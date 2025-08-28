Лицензия на грузоперевозки: когда нужна и как получить

В 2026 году отдельной лицензии на перевозку грузов в России нет. Компания или ИП может возить мебель, продукты, стройматериалы и любые другие обычные грузы по стране без лицензии. Но есть и особые случаи, когда разрешительные документы всё-таки понадобятся. О них расскажем в этой статье.
Когда требуются разрешительные документы
Лицензия для транспортной компании или разрешение требуются только в особых случаях.
- Опасные грузы. Например, бензин или химия. Водителю нужно пройти обучение по дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), а для некоторых перевозок оформить спецразрешение.
- Тяжёлые и негабаритные грузы. Экскаватор, строительная техника или, например, фюзеляж самолёта. Для таких перевозок обязательно согласовывают маршрут и получают спецразрешение.
- Международные рейсы. Чтобы возить грузы за границу, компания получает допуск к международным автоперевозкам.
- Отходы I–IV классов опасности. Это материалы, которые могут навредить природе и людям, например химические реагенты или отходы с ртутью. Для этого вида перевозок нужна экологическая лицензия.
Например, предприниматель планирует возить мебель по Москве на «Газели» — лицензия ему не нужна. Можно оформить патент и спокойно работать. А вот компания, которая собирает и вывозит химические реагенты, обязана оформить экологическую лицензию, потому что такие отходы относятся к I–IV классам опасности.
В любом случае сначала нужно зарегистрировать бизнес. Ведь лицензии и разрешения выдают только юридическим лицам и ИП.
Разрешение на перевозку опасных грузов
При перевозке бензина, газовых баллонов, химии или других опасных веществ действуют особые правила. Такие грузы могут навредить и водителю, и окружающим, поэтому перевозки жёстко контролируются.
- У водителя должно быть удостоверение ДОПОГ. Это документ после обучения и экзамена в Ространснадзоре. Он действует 5 лет и подтверждает, что водитель умеет работать с опасными грузами и знает, что делать при аварии.
- Машина должна быть оборудована по нормам: знаки «Опасный груз», огнетушители, проблесковый маяк и другое. Для некоторых категорий, например цистерн или взрывчатых веществ, дополнительно оформляют свидетельство о допуске транспорта к перевозке.
- Для перевозки опасных грузов нужно спецразрешение Ространснадзора. Для этого подают заявление с данными о грузе, маршруте и машине. Госпошлина — 1300 ₽. Разрешение выдают в течение семи рабочих дней на конкретный рейс или срок, после чего его нужно оформлять заново.
Если перевозить опасные отходы без лицензии, спецразрешения, удостоверения ДОПОГ у водителя или на транспорте без допуска, компанию могут оштрафовать до 500 000 ₽, а водителя наказать вплоть до лишения прав на полгода. Основание — статья 12.21.2 КоАП РФ.
Спецразрешение на тяжеловесные и негабаритные грузы
Если грузовик вместе с грузом превышает допустимую массу или габариты, ездить по дорогам без спецразрешения нельзя. Это касается перевозки строительной техники, металлических конструкций, фюзеляжей самолётов и других крупногабаритных или тяжёлых предметов.
Грузовик признают тяжеловесным или крупногабаритным, если его масса, габариты или нагрузка на ось превышают допустимые нормы — независимо от того, есть груз или нет.
Разрешение оформляется на конкретный маршрут или срок. Для его получения нужно:
- Заполнить заявление в личном кабинете перевозчика или на портале «Госуслуги».
- Подготовить документы: паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации, схему автопоезда с грузом (если есть груз), сведения о маршруте, сроках и параметрах машины.
- Подать заявление онлайн с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и оплатить госпошлину в размере 1600 ₽.
- Дождаться согласования маршрута. Если груз особенно тяжёлый, могут назначить плату за вред дорогам.
Разрешение оформляют в среднем за 10–15 рабочих дней. Иногда дольше, если требуется проверить состояние дорог или согласовать маршрут с ГИБДД.
Движение тяжеловесного или крупногабаритного транспорта без спецразрешения запрещено и наказывается штрафом до 600 000 ₽ — статья 12.21.1 КоАП РФ.
Допуск к международным автомобильным перевозкам
Чтобы возить грузы или пассажиров за границу, перевозчику нужен специальный допуск. Его оформляет Ространснадзор бесплатно. Обычно всё занимает пять рабочих дней.
Чтобы получить допуск к международным перевозкам, нужно собрать:
- Заявление в Ространснадзор — указываете данные компании или ИП, транспорт, специалиста и контакты.
- Документы на грузовики — право собственности, аренду или лизинг, свидетельство о регистрации.
- Копию свидетельства компетентности у специалиста по международным перевозкам.
- Подтверждение финансовой устойчивости — бухгалтерскую отчётность или документы на имущество.
- Приказ о назначении специалиста — если есть сотрудники.
Подать документы можно через портал «Госуслуги» или территориальное управление Ространснадзора.
По итогу получите удостоверение допуска для компании или ИП и карточку допуска для каждой машины — их нужно возить с собой.
Без допуска выпускать машину за рубеж не имеют права. За нарушение грозит штраф до 150 000 ₽ — статья 11.29 КоАП РФ.
Лицензия для перевозки отходов
В 2026 году лицензия нужна, если компания или ИП перевозят опасные отходы I–IV классов. Это аккумуляторы, химические реагенты, нефтешламы, отходы с ртутью и другие материалы, которые могут навредить природе и людям.
Документ выдаёт Росприроднадзор. Без него работать с отходами нельзя. По условиям получения транспортной лицензии проверяют не только заявление, но и готовность перевозчика: есть ли подходящий транспорт, обученные сотрудники и договоры с компаниями, которые примут отходы на переработку.
Для получения лицензии нужно:
- Заполнить заявление с данными о компании, транспорте и сотрудниках.
- Подать его в Росприроднадзор через портал «Госуслуги» с помощью КЭП.
- Приложить документы на машины — собственность, аренду или лизинг.
- Подтвердить обучение сотрудников документами о профподготовке.
- Заключить договор с организацией, которая примет отходы на переработку.
- Дождаться проверки инспекторов, которые могут осмотреть транспорт.
Обычно проверка занимает от 3 до 10 рабочих дней, инспекторы могут выехать и осмотреть транспорт. Госпошлину до 2029 года не взимают, лицензия выдаётся бессрочно, но каждые три года перевозчик обязан подтверждать соответствие техники и персонала требованиям.
Если перевозите или утилизируете отходы I–IV классов без лицензии, это приравнивается к работе без права на деятельность. По статье 14.1 КоАП РФ предусмотрен штраф до 250 000 ₽ и возможная приостановка работы до 90 суток.
Когда откажут в лицензии или разрешении
Отказать в лицензии или спецразрешении могут, если перевозчик не соответствует требованиям. Чаще всего это связано с транспортом, документами или репутацией.
Основные причины:
- Нет подходящего транспорта или он не отвечает техническим нормам.
- У водителей нет нужных документов или подготовки.
- Не хватает бумаг на компанию или ИП.
- Не предоставлены все документы при подаче заявки.
- Есть долги, серьёзные нарушения или аннулированные лицензии в прошлом.
Если всё это в порядке, проблем обычно не возникает. Главное — заранее проверить документы и убедиться, что техника и сотрудники соответствуют правилам.
Обязанности перевозчиков с лицензией или разрешением
У перевозчиков, которые работают по лицензии или спецразрешению, есть ряд обязанностей. Их соблюдение контролирует Ространснадзор и другие службы. Главная задача — безопасность груза и окружающих.
Перевозчик обязан:
- Содержать транспорт в исправном состоянии и проходить техосмотры вовремя.
- Выпускать на линию только водителей с нужными документами и медосмотром.
- Соблюдать правила перевозки — например, требования ДОПОГ для опасных грузов.
- Иметь ОСАГО и при необходимости страховку ответственности перевозчика.
- Вести учёт рейсов и предоставлять документы при проверках.
Если правила нарушаются, перевозчика могут оштрафовать, приостановить действие лицензии или вовсе её аннулировать. Поэтому важно поддерживать транспорт и документы в порядке, иначе рискуете потерять право работать.
Советы и рекомендации для предпринимателей
Полезно думать не только о лицензии или разрешении, но и о том, как выстроить работу без лишних рисков. На практике сложности часто возникают уже в процессе перевозок.
Рекомендации:
- Планируйте маршруты с запасом по времени, чтобы водители не нарушали режим труда и отдыха.
- Учитывайте сезонные ограничения: весной и летом вводят временные запреты для тяжёлых грузов.
- Страхуйте не только транспорт, но и ответственность перед клиентами — это добровольно, но помогает в спорах.
- Ведите электронный учёт рейсов и документов, так проще пройти проверку.
- Держите контакт с территориальным Ространснадзором — консультация в начале сэкономит время и силы.
Эти шаги помогают перевозчику работать спокойно и без штрафов, даже если правила будут меняться.