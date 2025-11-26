Какой бизнес открыть в Москве в 2026 году: актуальные идеи и направления

Москва остаётся одним из самых привлекательных городов для открытия бизнеса. Высокая покупательская способность, постоянный рост населения и развитие новых районов создают спрос на товары и услуги. Конкуренция высокая, но и ниш для входа достаточно.

Коротко По налогам в Москве: УСН «Доходы» — 6%, «Доходы минус расходы» — 15%, а ставка 10% действует только для отдельных сфер. Патенты для ИП стоят дороже, чем в регионах. На общей системе ставка налога на прибыль — 25%, снизить её могут только резиденты особых экономических зон. На рынке много игроков, поэтому клиенты ориентируются на понятные цены, предсказуемый сервис и заметное онлайн-присутствие — отзывы, карточки на картах, сайт.

В Москве появляются новые районы, и вместе с этим растёт потребность в повседневных сервисах, ремонте, небольших производствах и услугах «у дома». Больше всего свободных ниш именно в этих направлениях: еда, услуги для животных, детские занятия, мебель и ремонт.

Особенности налогообложения для бизнеса в Москве

В Москве действуют федеральные ставки УСН, но город снижает ставку по объекту «Доходы минус расходы» для определённых видов деятельности (Закон г. Москвы от 07.10.2009 №41). Налоговых каникул для новых ИП в столице нет.

УСН «Доходы»: 6% — базовая ставка. Региональных понижений нет. Для всех предпринимателей ставка одинаковая.

УСН «Доходы минус расходы»: 10% — сниженная ставка для тех, кто занимается такими видами деятельности:

Обрабатывающие производства.

Управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда.

Научные исследования и разработки.

Соцуслуги с проживанием и без.

Деятельность в сфере спорта.

Растениеводство и животноводство.

Чтобы применить ставку 10%, не менее 75% выручки должно приходиться на перечисленные виды деятельности.

15% — стандартная ставка для всех остальных на объекте УСН «Доходы минус расходы».

Патент (ПСН). Потенциальный доход по патенту в Москве выше, чем в большинстве регионов, поэтому патенты стоят дороже. Сумма зависит от вида деятельности и срока — её удобнее проверить в калькуляторе ФНС.

Общая система (ОСНО). Налог на прибыль — 25%: 8% идут в федеральный бюджет, 17% — в бюджет Москвы. Для резидентов особых экономических зон технико-внедренческого типа действуют сниженные региональные ставки по Закону г. Москвы от 23.11.2016 №37:

0% по региональной части — до 2027 года;

5% — с 2028 года;

12,5% — с 2033 года.

Это касается только резидентов ОЭЗ: остальные компании платят стандартные 25%.

Если планируете зарегистрировать бизнес в Москве, стоит заранее выбрать подходящий налоговый режим.

Топ-идей бизнеса с высоким потенциалом

Рассмотрим направления, у которых есть высокий потенциал в Москве.

Сервис доставки здоровых рационов питания

В Москве ритм жизни высокий: многие заняты до позднего вечера, часто в разъездах и не успевают готовить дома. И при этом растёт интерес к правильному питанию — всё больше людей хотят получать сбалансированные блюда без лишних добавок.

Из-за этого спрос на доставку готового здорового питания увеличивается. Людям нужны удобные форматы: меню на день, недельные наборы, планы для похудения, набора массы или поддержания формы. Важны быстрая доставка, прозрачный состав и возможность подстроить меню под аллергию или особенности питания.

Рынок большой и пока далёк от насыщения, поэтому новые сервисы с хорошей кухней и стабильной логистикой быстро находят своих клиентов.

Производство комплектующих для одежды и аксессуаров

В Москве много ателье и небольших брендов, но почти все они зависят от привозной фурнитуры — молний, кнопок, лент, кожаных деталей, подкладочных материалов и так далее. Локальных производителей мало, поэтому мастерские вынуждены ждать поставки и подстраиваться под чужие сроки.

Из-за этого растёт спрос на местные цеха, которые могут делать небольшие партии и выпускать нестандартные размеры или цвета.

Узкоспециализированный автосервис

Автовладельцы всё чаще выбирают не универсальные СТО, а мастерские, которые решают конкретную задачу: это электрика, коробки, гибриды, детейлинг, плёнка, кузовной ремонт, двигатели.

Узкоспециализированные сервисы быстрее формируют постоянный поток: за точную диагностику и аккуратный ремонт клиенты готовы платить больше и спокойно ждать своей очереди. Профильных специалистов мало, а спрос продолжает расти.

Груминг-салон и гостиница для животных

С каждым годом всё больше людей заводят собак и кошек, и им нужны качественные услуги: стрижка, мытьё, вычёсывание, уход за когтями и ушами — без спешки и с вниманием к питомцу. Многие салоны перегружены, а запись формируется заранее.

Гостиницы для животных также востребованы: владельцам нужны надёжные места на время отпуска или командировки. Важны чистота, камеры, ежедневные отчёты и спокойные условия для питомца. Рынок растёт и пока далёк от перенасыщения.

Мини-производство мебели

В последние годы в Москве и вокруг неё появилось много новостроек. Товары из магазинов часто не подходят под планировки. Люди заказывают встроенные шкафы, кухни, гардеробные, стеновые панели и мебель по индивидуальным размерам — спрос стабильно держится.

Мастерские, которые работают аккуратно, соблюдают сроки и дают понятный расчёт, быстро находят клиентов. Достаточно уметь делать замеры, показывать материалы и собирать проекты под ключ.

Центр допобразования для детей в новом районе

Новые районы Москвы заселяются быстрее, чем появляется инфраструктура. Родителям нужны секции рядом с домом: языки, подготовка к школе, танцы, футбол, творческие студии и другие занятия.

Проекты с удобным графиком и компетентными педагогами быстро заполняют группы. В новых кварталах конкуренция низкая, а спрос на детские занятия держится уже много лет — рынок стабильно растёт и не останавливается.

Торговля фермерскими продуктами

Спрос на натуральные продукты растёт: мясо, молоко, сыры, яйца, овощи, зелень и заготовки от небольших хозяйств. Клиенты ценят свежесть, вкус и прозрачное происхождение.

Рынок развивается ежегодно и пока далёк от насыщения — хороших точек с фермерскими товарами в городе всё ещё немного.

Производство и продажа экологичной упаковки

В Москве растёт спрос на упаковку, которую можно переработать или безопасно выбросить: бумажные пакеты, коробки, крафт-мешки и контейнеры из биоматериалов. Малому бизнесу нужна простая и недорогая тара для доставки, продаж через маркетплейсы и работы в рознице.

Компании, которые выпускают упаковку небольшими партиями и быстро наносят брендинг, получают стабильный поток заказов. Рынок растёт вместе с онлайн-торговлей и интересом к экологичным материалам.

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Бизнес-идеи с минимальными вложениями

Не все проекты требуют больших вложений. Есть направления, где хватает базового инструмента, навыков и аккуратной работы: старт получается быстрым и недорогим.

Авторские туры и городские экспириенсы по Москве

Москву посещают круглый год. Туристам давно уже мало классических экскурсий. Людям интересны необычные маршруты: прогулки по районам, гастротуры, ночная Москва, индустриальные локации, локальные истории и неожиданные места, куда не водят большие группы.

Уход за пожилыми людьми

Это одно из самых перспективных направлений на ближайшие десятилетия. В Москве много людей старшего возраста, которым нужна помощь: сопровождение в поликлинику, покупка продуктов и лекарств, уборка, готовка, общение и контроль за состоянием. Семьи не всегда могут делать всё сами, поэтому обращаются к надёжным помощникам.

Сервис «Мастер на час»

В квартирах часто возникают сложные задачи: починить выключатель, заменить розетку, устранить течь, подключить технику, поменять смеситель и так далее. Многие люди не могут сделать это сами, поэтому обращаются к мастерам.

Умный дом и инженерные системы под ключ

В домах и квартирах всё чаще устанавливают датчики протечек, умные замки, системы безопасности, климат-контроль, управление светом через телефон и многое другое. Но настроить это самостоятельно сложно — жильцам нужен специалист, который соберёт всё в единую систему и объяснит, как ею пользоваться.

Ремонт техники

Смартфоны, ноутбуки, стиральные машины, холодильники и другая бытовая техника ломаются регулярно: из-за износа, влаги, падений или неправильного использования. Большинство людей предпочитают отремонтировать устройство, а не покупать новое, — так быстрее и дешевле.

Ремонт домов или квартир

В Москве и за городом много разного жилья. И рано или поздно почти каждый делает ремонт. Самостоятельно это долго и сложно: нужны инструменты, навыки и время, поэтому большинство владельцев обращаются к мастерам.

Если специалист работает аккуратно, укладывается в сроки и даёт понятную смету, поток заказов у него не заканчивается. Спрос есть в любом районе и круглый год.

Клининг

Квартиры и офисы быстро загрязняются, особенно в больших городах. У людей часто нет времени делать генеральную уборку, мыть окна или разбираться с последствиями ремонта — проще вызвать клининг.

Оформление бизнеса в Москве

Чтобы работать официально и принимать оплату от клиентов без ограничений, нужно выбрать форму деятельности и зарегистрировать бизнес.

ИП . Подходит для большинства видов деятельности. Можно работать с поставщиками, арендовать помещение, нанимать сотрудников и принимать оплату от юрлиц. В Москве ИП обычно выбирают УСН «Доходы» 6% или «Доходы минус расходы» 15%. Патент тоже доступен, но обычно стоит дороже, чем в регионах.

ООО . Оптимальный вариант, если есть партнёры или планируется полноценная компания — несколько направлений, открытие филиалов или работа с крупными заказчиками. Потребуются устав, юридический адрес и бухгалтерия.

Зарегистрировать ИП или ООО можно онлайн через сайт ФНС, «Госуслуги» или с помощью Точка Банк. После регистрации откройте расчётный счёт, чтобы принимать оплату и работать официально.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Что учесть при открытии бизнеса в Москве

При запуске бизнеса в Москве важно учитывать несколько факторов:

Аренда. Стоимость заметно выше, чем в большинстве регионов. Важно заранее просчитать, потянет ли бизнес помещение в нужном месте.

Кадры. Найти специалистов в Москве проще, чем в регионах, но и зарплаты выше. Работников нужно удерживать комфортными для них условиями и стабильностью.

Конкуренция. Многие ниши уже заняты и перегреты, поэтому важно иметь чёткое позиционирование: качество, скорость, уникальное торговое предложение.

Онлайн-продвижение. Клиенты в Москве редко принимают решение «мимоходом» — почти всегда смотрят отзывы, карточку на карте, сайт и соцсети.

Логистика. Доставка, закупки и перемещения по городу требуют времени. Лучше выбирать локацию ближе к клиентам или транспортным узлам.

Помимо этого многие товары в Москве нельзя продавать без документов. Для еды, напитков, косметики, бытовой химии, мебели, детских товаров, техники, одежды, обуви и парфюмерии нужны сертификация и маркировка.