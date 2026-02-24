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Мебельный бизнес: как открыть производство мебели с нуля

Мебельное производство выглядит понятным бизнесом: есть спрос, есть клиенты, есть понятный продукт. Но когда дело доходит до запуска, появляются вопросы: сколько нужно денег, какой формат выбрать и как не уйти в минус в первые месяцы.

Точка Банк разберёт, выгодно ли открывать мебельный цех, сколько денег нужно для запуска, с чего начать, как зарегистрировать бизнес и избежать типичных ошибок.

24.02.2026
1071
1071

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Коротко
Мебельный бизнес можно начать в двух форматах. Первый — сборка под заказ с вложениями от 300 000 ₽. Распил отдаёте подрядчикам, сами занимаетесь замерами и монтажом. Второй — полноценное производство с бюджетом от 3 млн ₽. Нужны станки, помещение от 100 м² и персонал, зато маржа выше.
В обоих случаях наценка на корпусную мебель начинается от 60–80%. Главное — заранее просчитать точку безубыточности и заложить запас денег на 2–3 месяца. Цикл сделки может растянуться на несколько недель, и без финансовой подушки на аренду, зарплаты и текущие расходы легко попасть в кассовый разрыв.

Выгодно ли открывать собственное производство мебели

Спрос на мебель стабильный. Люди переезжают, делают ремонт, обставляют квартиры и офисы. Кухни, шкафы и кровати нужны всегда. После ухода крупных сетей рынок освободился — часть покупателей теперь ищет локальных производителей.

Почему небольшому цеху проще зарабатывать:

  • Индивидуальные заказы. Многим нужна мебель «под размер»: чтобы шкаф встал в нишу, а кухня подошла под конкретную планировку. Крупные фабрики работают по стандартам, а малый цех может подстроиться. 
  • Хорошая наценка. В корпусной мебели наценка на материалы часто начинается от 60–80%. В более сложных изделиях — выше. При грамотных расчётах производство может давать стабильную прибыль.
  • Гибкость. Малый бизнес быстрее меняет ассортимент. Появился новый тренд — можно добавить его в линейку без долгих согласований.

Важно понимать: конкурировать только ценой сложно. Клиенты чаще выбирают тех, кто работает аккуратно, соблюдает сроки и отвечает за результат.

А чтобы вызывать доверие и брать заказы без лишних сомнений со стороны клиента, важно с самого начала работать официально — зарегистрировать бизнес и выстроить процессы так, чтобы всё было прозрачно и понятно.

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Сколько денег нужно для запуска производства

Сумма зависит от формата. Можно начать с простой сборки под заказ и вложить минимум, а можно сразу открывать полноценный цех с инвестициями от 3 млн ₽.

Сборка мебелиПолноценный цех
Стартовые вложенияОт 300 000 ₽От 3 млн ₽
Суть форматаРаспил и кромление заказываются у подрядчиков, работа — замеры, сборка и монтажВсе этапы производства выполняются самостоятельно
ОборудованиеДостаточно ручного инструмента и компьютераНужны станки, вытяжка, подготовленный цех
ПомещениеНебольшое помещение или гаражПлощадь от 100 м² с нормальной электрикой
ПерсоналМожно работать одному или с помощникомПонадобятся рабочие и технолог
Контроль качестваЧастично зависит от подрядчиковПолный контроль на всех этапах
МаржаНиже, так как часть работы отдаётся на сторонуВыше за счёт полного цикла сборки
РискиМеньше вложений — ниже финансовый рискБольше затрат и постоянных расходов

Помимо оборудования и аренды, в бюджете стоит предусмотреть запас минимум на 2–3 месяца работы: зарплаты, рекламу и текущие расходы. Первые заказы могут появиться не сразу. Финансовая подушка помогает пройти стартовый период без остановки производства.

Пошаговая инструкция по открытию производства мебели

После оценки вложений важно понять, с чего начинать и в каком порядке действовать.

Как открыть бизнес: полное руководство

Шаг 1. Выбор ниши и формата работы

Главная ошибка на старте — пытаться делать всё сразу. Кухни, диваны, столы, шкафы — так легко распылить бюджет и запутаться в рекламе. Лучше выбрать одно направление и сосредоточиться на нём.

Популярные варианты:

  • Кухни и шкафы — большой спрос, но высокая конкуренция.
  • Детская мебель — выше требования к качеству.
  • Мебель для бизнеса — важны сроки и объёмы.
  • Дизайнерская мебель — меньше массового спроса, но выше наценка и работа под заказ.

На старте бизнеса чаще выбирают формат сборки. Распил и кромление заказывают у подрядчиков, а в работе остаются замеры, проектирование, сверление и установка.

Плюс такого подхода — не нужно вкладываться в дорогие станки. Расходы появляются только при наличии заказов. Если спрос стабильный и объём заказов растёт, можно постепенно переходить к собственному производству.

Производственный бизнес: как найти свою нишу и стартовать

Шаг 2. Составление бизнес-плана

На этом этапе нужно понять, будет ли производство приносить прибыль. Прежде чем считать, собирают исходные данные.

Стоимость материалов и фурнитурыСредние зарплаты мастеров
Цены на распил и кромлениеЦены конкурентов в регионе
Аренда помещенияСтоимость рекламы и основные каналы привлечения клиентов

После этого можно считать:

  • Расходы. Постоянные — аренда, связь, реклама, оклад. Их нужно платить каждый месяц. Переменные — материалы и работа мастеров. Они зависят от количества заказов.
  • Прибыль с одного изделия. Из цены вычитаются материалы и прямые затраты. Оставшаяся сумма покрывает постоянные расходы и формирует прибыль.
  • Точка безубыточности. Если постоянные расходы — 100 000 ₽ в месяц, а с одного шкафа после всех прямых затрат остаётся 20 000 ₽, нужно минимум пять заказов, чтобы покрыть расходы.

Отдельно важно учитывать кассовые разрывы. В мебели цикл сделки может занимать несколько недель: предоплата уходит на материалы, окончательный расчёт приходит после установки. Нужно заранее понимать, хватит ли средств на аренду и зарплаты в этот период.

Что такое бизнес-план и как его составить

Бизнес-план для производства мебели

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Шаг 3. Регистрация бизнеса

Чтобы производить мебель и работать официально, бизнес нужно зарегистрировать:

  • ИП — подходит, если производство запускается одним человеком или с небольшим штатом. Регистрация простая, отчётность легче, расходов на обслуживание меньше. Такой вариант часто выбирают для старта сборочного цеха или небольшого производства корпусной мебели.
  • ООО — выбирают, если есть партнёры или планируется работа с крупными заказчиками: застройщиками, торговыми сетями, офисами. Такой формат удобнее для участия в тендерах и масштабирования бизнеса. Чаще подходит для полноценного производственного цеха.

Зарегистрировать ИП или ООО можно онлайн через сайт ФНС, «Госуслуги» или с помощью Точка Банк. После регистрации откройте расчётный счёт, чтобы принимать оплату и работать официально.

Какую систему налогообложения выбрать

Шаг 4. Поиск поставщиков материалов и фурнитуры

Без надёжных поставщиков производство не запустится. Нужно заранее понять, где покупать ЛДСП, фасады и фурнитуру и на каких условиях.

Сравниваются цены, сроки поставки и наличие товара на складе. Один и тот же материал у разных компаний может стоить по-разному. Также важно уточнить минимальный объём заказа и условия возврата брака.

Лучше работать с 2–3 поставщиками. Если один задержит поставку, производство не остановится.

По возможности стоит выбирать поставщиков ближе к цеху. Это снижает расходы на доставку и ускоряет работу.

Где и как искать поставщиков для бизнеса

Шаг 5. Поиск и подготовка помещения

Для сборочного производства не нужен большой ангар. Подойдёт гараж, сухой подвал или небольшое помещение в промзоне. 

На что обратить внимание:

  • Площадь. От 30–50 м² достаточно для одного большого сборочного стола, стеллажа с фурнитурой и зоны хранения готовых заказов перед установкой.
  • Сухость и тепло. В сыром помещении материалы могут разбухнуть и потерять форму. Цех должен быть сухим и отапливаемым в холодное время года.
  • Освещение. Свет должен быть ярким и равномерным — так проще работать и контролировать качество. В полутёмном помещении легко не заметить скол или царапину.
  • Логистика. К помещению должен свободно подъезжать грузовой автомобиль, чтобы разгрузка материалов и отгрузка готовой мебели проходили без лишних сложностей.

Для полноценного производства требований больше. Нужны площадь от 100 м², подключение 380 В и место под станки и вытяжку. Также важно разделить зоны: где хранится материал, где пилят, где собирают и где стоит готовая мебель перед отгрузкой.

Шаг 6. Закупка оборудования и организация цеха

В сборочном формате в цехе выполняется присадка и предварительная сборка деталей. Главная задача — сделать всё ровно и без перекосов.

Для работы понадобятся:

  • Кондукторы и шаблоны для точного сверления.
  • Дрель и шуруповёрт.
  • Струбцины для фиксации деталей.
  • Рулетка и угольник для проверки геометрии.
  • Торцовочная пила или ручная циркулярка для подрезки.
  • Промышленный пылесос для уборки пыли.

Основа цеха — большой ровный сборочный стол. На нём собирают модули, проверяют геометрию и подгоняют детали. Стол должен быть устойчивым и без перепадов по уровню. Поверхность лучше закрыть ковролином или плотным войлоком.

Инструмент для монтажа (перфоратор, лазерный уровень и крепёж) используется уже на объекте у клиента. Его лучше хранить отдельно, чтобы в цехе не было лишнего беспорядка.

Если планируется полноценное производство, требования к оборудованию другие. Понадобятся форматно-раскроечный и кромкооблицовочный станки, вытяжка для стружки и больше пространства под рабочие зоны. В этом случае цех превращается уже не в место сборки, а в полноценную производственную линию.

Шаг 7. Подбор ключевого персонала

Вначале можно работать одному или с напарником. Один занимается замерами, общается с клиентами и контролирует заказы, второй помогает со сборкой и монтажом. Для небольшого объёма этого достаточно.

Когда заказов становится больше, работать вдвоём уже сложно. Появляются задержки и усталость. В этот момент имеет смысл нанять мастера в цех и отдельного монтажника.

При переходе к полноценному производству нужны станочник для работы на оборудовании, технолог для контроля процессов и кладовщик для учёта материалов.

Шаг 8. Настройка процесса и контроль качества

Производство должно идти по одному и тому же сценарию. Каждый заказ проходит одинаковые этапы: 

Замер → проект → заказ материалов → сборка → проверка → монтаж.

Проверять мебель нужно до того, как она уедет к клиенту. После сборки нужно убедиться, что:

  • Детали собраны ровно.
  • Фасады не перекошены.
  • Петли и направляющие работают нормально.
  • Нет сколов и царапин.

Когда в работе есть порядок, ошибок становится меньше. А меньше ошибок — меньше переделок, лишних расходов и негативных отзывов.

Шаг 9. Запуск продаж и привлечение клиентов

Для старта подойдут простые каналы привлечения клиентов:

  • Объявления на Авито и других площадках.
  • Страница в соцсетях с фото выполненных работ.
  • Рекомендации знакомых и бывших клиентов.

В мебельном бизнесе важно портфолио. Люди смотрят на готовые проекты и принимают решение. Поэтому первые проекты нужно делать аккуратно и обязательно фотографировать.

Когда заказов станет больше, можно подключать платную рекламу и работать с дизайнерами или строительными бригадами.

Основные каналы продвижения в интернете: их плюсы и минусы

Типичные ошибки и как их избежать

  1. Запуск без расчётов. Ориентироваться на цены конкурентов — это нормально. Но лучше заранее посчитать свои расходы и понять, сколько заказов нужно для выхода на прибыль. Так спокойнее и безопаснее.
  2. Нет запаса денег. В мебельном производстве деньги приходят не сразу. Предоплата уходит на материалы, а финальный расчёт — через несколько недель. Если нет финансовой подушки, легко попасть в кассовый разрыв.
  3. Ошибки в замерах и сборке. Один неправильный размер, и деталь приходится переделывать за свой счёт. Поэтому лучше перепроверить размер в цехе, чем потом возвращаться к клиенту и исправлять работу.
  4. Хаос в работе. Когда нет понятного порядка, заказы путаются, детали теряются, сроки сдвигаются. Лучше сразу выстроить простой и понятный порядок работы и придерживаться его.
  5. Слабые продажи. Без заказов производство не работает. Если заявки приходят редко, цех простаивает и растут расходы. Поэтому нужно постоянно заниматься привлечением клиентов и следить за тем, чтобы заказы были каждый месяц.

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Мебельный бизнес: как открыть производство мебели в 2026 году — Точка Банк