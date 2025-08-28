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Лицензия на грузоперевозки: когда нужна и как получить

Лицензия на грузоперевозки в России нужна не во всех случаях. Точка Банк разберёт, в каких ситуациях требуется лицензия или спецразрешение, кто их выдаёт, как оформить документы и какие штрафы грозят за нарушение.

23.12.2025
7647
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В 2026 году отдельной лицензии на перевозку грузов в России нет. Компания или ИП может возить мебель, продукты, стройматериалы и любые другие обычные грузы по стране без лицензии. Но есть и особые случаи, когда разрешительные документы всё-таки понадобятся. О них расскажем в этой статье.

Коротко
Лицензия или спецразрешение на грузоперевозки требуются только для особых случаев: опасные грузы вроде бензина и химии, тяжёлые и негабаритные вроде экскаваторов и самолётных фюзеляжей, международные рейсы и отходы I–IV классов опасности. Работа без нужных документов грозит штрафами до 600 000 ₽.

Когда требуются разрешительные документы

Лицензия для транспортной компании или разрешение требуются только в особых случаях.

  • Опасные грузы. Например, бензин или химия. Водителю нужно пройти обучение по дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), а для некоторых перевозок оформить спецразрешение.
  • Тяжёлые и негабаритные грузы. Экскаватор, строительная техника или, например, фюзеляж самолёта. Для таких перевозок обязательно согласовывают маршрут и получают спецразрешение.
  • Международные рейсы. Чтобы возить грузы за границу, компания получает допуск к международным автоперевозкам.
  • Отходы I–IV классов опасности. Это материалы, которые могут навредить природе и людям, например химические реагенты или отходы с ртутью. Для этого вида перевозок нужна экологическая лицензия. 

Например, предприниматель планирует возить мебель по Москве на «Газели» — лицензия ему не нужна. Можно оформить патент и спокойно работать. А вот компания, которая собирает и вывозит химические реагенты, обязана оформить экологическую лицензию, потому что такие отходы относятся к I–IV классам опасности.

В любом случае сначала нужно зарегистрировать бизнес. Ведь лицензии и разрешения выдают только юридическим лицам и ИП.

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Разрешение на перевозку опасных грузов

При перевозке бензина, газовых баллонов, химии или других опасных веществ действуют особые правила. Такие грузы могут навредить и водителю, и окружающим, поэтому перевозки жёстко контролируются.

  • У водителя должно быть удостоверение ДОПОГ. Это документ после обучения и экзамена в Ространснадзоре. Он действует 5 лет и подтверждает, что водитель умеет работать с опасными грузами и знает, что делать при аварии.
  • Машина должна быть оборудована по нормам: знаки «Опасный груз», огнетушители, проблесковый маяк и другое. Для некоторых категорий, например цистерн или взрывчатых веществ, дополнительно оформляют свидетельство о допуске транспорта к перевозке.
  • Для перевозки опасных грузов нужно спецразрешение Ространснадзора. Для этого подают заявление с данными о грузе, маршруте и машине. Госпошлина — 1300 ₽. Разрешение выдают в течение семи рабочих дней на конкретный рейс или срок, после чего его нужно оформлять заново.

Если перевозить опасные отходы без лицензии, спецразрешения, удостоверения ДОПОГ у водителя или на транспорте без допуска, компанию могут оштрафовать до 500 000 ₽, а водителя наказать вплоть до лишения прав на полгода. Основание — статья 12.21.2 КоАП РФ.

Спецразрешение на тяжеловесные и негабаритные грузы

Если грузовик вместе с грузом превышает допустимую массу или габариты, ездить по дорогам без спецразрешения нельзя. Это касается перевозки строительной техники, металлических конструкций, фюзеляжей самолётов и других крупногабаритных или тяжёлых предметов.

Грузовик признают тяжеловесным или крупногабаритным, если его масса, габариты или нагрузка на ось превышают допустимые нормы — независимо от того, есть груз или нет.

Разрешение оформляется на конкретный маршрут или срок. Для его получения нужно:

  2. Подготовить документы: паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации, схему автопоезда с грузом (если есть груз), сведения о маршруте, сроках и параметрах машины.
  3. Подать заявление онлайн с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и оплатить госпошлину в размере 1600 ₽.
  4. Дождаться согласования маршрута. Если груз особенно тяжёлый, могут назначить плату за вред дорогам.

Разрешение оформляют в среднем за 10–15 рабочих дней. Иногда дольше, если требуется проверить состояние дорог или согласовать маршрут с ГИБДД.

Движение тяжеловесного или крупногабаритного транспорта без спецразрешения запрещено и наказывается штрафом до 600 000 ₽ — статья 12.21.1 КоАП РФ.

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Допуск к международным автомобильным перевозкам

Чтобы возить грузы или пассажиров за границу, перевозчику нужен специальный допуск. Его оформляет Ространснадзор бесплатно. Обычно всё занимает пять рабочих дней.

Чтобы получить допуск к международным перевозкам, нужно собрать:

  • Заявление в Ространснадзор — указываете данные компании или ИП, транспорт, специалиста и контакты.
  • Документы на грузовики — право собственности, аренду или лизинг, свидетельство о регистрации.
  • Копию свидетельства компетентности у специалиста по международным перевозкам.
  • Подтверждение финансовой устойчивости — бухгалтерскую отчётность или документы на имущество.
  • Приказ о назначении специалиста — если есть сотрудники.

Подать документы можно через портал «Госуслуги» или территориальное управление Ространснадзора.

По итогу получите удостоверение допуска для компании или ИП и карточку допуска для каждой машины — их нужно возить с собой.

Без допуска выпускать машину за рубеж не имеют права. За нарушение грозит штраф до 150 000 ₽ — статья 11.29 КоАП РФ.

Лицензия для перевозки отходов

В 2026 году лицензия нужна, если компания или ИП перевозят опасные отходы I–IV классов. Это аккумуляторы, химические реагенты, нефтешламы, отходы с ртутью и другие материалы, которые могут навредить природе и людям.

Документ выдаёт Росприроднадзор. Без него работать с отходами нельзя. По условиям получения транспортной лицензии проверяют не только заявление, но и готовность перевозчика: есть ли подходящий транспорт, обученные сотрудники и договоры с компаниями, которые примут отходы на переработку.

Для получения лицензии нужно:

  1. Заполнить заявление с данными о компании, транспорте и сотрудниках.
  2. Подать его в Росприроднадзор через портал «Госуслуги» с помощью КЭП.
  3. Приложить документы на машины — собственность, аренду или лизинг.
  4. Подтвердить обучение сотрудников документами о профподготовке.
  5. Заключить договор с организацией, которая примет отходы на переработку.
  6. Дождаться проверки инспекторов, которые могут осмотреть транспорт.

Обычно проверка занимает от 3 до 10 рабочих дней, инспекторы могут выехать и осмотреть транспорт. Госпошлину до 2029 года не взимают, лицензия выдаётся бессрочно, но каждые три года перевозчик обязан подтверждать соответствие техники и персонала требованиям.

Если перевозите или утилизируете отходы I–IV классов без лицензии, это приравнивается к работе без права на деятельность. По статье 14.1 КоАП РФ предусмотрен штраф до 250 000 ₽ и возможная приостановка работы до 90 суток.

Когда откажут в лицензии или разрешении

Отказать в лицензии или спецразрешении могут, если перевозчик не соответствует требованиям. Чаще всего это связано с транспортом, документами или репутацией.

Основные причины:

  • Нет подходящего транспорта или он не отвечает техническим нормам.
  • У водителей нет нужных документов или подготовки.
  • Не хватает бумаг на компанию или ИП.
  • Не предоставлены все документы при подаче заявки.
  • Есть долги, серьёзные нарушения или аннулированные лицензии в прошлом.

Если всё это в порядке, проблем обычно не возникает. Главное — заранее проверить документы и убедиться, что техника и сотрудники соответствуют правилам.

Обязанности перевозчиков с лицензией или разрешением

У перевозчиков, которые работают по лицензии или спецразрешению, есть ряд обязанностей. Их соблюдение контролирует Ространснадзор и другие службы. Главная задача — безопасность груза и окружающих.

Перевозчик обязан:

  • Содержать транспорт в исправном состоянии и проходить техосмотры вовремя.
  • Выпускать на линию только водителей с нужными документами и медосмотром.
  • Соблюдать правила перевозки — например, требования ДОПОГ для опасных грузов.
  • Иметь ОСАГО и при необходимости страховку ответственности перевозчика.
  • Вести учёт рейсов и предоставлять документы при проверках.

Если правила нарушаются, перевозчика могут оштрафовать, приостановить действие лицензии или вовсе её аннулировать. Поэтому важно поддерживать транспорт и документы в порядке, иначе рискуете потерять право работать.

Советы и рекомендации для предпринимателей

Полезно думать не только о лицензии или разрешении, но и о том, как выстроить работу без лишних рисков. На практике сложности часто возникают уже в процессе перевозок.

Рекомендации:

  • Планируйте маршруты с запасом по времени, чтобы водители не нарушали режим труда и отдыха.
  • Учитывайте сезонные ограничения: весной и летом вводят временные запреты для тяжёлых грузов.
  • Страхуйте не только транспорт, но и ответственность перед клиентами — это добровольно, но помогает в спорах.
  • Ведите электронный учёт рейсов и документов, так проще пройти проверку.
  • Держите контакт с территориальным Ространснадзором — консультация в начале сэкономит время и силы.

Эти шаги помогают перевозчику работать спокойно и без штрафов, даже если правила будут меняться.

Вопросы по теме

Где получить помощь при оформлении лицензии на грузоперевозки?

Все лицензии и разрешения оформляются через портал «Госуслуги» или в территориальных управлениях Ространснадзора и Росприроднадзора. 

При сомнениях можно запросить консультацию у инспектора — это бесплатно и экономит время. За более детальной поддержкой обращаются к юристам, которые помогают собрать пакет документов без ошибок.

Можно ли работать без лицензии или разрешения?

Нет. Это приравнивается к деятельности без права на работу. Штрафы достигают 600 000 ₽, а в некоторых случаях перевозки могут приостановить.

Нужна ли лицензия на грузоперевозки?

Нет, отдельная лицензия для обычных перевозок по России не требуется. Компании и ИП могут возить мебель, продукты или стройматериалы без разрешений. Лицензия или спецразрешение нужны только в особых случаях — при перевозке опасных, тяжёлых или международных грузов, а также отходов I–IV классов.

Нужно ли регистрировать бизнес?

Да. Лицензии и разрешения выдают только юридическим лицам и ИП. Самозанятые и физлица перевозками заниматься не могут (подп. 13 п. 1 ст. 2 Федерального закона №259-ФЗ).

Какие условия получения транспортной лицензии?

Для грузов отдельная лицензия не нужна, но в особых случаях требуется спецразрешение: перевозка опасных, тяжёлых или негабаритных грузов, а также международные рейсы и отходы I–IV классов. 

Для пассажирских перевозок нужна отдельная лицензия Ространснадзора: проверяют транспорт, водителей, страховку и готовность компании к работе.

Что такое «транспортная лицензия»?

В законах такого термина нет. Под ним обычно понимают:

  • Лицензию на грузоперевозки.

  • Лицензию на пассажирские перевозки.

  • Или обе сразу.

О лицензии для пассажирских перевозок мы рассказали отдельно — там действуют свои правила и требования.

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Лицензия на грузоперевозки для ИП и ООО: нужна ли лицензия на перевозку грузов — Точка Банк