Коды ОКВЭД для сдачи в аренду жилых и нежилых помещений

Коротко Сдавать жильё можно и без ИП, в статусе самозанятого физлица — тогда коды ОКВЭД не нужны. Но у НПД есть ограничения: нельзя сдавать нежилые помещения и нанимать сотрудников, а доход ограничен 2,4 млн ₽ в год.

Для сдачи квартир, домов и комнат ИП подойдёт код ОКВЭД 68.20.1, для офисов, складов и торговых помещений — 68.20.2. Если планируете сдавать и то и другое, удобнее сразу выбрать общий код 68.20.

ИП или самозанятый: что выбрать для сдачи в аренду

Самозанятый — это физлицо без статуса ИП, которое платит налог на профессиональный доход (НПД). Оформить статус просто: достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог». Но есть ограничения: сдавать можно только жилые помещения, нельзя нанимать сотрудников, а доход не должен превышать 2,4 млн ₽ в год.

У ИП больше возможностей для роста. Предприниматель может начать с НПД на тех же условиях, что и самозанятые физлица. А когда бизнес вырастет, перейти на другой налоговый режим. Если же вы сразу планируете сдавать нежилые помещения, нанимать сотрудников или зарабатывать больше 2,4 млн ₽ в год, лучше изначально выбрать другой налоговый режим.

Критерий Самозанятый без ИП ИП Что можно сдавать Только жилую недвижимость Жилые и нежилые помещения. На НПД — только жилые Налоговый режим Только НПД НПД, ПСН, УСН, АУСН, ЕСХН или ОСНО Лимит дохода 2,4 млн ₽ в год На НПД также 2,4 млн ₽ в год, на других режимах лимиты выше, а на ОСНО лимита нет Ставка налога 4% при сдаче физлицам, 6% при сдаче компаниям и ИП На НПД тоже 4% при сдаче физлицам, 6% при сдаче компаниям и ИП. На УСН «Доходы» — 6%, но регион может снизить ставку до 1% Страховые взносы ИП за себя Платить необязательно На НПД и АУСН не нужны. На других режимах нужно платить фиксированные взносы и 1% с дохода свыше 300 000 ₽ за год Наёмные сотрудники Нельзя нанимать по трудовым договорам Зависит от режима: на НПД нельзя, на остальных можно, но с лимитом по численности Коды ОКВЭД Не нужны Нужны: указываются при регистрации, позже можно добавить или изменить Расчётный счёт для бизнеса Недоступен, все оплаты идут через текущий счёт физлица Можно открыть Если бизнес вырос Придётся регистрировать ИП и выбирать другую систему налогообложения Достаточно сменить налоговый режим — статус ИП уже есть

Решили сдавать недвижимость как ИП? Зарегистрируйте бизнес онлайн и бесплатно. Поможем подобрать коды ОКВЭД и налоговый режим для аренды недвижимости.

Какой налоговый режим выбрать для сдачи в аренду

ИП выбирают в основном из трёх вариантов: НПД, УСН и ПСН. Рассмотрим особенности каждого режима.

1. НПД (налог на профессиональный доход). Подходит только для аренды жилых помещений: квартир, домов, комнат. Сдавать нежилую недвижимость, например апартаменты, гаражи, машино-места, офисы, склады и торговые площади, на НПД нельзя.

Комментарий эксперта Статус помещения можно проверить в выписке из ЕГРН. Её заказывают на Госуслугах, на сайте Росреестра или в МФЦ. Посмотрите в выписке строку «Назначение»: если там указано «Жилое», помещение можно сдавать на НПД. Если «Нежилое», этот режим не подойдёт.

Алина Мусина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

2. УСН (упрощённая система налогообложения) «Доходы». Подходит для жилых и нежилых помещений. Базовая ставка налога — 6%, но регион может снизить её до 1%.

ИП на УСН не платит НДС, пока доход не превышает 20 млн ₽ в год. После превышения можно будет выбрать, как платить НДС: по общим ставкам 0, 10 и 22% с вычетами или специальными ставками 5 и 7%, но без вычетов. Аренда жилых помещений освобождена от НДС при любом доходе (подп. 10 п. 2 ст. 149 НК РФ).

3. ПСН (патентная система налогообложения). На патенте ИП может сдавать в аренду жилые и нежилые помещения и земельные участки — как свои, так и арендованные (под. 19 п. 2 ст. 346.43 НК РФ). Главное условие: такой вид деятельности должен быть разрешён для патента в вашем регионе.

Стоимость патента не зависит от реального дохода ИП, её рассчитывают от потенциального дохода, который устанавливает регион. Посмотреть её можно в калькуляторе ФНС. При этом если ИП совмещает патент с УСН, доходы по обоим режимам суммируются.

На УСН и ПСН важно вовремя рассчитывать налоги и страховые взносы. С этим может помочь Онлайн-бухгалтерия Точка Банка. Рассчитаем ваши налоги и взносы, подготовим отчётность и будем всегда на связи.

Важный нюанс: если не выбрать специальный налоговый режим, ИП автоматически окажется на общей системе (ОСНО). Для старта это чаще всего самый невыгодный вариант из-за более сложного учёта и большей налоговой нагрузки.

Если же не зарегистрировать ни ИП, ни самозанятость, придётся платить налоги как обычное физлицо: НДФЛ по прогрессивной шкале от 13 до 22%. Это тоже невыгодно по сравнению с другими вариантами.

Что такое коды ОКВЭД и для чего они нужны

ОКВЭД — это общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Каждому виду бизнеса в нём присвоен свой код (приказ Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст).

Коды указывают в заявлении на регистрацию ИП или юрлица. Код должен состоять минимум из четырёх цифр. Чем больше цифр, тем точнее описана деятельность. Например, код 68.20 охватывает аренду любой собственной или арендованной недвижимости, а 68.20.1 — только жилой. Можно указать любой из них.

Нужно выбрать один основной код и сколько угодно дополнительных, но лучше ограничиться 20. Основной должен соответствовать главному направлению бизнеса, которое будет приносить наибольшую выручку. А дополнительные коды описывают остальные направления.

Комментарий эксперта С 1 сентября 2025 года коды ОКВЭД делятся на два вида: заявительные и отчётные. Заявительные коды бизнес выбирает сам, а отчётные Росстат определяет по фактической деятельности из статистической отчётности бизнеса.



Поэтому больше нет смысла добавлять десятки кодов в реестры «на всякий случай»: они не повлияют на основной отчётный код, если компания или ИП по ним не работает ( приказ Росстата от 17.03.2026 №108 ). Алина Мусина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Сдача недвижимости в аренду относится к разделу L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом». Исключение — предоставление жилья для краткосрочного проживания: для него могут применяться коды из раздела I.

Ниже — основные коды для аренды и управления недвижимостью. Выбирайте код с учётом своей роли: собственник, арендатор, который сдаёт объект в субаренду, агент или посредник. Полный перечень кодов с расшифровками есть в справочнике ОКВЭД от Точка Банк.

Открыть справочник ОКВЭД

Для собственников и арендаторов

Код ОКВЭД Кому подходит 68.20 Общий код для сдачи жилой и нежилой недвижимости собственниками и арендаторами (в субаренду) 68.20.1 Для жилой недвижимости: квартир, домов и комнат 68.20.2 Для любой нежилой недвижимости 68.20.21 Для торговых объектов 68.20.29 Для офисов, складов и других нежилых объектов

Для посредников и агентов

Код ОКВЭД Кому подходит 68.31 Риелторы и агентства недвижимости, которые сопровождают аренду и продажу 68.31.2 Посредники при аренде жилой и нежилой недвижимости 68.31.21 Посредники при аренде квартир, домов и комнат 68.31.22 Посредники при аренде офисов, складов и торговых помещений 68.32 Компании и ИП, которые по договору управляют чужой недвижимостью и собирают арендную плату

При краткосрочной аренде

Код ОКВЭД Кому подходит 55.10 Гостиницы, мотели, хостелы и гостевые дома с гостиничным обслуживанием

55.20 Посуточная аренда квартир и домов, гостевые дома, коттеджи и турбазы с минимальным набором услуг

Почему коды ОКВЭД должны совпадать с реальной деятельностью

Налоговая, банк и госорганы сверяют заявленные коды с тем, чем бизнес занимается на самом деле. Если коды не совпадают с реальной деятельностью, можно переплатить налоги, получить штраф или проблемы со счётом.

Доход могут не признать предпринимательским. Если ИП сдаёт квартиру, но кода для аренды у него в ЕГРИП нет, налоговая может посчитать, что доход получен им как физлицом. Тогда вместо налога по НПД, УСН или патенту придётся заплатить НДФЛ по ставке от 13%, а также пени.

При этом отсутствие кода ОКВЭД в реестре — это не единственный признак: налоговая смотрит и на договор, и на то, кто в нём указан, ИП или физлицо, и куда приходят деньги. Но нужный код снижает риск спора.

Штраф за несвоевременное предоставление сведений. Если ИП начал новую деятельность, код нужно внести в ЕГРИП — на это есть семь рабочих дней. За несвоевременное представление сведений грозит предупреждение или штраф 5 000 ₽ (ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ).

Вопросы от банка. Если на счёт регулярно приходит арендная плата, а в реестре нет кодов аренды, банк может запросить договоры и пояснения. Если бизнес не объяснит расхождение, операции по счёту могут ограничить по 115-ФЗ.

Потеря льгот и господдержки. Пониженные ставки налогов, налоговые каникулы, субсидии и льготные кредиты привязаны к определённым видам деятельности. Если основной код не совпадает с фактической работой, в льготе или поддержке могут отказать, а уже полученные суммы потребовать вернуть.

Смена основного кода Росстатом. Росстат определяет отчётные коды по статистической отчётности. Если основной заявленный код не совпадает с реальной деятельностью бизнеса, в реестре основным станет отчётный код. А это может повлиять на льготы, привязанные к основному виду деятельности.

Чтобы избежать этих рисков, выбирайте коды ОКВЭД по реальной деятельности, а при запуске нового направления добавляйте нужный код в реестр. Эксперты Точка Банка помогут подобрать ОКВЭД и подготовить документы для ФНС. С нашей помощью открылось уже более 450 000 бизнесов.

Как добавить или изменить код ОКВЭД, если ИП уже зарегистрирован

Код нужно внести в ЕГРИП в течение семи рабочих дней после того, как ИП начал вести новую деятельность (п. 5 ст. 5 Федерального закона №129-ФЗ). Дополнительные коды можно добавлять и менять в любое время, а с основным есть ограничение: сменить его можно только до того, как Росстат присвоит отчётный код.

Пошаговая инструкция, как ИП изменить коды ОКВЭД в ЕГРИП:

1. Заполнить форму Р24001: титульный лист, страницу 1 листа «Д» с новым кодом и лист «Е».

2. Подать заявление лично в налоговую, через нотариуса, в МФЦ, по почте, онлайн через личный кабинет ФНС или сервис «Мой ОКВЭД». Смена ОКВЭД бесплатная.

3. Дождаться изменений: налоговая внесёт изменения в ЕГРИП в течение пяти рабочих дней с момента получения документов.

Как ИП сдать недвижимость в аренду

Порядок сдачи зависит от вида недвижимости, срока договора и того, кому принадлежит помещение. Вот четыре шага, которые обычно проходит ИП.

1. Проверьте нужно ли согласие. Если помещение в общей собственности, понадобится письменное согласие остальных собственников. Если в собственности супругов и договор аренды регистрируется в Росреестре — нотариальное (п. 3 ст. 35 СК РФ). Если ИП пересдаёт арендованное помещение в субаренду, нужно согласие арендодателя (п. 2 ст. 615 ГК РФ).

2. Определитесь со сроком. Договор от года регистрируют в Росреестре (п. 2 ст. 651 ГК РФ). Поэтому чаще заключают на 11 месяцев с пролонгацией — посчитать срок можно в калькуляторе.

3. Заключите договор. Если квартира или другое жилое помещение сдаётся физическому лицу, юридически это договор найма жилого помещения. Если жилое или нежилое помещение снимает компания или ИП, заключается договор аренды.

Пропишите в договоре данные сторон и помещения, срок и стоимость аренды, условия проживания или работы, возможность визитов арендодателя, права и обязанности сторон, особые условия и ответственность за просрочку платежа.