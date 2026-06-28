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Какой магазин открыть в 2026 году: выбор ниши и план запуска

Стабильный спрос в 2026 году сохраняют магазины продуктов, одежды, разливного пива, цветов, автозапчастей, мяса, сладостей, табака и товаров для рыбалки. Но прежде чем выбрать нишу, важно учесть конкуренцию с сетями и маркетплейсами, требования к кассе и маркировке и изменения в налогах 2026 года.

28.06.2026
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Авторы

Коротко
Чтобы открыть магазин, сначала выбирают нишу и проверяют спрос, составляют бизнес‑план и находят помещение с трафиком. Затем подбирают налоговый режим, регистрируют ИП или ООО, договариваются с поставщиками, нанимают сотрудников и запускают рекламу.
Перед стартом открывают расчётный счёт, подключают онлайн‑кассу по 54‑ФЗ и уведомляют Роспотребнадзор о старте бизнеса. Остальное — в зависимости от товара: маркировка в «Честном ЗНАКе» для одежды и многих продуктов питания, ветеринарные документы во ФГИС «Меркурий» для мяса, учёт в ЕГАИС для алкоголя.

Популярные ниши для магазина в 2026 году

Ниша задаёт стартовые вложения, круг конкурентов, выбор поставщиков и ассортимента. Разобрали девять ниш, востребованных в 2026 году: ниже таблица для быстрого сравнения, а под ней — подробности по каждому варианту.

НишаСпросГлавный риск на стартеПорог входаЧем отстроиться
ПродуктыСтабильныйКонкуренция с крупными сетямиСредний: санитарные требования, маркировка многих категорий товаров в «Честном ЗНАКе»Фермерские и локальные продукты, питание для аллергиков, диабетиков, веганов
ОдеждаСтабильныйМного магазинов-конкурентов рядомСредний: закупка коллекции, маркировка в «Честном ЗНАКе»Большие размеры, унисекс, спортивная, медицинская и рабочая одежда 
Разливное пивоСтабильныйПравила продажи алкоголя, нужна первая линия Средний: оборудование для розлива, маркировка кег в «Честном ЗНАКе», подключение к ЕГАИССвежий крафт и редкие сорта, своя линейка снеков под пиво
ЦветыСтабильный, пики в праздникиЦветы быстро портятся — нужны частые мелкие поставкиНизкий: можно выбрать небольшое помещение, нет маркировкиАвторское оформление букетов, доставка, подписка на цветы
АвтозапчастиСтабильный, растётПеребои с поставками деталейСредний: склад и стартовая закупка; сами детали не маркируются, но моторные масла и автожидкости должны быть с маркировкой «Честный ЗНАК»Широкий выбор расходников, редкие детали под заказ
Табак и вейпыСтабильныйЖёсткое регулирование и проверкиВысокий: маркировка в «Честном ЗНАКе» и с 1 марта 2027 года обязательное лицензированиеКонсультации по подбору, редкие позиции и бренды
МясоСтабильныйКонкуренция с супермаркетами, важна свежестьВысокий: санитарные требования, ветдокументы в «Меркурии» и с 1 августа 2026 года обязательная маркировка упакованного мяса в «Честном ЗНАКе»Диетическое и фермерское мясо: кролик, индейка, перепел
СладостиСтабильный, пики в праздникиШоколад подорожал — не стоит строить ассортимент только на нёмСредний: старт возможен с небольшим помещением, с 2026 года поэтапно вводится маркировка в «Честном ЗНАКе» для сладостей и кондитерских изделийЧистый состав, персонализированные наборы, крафтовые десерты
Рыболовные товары Сезонный: май–сентябрь и декабрьСезонность выручкиНизкий: можно начать с малого ассортиментаПодбор снастей под вид рыбалки, редкие приманки под заказ

Продуктовый магазин

Спрос на продукты есть всегда, но небольшому магазину тяжело конкурировать с федеральными и местными сетями. Выход — место без сильных конкурентов рядом или ставка на то, чего в сетях нет: фермерские продукты, локальные бренды, питание для ЗОЖ, а также товары для аллергиков, диабетиков и веганов.

Учтите два момента с документами. Первый — маркировка: молочная продукция, напитки, консервы и ряд других категорий требуют работы в «Честном ЗНАКе» и кассы со сканером. Второй — сертификация: сам магазин продукты не декларирует, это делает производитель, но при приёмке нужно требовать у поставщиков декларации соответствия и хранить их на случай проверки.

Как открыть продуктовый магазин

Маркировка «Честный ЗНАК»: что это такое и как с ней работать

Сертификация пищевой продукции: виды продуктов и необходимые документы

Магазин одежды

В ходу базовая одежда и тренд на осознанное потребление. Около 60% рынка приходится на женскую одежду, остальное — на детскую и мужскую. Выделиться помогают узкие ниши: большие размеры, унисекс, экоматериалы, спортивная, медицинская и рабочая одежда, одежда для беременных.

Почти вся одежда маркируется в «Честном ЗНАКе», поэтому касса со сканером нужна с первого дня. Сертификаты и декларации на товар оформляет поставщик — при закупке стоит запрашивать их и проверять, чтобы не отвечать за чужой контрафакт.

Как открыть магазин одежды

Как открыть магазин детской одежды

Как создать свой бренд одежды

Сертификация одежды: когда нужна и как оформить

Магазин разливного пива

Пиво, сидр и медовуху продают без лицензии — она нужна только для крепкого алкоголя, которым торговать может лишь ООО. Но и для пива придётся подключиться к двум системам: к ЕГАИС, чтобы подтверждать закупки, и к «Честному ЗНАКу» для маркировки. Чтобы пробивать такие товары на кассе, понадобится сканер.

Как открыть магазин разливного пива

Работа с ЕГАИС: для чего нужна и как подключиться

Комментарий юриста

По закону алкоголь разрешено продавать с 8:00 до 23:00, но регионы могут вводить более жёсткие ограничения. Торговать нельзя рядом с детскими, спортивными и медицинскими организациями, необходимое расстояние до таких объектов задают местные власти — это нужно учитывать при выборе помещения.

Мария СуховароваЮрист Точка Банка

Цветочный магазин

Спрос ровный, но с резкими пиками: 8 Марта, 14 февраля, 1 сентября, День матери, период свадеб и выпускных. Ходовые позиции — розы, хризантемы, тюльпаны, гвоздики, лилии и пионы. Весной чаще берут тюльпаны и мимозу, летом — свадебные букеты.

Цветы быстро теряют свой вид, поэтому на старте лучше планировать частые мелкие поставки. Помещения хватит небольшого, около 50 м². Под маркировку цветы не попадают, и это упрощает старт.

Как открыть цветочный магазин

Магазин автозапчастей 

Парк легковых авто растёт — 47,45 млн машин на 1 января 2026 года, и вместе с ним рынок запчастей. Начать стоит с расходников: щётки, масла, технические жидкости — то, что меняют регулярно. Когда спрос станет стабильным, ассортимент расширяют дорогими деталями, например для двигателя.

Сами детали маркировать не нужно, а вот моторные масла и автожидкости попадают под «Честный ЗНАК» — для их продажи понадобится касса со сканером.

Идеи для автобизнеса

Табачный магазин

По данным Минздрава, в 2026 году курят около 17,73% взрослых россиян, так что спрос есть. Но главное изменение — лицензирование. С 1 октября 2026 года вводится лицензия на продажу табака и вейпов, а с 1 марта 2027 года торговать без неё будет нельзя. Кроме того, уже сейчас нужна регистрация в «Честном ЗНАКе».

Кроме сигарет в ассортимент обычно добавляют вейпы, сигары и аксессуары. Точку лучше ставить у рынков, остановок или ТЦ.

Как открыть табачный магазин

Лицензия на продажу табака и вейпов: госпошлина и штрафы до 4 млн ₽

Магазин мяса

Основа ассортимента — свинина, говядина и курица, но растёт спрос на диетическое и фермерское мясо: крольчатину, индейку, перепелов. Постоянные клиенты будут появляться через сарафанное радио при условии, что продукция всегда свежая.

Мясо требует ветеринарных документов во ФГИС «Меркурий». Фасованное мясо и колбасы попадают под маркировку «Честного ЗНАКа» — для розницы коды на кассе станут обязательны с 1 июня 2027 года. Развесное мясо маркировки не требует.

Формат выбирают под бюджет: палатка на рынке, магазин в жилом районе, точка в ТЦ или деликатесная лавка.

Как работать с системой «Меркурий»

Магазин сладостей

Основа — печенье и конфеты, а на праздники растёт спрос на персонализированные наборы, мини-торты, капкейки. Шоколад подорожал из-за цен на какао, поэтому ассортимент не стоит строить только на нём — добавьте мармелад, пастилу, зефир, карамель. 

Сладости в упаковке маркируются в «Честном ЗНАКе» — магазину нужна регистрация в системе, приёмка по электронным документам и касса со сканером. Сканировать коды при продаже розница обязана с 1 июля 2027 года, развесные сладости маркировки пока что не требуют.

Маркировка сладостей и кондитерских изделий станет обязательной в 2026 году

Рыболовный магазин

Спрос сезонный, с двумя пиками: май–сентябрь и декабрь, когда стартует зимняя рыбалка. Чтобы клиенты возвращались, важны известные бренды и свежие новинки в ассортименте. Начать можно с небольшого магазина, киоска в ТЦ или аренды угла в магазине туристических товаров.

Как открыть рыболовный магазин

Пошаговая инструкция по открытию магазина

Чтобы ничего не упустить на старте, разложили открытие магазина на восемь последовательных шагов.

Шаг 1. Изучить нишу и спрос

Проще стартовать в сфере, где есть опыт или интерес: легче оценить спрос и собрать ассортимент. Спрос проверяют по нескольким источникам сразу: 

  • СМИ и деловые издания, а также готовые исследования рынков России.
  • Порталы для предпринимателей: Бизнес-навигатор МСП, Мой бизнес.
  • Данные конкурентов: прайс-листы, карточки на маркетплейсах, посты в соцсетях, сайты.
  • Отзывы о конкурентах: сайты-отзовики, форумы, Яндекс Карты и 2ГИС.

Шаг 2. Составить бизнес-план

Сначала считают финансы: прогнозируемую выручку, расходы, прибыль, точку безубыточности и срок окупаемости. Эти расчёты стоит сразу проверить в трёх сценариях — оптимистичном, реалистичном и пессимистичном, чтобы понимать запас прочности. 

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Бизнес-план магазина

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Шаг 3. Найти помещение

Локацию выбирают по трафику и плотности конкурентов рядом — это видно на Яндекс и Google Картах: чем больше похожих магазинов вокруг, тем труднее выделиться. Для продуктов и пива нужна первая линия с выходом к дороге, для нишевых товаров — соседство с целевой аудиторией.

Перед арендой помещение проверяют по нескольким пунктам: относится ли оно к нежилому фонду, какой поток людей, сколько стоит аренда и электричество, поместятся ли оборудование и склад, есть ли пожарная сигнализация и эвакуационные выходы.

Шаг 4. Выбрать систему налогообложения

В 2026 году налоговые режимы заметно изменились. Популярные варианты:

  • УСН — основной вариант для магазина. Ставки прежние, можно выбрать 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами. Но при обороте свыше 20 млн ₽ в год добавляется НДС — пониженные 5 и 7% без права на вычеты либо общая ставка 22% с правом на вычеты.
  • АУСН — для совсем небольшого магазина, доступен во многих регионах. Отчётность минимальная, страховые взносы за себя и сотрудников обнулены, кроме взносов на травматизм в фиксированном размере. Но ставки выше — 8% с доходов или 20% с разницы, а лимиты по доходу и числу сотрудников жёстче.
  • ПСН — патент сохранился, но только для ИП с доходом до 20 млн ₽ в год: лимит снизили именно до этой суммы. Рассчитать стоимость можно на сайте ФНС.
  • НПД для магазина не подходит: на этом режиме нельзя перепродавать товары.

Режим стоит выбрать заранее. Иначе по умолчанию окажетесь на общей системе (ОСНО), а для старта это невыгодно — придётся платить НДС, налог на прибыль для юрлиц или НДФЛ для ИП и вести сложный учёт.

Какую систему налогообложения выбрать

Шаг 5. Оформить бизнес

Открытие ИП подойдёт, если магазином управляет один человек. ООО регистрируют, когда есть партнёры, планы на инвестиции или расширение до сети.

При регистрации в заявлении указывают коды ОКВЭД — один основной вид деятельности и дополнительные, причём каждый код должен быть не короче четырёх цифр. Сразу после регистрации стоит открыть расчётный счёт: он понадобится для эквайринга, расчётов с поставщиками, выплаты зарплаты и уплаты налогов.

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До открытия проверяют, что нужно для конкретного товара. Маркировка в «Честном ЗНАКе» обязательна для всё большего числа категорий — от одежды и продуктов питания до автомобильных жидкостей. Актуальный список есть на честныйзнак.рф. Лицензия нужна для продажи крепкого алкоголя. А для табака и вейпов её вводят с 1 октября 2026 года — торговать без лицензии будет нельзя с 1 марта 2027 года.

Ещё перед стартом магазин подаёт через «Госуслуги» уведомление о начале деятельности в Роспотребнадзор (постановление Правительства №725). Для розничной торговли это обязательно, иначе грозит штраф.

Как получить разрешение на торговлю

Шаг 6. Подключить онлайн-кассу

По 54-ФЗ онлайн-касса нужна, если магазин принимает оплату от физлиц — наличными, картой, через СБП или QR-код. То есть практически любому розничному магазину.

Кассу стоит брать сразу с поддержкой маркировки и 2D-сканером: всё больше товаров продаётся через «Честный ЗНАК», и без сканера их нельзя пробить на кассе.

Шаг 7. Найти поставщиков

Искать поставщиков можно через поисковики и онлайн-каталоги, на отраслевых выставках, в соцсетях и среди местных производителей. Контакты производителя часто указаны прямо на упаковке товара.

У поставщика запрашивают прайс, условия доставки и документы на продукцию. Затем сравнивают цены, минимальный заказ, сроки и условия возврата брака.

Обычно работают сразу с несколькими поставщиками — так можно сравнивать условия и иметь запасной вариант на случай перебоев. Все договорённости фиксируют в договоре поставки.

Где и как искать поставщиков для бизнеса

Шаг 8. Запустить рекламу

До открытия готовят продвижение в онлайне и офлайне. Онлайн — это карточки в Яндекс Картах и 2ГИС, таргетированная и контекстная реклама, посты в районных и городских сообществах, ведение соцсетей и сайта.

Офлайн — вывеска и баннеры на фасаде, листовки и купоны, реклама у местных блогеров и в районных медиа, а также акции в день открытия: скидки, подарки, пробники. Хорошо работают партнёрства с соседними кафе, школами и детскими центрами.

Онлайн или офлайн: что выбрать для торговли

Если магазин торгует алкоголем или табаком, учтите ограничения закона «О рекламе» и антитабачного закона: продвижение сильно ограничено. Но в любом случае вывеску с названием магазина и видом товара размещать можно — рекламой она не считается.

Проблемы, с которыми может столкнуться владелец магазина

Перечислим основные сложности и как с ними справиться.

  1. Сети и маркетплейсы забирают покупателей. Конкурировать по цене и ассортименту тяжело — помогают узкая ниша, личный сервис и товары, которых нет в сетях.
  2. Привлекать клиентов стало дороже. Реклама дорожает, поэтому лучше вести несколько каналов сразу и не зависеть от одного.
  3. Маркировка «Честный ЗНАК» охватывает всё больше товаров. Чтобы не получить штраф, регулярно проверяйте список товаров с обязательной маркировкой на честныйзнак.рф.
  4. Изменения в налогах. Вырос НДС, поменялись условия УСН и ПСН — налоговый режим стоит просчитать до старта. Если нужна помощь, можете обратиться за бесплатной консультацией к экспертам Точка Банка.
  5. Усилился контроль. Все чеки через онлайн-кассу автоматически уходят в ФНС, и налоговая сверяет их с отчётностью, — поэтому учёт лучше вести аккуратно с первого дня.

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Какой магазин открыть в 2026 году: выбор ниши и план запуска — Точка Банк