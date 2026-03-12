Какой бизнес открыть летом: идеи с минимальными вложениями

Коротко Для старта летнего бизнеса не всегда нужен большой бюджет: аквагрим или экскурсии обойдутся от 5 000–10 000 ₽, кафе потребует от 500 000 ₽. Работать можно как ИП, самозанятый или ООО — в зависимости от формата. Из налоговых режимов для сезонного бизнеса лучше всего подходят патент, УСН и НПД.

Особенности летнего бизнеса

Вот пять особенностей летнего бизнеса в сравнении с круглогодичным:

Быстрая окупаемость. В круглогодичном бизнесе она растягивается на месяцы и годы. В сезонном при удачной локации реально выйти в плюс уже за первый сезон. Меньше постоянных расходов. Не нужно платить аренду и зарплаты круглый год: затраты привязаны к сезону, что снижает финансовую нагрузку. Короткое окно для исправления ошибок. В круглогодичном бизнесе есть время скорректировать курс. В сезонном неудачный старт сложно исправить: лето закончится раньше, чем бизнес успеет выйти в плюс. Выручка менее предсказуема. Круглогодичный бизнес проще планировать. В сезонном на выручку влияют погода, праздники и случайные факторы — точный прогноз сделать сложно. Проще тестировать идеи. Запустить сезонный формат быстрее и дешевле, чем открывать полноценный бизнес. Это удобно, чтобы проверить нишу перед более серьёзными вложениями.

Что хорошо продаётся летом

Летом люди больше времени проводят на улице, на природе и на даче — и спрос растёт на всё, что помогает отдыхать комфортно. Вот семь направлений, на которых можно заработать:

Пляжный отдых — купальники, очки, полотенца, коврики, надувные круги, солнцезащитные кремы. Дача и пикники — мангалы, складная мебель, пледы, термосумки, переносные холодильники. Активный отдых — велосипеды, палатки, рюкзаки, бадминтон, фрисби. Еда и напитки навынос — мороженое, лимонады, айс-кофе, смузи, кукуруза, хот-доги. Сад и благоустройство — газонокосилки, системы полива, садовые фонари, уличная мебель. Детские игры на улице — водяные пистолеты, мыльные пузыри, мелки, воздушные змеи. Услуги для отдыха — прокат велосипедов, самокатов и сап-досок, организация пикников, экскурсий, фотосессий.

Топ простых и прибыльных идей для летнего бизнеса

Разберём бизнес-идеи для летнего сезона: от вариантов с минимальными вложениями до более серьёзных форматов.

Экскурсионный бизнес

Для старта достаточно хорошо знать город и уметь интересно рассказывать. Чтобы выделиться, выберите узкую тему: гастрономию, архитектуру, городские легенды, ремесленные кварталы или что-то другое.

Подходящие локации: города с туристическим потоком и интересной историей.

Примерные затраты на старт: от 5 000 ₽ — реклама и продвижение на площадках для туристов.

Услуги аквагрима для детей

Главное — использовать сертифицированные и безопасные материалы, у которых есть документальное подтверждение. А чтобы работать быстрее, стоит заранее подготовить шаблоны популярных рисунков.

Подходящие локации: парки, ТЦ, городские праздники и фестивали.

Примерные затраты на старт: от 10 000 ₽ — краски, кисти, зеркало и другие расходники.

Фитнес-тренировки на природе

Доход формируется за счёт групповых занятий: йога, бег, кроссфит. Расширить его можно, открыв несколько направлений.

Подходящие локации: парки и открытые площадки с достаточным пространством.

Примерные затраты на старт: от 20 000 ₽ — инвентарь и реклама.

Точка с сахарной ватой

Для старта нужны аппарат для ваты, сахар и расходники: палочки, стаканы, пакеты. Формат — стационарная точка или мобильная тележка.

Подходящие локации: парки, аттракционы, зоопарки и другие места, где гуляют семьи с детьми.

Примерные затраты на старт: от 30 000 ₽ — аппарат для ваты, расходники, аренда места.

Точка с мороженым

Торговать можно из стационарного холодильника или фургона: первый вариант проще в запуске, второй даёт мобильность и доступ к большему числу клиентов. Иногда удаётся открыть точку под брендом производителя — это упрощает старт.

Подходящие локации: парки, набережные, зоны отдыха с высоким трафиком.

Примерные затраты на старт: от 50 000 ₽ — холодильник, аренда места, первая партия товара.

Озеленение и благоустройство участков

Для старта достаточно набора садовых инструментов и небольшой бригады. Саженцы и рассаду закупают у проверенных поставщиков, заказы находят через доски объявлений.

Подходящие локации: города и районы с частным сектором, коттеджными посёлками и дачными массивами.

Примерные затраты на старт: от 50 000 ₽ — инструменты, расходные материалы, реклама.

Торговля сезонными товарами

Популярный ассортимент: очки, шляпы, купальники, пляжные аксессуары. Чтобы увеличить продажи и снизить риск остатков, стоит сочетать модные модели с классическими — последние всегда найдут своего покупателя.

Подходящие локации: ТЦ, парки, городские пляжи и маркетплейсы.

Примерные затраты на старт: от 80 000 ₽ — закупка товара, аренда точки и расходы на продвижение.

Зоогостиница

Для старта нужно подготовить пространство, купить вольеры и базовый инвентарь, определить, с какими животными вы готовы работать. Первых клиентов проще всего найти через сарафанное радио и доски объявлений.

Подходящие локации: любой район, так как клиенты обычно привозят питомцев сами. Пик спроса — июль и август.

Примерные затраты на старт: от 80 000 ₽ — инвентарь, вольеры, обустройство пространства, реклама.

Открытие тира

Лицензия для пневматического тира не нужна, но следует соблюдать ограничения по параметрам оружия. Для запуска важно получить разрешение на размещение от администрации и подготовить оборудование: палатку, мишени, винтовки и так далее.

Подходящие локации: парки аттракционов, набережные, пешеходные зоны с высоким потоком людей.

Примерные затраты на старт: от 100 000 ₽ — оборудование, палатка, аренда места.

Точка с разливным пивом

Алкогольная лицензия не нужна: по Закону №171-ФЗ пиво, сидр и медовуха продаются без неё. Начать можно с аренды бочки или торговли из кегов, дополнить снеками — и при желании легко перейти в круглогодичный формат.

Из важных требований: нужно подключиться к ЕГАИС и «Честному ЗНАКУ» — первая система контролирует оборот алкоголя, вторая отвечает за маркировку. Также понадобится электронный документооборот: на каждую поставку формируется УПД.

Подходящие локации: набережные, парки, зоны отдыха с высоким трафиком. При этом точка должна находиться не менее чем в 100 метрах от школ, больниц и других социальных объектов.

Примерные затраты на старт: от 100 000 ₽ — аренда оборудования, первая партия товара, аренда точки.

Аттракционы

Наиболее востребованные форматы: надувные батуты, горки, зорбы и «бананы». Переносные варианты дешевле стационарных, позволяют быстрее запустить бизнес и при необходимости сменить локацию.

Подходящие локации: пляжи и парки с высоким потоком отдыхающих.

Примерные затраты на старт: от 150 000 ₽ — покупка аттракциона, аренда места.

Прокат велосипедов и электросамокатов

Для старта нужны около десяти велосипедов и несколько самокатов, склад для хранения и подзарядки. Важно заранее согласовать размещение с городскими властями и наладить обслуживание техники через мастерские.

Подходящие локации: парки, набережные, курортные зоны, где люди берут транспорт, чтобы комфортно исследовать территорию.

Примерные затраты на старт: от 300 000 ₽ — закупка техники, аренда точки и склада.

Открытие летнего кафе

Для старта нужны разрешение от местных властей, аренда площадки, мебель и кухонное оборудование. Это один из самых затратных форматов в списке, поэтому важно заранее просчитать окупаемость.

Подходящие локации: место с видом на парк, озеро или городские достопримечательности.

Примерные затраты на старт: от 500 000 ₽ — аренда, оборудование, мебель, разрешения.

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Что нужно для открытия бизнеса

Рассмотрим ключевые моменты: форму бизнеса, коды ОКВЭД, налоговый режим, подключение кассы и получение необходимых документов.

Регистрация ИП или юрлица

Для большинства летних форматов достаточно открыть ИП — проще в регистрации, меньше отчётности.

Регистрировать ООО стоит, если планируете работать с партнёрами или привлекать инвестиции.

Самозанятость подойдёт тем, кто работает в одиночку: можно оказывать услуги или продавать товары собственного производства.

Выбор кодов ОКВЭД

Предприниматель должен выбрать основной код и дополнительные — в зависимости от перечня услуг, которые оказывает бизнес. Если коды подобраны неверно, налоговая может провести проверку, выписать штраф и заблокировать счета.

В справочнике от Точка Банк можно быстро подобрать коды ОКВЭД — достаточно ввести название вида деятельности.

Перейти в справочник ОКВЭД

Выбор системы налогообложения

Для летнего бизнеса обычно выбирают упрощёнку (УСН), патент (ПСН) или налог на профессиональный доход (НПД).

УСН подходит ИП и ООО. Можно платить 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами. Выбирать стоит в зависимости от того, насколько высоки расходы бизнеса.

Патент — только для ИП. Налог фиксированный и не зависит от выручки, что удобно для сезонного бизнеса: можно купить патент ровно на нужный срок — от одного месяца до года. Стоимость зависит от региона и вида деятельности, рассчитать её можно на сайте ФНС.

НПД подходит ИП и физлицам, которые работают в одиночку. Ставка 4% с оплат от физлиц и 6% от юрлиц и ИП. Нельзя нанимать сотрудников, годовой доход не должен превышать 2,4 млн ₽, есть ограничения по видам деятельности.

Покупка кассы или аренда

Касса нужна большинству предпринимателей с первого дня работы. Данные о каждой продаже передаются в ФНС, клиенту выдаётся чек.

Исключения перечислены в статье 2 Закона №54-ФЗ. Например, ИП может продавать мороженое в киоске без кассы, а вот прокатные услуги без неё уже не оказать. Также без кассы могут работать те, кто выбрал режим НПД.

Если открываете бизнес только на сезон, кассу можно не покупать, а взять в аренду на несколько месяцев.

Открытие расчётного счёта

Открыть счёт лучше сразу после регистрации бизнеса. Через него принимают оплату от клиентов, проводят расчёты с поставщиками и подрядчиками, уплачивают налоги.

Лицензии, разрешения и документы

Что понадобится:

Уведомление о начале торговли в Роспотребнадзор.

Договор аренды торгового места или помещения.

Разрешение на размещение торговой точки от администрации города.

Соблюдение требований пожарной безопасности.

Трудовые договоры с персоналом, медкнижки — для форматов, связанных с едой и услугами населению.

Уголок потребителя.

Договоры на утилизацию отходов, дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию — для стационарных объектов с помещением.

Декларации соответствия на продукцию — для торговых точек.

Подключение к ЕГАИС и регистрация в «Честном ЗНАКЕ» — для торговли пивом и другими слабоалкогольными напитками.

Технический паспорт и акт проверки оборудования — для аттракционов.

Как продвигать летние товары

Сезонный визуал. Яркие цвета, темы пикников и отпуска привлекают внимание быстрее, чем нейтральное оформление, — используйте их на витрине, сайте и в карточках товаров. Ограниченные предложения. Летние наборы, тематические подборки и короткие акции под конкретный повод — «на выходные», «для пикника», «спасение от жары» — повышают конверсию лучше, чем скидки без повода. Полезный контент. Подборки «что взять на природу» или «гаджеты для жары» помогают покупателю быстрее принять решение и увеличивают трафик из поиска. Локальная реклама. Размещайте объявления рядом с парками, пляжами и городскими мероприятиями — там, где аудитория уже настроена на отдых и покупки. Партнёрства. Совместные акции с кафе, прокатом, турбазами или организаторами мероприятий позволяют выйти на новую аудиторию без больших вложений в рекламу.

Что делать, если летом продажи падают

Перечислим несколько идей, как можно исправить ситуацию.