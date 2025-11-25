Какой бизнес открыть в Санкт-Петербурге в 2026 году

Санкт-Петербург растёт, а вместе с ним — спрос на сервисы, еду, ремонт и десятки других направлений. В таких условиях малый бизнес получает хорошие перспективы и возможности. Остаётся только понять, с чего лучше начинать.

Коротко Для бизнеса в городе действует УСН со ставками 6% на «Доходы» и 0–7% на «Доходы минус расходы» в зависимости от вида деятельности. Патент часто дороже, чем в небольших городах. На общей системе налог на прибыль составляет 25%, но для особых инвестпроектов ставка может быть снижена.

Санкт-Петербург растёт по населению и застройке — это создаёт спрос на локальные сервисы и небольшие производства. В новых кварталах не хватает пекарен, детских кружков, груминга, ремонтных мастерских. В промышленной части востребовано мелкосерийное производство: фурнитура, косметика, бытовая химия.

Как развивается город

Экономика Санкт-Петербурга растёт. За восемь месяцев 2025 года оборот компаний достиг 21,8 трлн ₽, что на 6,6% больше, чем год назад. Больше всего прибавили торговля и обрабатывающие заводы.

В промышленности тоже есть рост: за год предприятия выпустили на 5,4% больше продукции. Обрабатывающие производства прибавили около 7%. Быстрее всего развивается машиностроение — выпуск автомобилей вырос на 60%, другого транспорта — на 42%, электроники — на 20%.

Строительство не останавливается. За восемь месяцев введено 1,54 млн м² жилья, объём работ — 404,8 млрд ₽. Логистика и транспорт растут: услуги транспортировки увеличились на 7,3%, объём автоперевозок — на 21,6%.

Потребительский рынок увеличивается. Оптовая торговля выросла на 6,4%, общепит — на 3,9%, платные услуги — на 4,1%. Туристические услуги прибавили более 30%.

Помимо этого, город продолжает расти по численности: на 1 января 2025 года в Санкт-Петербурге проживало 5,65 млн человек.

Всё это делает его комфортным местом для запуска бизнеса — с большим спросом, сильной промышленной базой и активной экономикой.

Особенности налогообложения для бизнеса в Санкт-Петербурге

В городе действуют федеральные ставки УСН, но город снижает их для отдельных категорий. Поэтому предприниматели могут платить меньше стандартных 6 и 15% — Закон г. Санкт-Петербурга от 05.05.2009 №185-36.

УСН «Доходы»:

6% — базовая ставка.

1% — для аккредитованных ИТ-организаций с долей профильных доходов от 70% и зарплатами не ниже МРОТ.

1% — малые технологические компании из федерального реестра возрастом до пяти лет, если профильная выручка от 70% и зарплаты не ниже МРОТ.

УСН «Доходы минус расходы»:

0% — налоговые каникулы для новых ИП из льготных видов деятельности: часть производственных направлений, разработка ПО, научная деятельность, туризм, образование, соцуслуги и спорт.

5% — для аккредитованных ИТ-организаций и малых технологических компаний при соблюдении требований по выручке и зарплатам.

7% — городская ставка для большинства видов деятельности. Применяется, если основной ОКВЭД входит в перечень пункта 2 статьи 1 Закона №185-36 , нет налоговой задолженности, а доход сотрудников не ниже МРОТ.

Патент (ПСН). Потенциальный доход по многим видам деятельности в Санкт-Петербурге выше, чем в небольших городах, поэтому патенты стоят дороже. Цена зависит от вида деятельности — узнать её можно в калькуляторе ФНС.

Общая система (ОСН). Налог на прибыль — 25%, из них 8% идут в федеральный бюджет, 17% — в бюджет Санкт-Петербурга. Город снижает свою часть ставки для инвестпроектов, технопарков и других приоритетных направлений, поэтому отдельные компании могут платить меньше стандартных 25%.

Перспективные бизнес-идеи для открытия своего дела

Санкт-Петербург развивается: строятся новые районы, растёт ИТ-сектор и производство. В новых спальных кварталах не хватает базовых сервисов и бытовых услуг, а в промышленной части — небольших производств.

Вдобавок город снижает налоговую нагрузку для отдельных видов деятельности, поэтому некоторым бизнесам работать здесь дешевле, чем в других регионах.

Ниже — направления, которые особенно востребованы в городе.

Производство комплектующих для одежды и аксессуаров

В Санкт-Петербурге много швейных мастерских и локальных брендов, но почти все они зависят от импортных тканей и фурнитуры. Кнопки, молнии, ременные ленты, кожаные детали, текстильные вставки, подкладочные материалы, лекала и мелкая фурнитура закупаются из-за рубежа, а своих производителей мало.

Из-за этого спрос на локальные комплектующие становится всё выше: мастерским нужны небольшие партии, быстрая доставка, возможность заказать нестандартные размеры или цвета. Ниша открыта для новых производителей.

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Производство косметики и бытовой химии

В последние годы активно растёт интерес к локальным брендам: люди хотят безопасные составы, простые рецептуры и понятное происхождение продуктов. Из-за этого небольшие цеха по выпуску косметики и бытовой химии быстро находят клиентов: продукцию продают через маркетплейсы, магазины формата «эко» и городские маркеты.

Малые партии позволяют экспериментировать с линейками и быстро подстраиваться под спрос, поэтому такие производства стабильно держатся даже при высокой конкуренции.

Сервис доставки здоровой еды

В Санкт-Петербурге ритм жизни быстрый, поэтому доставка полезных рационов становится привычной услугой: она экономит время, помогает держать режим и заменяет походы в кафе. Ниша растёт и будет расти в ближайшие годы из-за тренда на ЗОЖ.

Кафе, пекарни и кондитерские

Если человек не заказывает готовую еду и не успевает готовить сам, он идёт в ближайшую пекарню, кондитерскую или маленькое кафе за свежей выпечкой, кофе или простым блюдом. Это создаёт постоянный спрос.

В Санкт-Петербурге на спрос также влияет погода: из-за нехватки солнца люди чаще хотят порадовать себя чем-то вкусным.

Сервисы для пожилых и социальная помощь

Ниша по уходу за пожилыми людьми в ближайшие 10–20 лет будет активно расти. Те, кто зайдёт в неё сейчас, смогут быстрее занять свои позиции и закрепиться на рынке.

Уже сегодня многим людям старшего возраста требуется помощь: сходить в аптеку, сопроводить в поликлинику, помочь с покупками или решить бытовые вопросы.

Бизнесы для животных

У многих жителей города есть питомцы, и их число растёт. Владельцам нужны надёжные услуги: груминг, ветеринария, мини-гостиницы и уход во время командировок.

При этом хороших точек не хватает: качественные специалисты быстро формируют очередь, а новые проекты почти сразу находят свою аудиторию. Ниша растёт стабильно, потому что питомцы требуют регулярного ухода, а владельцы готовы платить за комфорт и безопасность своих животных.

Авторские экскурсии и турпроекты

Санкт-Петербург стабильно привлекает туристов круглый год. Популярны не только классические маршруты, но и авторские прогулки по дворам, крышам, легендам и редким локациям. Небольшие турпроекты с уникальным опытом быстро находят свою аудиторию.

Детские кружки и допобразование

В Петербурге много семей с детьми, из-за чего свободных мест в секциях постоянно не хватает. Особенно это заметно в новых районах, где школы и кружки быстро заполняются. Родители ищут занятия рядом с домом: иностранные языки, подготовку к школе, танцы, гимнастику, шахматы, робототехнику и творческие студии.

Автосервисы

Автомобили со временем требуют всё больше внимания: профилактика, мелкий ремонт и замена деталей становятся регулярной необходимостью. Спрос на сервисные услуги растёт, а квалифицированных мастерских и узких специалистов почти везде не хватает, поэтому новые игроки на рынке быстро находят клиентов.

Ремонт квартир

В районах с активным строительством и на вторичном рынке ремонт квартир всегда востребован. Новые квартиры сдаются без отделки, а на вторичке ремонт делают перед продажей, сдачей или обновлением жилья. Опытных мастеров не хватает, поэтому новые специалисты обычно быстро находят заказы.

Ремонт техники

Бытовая техника и электроника ломаются регулярно — от износа, случайных повреждений или неаккуратной эксплуатации. Люди обращаются к мастерам: починить смартфон, заменить экран ноутбука, отремонтировать холодильник или восстановить мелкую бытовую технику.

В городе есть качественные сервисы, которые работают быстро и дают понятную диагностику, но их всё равно не хватает. Из-за этого новые мастерские быстро находят своих клиентов и получают стабильный поток заказов круглый год.

Сервис «Мастер на час»

В любой квартире часто появляются мелкие задачи: повесить полку, люстру, карниз, собрать мебель, заменить смеситель, разобрать замок и так далее. Людям удобнее вызвать одного специалиста, который решит всё за один визит, чем искать разных мастеров под каждую работу или делать всё самим.

Сервисы по автоматизации помещений и умным домам

Квартиры всё чаще оснащаются современными системами безопасности, датчиками, умными замками и оборудованием, которое можно связать в единую систему. Жильцы хотят управлять светом, климатом, техникой и охраной через приложение, но настроить всё правильно сами часто не могут. Поэтому специалисты в этой нише востребованы.

Оформление бизнеса в Санкт-Петербурге

Чтобы работать официально и принимать оплату без ограничений, нужно выбрать форму деятельности и зарегистрировать бизнес.

ИП . Подходит для большинства случаев. Можно работать с поставщиками, арендовать помещение, нанимать сотрудников. В Санкт-Петербурге ИП часто выбирают УСН «Доходы» 6% или «Доходы минус расходы» 7%, а также патент — его стоимость зависит от вида деятельности и площади помещения.

ООО . Лучший вариант, если есть партнёры или планируете делать полноценную компанию — с сотнями сотрудников, несколькими направлениями или отдельными филиалами. Требуется устав, юридический адрес и полноценная бухгалтерия, но организация выглядит надёжнее для крупных клиентов и площадок.

Зарегистрировать ИП или ООО можно онлайн через ФНС, «Госуслуги» или с помощью Точка Банк. После регистрации откройте расчётный счёт, чтобы принимать оплату и работать официально.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Что важно учитывать при открытии бизнеса в Санкт-Петербурге

Помимо регистрации, открытия счёта, кассы и базовых документов важно сразу учитывать требования к продукции и услугам, а также к найму сотрудников.

Сегодня многие товары и процессы подпадают под обязательную сертификацию и маркировку. Это в частности касается:

Продуктов питания и напитков.

Косметики и бытовой химии.

Одежды, обуви и текстиля.

Аксессуаров и изделий из кожи.

Игрушек и товаров для детей.

Мебели и материалов для ремонта.

Парфюмерии.

Ювелирных изделий.

Упаковки, контактирующей с пищей.

Оборудования для кухни, кафе и пекарен.

Электроники и бытовой техники.

Медицинских изделий и медтехники

Если требования игнорировать, бизнес могут оштрафовать. Поэтому все расходы на сертификацию, испытания, лаборатории, оформление документов и нанесение маркировки нужно закладывать в расчёты заранее.