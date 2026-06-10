Минэкономразвития назвало код ОКВЭД для гостевых домов: какой указывать при регистрации

Подходящая группировка для гостевых домов — 55.20 «Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания». Об этом сказано в письме Минэкономразвития от 01.06.2026 №Д08и-17496.

Вопрос возник из-за эксперимента по легализации гостевых домов, который запустил Федеральный закон от 07.06.2025 №127-ФЗ. По закону гостевой дом — это индивидуальный жилой дом или его часть, где временно размещают гостей и оказывают сопутствующие услуги.

В министерстве пояснили: код 55.20 охватывает краткосрочное проживание в том числе в жилых домах, поэтому подходит гостевым домам по экономическому содержанию. При этом письмо носит информационный характер. Окончательное решение о выборе кода бизнес принимает сам, исходя из фактической деятельности.

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