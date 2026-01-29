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Какой бизнес открыть в Красноярске в 2026 году

Точка Банк собрал идеи бизнеса, которые могут сработать в Красноярске в 2026 году. Для каждого направления приведены примерные ориентиры по доходам и вложениям. А также разобраны особенности запуска, регистрации и налогообложения в регионе.

29.01.2026
484
484

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Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Бесплатная регистрация бизнеса в Красноярске

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Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

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Красноярск — один из крупнейших городов Сибири. Сервисы, общепит и производство здесь уже развиты, поэтому свободных ниш почти нет — везде есть своя конкуренция. Но бизнес всё равно ещё можно запустить, если учитывать ошибки других и делать лучше и качественнее для клиента. 

Коротко
В Красноярске лучше всего работают бизнесы, которые закрывают повседневные задачи: обслуживают жильё и автомобили, экономят время, помогают отдохнуть за городом и дают стабильный сервис или понятный продукт местного спроса.
Перед запуском важно сразу оформить бизнес официально — выбрать ИП или ООО, подобрать налоговый режим и проверить требования к товарам и услугам. Это поможет избежать проблем после старта.

Популярные бизнес‑идеи для Красноярска в 2026 году

Красноярск — город с растущим населением, активной застройкой и устойчивым спросом на понятные сервисы и локальные продукты. Ниже — идеи, которые опираются на особенности региона, климат, структуру города и привычки жителей.

Глэмпинги и экоотели

Бизнес-идея: создать место для комфортного отдыха на природе недалеко от города. Целевая аудитория — люди, которые хотят провести выходные или короткий отпуск на природе без долгой дороги. 

В Красноярском крае важно работать круглый год: летний сезон короткий, а зимой спрос есть на бани, купели и уединённый отдых. Главное — зимой обеспечить комфорт: качественное отопление, тёплые санузлы, панорамные окна, автономное электричество и дороги, доступные зимой.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 10 000–20 000 ₽ за ночь.
  • Загрузка — 30–60% в течение года при удачной локации.
  • Доход — от 200 000 ₽ в месяц у небольших форматов.

Для старта нужны участок или аренда, домики, коммуникации, отопление и продвижение. Стартовые вложения — от 5–10 млн ₽ для небольшого формата.

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Оздоровительный отдых за городом

Формат подходит для поездок на выходные и коротких заездов без проживания или с одной ночёвкой. Основные клиенты — жители Красноярска и туристы, которым нужен простой и понятный вариант отдыха.

Основной упор делают на местные процедуры: пантовые ванны, фитобочки, банные ритуалы и купели под открытым небом. Важны тишина, природа и ощущение полноценного отдыха.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 5 000–15 000 ₽ за сеанс или пакет процедур.
  • Загрузка — в будни может быть 5–10 клиентов в день. В выходные — 20–50 клиентов в день в зависимости от формата и количества зон.
  • Доход — от 100 000 ₽ в месяц у небольшого комплекса.

Для старта нужны участок или аренда, баня, купели, оборудование и персонал. Стартовые вложения — от 10 млн ₽ для компактного формата.

Туры выходного дня и локальные впечатления

Короткие поездки и впечатления на один день или выходные без сложной логистики и дальних переездов. Подходят для жителей города и туристов, которым интересны необычные маршруты и новые впечатления рядом с Красноярском.

Варианты: промышленные экскурсии, гастротуры по местным заведениям, прогулки на сап-досках по Енисею летом, авторские маршруты по окрестностям и природным локациям.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 2 000–10 000 ₽ с человека.
  • Группа — 4–20 человек.
  • Доход — 100 000–400 000 ₽ в месяц при регулярных турах, выше при корпоративных и частных заказах.

Для старта нужны маршруты, договорённости с партнёрами, гид или ведущий и продвижение. Стартовые вложения — минимальные, в пределах 100 000–200 000 ₽. Большая часть расходов пойдёт на рекламу.

План для бизнеса в Красноярске

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Гастрономические сувениры

Съедобные сувениры из местных ягод, трав или мяса. Их покупают для себя, в подарок или для корпоративных наборов. В ассортименте могут быть варенье и сиропы, цукаты, травяные сборы, вяленое мясо и готовые подарочные наборы.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 1 000–10 000 ₽ за набор.
  • Объём — от 10 до 100 наборов в месяц.
  • Доход — 100 000–500 000 ₽ в месяц при стабильных заказах.

Для старта нужны сырьё, переработка или фасовка, упаковка и каналы продаж. Стартовые вложения — от 2 млн ₽.

Как открыть магазин подарков и сувениров с нуля

Фермерские магазины

Небольшие магазины с продуктами от местных хозяйств: мясом, молоком, сырами, яйцами, овощами и домашними заготовками. Покупатели ценят свежесть, вкус и понимание, откуда именно привезён товар и кто его произвёл.

Лучше всего работают точки у дома и в спальных районах с постоянными клиентами. При этом важно держать стабильное качество, понятный ассортимент и прозрачные цены.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 1 000–5 000 ₽.
  • Оборот точки — 300 000–1 млн ₽ в месяц.
  • Доход — 20–35% от оборота в зависимости от ассортимента.

Для старта нужны поставщики, холодильное оборудование, торговое место, реклама и базовый учёт. Стартовые вложения — от 1 млн ₽.

Как открыть продуктовый магазин

Как открыть магазин фруктов и овощей

Обслуживание электрики и сантехники

Выездные работы по мелкому и среднему ремонту в квартирах, домах и коммерческих помещениях. Сюда входят замена розеток и выключателей, установка светильников, устранение протечек, замена смесителей, сифонов и труб. Такие услуги нужны постоянно и не зависят от сезона.

Спрос формируют сразу два сегмента: старый жилой фонд, где изнашиваются сети и оборудование, и новостройки, в которых после сдачи часто выявляются ошибки монтажа и недочёты. 

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 5 000–20 000 ₽ за заказ.
  • Загрузка — 1–3 выезда в день.
  • Доход — 200 000–600 000 ₽ в месяц при стабильном потоке заявок.

Для старта нужны инструмент, транспорт, базовые навыки и реклама. Стартовые вложения — от 150 000–300 000 ₽.

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Авторазбор и восстановление запчастей

Продажа подержанных и восстановленных запчастей с разборки автомобилей. Спрос растёт из-за дорогих новых деталей и увеличения числа подержанных автомобилей, которым со временем всё чаще нужен ремонт.

Лучше всего продаются оригинальные детали в хорошем состоянии: элементы подвески, кузовные части, оптика, электрика.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 1 000–30 000 ₽ за деталь.
  • Оборот — 300 000–1,5 млн ₽ в месяц при стабильных поставках.
  • Маржа — 10–50% в зависимости от категории.

Для старта нужны площадка, склад, инструмент, источник автомобилей и каналы продаж. Стартовые вложения — от 3 млн ₽.

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Сервисы ухода за пожилыми

Услуги помощи пожилым людям: уход на дому, сопровождение, помощь в быту и частные пансионаты. Спрос растёт из-за старения населения и нехватки доступных и понятных сервисов для семей, которые не могут ухаживать за родственниками самостоятельно.

Форматы могут быть разными — от нескольких часов помощи в день до постоянного проживания.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 1 000–5 000 ₽ за день ухода или сопровождения.
  • Загрузка — 1–20 подопечных в зависимости от формата.
  • Доход — от 100 000 ₽ в месяц у сервиса помощи на дому.

Для старта нужны персонал, обучение, юридическое оформление и продвижение. Стартовые вложения — от 300 000 ₽.

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Детские развивающие центры

Занятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста: развитие, подготовка к школе и кружки после занятий. Родителям важно, чтобы ребёнок занимался рядом с домом, по понятному расписанию и с видимым результатом.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 4 000–10 000 ₽ в месяц за ребёнка.
  • Группа — 6–10 детей.
  • Доход — 200 000–700 000 ₽ в месяц в зависимости от количества групп.

Для старта нужны помещение, педагоги, оборудование и лицензирование при необходимости. Стартовые вложения — от 500 000–1 млн ₽.

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Курсы китайского языка

Обучение практическому китайскому для работы и бизнеса: торговля, логистика, переговоры с поставщиками. Интерес к языку растёт из-за развития связей с Китаем и переориентации бизнеса на восточные рынки.

Лучше всего работают прикладные курсы без академической теории: базовая лексика, устная речь, деловая переписка, понимание контрактов. Основные клиенты — предприниматели, сотрудники компаний и частные лица, которым язык нужен для конкретных задач.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 10 000–50 000 ₽ в месяц при прохождении курса.
  • Группа — 2–8 человек или индивидуальные занятия.
  • Доход — 200 000–1,5 млн ₽ в месяц при стабильном наборе.

Для старта нужны преподаватель, программа обучения, аудитория или онлайн-формат и продвижение. Стартовые вложения — от 200 000–500 000 ₽.

Как создать и запустить успешный онлайн-курс

Обзор франшиз в Красноярске

Франшиза — это способ запустить бизнес по готовой модели. Предприниматель получает бренд, проверенные процессы и стандарты, инструкции, обучение и поддержку, а взамен оплачивает паушальный взнос и роялти.

Популярные категории франшиз:

  • Пекарни и точки выпечки — стабильный спрос рядом с домом, остановками, школами и на маршрутах «дом – работа». 
  • Салоны красоты и сервисы ухода — маникюрные студии, барбершопы, экспресс-форматы. Хорошо работают в жилых районах.
  • Детские центры и образовательные студии — востребованы в густонаселённых районах с активной застройкой. 
  • Сервисные франшизы — клининг, ремонт техники, бытовые и выездные услуги. Востребованы из-за большого жилого фонда и занятости жителей. 
  • Автоуслуги — шиномонтаж, детейлинг, экспресс-ремонт. Суровый климат и состояние дорог формируют постоянный спрос, особенно на сезонные услуги.

При выборе франшизы стоит проверить, кто её продаёт, какую поддержку обещают и как на самом деле работает сеть. Полезно посмотреть отзывы действующих партнёров. Бывает, что после продажи франшизы помощи почти нет, — это лучше учитывать заранее.

Как открыть бизнес по франшизе

Регистрация бизнеса в Красноярске в 2026 году

Чтобы официально принимать оплату, работать с клиентами и развивать бизнес в Красноярске, его нужно зарегистрировать. Формат регистрации зависит от того, работаете ли вы один, есть ли партнёры и планируете ли масштабировать бизнес.

  • ИП — подходит, если вы планируете работать самостоятельно и не привлекать партнёров или инвесторов. Регистрация и отчётность проще, бухгалтерии мало. При этом можно нанимать сотрудников и работать с компаниями.
  • ООО — подходит, если бизнес запускается с партнёрами или вы планируете привлекать инвестиции. Этот формат удобен для более крупного бизнеса и позволяет разделить ответственность между участниками.

Зарегистрировать ИП или ООО можно онлайн — через сайт ФНС, «Госуслуги» или с помощью Точка Банк. После регистрации понадобится расчётный счёт, чтобы принимать оплату от клиентов и рассчитываться с контрагентами.

Налогообложение для бизнеса в Красноярске

В Красноярском крае в основном действуют федеральные ставки УСН. Региональные пониженные ставки есть, но они распространяются только на отдельные категории бизнеса. Массовых льгот для всех предпринимателей нет.

Базовые ставки УСН:

  • УСН «Доходы» — 6%. 
  • УСН «Доходы минус расходы» — 15%.

Регион может установить пониженные ставки УСН только для тех бизнес-направлений, которые Правительство включило в федеральный перечень ОКВЭД. Сами льготы определены законом Красноярского края от 19.11.2020 №10-4347.

УСН «Доходы»УСН «Доходы минус расходы»Для кого льготы
1%5%Для социальных предприятий
3%7,5%Для резидентов Арктической зоны РФ по инвестиционным проектам
3%7,5%Для отдельных социально ориентированных НКО

НДС при УСН. Если годовая выручка на УСН превышает 20 млн ₽, с 2026 года возникает обязанность платить НДС по общим правилам.

Патентная система (ПСН). Стоимость патента устанавливает регион. Она зависит от вида деятельности, города или района и срока патента. Рассчитывать размер патента можно в калькуляторе на сайте ФНС.

Общая система налогообложения (ОСНО). Налог на прибыль — 25%: часть уходит в федеральный бюджет, часть — в бюджет Красноярского края. Для большинства компаний применяются стандартные ставки без льгот.

Кроме ОСНО, УСН и ПСН, предприниматели в Красноярском крае могут с 1 января 2026 года применять АУСН при соблюдении условий. Для сельхозпроизводителей предусмотрен ЕСХН.

Если вы планируете производить товары, до начала продаж стоит проверить, нужны ли обязательная сертификация и маркировка. Для многих видов продукции без этого продавать товар нельзя.

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Какой бизнес открыть в Красноярске: идеи для бизнеса в 2026 году — Точка Банк