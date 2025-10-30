Какой бизнес открыть в декрете: лучшие идеи и советы

Кулинария, рукоделие, продажа детской одежды, онлайн-услуги — в декрете можно запустить множество направлений бизнеса. Одни потребуют больших стартовых вложений, другие — минимальных. Рассказываем про все варианты.

Коротко — До 100 000 ₽ — простые варианты: мыловарение, выращивание мини-клумб, уборка. — От 100 000 до 200 000 ₽ — продажа детской одежды, доставка еды, реставрация мебели. — От 700 000 ₽ — собственное производство или туристическое агентство. Перед стартом проверьте спрос и выберите формат бизнеса: самозанятость, ИП или ООО.

Идею для бизнеса в декрете выбирайте исходя из навыков, времени и бюджета на старт.

Топ бизнес-идей для мам в декрете

Чтобы бизнес приносил и доход, и удовольствие, мамам в декрете стоит исходить из своих интересов, навыков и доступных ресурсов. Рассмотрим варианты с разным уровнем стартовых затрат: от минимальных до высоких.

Суммы указаны ориентировочно — в вашем регионе они могут отличаться.

Идеи для бизнеса с минимальными вложениями

Минимальные вложения — не больше 100 000 ₽. Такая сумма позволяет протестировать идею без высоких рисков.

Мыло ручной работы. Покупателей можно привлечь натуральным составом и продуманным дизайном. Стартовые вложения — от 15 000 ₽: основы для мыла, формы, ароматизаторы. Продавать можно через соцсети, Авито и сарафанное радио.

Микроклумбы — композиции из саженцев в небольших ёмкостях. Стартовые затраты составят примерно 30 000 ₽: семена, горшки, грунт, декор. Основные каналы продаж: соцсети, доски объявлений, сарафанное радио, ярмарки.

Ногтевой сервис на дому. Вложения — около 100 000 ₽ на оборудование: стол, лампу, стерилизатор, фрезер, инструменты, материалы и кресло для клиента. Продвигать бизнес можно через соцсети, Авито и сарафанное радио.

Чайный интернет-магазин. Спрос на качественный чай растёт — люди готовы платить за редкие сорта и красивую подачу. На старте нужно около 50 000 ₽: на закупку сортов чая, упаковку и контейнеры. При этом не обязательно создавать свой интернет-магазин — подойдёт страница в соцсетях или бизнес-аккаунт на Авито.

Клининг. Уборка квартир и домов востребована всегда. Если работать без помощников, на старте хватит около 25 000 ₽ на бытовую химию, перчатки и тряпки. Но придётся заранее продумать, с кем оставить ребёнка во время выездов к клиентам. Продвигать услуги можно в соцсетях и на досках объявлений.

Идеи для бизнеса с вложениями от 100 000 до 200 000 ₽

Если есть накопления или возможность взять небольшой кредит, можно запустить более масштабный проект.

Магазин детской одежды. Товары для детей востребованы круглый год. На старт нужно около 100 000 ₽ — на закупку первой партии, упаковку, фотофон и рекламу. Продавать можно из дома: предлагать вещи знакомым, в чатах мам, соцсетях и на досках объявлений.

Доставка еды в офисы. Сотрудники офисов часто ищут домашнюю еду вместо фастфуда. Мама в декрете может готовить дома и доставлять обеды напрямую. Вложения — около 200 000 ₽: оборудование для кухни, контейнеры, продукты и реклама. Можно предлагать пробные обеды и скидку на первый заказ.

Реставрация мебели. Подходит творческим мамам. Понадобится около 150 000 ₽ на инструменты, краски и лаки. Заказы удобно искать через соцсети, доски объявлений, сарафанное радио и местные группы.

Фотостудия. Можно снимать товары для маркетплейсов и соцсетей, делать портретные фотосессии или специализироваться на детской и семейной съёмке. Вложения — около 200 000 ₽ на свет, фон, камеру и реквизит. Студию легко оборудовать дома, а клиентов находить через соцсети и сообщества мам.

Идеи для бизнеса с высокими первоначальными вложениями

О бизнесе с крупными вложениями можно задуматься, если мама в декрете уже наладила быт: нашла помощников по уходу за ребёнком и по хозяйству, научилась планировать и частично делегировала дела.

Сухой бассейн. Востребованный формат развлечений для семей с детьми. Вложения — около 800 000 ₽: аренда помещения в ТЦ, покупка шаров, модулей и коврового покрытия. Продвигать бизнес можно через соцсети, геометки, городские форумы и раздачу флаеров со скидкой на первый визит.

Кондитерская. Подойдёт для мам, которые увлекаются кондитерским делом. Примерные вложения — 700 000 ₽: аренда, печь, холодильники, миксеры, ингредиенты. Начать можно с небольшого ассортимента: торты, капкейки, пирожные. Продвижение: соцсети, реклама, участие в ярмарках, раздача флаеров.

Туристическое агентство (внутренний туризм). Подходит активным мамам, которые любят путешествовать и умеют планировать. Вложения — около 700 000 ₽ на сайт, рекламу и организацию первых туров. Офис не обязателен, работать можно удалённо. Продвижение: контекстная реклама, соцсети, геосервисы, сайты-агрегаторы, SEO.

Производство натуральной органической косметики. Вложения — около 1,3 млн ₽: разработка рецептур, закупка сырья, тестирование, упаковка, реклама и создание бренда. Начать можно с шампуней, кремов, масок. А для продвижения и продаж использовать маркетплейсы, соцсети, экосообщества, собственный сайт.

Пошив и продажа постельного белья. Хороший вариант для мам, умеющих шить. При вложениях от 700 000 ₽ можно организовать мини-производство. Понадобятся ткани, фурнитура, швейная техника, рабочие столы, упаковка и вложения в рекламу. Продвижение: соцсети, собственный сайт, маркетплейсы, сообщества мам.

Как выбрать идею для бизнеса в декрете

Мамам в декрете важно выбрать дело по душе, чтобы сил хватало и на ребёнка, и на бизнес.

Определите свои навыки и интересы

Начните с анализа своих возможностей. Выпишите всё, что вы знаете и умеете: профессиональные навыки, личный опыт, хобби. Затем подумайте, как это можно превратить в бизнес — какие услуги предложить или какой продукт создать.

Например, если мама любит готовить и красиво сервировать, подойдёт продажа домашних тортов или ланчбоксов. Если увлекается рукоделием — можно делать на заказ развивающие игрушки, украшения или декор для детских комнат.

Чек-лист: как проверить идею перед запуском

Перед запуском стоит убедиться, что идея бизнеса жизнеспособна. Поможет в этом чек-лист.

Нужен ли ваш продукт людям? Убедитесь, что идея решает реальную проблему, а не просто кажется вам интересной.

Понимаете ли вы, кто ваш клиент? Определите целевую аудиторию: кто эти люди, сколько им лет, какой у них доход и так далее.

Чем вы отличаетесь от конкурентов? Изучите, кто уже работает в вашей нише, и найдите своё уникальное торговое предложение (УТП).

Есть ли потенциал для роста? Подумайте, сможете ли масштабировать бизнес. Например, расширить ассортимент или выйти в другие регионы.

Реально ли воплотить идею с вашими ресурсами? Нужно понять, хватает ли времени, знаний и денег для старта.

Окупится ли проект? Важно, чтобы цена на продукт или услугу покрывала расходы и приносила стабильный доход.

Как люди узнают о вас? Нужно выбрать каналы продвижения: соцсети, рекламу, геосервисы, доски объявлений, партнёрства.

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Как понять, что вы готовы к запуску бизнеса

Мама в декрете готова к запуску бизнеса, если:

Оценила доступные ресурсы, умения, знания и опыт.

Проверила бизнес-идею по чек-листу и уверенно прошла семь пунктов.

Проанализировала, как будет совмещать материнство и роль бизнесвумен.

Как официально оформить бизнес в декрете

Легальный статус избавит от проблем с налоговой и откроет больше возможностей для развития. Объясняем, как правильно оформить бизнес.

Шаг 1. Изучить возможные ограничения

Запрета на бизнес в декрете нет, но есть нюансы. Если получаете выплаты от работодателя, регистрация бизнеса не повлияет на них. Если от соцзащиты — есть риск, что выплаты прекратят. Поэтому перед регистрацией бизнеса стоит проверить критерии получения социальных выплат, чтобы не потерять на них право.

Дело в том, что основание для многих пособий — отсутствие занятости. Но занятостью признаётся не только работа по трудовому договору, но и получение дохода по гражданско-правовым договорам, в рамках самозанятости и деятельности ИП.

Шаг 2. Выбрать формат

Зарегистрировать бизнес можно в трёх форматах: это ИП, ООО и самозанятость.

ИП — оптимальный вариант для старта. Простое оформление и минимум отчётности. Можно торговать, оказывать услуги, нанимать помощников, работать с маркетплейсами.

ООО — для амбициозных проектов с партнёрами или инвесторами. Требует уставного капитала от 10 000 ₽, ведения бухгалтерии и больше отчётности. Процесс регистрации сложнее, чем у ИП.

Физлицо на самозанятости — для небольших заработков до 2,4 млн ₽ в год. Есть ограничения: например, нельзя нанимать помощников и перепродавать чужие товары. Подходит для услуг, хендмейд-товаров и консультаций на начальном этапе.

Шаг 3. Подобрать ОКВЭД

Коды ОКВЭД нужны для ИП и ООО — они указывают виды разрешённой деятельности и влияют на выбор системы налогообложения. Самозанятым физлицам определять ОКВЭД не надо.

Шаг 4. Пройти регистрацию

У мамы в декрете не всегда есть время на поездки и очереди, поэтому зарегистрировать бизнес проще онлайн, например через портал «Госуслуги», сайт ФНС или Точка Банк. Это выгодно: когда регистрируешь своё дело онлайн, не нужно платить госпошлину 800 ₽ за ИП и 4 000 ₽ за ООО.

Если же выбрали самозанятость, достаточно зарегистрировать своё дело в приложении «Мой налог» или через портал «Госуслуги».

Шаг 5. Выбрать систему налогообложения

На старте чаще всего выбирают упрощёнку (УСН), патент или НПД.

УСН 6% «Доходы» — платите с выручки, расходы не учитываются. Подходит для услуг и бизнеса с минимальными затратами.

УСН 15% «Доходы минус расходы» — платите с прибыли. Выгодно, если расходы больше 60% от дохода и есть подтверждающие документы.

Патент — фиксированная сумма за год независимо от дохода. Только для ИП и определённых видов деятельности.

Самозанятость (НПД) — налог 4–6%, доступна ИП и физлицам. Лимит 2,4 млн ₽ в год.

Шаг 6. Открыть счёт для бизнеса

ИП и ООО открывают расчётный счёт для безналичного приёма платежей от клиентов, оплаты бизнес-расходов и налогов. А самозанятые физлица такой счёт оформить не могут — они используют для платежей личную карту.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Как заработать в декрете: советы и рекомендации

Разберём, какие ещё варианты доступны в интернете с нуля и по франшизе.

Работа в интернете с нуля

Фриланс. Работа через биржи фриланса — FL.ru, Kwork, Freelance.ru и другие. Мама может предлагать услуги в дизайне, копирайтинге, переводах, консультировании, программировании и других сферах.

Партнёрский маркетинг. Суть в том, чтобы продвигать товары других компаний и получать процент с продаж. Подключиться можно через партнёрские сети и программы интернет-магазинов.

Дропшиппинг. Это формат онлайн-продаж, где не нужно хранить товар у себя. Клиент делает заказ у мамы в декрете, а поставщик сам отправляет покупку клиенту.

Франшизы для мам в декрете

Мама в декрете может рассмотреть вариант с франшизой. Это готовый бизнес с проверенной бизнес-моделью, где налажены процессы.

Популярные направления: детские центры, домашние кондитерские, бьюти-студии, кофейни. Инвестиции от 250 000 ₽ до нескольких миллионов в зависимости от ниши.

Точка Банк собрал каталог проверенных франшиз, чтобы вам было проще выбрать подходящий вариант.

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Плюсы и минусы ведения бизнеса в декрете