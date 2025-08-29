Лицензирование частной охранной деятельности: как получить и что изменится с 2026 года

Точка Банк разберёт, как устроено лицензирование ЧОПов: какие требования предъявляют к компаниям и руководителям, какие документы нужны, сколько стоит оформление и что поменяется в правилах.

Важные изменения: с 1 сентября 2026 года вступит в силу Федеральный закон № 427-ФЗ. Он меняет правила работы ЧОПов: охранная деятельность станет ещё более регулируемой, ужесточатся требования к оружию, появятся новые обязанности у охранников и усилится контроль со стороны государства.

Что такое лицензия ЧОП и кто её выдаёт

Лицензия ЧОП — это официальное разрешение на охранную деятельность, которое выдаёт Росгвардия. Без неё частной охранной организации работать нельзя: заключать договоры, охранять объекты или предоставлять услуги.

При этом простое удостоверение охранника и лицензия организации — это разные вещи. Если говорить про лицензию, то она нужна именно юридическим лицам в форме ООО.

ПРИМЕР Охранник с удостоверением может работать по найму, но если вы хотите открыть охранную компанию и оказывать услуги клиентам, нужно получить именно лицензию ЧОП.

Лицензия действует 5 лет и вносится в единый реестр. При продлении снова проверяют компанию и её документы. Проверку проводит территориальное подразделение Росгвардии, туда же подаётся заявление на лицензию.

Основные правила для ЧОПов установлены в законах:

Что поменяется в законах в сфере ЧОП в 2026 году

С 1 сентября 2026 года вступят в силу новые правила для частных охранных организаций по Федеральному закону от 30.11.2024 № 427-ФЗ. Они касаются оружия, обязанностей охранников и взаимодействия с государством. Основные изменения такие ↓

Правила хранения и применения оружия закрепляются жёстче. На одного охранника можно будет выдавать только одну единицу оружия, включая травматическое. При охране жизни людей запрещено применять боевое оружие, можно использовать только травмат.

Нельзя использовать оружие при установке и обслуживании сигнализации, а также при работе на пульте централизованного наблюдения. Запрещена работа с оружием в закрытых городах (ЗАТО).

У охранников появляется обязанность заранее предупреждать о применении силы или спецсредств, если это возможно. Например, охранник обязан сказать: «Я буду вынужден использовать наручники», если нет прямой угрозы его жизни.

После применения силы или оружия охранник обязан оказать первую помощь пострадавшему и вызвать медиков.

Вводится обязательная периодическая проверка охранников и телохранителей на пригодность к работе с оружием и спецсредствами.

О каждом случае применения оружия или силы с последствиями нужно будет сразу сообщать в полицию, прокуратуру и Росгвардию.

Для руководителей ЧОПов вводится новое требование: в течение года после вступления закона в силу пройти дополнительное обучение по новым правилам.

ВАЖНО Главное, что стоит учесть предпринимателям: работать по старым лицензиям можно будет, но только если они соответствуют новым требованиям. Поэтому владельцам ЧОПов стоит заранее проверить документы и подготовить сотрудников к новым проверкам.

Виды охранных услуг

Перечень закреплён в статье 3 Закона РФ № 2487-1. В него входят:

защита жизни и здоровья граждан;

охрана объектов и/или имущества, в том числе при его транспортировке;

охрана объектов и/или имущества с установкой и обслуживанием технических средств охраны и/или с реагированием на тревожные сигналы;

обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов;

обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;

консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам безопасности;

охрана объектов и/или имущества, для которых есть требования к антитеррористической защищённости.

Этот перечень закрытый — ЧОП не может добавить в него свои услуги. Работа за пределами закона считается нарушением и может привести к лишению лицензии.

На практике компании часто совмещают несколько направлений. Например, одни охраняют склады и торговые центры, другие — устанавливают сигнализации и реагируют на тревогу. Всё зависит от клиентов и ресурсов.

Каждое направление имеет свои особенности и требует подготовки. Поэтому перед открытием ЧОПа важно заранее определить, чем именно будет заниматься компания, и оценить все затраты.

Общие требования для всех ЧОПов

Чтобы открыть ЧОП, мало придумать название и нанять охранников. Закон устанавливает базовые условия, которые обязательны для всех компаний, независимо от выбранных услуг. Их можно найти в статье 15.1 Закона РФ № 2487-1.

ЧОП можно создать только в форме общества с ограниченной ответственностью. Другие формы — ИП или АО — не подойдут. При этом организация может заниматься только охранной деятельностью, совмещать её с другими видами бизнеса запрещено.

Уставный капитал должен быть не менее 100 000 рублей. Если планируется вооружённая охрана, сумма увеличивается до 250 000 рублей. Внести нужно свои деньги — заёмные использовать нельзя. Допускается внести имущество, но не более половины капитала. Продать долю иностранцам или компаниям с иностранным участием нельзя.

К учредителям предъявляют строгие требования. Учредителями ЧОПа не могут быть:

граждане с судимостью за умышленные преступления;

иностранные граждане и граждане РФ с двойным гражданством;

чиновники и госслужащие;

общественные объединения.

Отдельные требования есть и к директору. У него должны быть:

высшее образование;

документ о повышении квалификации — не более 5 лет с даты выдачи.

Руководитель не может совмещать должность в ЧОПе с госслужбой или работой в общественных объединениях.

Есть ещё несколько правил: филиалы ЧОПа можно открывать только в том регионе, где зарегистрирована компания, а сама охранная организация не может быть «дочкой» бизнеса, который занимается чем-то другим.

Дополнительные требования

Помимо общих правил, охранные организации должны учитывать специальные условия, которые закреплены в Постановлении Правительства РФ № 587 и его приложениях:

Кроме того, ЧОПы должны сотрудничать с правоохранительными органами. По соглашению с МВД или Росгвардией они помогают поддерживать порядок, сообщают о нарушениях, участвуют в охране массовых мероприятий и совместных патрулях.

Какие документы нужны для получения лицензии

Есть базовый набор, который нужен всем — в пункте 10 приказа Росгвардии от 30.11.2020 № 477. Так, в базовый перечень документов входят:

пример заполнения; заявление о выдаче лицензии — пустой бланк

паспорт руководителя;

диплом о высшем образовании;

документ о прохождении курсов повышения квалификации — действителен 5 лет, после этого нужно учиться заново;

опись прилагаемых документов.

В пунктах 10.1.2–10.1.5 приказа Росгвардии № 477 также указаны дополнительные документы для особых случаев.

Например, если компания собирается ставить сигнализации или видеонаблюдение, к базовому пакету добавляют документы на транспорт, средства связи и радиочастоты. В штате должен быть специалист по обслуживанию техники, а в расписании — дежурное подразделение.

Для массовых мероприятий просят бумаги на связь и разрешение на радиочастоты. Если ЧОП хочет оказывать консультации по безопасности, в штат включают юрисконсульта и прикладывают его должностную инструкцию. Для охраны объектов с повышенными требованиями по антитеррору объединяются все эти условия.

Как подать документы для получения лицензии

Документы подают в территориальное управление Росгвардии. Сделать это можно лично или через Госуслуги с электронной подписью.

Госпошлина отменена до 31 декабря 2029 года — п. 9 Постановления Правительства РФ № 353. Поэтому прикладывать никакие квитанции об оплате не нужно.

Рассмотрение занимает до 45 рабочих дней. При этом если чего-то не хватает, процесс приостанавливают и дают 30 дней, чтобы донести документы. Успеете — заявление продолжают рассматривать, не успеете — последует отказ.

Если всё хорошо, то выдадут лицензию.

Как продлить или переоформить лицензию

Для продления или переоформления лицензии подают такой же пакет документов, как при первичном получении, — меняется только заявление (п. 10.2 и 10.3 приказа Росгвардии № 477).

При продлении прикладывают заявление о продлении. При переоформлении — заявление о переоформлении и бумаги, подтверждающие изменения в компании — например смену названия или адреса.

Срок рассмотрения такой же — до 45 рабочих дней. Если чего-то не хватает, Росгвардия приостанавливает процесс и даёт 30 дней для исправления.

Госпошлину платить не нужно до 31 декабря 2029 года.

Кто может быть охранником ЧОПа

ЧОП может нанять только тех, у кого есть удостоверение частного охранника. Для этого человек проходит обучение, сдаёт экзамен и получает документ на 5 лет. Потом его нужно продлевать через курсы повышения квалификации.

Требования к кандидатам прописаны в статье 11.1 Закона РФ № 2487-1:

гражданство России;

возраст от 18 лет;

справка о том, что нет противопоказаний по здоровью;

сдача отпечатков пальцев — дактилоскопия в МВД;

отсутствие судимости за умышленные преступления;

отсутствие предъявленного обвинения в преступлении;

квалификация охранника 4, 5 или 6 разряда;

действующее удостоверение частного охранника.

На работу в ЧОП нельзя принимать, если человек:

признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

уволен с госслужбы по дискредитирующим основаниям, например коррупция или утрата доверия, и с этого события прошло менее 3 лет;

стоит на учёте в медучреждении из-за психического заболевания, алкоголизма или наркомании;

дважды за год получал штрафы за серьёзные нарушения против порядка управления, госвласти, общественной безопасности или в сфере оборота наркотических средств;

был наказан за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача — до конца срока наказания;

лишился удостоверения охранника по решению Росгвардии — пока не прошёл год;

получил заключение МВД или ФСБ, что его работа охранником опасна для граждан или общественной безопасности.