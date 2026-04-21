Малый, средний и крупный бизнес: критерии, отличия и льготы в 2026 году

От категории бизнеса зависят льготы, меры поддержки и некоторые правила работы. В статье разберём, как понять, к какой категории относится бизнес, и что это меняет на практике.

Коротко Статус МСП важен, потому что от него зависят льготы и меры поддержки: упрощённый учёт, кредитные каникулы, отдельные послабления по страховым взносам и доступ к программам господдержки. Поэтому предпринимателю полезно понимать, к какой категории относится его бизнес и что это даёт на практике.

Малый, средний и крупный бизнес различаются прежде всего по доходу и численности сотрудников. По этим критериям налоговая определяет, относится ли компания или ИП к МСП, и автоматически включает бизнес в реестр.

Определение понятий и основные характеристики

В России бизнес делят на малый, средний и крупный. Классификация нужна государству, чтобы адресно поддерживать тех, кому сложнее конкурировать с крупными игроками.

Малый и средний бизнес объединяют общим термином — МСП, субъекты малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон №209-ФЗ). Внутри МСП выделяют три группы: микропредприятия, малые и средние предприятия. Каждая следующая категория — это более высокие лимиты по доходу и численности сотрудников.

Крупный бизнес собственных признаков в законе не имеет: к нему относят всё, что по своим показателям не попадает в МСП.

Но независимо от масштаба бизнеса начинается всё одинаково — с выбора формы и регистрации ИП или компании. Разобраться бесплатно помогут эксперты Точка Банка: с нами этот путь прошли уже более 450 000 предпринимателей.

Критерии отнесения к малому, среднему и крупному бизнесу

Конкретные пороги для каждой категории МСП закреплены в двух документах:

По ним ФНС автоматически включает компании и ИП в единый реестр МСП — всё, что выходит за пределы этих порогов, считается крупным бизнесом.

Категория бизнеса Среднесписочная численность работников Годовой доход Микропредприятие До 15 человек включительно До 120 млн ₽ Малое предприятие От 16 до 100 человек включительно До 800 млн ₽ Среднее предприятие От 101 до 250 человек включительно До 2 млрд ₽ Крупный бизнес От 251 человека Свыше 2 млрд ₽

Для отдельных отраслей действуют повышенные лимиты по численности: до 1 500 человек для общепита и до 1 000 человек для лёгкой промышленности. Для лёгкой промышленности есть два дополнительных условия: не менее 70% дохода от основного вида деятельности и включение в перечень Минпромторга.

Если численность и доход относятся к разным категориям, выбирают более крупную категорию. Например, если по численности бизнес ещё малый, а по доходу уже средний, его отнесут к среднему. Показатели считают по итогам предыдущего календарного года.

ВАЖНО Для ИП, кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств учитывают только численность работников и доходы. Для ООО, АО и хозяйственных партнёрств есть ещё одно условие — состав участников. Доля государства, регионов, муниципалитетов, общественных и религиозных организаций, а также фондов не должна превышать 25%. Доля иностранных компаний и российских юрлиц, которые не относятся к МСП, — 49%. Если хотя бы один из этих порогов превышен, компанию не включат в реестр МСП. При этом для инновационных и технологических компаний действуют исключения.



Различия между малым, средним и крупным бизнесом

Разница между малым, средним и крупным бизнесом проявляется не только в доходе и количестве сотрудников, но и в том, как устроена работа компании.

Параметр Малый бизнес Средний бизнес Крупный бизнес Управление Собственник управляет сам Есть руководители направлений Многоуровневая система управления Скорость решений Высокая, решения принимаются быстро Средняя, требуется согласование Низкая, решения проходят несколько уровней Налоги и режимы УСН, АУСН, ЕСХН. Плюс для ИП доступны патент и НПД. Для самозанятых физлиц — только НПД УСН, ЕСХН или ОСНО ОСНО Отчётность Упрощённая Полная Полная + МСФО для публичных компаний Финансирование Свои средства, кредиты, программы для МСП Свои средства, кредиты, программы для МСП, инвесторы, лизинг Свои средства, банковские кредиты, облигации, биржа, рынки капитала Рынок Локальный: город или регион От нескольких регионов до всей страны Федеральный и международный

Плюсы и минусы различных типов бизнеса

Помимо структурных различий, у каждого типа бизнеса свои сильные и слабые стороны: от положения на рынке до устойчивости к кризисам.

Тип бизнеса Плюсы Минусы Малый Низкий порог входа, возможность тестировать идеи без больших вложений Уязвимость к кризисам, сложнее работать с крупными клиентами, трудно удерживать сильных специалистов Средний Узнаваемость на рынке, возможность нанимать сильные кадры, выход на более крупные контракты Высокая цена ошибки, «промежуточное» положение — уже не такой гибкий, как малый, ещё не такой мощный, как крупный Крупный Устойчивость к кризисам, сильный бренд и HR-бренд, возможность влиять на отрасль Риск бюрократии, сложность трансформации, сильная зависимость от регуляторов

Регистрация бизнеса и получение статуса МСП

Чтобы начать бизнес, можно оформить самозанятость, зарегистрировать ИП или открыть ООО. Выбор зависит от масштаба деятельности, планируемых доходов и того, нужны ли сотрудники и партнёры.

Важный нюанс: самозанятые физлица на НПД, у которых нет статуса ИП, в реестр МСП не включаются. При этом меры поддержки им доступны наравне с ИП и ООО из реестра (ст. 14.1 Федерального закона №209-ФЗ).

Форма Когда подходит Плюсы Ограничения Самозанятость Работа в одиночку, небольшой доход Взносы не обязательны, нет отчётности Нельзя нанимать сотрудников, нельзя перепродавать товары, доход до 2,4 млн ₽ в год ИП Малый бизнес, можно нанимать сотрудников (кроме режима НПД) Простой учёт, доступны все налоговые режимы (ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН и НПД) Отвечает по обязательствам всем личным имуществом, кроме защищённого законом ООО Бизнес с партнёрами, масштабирование, привлечение инвестиций Ответственность в рамках уставного капитала, удобно делить доли с партнёрами Сложнее учёт и отчётность, чаще всего нужен бухгалтер

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После регистрации отдельно получать статус МСП не нужно. ФНС автоматически включает компании и ИП в единый реестр МСП. Реестр обновляется 10-го числа каждого месяца, а вновь зарегистрированные юрлица и ИП обычно попадают в него 10-го числа месяца, следующего за месяцем регистрации.

Проверить, есть ли бизнес в реестре МСП, можно по ИНН. Если компания три года подряд превышает лимиты своей категории, её переводят в следующую (например из малой в среднюю). Если показатели выходят за пределы среднего предприятия, бизнес теряет статус МСП.

Финансовая поддержка и льготы для МСП

Малый и средний бизнес может рассчитывать на поддержку государства сразу по нескольким направлениям: это страховые взносы, кредитование, надзор и административная нагрузка.

Льготные страховые взносы за сотрудников

С 2026 года пониженный тариф страховых взносов больше не действует для всех МСП подряд. Льгота применяется только к видам деятельности из перечня, утверждённого распоряжением Правительства №4125-р. В него входят 54 вида деятельности по ОКВЭД.

Среди них — сельское хозяйство, обрабатывающие производства, информационные технологии и связь, образование, здравоохранение, научные исследования.

При этом основной ОКВЭД должен быть зафиксирован в ЕГРЮЛ или ЕГРИП и приносить не менее 70% дохода. Если по итогам отчётного периода доля упадёт ниже 70%, льгота отменяется, а взносы пересчитывают по общему тарифу с начала календарного года.

Порог для применения льготы — 1,5 МРОТ. В 2026 году МРОТ составляет 27 093 ₽, значит, 1,5 МРОТ — это 40 639,50 ₽. С выплат в пределах этой суммы применяют стандартный тариф 30%, а с превышения — пониженный тариф 15%.

Например, если сотрудник получает 70 000 ₽ в месяц, компания из приоритетной отрасли заплатит взносы по ставке 30% с первых 40 639,50 ₽ и по ставке 15% — с оставшихся 29 360,50 ₽.

Для обрабатывающих производств действует отдельная, ещё более выгодная ставка — 7,6% с суммы сверх 1,5 МРОТ.

Категория бизнеса Тариф до 1,5 МРОТ Тариф сверх 1,5 МРОТ МСП из приоритетных отраслей 30% 15% МСП в обрабатывающей промышленности 30% 7,6% МСП вне приоритетных отраслей 30% 30%

Для МСП вне приоритетных отраслей общий тариф 30% действует в пределах годовой базы взносов — 2,979 млн ₽ на одного сотрудника, сверх этой суммы — 15,1% (постановление Правительства №170).

Кредитные каникулы и льготное кредитование

С 1 октября 2025 года для МСП действует новый механизм кредитных каникул по Федеральному закону №276-ФЗ. Предприниматель может получить отсрочку по кредиту по заявлению в банк, без подтверждения снижения выручки.

Каникулы предоставляют на срок до шести месяцев и не чаще одного раза в пять лет по каждому договору. Они распространяются на кредиты, оформленные не раньше 1 марта 2024 года. Лимиты зависят от категории бизнеса: до 10 млн ₽ для самозанятых, до 60 млн ₽ для микробизнеса, до 400 млн ₽ для малого и до 1 млрд ₽ для среднего.

Во время каникул платежи по кредиту приостанавливаются. Для самозанятых, микро- и малого бизнеса проценты продолжают начисляться по ставке договора и ежемесячно капитализируются — то есть прибавляются к основному долгу. Для среднего бизнеса отсрочка касается только основного долга: проценты продолжают платить по графику.

Кроме каникул для МСП действует программа льготного кредитования 1764 — до 2030 года. Она распространяется на бизнес из приоритетных отраслей:

Обрабатывающее производство.

Транспортировка и хранение.

Гостиницы и общепит.

Профессиональная, научная и техническая деятельность.

Ставка рассчитывается относительно ключевой ставки Банка России: при ключевой выше 12% льготная ставка на 3,5 п.п. ниже, при ключевой ниже 12% — на 2,5 п.п. ниже. Максимальная сумма кредита зависит от категории бизнеса.

Надзорные каникулы до 2030 года

Мораторий на плановые проверки продлён до 2030 года постановлением Правительства №372. До этого срока проверки проводятся только в отношении:

Объектов чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда.

Опасных производственных объектов II класса опасности.

Гидротехнических сооружений II класса.

Большая часть субъектов малого бизнеса под эти категории не попадает, поэтому от плановых проверок они освобождены.

Вместо плановых проверок контролирующие органы могут проводить профилактические визиты. По их итогам инспектор вправе выдать предписание об устранении нарушений, но прямо применить штрафы в ходе самого визита нельзя.

Обязательный профилактический визит проводится только по поручению Президента или Правительства РФ — отказаться от него нельзя.

Продление моратория до 2030 года снижает административную нагрузку и даёт бизнесу больше определённости в долгосрочных планах.

Административные льготы

Для МСП действует упрощённый режим контроля и регулирования. Например:

По 44-ФЗ и 223-ФЗ госзаказчики обязаны размещать у МСП не менее 25% годового объёма закупок.

Малые и микропредприятия могут вести упрощённый бухучёт и сдавать сокращённую отчётность — баланс, отчёт о финансовых результатах и пояснения к ним.

Микропредприятия вправе отказаться от локальных нормативных актов по кадрам (ПВТР, положения об оплате труда, графики смен и прочее) и закрепить эти условия прямо в трудовом договоре по типовой форме.

ИП, микро- и малые предприятия могут не устанавливать лимит остатка наличных в кассе.

Эти меры снижают административную нагрузку и упрощают ведение бизнеса.

Где получать господдержку для бизнеса

Господдержку можно получить в виде льготных кредитов, субсидий, грантов или кешбэка за покупку российского оборудования. Вот где её искать: