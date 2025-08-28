Лицензия на грузоперевозки: когда нужна и как получить

В 2026 году отдельной лицензии на перевозку грузов в России нет. Компания или ИП может возить мебель, продукты, стройматериалы и любые другие обычные грузы по стране без лицензии. Но есть и особые случаи, когда разрешительные документы всё-таки понадобятся. О них расскажем в этой статье.

Коротко Лицензия или спецразрешение на грузоперевозки требуются только для особых случаев: опасные грузы вроде бензина и химии, тяжёлые и негабаритные вроде экскаваторов и самолётных фюзеляжей, международные рейсы и отходы I–IV классов опасности. Работа без нужных документов грозит штрафами до 600 000 ₽.

Когда требуются разрешительные документы

Лицензия для транспортной компании или разрешение требуются только в особых случаях.

Опасные грузы. Например, бензин или химия. Водителю нужно пройти обучение по дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), а для некоторых перевозок оформить спецразрешение.

Тяжёлые и негабаритные грузы. Экскаватор, строительная техника или, например, фюзеляж самолёта. Для таких перевозок обязательно согласовывают маршрут и получают спецразрешение.

Международные рейсы. Чтобы возить грузы за границу, компания получает допуск к международным автоперевозкам.

Отходы I–IV классов опасности. Это материалы, которые могут навредить природе и людям, например химические реагенты или отходы с ртутью. Для этого вида перевозок нужна экологическая лицензия.

Например, предприниматель планирует возить мебель по Москве на «Газели» — лицензия ему не нужна. Можно оформить патент и спокойно работать. А вот компания, которая собирает и вывозит химические реагенты, обязана оформить экологическую лицензию, потому что такие отходы относятся к I–IV классам опасности.

В любом случае сначала нужно зарегистрировать бизнес. Ведь лицензии и разрешения выдают только юридическим лицам и ИП.

Разрешение на перевозку опасных грузов

При перевозке бензина, газовых баллонов, химии или других опасных веществ действуют особые правила. Такие грузы могут навредить и водителю, и окружающим, поэтому перевозки жёстко контролируются.

У водителя должно быть удостоверение ДОПОГ . Это документ после обучения и экзамена в Ространснадзоре. Он действует 5 лет и подтверждает, что водитель умеет работать с опасными грузами и знает, что делать при аварии.

Машина должна быть оборудована по нормам: знаки «Опасный груз», огнетушители, проблесковый маяк и другое. Для некоторых категорий, например цистерн или взрывчатых веществ, дополнительно оформляют свидетельство о допуске транспорта к перевозке.

Для перевозки опасных грузов нужно спецразрешение Ространснадзора. Для этого подают заявление с данными о грузе, маршруте и машине. Госпошлина — 1300 ₽. Разрешение выдают в течение семи рабочих дней на конкретный рейс или срок, после чего его нужно оформлять заново.

Если перевозить опасные отходы без лицензии, спецразрешения, удостоверения ДОПОГ у водителя или на транспорте без допуска, компанию могут оштрафовать до 500 000 ₽, а водителя наказать вплоть до лишения прав на полгода. Основание — статья 12.21.2 КоАП РФ.

Спецразрешение на тяжеловесные и негабаритные грузы

Если грузовик вместе с грузом превышает допустимую массу или габариты, ездить по дорогам без спецразрешения нельзя. Это касается перевозки строительной техники, металлических конструкций, фюзеляжей самолётов и других крупногабаритных или тяжёлых предметов.

Грузовик признают тяжеловесным или крупногабаритным, если его масса, габариты или нагрузка на ось превышают допустимые нормы — независимо от того, есть груз или нет.

Разрешение оформляется на конкретный маршрут или срок. Для его получения нужно:

Заполнить заявление в личном кабинете перевозчика или на портале «Госуслуги» Подготовить документы: паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации, схему автопоезда с грузом (если есть груз), сведения о маршруте, сроках и параметрах машины. Подать заявление онлайн с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и оплатить госпошлину в размере 1600 ₽. Дождаться согласования маршрута. Если груз особенно тяжёлый, могут назначить плату за вред дорогам.

Разрешение оформляют в среднем за 10–15 рабочих дней. Иногда дольше, если требуется проверить состояние дорог или согласовать маршрут с ГИБДД.

Движение тяжеловесного или крупногабаритного транспорта без спецразрешения запрещено и наказывается штрафом до 600 000 ₽ — статья 12.21.1 КоАП РФ.

Допуск к международным автомобильным перевозкам

Чтобы возить грузы или пассажиров за границу, перевозчику нужен специальный допуск. Его оформляет Ространснадзор бесплатно. Обычно всё занимает пять рабочих дней.

Чтобы получить допуск к международным перевозкам, нужно собрать:

Заявление в Ространснадзор — указываете данные компании или ИП, транспорт, специалиста и контакты.

Документы на грузовики — право собственности, аренду или лизинг, свидетельство о регистрации.

Копию свидетельства компетентности у специалиста по международным перевозкам.

Подтверждение финансовой устойчивости — бухгалтерскую отчётность или документы на имущество.

Приказ о назначении специалиста — если есть сотрудники.

Подать документы можно через портал «Госуслуги» или территориальное управление Ространснадзора.

По итогу получите удостоверение допуска для компании или ИП и карточку допуска для каждой машины — их нужно возить с собой.

Без допуска выпускать машину за рубеж не имеют права. За нарушение грозит штраф до 150 000 ₽ — статья 11.29 КоАП РФ.

Лицензия для перевозки отходов

В 2026 году лицензия нужна, если компания или ИП перевозят опасные отходы I–IV классов. Это аккумуляторы, химические реагенты, нефтешламы, отходы с ртутью и другие материалы, которые могут навредить природе и людям.

Документ выдаёт Росприроднадзор. Без него работать с отходами нельзя. По условиям получения транспортной лицензии проверяют не только заявление, но и готовность перевозчика: есть ли подходящий транспорт, обученные сотрудники и договоры с компаниями, которые примут отходы на переработку.



Для получения лицензии нужно:

Заполнить заявление с данными о компании, транспорте и сотрудниках. Подать его в Росприроднадзор через портал «Госуслуги» с помощью КЭП. Приложить документы на машины — собственность, аренду или лизинг. Подтвердить обучение сотрудников документами о профподготовке. Заключить договор с организацией, которая примет отходы на переработку. Дождаться проверки инспекторов, которые могут осмотреть транспорт.

Обычно проверка занимает от 3 до 10 рабочих дней, инспекторы могут выехать и осмотреть транспорт. Госпошлину до 2029 года не взимают, лицензия выдаётся бессрочно, но каждые три года перевозчик обязан подтверждать соответствие техники и персонала требованиям.

Если перевозите или утилизируете отходы I–IV классов без лицензии, это приравнивается к работе без права на деятельность. По статье 14.1 КоАП РФ предусмотрен штраф до 250 000 ₽ и возможная приостановка работы до 90 суток.

Когда откажут в лицензии или разрешении

Отказать в лицензии или спецразрешении могут, если перевозчик не соответствует требованиям. Чаще всего это связано с транспортом, документами или репутацией.

Основные причины:

Нет подходящего транспорта или он не отвечает техническим нормам.

У водителей нет нужных документов или подготовки.

Не хватает бумаг на компанию или ИП.

Не предоставлены все документы при подаче заявки.

Есть долги, серьёзные нарушения или аннулированные лицензии в прошлом.

Если всё это в порядке, проблем обычно не возникает. Главное — заранее проверить документы и убедиться, что техника и сотрудники соответствуют правилам.

Обязанности перевозчиков с лицензией или разрешением

У перевозчиков, которые работают по лицензии или спецразрешению, есть ряд обязанностей. Их соблюдение контролирует Ространснадзор и другие службы. Главная задача — безопасность груза и окружающих.

Перевозчик обязан:

Содержать транспорт в исправном состоянии и проходить техосмотры вовремя.

Выпускать на линию только водителей с нужными документами и медосмотром.

Соблюдать правила перевозки — например, требования ДОПОГ для опасных грузов.

Иметь ОСАГО и при необходимости страховку ответственности перевозчика.

Вести учёт рейсов и предоставлять документы при проверках.

Если правила нарушаются, перевозчика могут оштрафовать, приостановить действие лицензии или вовсе её аннулировать. Поэтому важно поддерживать транспорт и документы в порядке, иначе рискуете потерять право работать.

Советы и рекомендации для предпринимателей

Полезно думать не только о лицензии или разрешении, но и о том, как выстроить работу без лишних рисков. На практике сложности часто возникают уже в процессе перевозок.

Рекомендации:

Планируйте маршруты с запасом по времени, чтобы водители не нарушали режим труда и отдыха.

Учитывайте сезонные ограничения: весной и летом вводят временные запреты для тяжёлых грузов.

Страхуйте не только транспорт, но и ответственность перед клиентами — это добровольно, но помогает в спорах.

Ведите электронный учёт рейсов и документов, так проще пройти проверку.

Держите контакт с территориальным Ространснадзором — консультация в начале сэкономит время и силы.