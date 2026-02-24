Мебельный бизнес: как открыть производство мебели с нуля

Коротко В обоих случаях наценка на корпусную мебель начинается от 60–80%. Главное — заранее просчитать точку безубыточности и заложить запас денег на 2–3 месяца. Цикл сделки может растянуться на несколько недель, и без финансовой подушки на аренду, зарплаты и текущие расходы легко попасть в кассовый разрыв. Мебельный бизнес можно начать в двух форматах. Первый — сборка под заказ с вложениями от 300 000 ₽. Распил отдаёте подрядчикам, сами занимаетесь замерами и монтажом. Второй — полноценное производство с бюджетом от 3 млн ₽. Нужны станки, помещение от 100 м² и персонал, зато маржа выше.

Выгодно ли открывать собственное производство мебели

Спрос на мебель стабильный. Люди переезжают, делают ремонт, обставляют квартиры и офисы. Кухни, шкафы и кровати нужны всегда. После ухода крупных сетей рынок освободился — часть покупателей теперь ищет локальных производителей.

Почему небольшому цеху проще зарабатывать:

Индивидуальные заказы . Многим нужна мебель «под размер»: чтобы шкаф встал в нишу, а кухня подошла под конкретную планировку. Крупные фабрики работают по стандартам, а малый цех может подстроиться.

Хорошая наценка . В корпусной мебели наценка на материалы часто начинается от 60–80%. В более сложных изделиях — выше. При грамотных расчётах производство может давать стабильную прибыль.

Гибкость. Малый бизнес быстрее меняет ассортимент. Появился новый тренд — можно добавить его в линейку без долгих согласований.

Важно понимать: конкурировать только ценой сложно. Клиенты чаще выбирают тех, кто работает аккуратно, соблюдает сроки и отвечает за результат.

А чтобы вызывать доверие и брать заказы без лишних сомнений со стороны клиента, важно с самого начала работать официально — зарегистрировать бизнес и выстроить процессы так, чтобы всё было прозрачно и понятно.

Сколько денег нужно для запуска производства

Сумма зависит от формата. Можно начать с простой сборки под заказ и вложить минимум, а можно сразу открывать полноценный цех с инвестициями от 3 млн ₽.

Сборка мебели Полноценный цех Стартовые вложения От 300 000 ₽ От 3 млн ₽ Суть формата Распил и кромление заказываются у подрядчиков, работа — замеры, сборка и монтаж Все этапы производства выполняются самостоятельно Оборудование Достаточно ручного инструмента и компьютера Нужны станки, вытяжка, подготовленный цех Помещение Небольшое помещение или гараж Площадь от 100 м² с нормальной электрикой Персонал Можно работать одному или с помощником Понадобятся рабочие и технолог Контроль качества Частично зависит от подрядчиков Полный контроль на всех этапах Маржа Ниже, так как часть работы отдаётся на сторону Выше за счёт полного цикла сборки Риски Меньше вложений — ниже финансовый риск Больше затрат и постоянных расходов

Помимо оборудования и аренды, в бюджете стоит предусмотреть запас минимум на 2–3 месяца работы: зарплаты, рекламу и текущие расходы. Первые заказы могут появиться не сразу. Финансовая подушка помогает пройти стартовый период без остановки производства.

Пошаговая инструкция по открытию производства мебели

После оценки вложений важно понять, с чего начинать и в каком порядке действовать.

Шаг 1. Выбор ниши и формата работы

Главная ошибка на старте — пытаться делать всё сразу. Кухни, диваны, столы, шкафы — так легко распылить бюджет и запутаться в рекламе. Лучше выбрать одно направление и сосредоточиться на нём.

Популярные варианты:

Кухни и шкафы — большой спрос, но высокая конкуренция.

Детская мебель — выше требования к качеству.

Мебель для бизнеса — важны сроки и объёмы.

Дизайнерская мебель — меньше массового спроса, но выше наценка и работа под заказ.

На старте бизнеса чаще выбирают формат сборки. Распил и кромление заказывают у подрядчиков, а в работе остаются замеры, проектирование, сверление и установка.

Плюс такого подхода — не нужно вкладываться в дорогие станки. Расходы появляются только при наличии заказов. Если спрос стабильный и объём заказов растёт, можно постепенно переходить к собственному производству.

Шаг 2. Составление бизнес-плана

На этом этапе нужно понять, будет ли производство приносить прибыль. Прежде чем считать, собирают исходные данные.

Стоимость материалов и фурнитуры Средние зарплаты мастеров Цены на распил и кромление Цены конкурентов в регионе Аренда помещения Стоимость рекламы и основные каналы привлечения клиентов

После этого можно считать:

Расходы . Постоянные — аренда, связь, реклама, оклад. Их нужно платить каждый месяц. Переменные — материалы и работа мастеров. Они зависят от количества заказов.

Прибыль с одного изделия. Из цены вычитаются материалы и прямые затраты. Оставшаяся сумма покрывает постоянные расходы и формирует прибыль.

Точка безубыточности. Если постоянные расходы — 100 000 ₽ в месяц, а с одного шкафа после всех прямых затрат остаётся 20 000 ₽, нужно минимум пять заказов, чтобы покрыть расходы.

Отдельно важно учитывать кассовые разрывы. В мебели цикл сделки может занимать несколько недель: предоплата уходит на материалы, окончательный расчёт приходит после установки. Нужно заранее понимать, хватит ли средств на аренду и зарплаты в этот период.

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Шаг 3. Регистрация бизнеса

Чтобы производить мебель и работать официально, бизнес нужно зарегистрировать:

ИП — подходит, если производство запускается одним человеком или с небольшим штатом. Регистрация простая, отчётность легче, расходов на обслуживание меньше. Такой вариант часто выбирают для старта сборочного цеха или небольшого производства корпусной мебели.

ООО — выбирают, если есть партнёры или планируется работа с крупными заказчиками: застройщиками, торговыми сетями, офисами. Такой формат удобнее для участия в тендерах и масштабирования бизнеса. Чаще подходит для полноценного производственного цеха.

Зарегистрировать ИП или ООО можно онлайн через сайт ФНС, «Госуслуги» или с помощью Точка Банк. После регистрации откройте расчётный счёт, чтобы принимать оплату и работать официально.

Шаг 4. Поиск поставщиков материалов и фурнитуры

Без надёжных поставщиков производство не запустится. Нужно заранее понять, где покупать ЛДСП, фасады и фурнитуру и на каких условиях.

Сравниваются цены, сроки поставки и наличие товара на складе. Один и тот же материал у разных компаний может стоить по-разному. Также важно уточнить минимальный объём заказа и условия возврата брака.

Лучше работать с 2–3 поставщиками. Если один задержит поставку, производство не остановится.

По возможности стоит выбирать поставщиков ближе к цеху. Это снижает расходы на доставку и ускоряет работу.

Шаг 5. Поиск и подготовка помещения

Для сборочного производства не нужен большой ангар. Подойдёт гараж, сухой подвал или небольшое помещение в промзоне.

На что обратить внимание:

Площадь . От 30–50 м² достаточно для одного большого сборочного стола, стеллажа с фурнитурой и зоны хранения готовых заказов перед установкой.

Сухость и тепло . В сыром помещении материалы могут разбухнуть и потерять форму. Цех должен быть сухим и отапливаемым в холодное время года.

Освещение . Свет должен быть ярким и равномерным — так проще работать и контролировать качество. В полутёмном помещении легко не заметить скол или царапину.

Логистика. К помещению должен свободно подъезжать грузовой автомобиль, чтобы разгрузка материалов и отгрузка готовой мебели проходили без лишних сложностей.

Для полноценного производства требований больше. Нужны площадь от 100 м², подключение 380 В и место под станки и вытяжку. Также важно разделить зоны: где хранится материал, где пилят, где собирают и где стоит готовая мебель перед отгрузкой.

Шаг 6. Закупка оборудования и организация цеха

В сборочном формате в цехе выполняется присадка и предварительная сборка деталей. Главная задача — сделать всё ровно и без перекосов.

Для работы понадобятся:

Кондукторы и шаблоны для точного сверления.

Дрель и шуруповёрт.

Струбцины для фиксации деталей.

Рулетка и угольник для проверки геометрии.

Торцовочная пила или ручная циркулярка для подрезки.

Промышленный пылесос для уборки пыли.

Основа цеха — большой ровный сборочный стол. На нём собирают модули, проверяют геометрию и подгоняют детали. Стол должен быть устойчивым и без перепадов по уровню. Поверхность лучше закрыть ковролином или плотным войлоком.

Инструмент для монтажа (перфоратор, лазерный уровень и крепёж) используется уже на объекте у клиента. Его лучше хранить отдельно, чтобы в цехе не было лишнего беспорядка.

Если планируется полноценное производство, требования к оборудованию другие. Понадобятся форматно-раскроечный и кромкооблицовочный станки, вытяжка для стружки и больше пространства под рабочие зоны. В этом случае цех превращается уже не в место сборки, а в полноценную производственную линию.

Шаг 7. Подбор ключевого персонала

Вначале можно работать одному или с напарником. Один занимается замерами, общается с клиентами и контролирует заказы, второй помогает со сборкой и монтажом. Для небольшого объёма этого достаточно.

Когда заказов становится больше, работать вдвоём уже сложно. Появляются задержки и усталость. В этот момент имеет смысл нанять мастера в цех и отдельного монтажника.

При переходе к полноценному производству нужны станочник для работы на оборудовании, технолог для контроля процессов и кладовщик для учёта материалов.

Шаг 8. Настройка процесса и контроль качества

Производство должно идти по одному и тому же сценарию. Каждый заказ проходит одинаковые этапы:

Замер → проект → заказ материалов → сборка → проверка → монтаж.

Проверять мебель нужно до того, как она уедет к клиенту. После сборки нужно убедиться, что:

Детали собраны ровно.

Фасады не перекошены.

Петли и направляющие работают нормально.

Нет сколов и царапин.

Когда в работе есть порядок, ошибок становится меньше. А меньше ошибок — меньше переделок, лишних расходов и негативных отзывов.

Шаг 9. Запуск продаж и привлечение клиентов

Для старта подойдут простые каналы привлечения клиентов:

Объявления на Авито и других площадках.

Страница в соцсетях с фото выполненных работ.

Рекомендации знакомых и бывших клиентов.

В мебельном бизнесе важно портфолио. Люди смотрят на готовые проекты и принимают решение. Поэтому первые проекты нужно делать аккуратно и обязательно фотографировать.

Когда заказов станет больше, можно подключать платную рекламу и работать с дизайнерами или строительными бригадами.

Типичные ошибки и как их избежать