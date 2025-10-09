Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Регистрация бизнеса
  4. Может ли госслужащий иметь бизнес и быть ИП
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Может ли госслужащий иметь бизнес и быть ИП

Точка Банк расскажет, какие ограничения действуют для госслужащих и что будет за нарушение правил.

09.10.2025
3382
3382

Откройте ИП с Точка Банк

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн за вас. А после — откроем счёт за 0 ₽.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Откройте ИП с Точка Банк

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн за вас. А после — откроем счёт за 0 ₽.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Автор

Можно ли госслужащему открыть бизнес, стать ИП или подрабатывать — вопросы, в которых легко запутаться. А ошибка может дорого обойтись: вплоть до потери работы и репутации. В статье разберёмся, что разрешено, а что строго запрещено.

Коротко
Госслужащим запрещено заниматься бизнесом. Подрабатывать можно только в свободное время, если это не мешает службе, не создаёт конфликт интересов и согласовано с руководством. В некоторых случаях потребуется письменное разрешение.
За нарушение правил могут уволить, оштрафовать или даже привлечь к уголовной ответственности.
После увольнения открыть бизнес можно сразу, но два года нельзя работать с компаниями, с которыми вы пересекались по службе, без одобрения комиссии.

Кто такие госслужащие

Госслужащие — это люди, которые работают на государство и получают зарплату из бюджета. 

Их задача — исполнять законы, обеспечивать работу госорганов и решать вопросы граждан. Это не только чиновники в министерствах, но и сотрудники региональных администраций, надзорных органов, налоговой и других структур.

Есть два основных вида госслужащих.

  • Федеральные госслужащие — работают в органах власти, которые подчиняются напрямую Российской Федерации: например, в министерствах, федеральных службах и инспекциях. Их зарплата идёт из федерального бюджета.
  • Госслужащие субъекта РФ — служат в органах власти субъектов РФ или на местах: в правительстве области, районной администрации, муниципалитете. Их зарплата выплачивается из бюджета региона или города.

Не каждый, кто работает в госучреждении, считается госслужащим. Такой статус получают только те, кто занимает должность государственной или муниципальной службы из официального реестра.

ПРИМЕР
Например, врач в поликлинике, преподаватель вуза или пресс-секретарь получают зарплату из бюджета, но остаются сотрудниками бюджетной организации и работают в рамках Трудового кодекса РФ.
А вот налоговый инспектор, специалист министерства, сотрудник Росреестра или администрации — это госслужащие. Они выполняют функции государства, работают по служебному контракту и подчиняются особым правилам.

Главное не то, где вы работаете, а включена ли ваша должность в реестр госслужбы. Например, перечень должностей федеральной государственной гражданской службы закреплён в Указе Президента РФ от 31.12.2005 №1574.

Если не знаете, относитесь ли вы к госслужащим, уточните это в отделе кадров.

Разрешена ли предпринимательская деятельность для государственных служащих

Госслужащим нельзя заниматься бизнесом — это запрещено законом (п. 3.1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона №79-ФЗ). 

Но после увольнения эти ограничения снимаются — бизнес можно открыть сразу.

Откройте бизнес в Точка Банк
Бесплатная регистрация онлайн. Проконсультируем, поможем выбрать форму — ИП или ООО, систему налогообложения и коды ОКВЭД. Подготовим комплект документов, откроем счёт и подключим Онлайн-бухгалтерию. 

Что считается бизнесом для госслужащего

Под бизнесом понимается любая регулярная деятельность ради прибыли. 

Например, если госслужащий печёт торты на заказ, делает маникюр за деньги или сам ищет клиентов на стороне — это уже предпринимательство и нарушение закона, даже без регистрации ИП.

Также запрещено:

  • Быть директором или членом совета директоров и получать за это зарплату.
  • Представлять интересы компаний в своём госоргане.
  • Покупать ценные бумаги, приносящие доход, кроме отдельных исключений вроде облигаций с госучастием.
  • Открывать счета и хранить деньги в иностранных банках.

Налоговый инспектор не может открыть кафе или управлять бизнесом жены, даже если формально владелец она. Это тоже будет считаться участием в предпринимательстве.

Есть только одно исключение — доход от имущества. Например, можно сдавать квартиру, полученную по наследству или купленную для себя. Но если купить несколько квартир специально для сдачи, это уже бизнес, а значит — нарушение.

Ограничения и запреты в сфере госслужбы

Госслужба — это работа по особым правилам. Чиновник действует от имени государства, поэтому закон строже следит за его поступками, решениями и даже за тем, что он делает вне работы.

Главная цель — не допустить, чтобы служебное положение использовалось в личных целях.

Госслужащему нельзя (ст. 17 Федерального закона №79-ФЗ):

  • Разглашать служебную или конфиденциальную информацию.
  • Принимать подарки, деньги, услуги или оплаченные поездки от частных лиц и компаний.
  • Ездить за границу за счёт бизнеса.
  • Использовать госимущество для себя или передавать его другим.
  • Участвовать в политической агитации или высказываться от имени госоргана в поддержку партий и движений.

Даже подарки, полученные на конференции или встрече, считаются собственностью государства. Их нужно сдать, а выкупить можно только по установленным правилам.

Некоторые действия допустимы, но только с письменного разрешения начальства. Например, чиновник может бесплатно войти в совет некоммерческой организации или представлять интересы государства в госкомпании с официального одобрения.

Ограничения действуют и после увольнения. Два года бывший служащий не может без разрешения комиссии работать в компании, с которой раньше взаимодействовал по службе (ст. 12 Федерального закона №273-ФЗ).

ПРИМЕР
Сотрудник Росреестра не может сразу после увольнения перейти в частную фирму по регистрации недвижимости, с которой он работал. Сначала нужно одобрение комиссии.

Условия для легального совместительства госслужащего

Госслужащий может подрабатывать, но только если соблюдает правила. Закон не запрещает дополнительную работу, но она не должна мешать службе и вызывать сомнения в честности чиновника.

Соблюдение условий служебного контракта и закона

Каждый чиновник подписывает служебный контракт, где прописано, что можно, а что нельзя делать. Эти правила обязательны. Если контракт запрещает определённую деятельность, нарушать нельзя.

Подработка допустима только в свободное время и не должна мешать основной работе. Если из-за неё чиновник не справляется со службой — это уже нарушение.

Предотвращение конфликта интересов

Подработка не должна пересекаться с основной работой. Если чиновник может повлиять на деятельность компании, где он подрабатывает, это конфликт интересов. Даже возможность такой ситуации уже считается нарушением.

Например, сотрудник Роспотребнадзора не может консультировать производителя, которого сам проверяет. То же самое касается любых случаев, когда подработка может дать личную выгоду от решений, принимаемых на службе.

Обязательное информирование руководства

О любой оплачиваемой работе, кроме служебной, нужно заранее сообщить начальству. Лучше сделать это письменно и дождаться ответа. Если работа связана с иностранной организацией или оплачивается из-за рубежа, нужно письменное разрешение. 

Без уведомления даже законная подработка может стать нарушением.

Сообщать нужно до начала работы. Разрешение действует только на конкретную деятельность и конкретного заказчика. Если появляется новая подработка, о ней тоже нужно сообщить отдельно.

ВАЖНО
Если хоть одно из перечисленных выше условий не выполняется — от подработки придётся отказаться.

Ответственность за нарушения

Если чиновник не уведомил о подработке и нарушил правила, ответственность будет зависеть от степени серьёзности нарушения.

  • Дисциплинарная — замечание, выговор, предупреждение или увольнение. Такую ответственность применяют, если нарушение связано с невыполнением обязанностей или сокрытием информации (ст. 57 Федерального закона №79-ФЗ).
  • Административная — если бывший госслужащий устраивается на работу в течение двух лет после увольнения, работодатель обязан уведомить об этом его прежний госорган. За нарушение этого требования предусмотрен штраф до 500 000 ₽ (ст. 19.29 КоАП РФ).
  • Уголовная — при злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ), получении или даче взятки (ст. 290 и ст. 291 УК РФ). В таких случаях наказание может включать крупные штрафы и лишение свободы.

Представим: сотрудник налоговой решил по вечерам работать бухгалтером в компании, которую сам проверяет. Это конфликт интересов, разрешение не дадут, и за такое его могут уволить. А если из-за этой подработки компания получит незаконные льготы — это уже может стать основанием для уголовного дела.

Вопросы по теме

Можно ли открыть ИП сразу после увольнения с госслужбы или нужно ждать два года?

Открыть ИП можно сразу после увольнения — запрета на это нет. 

Но два года действует ограничение: нельзя работать с компаниями, с которыми вы пересекались на службе, без разрешения комиссии. Если планируете сотрудничать с ними, сначала получите одобрение. 

Кроме того, если бывший госслужащий устраивается на работу по найму и с момента его увольнения прошло меньше двух лет, работодатель обязан уведомить об этом его прежний госорган.

Что считается взаимодействием с компанией, если бывший госслужащий собирается там работать?

Любая служебная связь: проверки, выдача разрешений, согласование документов, участие в закупках или госконтрактах. Даже если вы не принимали решение лично, но могли повлиять на процесс, — это тоже взаимодействие. В таком случае без разрешения комиссии к работе в этой компании лучше не приступать.

Как понять, совместима ли дополнительная работа с госслужбой?

Понять это просто: подработка не должна мешать службе, пересекаться с вашими обязанностями или давать личную выгоду от решений на работе. Она не должна нарушать условия служебного контракта и должна быть согласована с руководством. 

Если есть сомнения, лучше отказаться или уточнить всё заранее в отделе кадров или у юриста.

Может ли госслужащий участвовать в управлении компанией?

Госслужащий не может управлять компанией за деньги — быть директором, входить в совет директоров или влиять на её решения. Разрешено только бесплатно участвовать в совете НКО или представлять интересы государства в госкомпании.

Другие статьи по теме

12 АПРЕЛЯ 2026
67 094
Дарья Жуковская
Патентная система налогообложения (ПСН) для ИП
25 МАРТА 2026
110 327
Ольга Клепикова
Упрощённая система налогообложения: что это такое, кто может применять и как перейти

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Можно ли госслужащим иметь бизнес и открыть ИП: ограничения и законы — Точка Банк