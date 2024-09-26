Какую систему налогообложения выбрать в 2026 году

Коротко Подходящий режим зависит от объёма дохода, количества сотрудников, вида деятельности, расходов и требований контрагентов к НДС. Если бизнес небольшой и без сотрудников, можно начать с НПД, ПСН или АУСН. Если планируются большие обороты, штат или работа с НДС, чаще рассматривают УСН или ОСНО.

В России действуют шесть налоговых режимов: ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН и НПД. ИП могут применять все шесть, а ООО — только ОСНО, УСН, АУСН и ЕСХН.

Какие есть виды систем налогообложения

В России действуют шесть систем налогообложения (СНО). Выбор зависит от формата и масштаба бизнеса, наличия сотрудников, выручки и сферы деятельности.

ИП и ООО могут работать на таких режимах:

Общая система налогообложения (ОСНО).

Упрощённая система налогообложения (УСН) — можно выбрать объект «Доходы» или «Доходы минус расходы».

Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН) — выбор такой же: «Доходы» или «Доходы минус расходы».

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

Для ИП доступны дополнительные режимы:

Патентная система налогообложения (ПСН).

Налог на профессиональный доход (НПД) — самозанятость для ИП и физлиц без сотрудников.

Эти режимы отличаются условиями применения, налоговой нагрузкой и требованиями к учёту. Если нужна помощь в выборе системы налогообложения, вы можете бесплатно обратиться к экспертам Точка Банка.

С чего начать выбор системы налогообложения

Выбор налогового режима зависит от бизнеса. Начните с базовых вопросов — они отсеют лишнее и оставят 1–2 варианта.

Вопрос Если ответ «да» Если ответ «нет» Планируете ли нанимать сотрудников сейчас или в ближайший год? Самозанятость (НПД) сразу исключается Самозанятость (НПД) возможна для ИП Планируете ли доход выше 490,5 млн ₽ в год? УСН и патент не подходят, остаётся ОСНО Можно рассматривать УСН, АУСН, патент (для ИП) Нужен ли НДС (клиенты на ОСНО, импорт или требования к НДС в договорах)? Подходят ОСНО или УСН с НДС Можно рассматривать АУСН, УСН без НДС, а также патент и НПД (для ИП) Много ли обоснованных и подтверждённых расходов? Подходят УСН и АУСН «Доходы минус расходы» или ОСНО Возможны УСН и АУСН «Доходы» или патент (для ИП)

У налоговых режимов есть ограничения по видам деятельности. Перечислим основные:

Сравним системы налогообложения в удобном формате.

СНО Налог Ограничения ОСНО ООО:



— Налог на прибыль — 25%.



НДС — 22%, для отдельных товаров и услуг — 10% или 0%.ИП:



— НДФЛ — от 13 до 22% (прогрессивная шкала).— НДС — 0, 10, 22%

Ограничений нет. Можно заниматься любым видом деятельности и иметь в штате любое количество работников УСН 6% с доходов или 15% с доходов минус расходы (минимум 1% от доходов).



В 2026 году при доходе свыше 20 млн ₽ в год возникает обязанность платить НДС. Возможны два варианта:



— 5% (7%) — специальные ставки без права на вычет входящего НДС.



— 22% (10%, 0%) — по общим правилам с вычетами

Доход — не более 490,5 млн ₽ в год, не более 130 сотрудников, стоимость основных средств — не более 218 млн ₽ АУСН 8% с доходов или 20% с доходов минус расходы (минимум 3% от доходов)



Выплаты сотрудникам — только в безналичном формате.



Счета — только



Для ООО — без филиалов и обособленных подразделений

Доход — не более 60 млн ₽ в год. Остаточная стоимость ОС — не более 150 млн ₽. Не более пяти сотрудников.Выплаты сотрудникам — только в безналичном формате.Счета — только в уполномоченных банках из реестра ФНС.Для ООО — без филиалов и обособленных подразделений ЕСХН 6% с доходов минус расходы.



НДС — если нет освобождения Только для сельскохозяйственной деятельности. Доходы от агробизнеса должны составлять не менее 70% ПСН для ИП



Рассчитать стоимость патента можно Налог равен 6% от потенциально возможного дохода, который устанавливает регион для конкретного вида деятельности.Рассчитать стоимость патента можно на сайте ФНС Доход не более 20 млн ₽, не более 15 сотрудников.



В розничной торговле и общепите площадь торгового зала не более 150 м², а в некоторых регионах — до 50 м².



Для перевозок — не более 20 транспортных средств

НПД для ИП и физлиц 4% — с доходов от физлиц.



6% — с доходов от юрлиц и ИП

Доход — до 2,4 млн ₽ в год, нельзя нанимать сотрудников.



Обязательные страховые взносы не платят, запрещены перепродажа товаров, агентская деятельность и отдельные виды бизнеса



На УСН, АУСН и ЕСХН перейти можно двумя путями: новый бизнес выбирает режим при регистрации или в течение 30 дней после неё, а уже работающий — только с начала следующего года, подав уведомление до 31 декабря.

Но у АУСН есть исключение: бизнес, который уже работает на УСН или НПД, может перейти на неё с начала любого месяца — достаточно уведомить налоговую до конца предыдущего месяца.

У патента и НПД правила свободнее: патент оформляют на срок от 1 до 12 месяцев — заявление подают за 10 рабочих дней до начала деятельности, а самозанятость открывают в любой день через приложение «Мой налог».

На ОСНО переходить специально не нужно: это режим по умолчанию. Его применяют автоматически, если не подать заявление на спецрежим при регистрации или если бизнес потерял право на него.

Дальше подробнее расскажем о каждой системе налогообложения и о том, для каких видов бизнеса они подходят.

Системы налогообложения для микробизнеса

Для небольшого бизнеса без работников, с минимальным штатом и оборотом есть специальные налоговые режимы. Они позволяют платить меньше налогов и почти не заниматься отчётностью, но работают только при соблюдении жёстких условий.

Налог на профессиональный доход (НПД)

НПД — самый простой налоговый режим. Его могут применять ИП и физические лица без сотрудников, которые продают товары собственного производства или оказывают услуги лично.

На НПД платят налог с каждого полученного дохода:

4% — с поступлений от физических лиц.

6% — с доходов от ИП и организаций.

Годовой доход не должен превышать 2,4 млн ₽.



Отчётность на НПД не сдают. Доходы фиксируют через приложение «Мой налог», личный кабинет ФНС или сервисы банков-партнёров: предприниматель формирует чек, а налоговая сама рассчитывает сумму налога.

Платить его нужно раз в месяц — до 28-го числа следующего месяца. Страховые взносы не обязательны, но их можно платить добровольно. Налоги на имущество, землю и транспорт уплачиваются отдельно — по уведомлениям от ФНС, если такие объекты есть в собственности.

С 1 января 2026 года самозанятые вправе добровольно участвовать в системе соцстрахования по больничным. Страховой взнос составит 3,84% от выбранной страховой суммы — 35 000 или 50 000 ₽.

Патентная система налогообложения (ПСН)

ПСН доступна только ИП и только для определённых видов деятельности. Этот режим подходит микробизнесу с небольшим штатом. Патент всегда применяется параллельно с одной из трёх систем налогообложения — УСН, ОСНО или ЕСХН.

С 2026 года условия применения патента такие:

Не более 15 сотрудников.

Годовой доход — до 20 млн ₽ в 2026 году.

Дополнительные условия:

Для перевозок — не более 20 транспортных средств;

Для общепита и розничной торговли — зал обслуживания или торговый зал до 150 м².

Если нарушить хотя бы одно условие, право на патент утрачивается, а налоги пересчитывают с первого дня действия патента по УСН, ОСНО или ЕСХН.

Налог на ПСН фиксированный. Регионы устанавливают потенциальный доход по каждому виду деятельности, а налог считается как процент от него — обычно 6%. Фактическая выручка значения не имеет. Рассчитать стоимость патента можно в калькуляторе на сайте ФНС.

Деклараций на ПСН нет. ИП ведёт только книгу учёта доходов. Если есть сотрудники, за них нужно сдавать отчётность в налоговую и СФР.

Поскольку патент всегда применяется как дополнение к другой системе налогообложения, то по основной системе (УСН, ОСНО или ЕСХН) тоже сдают отчётность — даже если операций по ней не было.

УСН — основной выбор для малого и среднего бизнеса

УСН позволяет платить меньше налогов и вести более простой учёт, чем на ОСНО.

Кому подходит УСН

В 2026 году работать на упрощёнке могут ИП и ООО, если бизнес соответствует таким условиям:

Годовой доход — до 490,5 млн ₽.

Не более 130 сотрудников.

Остаточная стоимость основных средств — до 218 млн ₽.

Если хотя бы одно из условий нарушено, право на УСН теряется. В этом случае бизнес автоматически переходит на ОСНО с начала месяца, в котором произошло превышение.

УСН «Доходы» или «Доходы минус расходы»

На УСН платят один основной налог, но заранее выбирают объект налогообложения.

УСН «Доходы» УСН «Доходы минус расходы» Ставка 6% со всей выручки Ставка 15% с разницы между доходами и расходами Подходит бизнесу с небольшой себестоимостью и высокой наценкой Подходит при крупных и регулярных расходах: закупки, логистика, сырьё, производство Обычно выгоднее, когда подтверждённые расходы меньше примерно 60% доходов Если по итогам года налог 15% получается меньше 1% от доходов, платят минимальный налог — 1% от доходов

Регионы могут снижать ставки УСН практически по любой деятельности, разрешённой на УСН, в рамках перечня Правительства и устанавливать свои критерии для применения пониженной ставки. Размер ставок может быть таким:

От 1 до 6% — при объекте «Доходы».

От 5 до 15% — при объекте «Доходы минус расходы».

Перед выбором объекта УСН стоит проверить региональные льготы — они могут существенно повлиять на итоговую налоговую нагрузку.

Когда на УСН появляется НДС

Лимит освобождения от НДС на УСН в 2026 году — 20 млн ₽. Если доход превышает эту сумму в течение года, бизнес становится плательщиком НДС с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения. А если выручка за 2025 год уже была выше 20 млн ₽, платить НДС нужно с 1 января 2026 года.

Для ИП есть послабление: при проверке лимита за 2025 год можно не учитывать проценты по вкладам и остаткам на счетах в российских банках, если общий доход за год не больше 60 млн ₽. Если без этих процентов доход укладывается в 20 млн ₽, освобождение сохраняется до конца 2026 года.

У общепита — отдельная льгота по НДС. Кафе, рестораны и пекарни могут не платить НДС при соблюдении условий статьи 149 НК РФ: среди них — доля доходов от общепита не менее 70% и зарплата сотрудников не ниже средней по отрасли в регионе.

На 2026 год Федеральный закон №104-ФЗ смягчил эти требования: с 1 апреля по 31 декабря зарплатное условие можно не выполнять. Льгота доступна тем, кто стал платить НДС с 1 января 2026 года, при доходе за 2025 год не больше 60 млн ₽ и доле доходов от общепита не менее 70%.

На УСН можно платить НДС двумя способами.

По специальным ставкам По общим ставкам 5% — если доход до 272,5 млн ₽.



7% — если доход выше 272,5 млн ₽, но не более 490,5 млн ₽.



Входящий НДС к вычету не принимают

22, 10 или 0%.



С правом на вычет входящего НДС



Если бизнес впервые перешёл на ставку 5 или 7%, он может отказаться от неё и перейти на общую ставку в течение первых четырёх кварталов применения.

Отчётность на УСН

ИП и ООО на упрощёнке сдают одну декларацию в год:

ИП — до 25 апреля следующего года.

ООО — до 25 марта следующего года.

В течение года платят авансовые платежи за первый квартал, полугодие, девять месяцев и потом платят итоговый налог. Все налогоплательщики на УСН ведут книгу учёта доходов и расходов (КУДиР).

Если на УСН появляется НДС, налог рассчитывают поквартально. Уплатить его можно одним платежом за квартал либо ежемесячно равными долями по 1/3. Декларацию по НДС сдают ежеквартально и ведут книги покупок и продаж.

Уследить за всеми сроками и формами, особенно когда добавляется НДС, помогает Онлайн-бухгалтерия для ИП от Точка Банк: напомним о сроках платежей, заполним формы и ответим на все вопросы.

АУСН — для микробизнеса и малого бизнеса

Автоматизированная упрощёнка — экспериментальный режим, на котором почти вся бухгалтерия и расчёт налогов автоматизированы. Отчётность сведена к минимуму, а налог рассчитывает сама налоговая на основе данных из банка и кассы.

На этом режиме:

Не платят НДС, кроме импортного и агентского.

Не платят налог на имущество, кроме объектов с кадастровой стоимостью.

Не платят НДФЛ с отдельных видов доходов, например дивидендов и выигрышей.

Применять АУСН в 2026 году можно в большинстве регионов РФ, но не во всех — актуальный список можно посмотреть на сайте ФНС.

Кому подходит АУСН

Применять АУСН могут ИП и ООО, если соблюдаются условия:

Годовой доход — до 60 млн ₽.

Не более 5 сотрудников.

Стоимость основных средств — не более 150 млн ₽.

На АУСН платят один из двух вариантов налога:

8% с доходов.

20% с доходов минус расходы, при этом действует минимальный налог — 3% от доходов.

ИП на АУСН не платят страховые взносы за себя. Взносы за сотрудников также отменены, кроме взносов на травматизм, — их платят фиксированной суммой в год. В 2026 году — 2 959 ₽.

Отчётность на АУСН почти отсутствует. ИП не сдают декларацию по УСН, РСВ, 6-НДФЛ и КУДиР. Остаётся только отчётность в СФР по форме ЕФС-1 при приёме и увольнении сотрудников, а также ежегодно — по стажу.

Общая система налогообложения — без ограничений

ОСНО — универсальный налоговый режим. У него нет лимитов по доходам, штату и видам деятельности, но взамен бизнес получает более высокую налоговую нагрузку и более сложную отчётность по сравнению с другими системами налогообложения.

Когда бизнесу нужна ОСНО

Раньше на ОСНО переходили ради НДС, но в 2026 году платить НДС можно и на упрощёнке. Теперь ОСНО выбирают только в исключительных случаях:

Сверхвысокие доходы — годовой доход превышает 490,5 млн ₽ или остаточная стоимость активов выше 218 млн ₽.

Деятельность не подходит для спецрежимов — бизнес занимается тем, что нельзя делать на спецрежимах (это банки, ломбарды, страхование, некоторые виды добычи ископаемых).

Крупный штат — численность сотрудников превышает 130 человек.

Какие налоги платят ИП и ООО на ОСНО

Основной налог зависит от формы бизнеса: ИП платит НДФЛ с предпринимательских доходов по прогрессивной ставке 13–22%, а ООО — налог на прибыль 25%. Различается и налог на имущество: у ИП — налог на имущество физических лиц, у ООО — налог на имущество организаций.

Земельный и транспортный налоги обе формы платят одинаково — при наличии участков и транспорта. НДС тоже общий для всех на ОСНО, платят его с реализации товаров, работ и услуг.

НДС считают по базовой ставке 22%. Для части продовольственных и детских товаров действует ставка 10%, а при экспорте и отдельных операциях — 0% (ст. 164 НК РФ).

От НДС можно освободиться, если выручка без налога за три последовательных месяца не превышает 2 млн ₽. Но даже с освобождением НДС платят при продаже подакцизных товаров, при импорте и когда бизнес выступает налоговым агентом. Оформляют освобождение по статье 145 НК РФ.

Отчётность на ОСНО

На общей системе самая объёмная отчётность. ИП сдают 3-НДФЛ раз в год, ООО — декларацию по налогу на прибыль. Декларацию по НДС сдают ежеквартально, а ещё ведут книги покупок и продаж и выставляют счета-фактуры.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

ЕСХН — специальный режим для сельхозпроизводителей. Его могут применять ИП и ООО, если не менее 70% выручки приходится на реализацию собственной сельскохозяйственной продукции или улова.

Дополнительные условия действуют для рыболовецких хозяйств:

В прошлом году в промысле участвовало не более 300 сотрудников.

Добыча ведётся на собственных или зафрахтованных судах.

ЕСХН нельзя применять, если предприниматель производит подакцизные товары.

Исключение — виноделие из собственного винограда. Если виноград покупной, право на ЕСХН утрачивается.

Налоги и ограничения на ЕСХН

ЕСХН рассчитывают с прибыли — доходы минус расходы.

Доходы — все поступления на счёт или в кассу, включая авансы и проценты по займам.

Расходы — только из закрытого перечня: семена, удобрения, корма, саженцы, ГСМ, ветеринарные услуги, зарплата, страховые взносы, коммунальные расходы и другие траты, связанные с сельхоздеятельностью.

Ставка налога: 6% — базовая, но регионы могут снижать ставку вплоть до 0%.

НДС на ЕСХН

По общему правилу ИП и ООО на ЕСХН являются плательщиками НДС и применяют ставки:

0% — экспорт.

10% — отдельные виды сельхозпродукции.

22% — большинство остальных товаров и услуг.

ИП и ООО на ЕСХН могут не платить НДС, если выручка за прошлый год была не больше 60 млн ₽. Также освобождение можно получить с самого начала работы — если бизнес только открылся или перешёл на ЕСХН с 1 января и вовремя заявил льготу в налоговую.

Отчётность на ЕСХН

ИП и ООО на ЕСХН сдают одну декларацию в год — до 25 марта следующего года. В течение года платят авансовый платёж за полугодие, а затем — итоговый налог за год.

Налогоплательщики на ЕСХН обязаны:

Вести книгу учёта доходов и расходов.

Подавать уведомление об авансовом платеже за полугодие.

Сдавать отчётность за сотрудников, если есть работники.