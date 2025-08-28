Лицензия на перевозку пассажиров: как оформить в 2026 году

Перевозка пассажиров — бизнес с повышенным вниманием со стороны контролирующих органов. Для работы в 2026 году понадобятся обязательные документы. Для такси нужно разрешение, для автобусов и маршруток с числом мест больше восьми — лицензия. Без них штрафуют и могут забрать транспорт.

Коротко Для автобусов и маршруток лицензию выдаёт Ространснадзор. Перевозчик должен быть ИП или компанией, водители — в штате и с категорией D. Автобусы проходят техконтроль, водители — медосмотры, а транспорт учитывается в федеральном реестре.

Для такси разрешение оформляют через региональные органы, чаще всего через «Госуслуги». Машину вносят в реестр такси, водитель должен иметь стаж от трёх лет, меддопуск и страховку для такси. Самозанятые могут работать только по договору с агрегатором.

Когда нужно оформлять разрешение или лицензию на перевозку пассажиров

В 2026 году перевозить людей в России можно только с официальным разрешением.

Документ нужен, если перевозка ведётся:

В легковом такси.

На автобусах или маршрутках.

Исключения действуют для экстренных служб и личных поездок на машине, где не больше восьми пассажирских мест и нет признаков работы в такси.

Важный шаг перед получением разрешения или лицензии — регистрация бизнеса.

Разрешение на перевозку пассажиров такси

В 2026 году работать в такси можно только с официальным разрешением. Оно подтверждает, что автомобиль и водитель внесены в региональный реестр такси, а перевозки проходят по установленным правилам.

Разрешение требуется в любом случае — даже при перевозке пассажиров на личной машине через агрегатор.

ВАЖНО Исключение действует, если водитель работает в таксопарке, который предоставляет автомобиль и оформляет разрешение на своё имя. В этом случае получать документ самостоятельно не нужно.

Получателями разрешения могут быть:

Компании и ИП.

Самозанятые — при наличии договора со службой заказа такси.

Разрешение выдается перевозчику, а автомобиль отдельно вносится в Реестр легковых такси. При смене машины нужно подать уведомление для обновления записи в реестре. Самозанятым передавать машину другим лицам для работы в такси нельзя.

Порядок получения, продления и аннулирования разрешений зафиксирован в Федеральном законе от 29.12.2022 №580-ФЗ.

Какие есть требования для получения разрешения

Перед подачей заявления важно проверить, что автомобиль внесён в региональный реестр легковых такси. Если его там нет, сначала нужно подать сведения о машине — без этого разрешение не оформят.

Водитель должен:

Иметь право на управление транспортными средствами категории B и водительский стаж не менее трёх лет.

Не иметь медицинских противопоказаний или ограничений к управлению автомобилем.

Пройти аттестацию на знание расположения объектов в регионе, действий в ЧС и правил перевозки (если такое требование установлено законом конкретного региона).

Также к моменту получения разрешения водитель не должен иметь более трёх неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, неснятой или непогашенной судимости за преступления, перечисленные в статье 328.1 ТК РФ.

Автомобиль должен:

Иметь на кузове цветографическую схему («шашечки» — квадраты контрастного цвета в шахматном порядке).

Иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета.

Соответствовать цветовой гамме кузова, если такие требования установлены законом вашего региона.

Не размещать информацию о маршруте, начальном и конечном пункте и стоимости (запрет на признаки маршрутки).

Быть застрахован по ОСАГО с пометкой «такси» и иметь полис ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров) — отсутствие этого полиса является основанием для приостановления разрешения.

В салоне такси на видном месте должна быть размещена информация: госномер машины, название перевозчика и его номер в реестре, номер и срок действия разрешения, ФИО водителя, номера телефонов перевозчика и регионального контролирующего органа, действующие тарифы с правилами их применения, а также сведения о страховке ОСГОП.

ВАЖНО Требования могут отличаться по регионам, поэтому перед подачей документов лучше уточнить условия и перечень бумаг в своём уполномоченном ведомстве.

Нововведения с 2026 года

С 1 марта 2026 года вступают в силу требования к локализации: в реестр такси будут включать только автомобили российской сборки, набравшие минимум 3 200 баллов в 2026 году за отечественные запчасти или выпущенные в рамках специального инвестконтракта (СПИК).

Это правило касается только новых записей. Можно успеть внести автомобиль, даже иномарку, в реестр до этой даты, и он сможет работать до конца срока службы.

Существуют исключения: новые требования не распространяются на автомобили стоимостью более 4 млн ₽. Кроме того, для Дальнего Востока, Сибири и Калининградской области введение этих правил отложено на несколько лет.

Кто выдаёт разрешение на управление такси и где его получить

Разрешение оформляет уполномоченный орган в регионе. Например, в Москве это Департамент транспорта.

Подать заявление можно:

Разрешение выдается бесплатно. Срок действия — не менее 5 лет (физическое лицо может запросить меньший срок по желанию).

Какие документы нужны

Поскольку процесс разделён на два этапа — внесение авто в реестр и получение разрешения — пакет документов зависит от цели. Для получения разрешения перевозчика обычно требуют:

Заявление — в нём указываются номера записей автомобилей из Реестра такси.

Паспорт (для ИП и физлиц) или учредительные документы (для компаний).

Справку об отсутствии судимости — для физлиц и ИП.

Для самозанятых: копию договора со службой заказа такси (агрегатором).

Доверенность — если подаёт представитель.

Документы на автомобиль (СТС, договор аренды/лизинга) подаются отдельно — на этапе внесения машины в Реестр легковых такси.

ВАЖНО Перед подачей заявления лучше уточнить актуальный список документов в уполномоченном ведомстве — он может отличаться в зависимости от региона и ситуации.

Сроки получения лицензии

Для такси разрешение обычно оформляют в течение шести рабочих дней.

Отсчёт идёт только после того, как поданы все необходимые бумаги без ошибок.

По итогам процедуры заявитель получает подобную лицензию ↓

Что ещё нужно знать

Разрешение на работу в такси всегда должно быть в машине. Его нужно распечатать и разместить на панели справа от водителя, чтобы можно было предъявить по требованию пассажира, сотрудника ГИБДД или уполномоченного органа.

В некоторых ситуациях придётся вносить изменения в региональный реестр такси, это:

Реорганизация компании.

Смена адреса, названия или коммерческого обозначения перевозчика.

Изменение ФИО или паспортных данных (для ИП и самозанятых).

Смена водительского удостоверения.

Замена автомобиля или исключение его из работы.

Изменение договора со службой заказа такси (для самозанятых).

Если автомобиль больше не используется для перевозок, его нужно исключить из реестра. При прекращении деятельности в такси или закрытии ИП разрешение необходимо аннулировать.

Лицензия на перевозку пассажиров автобусом

В 2026 году перевозить людей на автобусах категорий M2 и M3, где более восьми пассажирских мест, кроме водителя, можно только при наличии лицензии. Она подтверждает, что перевозчик и его транспорт включены в федеральный реестр лицензий, а работа ведётся по правилам.

Лицензия нужна для:

Коммерческих перевозок — регулярных и заказных.

Перевозок для собственных нужд организации. Например, доставки сотрудников.

Получить лицензию могут только ИП и компании.

Порядок получения лицензии, внесения изменений в реестр и аннулирования зафиксирован в Постановлении Правительства от 07.10.2020 №1616. Документ действует до 1 сентября 2026 года.



Лицензия выдаётся бессрочно. Однако при покупке нового автобуса или смене лизингодателя данные в реестре нужно обязательно обновить. Выпуск на линию автобуса, не внесённого в реестр, считается нарушением лицензионных требований.

Какие требования для получения лицензии

Перевозчик должен назначить сотрудника, который будет отвечать за безопасность дорожного движения, и обеспечить его аттестацию. Если перевозчик ИП — он может пройти аттестацию сам.

Все автобусы должны быть внесены в реестр лицензий, а также:

Находиться в собственности или использоваться на ином законном основании: кроме аренды с водителем.

Проходить предрейсовый контроль технического состояния, быть оснащёнными тахографами и системой ГЛОНАСС.

Обслуживаться по регламенту завода-изготовителя — на своей базе или по договору со специализированной СТО.

При коммерческих перевозках — иметь договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

Стоять на оборудованных парковках.

Допускаться к управлению только водителями с категорией D, состоящими в штате по трудовому договору, прошедшими инструктаж и стажировку.

При перевозке детей — соответствовать специальным правилам организованных перевозок.

Проходить медосмотры до и после рейса — в собственном медпункте (при наличии медлицензии) или по договору с медорганизацией.

Вести путевые листы и соблюдать режим труда и отдыха водителей.

Передавать сведения о пассажирах и экипаже в централизованную базу данных (для случаев, предусмотренных законом о транспортной безопасности, например межгород).

Соблюдение этих условий обязательно. Грубое нарушение может привести к приостановке или аннулированию лицензии — например выезд без прохождения медосмотра или технического контроля, который привёл к аварии или иному инциденту.

До 1 сентября 2026 года городские автобусы на регулярных маршрутах могут работать без тахографов. Сейчас это разрешено законом. Если новых отсрочек не будет, с осени 2026 года требование об установке тахографов начнёт применяться на общих основаниях.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ С 2025 года усилился контроль за автобусными перевозками. Для перевозчиков с высокой категорией риска предусмотрены ежегодные профилактические визиты и плановые проверки не реже одного раза в два года. Это значит, что за соблюдением лицензионных требований будут следить внимательнее, а ошибки в документах или работе могут быстрее привести к штрафам.

Кто выдаёт лицензию и где её получить

Лицензию на перевозку пассажиров автобусом выдаёт Ространснадзор. Подать заявление и документы можно только в электронном виде через портал «Госуслуги».

Госпошлина составляет 7 500 ₽. Но если подать заявление до 31 декабря 2029 года включительно, платить её не придётся.

Какие документы нужны

Для получения лицензии нужно подать заявление через «Госуслуги» и загрузить скан-копии следующих документов:

Приказ о назначении ответственного за безопасность дорожного движения — если эту функцию выполняет наёмный сотрудник. Документ об аттестации прикладывать не нужно.

Договор с медицинской организацией на проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров — если у перевозчика нет собственной медицинской лицензии.

Документы на автобус (договор аренды или лизинга без экипажа) — только если транспорт используется не на основании права собственности.

Часть сведений лицензирующий орган проверяет сам:

ПТС и СТС — если автобусы в собственности, данные запрашиваются через базы МВД.

Собственную медицинскую лицензию — достаточно указать её реквизиты в заявлении.

Документы о квалификации водителей, договоры с СТО, полис ОСГОП, сведения о тахографах и ГЛОНАСС.

Эти документы не требуются для получения лицензии, но их наличие обязательно для работы. Их проверят позже — при выездной оценке, профилактическом визите или проверке Ространснадзора.

Сроки получения лицензии

Для маршруток и автобусов разрешение обычно оформляют в течение пяти рабочих дней.

Отсчёт идёт только после того, как поданы все необходимые бумаги без ошибок.

По итогам процедуры заявитель получит такую лицензию ↓

Рекомендации эксперта по получению лицензии

Чтобы не затягивать процесс и не получить отказ, важно учесть несколько моментов.

Сначала зарегистрируйте бизнес . Лицензии выдают ИП и юридическим лицам. Для такси разрешена работа самозанятых физлиц, но только при условии заключения договора со службой заказа такси (агрегатором). . Лицензии выдают ИП и юридическим лицам. Для такси разрешена работа самозанятых физлиц, но только при условии заключения договора со службой заказа такси (агрегатором).

Подготовьте все документы . Чаще всего отказывают именно из-за неполного комплекта или ошибок в бумагах.

Проверьте договоры . Договоры на медосмотры, стоянку или аренду транспорта должны быть действующими. Ошибка в сроках или реквизитах затянет оформление.

Следите за актуальностью данных в реестрах . Если вы поменяли автобус или автомобиль для такси (купили новый, продали старый, изменился госномер), то обязательно подайте заявление на обновление реестра. Работать на машине, которой нет в базе, будет грубым нарушением.

Подавайте документы через портал «Госуслуги». Это основной и самый надёжный способ подачи документов, закреплённый законом.

Чем аккуратнее подготовка и внимательнее ведётся учёт, тем меньше риск нарваться на штрафы или потерять лицензию.

Как проверить действительность лицензии или разрешения на перевозку пассажиров

Проверка делается через официальные реестры:

Если записи нет или стоит отметка «аннулировано» или «приостановлено», то перевозка считается незаконной.

Штрафы за перевозку пассажиров без документов

Перевозка пассажиров без обязательных документов считается нарушением. Проверки проводят ГИБДД и Ространснадзор.

Автобусы — работа без лицензии. Ответственность установлена статьёй 14.1.2 КоАП РФ:

Граждане и должностные лица — 50 000 ₽.

ИП — 100 000 ₽.

Юридические лица — 400 000 ₽.

За повторное нарушение суд может конфисковать автобус.

Такси — работа без разрешения. Применяется часть 2 статьи 14.1 КоАП РФ. Штрафы такие:

Водители — 2 000–2 500 ₽.

Должностные лица и ИП — 4 000–5 000 ₽.

Юридические лица — 40 000–50 000 ₽.

Автомобиль могут конфисковать по решению суда.