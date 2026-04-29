Консалтинг: что это такое и как он помогает бизнесу

Коротко

Консультационные услуги могут закрывать разные задачи: от финансов и операционной деятельности до технологий, маркетинга, управления персоналом и юридических вопросов. При выборе консультанта важно оценить его опыт и кейсы, а также заранее уточнить, как будет организована работа, и зафиксировать в договоре.



Внешних консультантов подключают, когда бизнес упирается в потолок: падают продажи и прибыль, останавливается рост или нужно внедрить сложные решения: от CRM до автоматизации и ИИ. При этом обращаться к ним можно и заранее — ещё до регистрации ИП или компании, чтобы сразу выстроить правильную основу.