Какой бизнес открыть в сфере красоты: тренды рынка и нюансы запуска

В статье Точка Банк разберёт 10 популярных форматов бьюти-бизнеса. А также расскажет, как правильно зарегистрировать своё дело и какие юридические нюансы учесть.

Коротко Косметология, лазерная эпиляция и перманентный макияж требуют медицинской лицензии и дорогого оборудования, но дают высокий средний чек и долгосрочные отношения с клиентом. Без лицензии и крупных вложений можно открыть маникюрный салон, студию бровей, кабинет лэшмейкера или визажиста. Порог входа низкий, а клиенты возвращаются регулярно: это основа стабильного дохода.

Новые ниши и тренды на рынке бьюти-услуг

Индустрия красоты переходит от массовых услуг к персонализированным форматам, подключает технологии и усиливает фокус на здоровье клиента. Это формирует новые ниши и запрос на специалистов, которых раньше не существовало.

Персонализация и генетика. Клиенты хотят уход, подобранный именно под них, а не универсальные процедуры. Специалисты анализируют генетику, состояние кожи и образ жизни человека — и на основе этого составляют индивидуальную программу ухода. Цифровые технологии и ИИ. AR‑визажист показывает, как будет выглядеть макияж или причёска, ещё до процедуры — через виртуальную примерку. AI‑консультант анализирует кожу и волосы с помощью алгоритмов и предлагает конкретные средства и процедуры. Нейрокосметология. Направление на стыке косметологии и неврологии: специалист учитывает, как кожа и нервная система реагируют на те или иные процедуры, и подбирает уход на основе этих данных. Экспресс-формат. Мастер приезжает к клиенту домой или в офис и проводит короткую, но эффективную процедуру. Формат востребован у занятых людей, которым неудобно выделять время на поход в салон. Образование. Чем быстрее растёт рынок, тем больше нужно квалифицированных мастеров. Методологи бьюти-курсов разрабатывают профессиональные программы обучения — это отдельная и перспективная ниша внутри индустрии.

Топ-10 востребованных идей в бьюти-индустрии

Рассмотрим популярные направления.

1. Косметология-дерматология

Основные услуги: чистка лица, химические пилинги, инъекционные, аппаратные и лазерные процедуры, лечение акне, постакне и пигментации, уходовые процедуры и профессиональные программы для кожи лица.

Порог входа: высокий — для большинства услуг нужны медицинское образование, свидетельство об аккредитации, дорогостоящее оборудование и лицензия.

Почему направление востребовано: клиенты приходят как с медицинскими проблемами кожи, так и за омоложением, — аудитория широкая.

2. Парикмахерская

Основные услуги: стрижки, укладки, уход и восстановление волос, ламинирование, наращивание, мужские стрижки и уход за бородой, вечерние и свадебные причёски, окрашивание.

Порог входа: средний — достаточно профильного курса, базового набора инструментов и аренды места.

Почему направление востребовано: стабильный повторный спрос — клиенты возвращаются каждые 4–8 недель.

3. Мастера перманентного макияжа

Основные услуги: перманент губ, бровей и век, удаление перманентного макияжа лазером.

Порог входа: высокий — нужно пройти обучение, купить аппарат и пигменты. Кроме того, согласно приказу Минздрава от 13.10.2017 №804н перманентный макияж относится к медицинским услугам и подлежит лицензированию.

Почему направление востребовано: результат держится месяцами — клиент платит редко, но дорого.

4. Кабинет визажиста

Основные услуги: дневной и вечерний макияж, макияж для мероприятий, фотосессий и видеосъёмок, боди-арт и креативный макияж.

Порог входа: низкий — достаточно курсов и стартового набора косметики. При этом расходники нужно будет регулярно пополнять.

Почему направление востребовано: высокий спрос на мероприятиях и съёмках, хотя конкуренция в нише большая.

5. Салон маникюра и педикюра

Основные услуги: маникюр без покрытия и с покрытием, дизайн ногтей, наращивание и ремонт ногтей.

Порог входа: средний — достаточно пройти профильные курсы и собрать стартовый набор инструментов, можно начать работу на дому.

Почему направление востребовано: одна из самых массовых услуг в бьюти-сфере — клиенты приходят раз в 2–4 недели.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ С 30 апреля 2026 года для салонов, ИП и самозанятых вступает в силу новый ГОСТ Р 72319-2025 для ногтевого сервиса. Документ фиксирует три этапа каждой услуги: — Подготовительный — подготовка рабочего места и материалов, осмотр кистей или стоп клиента и состояния ногтевых пластин. — Основной — выполнение процедуры согласно картам типовых технологических процессов. — Заключительный — уборка рабочего места, получение обратной связи от клиента и информирование о следующем посещении. Стандарт также устанавливает нормы по времени. Маникюр: препаратный и комбинированный — 40–60 минут, аппаратный — 40–70 минут, классический — 60–90 минут. Педикюр: препаратный и аппаратный — 60–80 минут, комбинированный и классический — до 90 минут. Моделирование ногтей — до 150 минут. Подробнее о новом стандарте читайте в отдельном материале

6. Салон бровиста

Основные услуги: коррекция и архитектура бровей, окрашивание краской или хной, ламинирование бровей.

Порог входа: низкий — короткое обучение и небольшой стартовый набор расходников.

Почему направление востребовано: услуга быстрая и доступная по цене — хорошо подходит для высокой загрузки.

7. Лэшмейкерство (работа мастера по ресницам)

Основные услуги: поресничное, объёмное и пучковое наращивание, ламинирование и биозавивка ресниц, декорирование, коррекция, окрашивание и снятие наращённых ресниц.

Порог входа: низкий — достаточно пройти профильные курсы и собрать стартовый набор материалов.

Почему направление востребовано: клиенты приходят на коррекцию каждые 3–4 недели, что даёт стабильный поток.

8. Массажный салон

Основные услуги: расслабляющий, антицеллюлитный, лимфодренажный и спортивный массаж, массаж лица, спины и воротниковой зоны.

Порог входа: зависит от типа услуг. Для немедицинского массажа — спа, расслабляющего, антицеллюлитного — лицензия не нужна. Для лечебного и реабилитационного — требуется медицинское образование, свидетельство об аккредитации и лицензия.

Почему направление востребовано: спрос растёт на фоне интереса к здоровью и восстановлению.

9. Кабинет лазерной эпиляции

Основные услуги: эпиляция разных зон лица и тела, консультация, подбор курса процедур, контроль состояния кожи после сеанса.

Порог входа: высокий — согласно приказу Минздрава от 13.10.2017 №804н это медицинская услуга. А значит, нужны медицинская лицензия, медицинское образование, свидетельство об аккредитации и сертифицированное оборудование.

Почему направление востребовано: курс требует нескольких сеансов — клиент остаётся надолго.

10. Услуги стилиста-имиджмейкера

Основные услуги: консультация по стилю, разбор и формирование гардероба, создание индивидуального стиля, сопровождение по магазинам, рекомендации по макияжу и причёске.

Порог входа: низкий — специального оборудования не нужно, достаточно обучения и наработки портфолио.

Почему направление востребовано: аудитория платёжеспособная, а средний чек выше, чем в большинстве других бьюти-услуг.

Доходы в индустрии красоты

Заработок в бьюти-бизнесе зависит от локации, потока клиентов, среднего чека и репутации студии. Рассмотрим средние доходы.

Сфера Средний чек, ₽ Клиентов в месяц Выручка в месяц, ₽ Косметология-дерматология 8 300 66–110 547 800–913 000 Парикмахерская 2 000 110–176 220 000–352 000 Мастера перманентного макияжа 6 500 22–44 143 000–286 000 Кабинет визажиста 4 000 44–88 176 000–352 000 Салон маникюра и педикюра 2 400 66–88 158 400–211 200 Салон бровиста 1 500 88–176 132 000–264 000 Лэшмейкерство 2 500 66–110 165 000–275 000 Массажный салон 2 700 66–110 178 200–297 000 Кабинет лазерной эпиляции 3 500 110–176 385 000–616 000 Услуги стилиста-имиджмейкера 8000 15–30 120 000–240 000

Как зарегистрировать бизнес

Форма бизнеса. Для кабинета или небольшого салона достаточно открыть ИП. Если в планах сеть салонов и привлечение инвесторов — лучше зарегистрировать ООО. А для тех, кто только начинает и работает в направлениях, не требующих лицензии, может подойти самозанятость.

Коды ОКВЭД. Основным кодом обычно ставят ОКВЭД 96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты».

Дополнительные коды подбирают в зависимости от перечня услуг, которые оказывает бизнес:

86.90 — прочая деятельность в области медицины.

86.90.3 — деятельность массажных салонов.

96.02.2 — предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты.

96.09 — предоставление прочих персональных услуг, не включённых в другие группировки (деятельность салонов татуажа и пирсинга).

Налогообложение. В бьюти-сфере используют три основных налоговых режима.

УСН — подходит для ИП и ООО. Всего есть два варианта: 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами. Вариант 6% выгоден, если расходы не превышают 60% от оборота. Патент — фиксированный платёж, не зависящий от реального дохода. Доступен для ИП, если такой режим действует в регионе. Стоимость патента можно рассчитать на сайте ФНС НПД — для тех, кто только начинает и работает в одиночку. Налог 4% с оплат от физлиц и 6% от юрлиц и ИП. Нельзя нанимать сотрудников, и доход должен быть в пределах 2,4 млн ₽. Подходит для физлиц и ИП.

Онлайн-касса. На НПД не нужна, так как чек формируется в приложении «Мой налог». В остальных случаях касса обязательна, так как данные нужно передавать в ФНС, а клиенту необходимо выдать чек.

Расчётный счёт. Открыть счёт лучше сразу после регистрации бизнеса. Через него принимают оплату от клиентов и проводят расчёты с поставщиками и подрядчиками.

Лицензии, разрешения и документы. Что понадобится:

Документы на помещение — право собственности или договор аренды.

Медицинская лицензия — только для направлений с медицинскими манипуляциями: косметология-дерматология, перманентный макияж, лазерная эпиляция, лечебный массаж и так далее.

Дипломы о медицинском образовании и действующее свидетельство об аккредитации специалиста — для направлений, требующих медицинской лицензии. Для остальных — диплом о профессиональной подготовке или свидетельство об обучении.

Уведомление о начале предпринимательской деятельности в Роспотребнадзор.

Подтверждение пожарной безопасности.

Трудовые договоры с персоналом, медкнижки.

Уголок потребителя.

Договоры на утилизацию отходов, дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию.

Уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных по 152-ФЗ.

Договор на оказание платных услуг; для медицинских кабинетов — также информированное добровольное согласие клиента на процедуру.

Плюсы и минусы бизнеса в бьюти-сфере

✅ Плюсы ❌ Минусы Спрос на маникюр, стрижки, окрашивания и уходовые процедуры есть круглый год Необходимость заранее готовиться к пикам спроса в сезон отпусков и праздничные дни Постоянные клиенты обеспечивают регулярную выручку Высокие стартовые вложения в ремонт, оборудование, косметику и расходники Дополнительный заработок на продаже косметики и мастер-классах Высокая конкуренция, особенно в крупных городах Гибкий выбор масштаба: небольшой салон, премиум-студия или франшиза Зависимость от квалификации мастеров и риск потери клиентской базы при их уходе Возможность расширять услуги: косметология, аппаратные процедуры и другие направления Требования санитарных норм, лицензирования и проверок контролирующих органов

Для запуска бизнеса важны удобная локация, чёткое УТП, грамотное продвижение и управление финансами на основе показателей, а не интуиции. Всё это важно системно проработать в бизнес-плане.

План для бизнеса в сфере красоты

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Мифы о бьюти-бизнесе

Разберём и развеем пять распространённых мифов.

Миф №1. В бьюти-бизнесе — лёгкие деньги. Правда: стабильная прибыль требует обучения, наработки клиентской базы и постоянных вложений.

Миф №2. Клиенты бьюти-бизнеса — только женщины. Правда: мужской сегмент сейчас растёт. Барбершопы, косметология и эпиляция для мужчин — рынки с устойчивым спросом.

Миф №3. В бьюти-бизнесе нет возможностей для роста. Правда: мастера открывают студии, запускают курсы, создают бренды и франшизы.

Миф №4. Спрос зависит от сезона. Правда: маникюр, стрижки и окрашивания востребованы круглый год, праздники лишь дают краткосрочные пики.