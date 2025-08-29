Массажный кабинет: легальное открытие и лицензирование

Лицензия на массаж нужна не всегда. Всё зависит от того, какие услуги вы будете предлагать — медицинские или немедицинские.

Точка Банк расскажет, как законно открыть массажный кабинет в 2026 году. А также разберёт, когда нужна лицензия, какие документы и требования к помещению обязательны.

Коротко Медицинский массаж требует лицензии. К нему относятся: любой массаж всего тела, головы, лица, шеи, спины, суставов, восстановление после травм и операций, лечение заболеваний позвоночника. Даже если вы называете процедуру «релакс», но используете для лечения, — это медуслуга, на которую нужна лицензия.

Для немедицинского массажа лицензия не нужна. Это спа, расслабляющий, антицеллюлитный и эстетический массаж. Достаточно зарегистрировать ИП или оформить самозанятость — и можно работать легально.

Массаж без лицензии: когда это законно

В России массаж делится на два типа — медицинский и немедицинский. От этого зависит, нужна ли лицензия.

Без лицензии можно работать, если массаж не связан с лечением или восстановлением после травм. То есть вы работаете только со здоровыми людьми, а процедуры направлены на расслабление, уход за телом или внешний вид.

К немедицинским видам относятся:

Спа-массаж.

Расслабляющий.

Антицеллюлитный.

Спортивный для подготовки мышц, но не для реабилитации.

Эстетический массаж для кожи и фигуры.

Например, если вы открываете кабинет и предлагаете клиентам антицеллюлитный или спа-массаж, лицензия не нужна. Но как только вы начнёте рекламировать услуги вроде «массажа при остеохондрозе» или «восстановления после травмы», это уже медицинская услуга, и без лицензии работать нельзя.

Когда лицензия необходима: виды массажа

Лицензия обязательна для тех процедур, которые Минздрав прямо относит к медицинским. Это закреплено в постановлении Правительства №852 и Номенклатуре медицинских услуг.

К медицинскому массажу относятся:

Общий массаж всего тела.

Массаж лица, головы, шеи и воротниковой зоны.

Массаж спины, конечностей и суставов.

Процедуры для восстановления после травм и операций.

Массаж при заболеваниях позвоночника, суставов и нервной системы.

Во всех этих случаях услуги приравниваются к медицинской помощи. Для их оказания предприниматель обязан зарегистрировать бизнес как ИП или ООО и получить медицинскую лицензию.

ВАЖНО Даже если процедура называется иначе — «релакс», «тайский», «коррекция осанки», но по сути используется для лечения или реабилитации, она автоматически попадает в категорию медицинских, и без лицензии работать нельзя.

Какие есть требования для получения лицензии

Главные требования к лицензиату:

Помещение должно подходить под санитарные нормы и быть в собственности или в аренде.

Оборудование должно иметь регистрационные удостоверения Минздрава.

В штате должны работать специалисты с медицинским образованием и действующими дипломами.

Руководитель или главный врач обязан иметь профильное образование и подтверждённый стаж.

Персонал должен регулярно проходить повышение квалификации — минимум раз в пять лет.

В организации должен быть внутренний контроль качества оказания услуг.

Какую форму регистрации выбрать

Выбор формы регистрации бизнеса зависит от того, какие услуги вы собираетесь оказывать и как хотите строить бизнес:

Самозанятость . Подходит только для немедицинских услуг — это спа, расслабляющий или косметический массаж. Работаете один, без сотрудников. Лицензия не нужна, но медицинский массаж делать нельзя.

ИП . Этот вариант подходит как для немедицинского массажа без лицензии, так и для медицинского, где лицензия нужна. Например, если есть медицинское образование и вы хотите работать сами — можно оформить лицензию и легально проводить медицинский массаж.

ООО. Удобно, если вы не массажист, но хотите открыть кабинет и нанять специалистов. Лицензия оформляется на организацию, а сотрудники должны иметь дипломы и сертификаты.

При выборе формы регистрации бизнеса стоит ещё учитывать налоги и ответственность. Самозанятый платит 4–6% с дохода, но работает только один. ИП отвечает по обязательствам всем своим имуществом. ООО более гибко в найме сотрудников, но требует ведения учёта и отчётности.

Документы для открытия массажного кабинета

Для начала нужно зарегистрировать бизнес. Если планируете только немедицинские массажи, можно стать самозанятым. Для этого достаточно пройти регистрацию через приложение «Мой налог» или портал «Госуслуги».

Если выбираете форму ИП, пакет документов небольшой:

Заявление по форме №Р21001.

Паспорт — если подаёте документы лично в налоговой.

Квитанция об оплате госпошлины 800 ₽ — если подаёте документы на бумаге, а не онлайн.

Заявление на УСН — если собираетесь сразу перейти на упрощёнку.

Если сразу не подать заявление о переходе на УСН, налоговая поставит ИП на общую систему налогообложения. А ОСНО для малого бизнеса невыгодна: нужно платить НДС, НДФЛ и вести бухучёт.

Для регистрации ООО список шире:

Заявление по форме №Р11001.

Устав ООО — индивидуальный или типовой.

Решение о создании общества — или протокол и учредительный договор, если учредителей несколько.

Копии паспортов учредителей — если сдаёте документы лично в налоговой, выписка из ЕГРЮЛ — если один из учредителей является юрлицом.

Квитанция об уплате госпошлины 4 000 ₽ — если подаёте документы на бумаге.

Заявление на УСН — если планируете работать на упрощённой системе.

Ещё лучше иметь на руках документы, подтверждающие юридический адрес. Например, согласие собственника на регистрацию ООО по его адресу или гарантийное письмо.

Важный момент: госпошлину платить не придётся, если регистрировать ИП или ООО онлайн с электронной подписью.

Дальше разберём, как получить лицензию на массаж, если она требуется.

Этапы получения лицензии на массаж

Процесс получения лицензии на медицинский массаж можно разделить на несколько шагов.

Шаг 1. Подготовить помещение

Кабинет должен быть безопасным и удобным как для клиентов, так и для персонала. На одного массажиста нужно минимум 8 м², оптимально 10–12 м² с учётом оборудования. Если специалистов несколько, у каждого должно быть отдельное пространство с перегородкой и шумоизоляцией.

По требованиям Роспотребнадзора в помещении обязательно должны быть:

Вентиляция с постоянным притоком свежего воздуха и температура 20–24 °С. Санузел с умывальником, горячей и холодной водой, мылом и полотенцем. Стены и пол из материалов, которые легко мыть и дезинфицировать. Спокойное освещение без резкого света, лучше дневное. Отделка в светлых тонах, чтобы создать расслабляющую атмосферу.

Это требования из СП 2.1.3678-20, и их проверяют при лицензировании, поэтому лучше заранее убедиться, что ваше помещение под них подходит.

Шаг 2. Приобрести оборудование

Для медицинского массажа важно не только закупить оборудование, но и подтвердить его статус как медизделия. На каждое оборудование должно быть регистрационное удостоверение Минздрава — без него лицензию не выдадут. Проверить наличие документа можно через реестр Росздравнадзора.

Минимальный набор включает:

Массажную мебель с регистрационным удостоверением (столы, стулья, шкафы для белья и инструментов).

Бестеневую лампу.

Устройство для дезинфекции и ультразвуковой очистки инструментов.

Очиститель воздуха или рециркулятор.

Холодильник для хранения медикаментов и масел.

Расходные материалы — простыни, полотенца, перчатки, антисептики.

После покупки всё оборудование нужно внести в федеральный реестр ЕГИСЗ: указать название, модель, производителя, серийный номер, дату выпуска и место установки.

Шаг 3. Предоставить информацию об организации

Когда помещение и оборудование готовы, нужно внести сведения о бизнесе в государственные реестры. Это делается через портал «Госуслуги» или региональный портал.

Указывают:

Форму собственности — ИП или ООО.

Адрес и регион, где работает кабинет.

Вид деятельности по приказу Минздрава.

Данные об учредителях и руководителе.

Дополнительно вносят сведения об оборудовании: название, модель, производитель, серийный номер, место установки. Эти данные должны совпадать с регистрационными удостоверениями.

Шаг 4. Передать информацию о сотрудниках

Все специалисты должны быть официально оформлены по трудовому договору. В массажном кабинете не допускается работа «по устной договорённости». В реестр ЕГИСЗ вносятся данные только по трудоустроенным работникам.

У каждого массажиста должны быть:

Диплом о медицинском образовании.

Действующая аккредитация специалиста.

Медицинская книжка с отметками о прохождении осмотров и прививках.

Руководитель кабинета или главный врач обязан подтвердить профильное образование и стаж. Повышение квалификации для медперсонала проводится не реже одного раза в пять лет.

При заполнении сведений в реестре указывают паспортные данные, СНИЛС, образование, стаж и должность. Эти данные проверяются Росздравнадзором на этапе лицензирования.

Шаг 5. Получить санитарно-эпидемиологическое заключение

СЭЗ подтверждает, что ваше помещение соответствует санитарным нормам. Без него лицензию не выдадут.

Перед проверкой убедитесь, что всё готово:

Ремонт завершён, поверхности легко мыть и дезинфицировать.

Установлены раковины с горячей и холодной водой.

Есть бактерицидные лампы.

Инвентарь промаркирован и используется только для кабинета.

Заключены договоры на вывоз медицинских отходов и стирку белья.

У сотрудников есть медицинские книжки.

Для получения заключения подают:

Заявление на выдачу СЭЗ.

Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Паспорт руководителя или доверенность.

Документы, подтверждающие полномочия заявителя.

Подать документы можно через портал «Госуслуги», по почте или лично. Рассмотрение занимает до 20 рабочих дней.

Шаг 6. Оформить медицинскую лицензию

Когда помещение, оборудование и сотрудники готовы, а СЭЗ на руках, можно подавать документы на лицензию.

Комиссия назначает проверку — часто её проводят онлайн. Инспектор просит показать кабинет и оборудование, сверяет регистрационные удостоверения. Проверка занимает около получаса и фиксируется на видео.

Пакет документов включает:

Заявление на лицензию.

Выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Выписку из ЕГРН или договор аренды.

Санитарно-эпидемиологическое заключение.

Подтверждение наличия оборудования и его документов.

Дипломы и подтверждение стажа сотрудников.

Сведения о штатном расписании и структуре.

Раньше для оформления требовалась госпошлина 7 500 ₽. Но до 31 декабря 2029 года платить её не нужно — это закреплено в пункте 9 постановления Правительства №353. Квитанцию прикладывать тоже не требуется.

Подать документы можно через портал «Госуслуги», лично в Росздравнадзор, почтой или через представителя. Решение принимают в течение 15 рабочих дней, а для организаций в ЗАТО — до 20 дней. Если комиссия выявит недочёты, дадут 30 дней на их исправление.

Бумажный документ сейчас не выдают — лицензия фиксируется в реестре, а выписку можно скачать онлайн на сайте Росздравнадзора.

Как проверить лицензию

Посмотреть, есть ли лицензия на медицинский массаж, можно на сайте Росздравнадзора по ИНН, ОГРН или номеру лицензии.

На сайте самой компании нужно опубликовать реквизиты и копию лицензии, а также разместить их в «уголке потребителя» в кабинете. Ещё клиент может запросить выписку из реестра лицензий — документ нужно будет предоставить по первому требованию.

Сколько стоит открыть массажный кабинет

Открытие массажного кабинета потребует разных вложений. Размер бюджета зависит от того, будете ли вы оказывать только спа-массаж или оформлять медицинскую лицензию, а также от состояния помещения и уровня оборудования.

Основные расходы:

Регистрация бизнеса — от 0 ₽ при подаче документов онлайн.

Аренда помещения — от 20 000 ₽ в месяц, зависит от города и района.

Ремонт и подготовка под санитарные нормы — от 100 000 ₽.

Мебель и массажное оборудование — 80 000–150 000 ₽.

Расходные материалы (масла, простыни, полотенца) — 20 000–30 000 ₽.

Реклама и сайт — 20 000–50 000 ₽.

Фонд зарплаты, если есть сотрудники, — от 100 000 ₽ в месяц.

Если нужен медицинский массаж с лицензией, добавятся затраты на СЭЗ, оформление документов и покупку оборудования как медицинских изделий. В среднем это может увеличить бюджет на 100 000–200 000 ₽.

Минимальный вариант — самозанятый или ИП без лицензии, работающий на дому или в арендуемом кабинете. В таком случае можно уложиться в 100 000–150 000 ₽. Полноценный кабинет с лицензией и персоналом потребует от 500 000 до 1 млн ₽.

Как продвигать массажный кабинет и привлекать клиентов

Даже если у вас хороший кабинет и отличные специалисты, без его продвижения клиентов будет мало. В 2026 году важнее всего присутствие в онлайне и сарафанное радио.

Рабочие способы привлечения клиентов:

Зарегистрируйте кабинет на Яндекс Картах и 2ГИС, чтобы вас было легко найти.

Сделайте простой сайт или лендинг с описанием услуг и цен.

Ведите страницу в соцсетях, выкладывайте фото, отзывы и короткие видео о процедурах.

Просите клиентов оставлять отзывы — это повышает доверие.

Запускайте рекламу в Яндекс Директе и ВКонтакте на аудиторию вашего района.

Предлагайте акции для новых клиентов и бонусы постоянным.

Хорошо работает сотрудничество с фитнес-центрами, салонами красоты и врачами, которые могут рекомендовать ваш кабинет. А главное — качественный сервис. Один довольный клиент часто приводит сразу несколько новых.

Как получить «корочку» массажиста

Чтобы работать официально и делать медицинский массаж, нужны не только курсы, но и медицинское образование. Это закреплено в Номенклатуре медуслуг и в Положении о лицензировании.

Есть два пути:

Среднее или высшее медобразование . Подойдут, например, колледжи по направлениям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Физиотерапия» или медицинский вуз. Уже на этой базе можно пройти подготовку по массажу.

Профессиональная переподготовка. Для тех, у кого диплом медика уже есть. Курсы обычно длятся от 250 часов и дольше. По итогам выдают диплом установленного образца.

После обучения обязательна аккредитация специалиста. Это экзамен, который подтверждает квалификацию. Без аккредитации работать по медицинской лицензии нельзя. Каждые пять лет нужно проходить повышение квалификации.

Если у вас нет медицинского образования, можно окончить краткосрочные курсы и получить сертификат массажиста. Но такие документы дают право только на немедицинские услуги — спа, косметический или расслабляющий массаж. Лечебные процедуры без медицинского диплома и аккредитации проводить нельзя.

Какие предусмотрены штрафы за нарушения

Последствия работы без лицензии серьёзные. Если проверка найдёт у вас медицинские услуги без разрешения, штрафа не избежать.

Размер штрафов по статье 14.1 КоАП РФ:

Физлица — 2 000–2 500 ₽.

ИП — 4 000–5 000 ₽.

Компании — 40 000–50 000 ₽.

Оборудование могут конфисковать, а кабинет закрыть до 90 дней.