли, мастерских и небольшого производства. Подходит, если вы начинаете самостоятельно, хотите упростить учёт и быстрее запуститься.
- ООО — выбирают для бизнеса с партнёрами, несколькими направлениями и работы с юрлицами. Такой формат подходит, если бизнес планируют масштабировать или развивать в разных районах города и за его пределами.
Зарегистрировать ИП или ООО можно онлайн через сайт ФНС, «Госуслуги» или с помощью Точка Банк. После регистрации откройте расчётный счёт, чтобы принимать оплату и работать официально.
Особенности налогообложения для бизнеса в Уфе
В Республике Башкортостан действуют федеральные ставки УСН:
- УСН «Доходы» — 6%.
- УСН «Доходы минус расходы» — 15%.
Региональные пониженные ставки есть, но они применяются только к отдельным категориям налогоплательщиков и не распространяются на массовый бизнес.
|УСН «Доходы»
|УСН «Доходы минус расходы»
|Для кого льготы
|1%
|5%
|Аккредитованные ИТ‑организации — юридические лица, включённые в реестр МСП. Основной ОКВЭД — классы 62 или 63, доля профильных доходов не менее 70%.
Льгота действует до 31.12.2027.
Основание: Закон РБ от 30.06.2022 №576‑з
|1%
|5%
|Резиденты территории опережающего развития (ТОР) на территории Республики Башкортостан.
Льгота действует до 31.12.2027.
Основание: Закон РБ от 22.12.2025 №371‑з
|1%
|5%
|Впервые зарегистрированные после 01.01.2024 ИП и ООО в г. Агидель, если место регистрации и фактическая деятельность — Агидель, а ОКВЭД относится к разделам A, C, F, G, H, I, P, Q.
Льгота действует до 31.12.2026.
Основание: Закон РБ от 28.06.2024 №147‑з
НДС при УСН. Ставки УСН указаны без учёта НДС. Если выручка предпринимателя на УСН превышает 20 млн ₽, с 2026 года возникает обязанность уплачивать НДС по общим правилам.
Патентная система (ПСН). Стоимость патента устанавливается Республикой Башкортостан и зависит от вида деятельности, муниципального образования и срока действия патента. Точную сумму удобнее рассчитывать в калькуляторе ФНС.
Общая система налогообложения (ОСНО). Налог на прибыль — 25%: 8% перечисляется в федеральный бюджет, 17% — в бюджет Республики Башкортостан. Региональную часть ставки Республика Башкортостан может снижать для отдельных категорий налогоплательщиков по региональным законам.
Другие режимы. Помимо ОСНО, УСН и ПСН, в Республике Башкортостан ИП и организации могут с 1 января 2026 года применять АУСН при соблюдении установленных условий. Для сельхозпроизводителей предусмотрен ЕСХН.
Если вы запускаете небольшое производство и планируете выпускать товары, до начала продаж проверьте, нужна ли для них обязательная сертификация или маркировка. Для многих видов продукции продажа без этих процедур запрещена.