С сентября 2025 года коды ОКВЭД будут двух типов — заявительные и отчётные

Заявительные коды предприниматели будут указывать при регистрации бизнеса или смене вида деятельности. А отчётные определит Росстат — на основе статистических данных за год.

Заявительные коды

ИП и компании сами указывают заявительные коды ОКВЭД при регистрации бизнеса или изменении видов деятельности.

Нужно выбрать один основной код и при необходимости дополнительные. Каждый код должен содержать не менее четырёх знаков.

Важный момент: основной код можно поменять, но только до того, как Росстат присвоит отчётный код. А вот с дополнительными кодами всё проще — их можно будет менять в любое время.

Отчётные коды

За отчётные коды будет отвечать Росстат. По сути это те же основной и дополнительные коды ОКВЭД, но с важным дополнением — процентом, который приходится на каждый вид деятельности от общего объёма.

Определять отчётные коды будут на основе всех видов деятельности, которыми ИП или компания занимались за календарный год. Информацию возьмут из трёх источников:

первичные статистические данные, которые юрлица и ИП предоставляют в ходе ежегодного статистического наблюдения;

первичные статистические данные, которые бизнес может направить по своей инициативе после самостоятельного обследования;

административные данные от госорганов и предпринимателей, если они отправляли их для уточнения первичных данных.

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Зачем нужны такие изменения

Основной вид экономической деятельности важен для расчёта взносов на травматизм. Поэтому за ним хотят пристально следить и определять в процентном соотношении.

Кроме того, новая система повысит точность информации о видах деятельности в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. А также упростит взаимодействие бизнеса с государственными органами.