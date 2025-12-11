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Коды ОКВЭД отчётного типа появятся в 2026 году: что изменится для бизнеса

С 2026 года в реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП появятся новые сведения — коды ОКВЭД отчётного типа. Их будет определять Росстат на основе сведений о фактической деятельности бизнеса за предыдущий год.

11.12.2025
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С 2026 года бизнесу больше не нужно подтверждать коды ОКВЭД. Теперь отчётные ОКВЭДы и их доли в общей деятельности будет определять Росстат на основе статистической отчётности, которую передают компании и ИП. Новый порядок зафиксировали в Постановлении Правительства РФ от 27.05.2025 №728.

Когда отчётные коды появятся в реестрах — ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Первые отчётные коды ОКВЭД с долями начнут попадать в реестры в 2026 году. 

В начале 2026 года бизнес сдаст в Росстат отчётность за 2025 год. Не позднее 10 апреля 2026 года Росстат обработает данные и передаст отчётные коды ОКВЭД в налоговую. А ФНС внесёт их в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Внедрение отчётных кодов пройдёт поэтапно (информация с сайта ФНС от 12.08.2025):

  • 2026 год — Росстат передаст ФНС данные компаний и ИП, которые уже сдают статистику.
  • 2027 год — остальные компании начнут предоставлять сведения, Росстат рассчитает доли и отправит данные в налоговую.
  • 2028 год — остальные ИП передадут информацию, доли также рассчитают и передадут в ФНС.

Главное для бизнеса

Именно отчётные коды Социальный фонд будет использовать для определения тарифов по взносам на травматизм. Фонд берёт данные об основном виде деятельности из реестра — по состоянию на 15 апреля текущего года. 

Это означает, что отчётные коды, рассчитанные по данным за 2025 год и внесённые в реестр к 15 апреля 2026 года, станут основой для тарифа на травматизм в 2026 году.

Что нужно сделать бизнесу

У бизнеса ещё есть время проверить свои заявительные коды ОКВЭД. Если они не соответствуют реальной деятельности, их нужно исправить до появления отчётных кодов. Сделать это можно через заявление в налоговую: 

После появления отчётных кодов поменять основной ОКВЭД станет сложнее — он будет определяться не по заявлению компании или ИП, а по фактическим данным Росстата.

ФНС рекомендует ИП и компаниям проверить коды ОКВЭД до 1 января 2026 года

Как выбрать ОКВЭД для ИП и ООО в 2026 году

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Коды ОКВЭД отчётного типа появятся в 2026 году: что изменится для бизнеса — Точка Банк