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Какой бизнес открыть в подвальном помещении

Точка Банк расскажет, в чём преимущества подвальных помещений, какой бизнес там можно размещать по закону, с какими сложностями придётся столкнуться и для каких форматов подвал подходит лучше всего.

20.02.2026
7765
7765

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Подвал кажется простым способом сэкономить на аренде и начать бизнес с меньшими вложениями. Но на практике такое помещение подходит не для всех форматов — есть ограничения по закону, требования к коммуникациям и риск конфликтов с жильцами. 

В статье вместе с юристом разберём, для каких направлений бизнеса подходят подвальные помещения, что нужно проверить перед заключением договора аренды и как избежать типичных проблем.

Коротко
По СП 54.13330.2022 в подвалах нельзя размещать предприятия с режимом работы после 23:00, объекты с вредным воздействием на человека, помещения для детей, производства и склады, сауны и бани. Кинотеатры, конференц‑залы и предприятия питания допускаются только при вместимости до 50 человек.
Лучше всего в подвалах работают услуги по записи: ремонт техники, студии, парикмахерские. Клиенты приходят по записи, поэтому витрина и большой поток не критичны. Но даже при соблюдении норм возможны жалобы жильцов и проверки.
Помещение должно иметь нежилой статус, отдельный вход и вентиляцию. Обычно требуется вложиться в ремонт и наладить коммуникации. Перед арендой проверьте статус помещения в техпаспорте и проконсультируйтесь с юристом.

Преимущества и недостатки подвальных помещений для бизнеса

Сделаем краткий обзор плюсов и минусов. 

Преимущества использования подвалов

Подвал — это доступное помещение. Здесь не нужны красивый фасад или дорогое оформление. Тем, кто только планирует зарегистрировать бизнес, это особенно актуально: можно начать работу с меньшими вложениями и постепенно развиваться.

Плюсы:

  • Низкая аренда. Аренда подвала обычно на 10–50% ниже, чем у помещений на первых этажах или в ТЦ. Это позволяет уменьшить постоянные расходы.
  • Гибкие условия аренды. Владельцы подвалов чаще идут навстречу. Можно договориться о долгосрочном договоре, паузе арендных платежей на время ремонта и фиксированной цене без резких повышений.
  • Не нужно дорого оформлять фасад. В подвале достаточно сделать аккуратный вход и повесить понятную вывеску. Витрины и сложный внешний декор чаще всего не нужны.
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Недостатки и риски открытия бизнеса в подвале

Подвал — это не универсальное решение. Здесь есть свои ограничения, которые нужно заранее учесть, чтобы не потерять деньги и время.

Строгие ограничения по видам бизнеса. В подвалах жилых домов нельзя размещать объекты, которые оказывают вредное воздействие на человека по СанПиН 1.2.3685-21 — превышают нормативы по шуму, вибрации, качеству воздуха (п. 4.12 СП 54.13330.2022). В подвалах также запрещены:

  • Любые помещения для пребывания детей.
  • Кинотеатры, конференц-залы, предприятия питания и досуга вместимостью более 50 человек.
  • Заведения с музыкальным сопровождением: дискотеки, танцевальные студии, музыкальные школы, казино.
  • Сауны и бани.
  • Прачечные и химчистки (кроме приёмных пунктов и прачечных самообслуживания до 75 кг в смену).
  • Хранение и использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных газов, взрывчатых веществ, пиротехники и товаров в аэрозольной упаковке.
  • Производственные помещения и склады любого назначения.
  • Ветеринарные клиники, диспансеры, травмпункты, рентгеновские кабинеты и ряд других медицинских учреждений.
  • Магазины бытовой химии, рыбные магазины, магазины оружия, тиры, общественные туалеты, магазины ритуальных услуг.
  • Помещения для продажи и потребления табачных изделий.

Работа до 23:00. Во встроенных помещениях жилых домов запрещено работать позже этого времени по требованиям СП 54.13330.2022. Дополнительно действуют региональные законы о тишине.

Нет случайного потока клиентов. Люди не заходят «просто посмотреть». Клиентов нужно привлекать через рекламу, соцсети и рекомендации.

Вентиляция и воздух. В подвалах бывает душно. Воздух может застаиваться, появляется сырость и запах. Поэтому почти всегда приходится делать приточно-вытяжную вентиляцию. 

Риск конфликтов с жильцами. Даже если у бизнеса все документы в порядке, людям могут не нравиться шум, запахи или поток клиентов. В итоге начинаются жалобы. После них приходят проверки и начинаются суды, из-за чего впоследствии предпринимателю могут выдать предписание закрыть бизнес.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Перед открытием бизнеса в подвале стоит изучить СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные», особенно пункты 4.12, 4.15 и 4.17. В них указано, какие помещения допускаются в подвальных и цокольных этажах жилых домов и какие ограничения действуют.
Требования по пожарной безопасности установлены Правилами противопожарного режима в РФ (постановление Правительства от 16.09.2020 №1479).
Именно на эти документы ориентируются при проверках и согласовании.

Если возникают какие-то сомнения или вопросы, рекомендуем обращаться к юристам для консультации. Это важно, потому что при игнорировании требований к подвальным помещениям бизнес могут принудительно закрыть.

Идеи для бизнеса в подвале

Подвал лучше всего подходит для услуг по записи. Клиенты приходят не «с улицы», а целенаправленно — по поиску в 2ГИС, Яндекс Картах, соцсетях или по рекомендации. В таком формате не нужны витрина и проходное место.

Важно соблюдать ограничения. Бизнес не должен оказывать вредное воздействие на условия проживания жильцов: превышать допустимый уровень шума, создавать запахи или нарушать санитарные требования. 

Также нельзя хранить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, газовые баллоны и другие опасные материалы — это запрещают правила пожарной безопасности.

Ремонт электроники и бытовой техники

Клиенты приносят технику по записи: телефон, ноутбук, пульт, наушники. Забирают готовое. Витрина не нужна — люди находят через 2ГИС, Яндекс Карты и сарафанное радио. Главное, чтобы внутри было чисто, удобно и понятно, куда обращаться.

Вложения: от 500 000 ₽ — ремонт и обустройство рабочего места, инструменты (микроскоп, паяльная и тепловая станция), расходники, минимальный запас запчастей, реклама.

Потенциальный доход: 50 000–150 000 ₽ в месяц при стабильном потоке и хорошем качестве работ.

Подводные камни: нужно аккуратно работать, соблюдать сроки и давать честную диагностику. Репутация и отзывы важнее локации.

Фото- или видеостудия

Подходит для предметной съёмки, портретов, коротких роликов и контента для блогов и маркетплейсов. В подвале удобно контролировать свет и не отвлекаться на шум с улицы.

Вложения: от 1 млн ₽. Ремонт, осветительные приборы, фоны, стойки, камера, несколько объективов и мощный компьютер для обработки. 

Потенциальный доход: 30 000–300 000 ₽ в месяц при стабильных съёмках и постоянных клиентах.

Подводные камни: нужно правильно поставить свет, чтобы помещение выглядело аккуратно и профессионально. Поток дают портфолио, рекомендации и соцсети. 

Подкаст-студия или студия озвучки

Это тихое рабочее место для записи голоса. Здесь пишут подкасты, интервью, аудиокниги и звук для видео. Подвал подходит: тишина, минимум внешнего шума, легко контролировать акустику.

Вложения: от 1 млн ₽. Ремонт, шумоизоляция, микрофоны и стойки, аудиоинтерфейс, наушники, акустические панели и мощный компьютер.

Потенциальный доход: 20 000–150 000 ₽ в месяц при регулярных записях и постоянных заказчиках.

Подводные камни: звук должен быть чистым. Если есть эхо или фоновый гул, клиенты уйдут. Поток формируют примеры работ и сарафанное радио.

Парикмахерская или барбершоп 

Подвал подходит, если внутри чисто и удобно работать. Клиенты записываются через 2ГИС, Яндекс Карты, соцсети и по рекомендациям.

Вложения: от 1 млн ₽. Ремонт, кресло, мойка, инструменты, стеллажи, отделка и удобное освещение. Можно начать с одного рабочего места.

Потенциальный доход: 50 000–200 000 ₽ в месяц при стабильном потоке клиентов. Мастера с личной базой клиентов обычно зарабатывают больше.

Подводные камни: нужны порядок и стерилизация инструментов. Сервис, уровень мастеров и атмосфера важны для удержания клиентов.

Копировальный центр

Формат для жителей района: распечатать диплом, ксерокопировать документы, сделать фото на паспорт, отсканировать бумаги или распечатать объявления. Работает без витрины и проходного места — клиенты приходят по необходимости.

Вложения: от 300 000 ₽. Принтер, сканер, копировальный аппарат, компьютер, фон и свет для фото.

Потенциальный доход: 40 000–120 000 ₽ в месяц при стабильном потоке жителей и небольших офисов поблизости.

Подводные камни: люди часто хотят быстро получить результат, поэтому важны скорость работы, вежливость и точность. Сложное оформление помещения вторично — главное, чтобы было чисто и удобно.

Офисный кабинет

Подходит для небольшого отдела компании или рабочих встреч. Здесь могут работать юрист, консультант, агент по недвижимости, оператор по приёму заявок, менеджер, который ведёт клиентов по телефону и онлайн.

Вложения: от 300 000 ₽. Ремонт, стол, кресла, компьютер, связь, простая отделка и минимум мебели.

Потенциальный доход: зависит от направления бизнеса и количества клиентов. Кабинет просто даёт место для работы и встреч.

Подводные камни: внутри должны быть комфортные условия для работы: тепло, светло и без проблем с вентиляцией, соблюдены санитарные требования.

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Аренда и оформление подвальных помещений

При аренде подвала убедитесь, что он оформлен как нежилое помещение и отделён от инженерных коммуникаций. Общий технический подвал с трубами арендовать нельзя — к нему должен быть свободный доступ у коммунальных служб.

Проверьте наличие отдельного входа и рабочей приточно-вытяжной вентиляции. В старых домах вытяжка часто слабая, поэтому уточните наличие дополнительных вентиляторов и продухов. Температура должна быть не ниже +5 °C, влажность — до 60%, иначе появятся сырость и плесень.

Оформление подвальных помещений происходит так:

  1. Проверка статуса подвала в техпаспорте. Если указано «нежилое», помещение можно использовать под бизнес. Если указано «техническое», сначала выделяют отдельную часть, изолируют её от коммуникаций и оформляют как отдельный объект.
  2. Проведение собрания собственников. Если подвал является общим имуществом дома, на собрании принимают решение о его сдаче в аренду и уполномочивают представителя для подписания договора: для этого нужно не менее 2/3 голосов от общего числа голосов всех собственников (ст. 46 ЖК РФ).
  3. Заказ проекта перепланировки у компании из СРО. Если затрагиваются несущие конструкции — согласование с автором проекта дома.
  4. Отделение помещения от инженерных сетей перегородкой и организация входа — строго по проекту.
  5. Получение разрешения жилинспекции. После работ помещение ставят на кадастровый учёт как отдельный объект.
  6. Заключение договора аренды. Если срок договора больше года, его регистрируют в Росреестре.

После оформления помещение можно сдавать или использовать для бизнеса.

Регистрация бизнеса

Чтобы работать официально и принимать оплату, бизнес в подвальном помещении нужно зарегистрировать.

Самозанятость (НПД). Подходит, если работаете один и объёмы небольшие. Доход до 2,4 млн ₽ в год, налог 4–6%, отчётности нет. Удобно для мастеров и консультантов, которые оказывают услуги лично. Нельзя нанимать сотрудников и перепродавать товары.

ИП. Подходит для небольших студий, сервисов и кабинетов в жилых районах. Можно нанимать сотрудников. Обычно выбирают УСН «Доходы» 6% или «Доходы минус расходы» 15% — зависит от затрат.

ООО. Подойдёт, если работаете в партнёрстве или планируете расширяться. Требует устава и бухгалтерского учёта. 

Зарегистрировать ИП или ООО можно онлайн через ФНС, «Госуслуги» или с помощью Точка Банк. После регистрации откройте расчётный счёт, чтобы принимать оплату и работать официально.

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Заключение: стоит ли открывать бизнес в подвале

Подвал подходит не для всех направлений, но для услуг по записи это рабочий и экономичный вариант. Аренда здесь обычно ниже, при этом не нужно делать дорогое внешнее оформление.

Главное — проверить, подходит ли ваш вид деятельности. Бизнес не должен мешать жильцам и ухудшать условия их проживания. Если требования соблюдены, риск конфликтов будет ниже.

Вопросы по теме

Какие финансовые аспекты бизнеса в подвале?

Основная выгода — аренда ниже, чем на первых этажах и в торговых помещениях. Это снижает ежемесячные расходы и даёт возможность зарабатывать больше. 


Но важно учитывать затраты на вентиляцию, ремонт и освещение — в подвалах их почти всегда нужно дорабатывать. Если же помещение уже в хорошем состоянии, экономия будет заметной.

Какие тренды и перспективы бизнеса в подвалах?

Сейчас растёт спрос на услуги по записи: ремонт техники, студии контента, маленькие офисы. Клиенты находят такие места через 2ГИС, Яндекс Карты и соцсети.

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Бизнес в подвале: что можно открыть в подвальном помещении или на цокольном этаже — Точка Банк