Может ли госслужащий иметь бизнес и быть ИП

Можно ли госслужащему открыть бизнес, стать ИП или подрабатывать — вопросы, в которых легко запутаться. А ошибка может дорого обойтись: вплоть до потери работы и репутации. В статье разберёмся, что разрешено, а что строго запрещено.

Коротко За нарушение правил могут уволить, оштрафовать или даже привлечь к уголовной ответственности. После увольнения открыть бизнес можно сразу, но два года нельзя работать с компаниями, с которыми вы пересекались по службе, без одобрения комиссии.

Госслужащим запрещено заниматься бизнесом. Подрабатывать можно только в свободное время, если это не мешает службе, не создаёт конфликт интересов и согласовано с руководством. В некоторых случаях потребуется письменное разрешение.

Кто такие госслужащие

Госслужащие — это люди, которые работают на государство и получают зарплату из бюджета.

Их задача — исполнять законы, обеспечивать работу госорганов и решать вопросы граждан. Это не только чиновники в министерствах, но и сотрудники региональных администраций, надзорных органов, налоговой и других структур.

Есть два основных вида госслужащих.

Федеральные госслужащие — работают в органах власти, которые подчиняются напрямую Российской Федерации: например, в министерствах, федеральных службах и инспекциях. Их зарплата идёт из федерального бюджета.

Госслужащие субъекта РФ — служат в органах власти субъектов РФ или на местах: в правительстве области, районной администрации, муниципалитете. Их зарплата выплачивается из бюджета региона или города.

Не каждый, кто работает в госучреждении, считается госслужащим. Такой статус получают только те, кто занимает должность государственной или муниципальной службы из официального реестра.

ПРИМЕР Например, врач в поликлинике, преподаватель вуза или пресс-секретарь получают зарплату из бюджета, но остаются сотрудниками бюджетной организации и работают в рамках Трудового кодекса РФ. А вот налоговый инспектор, специалист министерства, сотрудник Росреестра или администрации — это госслужащие. Они выполняют функции государства, работают по служебному контракту и подчиняются особым правилам.



Главное не то, где вы работаете, а включена ли ваша должность в реестр госслужбы. Например, перечень должностей федеральной государственной гражданской службы закреплён в Указе Президента РФ от 31.12.2005 №1574.

Если не знаете, относитесь ли вы к госслужащим, уточните это в отделе кадров.

Разрешена ли предпринимательская деятельность для государственных служащих

Госслужащим нельзя заниматься бизнесом — это запрещено законом (п. 3.1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона №79-ФЗ).

Но после увольнения эти ограничения снимаются — бизнес можно открыть сразу.

Что считается бизнесом для госслужащего

Под бизнесом понимается любая регулярная деятельность ради прибыли.

Например, если госслужащий печёт торты на заказ, делает маникюр за деньги или сам ищет клиентов на стороне — это уже предпринимательство и нарушение закона, даже без регистрации ИП.

Также запрещено:

Быть директором или членом совета директоров и получать за это зарплату.

Представлять интересы компаний в своём госоргане.

Покупать ценные бумаги, приносящие доход, кроме отдельных исключений вроде облигаций с госучастием.

Открывать счета и хранить деньги в иностранных банках.

Налоговый инспектор не может открыть кафе или управлять бизнесом жены, даже если формально владелец она. Это тоже будет считаться участием в предпринимательстве.

Есть только одно исключение — доход от имущества. Например, можно сдавать квартиру, полученную по наследству или купленную для себя. Но если купить несколько квартир специально для сдачи, это уже бизнес, а значит — нарушение.

Ограничения и запреты в сфере госслужбы

Госслужба — это работа по особым правилам. Чиновник действует от имени государства, поэтому закон строже следит за его поступками, решениями и даже за тем, что он делает вне работы.

Главная цель — не допустить, чтобы служебное положение использовалось в личных целях.

Разглашать служебную или конфиденциальную информацию.

Принимать подарки, деньги, услуги или оплаченные поездки от частных лиц и компаний.

Ездить за границу за счёт бизнеса.

Использовать госимущество для себя или передавать его другим.

Участвовать в политической агитации или высказываться от имени госоргана в поддержку партий и движений.

Даже подарки, полученные на конференции или встрече, считаются собственностью государства. Их нужно сдать, а выкупить можно только по установленным правилам.

Некоторые действия допустимы, но только с письменного разрешения начальства. Например, чиновник может бесплатно войти в совет некоммерческой организации или представлять интересы государства в госкомпании с официального одобрения.

Ограничения действуют и после увольнения. Два года бывший служащий не может без разрешения комиссии работать в компании, с которой раньше взаимодействовал по службе (ст. 12 Федерального закона №273-ФЗ).

ПРИМЕР Сотрудник Росреестра не может сразу после увольнения перейти в частную фирму по регистрации недвижимости, с которой он работал. Сначала нужно одобрение комиссии.

Условия для легального совместительства госслужащего

Госслужащий может подрабатывать, но только если соблюдает правила. Закон не запрещает дополнительную работу, но она не должна мешать службе и вызывать сомнения в честности чиновника.

Соблюдение условий служебного контракта и закона

Каждый чиновник подписывает служебный контракт, где прописано, что можно, а что нельзя делать. Эти правила обязательны. Если контракт запрещает определённую деятельность, нарушать нельзя.

Подработка допустима только в свободное время и не должна мешать основной работе. Если из-за неё чиновник не справляется со службой — это уже нарушение.

Предотвращение конфликта интересов

Подработка не должна пересекаться с основной работой. Если чиновник может повлиять на деятельность компании, где он подрабатывает, это конфликт интересов. Даже возможность такой ситуации уже считается нарушением.

Например, сотрудник Роспотребнадзора не может консультировать производителя, которого сам проверяет. То же самое касается любых случаев, когда подработка может дать личную выгоду от решений, принимаемых на службе.

Обязательное информирование руководства

О любой оплачиваемой работе, кроме служебной, нужно заранее сообщить начальству. Лучше сделать это письменно и дождаться ответа. Если работа связана с иностранной организацией или оплачивается из-за рубежа, нужно письменное разрешение.

Без уведомления даже законная подработка может стать нарушением.

Сообщать нужно до начала работы. Разрешение действует только на конкретную деятельность и конкретного заказчика. Если появляется новая подработка, о ней тоже нужно сообщить отдельно.

ВАЖНО Если хоть одно из перечисленных выше условий не выполняется — от подработки придётся отказаться.

Ответственность за нарушения

Если чиновник не уведомил о подработке и нарушил правила, ответственность будет зависеть от степени серьёзности нарушения.