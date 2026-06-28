Какой магазин открыть в 2026 году: выбор ниши и план запуска

Коротко Перед стартом открывают расчётный счёт, подключают онлайн‑кассу по 54‑ФЗ и уведомляют Роспотребнадзор о старте бизнеса. Остальное — в зависимости от товара: маркировка в «Честном ЗНАКе» для одежды и многих продуктов питания, ветеринарные документы во ФГИС «Меркурий» для мяса, учёт в ЕГАИС для алкоголя.

Чтобы открыть магазин, сначала выбирают нишу и проверяют спрос, составляют бизнес‑план и находят помещение с трафиком. Затем подбирают налоговый режим, регистрируют ИП или ООО, договариваются с поставщиками, нанимают сотрудников и запускают рекламу.

Популярные ниши для магазина в 2026 году

Ниша задаёт стартовые вложения, круг конкурентов, выбор поставщиков и ассортимента. Разобрали девять ниш, востребованных в 2026 году: ниже таблица для быстрого сравнения, а под ней — подробности по каждому варианту.

Ниша Спрос Главный риск на старте Порог входа Чем отстроиться Продукты Стабильный Конкуренция с крупными сетями Средний: санитарные требования, маркировка многих категорий товаров в «Честном ЗНАКе» Фермерские и локальные продукты, питание для аллергиков, диабетиков, веганов Одежда Стабильный Много магазинов-конкурентов рядом Средний: закупка коллекции, маркировка в «Честном ЗНАКе» Большие размеры, унисекс, спортивная, медицинская и рабочая одежда Разливное пиво Стабильный Правила продажи алкоголя, нужна первая линия Средний: оборудование для розлива, маркировка кег в «Честном ЗНАКе», подключение к ЕГАИС Свежий крафт и редкие сорта, своя линейка снеков под пиво Цветы Стабильный, пики в праздники Цветы быстро портятся — нужны частые мелкие поставки Низкий: можно выбрать небольшое помещение, нет маркировки Авторское оформление букетов, доставка, подписка на цветы Автозапчасти Стабильный, растёт Перебои с поставками деталей Средний: склад и стартовая закупка; сами детали не маркируются, но моторные масла и автожидкости должны быть с маркировкой «Честный ЗНАК» Широкий выбор расходников, редкие детали под заказ Табак и вейпы Стабильный Жёсткое регулирование и проверки Высокий: маркировка в «Честном ЗНАКе» и с 1 марта 2027 года обязательное лицензирование Консультации по подбору, редкие позиции и бренды Мясо Стабильный Конкуренция с супермаркетами, важна свежесть Высокий: санитарные требования, ветдокументы в «Меркурии» и с 1 августа 2026 года обязательная маркировка упакованного мяса в «Честном ЗНАКе» Диетическое и фермерское мясо: кролик, индейка, перепел Сладости Стабильный, пики в праздники Шоколад подорожал — не стоит строить ассортимент только на нём Средний: старт возможен с небольшим помещением, с 2026 года поэтапно вводится маркировка в «Честном ЗНАКе» для сладостей и кондитерских изделий Чистый состав, персонализированные наборы, крафтовые десерты Рыболовные товары Сезонный: май–сентябрь и декабрь Сезонность выручки Низкий: можно начать с малого ассортимента Подбор снастей под вид рыбалки, редкие приманки под заказ

Продуктовый магазин

Спрос на продукты есть всегда, но небольшому магазину тяжело конкурировать с федеральными и местными сетями. Выход — место без сильных конкурентов рядом или ставка на то, чего в сетях нет: фермерские продукты, локальные бренды, питание для ЗОЖ, а также товары для аллергиков, диабетиков и веганов.

Учтите два момента с документами. Первый — маркировка: молочная продукция, напитки, консервы и ряд других категорий требуют работы в «Честном ЗНАКе» и кассы со сканером. Второй — сертификация: сам магазин продукты не декларирует, это делает производитель, но при приёмке нужно требовать у поставщиков декларации соответствия и хранить их на случай проверки.

Магазин одежды

В ходу базовая одежда и тренд на осознанное потребление. Около 60% рынка приходится на женскую одежду, остальное — на детскую и мужскую. Выделиться помогают узкие ниши: большие размеры, унисекс, экоматериалы, спортивная, медицинская и рабочая одежда, одежда для беременных.

Почти вся одежда маркируется в «Честном ЗНАКе», поэтому касса со сканером нужна с первого дня. Сертификаты и декларации на товар оформляет поставщик — при закупке стоит запрашивать их и проверять, чтобы не отвечать за чужой контрафакт.

Магазин разливного пива

Пиво, сидр и медовуху продают без лицензии — она нужна только для крепкого алкоголя, которым торговать может лишь ООО. Но и для пива придётся подключиться к двум системам: к ЕГАИС, чтобы подтверждать закупки, и к «Честному ЗНАКу» для маркировки. Чтобы пробивать такие товары на кассе, понадобится сканер.

Комментарий юриста По закону алкоголь разрешено продавать с 8:00 до 23:00, но регионы могут вводить более жёсткие ограничения. Торговать нельзя рядом с детскими, спортивными и медицинскими организациями, необходимое расстояние до таких объектов задают местные власти — это нужно учитывать при выборе помещения.

Мария Суховарова Юрист Точка Банка

Цветочный магазин

Спрос ровный, но с резкими пиками: 8 Марта, 14 февраля, 1 сентября, День матери, период свадеб и выпускных. Ходовые позиции — розы, хризантемы, тюльпаны, гвоздики, лилии и пионы. Весной чаще берут тюльпаны и мимозу, летом — свадебные букеты.

Цветы быстро теряют свой вид, поэтому на старте лучше планировать частые мелкие поставки. Помещения хватит небольшого, около 50 м². Под маркировку цветы не попадают, и это упрощает старт.

Магазин автозапчастей

Парк легковых авто растёт — 47,45 млн машин на 1 января 2026 года, и вместе с ним рынок запчастей. Начать стоит с расходников: щётки, масла, технические жидкости — то, что меняют регулярно. Когда спрос станет стабильным, ассортимент расширяют дорогими деталями, например для двигателя.

Сами детали маркировать не нужно, а вот моторные масла и автожидкости попадают под «Честный ЗНАК» — для их продажи понадобится касса со сканером.

Табачный магазин

По данным Минздрава, в 2026 году курят около 17,73% взрослых россиян, так что спрос есть. Но главное изменение — лицензирование. С 1 октября 2026 года вводится лицензия на продажу табака и вейпов, а с 1 марта 2027 года торговать без неё будет нельзя. Кроме того, уже сейчас нужна регистрация в «Честном ЗНАКе».

Кроме сигарет в ассортимент обычно добавляют вейпы, сигары и аксессуары. Точку лучше ставить у рынков, остановок или ТЦ.

Магазин мяса

Основа ассортимента — свинина, говядина и курица, но растёт спрос на диетическое и фермерское мясо: крольчатину, индейку, перепелов. Постоянные клиенты будут появляться через сарафанное радио при условии, что продукция всегда свежая.

Мясо требует ветеринарных документов во ФГИС «Меркурий». Фасованное мясо и колбасы попадают под маркировку «Честного ЗНАКа» — для розницы коды на кассе станут обязательны с 1 июня 2027 года. Развесное мясо маркировки не требует.

Формат выбирают под бюджет: палатка на рынке, магазин в жилом районе, точка в ТЦ или деликатесная лавка.

Магазин сладостей

Основа — печенье и конфеты, а на праздники растёт спрос на персонализированные наборы, мини-торты, капкейки. Шоколад подорожал из-за цен на какао, поэтому ассортимент не стоит строить только на нём — добавьте мармелад, пастилу, зефир, карамель.

Сладости в упаковке маркируются в «Честном ЗНАКе» — магазину нужна регистрация в системе, приёмка по электронным документам и касса со сканером. Сканировать коды при продаже розница обязана с 1 июля 2027 года, развесные сладости маркировки пока что не требуют.

Рыболовный магазин

Спрос сезонный, с двумя пиками: май–сентябрь и декабрь, когда стартует зимняя рыбалка. Чтобы клиенты возвращались, важны известные бренды и свежие новинки в ассортименте. Начать можно с небольшого магазина, киоска в ТЦ или аренды угла в магазине туристических товаров.

Пошаговая инструкция по открытию магазина

Чтобы ничего не упустить на старте, разложили открытие магазина на восемь последовательных шагов.

Шаг 1. Изучить нишу и спрос

Проще стартовать в сфере, где есть опыт или интерес: легче оценить спрос и собрать ассортимент. Спрос проверяют по нескольким источникам сразу:

СМИ и деловые издания, а также готовые исследования рынков России.

Порталы для предпринимателей: Бизнес-навигатор МСП, Мой бизнес.

Данные конкурентов: прайс-листы, карточки на маркетплейсах, посты в соцсетях, сайты.

Отзывы о конкурентах: сайты-отзовики, форумы, Яндекс Карты и 2ГИС.

Шаг 2. Составить бизнес-план

Сначала считают финансы: прогнозируемую выручку, расходы, прибыль, точку безубыточности и срок окупаемости. Эти расчёты стоит сразу проверить в трёх сценариях — оптимистичном, реалистичном и пессимистичном, чтобы понимать запас прочности.

Затем описывают работу магазина, продвижение, команду и риски. Собрать всё это удобно через бесплатный генератор бизнес-планов Точка Банка.

Бизнес-план магазина Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Шаг 3. Найти помещение

Локацию выбирают по трафику и плотности конкурентов рядом — это видно на Яндекс и Google Картах: чем больше похожих магазинов вокруг, тем труднее выделиться. Для продуктов и пива нужна первая линия с выходом к дороге, для нишевых товаров — соседство с целевой аудиторией.

Перед арендой помещение проверяют по нескольким пунктам: относится ли оно к нежилому фонду, какой поток людей, сколько стоит аренда и электричество, поместятся ли оборудование и склад, есть ли пожарная сигнализация и эвакуационные выходы.

Шаг 4. Выбрать систему налогообложения

В 2026 году налоговые режимы заметно изменились. Популярные варианты:

УСН — основной вариант для магазина. Ставки прежние, можно выбрать 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами. Но при обороте свыше 20 млн ₽ в год добавляется НДС — пониженные 5 и 7% без права на вычеты либо общая ставка 22% с правом на вычеты.

АУСН — для совсем небольшого магазина, доступен во многих регионах . Отчётность минимальная, страховые взносы за себя и сотрудников обнулены, кроме взносов на травматизм в фиксированном размере. Но ставки выше — 8% с доходов или 20% с разницы, а лимиты по доходу и числу сотрудников жёстче.

ПСН — патент сохранился, но только для ИП с доходом до 20 млн ₽ в год: лимит снизили именно до этой суммы. Рассчитать стоимость можно на сайте ФНС

НПД для магазина не подходит: на этом режиме нельзя перепродавать товары.

Режим стоит выбрать заранее. Иначе по умолчанию окажетесь на общей системе (ОСНО), а для старта это невыгодно — придётся платить НДС, налог на прибыль для юрлиц или НДФЛ для ИП и вести сложный учёт.

Шаг 5. Оформить бизнес

Открытие ИП подойдёт, если магазином управляет один человек. ООО регистрируют, когда есть партнёры, планы на инвестиции или расширение до сети.

При регистрации в заявлении указывают коды ОКВЭД — один основной вид деятельности и дополнительные, причём каждый код должен быть не короче четырёх цифр. Сразу после регистрации стоит открыть расчётный счёт: он понадобится для эквайринга, расчётов с поставщиками, выплаты зарплаты и уплаты налогов.

До открытия проверяют, что нужно для конкретного товара. Маркировка в «Честном ЗНАКе» обязательна для всё большего числа категорий — от одежды и продуктов питания до автомобильных жидкостей. Актуальный список есть на честныйзнак.рф. Лицензия нужна для продажи крепкого алкоголя. А для табака и вейпов её вводят с 1 октября 2026 года — торговать без лицензии будет нельзя с 1 марта 2027 года.

Ещё перед стартом магазин подаёт через «Госуслуги» уведомление о начале деятельности в Роспотребнадзор (постановление Правительства №725). Для розничной торговли это обязательно, иначе грозит штраф.

Шаг 6. Подключить онлайн-кассу

По 54-ФЗ онлайн-касса нужна, если магазин принимает оплату от физлиц — наличными, картой, через СБП или QR-код. То есть практически любому розничному магазину.

Кассу стоит брать сразу с поддержкой маркировки и 2D-сканером: всё больше товаров продаётся через «Честный ЗНАК», и без сканера их нельзя пробить на кассе.

Шаг 7. Найти поставщиков

Искать поставщиков можно через поисковики и онлайн-каталоги, на отраслевых выставках, в соцсетях и среди местных производителей. Контакты производителя часто указаны прямо на упаковке товара.

У поставщика запрашивают прайс, условия доставки и документы на продукцию. Затем сравнивают цены, минимальный заказ, сроки и условия возврата брака.

Обычно работают сразу с несколькими поставщиками — так можно сравнивать условия и иметь запасной вариант на случай перебоев. Все договорённости фиксируют в договоре поставки.

Шаг 8. Запустить рекламу

До открытия готовят продвижение в онлайне и офлайне. Онлайн — это карточки в Яндекс Картах и 2ГИС, таргетированная и контекстная реклама, посты в районных и городских сообществах, ведение соцсетей и сайта.

Офлайн — вывеска и баннеры на фасаде, листовки и купоны, реклама у местных блогеров и в районных медиа, а также акции в день открытия: скидки, подарки, пробники. Хорошо работают партнёрства с соседними кафе, школами и детскими центрами.

Если магазин торгует алкоголем или табаком, учтите ограничения закона «О рекламе» и антитабачного закона: продвижение сильно ограничено. Но в любом случае вывеску с названием магазина и видом товара размещать можно — рекламой она не считается.

Проблемы, с которыми может столкнуться владелец магазина

Перечислим основные сложности и как с ними справиться.