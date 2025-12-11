Коды ОКВЭД отчётного типа появятся в 2026 году: что изменится для бизнеса

С 2026 года бизнесу больше не нужно подтверждать коды ОКВЭД. Теперь отчётные ОКВЭДы и их доли в общей деятельности будет определять Росстат на основе статистической отчётности, которую передают компании и ИП. Новый порядок зафиксировали в Постановлении Правительства РФ от 27.05.2025 №728.

Когда отчётные коды появятся в реестрах — ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Первые отчётные коды ОКВЭД с долями начнут попадать в реестры в 2026 году.

В начале 2026 года бизнес сдаст в Росстат отчётность за 2025 год. Не позднее 10 апреля 2026 года Росстат обработает данные и передаст отчётные коды ОКВЭД в налоговую. А ФНС внесёт их в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Внедрение отчётных кодов пройдёт поэтапно (информация с сайта ФНС от 12.08.2025):

2026 год — Росстат передаст ФНС данные компаний и ИП, которые уже сдают статистику.

2027 год — остальные компании начнут предоставлять сведения, Росстат рассчитает доли и отправит данные в налоговую.

2028 год — остальные ИП передадут информацию, доли также рассчитают и передадут в ФНС.

Главное для бизнеса

Именно отчётные коды Социальный фонд будет использовать для определения тарифов по взносам на травматизм. Фонд берёт данные об основном виде деятельности из реестра — по состоянию на 15 апреля текущего года.

Это означает, что отчётные коды, рассчитанные по данным за 2025 год и внесённые в реестр к 15 апреля 2026 года, станут основой для тарифа на травматизм в 2026 году.

Что нужно сделать бизнесу

У бизнеса ещё есть время проверить свои заявительные коды ОКВЭД. Если они не соответствуют реальной деятельности, их нужно исправить до появления отчётных кодов. Сделать это можно через заявление в налоговую: