Какой бизнес открыть в сфере красоты: тренды рынка и нюансы запуска

В статье Точка Банк разберёт 10 популярных форматов бьюти-бизнеса. А также расскажет, как правильно зарегистрировать своё дело и какие юридические нюансы учесть.
Новые ниши и тренды на рынке бьюти-услуг
Индустрия красоты переходит от массовых услуг к персонализированным форматам, подключает технологии и усиливает фокус на здоровье клиента. Это формирует новые ниши и запрос на специалистов, которых раньше не существовало.
- Персонализация и генетика. Клиенты хотят уход, подобранный именно под них, а не универсальные процедуры. Специалисты анализируют генетику, состояние кожи и образ жизни человека — и на основе этого составляют индивидуальную программу ухода.
- Цифровые технологии и ИИ. AR‑визажист показывает, как будет выглядеть макияж или причёска, ещё до процедуры — через виртуальную примерку. AI‑консультант анализирует кожу и волосы с помощью алгоритмов и предлагает конкретные средства и процедуры.
- Нейрокосметология. Направление на стыке косметологии и неврологии: специалист учитывает, как кожа и нервная система реагируют на те или иные процедуры, и подбирает уход на основе этих данных.
- Экспресс-формат. Мастер приезжает к клиенту домой или в офис и проводит короткую, но эффективную процедуру. Формат востребован у занятых людей, которым неудобно выделять время на поход в салон.
- Образование. Чем быстрее растёт рынок, тем больше нужно квалифицированных мастеров. Методологи бьюти-курсов разрабатывают профессиональные программы обучения — это отдельная и перспективная ниша внутри индустрии.
Топ-10 востребованных идей в бьюти-индустрии
Рассмотрим популярные направления.
1. Косметология-дерматология
Основные услуги: чистка лица, химические пилинги, инъекционные, аппаратные и лазерные процедуры, лечение акне, постакне и пигментации, уходовые процедуры и профессиональные программы для кожи лица.
Порог входа: высокий — для большинства услуг нужны медицинское образование, свидетельство об аккредитации, дорогостоящее оборудование и лицензия.
Почему направление востребовано: клиенты приходят как с медицинскими проблемами кожи, так и за омоложением, — аудитория широкая.
2. Парикмахерская
Основные услуги: стрижки, укладки, уход и восстановление волос, ламинирование, наращивание, мужские стрижки и уход за бородой, вечерние и свадебные причёски, окрашивание.
Порог входа: средний — достаточно профильного курса, базового набора инструментов и аренды места.
Почему направление востребовано: стабильный повторный спрос — клиенты возвращаются каждые 4–8 недель.
3. Мастера перманентного макияжа
Основные услуги: перманент губ, бровей и век, удаление перманентного макияжа лазером.
Порог входа: высокий — нужно пройти обучение, купить аппарат и пигменты. Кроме того, согласно приказу Минздрава от 13.10.2017 №804н перманентный макияж относится к медицинским услугам и подлежит лицензированию.
Почему направление востребовано: результат держится месяцами — клиент платит редко, но дорого.
4. Кабинет визажиста
Основные услуги: дневной и вечерний макияж, макияж для мероприятий, фотосессий и видеосъёмок, боди-арт и креативный макияж.
Порог входа: низкий — достаточно курсов и стартового набора косметики. При этом расходники нужно будет регулярно пополнять.
Почему направление востребовано: высокий спрос на мероприятиях и съёмках, хотя конкуренция в нише большая.
5. Салон маникюра и педикюра
Основные услуги: маникюр без покрытия и с покрытием, дизайн ногтей, наращивание и ремонт ногтей.
Порог входа: средний — достаточно пройти профильные курсы и собрать стартовый набор инструментов, можно начать работу на дому.
Почему направление востребовано: одна из самых массовых услуг в бьюти-сфере — клиенты приходят раз в 2–4 недели.
6. Салон бровиста
Основные услуги: коррекция и архитектура бровей, окрашивание краской или хной, ламинирование бровей.
Порог входа: низкий — короткое обучение и небольшой стартовый набор расходников.
Почему направление востребовано: услуга быстрая и доступная по цене — хорошо подходит для высокой загрузки.
7. Лэшмейкерство (работа мастера по ресницам)
Основные услуги: поресничное, объёмное и пучковое наращивание, ламинирование и биозавивка ресниц, декорирование, коррекция, окрашивание и снятие наращённых ресниц.
Порог входа: низкий — достаточно пройти профильные курсы и собрать стартовый набор материалов.
Почему направление востребовано: клиенты приходят на коррекцию каждые 3–4 недели, что даёт стабильный поток.
8. Массажный салон
Основные услуги: расслабляющий, антицеллюлитный, лимфодренажный и спортивный массаж, массаж лица, спины и воротниковой зоны.
Порог входа: зависит от типа услуг. Для немедицинского массажа — спа, расслабляющего, антицеллюлитного — лицензия не нужна. Для лечебного и реабилитационного — требуется медицинское образование, свидетельство об аккредитации и лицензия.
Почему направление востребовано: спрос растёт на фоне интереса к здоровью и восстановлению.
9. Кабинет лазерной эпиляции
Основные услуги: эпиляция разных зон лица и тела, консультация, подбор курса процедур, контроль состояния кожи после сеанса.
Порог входа: высокий — согласно приказу Минздрава от 13.10.2017 №804н это медицинская услуга. А значит, нужны медицинская лицензия, медицинское образование, свидетельство об аккредитации и сертифицированное оборудование.
Почему направление востребовано: курс требует нескольких сеансов — клиент остаётся надолго.
10. Услуги стилиста-имиджмейкера
Основные услуги: консультация по стилю, разбор и формирование гардероба, создание индивидуального стиля, сопровождение по магазинам, рекомендации по макияжу и причёске.
Порог входа: низкий — специального оборудования не нужно, достаточно обучения и наработки портфолио.
Почему направление востребовано: аудитория платёжеспособная, а средний чек выше, чем в большинстве других бьюти-услуг.
Доходы в индустрии красоты
Заработок в бьюти-бизнесе зависит от локации, потока клиентов, среднего чека и репутации студии. Рассмотрим средние доходы.
|Сфера
|Средний чек, ₽
|Клиентов в месяц
|Выручка в месяц, ₽
|Косметология-дерматология
|8 300
|66–110
|547 800–913 000
|Парикмахерская
|2 000
|110–176
|220 000–352 000
|Мастера перманентного макияжа
|6 500
|22–44
|143 000–286 000
|Кабинет визажиста
|4 000
|44–88
|176 000–352 000
|Салон маникюра и педикюра
|2 400
|66–88
|158 400–211 200
|Салон бровиста
|1 500
|88–176
|132 000–264 000
|Лэшмейкерство
|2 500
|66–110
|165 000–275 000
|Массажный салон
|2 700
|66–110
|178 200–297 000
|Кабинет лазерной эпиляции
|3 500
|110–176
|385 000–616 000
|Услуги стилиста-имиджмейкера
|8000
|15–30
|120 000–240 000
Как зарегистрировать бизнес
Форма бизнеса. Для кабинета или небольшого салона достаточно открыть ИП. Если в планах сеть салонов и привлечение инвесторов — лучше зарегистрировать ООО. А для тех, кто только начинает и работает в направлениях, не требующих лицензии, может подойти самозанятость.
Коды ОКВЭД. Основным кодом обычно ставят ОКВЭД 96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты».
Дополнительные коды подбирают в зависимости от перечня услуг, которые оказывает бизнес:
- 86.90 — прочая деятельность в области медицины.
- 86.90.3 — деятельность массажных салонов.
- 96.02.2 — предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты.
- 96.09 — предоставление прочих персональных услуг, не включённых в другие группировки (деятельность салонов татуажа и пирсинга).
Налогообложение. В бьюти-сфере используют три основных налоговых режима.
- УСН — подходит для ИП и ООО. Всего есть два варианта: 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами. Вариант 6% выгоден, если расходы не превышают 60% от оборота.
- Патент — фиксированный платёж, не зависящий от реального дохода. Доступен для ИП, если такой режим действует в регионе. Стоимость патента можно рассчитать на сайте ФНС.
- НПД — для тех, кто только начинает и работает в одиночку. Налог 4% с оплат от физлиц и 6% от юрлиц и ИП. Нельзя нанимать сотрудников, и доход должен быть в пределах 2,4 млн ₽. Подходит для физлиц и ИП.
Онлайн-касса. На НПД не нужна, так как чек формируется в приложении «Мой налог». В остальных случаях касса обязательна, так как данные нужно передавать в ФНС, а клиенту необходимо выдать чек.
Расчётный счёт. Открыть счёт лучше сразу после регистрации бизнеса. Через него принимают оплату от клиентов и проводят расчёты с поставщиками и подрядчиками.
Лицензии, разрешения и документы. Что понадобится:
- Документы на помещение — право собственности или договор аренды.
- Медицинская лицензия — только для направлений с медицинскими манипуляциями: косметология-дерматология, перманентный макияж, лазерная эпиляция, лечебный массаж и так далее.
- Дипломы о медицинском образовании и действующее свидетельство об аккредитации специалиста — для направлений, требующих медицинской лицензии. Для остальных — диплом о профессиональной подготовке или свидетельство об обучении.
- Уведомление о начале предпринимательской деятельности в Роспотребнадзор.
- Подтверждение пожарной безопасности.
- Трудовые договоры с персоналом, медкнижки.
- Уголок потребителя.
- Договоры на утилизацию отходов, дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию.
- Уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных по 152-ФЗ.
- Договор на оказание платных услуг; для медицинских кабинетов — также информированное добровольное согласие клиента на процедуру.
Плюсы и минусы бизнеса в бьюти-сфере
|✅ Плюсы
|❌ Минусы
|Спрос на маникюр, стрижки, окрашивания и уходовые процедуры есть круглый год
|Необходимость заранее готовиться к пикам спроса в сезон отпусков и праздничные дни
|Постоянные клиенты обеспечивают регулярную выручку
|Высокие стартовые вложения в ремонт, оборудование, косметику и расходники
|Дополнительный заработок на продаже косметики и мастер-классах
|Высокая конкуренция, особенно в крупных городах
|Гибкий выбор масштаба: небольшой салон, премиум-студия или франшиза
|Зависимость от квалификации мастеров и риск потери клиентской базы при их уходе
|Возможность расширять услуги: косметология, аппаратные процедуры и другие направления
|Требования санитарных норм, лицензирования и проверок контролирующих органов
Для запуска бизнеса важны удобная локация, чёткое УТП, грамотное продвижение и управление финансами на основе показателей, а не интуиции. Всё это важно системно проработать в бизнес-плане.
План для бизнеса в сфере красоты
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Мифы о бьюти-бизнесе
Разберём и развеем пять распространённых мифов.
Миф №1. В бьюти-бизнесе — лёгкие деньги. Правда: стабильная прибыль требует обучения, наработки клиентской базы и постоянных вложений.
Миф №2. Клиенты бьюти-бизнеса — только женщины. Правда: мужской сегмент сейчас растёт. Барбершопы, косметология и эпиляция для мужчин — рынки с устойчивым спросом.
Миф №3. В бьюти-бизнесе нет возможностей для роста. Правда: мастера открывают студии, запускают курсы, создают бренды и франшизы.
Миф №4. Спрос зависит от сезона. Правда: маникюр, стрижки и окрашивания востребованы круглый год, праздники лишь дают краткосрочные пики.
Миф №5. Строить бизнес в бьюти — несерьёзно. Правда: рынок давно вышел за рамки стереотипов — здесь строят личный бренд, зарабатывают хорошую прибыль и формируют лояльную клиентскую базу.