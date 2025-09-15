Какой бизнес открыть до 500 000 ₽

Точка Банк расскажет, какие сферы подходят для старта с небольшим бюджетом: автониши, ремонт техники, еда и доставка, услуги и экобизнес. А ещё — как зарегистрировать бизнес, выбрать налоговый режим и избежать типичных ошибок.

Коротко Начать лучше с самозанятости или ИП, выбрать УСН или патент. ООО редко подходит для микробизнеса. Первых клиентов можно искать через Авито, Яндекс Услуги, 2ГИС, соцсети и сарафанное радио — это дешевле рекламы. Подходящие сферы для бизнеса до 500 000 ₽: автониши, ремонт техники, продукты питания, услуги и экобизнес.

Рекомендации по выбору бизнеса

Не стоит ждать чудес от бизнеса с бюджетом до 500 000 ₽. Чаще всего это просто трудоустройство самого себя или заготовка для будущего большого дела.

Чтобы выбрать направление, опирайтесь на простые вещи:

Ваш опыт. Если уже что-то умеете — ремонтировать, готовить, работать руками, начните с этого. Сможете быстрее вырасти.

Интерес. Дело должно нравиться. Первые месяцы всегда самые трудные: много работы, мало прибыли. Если нет интереса, бросите очень быстро.

Понимание рынка. Посмотрите вокруг: кто ваши клиенты, есть ли конкуренты, как люди решают задачу сейчас. Это поможет понять, стоит ли начинать дело.

Выбирайте то, что вам по душе и где у вас уже есть опыт или хотя бы понимание, как всё устроено. Этого хватит, чтобы начать. Дальше учить вас будут опыт, неудачи и ошибки.

Если выдержите первые шаги, со временем из 500 000 ₽ вырастет бизнес на 5, 10, 25 млн ₽ и больше. Главное — работать, понимать свою нишу и вовремя масштабироваться. А также официально зарегистрировать бизнес.

Бизнес идеи с бюджетом до 500 000 ₽

Теперь коротко разберём идеи, которые реально могут приносить деньги к 2026 году и не требуют больших вложений.

Не ограничивайтесь только списком ниже — посмотрите ещё Авито, Яндекс Услуги, 2ГИС и другие площадки с предложениями. Там сразу видно, что люди ищут и какие услуги заказывают чаще всего. Это поможет выбрать направление.

Все цифры примерные. Кто-то берёт объёмом, кто-то качеством и сервисом. Многое зависит от того, как выстроите работу с клиентами.

Автониши

Возможные направления: шиномонтаж, выездная автопомощь, мобильный детейлинг и химчистка салонов.

Шиномонтаж

Шиномонтаж — одна из самых доступных идей для города. Достаточно арендовать маленький бокс и купить базовое оборудование. Спрос особенно высокий весной и осенью, когда все меняют резину.

Вложения: от 300 000 ₽ — станок для шин, балансировщик, компрессор, инструмент. Можно взять б/у.

Доход: в сезон 150 000–250 000 ₽ в месяц, в межсезонье меньше, но поток клиентов остаётся.

Плюсы: быстрый запуск, стабильный спрос, услуга первой необходимости.

Минусы: выраженная сезонность, тяжёлая работа.

Можно делать и выездной шиномонтаж. За удобство клиенты готовы платить больше. При этом вложений меньше: не нужны бокс и станки, достаточно домкрата, набора ключей, компрессора и запасных вентилей.

Выездная автопомощь

Простая и востребованная услуга: «прикурить» аккумулятор, подвоз топлива, замена колеса или мелкий ремонт прямо на дороге.

Вложения: от 100 000 ₽ — набор инструментов, пусковое устройство, компрессор.

Доход: 50 000–120 000 ₽ в месяц, больше зимой и в холодное время года.

Плюсы: низкий порог входа, быстрый запуск, спрос есть всегда.

Минусы: ненормированный график, зависимость от погоды и физически тяжёлая работа.

Мобильный детейлинг и химчистка

Выездная мойка, чистка салона и полировка прямо у клиента. Работать можно у дома клиента, на парковках и у офисов. Вложения небольшие, главное — найти первых заказчиков.

Вложения: от 200 000 ₽ — оборудование, генератор, химия.

Доход: 50 000–100 000 ₽ в месяц при 10–20 заказах.

Плюсы: быстрый старт, не нужна аренда, высокий средний чек.

Минусы: сезонность, сложнее работать в холодное время года.

Каждую из этих услуг можно развивать отдельно или в связке с автосервисом. Работает и простая реклама на Авито, Яндекс Услугах и в локальных чатах. Главное — быстро выезжать и делать работу качественно: сарафанное радио даст стабильный поток заказов.

Ремонт техники и сервис

Варианты: мастерская по ремонту мелкой бытовой техники, ремонт крупной бытовой техники, а также ремонт смартфонов и ноутбуков.

Мастерская по ремонту мелкой бытовой техники

Люди регулярно ломают чайники, утюги, пылесосы и кухонные комбайны. Покупать новое дорого, поэтому ремонт востребован, особенно в регионах.

Вложения: от 150 000 ₽ — инструменты, запчасти, аренда небольшого помещения.

Доход: 60 000–150 000 ₽ в месяц.

Плюсы: стабильный спрос, быстрый запуск, невысокая конкуренция в малых городах.

Минусы: нужны запас запчастей и аккуратная работа с клиентами по гарантиям.

Ремонт крупной бытовой техники

Холодильники, стиральные машины, кондиционеры и телевизоры ломаются часто, а покупать новую технику дорого. Особенно после ухода известных брендов: многие аналоги ещё не успели прижиться, поэтому люди всё чаще выбирают ремонт. Работать можно как на дому у клиента, так и в собственной мастерской.

Вложения: от 120 000 ₽ — инструменты, детали, расходники, транспорт.

Доход: 70 000–200 000 ₽ в месяц, средний чек 2 000–5 000 ₽, за срочный выезд платят больше.

Плюсы: стабильный спрос, выгоднее для клиентов, чем покупка новой техники.

Минусы: физически тяжёлая работа, нужны опыт и навыки диагностики, у части заказов сложность с запчастями.

Ремонт смартфонов и ноутбуков

Смартфоны и ноутбуки ломаются часто, поэтому поток клиентов большой. Но и конкуренция высокая — важно выделяться сервисом, скоростью и гарантией.

Вложения: от 200 000 ₽ — инструменты, расходники, витрина, аренда.

Доход: 40 000–200 000 ₽ в месяц.

Плюсы: высокий спрос, быстрый оборот заказов.

Минусы: рынок насыщен, нужно вкладываться в рекламу и репутацию.

Для старта подойдут простые каналы: Авито, Яндекс Услуги, 2ГИС и другие агрегаторы, локальные чаты, объявления на подъездах, визитки в магазинах техники и даже в почтовых ящиках. Первых клиентов нередко приводят соседи и знакомые, а дальше работает сарафанное радио.

Еда и доставка

Возможные направления: кондитерка на заказ, выращивание зелени, овощей, ягод и фруктов, здоровая еда для офисов и дома.

Кондитерка на заказ

Домашние торты, пирожные и десерты всегда востребованы на праздниках и корпоративных заказах. Работать можно через аренду кухни-коворкинга или прямо дома, если позволяют условия.

Вложения: от 200 000 ₽ — инвентарь, продукты, тара, реклама.

Доход: 50 000–150 000 ₽ в месяц.

Плюсы: быстрый старт, стабильный спрос, работа по предзаказам.

Минусы: сильная конкуренция, нужен упор на качество и дизайн.

Выращивание зелени, овощей, ягод или фруктов

Подходит тем, у кого есть участок или возможность арендовать землю. Зелень даёт быстрый урожай, ягоды и фрукты требуют больше времени, но приносят хороший доход.

Вложения: от 20 000 ₽ — семена, плёнка, удобрения; для теплицы вложения будут больше.

Доход: 30 000–150 000 ₽ за сезон с участка.

Плюсы: простой старт, продукты всегда в спросе.

Минусы: зависимость от сезона и ухода, риски из-за погоды.

Здоровая еда для офисов и дома

Готовые обеды и перекусы для сотрудников — ниша с растущим спросом, особенно в городах. Всё больше людей не хотят готовить дома после работы и охотно выбирают удобный и вкусный вариант доставки.

Вложения: от 200 000 ₽ — кухня, тара, доставка.

Доход: 40 000–180 000 ₽ в месяц, зависит от числа клиентов.

Плюсы: регулярные заказы, быстрая окупаемость.

Минусы: нужен контроль качества, сложно без налаженной доставки.

Для таких направлений лучше всего работают простые каналы продаж: соцсети, локальные чаты и маркетплейсы еды. Первые заказы проще получить через друзей и знакомых, а дальше подключается сарафанное радио. В городах хорошо работают Авито, Яндекс Услуги и доставка через агрегаторы.

Услуги

Варианты идей: клининг, несложные строительные услуги, выездной монтаж мебели, окон и дверей.

Клининговая бригада «после ремонта»

После ремонта квартиры или офиса остаётся много пыли и мусора. Люди чаще заказывают клинеров, чем убирают сами. Работать можно маленькой командой из 2–3 человек.

Вложения: от 150 000 ₽ — инвентарь, стремянки, химия.

Доход: 70 000–150 000 ₽ в месяц.

Плюсы: быстрый запуск, высокий спрос в новых домах.

Минусы: физически тяжёлая работа, нужны надёжные сотрудники.

Строительные мини-услуги или «муж на час»

Установка заборов, калиток, теплиц, мелкий ремонт и работы по хозяйству. В деревнях и посёлках это особенно востребовано у дачников и пожилых людей.

Вложения: от 50 000 ₽ — инструмент, перчатки, расходники.

Доход: от 40 000 ₽ в месяц, в сезон — больше.

Плюсы: низкий порог входа, постоянный поток заказов.

Минусы: сезонность, тяжёлый труд, нужны выносливость и аккуратность.

Выездной монтаж мебели, окон и дверей

Можно зарабатывать на установке и сборке мебели или дверей без своего склада. Материалы берутся под заказ, а вы зарабатываете на работе руками.

Вложения: от 100 000 ₽ — инструмент, транспорт, реклама.

Доход: 60 000–180 000 ₽ в месяц.

Плюсы: стабильный спрос, быстрый старт, без расходов на склад.

Минусы: нужны навыки и умение работать с клиентами.

Продвигаться лучше через Авито, Яндекс Услуги, 2ГИС и локальные чаты. Важно оставлять визитки в строймагазинах и на рынках, где закупаются дачники. Первых клиентов часто приводят соседи и знакомые.

Экобизнес

Возможные направления: экосумки и шопперы, экоодежда из льна, хлопка или переработанных тканей.

Экосумки и шопперы

Простые многоразовые сумки для покупок. Можно делать с авторскими принтами и под бренды.

Вложения: от 150 000 ₽ — ткань, фурнитура, пошив, печать.

Доход: 30 000–90 000 ₽ в месяц.

Плюсы: низкий порог входа, стабильный спрос, можно работать малыми партиями.

Минусы: высокая конкуренция, нужно выделяться дизайном.

Экоодежда из льна, хлопка или переработанных тканей

Небольшие линейки футболок, рубашек или платьев из натуральных материалов.

Вложения: 300 000–500 000 ₽ — ткани, пошив, реклама, фотоконтент.

Доход: 70 000–150 000 ₽ в месяц.

Плюсы: тренд на осознанное потребление, можно стартовать с малой линейки.

Минусы: сильная конкуренция, без бренда и истории сложно выделиться.

Продвигать экобизнес лучше через маркетплейсы, соцсети и ярмарки локальных товаров. Работает коллаборация с кафе и магазинами, которым нужны шопперы или мешочки под бренд. Первые клиенты часто приходят через друзей и знакомых, а дальше помогают сарафанное радио и визуальная подача — красивые фото и упаковка.

ПРИМЕРЫ — Кондитерка на заказ — подойдёт самозанятость или ИП — Шиномонтаж — удобнее ИП — Клининговая бригада — можно ИП или ООО, если работает команда

Выбор системы налогообложения

Самозанятые платят 4% с поступлений от физлиц и 6% от юрлиц. Это самый простой вариант, если работаете один и планируете доход до 2,4 млн ₽ в год.

Для ИП или ООО чаще всего выбирают упрощённую систему налогообложения (УСН).

6% с дохода — подходит, если у вас мало расходов и деньги в основном идут «в плюс»

15% с разницы между доходами и расходами — выгодно, если расходы съедают больше половины выручки — например, закупка продуктов, аренда, зарплаты

Есть ещё патент (ПСН). Он доступен только для ИП. Вы заранее платите стоимость патента и больше ничего не считаете. Цена зависит от региона и вида деятельности. Узнать точную стоимость можно на сайте ФНС.

Найм персонала и работа с поставщиками

Если бизнес маленький, на первых порах можно работать одному или с семьёй. Когда поток заказов растёт — нанимайте помощников. Важно оформить сотрудников официально, чтобы не было штрафов.

Что касается поставщиков, то лучше начинать с локальных.

Продукты — ближайшие рынки и фермеры

Материалы — строительные магазины, оптовики

Расходники — можно брать на маркетплейсах

Главное — проверять качество и заключать договоры, чтобы не остаться без товара или материалов в самый загруженный момент. Надёжность партнёров удобно проверять через сервис Точка Досье: там видно, действует ли компания, нет ли долгов и проблем с налоговой.

Типичные ошибки начинающих предпринимателей

Многие старты сгорают не из-за нехватки денег, а из-за неправильных решений в самом начале. Разберём самые распространённые просчёты и как их избежать.

Отсутствие бизнес-плана

Многие начинают «на удачу» и быстро теряются: не понимают, сколько вложили, где искать клиентов и когда ждать прибыли. Даже простой план в таблице Excel поможет: посчитайте расходы, ожидаемый доход и сроки окупаемости.



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Неправильный выбор ниши

Выбирать бизнес стоит не только сердцем, но и головой. Часто новички идут в модные направления, где высокая конкуренция и большие вложения. Лучше взять простую нишу, где вы что-то понимаете и где есть реальный спрос в вашем городе.

Завышенные ожидания по прибыли