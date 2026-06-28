Какой магазин открыть в 2026 году: выбор ниши и план запуска

Популярные ниши для магазина в 2026 году
Ниша задаёт стартовые вложения, круг конкурентов, выбор поставщиков и ассортимента. Разобрали девять ниш, востребованных в 2026 году: ниже таблица для быстрого сравнения, а под ней — подробности по каждому варианту.
|Ниша
|Спрос
|Главный риск на старте
|Порог входа
|Чем отстроиться
|Продукты
|Стабильный
|Конкуренция с крупными сетями
|Средний: санитарные требования, маркировка многих категорий товаров в «Честном ЗНАКе»
|Фермерские и локальные продукты, питание для аллергиков, диабетиков, веганов
|Одежда
|Стабильный
|Много магазинов-конкурентов рядом
|Средний: закупка коллекции, маркировка в «Честном ЗНАКе»
|Большие размеры, унисекс, спортивная, медицинская и рабочая одежда
|Разливное пиво
|Стабильный
|Правила продажи алкоголя, нужна первая линия
|Средний: оборудование для розлива, маркировка кег в «Честном ЗНАКе», подключение к ЕГАИС
|Свежий крафт и редкие сорта, своя линейка снеков под пиво
|Цветы
|Стабильный, пики в праздники
|Цветы быстро портятся — нужны частые мелкие поставки
|Низкий: можно выбрать небольшое помещение, нет маркировки
|Авторское оформление букетов, доставка, подписка на цветы
|Автозапчасти
|Стабильный, растёт
|Перебои с поставками деталей
|Средний: склад и стартовая закупка; сами детали не маркируются, но моторные масла и автожидкости должны быть с маркировкой «Честный ЗНАК»
|Широкий выбор расходников, редкие детали под заказ
|Табак и вейпы
|Стабильный
|Жёсткое регулирование и проверки
|Высокий: маркировка в «Честном ЗНАКе» и с 1 марта 2027 года обязательное лицензирование
|Консультации по подбору, редкие позиции и бренды
|Мясо
|Стабильный
|Конкуренция с супермаркетами, важна свежесть
|Высокий: санитарные требования, ветдокументы в «Меркурии» и с 1 августа 2026 года обязательная маркировка упакованного мяса в «Честном ЗНАКе»
|Диетическое и фермерское мясо: кролик, индейка, перепел
|Сладости
|Стабильный, пики в праздники
|Шоколад подорожал — не стоит строить ассортимент только на нём
|Средний: старт возможен с небольшим помещением, с 2026 года поэтапно вводится маркировка в «Честном ЗНАКе» для сладостей и кондитерских изделий
|Чистый состав, персонализированные наборы, крафтовые десерты
|Рыболовные товары
|Сезонный: май–сентябрь и декабрь
|Сезонность выручки
|Низкий: можно начать с малого ассортимента
|Подбор снастей под вид рыбалки, редкие приманки под заказ
Продуктовый магазин
Спрос на продукты есть всегда, но небольшому магазину тяжело конкурировать с федеральными и местными сетями. Выход — место без сильных конкурентов рядом или ставка на то, чего в сетях нет: фермерские продукты, локальные бренды, питание для ЗОЖ, а также товары для аллергиков, диабетиков и веганов.
Учтите два момента с документами. Первый — маркировка: молочная продукция, напитки, консервы и ряд других категорий требуют работы в «Честном ЗНАКе» и кассы со сканером. Второй — сертификация: сам магазин продукты не декларирует, это делает производитель, но при приёмке нужно требовать у поставщиков декларации соответствия и хранить их на случай проверки.
Магазин одежды
В ходу базовая одежда и тренд на осознанное потребление. Около 60% рынка приходится на женскую одежду, остальное — на детскую и мужскую. Выделиться помогают узкие ниши: большие размеры, унисекс, экоматериалы, спортивная, медицинская и рабочая одежда, одежда для беременных.
Почти вся одежда маркируется в «Честном ЗНАКе», поэтому касса со сканером нужна с первого дня. Сертификаты и декларации на товар оформляет поставщик — при закупке стоит запрашивать их и проверять, чтобы не отвечать за чужой контрафакт.
Магазин разливного пива
Пиво, сидр и медовуху продают без лицензии — она нужна только для крепкого алкоголя, которым торговать может лишь ООО. Но и для пива придётся подключиться к двум системам: к ЕГАИС, чтобы подтверждать закупки, и к «Честному ЗНАКу» для маркировки. Чтобы пробивать такие товары на кассе, понадобится сканер.
Цветочный магазин
Спрос ровный, но с резкими пиками: 8 Марта, 14 февраля, 1 сентября, День матери, период свадеб и выпускных. Ходовые позиции — розы, хризантемы, тюльпаны, гвоздики, лилии и пионы. Весной чаще берут тюльпаны и мимозу, летом — свадебные букеты.
Цветы быстро теряют свой вид, поэтому на старте лучше планировать частые мелкие поставки. Помещения хватит небольшого, около 50 м². Под маркировку цветы не попадают, и это упрощает старт.
Магазин автозапчастей
Парк легковых авто растёт — 47,45 млн машин на 1 января 2026 года, и вместе с ним рынок запчастей. Начать стоит с расходников: щётки, масла, технические жидкости — то, что меняют регулярно. Когда спрос станет стабильным, ассортимент расширяют дорогими деталями, например для двигателя.
Сами детали маркировать не нужно, а вот моторные масла и автожидкости попадают под «Честный ЗНАК» — для их продажи понадобится касса со сканером.
Табачный магазин
По данным Минздрава, в 2026 году курят около 17,73% взрослых россиян, так что спрос есть. Но главное изменение — лицензирование. С 1 октября 2026 года вводится лицензия на продажу табака и вейпов, а с 1 марта 2027 года торговать без неё будет нельзя. Кроме того, уже сейчас нужна регистрация в «Честном ЗНАКе».
Кроме сигарет в ассортимент обычно добавляют вейпы, сигары и аксессуары. Точку лучше ставить у рынков, остановок или ТЦ.
Магазин мяса
Основа ассортимента — свинина, говядина и курица, но растёт спрос на диетическое и фермерское мясо: крольчатину, индейку, перепелов. Постоянные клиенты будут появляться через сарафанное радио при условии, что продукция всегда свежая.
Мясо требует ветеринарных документов во ФГИС «Меркурий». Фасованное мясо и колбасы попадают под маркировку «Честного ЗНАКа» — для розницы коды на кассе станут обязательны с 1 июня 2027 года. Развесное мясо маркировки не требует.
Формат выбирают под бюджет: палатка на рынке, магазин в жилом районе, точка в ТЦ или деликатесная лавка.
Магазин сладостей
Основа — печенье и конфеты, а на праздники растёт спрос на персонализированные наборы, мини-торты, капкейки. Шоколад подорожал из-за цен на какао, поэтому ассортимент не стоит строить только на нём — добавьте мармелад, пастилу, зефир, карамель.
Сладости в упаковке маркируются в «Честном ЗНАКе» — магазину нужна регистрация в системе, приёмка по электронным документам и касса со сканером. Сканировать коды при продаже розница обязана с 1 июля 2027 года, развесные сладости маркировки пока что не требуют.
Рыболовный магазин
Спрос сезонный, с двумя пиками: май–сентябрь и декабрь, когда стартует зимняя рыбалка. Чтобы клиенты возвращались, важны известные бренды и свежие новинки в ассортименте. Начать можно с небольшого магазина, киоска в ТЦ или аренды угла в магазине туристических товаров.
Пошаговая инструкция по открытию магазина
Чтобы ничего не упустить на старте, разложили открытие магазина на восемь последовательных шагов.
Шаг 1. Изучить нишу и спрос
Проще стартовать в сфере, где есть опыт или интерес: легче оценить спрос и собрать ассортимент. Спрос проверяют по нескольким источникам сразу:
- Анализ поисковых запросов: Яндекс Вордстат и Google Trends.
- Официальная статистика для анализа рынка: Росстат, реестр субъектов МСП, Минэкономразвития, ЕМИСС.
- СМИ и деловые издания, а также готовые исследования рынков России.
- Порталы для предпринимателей: Бизнес-навигатор МСП, Мой бизнес.
- Данные конкурентов: прайс-листы, карточки на маркетплейсах, посты в соцсетях, сайты.
- Отзывы о конкурентах: сайты-отзовики, форумы, Яндекс Карты и 2ГИС.
Шаг 2. Составить бизнес-план
Сначала считают финансы: прогнозируемую выручку, расходы, прибыль, точку безубыточности и срок окупаемости. Эти расчёты стоит сразу проверить в трёх сценариях — оптимистичном, реалистичном и пессимистичном, чтобы понимать запас прочности.
Затем описывают работу магазина, продвижение, команду и риски. Собрать всё это удобно через бесплатный генератор бизнес-планов Точка Банка.
Бизнес-план магазина
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Шаг 3. Найти помещение
Локацию выбирают по трафику и плотности конкурентов рядом — это видно на Яндекс и Google Картах: чем больше похожих магазинов вокруг, тем труднее выделиться. Для продуктов и пива нужна первая линия с выходом к дороге, для нишевых товаров — соседство с целевой аудиторией.
Перед арендой помещение проверяют по нескольким пунктам: относится ли оно к нежилому фонду, какой поток людей, сколько стоит аренда и электричество, поместятся ли оборудование и склад, есть ли пожарная сигнализация и эвакуационные выходы.
Шаг 4. Выбрать систему налогообложения
В 2026 году налоговые режимы заметно изменились. Популярные варианты:
- УСН — основной вариант для магазина. Ставки прежние, можно выбрать 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами. Но при обороте свыше 20 млн ₽ в год добавляется НДС — пониженные 5 и 7% без права на вычеты либо общая ставка 22% с правом на вычеты.
- АУСН — для совсем небольшого магазина, доступен во многих регионах. Отчётность минимальная, страховые взносы за себя и сотрудников обнулены, кроме взносов на травматизм в фиксированном размере. Но ставки выше — 8% с доходов или 20% с разницы, а лимиты по доходу и числу сотрудников жёстче.
- ПСН — патент сохранился, но только для ИП с доходом до 20 млн ₽ в год: лимит снизили именно до этой суммы. Рассчитать стоимость можно на сайте ФНС.
- НПД для магазина не подходит: на этом режиме нельзя перепродавать товары.
Режим стоит выбрать заранее. Иначе по умолчанию окажетесь на общей системе (ОСНО), а для старта это невыгодно — придётся платить НДС, налог на прибыль для юрлиц или НДФЛ для ИП и вести сложный учёт.
Шаг 5. Оформить бизнес
Открытие ИП подойдёт, если магазином управляет один человек. ООО регистрируют, когда есть партнёры, планы на инвестиции или расширение до сети.
При регистрации в заявлении указывают коды ОКВЭД — один основной вид деятельности и дополнительные, причём каждый код должен быть не короче четырёх цифр. Сразу после регистрации стоит открыть расчётный счёт: он понадобится для эквайринга, расчётов с поставщиками, выплаты зарплаты и уплаты налогов.
До открытия проверяют, что нужно для конкретного товара. Маркировка в «Честном ЗНАКе» обязательна для всё большего числа категорий — от одежды и продуктов питания до автомобильных жидкостей. Актуальный список есть на честныйзнак.рф. Лицензия нужна для продажи крепкого алкоголя. А для табака и вейпов её вводят с 1 октября 2026 года — торговать без лицензии будет нельзя с 1 марта 2027 года.
Ещё перед стартом магазин подаёт через «Госуслуги» уведомление о начале деятельности в Роспотребнадзор (постановление Правительства №725). Для розничной торговли это обязательно, иначе грозит штраф.
Шаг 6. Подключить онлайн-кассу
По 54-ФЗ онлайн-касса нужна, если магазин принимает оплату от физлиц — наличными, картой, через СБП или QR-код. То есть практически любому розничному магазину.
Кассу стоит брать сразу с поддержкой маркировки и 2D-сканером: всё больше товаров продаётся через «Честный ЗНАК», и без сканера их нельзя пробить на кассе.
Шаг 7. Найти поставщиков
Искать поставщиков можно через поисковики и онлайн-каталоги, на отраслевых выставках, в соцсетях и среди местных производителей. Контакты производителя часто указаны прямо на упаковке товара.
У поставщика запрашивают прайс, условия доставки и документы на продукцию. Затем сравнивают цены, минимальный заказ, сроки и условия возврата брака.
Обычно работают сразу с несколькими поставщиками — так можно сравнивать условия и иметь запасной вариант на случай перебоев. Все договорённости фиксируют в договоре поставки.
Шаг 8. Запустить рекламу
До открытия готовят продвижение в онлайне и офлайне. Онлайн — это карточки в Яндекс Картах и 2ГИС, таргетированная и контекстная реклама, посты в районных и городских сообществах, ведение соцсетей и сайта.
Офлайн — вывеска и баннеры на фасаде, листовки и купоны, реклама у местных блогеров и в районных медиа, а также акции в день открытия: скидки, подарки, пробники. Хорошо работают партнёрства с соседними кафе, школами и детскими центрами.
Если магазин торгует алкоголем или табаком, учтите ограничения закона «О рекламе» и антитабачного закона: продвижение сильно ограничено. Но в любом случае вывеску с названием магазина и видом товара размещать можно — рекламой она не считается.
Проблемы, с которыми может столкнуться владелец магазина
Перечислим основные сложности и как с ними справиться.
- Сети и маркетплейсы забирают покупателей. Конкурировать по цене и ассортименту тяжело — помогают узкая ниша, личный сервис и товары, которых нет в сетях.
- Привлекать клиентов стало дороже. Реклама дорожает, поэтому лучше вести несколько каналов сразу и не зависеть от одного.
- Маркировка «Честный ЗНАК» охватывает всё больше товаров. Чтобы не получить штраф, регулярно проверяйте список товаров с обязательной маркировкой на честныйзнак.рф.
- Изменения в налогах. Вырос НДС, поменялись условия УСН и ПСН — налоговый режим стоит просчитать до старта. Если нужна помощь, можете обратиться за бесплатной консультацией к экспертам Точка Банка.
- Усилился контроль. Все чеки через онлайн-кассу автоматически уходят в ФНС, и налоговая сверяет их с отчётностью, — поэтому учёт лучше вести аккуратно с первого дня.