Лицензирование частной охранной деятельности: как получить и что изменится с 2026 года

Точка Банк разберёт, как устроено лицензирование ЧОПов: какие требования предъявляют к компаниям и руководителям, какие документы нужны, сколько стоит оформление и что поменяется в правилах.
Важные изменения: с 1 сентября 2026 года вступит в силу Федеральный закон № 427-ФЗ. Он меняет правила работы ЧОПов: охранная деятельность станет ещё более регулируемой, ужесточатся требования к оружию, появятся новые обязанности у охранников и усилится контроль со стороны государства.
Что такое лицензия ЧОП и кто её выдаёт
Лицензия ЧОП — это официальное разрешение на охранную деятельность, которое выдаёт Росгвардия. Без неё частной охранной организации работать нельзя: заключать договоры, охранять объекты или предоставлять услуги.
При этом простое удостоверение охранника и лицензия организации — это разные вещи. Если говорить про лицензию, то она нужна именно юридическим лицам в форме ООО.
Лицензия действует 5 лет и вносится в единый реестр. При продлении снова проверяют компанию и её документы. Проверку проводит территориальное подразделение Росгвардии, туда же подаётся заявление на лицензию.
Основные правила для ЧОПов установлены в законах:
- Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 — закрепляет, какие услуги может оказывать ЧОП и какие есть требования к организации.
- Положение о лицензировании частной охранной деятельности — подробно описывает порядок получения лицензии и лицензионные требования.
- Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 — определяет дополнительные условия для охранных организаций.
Что поменяется в законах в сфере ЧОП в 2026 году
С 1 сентября 2026 года вступят в силу новые правила для частных охранных организаций по Федеральному закону от 30.11.2024 № 427-ФЗ. Они касаются оружия, обязанностей охранников и взаимодействия с государством. Основные изменения такие ↓
- Правила хранения и применения оружия закрепляются жёстче. На одного охранника можно будет выдавать только одну единицу оружия, включая травматическое. При охране жизни людей запрещено применять боевое оружие, можно использовать только травмат.
- Нельзя использовать оружие при установке и обслуживании сигнализации, а также при работе на пульте централизованного наблюдения. Запрещена работа с оружием в закрытых городах (ЗАТО).
- У охранников появляется обязанность заранее предупреждать о применении силы или спецсредств, если это возможно. Например, охранник обязан сказать: «Я буду вынужден использовать наручники», если нет прямой угрозы его жизни.
- После применения силы или оружия охранник обязан оказать первую помощь пострадавшему и вызвать медиков.
- Вводится обязательная периодическая проверка охранников и телохранителей на пригодность к работе с оружием и спецсредствами.
- О каждом случае применения оружия или силы с последствиями нужно будет сразу сообщать в полицию, прокуратуру и Росгвардию.
Для руководителей ЧОПов вводится новое требование: в течение года после вступления закона в силу пройти дополнительное обучение по новым правилам.
Виды охранных услуг
Перечень закреплён в статье 3 Закона РФ № 2487-1. В него входят:
- защита жизни и здоровья граждан;
- охрана объектов и/или имущества, в том числе при его транспортировке;
- охрана объектов и/или имущества с установкой и обслуживанием технических средств охраны и/или с реагированием на тревожные сигналы;
- обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов;
- обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
- консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам безопасности;
- охрана объектов и/или имущества, для которых есть требования к антитеррористической защищённости.
Этот перечень закрытый — ЧОП не может добавить в него свои услуги. Работа за пределами закона считается нарушением и может привести к лишению лицензии.
На практике компании часто совмещают несколько направлений. Например, одни охраняют склады и торговые центры, другие — устанавливают сигнализации и реагируют на тревогу. Всё зависит от клиентов и ресурсов.
Каждое направление имеет свои особенности и требует подготовки. Поэтому перед открытием ЧОПа важно заранее определить, чем именно будет заниматься компания, и оценить все затраты.
Общие требования для всех ЧОПов
Чтобы открыть ЧОП, мало придумать название и нанять охранников. Закон устанавливает базовые условия, которые обязательны для всех компаний, независимо от выбранных услуг. Их можно найти в статье 15.1 Закона РФ № 2487-1.
ЧОП можно создать только в форме общества с ограниченной ответственностью. Другие формы — ИП или АО — не подойдут. При этом организация может заниматься только охранной деятельностью, совмещать её с другими видами бизнеса запрещено.
Уставный капитал должен быть не менее 100 000 рублей. Если планируется вооружённая охрана, сумма увеличивается до 250 000 рублей. Внести нужно свои деньги — заёмные использовать нельзя. Допускается внести имущество, но не более половины капитала. Продать долю иностранцам или компаниям с иностранным участием нельзя.
К учредителям предъявляют строгие требования. Учредителями ЧОПа не могут быть:
- граждане с судимостью за умышленные преступления;
- иностранные граждане и граждане РФ с двойным гражданством;
- чиновники и госслужащие;
- общественные объединения.
Отдельные требования есть и к директору. У него должны быть:
- высшее образование;
- документ о повышении квалификации — не более 5 лет с даты выдачи.
Руководитель не может совмещать должность в ЧОПе с госслужбой или работой в общественных объединениях.
Есть ещё несколько правил: филиалы ЧОПа можно открывать только в том регионе, где зарегистрирована компания, а сама охранная организация не может быть «дочкой» бизнеса, который занимается чем-то другим.
Дополнительные требования
Помимо общих правил, охранные организации должны учитывать специальные условия, которые закреплены в Постановлении Правительства РФ № 587 и его приложениях:
- Специальные средства — приложение № 2. Разрешены только определённые средства: бронежилеты и каски отечественного производства, резиновые палки, наручники, газовые баллончики, электрошоковые устройства и другое.
- Огнестрельное оружие — приложения № 3 и № 5. ЧОП может использовать только то оружие, которое включено в перечень: служебное отечественное оружие — короткоствольное и длинноствольное, оружие ограниченного поражения и часть гражданского оружия. Постановление также устанавливает нормы обеспечения оружием и патронами для сотрудников.
- Работа с оружием и специальными средствами — приложение № 13. Чётко прописан порядок их приобретения, учёта, хранения и ношения. Отдельно установлены правила выдачи оружия и спецсредств охранникам на объекте и меры, чтобы исключить доступ к ним посторонних лиц.
Кроме того, ЧОПы должны сотрудничать с правоохранительными органами. По соглашению с МВД или Росгвардией они помогают поддерживать порядок, сообщают о нарушениях, участвуют в охране массовых мероприятий и совместных патрулях.
Какие документы нужны для получения лицензии
Есть базовый набор, который нужен всем — в пункте 10 приказа Росгвардии от 30.11.2020 № 477. Так, в базовый перечень документов входят:
- заявление о выдаче лицензии — пустой бланк и пример заполнения;
- паспорт руководителя;
- диплом о высшем образовании;
- документ о прохождении курсов повышения квалификации — действителен 5 лет, после этого нужно учиться заново;
- опись прилагаемых документов.
В пунктах 10.1.2–10.1.5 приказа Росгвардии № 477 также указаны дополнительные документы для особых случаев.
Например, если компания собирается ставить сигнализации или видеонаблюдение, к базовому пакету добавляют документы на транспорт, средства связи и радиочастоты. В штате должен быть специалист по обслуживанию техники, а в расписании — дежурное подразделение.
Для массовых мероприятий просят бумаги на связь и разрешение на радиочастоты. Если ЧОП хочет оказывать консультации по безопасности, в штат включают юрисконсульта и прикладывают его должностную инструкцию. Для охраны объектов с повышенными требованиями по антитеррору объединяются все эти условия.
Как подать документы для получения лицензии
Документы подают в территориальное управление Росгвардии. Сделать это можно лично или через Госуслуги с электронной подписью.
Госпошлина отменена до 31 декабря 2029 года — п. 9 Постановления Правительства РФ № 353. Поэтому прикладывать никакие квитанции об оплате не нужно.
Рассмотрение занимает до 45 рабочих дней. При этом если чего-то не хватает, процесс приостанавливают и дают 30 дней, чтобы донести документы. Успеете — заявление продолжают рассматривать, не успеете — последует отказ.
Если всё хорошо, то выдадут лицензию.
Как продлить или переоформить лицензию
Для продления или переоформления лицензии подают такой же пакет документов, как при первичном получении, — меняется только заявление (п. 10.2 и 10.3 приказа Росгвардии № 477).
При продлении прикладывают заявление о продлении. При переоформлении — заявление о переоформлении и бумаги, подтверждающие изменения в компании — например смену названия или адреса.
Срок рассмотрения такой же — до 45 рабочих дней. Если чего-то не хватает, Росгвардия приостанавливает процесс и даёт 30 дней для исправления.
Госпошлину платить не нужно до 31 декабря 2029 года.
Кто может быть охранником ЧОПа
ЧОП может нанять только тех, у кого есть удостоверение частного охранника. Для этого человек проходит обучение, сдаёт экзамен и получает документ на 5 лет. Потом его нужно продлевать через курсы повышения квалификации.
Требования к кандидатам прописаны в статье 11.1 Закона РФ № 2487-1:
- гражданство России;
- возраст от 18 лет;
- справка о том, что нет противопоказаний по здоровью;
- сдача отпечатков пальцев — дактилоскопия в МВД;
- отсутствие судимости за умышленные преступления;
- отсутствие предъявленного обвинения в преступлении;
- квалификация охранника 4, 5 или 6 разряда;
- действующее удостоверение частного охранника.
На работу в ЧОП нельзя принимать, если человек:
- признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- уволен с госслужбы по дискредитирующим основаниям, например коррупция или утрата доверия, и с этого события прошло менее 3 лет;
- стоит на учёте в медучреждении из-за психического заболевания, алкоголизма или наркомании;
- дважды за год получал штрафы за серьёзные нарушения против порядка управления, госвласти, общественной безопасности или в сфере оборота наркотических средств;
- был наказан за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача — до конца срока наказания;
- лишился удостоверения охранника по решению Росгвардии — пока не прошёл год;
- получил заключение МВД или ФСБ, что его работа охранником опасна для граждан или общественной безопасности.
Работать охранником можно только по трудовому договору с лицензированным ЧОП.