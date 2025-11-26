Какой бизнес открыть в Москве в 2026 году: актуальные идеи и направления

Москва остаётся одним из самых привлекательных городов для открытия бизнеса. Высокая покупательская способность, постоянный рост населения и развитие новых районов создают спрос на товары и услуги. Конкуренция высокая, но и ниш для входа достаточно.
Особенности налогообложения для бизнеса в Москве
В Москве действуют федеральные ставки УСН, но город снижает ставку по объекту «Доходы минус расходы» для определённых видов деятельности (Закон г. Москвы от 07.10.2009 №41). Налоговых каникул для новых ИП в столице нет.
УСН «Доходы»: 6% — базовая ставка. Региональных понижений нет. Для всех предпринимателей ставка одинаковая.
УСН «Доходы минус расходы»: 10% — сниженная ставка для тех, кто занимается такими видами деятельности:
- Обрабатывающие производства.
- Управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда.
- Научные исследования и разработки.
- Соцуслуги с проживанием и без.
- Деятельность в сфере спорта.
- Растениеводство и животноводство.
Чтобы применить ставку 10%, не менее 75% выручки должно приходиться на перечисленные виды деятельности.
15% — стандартная ставка для всех остальных на объекте УСН «Доходы минус расходы».
Патент (ПСН). Потенциальный доход по патенту в Москве выше, чем в большинстве регионов, поэтому патенты стоят дороже. Сумма зависит от вида деятельности и срока — её удобнее проверить в калькуляторе ФНС.
Общая система (ОСНО). Налог на прибыль — 25%: 8% идут в федеральный бюджет, 17% — в бюджет Москвы. Для резидентов особых экономических зон технико-внедренческого типа действуют сниженные региональные ставки по Закону г. Москвы от 23.11.2016 №37:
- 0% по региональной части — до 2027 года;
- 5% — с 2028 года;
- 12,5% — с 2033 года.
Это касается только резидентов ОЭЗ: остальные компании платят стандартные 25%.
Если планируете зарегистрировать бизнес в Москве, стоит заранее выбрать подходящий налоговый режим.
Топ-идей бизнеса с высоким потенциалом
Рассмотрим направления, у которых есть высокий потенциал в Москве.
Сервис доставки здоровых рационов питания
В Москве ритм жизни высокий: многие заняты до позднего вечера, часто в разъездах и не успевают готовить дома. И при этом растёт интерес к правильному питанию — всё больше людей хотят получать сбалансированные блюда без лишних добавок.
Из-за этого спрос на доставку готового здорового питания увеличивается. Людям нужны удобные форматы: меню на день, недельные наборы, планы для похудения, набора массы или поддержания формы. Важны быстрая доставка, прозрачный состав и возможность подстроить меню под аллергию или особенности питания.
Рынок большой и пока далёк от насыщения, поэтому новые сервисы с хорошей кухней и стабильной логистикой быстро находят своих клиентов.
Производство комплектующих для одежды и аксессуаров
В Москве много ателье и небольших брендов, но почти все они зависят от привозной фурнитуры — молний, кнопок, лент, кожаных деталей, подкладочных материалов и так далее. Локальных производителей мало, поэтому мастерские вынуждены ждать поставки и подстраиваться под чужие сроки.
Из-за этого растёт спрос на местные цеха, которые могут делать небольшие партии и выпускать нестандартные размеры или цвета.
Узкоспециализированный автосервис
Автовладельцы всё чаще выбирают не универсальные СТО, а мастерские, которые решают конкретную задачу: это электрика, коробки, гибриды, детейлинг, плёнка, кузовной ремонт, двигатели.
Узкоспециализированные сервисы быстрее формируют постоянный поток: за точную диагностику и аккуратный ремонт клиенты готовы платить больше и спокойно ждать своей очереди. Профильных специалистов мало, а спрос продолжает расти.
Груминг-салон и гостиница для животных
С каждым годом всё больше людей заводят собак и кошек, и им нужны качественные услуги: стрижка, мытьё, вычёсывание, уход за когтями и ушами — без спешки и с вниманием к питомцу. Многие салоны перегружены, а запись формируется заранее.
Гостиницы для животных также востребованы: владельцам нужны надёжные места на время отпуска или командировки. Важны чистота, камеры, ежедневные отчёты и спокойные условия для питомца. Рынок растёт и пока далёк от перенасыщения.
Мини-производство мебели
В последние годы в Москве и вокруг неё появилось много новостроек. Товары из магазинов часто не подходят под планировки. Люди заказывают встроенные шкафы, кухни, гардеробные, стеновые панели и мебель по индивидуальным размерам — спрос стабильно держится.
Мастерские, которые работают аккуратно, соблюдают сроки и дают понятный расчёт, быстро находят клиентов. Достаточно уметь делать замеры, показывать материалы и собирать проекты под ключ.
Центр допобразования для детей в новом районе
Новые районы Москвы заселяются быстрее, чем появляется инфраструктура. Родителям нужны секции рядом с домом: языки, подготовка к школе, танцы, футбол, творческие студии и другие занятия.
Проекты с удобным графиком и компетентными педагогами быстро заполняют группы. В новых кварталах конкуренция низкая, а спрос на детские занятия держится уже много лет — рынок стабильно растёт и не останавливается.
Торговля фермерскими продуктами
Спрос на натуральные продукты растёт: мясо, молоко, сыры, яйца, овощи, зелень и заготовки от небольших хозяйств. Клиенты ценят свежесть, вкус и прозрачное происхождение.
Рынок развивается ежегодно и пока далёк от насыщения — хороших точек с фермерскими товарами в городе всё ещё немного.
Производство и продажа экологичной упаковки
В Москве растёт спрос на упаковку, которую можно переработать или безопасно выбросить: бумажные пакеты, коробки, крафт-мешки и контейнеры из биоматериалов. Малому бизнесу нужна простая и недорогая тара для доставки, продаж через маркетплейсы и работы в рознице.
Компании, которые выпускают упаковку небольшими партиями и быстро наносят брендинг, получают стабильный поток заказов. Рынок растёт вместе с онлайн-торговлей и интересом к экологичным материалам.
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Бизнес-идеи с минимальными вложениями
Не все проекты требуют больших вложений. Есть направления, где хватает базового инструмента, навыков и аккуратной работы: старт получается быстрым и недорогим.
Авторские туры и городские экспириенсы по Москве
Москву посещают круглый год. Туристам давно уже мало классических экскурсий. Людям интересны необычные маршруты: прогулки по районам, гастротуры, ночная Москва, индустриальные локации, локальные истории и неожиданные места, куда не водят большие группы.
Уход за пожилыми людьми
Это одно из самых перспективных направлений на ближайшие десятилетия. В Москве много людей старшего возраста, которым нужна помощь: сопровождение в поликлинику, покупка продуктов и лекарств, уборка, готовка, общение и контроль за состоянием. Семьи не всегда могут делать всё сами, поэтому обращаются к надёжным помощникам.
Сервис «Мастер на час»
В квартирах часто возникают сложные задачи: починить выключатель, заменить розетку, устранить течь, подключить технику, поменять смеситель и так далее. Многие люди не могут сделать это сами, поэтому обращаются к мастерам.
Умный дом и инженерные системы под ключ
В домах и квартирах всё чаще устанавливают датчики протечек, умные замки, системы безопасности, климат-контроль, управление светом через телефон и многое другое. Но настроить это самостоятельно сложно — жильцам нужен специалист, который соберёт всё в единую систему и объяснит, как ею пользоваться.
Ремонт техники
Смартфоны, ноутбуки, стиральные машины, холодильники и другая бытовая техника ломаются регулярно: из-за износа, влаги, падений или неправильного использования. Большинство людей предпочитают отремонтировать устройство, а не покупать новое, — так быстрее и дешевле.
Ремонт домов или квартир
В Москве и за городом много разного жилья. И рано или поздно почти каждый делает ремонт. Самостоятельно это долго и сложно: нужны инструменты, навыки и время, поэтому большинство владельцев обращаются к мастерам.
Если специалист работает аккуратно, укладывается в сроки и даёт понятную смету, поток заказов у него не заканчивается. Спрос есть в любом районе и круглый год.
Клининг
Квартиры и офисы быстро загрязняются, особенно в больших городах. У людей часто нет времени делать генеральную уборку, мыть окна или разбираться с последствиями ремонта — проще вызвать клининг.
Оформление бизнеса в Москве
Чтобы работать официально и принимать оплату от клиентов без ограничений, нужно выбрать форму деятельности и зарегистрировать бизнес.
- ИП. Подходит для большинства видов деятельности. Можно работать с поставщиками, арендовать помещение, нанимать сотрудников и принимать оплату от юрлиц. В Москве ИП обычно выбирают УСН «Доходы» 6% или «Доходы минус расходы» 15%. Патент тоже доступен, но обычно стоит дороже, чем в регионах.
- ООО. Оптимальный вариант, если есть партнёры или планируется полноценная компания — несколько направлений, открытие филиалов или работа с крупными заказчиками. Потребуются устав, юридический адрес и бухгалтерия.
Зарегистрировать ИП или ООО можно онлайн через сайт ФНС, «Госуслуги» или с помощью Точка Банк. После регистрации откройте расчётный счёт, чтобы принимать оплату и работать официально.
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Что учесть при открытии бизнеса в Москве
При запуске бизнеса в Москве важно учитывать несколько факторов:
Аренда. Стоимость заметно выше, чем в большинстве регионов. Важно заранее просчитать, потянет ли бизнес помещение в нужном месте.
Кадры. Найти специалистов в Москве проще, чем в регионах, но и зарплаты выше. Работников нужно удерживать комфортными для них условиями и стабильностью.
Конкуренция. Многие ниши уже заняты и перегреты, поэтому важно иметь чёткое позиционирование: качество, скорость, уникальное торговое предложение.
Онлайн-продвижение. Клиенты в Москве редко принимают решение «мимоходом» — почти всегда смотрят отзывы, карточку на карте, сайт и соцсети.
Логистика. Доставка, закупки и перемещения по городу требуют времени. Лучше выбирать локацию ближе к клиентам или транспортным узлам.
Помимо этого многие товары в Москве нельзя продавать без документов. Для еды, напитков, косметики, бытовой химии, мебели, детских товаров, техники, одежды, обуви и парфюмерии нужны сертификация и маркировка.
Поэтому перед запуском нужно заранее понять, какие документы требуются именно для вашего товара.