Какой бизнес открыть в Красноярске в 2026 году

Красноярск — один из крупнейших городов Сибири. Сервисы, общепит и производство здесь уже развиты, поэтому свободных ниш почти нет — везде есть своя конкуренция. Но бизнес всё равно ещё можно запустить, если учитывать ошибки других и делать лучше и качественнее для клиента.
Популярные бизнес‑идеи для Красноярска в 2026 году
Красноярск — город с растущим населением, активной застройкой и устойчивым спросом на понятные сервисы и локальные продукты. Ниже — идеи, которые опираются на особенности региона, климат, структуру города и привычки жителей.
Глэмпинги и экоотели
Бизнес-идея: создать место для комфортного отдыха на природе недалеко от города. Целевая аудитория — люди, которые хотят провести выходные или короткий отпуск на природе без долгой дороги.
В Красноярском крае важно работать круглый год: летний сезон короткий, а зимой спрос есть на бани, купели и уединённый отдых. Главное — зимой обеспечить комфорт: качественное отопление, тёплые санузлы, панорамные окна, автономное электричество и дороги, доступные зимой.
Примерные ориентиры:
- Средний чек — 10 000–20 000 ₽ за ночь.
- Загрузка — 30–60% в течение года при удачной локации.
- Доход — от 200 000 ₽ в месяц у небольших форматов.
Для старта нужны участок или аренда, домики, коммуникации, отопление и продвижение. Стартовые вложения — от 5–10 млн ₽ для небольшого формата.
Оздоровительный отдых за городом
Формат подходит для поездок на выходные и коротких заездов без проживания или с одной ночёвкой. Основные клиенты — жители Красноярска и туристы, которым нужен простой и понятный вариант отдыха.
Основной упор делают на местные процедуры: пантовые ванны, фитобочки, банные ритуалы и купели под открытым небом. Важны тишина, природа и ощущение полноценного отдыха.
Примерные ориентиры:
- Средний чек — 5 000–15 000 ₽ за сеанс или пакет процедур.
- Загрузка — в будни может быть 5–10 клиентов в день. В выходные — 20–50 клиентов в день в зависимости от формата и количества зон.
- Доход — от 100 000 ₽ в месяц у небольшого комплекса.
Для старта нужны участок или аренда, баня, купели, оборудование и персонал. Стартовые вложения — от 10 млн ₽ для компактного формата.
Туры выходного дня и локальные впечатления
Короткие поездки и впечатления на один день или выходные без сложной логистики и дальних переездов. Подходят для жителей города и туристов, которым интересны необычные маршруты и новые впечатления рядом с Красноярском.
Варианты: промышленные экскурсии, гастротуры по местным заведениям, прогулки на сап-досках по Енисею летом, авторские маршруты по окрестностям и природным локациям.
Примерные ориентиры:
- Средний чек — 2 000–10 000 ₽ с человека.
- Группа — 4–20 человек.
- Доход — 100 000–400 000 ₽ в месяц при регулярных турах, выше при корпоративных и частных заказах.
Для старта нужны маршруты, договорённости с партнёрами, гид или ведущий и продвижение. Стартовые вложения — минимальные, в пределах 100 000–200 000 ₽. Большая часть расходов пойдёт на рекламу.
План для бизнеса в Красноярске
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Гастрономические сувениры
Съедобные сувениры из местных ягод, трав или мяса. Их покупают для себя, в подарок или для корпоративных наборов. В ассортименте могут быть варенье и сиропы, цукаты, травяные сборы, вяленое мясо и готовые подарочные наборы.
Примерные ориентиры:
- Средний чек — 1 000–10 000 ₽ за набор.
- Объём — от 10 до 100 наборов в месяц.
- Доход — 100 000–500 000 ₽ в месяц при стабильных заказах.
Для старта нужны сырьё, переработка или фасовка, упаковка и каналы продаж. Стартовые вложения — от 2 млн ₽.
Фермерские магазины
Небольшие магазины с продуктами от местных хозяйств: мясом, молоком, сырами, яйцами, овощами и домашними заготовками. Покупатели ценят свежесть, вкус и понимание, откуда именно привезён товар и кто его произвёл.
Лучше всего работают точки у дома и в спальных районах с постоянными клиентами. При этом важно держать стабильное качество, понятный ассортимент и прозрачные цены.
Примерные ориентиры:
- Средний чек — 1 000–5 000 ₽.
- Оборот точки — 300 000–1 млн ₽ в месяц.
- Доход — 20–35% от оборота в зависимости от ассортимента.
Для старта нужны поставщики, холодильное оборудование, торговое место, реклама и базовый учёт. Стартовые вложения — от 1 млн ₽.
Обслуживание электрики и сантехники
Выездные работы по мелкому и среднему ремонту в квартирах, домах и коммерческих помещениях. Сюда входят замена розеток и выключателей, установка светильников, устранение протечек, замена смесителей, сифонов и труб. Такие услуги нужны постоянно и не зависят от сезона.
Спрос формируют сразу два сегмента: старый жилой фонд, где изнашиваются сети и оборудование, и новостройки, в которых после сдачи часто выявляются ошибки монтажа и недочёты.
Примерные ориентиры:
- Средний чек — 5 000–20 000 ₽ за заказ.
- Загрузка — 1–3 выезда в день.
- Доход — 200 000–600 000 ₽ в месяц при стабильном потоке заявок.
Для старта нужны инструмент, транспорт, базовые навыки и реклама. Стартовые вложения — от 150 000–300 000 ₽.
Авторазбор и восстановление запчастей
Продажа подержанных и восстановленных запчастей с разборки автомобилей. Спрос растёт из-за дорогих новых деталей и увеличения числа подержанных автомобилей, которым со временем всё чаще нужен ремонт.
Лучше всего продаются оригинальные детали в хорошем состоянии: элементы подвески, кузовные части, оптика, электрика.
Примерные ориентиры:
- Средний чек — 1 000–30 000 ₽ за деталь.
- Оборот — 300 000–1,5 млн ₽ в месяц при стабильных поставках.
- Маржа — 10–50% в зависимости от категории.
Для старта нужны площадка, склад, инструмент, источник автомобилей и каналы продаж. Стартовые вложения — от 3 млн ₽.
Сервисы ухода за пожилыми
Услуги помощи пожилым людям: уход на дому, сопровождение, помощь в быту и частные пансионаты. Спрос растёт из-за старения населения и нехватки доступных и понятных сервисов для семей, которые не могут ухаживать за родственниками самостоятельно.
Форматы могут быть разными — от нескольких часов помощи в день до постоянного проживания.
Примерные ориентиры:
- Средний чек — 1 000–5 000 ₽ за день ухода или сопровождения.
- Загрузка — 1–20 подопечных в зависимости от формата.
- Доход — от 100 000 ₽ в месяц у сервиса помощи на дому.
Для старта нужны персонал, обучение, юридическое оформление и продвижение. Стартовые вложения — от 300 000 ₽.
Детские развивающие центры
Занятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста: развитие, подготовка к школе и кружки после занятий. Родителям важно, чтобы ребёнок занимался рядом с домом, по понятному расписанию и с видимым результатом.
Примерные ориентиры:
- Средний чек — 4 000–10 000 ₽ в месяц за ребёнка.
- Группа — 6–10 детей.
- Доход — 200 000–700 000 ₽ в месяц в зависимости от количества групп.
Для старта нужны помещение, педагоги, оборудование и лицензирование при необходимости. Стартовые вложения — от 500 000–1 млн ₽.
Курсы китайского языка
Обучение практическому китайскому для работы и бизнеса: торговля, логистика, переговоры с поставщиками. Интерес к языку растёт из-за развития связей с Китаем и переориентации бизнеса на восточные рынки.
Лучше всего работают прикладные курсы без академической теории: базовая лексика, устная речь, деловая переписка, понимание контрактов. Основные клиенты — предприниматели, сотрудники компаний и частные лица, которым язык нужен для конкретных задач.
Примерные ориентиры:
- Средний чек — 10 000–50 000 ₽ в месяц при прохождении курса.
- Группа — 2–8 человек или индивидуальные занятия.
- Доход — 200 000–1,5 млн ₽ в месяц при стабильном наборе.
Для старта нужны преподаватель, программа обучения, аудитория или онлайн-формат и продвижение. Стартовые вложения — от 200 000–500 000 ₽.
Обзор франшиз в Красноярске
Франшиза — это способ запустить бизнес по готовой модели. Предприниматель получает бренд, проверенные процессы и стандарты, инструкции, обучение и поддержку, а взамен оплачивает паушальный взнос и роялти.
Популярные категории франшиз:
- Пекарни и точки выпечки — стабильный спрос рядом с домом, остановками, школами и на маршрутах «дом – работа».
- Салоны красоты и сервисы ухода — маникюрные студии, барбершопы, экспресс-форматы. Хорошо работают в жилых районах.
- Детские центры и образовательные студии — востребованы в густонаселённых районах с активной застройкой.
- Сервисные франшизы — клининг, ремонт техники, бытовые и выездные услуги. Востребованы из-за большого жилого фонда и занятости жителей.
- Автоуслуги — шиномонтаж, детейлинг, экспресс-ремонт. Суровый климат и состояние дорог формируют постоянный спрос, особенно на сезонные услуги.
При выборе франшизы стоит проверить, кто её продаёт, какую поддержку обещают и как на самом деле работает сеть. Полезно посмотреть отзывы действующих партнёров. Бывает, что после продажи франшизы помощи почти нет, — это лучше учитывать заранее.
Регистрация бизнеса в Красноярске в 2026 году
Чтобы официально принимать оплату, работать с клиентами и развивать бизнес в Красноярске, его нужно зарегистрировать. Формат регистрации зависит от того, работаете ли вы один, есть ли партнёры и планируете ли масштабировать бизнес.
- ИП — подходит, если вы планируете работать самостоятельно и не привлекать партнёров или инвесторов. Регистрация и отчётность проще, бухгалтерии мало. При этом можно нанимать сотрудников и работать с компаниями.
- ООО — подходит, если бизнес запускается с партнёрами или вы планируете привлекать инвестиции. Этот формат удобен для более крупного бизнеса и позволяет разделить ответственность между участниками.
Зарегистрировать ИП или ООО можно онлайн — через сайт ФНС, «Госуслуги» или с помощью Точка Банк. После регистрации понадобится расчётный счёт, чтобы принимать оплату от клиентов и рассчитываться с контрагентами.
Налогообложение для бизнеса в Красноярске
В Красноярском крае в основном действуют федеральные ставки УСН. Региональные пониженные ставки есть, но они распространяются только на отдельные категории бизнеса. Массовых льгот для всех предпринимателей нет.
Базовые ставки УСН:
- УСН «Доходы» — 6%.
- УСН «Доходы минус расходы» — 15%.
Регион может установить пониженные ставки УСН только для тех бизнес-направлений, которые Правительство включило в федеральный перечень ОКВЭД. Сами льготы определены законом Красноярского края от 19.11.2020 №10-4347.
|УСН «Доходы»
|УСН «Доходы минус расходы»
|Для кого льготы
|1%
|5%
|Для социальных предприятий
|3%
|7,5%
|Для резидентов Арктической зоны РФ по инвестиционным проектам
|3%
|7,5%
|Для отдельных социально ориентированных НКО
НДС при УСН. Если годовая выручка на УСН превышает 20 млн ₽, с 2026 года возникает обязанность платить НДС по общим правилам.
Патентная система (ПСН). Стоимость патента устанавливает регион. Она зависит от вида деятельности, города или района и срока патента. Рассчитывать размер патента можно в калькуляторе на сайте ФНС.
Общая система налогообложения (ОСНО). Налог на прибыль — 25%: часть уходит в федеральный бюджет, часть — в бюджет Красноярского края. Для большинства компаний применяются стандартные ставки без льгот.
Кроме ОСНО, УСН и ПСН, предприниматели в Красноярском крае могут с 1 января 2026 года применять АУСН при соблюдении условий. Для сельхозпроизводителей предусмотрен ЕСХН.
Если вы планируете производить товары, до начала продаж стоит проверить, нужны ли обязательная сертификация и маркировка. Для многих видов продукции без этого продавать товар нельзя.