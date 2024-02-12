Коротко Каналы продвижения подбирают так: прямой спрос — Яндекс Директ, импульсный спрос — таргет ВКонтакте и блогеры, локальный бизнес — Яндекс Карты и 2ГИС. Раз в неделю анализируйте CTR, конверсию и цену клика, раз в месяц — CAC, LTV и ROMI. Если клиент обходится слишком дорого, стоит поменять канал.

Составьте портрет клиента и найдите своё отличие от конкурентов — то, что станет вашим УТП (уникальным торговым предложением). Это не «низкие цены», а конкретная польза: приедем в день обращения, вернём деньги за брак без чека. Точное предложение может сильно снизить цену заявки.

С чего начать продвижение нового бизнеса

Прежде чем запускать продвижение, нужно разобраться, кому вы продаёте, что именно предлагаете и как клиент приходит к покупке. Иначе даже большой бюджет не принесёт результата.

Кому продавать

Целевая аудитория — это люди с конкретными проблемами, которые решает ваш продукт. Чем точнее описание клиента, тем дешевле привлечение и выше конверсия в продажи.

Начните с базы: пол, возраст, доход, семейное положение, род занятий. Затем проблемы — что беспокоит, чего боится, что мешает. И только потом — мотивация: что хочет получить и какую выгоду ищет.

Как собрать информацию:

Сформулируйте цель. Зачем вам данные: запустить сайт, выбрать каналы продвижения или скорректировать продукт. Это поможет не собирать лишнее. Изучите конкурентов. Как они представляют продукт, на какие боли клиентов делают акцент. Копировать чужую стратегию не стоит: ваш продукт и УТП могут привлекать другую аудиторию. Соберите первичные данные. Яндекс Метрика покажет, кто заходит на сайт, CRM — историю покупок, аналитика соцсетей — интересы подписчиков. Но самый ценный источник — живые люди. Общаясь с покупателями напрямую, можно увидеть их реальные проблемы и мотивы.

Составить портрет клиента можно в бесплатном сервисе Точка Банк — получите отчёт с описанием аудитории, средним чеком и рекомендациями на основе обезличенных данных и статистики Росстата.

Получить отчёт по портрету клиента

Что предлагать

Уникальное торговое предложение (УТП) — это не про «качество», «низкие цены» и «динамичную компанию», а про конкретную пользу, благодаря которой клиент выбирает именно ваш продукт.

Чтобы придумать УТП, соберите все преимущества товара или услуги, изучите акценты конкурентов и найдите своё главное отличие. Оно должно выражаться простыми словами и решать проблему клиента.

Как клиент приходит к покупке

Воронка продаж — это путь клиента от первого касания с бизнесом до покупки. На каждом этапе часть людей отсеивается, задача маркетинга — их удерживать.

Этап Что происходит Какие метрики смотреть Осведомлённость Человек узнаёт о вас из рекламы, поисковика или по рекомендации Охват, показы Интерес Заходит на сайт, читает описание, подписывается на соцсети Переходы, подписки Изучение Сравнивает вас с конкурентами Время на сайте, просмотры страниц с ценами и отзывами Покупка Оформляет и оплачивает заказ Количество заявок, конверсия Удержание Возвращается за повторной покупкой, рекомендует друзьям Повторные заказы, LTV (пожизненная ценность клиента)

Комментарий эксперта Нарисуйте свою воронку и посчитайте конверсию между этапами. Если из 1 000 посетителей сайта заявку оставляют 10 — конверсия 1%. Это точка роста: улучшите предложение, доработайте призыв к действию, добавьте отзывы, упростите форму заказа.

Евгения Городилова Продуктовый маркетолог Точка Банка

Каналы привлечения клиентов в России

Канал Кому подходит Бюджет на старте Контекстная реклама в Яндекс Директ Услуги и товары с прямым спросом: ремонт техники, доставка еды, юруслуги. Объявления видят те, кто уже ищет ваш товар От 20 000 ₽/мес. Таргет ВКонтакте Товары и услуги импульсного спроса с невысоким чеком (одежда, косметика, курсы) и локальный бизнес. Настроить таргет можно, например, по возрасту, интересам и географии От 15 000 ₽/мес. Маркетплейсы (WB, Ozon, Яндекс Маркет) Физические товары массового спроса. Быстрый способ проверить спрос без своего сайта и трафика Комиссия 5–30% + старт от 30 000 ₽ Авито Услуги, б/у товары, аренда, ремонт. Без платного продвижения объявление быстро теряет позиции От 3 000 ₽/мес. Геосервисы (Яндекс Карты, 2ГИС) Локальный бизнес: магазин у дома, кафе, салоны красоты. Клиенты ищут «рядом» и решают за минуты От 3 000 ₽/мес. Контент-маркетинг и SEO Бизнес со сложным товаром и длительным циклом сделки. Нужно для повышения доверия и экспертизы, но результат даёт не сразу От 100 000 ₽/мес. Видеоконтент (VK Видео, RuTube, Дзен) Товары и услуги, которые можно показать: одежда, интерьер, косметика, дизайн От 10 000 ₽ Соцсети, email, мессенджеры Услуги и экспертные продукты с повторными продажами. Для email нужна база от 200–300 контактов, собранная с согласия клиентов От 10 000 ₽/мес Блогеры Товары импульсного спроса, стартапы, экспертные услуги От 1 000 ₽ (зависит от размера блогерской аудитории) Реферальные программы Услуги и товары с высоким LTV и повторными покупками. Работают, если можно легко делиться ссылкой или промокодом От 500 ₽ за партнёрскую ссылку

Для рекламных кабинетов и приёма платежей нужен оформленный статус. Если его пока нет, зарегистрируйте бизнес бесплатно через Точка Банк — поможем выбрать форму и налоговый режим.

Как бизнесу обеспечить онлайн-присутствие

Быть онлайн — не значит вложиться в дорогой портал и завести аккаунты на всех площадках. Достаточно базы: это сайт для сбора заявок, лендинг под флагманский продукт, страница в соцсети и профиль на онлайн-картах.

Сайт — основной актив бизнеса в сети: здесь изучают продукт, читают о компании и делают заказ. — основной актив бизнеса в сети: здесь изучают продукт, читают о компании и делают заказ. Сгенерировать сайт под ваш запрос можно с помощью сервиса от Точка Банк. Лендинг подходит для одного товара или разовой акции, где всё коротко, ёмко, с призывом к действию. И сайт, и лендинг нужны для контекстной рекламы. подходит для одного товара или разовой акции, где всё коротко, ёмко, с призывом к действию. И сайт, и лендинг нужны для контекстной рекламы. Социальные сети — это официальное представительство бизнеса, куда приходят с вопросами и заказами. Относитесь к ним как к ресепшену: отвечайте быстро, вежливо и по делу. Полезный контент и обзоры добавляйте только тогда, когда налажены базовые процессы. Профили в каталогах и на картах — обязательная база для локального бизнеса. Яндекс Карты и 2ГИС показывают, где находится компания, как она работает и что о ней говорят. Заполните профиль: адрес, часы работы, фото, цены, ссылка на сайт.

Как анализировать результаты в продвижении нового бизнеса

Без аналитики не понять, какой канал приносит клиентов, а какой просто тратит бюджет. Настройте сбор данных с самого начала.

Яндекс Метрика — бесплатный сервис для сайта: показывает, откуда приходят посетители, что смотрят и в какой момент уходят. Яндекс Вордстат — анализ поисковых запросов: что, где и в каких объёмах ищут потенциальные клиенты. CRM-система (amoCRM, Битрикс24) — фиксирует каждое обращение и путь клиента от первого сообщения до покупки. Сервисы сквозной аналитики (Roistat, Calltouch) — собирают и объединяют данные из всех каналов и показывают, какой источник принёс продажу, а не просто клик. Рекламные кабинеты Яндекс Директ и VK Рекламы — встроенная аналитика по кампаниям: клики, показы, конверсии, стоимость заявки.

Комментарий эксперта Сквозная аналитика связывает все каналы в одну картину: откуда пришёл клиент, что он делал на сайте и сколько в итоге заплатил. Это позволяет понять, какой канал реально приносит деньги, а не просто трафик. Кроме того, важно отслеживать, появляется ли бренд в ответах генеративного ИИ по релевантным запросам и в каком контексте. Евгения Городилова Продуктовый маркетолог Точка Банка

Анализ — непрерывный процесс, который помогает вовремя скорректировать стратегию и вложить бюджет в то, что работает. Операционные показатели, такие как CTR, конверсия, CPC, необходимо отслеживать каждую неделю. Финансовые метрики — CAC, LTV, ROMI — можно смотреть раз в месяц.

Показатель Как считают Что означает CTR (click-through rate, кликабельность) (Клики ÷ показы) × 100% Попадает ли реклама в аудиторию Конверсия (Целевые действия ÷ уникальные посетители) × 100% Какая доля посетителей оставляет заявку или совершает покупку CPC (cost per click, цена клика) Расходы на рекламу ÷ число кликов Сколько стоит один переход по объявлению CAC (customer acquisition cost, стоимость привлечения клиента) Все расходы на маркетинг и продажи ÷ число новых клиентов Во сколько обходится один новый клиент LTV (lifetime value, пожизненная ценность клиента) Средний чек × частота повторных покупок × срок работы с клиентом Сколько денег клиент приносит бизнесу. Должен быть заметно выше CAC ROMI (return on marketing investment, окупаемость маркетинга) (Валовая прибыль от маркетинга − расходы на маркетинг) ÷ расходы на маркетинг × 100% Сколько принёс каждый вложенный в маркетинг рубль

Как удержать клиентов

Удержать клиента в несколько раз дешевле, чем привлечь нового, поэтому работа с текущей базой должна быть встроена в стратегию с самого начала.

Программа лояльности. Правила должны считываться за несколько секунд. Например, каждая пятая чашка кофе бесплатно или круассан за отзыв. Сложные правила и мелкий шрифт отпугивают, а не привлекают.

Работа с отзывами. Отвечайте на всё — и на похвалу, и на негатив: благодарите, признавайте ошибки, предлагайте решения. Игнорирование плохих комментариев разрушает доверие быстрее, чем даже сам негатив.

Анализ причин оттока клиентов. Фиксируйте, почему клиенты не возвращаются через опросы, данные из CRM, негативные отзывы, обратную связь от продавцов. Так можно выявить системные причины. Например, жалобы на медленную доставку, неудобный сайт, отсутствие нужного товара.

Типичные ошибки при привлечении клиентов

Если реклама не даёт результата, обычно дело в одной из системных ошибок.

Слишком широкая целевая аудитория. Пытаясь продавать «всем», бизнес не цепляет никого. Конкретный портрет клиента с его болями даёт более точные попадания и дешёвые заявки, чем общие фразы вроде «женщины 25–50 лет».

Размытое предложение. «Качественные услуги» или «большой опыт» — это не про конкретную компанию, а про всех. Клиент не понимает, зачем покупать и за что платить.

Хаотичный выбор каналов. Попытки пробовать всё подряд без понимания, где находится аудитория, — способ слить бюджет. Начать стоит с 1–2 каналов, считать результат и вкладываться в то, что работает.

Игнорирование аналитики. Если смотреть только на количество заявок, не считая стоимость привлечения и маржинальность, можно получить много лидов, но продавать в убыток.

Отсутствие системы в работе с клиентами. Потерянные заявки, долгие ответы, отсутствие персонализации — прямые потери. CRM-система помогает не пропустить обращение и продать повторно.

Фокус только на новых клиентах. Повторные продажи приносят стабильный доход без дополнительных трат на рекламу.