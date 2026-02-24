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Какой бизнес открыть в кризис

Точка Банк разберёт, почему открывать бизнес в кризис может быть выгодно, какие направления сегодня работают лучше всего и как запуститься с минимальными рисками.

24.02.2026
2823
2823

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Кризис открывает новые возможности для старта. Рынок меняется, освобождаются ниши, спрос перераспределяется. Те, кто видит эти изменения, заходят в бизнес на более выгодных условиях.

Коротко
Кризис — удачное время для старта: конкуренты уходят, арендодатели и поставщики дают скидки, а клиенты ищут доступные решения. Лучше всего работает бизнес на стабильном спросе: ремонт авто и техники, доставка еды, аренда инструмента, локальное производство.
Запуститься можно от 100 000 ₽. Главное — считать расходы, оптимизировать логистику и не раздувать штат. Стоит держать финансовую подушку на 2–3 месяца — она даёт возможность реагировать на изменения. Если модель выдерживает кризис, при росте рынка она обычно масштабируется быстрее.

Почему выгодно открывать бизнес в кризис

  1. Освобождаются ниши. Во время кризиса часть компаний закрывается, а рынок не исчезает — он меняется. Появляются новые потребности, снижается конкуренция, и можно занять свободное место быстрее, чем в стабильный период.
  2. Запуск обходится дешевле. Арендодатели чаще соглашаются на скидки, поставщики дают более выгодные условия, оборудование продаётся с дисконтом. Вход в бизнес требует меньших вложений.
  3. Проще привлечь лояльных клиентов. Люди внимательнее считают деньги, сравнивают предложения и выбирают оптимальное соотношение цены и качества. Если дать понятную ценность, можно быстрее сформировать постоянную базу клиентов.
  4. С самого начала можно выстроить устойчивые процессы. В сложных условиях предприниматель обычно внимательнее относится к расходам, не раздувает штат и тщательно проверяет идеи. В результате бизнес-модель становится более прочной.
  5. После кризиса можно выйти на быстрый рост. Компании, которые начали работать в кризис и выстроили эффективную модель, при росте рынка масштабируются быстрее конкурентов.
  6. Можно занять рынок, пока другие выжидают. В кризис многие откладывают запуск. Те, кто действует быстрее и контролирует издержки, получают шанс закрепиться на рынке до возвращения активной конкуренции.
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Идеи бизнеса в кризис

В кризис лучше всего работают приземлённые и практичные направления — там, где есть стабильный и понятный спрос. 

СТО и ремонт автомобилей

Машины сейчас дорогие, поэтому их реже меняют и чаще ремонтируют. У многих гарантия уже закончилась, поэтому обслуживаются уже не у дилера, а в обычных сервисах. Плюс на дорогах стало много китайских авто — их тоже нужно ремонтировать и держать в наличии ходовые запчасти.

Формат работы: диагностика, согласование цены, ремонт. Можно работать с оригинальными запчастями, качественными аналогами или проверенными б/у — главное, чтобы клиент понимал, за что платит.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 10 000–50 000 ₽.
  • Спрос — растущий, машины стареют и дорожают.
  • Доход — 200 000–800 000 ₽ в месяц при полной загрузке.

Для старта нужны утеплённый бокс минимум на два поста, подъёмники, инструмент и диагностический сканер. Основные расходы — аренда, зарплата механиков и закупка ходовых деталей. Стартовые вложения — от 3 млн ₽.

Идеи для автобизнеса

Ремонт бытовой техники и электроники

Телефоны, ноутбуки и бытовая техника регулярно ломаются. В большинстве случаев их ремонтируют, а не меняют. Починить экран или заменить батарею дешевле, чем покупать новое устройство.

Формат работы: точка приёма в жилом районе или мастер с выездом на дом. Клиенту важно, чтобы быстро посмотрели, назвали цену и сделали без лишних услуг. В работе нужны ходовые запчасти — экраны, аккумуляторы и другие основные детали.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 3 000–10 000 ₽ за мелкую электронику, 5 000–25 000 ₽ за крупную технику.
  • Спрос — растущий, так как сроки эксплуатации техники сейчас увеличивают.
  • Доход — 100 000–400 000 ₽ в месяц при постоянных заказах.

Для старта хватит небольшого помещения, набора инструмента и паяльной станции. Основные расходы — аренда, реклама и закупка запчастей. Стартовые вложения — от 500 000 ₽.

Бизнес-идеи для спальных районов

Реставрация и перетяжка мягкой мебели

Диваны и кресла со временем изнашиваются, но каркас часто остаётся крепким. Вместо покупки новой мебели её перетягивают и меняют наполнитель. Это дешевле, чем полностью обновлять интерьер.

Работать можно из небольшой мастерской или выезжать к клиенту домой. Мастер оценивает состояние мебели, предлагает ткани и делает перетяжку. В итоге клиент получает обновлённую мебель без затрат на покупку и доставку.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 10 000–50 000 ₽.
  • Спрос — стабильный.
  • Доход — 100 000–400 000 ₽ в месяц при постоянных заказах.

Для старта потребуется тёплый гараж или небольшой цех, промышленная швейная машина и степлер. Основные расходы — материалы и реклама. Стартовые вложения — от 300 000 ₽.

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Локальное микропроизводство

Некоторым видам малого и среднего бизнеса регулярно нужны простые детали и расходники: крепёж, пластиковые элементы, небольшие партии упаковки и другое. 

Часть поставщиков находится за рубежом, поэтому доставка стоит дорого и занимает много времени. Чтобы сократить расходы и не зависеть от долгих поставок, компании выбирают местных производителей.

Формат — небольшой цех с 3D-принтерами или компактным станком. Можно изготавливать детали по образцу или чертежу заказчика: пластиковые элементы, небольшие партии корпусов, запчасти на замену.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 10 000–50 000 ₽ за партию или прототип.
  • Спрос — стабильный среди компаний.
  • Доход — 100 000–500 000 ₽ в месяц при постоянных заказах.

Для старта нужно сухое помещение с вентиляцией и оборудование для производства. Основные расходы — покупка станков, материалы и оплата работы специалиста. Стартовые вложения — от 1 млн ₽.

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Доставка готовых рационов эконом-класса

Не у всех есть время готовить каждый день. Ресторанная доставка обходится дорого, поэтому люди выбирают более простой и доступный вариант.

Формат — приготовление обычной домашней еды и доставка набора на несколько дней. Без сложных меню и экзотики: супы, гарниры, мясо, салаты. Клиент получает готовую еду и не тратит время на походы в магазин и готовку.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 3 000–6 000 ₽ за набор на 3–5 дней.
  • Спрос — стабильный среди занятых людей и студентов.
  • Доход — 100 000–300 000 ₽ в месяц при постоянных заказах.

Для запуска нужны кухня, холодильники и оборудование для упаковки. Основные расходы — аренда, продукты, зарплата поварам и доставка. Стартовые вложения — от 2 млн ₽.

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Бюджетный спорт и велнес

Люди всё чаще выбирают спорт и занятия для поддержания формы. Не всем нужны большие и дорогие фитнес-залы — иногда удобнее прийти в бюджетную небольшую студию рядом с домом.

Это могут быть йога, пилатес, растяжка или массаж. Можно продавать разовые занятия или короткие абонементы. Главное, что близко и по доступной цене.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 1 000–3 000 ₽ за групповое занятие, 2 000–4 000 ₽ за массаж.
  • Спрос — растущий.
  • Доход — 100 000–300 000 ₽ в месяц при полной записи.

Для старта нужны светлое помещение и базовый инвентарь. Основные расходы — аренда, ремонт и оплата специалистам. Стартовые вложения — от 500 000 ₽.

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Внутренний туризм и аутдор

В последнее время люди чаще путешествуют внутри страны и выбирают короткие поездки вместо отпуска за рубежом. Популярны туры выходного дня, глэмпинги, походы и организованные восхождения.

Формат — готовая программа с маршрутом, проживанием и сопровождением. Клиенту важно, чтобы всё было организовано, понятно и безопасно.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 5 000–50 000 ₽ на человека.
  • Спрос — растущий.
  • Доход — 50 000–300 000 ₽ в месяц при регулярных группах.

Для старта нужны снаряжение и опытные гиды. Основные расходы — реклама, транспорт и оплата команды. Стартовые вложения — от 500 000 ₽.

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Установка видеонаблюдения и сигнализаций

Владельцы частных домов, дач, складов и небольших производств всё чаще ставят камеры и сигнализацию, чтобы следить за безопасностью своего имущества. Именно они — основные заказчики таких услуг.

Формат работы: выезд на объект, подбор оборудования и монтаж. Это могут быть отдельные Wi-Fi-камеры или полноценная система с записью и датчиками. Клиенту важно, чтобы всё работало и управлялось со смартфона.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 20 000–100 000 ₽ за оборудование и установку.
  • Спрос — стабильный.
  • Доход — 100 000–400 000 ₽ в месяц при регулярных заказах.

Для старта нужны инструмент и автомобиль для выездов. Основные расходы — закупка оборудования под заказ, транспорт и реклама. Стартовые вложения — от 100 000 ₽.

Аренда строительного инструмента

Люди чаще делают ремонт сами. Покупать дорогой инструмент ради нескольких дней работы невыгодно, поэтому его берут в аренду.

В прокат сдают перфораторы, бетономешалки, строительные пылесосы, тепловые пушки, строительные леса и генераторы. Формат бизнеса: выдача техники под залог на сутки или дольше. Важно, чтобы инструмент был исправным и точка находилась рядом.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 1 000–3 000 ₽ в сутки.
  • Спрос — стабильный.
  • Доход — 50 000–200 000 ₽ в месяц при средней или постоянной загрузке.

Для старта нужны небольшое помещение и набор востребованной техники. Основные расходы — покупка инструмента, аренда и обслуживание. Стартовые вложения — от 500 000 ₽.

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Продажа товаров для сада и огорода

Многие активно занимаются дачей и выращивают свои овощи и фрукты. Поэтому семена, удобрения и садовый инструмент стабильно востребованы.

Формат — небольшой магазин у выезда из города или рядом с СНТ. Упор лучше делать на доступные товары: семена, удобрения, простой и надёжный инструмент.

Примерные ориентиры:

  • Средний чек — 1 500–4 000 ₽.
  • Спрос — высокий с весны до осени.
  • Доход — 150 000–350 000 ₽ в месяц в сезон.

Для старта потребуются помещение, стеллажи и товарный запас. Основные расходы — аренда, закупка продукции и реклама. Стартовые вложения — от 1 млн ₽.

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Как зарегистрировать бизнес

Чтобы принимать оплату и работать официально, бизнес нужно зарегистрировать. Обычно выбирают ИП или ООО — всё зависит от формата работы.

  • ИП — подходит, если вы запускаетесь один. Это самый простой вариант для услуг, ремонта, торговли или небольшого производства. Учёт проще, регистрация быстрее.
  • ООО — выбирают, если есть партнёры или планируется более крупный проект. Такой формат удобен для работы с другими компаниями и масштабирования бизнеса.

Зарегистрировать ИП или ООО можно онлайн через сайт ФНС, «Госуслуги» или с помощью Точка Банк. После регистрации откройте расчётный счёт, чтобы принимать оплату и работать официально.

Как заниматься бизнесом в условиях кризиса

Кризис — это период, когда надо считать деньги и принимать взвешенные решения.

  1. Контролируйте расходы. Пересмотрите постоянные и переменные затраты, уберите лишние подписки, проверьте аренду, закупки и комиссии.
  2. Оптимизируйте логистику. Сравните тарифы перевозчиков, объединяйте поставки, считайте расходы на свой транспорт. Иногда аутсорс оказывается выгоднее.
  3. Делайте ставку на стабильный спрос. В приоритете товары и услуги первой необходимости и эконом-сегмента — в кризис клиенты тратят осторожнее.
  4. Не раздувайте штат. Нанимайте по загрузке, часть задач передавайте на аутсорс или оплачивайте сдельно.
  5. Диверсифицируйте поставщиков. Договаривайтесь об отсрочках, ищите альтернативы. Зависимость от одного партнёра — серьёзный риск.
  6. Держите финансовый резерв. Подушка на 2–3 месяца даёт время адаптироваться к изменениям на рынке.

Главный принцип — максимально оптимизировать издержки и сохранять гибкость. В кризис выживает тот, кто лучше считает, понимает своего клиента и быстрее перестраивается.

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