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Может ли ИП открыть ООО: правовой статус, налоги и риски

ИП может открыть ООО и не закрывать статус предпринимателя. Но с открытием ООО у предпринимателя появляется вторая форма бизнеса — с отдельным имуществом, учётом и налогами.

13.04.2026
820
820

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Разберём, чем ООО отличается от ИП, как предприниматель может участвовать в работе компании и в каких случаях у налоговой могут возникнуть вопросы.

Коротко
Предприниматель может быть участником ООО и одновременно управлять им в качестве единоличного исполнительного органа (ЕИО) либо передать полномочия ЕИО другому физическому лицу, управляющему — ИП или управляющей организации. От этого зависят порядок работы с имуществом и налоговые риски.
Главное — не смешивать деятельность ИП и ООО. Если у них одни и те же клиенты, сотрудники, имущество и формальные сделки между собой, ФНС может расценить это как дробление бизнеса.

Главные отличия ООО от ИП

Перед тем как решать, стоит ли открывать ООО при действующем ИП, полезно посмотреть на ключевые отличия этих форм бизнеса. От них зависят ответственность по долгам, порядок вывода денег, работа с партнёрами и требования к учёту.

Что лучше, ИП или ООО: плюсы и минусы

КритерийИПООО
Кто этоФизическое лицо со статусом предпринимателяОтдельное юридическое лицо
УчредителиТолько один человекОдин или несколько участников, не более 50 человек
Виды деятельностиЕсть ограничения: например нельзя производить и продавать крепкий алкоголь, производить фармацевтические препараты и так далееМожет осуществлять любую не запрещённую законом деятельность
Ответственность по долгамОтвечает всем личным имуществом, кроме защищённого закономСамо ООО отвечает всем своим имуществом, а участник рискует только своей долей в уставном капитале. При этом в отдельных случая возможна субсидиарная ответственность
Как можно получить деньги из бизнесаМожно свободно использовать деньги со счёта на личные нуждыЧерез зарплату — если участник работает в компании, или через распределение чистой прибыли
Работа с партнёрамиНельзя выделить долю в бизнесеМожно распределить доли между участниками и привлекать инвесторов
Налоговые режимыОСНО, ЕСХН, УСН, АУСН (если режим доступен в регионе), ПСН и НПДОСНО, ЕСХН, УСН, АУСН (если режим доступен в регионе)
УчётНалоговый учёт на всех режимах, кроме НПД; бухучёт не обязателенОбязателен бухгалтерский и налоговый учёт

Важный нюанс: в отдельных случаях участников ООО или директора могут привлечь к субсидиарной ответственности. Например, это возможно при банкротстве компании, если будет доказано, что они довели её до неплатёжеспособности, скрывали документы, выводили активы или иным образом действовали недобросовестно в ущерб кредиторам.

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Может ли человек быть одновременно ИП и учредителем ООО

Индивидуальный предприниматель может открыть ООО. Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об ООО» не устанавливает для ИП запрета на создание общества.

По статье 7 этого закона участниками ООО могут быть граждане и юридические лица. Поэтому индивидуальный предприниматель может войти в состав участников общества как гражданин, то есть как обычное физическое лицо. Его статус ИП при регистрации ООО значения не имеет.

Как открыть ООО: пошаговая инструкция

При регистрации общества закрывать ИП не нужно. Предприниматель может продолжать вести бизнес как ИП и одновременно участвовать в деятельности ООО как учредитель, участник или директор.

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В каких ролях ИП может участвовать в работе ООО

После регистрации ООО предприниматель может участвовать в деятельности компании по-разному. Чаще всего встречаются такие варианты:

  1. ИП владеет долей в ООО, но не руководит компанией.
  2. ИП руководит ООО, но не входит в состав участников.
  3. ИП одновременно владеет долей в ООО и управляет им.

Теперь каждый вариант рассмотрим подробнее.

ИП владеет долей в ООО, но не руководит компанией

ИП может быть учредителем или участником ООО и не заниматься ежедневной работой компании. В этом случае текущими делами занимается директор — например наёмный сотрудник или другой участник общества.

Сам ИП не ведёт операционную работу, а участвует в управлении на уровне участника. Например, может распределять прибыль, утверждать крупные сделки, менять директора и определять дальнейшее развитие бизнеса.

Такой вариант часто выбирают, когда ООО открывают под отдельное направление, совместный проект с партнёрами или бизнес, в который планируют привлекать инвестиции.

ИП руководит ООО, но не входит в состав участников

ООО может передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющему — ИП (ст. 42 Федерального закона №14-ФЗ). В этом случае с ИП заключают не трудовой, а гражданско-правовой договор на управление компанией.

Такой вариант возможен, например, когда бизнес открывают партнёры или инвесторы, а предпринимателя приглашают управлять компанией из-за опыта, клиентской базы или знаний в отрасли. При этом доли в ООО у него может не быть.

В этом случае ИП отвечает за текущую работу компании. Например:

  • Подписывает договоры.
  • Распоряжается расчётным счётом.
  • Нанимает сотрудников.
  • Представляет ООО перед банком, налоговой и контрагентами.

Прав участника у такого управляющего нет. Он не может распределять прибыль, менять состав участников или принимать другие решения, которые относятся к собственникам бизнеса, если доля на него отдельно не оформлена.

Такая модель отличается от обычного найма директора. ООО не удерживает с вознаграждения управляющего НДФЛ и не начисляет страховые взносы, потому что ИП сам платит налоги по своему режиму. Если налоговый режим компании это позволяет, вознаграждение управляющего можно учесть в расходах.

Но у этой схемы есть и риски. ФНС может проверить, не подменяет ли договор с ИП обычные трудовые отношения ради экономии на налогах и взносах. Если инспекция увидит признаки такой подмены и докажет её, выплаты могут переквалифицировать в зарплату и доначислить НДФЛ, страховые взносы, пени и штрафы.

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ИП одновременно владеет долей в ООО и управляет им

ИП может быть не только участником ООО, но и его директором. Для малого бизнеса это частая ситуация, когда собственник сам управляет компанией и не передаёт руководство другому человеку.

В этом случае у него две роли:

  • Как участник — распределяет прибыль, утверждает крупные сделки и решает вопросы по составу участников.
  • Как директор — подписывает договоры, распоряжается расчётным счётом, нанимает сотрудников и представляет ООО перед банком, налоговой и контрагентами.

При этом ООО остаётся отдельным юридическим лицом. Деньги компании не считаются личными деньгами ИП, поэтому просто переводить их себе на личные нужды нельзя. Получать деньги из ООО можно, например, через зарплату директора или распределение чистой прибыли.

Важно учитывать и налоговые риски. Когда ИП одновременно владеет долей в ООО и руководит компанией, ФНС может внимательнее проверять выплаты в его адрес и отношения между ИП и ООО. Если налоговая решит, что договором или выплатами скрыли обычные трудовые отношения, возможны доначисления налогов, пени и штрафы.

Налоговые риски возникают не только в такой ситуации. Они есть и в целом при одновременной работе как ИП и через ООО. Дальше разберём этот момент подробнее.

Налоговые последствия создания индивидуальным предпринимателем ООО

Само по себе открытие ООО при действующем ИП не создаёт новых налогов. ИП продолжает платить налоги по своему режиму, а ООО — по своему. У каждого бизнеса свой учёт, свои декларации и свои сроки уплаты налогов.

ИП и ООО, созданные одним человеком, для налоговой не сливаются в один бизнес автоматически. Но такие лица могут быть признаны взаимозависимыми по статье 105.1 НК РФ.

Если ИП и ООО действительно ведут разные направления бизнеса, работают самостоятельно и не используют друг друга только ради налоговой экономии, само по себе такое совмещение не нарушает закон. Но если один и тот же бизнес фактически разделили между ИП и ООО, налоговая может заподозрить дробление бизнеса.

Например, риск выше, если ИП и ООО:

  • Работают с одними и теми же клиентами.
  • Используют одних и тех же сотрудников.
  • Ведут деятельность по одному адресу.
  • Используют общее имущество.
  • Пользуются одними и теми же телефонами, сайтами, IP-адресами или другими ресурсами.
  • Ведут учёт через одних и тех же сотрудников или подрядчиков.
  • Оплачивают расходы друг за друга.
  • Оформляют сделки между собой только формально или не по рыночным условиям.

Этот перечень — не закрытый. ФНС оценивает не один признак, а всю ситуацию в целом. Если инспекция всё же придёт к выводу, что бизнес раздробили только ради налоговой экономии, она может доначислить налоги, пени и штрафы. Штраф по статье 122 НК РФ обычно составляет 20% от неуплаченной суммы, а если докажут умысел — 40%.

Дробление бизнеса: признаки, риски и позиция ФНС

Поэтому при одновременной работе как ИП и через ООО важно, чтобы у каждого бизнеса была самостоятельная деятельность: отдельные клиенты, сотрудники, имущество и деловая цель. 

Также нужно вести раздельный учёт, не смешивать деньги и документы и оформлять сделки между ними так же, как с любым другим контрагентом.

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Можно ли открыть ООО, имея ИП: может ли индивидуальный предприниматель быть учредителем и директором — Точка Банк