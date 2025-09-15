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Какой бизнес открыть до 500 000 ₽

Здесь не будет идей вроде «открыть маникюрный салон», «поставить кофейню у метро» или «стать разработчиком сайтов». Такие ниши уже перегреты: конкуренция огромная, вход дорогой, а актуальность для новичка сомнительна.

15.09.2025
4962
4962

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Точка Банк расскажет, какие сферы подходят для старта с небольшим бюджетом: автониши, ремонт техники, еда и доставка, услуги и экобизнес. А ещё — как зарегистрировать бизнес, выбрать налоговый режим и избежать типичных ошибок.

Коротко
Подходящие сферы для бизнеса до 500 000 ₽: автониши, ремонт техники, продукты питания, услуги и экобизнес. 
Начать лучше с самозанятости или ИП, выбрать УСН или патент. ООО редко подходит для микробизнеса.
Первых клиентов можно искать через Авито, Яндекс Услуги, 2ГИС, соцсети и сарафанное радио — это дешевле рекламы.

Рекомендации по выбору бизнеса

Не стоит ждать чудес от бизнеса с бюджетом до 500 000 ₽. Чаще всего это просто трудоустройство самого себя или заготовка для будущего большого дела.

Чтобы выбрать направление, опирайтесь на простые вещи:

  • Ваш опыт. Если уже что-то умеете — ремонтировать, готовить, работать руками, начните с этого. Сможете быстрее вырасти. 
  • Интерес. Дело должно нравиться. Первые месяцы всегда самые трудные: много работы, мало прибыли. Если нет интереса, бросите очень быстро.
  • Понимание рынка. Посмотрите вокруг: кто ваши клиенты, есть ли конкуренты, как люди решают задачу сейчас. Это поможет понять, стоит ли начинать дело.

Выбирайте то, что вам по душе и где у вас уже есть опыт или хотя бы понимание, как всё устроено. Этого хватит, чтобы начать. Дальше учить вас будут опыт, неудачи и ошибки. 

Если выдержите первые шаги, со временем из 500 000 ₽ вырастет бизнес на 5, 10, 25 млн ₽ и больше. Главное — работать, понимать свою нишу и вовремя масштабироваться. А также официально зарегистрировать бизнес.

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Бизнес идеи с бюджетом до 500 000 ₽

Теперь коротко разберём идеи, которые реально могут приносить деньги к 2026 году и не требуют больших вложений.

Не ограничивайтесь только списком ниже — посмотрите ещё Авито, Яндекс Услуги, 2ГИС и другие площадки с предложениями. Там сразу видно, что люди ищут и какие услуги заказывают чаще всего. Это поможет выбрать направление.

Все цифры примерные. Кто-то берёт объёмом, кто-то качеством и сервисом. Многое зависит от того, как выстроите работу с клиентами.

Автониши

Возможные направления: шиномонтаж, выездная автопомощь, мобильный детейлинг и химчистка салонов.

Идеи для автобизнеса в 2025 году

Шиномонтаж

Шиномонтаж — одна из самых доступных идей для города. Достаточно арендовать маленький бокс и купить базовое оборудование. Спрос особенно высокий весной и осенью, когда все меняют резину. 

Как открыть шиномонтаж

Вложения: от 300 000 ₽ — станок для шин, балансировщик, компрессор, инструмент. Можно взять б/у.

Доход: в сезон 150 000–250 000 ₽ в месяц, в межсезонье меньше, но поток клиентов остаётся.

Плюсы: быстрый запуск, стабильный спрос, услуга первой необходимости.

Минусы: выраженная сезонность, тяжёлая работа.

Можно делать и выездной шиномонтаж. За удобство клиенты готовы платить больше. При этом вложений меньше: не нужны бокс и станки, достаточно домкрата, набора ключей, компрессора и запасных вентилей.

Выездная автопомощь

Простая и востребованная услуга: «прикурить» аккумулятор, подвоз топлива, замена колеса или мелкий ремонт прямо на дороге.

Вложения: от 100 000 ₽ — набор инструментов, пусковое устройство, компрессор.

Доход: 50 000–120 000 ₽ в месяц, больше зимой и в холодное время года.

Плюсы: низкий порог входа, быстрый запуск, спрос есть всегда.

Минусы: ненормированный график, зависимость от погоды и физически тяжёлая работа.

Мобильный детейлинг и химчистка

Выездная мойка, чистка салона и полировка прямо у клиента. Работать можно у дома клиента, на парковках и у офисов. Вложения небольшие, главное — найти первых заказчиков.

Вложения: от 200 000 ₽ — оборудование, генератор, химия.

Доход: 50 000–100 000 ₽ в месяц при 10–20 заказах.

Плюсы: быстрый старт, не нужна аренда, высокий средний чек.

Минусы: сезонность, сложнее работать в холодное время года.

Каждую из этих услуг можно развивать отдельно или в связке с автосервисом. Работает и простая реклама на Авито, Яндекс Услугах и в локальных чатах. Главное — быстро выезжать и делать работу качественно: сарафанное радио даст стабильный поток заказов.

Ремонт техники и сервис

Варианты: мастерская по ремонту мелкой бытовой техники, ремонт крупной бытовой техники, а также ремонт смартфонов и ноутбуков.

Мастерская по ремонту мелкой бытовой техники

Люди регулярно ломают чайники, утюги, пылесосы и кухонные комбайны. Покупать новое дорого, поэтому ремонт востребован, особенно в регионах.

Вложения: от 150 000 ₽ — инструменты, запчасти, аренда небольшого помещения.

Доход: 60 000–150 000 ₽ в месяц.

Плюсы: стабильный спрос, быстрый запуск, невысокая конкуренция в малых городах.

Минусы: нужны запас запчастей и аккуратная работа с клиентами по гарантиям.

Ремонт крупной бытовой техники

Холодильники, стиральные машины, кондиционеры и телевизоры ломаются часто, а покупать новую технику дорого. Особенно после ухода известных брендов: многие аналоги ещё не успели прижиться, поэтому люди всё чаще выбирают ремонт. Работать можно как на дому у клиента, так и в собственной мастерской.

Вложения: от 120 000 ₽ — инструменты, детали, расходники, транспорт.

Доход: 70 000–200 000 ₽ в месяц, средний чек 2 000–5 000 ₽, за срочный выезд платят больше.

Плюсы: стабильный спрос, выгоднее для клиентов, чем покупка новой техники.

Минусы: физически тяжёлая работа, нужны опыт и навыки диагностики, у части заказов сложность с запчастями.

Ремонт смартфонов и ноутбуков

Смартфоны и ноутбуки ломаются часто, поэтому поток клиентов большой. Но и конкуренция высокая — важно выделяться сервисом, скоростью и гарантией.

Вложения: от 200 000 ₽ — инструменты, расходники, витрина, аренда.

Доход: 40 000–200 000 ₽ в месяц.

Плюсы: высокий спрос, быстрый оборот заказов.

Минусы: рынок насыщен, нужно вкладываться в рекламу и репутацию.

Для старта подойдут простые каналы: Авито, Яндекс Услуги, 2ГИС и другие агрегаторы, локальные чаты, объявления на подъездах, визитки в магазинах техники и даже в почтовых ящиках. Первых клиентов нередко приводят соседи и знакомые, а дальше работает сарафанное радио.

Еда и доставка

Возможные направления: кондитерка на заказ, выращивание зелени, овощей, ягод и фруктов, здоровая еда для офисов и дома. 

Кондитерка на заказ

Домашние торты, пирожные и десерты всегда востребованы на праздниках и корпоративных заказах. Работать можно через аренду кухни-коворкинга или прямо дома, если позволяют условия.

Как открыть кондитерскую

Вложения: от 200 000 ₽ — инвентарь, продукты, тара, реклама.

Доход: 50 000–150 000 ₽ в месяц.

Плюсы: быстрый старт, стабильный спрос, работа по предзаказам.

Минусы: сильная конкуренция, нужен упор на качество и дизайн.

Выращивание зелени, овощей, ягод или фруктов

Подходит тем, у кого есть участок или возможность арендовать землю. Зелень даёт быстрый урожай, ягоды и фрукты требуют больше времени, но приносят хороший доход.

Вложения: от 20 000 ₽ — семена, плёнка, удобрения; для теплицы вложения будут больше.

Доход: 30 000–150 000 ₽ за сезон с участка.

Плюсы: простой старт, продукты всегда в спросе.

Минусы: зависимость от сезона и ухода, риски из-за погоды.

Здоровая еда для офисов и дома

Готовые обеды и перекусы для сотрудников — ниша с растущим спросом, особенно в городах. Всё больше людей не хотят готовить дома после работы и охотно выбирают удобный и вкусный вариант доставки.

Вложения: от 200 000 ₽ — кухня, тара, доставка.

Доход: 40 000–180 000 ₽ в месяц, зависит от числа клиентов.

Плюсы: регулярные заказы, быстрая окупаемость.

Минусы: нужен контроль качества, сложно без налаженной доставки.

Для таких направлений лучше всего работают простые каналы продаж: соцсети, локальные чаты и маркетплейсы еды. Первые заказы проще получить через друзей и знакомых, а дальше подключается сарафанное радио. В городах хорошо работают Авито, Яндекс Услуги и доставка через агрегаторы.

Услуги

Варианты идей: клининг, несложные строительные услуги, выездной монтаж мебели, окон и дверей.

Клининговая бригада «после ремонта»

После ремонта квартиры или офиса остаётся много пыли и мусора. Люди чаще заказывают клинеров, чем убирают сами. Работать можно маленькой командой из 2–3 человек.

Как открыть клининговую компанию с нуля

Вложения: от 150 000 ₽ — инвентарь, стремянки, химия.

Доход: 70 000–150 000 ₽ в месяц.

Плюсы: быстрый запуск, высокий спрос в новых домах.

Минусы: физически тяжёлая работа, нужны надёжные сотрудники.

Строительные мини-услуги или «муж на час»

Установка заборов, калиток, теплиц, мелкий ремонт и работы по хозяйству. В деревнях и посёлках это особенно востребовано у дачников и пожилых людей.

Вложения: от 50 000 ₽ — инструмент, перчатки, расходники.

Доход: от 40 000 ₽ в месяц, в сезон — больше.

Плюсы: низкий порог входа, постоянный поток заказов.

Минусы: сезонность, тяжёлый труд, нужны выносливость и аккуратность.

Выездной монтаж мебели, окон и дверей

Можно зарабатывать на установке и сборке мебели или дверей без своего склада. Материалы берутся под заказ, а вы зарабатываете на работе руками.

Вложения: от 100 000 ₽ — инструмент, транспорт, реклама.

Доход: 60 000–180 000 ₽ в месяц.

Плюсы: стабильный спрос, быстрый старт, без расходов на склад.

Минусы: нужны навыки и умение работать с клиентами.

Продвигаться лучше через Авито, Яндекс Услуги, 2ГИС и локальные чаты. Важно оставлять визитки в строймагазинах и на рынках, где закупаются дачники. Первых клиентов часто приводят соседи и знакомые.

Экобизнес

Возможные направления: экосумки и шопперы, экоодежда из льна, хлопка или переработанных тканей.

Экосумки и шопперы

Простые многоразовые сумки для покупок. Можно делать с авторскими принтами и под бренды.

Вложения: от 150 000 ₽ — ткань, фурнитура, пошив, печать.

Доход: 30 000–90 000 ₽ в месяц. 

Плюсы: низкий порог входа, стабильный спрос, можно работать малыми партиями.

Минусы: высокая конкуренция, нужно выделяться дизайном.

Экоодежда из льна, хлопка или переработанных тканей

Небольшие линейки футболок, рубашек или платьев из натуральных материалов.

Как создать свой бренд одежды

Как открыть магазин одежды

Вложения: 300 000–500 000 ₽ — ткани, пошив, реклама, фотоконтент.

Доход: 70 000–150 000 ₽ в месяц. 

Плюсы: тренд на осознанное потребление, можно стартовать с малой линейки.

Минусы: сильная конкуренция, без бренда и истории сложно выделиться.

Продвигать экобизнес лучше через маркетплейсы, соцсети и ярмарки локальных товаров. Работает коллаборация с кафе и магазинами, которым нужны шопперы или мешочки под бренд. Первые клиенты часто приходят через друзей и знакомых, а дальше помогают сарафанное радио и визуальная подача — красивые фото и упаковка.

ПРИМЕРЫ
— Кондитерка на заказ — подойдёт самозанятость или ИП
— Шиномонтаж — удобнее ИП
— Клининговая бригада — можно ИП или ООО, если работает команда

Выбор системы налогообложения

Самозанятые платят 4% с поступлений от физлиц и 6% от юрлиц. Это самый простой вариант, если работаете один и планируете доход до 2,4 млн ₽ в год.

Для ИП или ООО чаще всего выбирают упрощённую систему налогообложения (УСН).

  • 6% с дохода — подходит, если у вас мало расходов и деньги в основном идут «в плюс»
  • 15% с разницы между доходами и расходами — выгодно, если расходы съедают больше половины выручки — например, закупка продуктов, аренда, зарплаты

Есть ещё патент (ПСН). Он доступен только для ИП. Вы заранее платите стоимость патента и больше ничего не считаете. Цена зависит от региона и вида деятельности. Узнать точную стоимость можно на сайте ФНС.

Найм персонала и работа с поставщиками

Если бизнес маленький, на первых порах можно работать одному или с семьёй. Когда поток заказов растёт — нанимайте помощников. Важно оформить сотрудников официально, чтобы не было штрафов.

Что касается поставщиков, то лучше начинать с локальных.

  • Продукты — ближайшие рынки и фермеры
  • Материалы — строительные магазины, оптовики
  • Расходники — можно брать на маркетплейсах

Главное — проверять качество и заключать договоры, чтобы не остаться без товара или материалов в самый загруженный момент. Надёжность партнёров удобно проверять через сервис Точка Досье: там видно, действует ли компания, нет ли долгов и проблем с налоговой. 

Где и как искать поставщиков для бизнеса

Типичные ошибки начинающих предпринимателей

Многие старты сгорают не из-за нехватки денег, а из-за неправильных решений в самом начале. Разберём самые распространённые просчёты и как их избежать.

Отсутствие бизнес-плана

Многие начинают «на удачу» и быстро теряются: не понимают, сколько вложили, где искать клиентов и когда ждать прибыли. Даже простой план в таблице Excel поможет: посчитайте расходы, ожидаемый доход и сроки окупаемости.

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Неправильный выбор ниши

Выбирать бизнес стоит не только сердцем, но и головой. Часто новички идут в модные направления, где высокая конкуренция и большие вложения. Лучше взять простую нишу, где вы что-то понимаете и где есть реальный спрос в вашем городе.

Завышенные ожидания по прибыли

Новички ждут быстрых миллионов, а по факту первые месяцы доходы скромные. Бизнес до 500 000 ₽ — это чаще всего старт для работы на себя или база для будущего дела. Если быть готовым к этому, разочарований будет меньше.

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Бизнес до 500 000 ₽: прибыльные идеи с небольшими вложениями — Точка Банк