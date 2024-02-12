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Маркетинговые стратегии для нового бизнеса: привлечение клиентов

Клиенты не приходят сами — даже если у вас отличный продукт. Их нужно привлекать и делать это системно. В статье — пошаговый план для предпринимателей: от поиска аудитории до выбора рекламных каналов с бюджетами. Разберём, что даёт быстрый результат, а что работает на перспективу.

09.09.2026
2097
2097

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Авторы

Коротко
Составьте портрет клиента и найдите своё отличие от конкурентов — то, что станет вашим УТП (уникальным торговым предложением). Это не «низкие цены», а конкретная польза: приедем в день обращения, вернём деньги за брак без чека. Точное предложение может сильно снизить цену заявки.
Каналы продвижения подбирают так: прямой спрос — Яндекс Директ, импульсный спрос — таргет ВКонтакте и блогеры, локальный бизнес — Яндекс Карты и 2ГИС. Раз в неделю анализируйте CTR, конверсию и цену клика, раз в месяц — CAC, LTV и ROMI. Если клиент обходится слишком дорого, стоит поменять канал.

С чего начать продвижение нового бизнеса

Прежде чем запускать продвижение, нужно разобраться, кому вы продаёте, что именно предлагаете и как клиент приходит к покупке. Иначе даже большой бюджет не принесёт результата. 

Кому продавать

Целевая аудитория — это люди с конкретными проблемами, которые решает ваш продукт. Чем точнее описание клиента, тем дешевле привлечение и выше конверсия в продажи.

Начните с базы: пол, возраст, доход, семейное положение, род занятий. Затем проблемы — что беспокоит, чего боится, что мешает. И только потом — мотивация: что хочет получить и какую выгоду ищет.

Как собрать информацию:

  1. Сформулируйте цель. Зачем вам данные: запустить сайт, выбрать каналы продвижения или скорректировать продукт. Это поможет не собирать лишнее.
  2. Изучите конкурентов. Как они представляют продукт, на какие боли клиентов делают акцент. Копировать чужую стратегию не стоит: ваш продукт и УТП могут привлекать другую аудиторию. 
  3. Соберите первичные данные. Яндекс Метрика покажет, кто заходит на сайт, CRM — историю покупок, аналитика соцсетей — интересы подписчиков. Но самый ценный источник — живые люди. Общаясь с покупателями напрямую, можно увидеть их реальные проблемы и мотивы.

Составить портрет клиента можно в бесплатном сервисе Точка Банк — получите отчёт с описанием аудитории, средним чеком и рекомендациями на основе обезличенных данных и статистики Росстата.

Что предлагать

Уникальное торговое предложение (УТП) — это не про «качество», «низкие цены» и «динамичную компанию», а про конкретную пользу, благодаря которой клиент выбирает именно ваш продукт. 

Чтобы придумать УТП, соберите все преимущества товара или услуги, изучите акценты конкурентов и найдите своё главное отличие. Оно должно выражаться простыми словами и решать проблему клиента.

Как клиент приходит к покупке

Воронка продаж — это путь клиента от первого касания с бизнесом до покупки. На каждом этапе часть людей отсеивается, задача маркетинга — их удерживать.

ЭтапЧто происходитКакие метрики смотреть
ОсведомлённостьЧеловек узнаёт о вас из рекламы, поисковика или по рекомендацииОхват, показы
ИнтересЗаходит на сайт, читает описание, подписывается на соцсетиПереходы, подписки
Изучение Сравнивает вас с конкурентамиВремя на сайте, просмотры страниц с ценами и отзывами
ПокупкаОформляет и оплачивает заказКоличество заявок, конверсия
УдержаниеВозвращается за повторной покупкой, рекомендует друзьямПовторные заказы, LTV (пожизненная ценность клиента)

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Комментарий эксперта

Нарисуйте свою воронку и посчитайте конверсию между этапами. Если из 1 000 посетителей сайта заявку оставляют 10 — конверсия 1%. Это точка роста: улучшите предложение, доработайте призыв к действию, добавьте отзывы, упростите форму заказа.

Евгения ГородиловаЕвгения Городилова
Евгения ГородиловаПродуктовый маркетолог Точка Банка

Каналы привлечения клиентов в России

КаналКому подходитБюджет на старте
Контекстная реклама в Яндекс ДиректУслуги и товары с прямым спросом: ремонт техники, доставка еды, юруслуги. Объявления видят те, кто уже ищет ваш товарОт 20 000 ₽/мес.
Таргет ВКонтактеТовары и услуги импульсного спроса с невысоким чеком (одежда, косметика, курсы) и локальный бизнес. Настроить таргет можно, например, по возрасту, интересам и географииОт 15 000 ₽/мес.
Маркетплейсы (WB, Ozon, Яндекс Маркет)Физические товары массового спроса. Быстрый способ проверить спрос без своего сайта и трафикаКомиссия 5–30% + старт от 30 000 ₽
АвитоУслуги, б/у товары, аренда, ремонт. Без платного продвижения объявление быстро теряет позицииОт 3 000 ₽/мес.
Геосервисы (Яндекс Карты, 2ГИС)Локальный бизнес: магазин у дома, кафе, салоны красоты. Клиенты ищут «рядом» и решают за минутыОт 3 000 ₽/мес.
Контент-маркетинг и SEOБизнес со сложным товаром и длительным циклом сделки. Нужно для повышения доверия и экспертизы, но результат даёт не сразуОт 100 000 ₽/мес.
Видеоконтент (VK Видео, RuTube, Дзен)Товары и услуги, которые можно показать: одежда, интерьер, косметика, дизайн От 10 000 ₽
Соцсети, email, мессенджерыУслуги и экспертные продукты с повторными продажами. Для email нужна база от 200–300 контактов, собранная с согласия клиентовОт 10 000 ₽/мес
БлогерыТовары импульсного спроса, стартапы, экспертные услуги От 1 000 ₽ (зависит от размера блогерской аудитории) 
Реферальные программыУслуги и товары с высоким LTV и повторными покупками. Работают, если можно легко делиться ссылкой или промокодомОт 500 ₽ за партнёрскую ссылку

Бесплатное продвижение бизнеса

Для рекламных кабинетов и приёма платежей нужен оформленный статус. Если его пока нет, зарегистрируйте бизнес бесплатно через Точка Банк — поможем выбрать форму и налоговый режим.

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Как бизнесу обеспечить онлайн-присутствие

Быть онлайн — не значит вложиться в дорогой портал и завести аккаунты на всех площадках. Достаточно базы: это сайт для сбора заявок, лендинг под флагманский продукт, страница в соцсети и профиль на онлайн-картах.

  1. Сайт — основной актив бизнеса в сети: здесь изучают продукт, читают о компании и делают заказ. Сгенерировать сайт под ваш запрос можно с помощью сервиса от Точка Банк.
  2. Лендинг подходит для одного товара или разовой акции, где всё коротко, ёмко, с призывом к действию. И сайт, и лендинг нужны для контекстной рекламы.
  3. Социальные сети — это официальное представительство бизнеса, куда приходят с вопросами и заказами. Относитесь к ним как к ресепшену: отвечайте быстро, вежливо и по делу. Полезный контент и обзоры добавляйте только тогда, когда налажены базовые процессы. 
  4. Профили в каталогах и на картах — обязательная база для локального бизнеса. Яндекс Карты и 2ГИС показывают, где находится компания, как она работает и что о ней говорят. Заполните профиль: адрес, часы работы, фото, цены, ссылка на сайт. 

Как анализировать результаты в продвижении нового бизнеса

Без аналитики не понять, какой канал приносит клиентов, а какой просто тратит бюджет. Настройте сбор данных с самого начала.

  1. Яндекс Метрика — бесплатный сервис для сайта: показывает, откуда приходят посетители, что смотрят и в какой момент уходят. 
  2. Яндекс Вордстат — анализ поисковых запросов: что, где и в каких объёмах ищут потенциальные клиенты.
  3. CRM-система (amoCRM, Битрикс24) — фиксирует каждое обращение и путь клиента от первого сообщения до покупки.
  4. Сервисы сквозной аналитики (Roistat, Calltouch) — собирают и объединяют данные из всех каналов и показывают, какой источник принёс продажу, а не просто клик.
  5. Рекламные кабинеты Яндекс Директ и VK Рекламы — встроенная аналитика по кампаниям: клики, показы, конверсии, стоимость заявки.

Комментарий эксперта

Сквозная аналитика связывает все каналы в одну картину: откуда пришёл клиент, что он делал на сайте и сколько в итоге заплатил. Это позволяет понять, какой канал реально приносит деньги, а не просто трафик. Кроме того, важно отслеживать, появляется ли бренд в ответах генеративного ИИ по релевантным запросам и в каком контексте.

Евгения ГородиловаЕвгения Городилова
Евгения ГородиловаПродуктовый маркетолог Точка Банка

Анализ — непрерывный процесс, который помогает вовремя скорректировать стратегию и вложить бюджет в то, что работает. Операционные показатели, такие как CTR, конверсия, CPC, необходимо отслеживать каждую неделю. Финансовые метрики — CAC, LTV, ROMI — можно смотреть раз в месяц.

ПоказательКак считаютЧто означает
CTR (click-through rate, кликабельность)(Клики ÷ показы) × 100%Попадает ли реклама в аудиторию
Конверсия(Целевые действия ÷ уникальные посетители) × 100%Какая доля посетителей оставляет заявку или совершает покупку
CPC (cost per click, цена клика)Расходы на рекламу ÷ число кликовСколько стоит один переход по объявлению
CAC (customer acquisition cost, стоимость привлечения клиента)Все расходы на маркетинг и продажи ÷ число новых клиентовВо сколько обходится один новый клиент
LTV (lifetime value, пожизненная ценность клиента)Средний чек × частота повторных покупок × срок работы с клиентомСколько денег клиент приносит бизнесу. Должен быть заметно выше CAC
ROMI (return on marketing investment, окупаемость маркетинга)(Валовая прибыль от маркетинга − расходы на маркетинг) ÷ расходы на маркетинг × 100%Сколько принёс каждый вложенный в маркетинг рубль

Финансовые показатели эффективности бизнеса

Как удержать клиентов

Удержать клиента в несколько раз дешевле, чем привлечь нового, поэтому работа с текущей базой должна быть встроена в стратегию с самого начала.

Программа лояльности. Правила должны считываться за несколько секунд. Например, каждая пятая чашка кофе бесплатно или круассан за отзыв. Сложные правила и мелкий шрифт отпугивают, а не привлекают.

Работа с отзывами. Отвечайте на всё — и на похвалу, и на негатив: благодарите, признавайте ошибки, предлагайте решения. Игнорирование плохих комментариев разрушает доверие быстрее, чем даже сам негатив. 

Анализ причин оттока клиентов. Фиксируйте, почему клиенты не возвращаются через опросы, данные из CRM, негативные отзывы, обратную связь от продавцов. Так можно выявить системные причины. Например, жалобы на медленную доставку, неудобный сайт, отсутствие нужного товара. 

Удержание клиентов: стратегии и инструменты

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Типичные ошибки при привлечении клиентов 

Если реклама не даёт результата, обычно дело в одной из системных ошибок.

Слишком широкая целевая аудитория. Пытаясь продавать «всем», бизнес не цепляет никого. Конкретный портрет клиента с его болями даёт более точные попадания и дешёвые заявки, чем общие фразы вроде «женщины 25–50 лет».

Размытое предложение. «Качественные услуги» или «большой опыт» — это не про конкретную компанию, а про всех. Клиент не понимает, зачем покупать и за что платить. 

Хаотичный выбор каналов. Попытки пробовать всё подряд без понимания, где находится аудитория, — способ слить бюджет. Начать стоит с 1–2 каналов, считать результат и вкладываться в то, что работает.

Игнорирование аналитики. Если смотреть только на количество заявок, не считая стоимость привлечения и маржинальность, можно получить много лидов, но продавать в убыток.

Отсутствие системы в работе с клиентами. Потерянные заявки, долгие ответы, отсутствие персонализации — прямые потери. CRM-система помогает не пропустить обращение и продать повторно.

Фокус только на новых клиентах. Повторные продажи приносят стабильный доход без дополнительных трат на рекламу. 

Игнорирование отзывов. Отзывы — решающий фактор для многих клиентов. Их стоит собирать и показывать на сайте, в соцсетях и на маркетплейсах, а также обязательно на них отвечать.

Вопросы по теме

Сколько стоит привлечение одного клиента?

Стоимость сильно зависит от канала и ниши. В Яндекс Директе клик стоит 10–300 ₽, заявка — 500–5 000 ₽. В таргетированной рекламе ВКонтакте заявка обходится в 100–2 000 ₽. Контент-маркетинг даёт дешёвый и стабильный трафик, но в него больше года придётся вкладываться без каких-либо видимых результатов.

Какой канал выбрать для малого бизнеса?

Для локального бизнеса — кафе, салонов, автосервисов — лучше всего работают геосервисы: Яндекс Карты и 2ГИС. Для товаров — маркетплейсы и Авито. Для услуг с высоким чеком — контекстная реклама и SEO. Лучше тестировать 2–3 канала одновременно и вкладываться в тот, где дешевле заявка.

Через сколько времени ждать результат?

Контекстная реклама и таргет дают первые заявки через 2–5 дней. SEO — через 2–3 месяца. Контент-маркетинг — через 6–12 месяцев при регулярных публикациях. Реферальная программа — через 1–2 месяца после запуска.

Нужен ли сайт на старте?

Не обязательно. Можно начать с карточки на Авито, профиля в Яндекс Картах или страницы в соцсетях. Но для роста и масштабирования сайт понадобится: он нужен для контекстной рекламы, сбора аналитики, SEO и контроля воронки продаж.

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